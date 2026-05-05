Los 5 mejores iPad para jugar: experiencia de juego sin límites en 2026

Tendrás un montón de opciones muy interesantes entre las que elegir a la hora de buscar lo mejor iPadpara jugar, ya queApple A lo largo de los años, nos ha presentado varios de los dispositivos portátiles con pantalla táctil más avanzados.

Fabricados con componentes ultrapotentes y de alta calidad, estos modernos iPads puede hacer prácticamente de todo, desde realizar tareas de productividad con gran eficiencia hasta ejecutar juegos con gráficos muy exigentes.

Como jugador empedernido y fan de Apple Como he seguido de cerca los lanzamientos de la marca a lo largo de los años —desde productos fenomenales hasta otros más decepcionantes—, me he tomado la libertad de seleccionar cinco de los mejores iPads eso te proporcionará la mejor experiencia de juego de entre todos los demás dispositivos de su catálogo.

Nuestras mejores recomendaciones de iPad para jugar

Estas son las mejores recomendaciones de nuestro equipo en cuanto a videojuegos iPads teniendo en cuenta diversos factores, a saber, las especificaciones generales, el precio y el tamaño de la pantalla:

iPad Pro de 11 pulgadas (M4) – el más completo iPad En cuanto a especificaciones, destaca en esta lista. Es capaz de ejecutar juegos de alta gama, editar fotos y vídeos sin problemas y realizar muchas otras tareas relacionadas con la productividad con facilidad, gracias a su potente procesador y a los componentes que lo acompañan. iPad (10.ª generación) – Una compra fantástica para los gamers con un presupuesto ajustado, ya que te permite jugar a juegos con un alto número de fotogramas por segundo en una preciosa pantalla OLED sin arruinarte. iPad Pro de 13 pulgadas (M4) – ofrece un rendimiento tan impresionante como el de su homólogo de 11 pulgadas, gracias a sus especificaciones similares, aunque con una pantalla más amplia que permite disfrutar de sesiones de juego más envolventes.

Estas tres son, con diferencia, las opciones más increíbles en Apple’s iPad una gama que debería interesarte especialmente. Destacan en prácticamente todos los aspectos que importan, lo que las convierte en una compra imprescindible para cualquier jugador o Apple a cualquier aficionado que haya por ahí.

¿Aún no te has convencido? Sigue leyendo, porque te voy a explicar exactamente por qué estos iPads se consideran lo mejor de lo mejor para los videojuegos, además de otras dos fantásticas iPads que quizá se adapte mejor a tus gustos.

Los mejores iPad para jugar: los cinco mejores modelos que vale la pena comprar

1. iPad Pro de 11 pulgadas (M4) [El mejor iPad en general]

Enebameter 10/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Chipset Apple M4 Pantalla Pantalla Ultra Retina XDR de 11 pulgadas (Tandem OLED) Resolución máxima y frecuencia de actualización 2420 x 1668 píxeles a 264 ppp, 120 Hz RAM 8 GB / 16 GB Almacenamiento 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB Capacidad de la batería 31,9 Wh Colores disponibles Plata / Negro espacial Cámara frontal 12 megapíxeles Cámara trasera 12 megapíxeles

The iPad Pro de 11 pulgadas (M4) se perfila en 2026 como el más potente y versátil iPad, con las últimas funciones de software que aumentan su utilidad en la vida cotidiana.

Rendimiento

El chip M4 ofrece velocidades de CPU hasta un 50 % más rápidas y un rendimiento de la GPU cuatro veces superior al del M2. Básicamente, te proporciona una fluidez mayor en la tasa de fotogramas y unos gráficos más detallados en juegos para móviles exigentes y aplicaciones creativas. A mediados de 2025,iPadOS 26 introdujo un nuevo sistema de ventanas que permite cambiar libremente el tamaño de las ventanas de las aplicaciones, cuenta con una barra de menús e incluso ofrece funciones multitarea similares a las de macOS. Esto hace que sea mucho más fácil jugar en el iPad mientras se consultan guías o se chatea.

Evaluación del valor

Aunque su precio se sitúa en la gama alta, su rendimiento constante justifica su coste. ¡Los usuarios que lo llevan utilizando desde hace tiempo afirman que no se ralentiza ni siquiera tras un año de uso! Verano de 2025 Prime Day Las ofertas han hecho que determinados modelos M4 sean más asequibles y han aumentado su valor para quienes buscan durabilidad y velocidad.

Posición en el mercado

Este modelo supera con creces a las tabletas basadas en M3 tanto en rendimiento gráfico como en capacidad multitarea. Es más compacto que su homólogo de 13 pulgadas, pero mantiene un rendimiento de primera categoría. Si buscas el máximo rendimiento en un formato ideal para viajar, esta es tu mejor opción. Los compradores que busquen un precio más asequible pueden plantearse alternativas de gama media, pero se perderán este nivel de rendimiento constante.

Usabilidad

Desde el primer momento, la configuración es inmediata: inicia sesión, empareja los accesorios y sumérgete en las aplicaciones. La pantalla OLED mantiene su nitidez incluso durante sesiones prolongadas, y su peso resulta manejable para el uso con las manos. Al emparejarlo con el Apple Pencil Pro y el Magic Keyboard, se transforma en un dispositivo híbrido entre tableta y portátil. iPadOS 26 La multitarea resulta fluida e intuitiva. Podrás disfrutar tanto del trabajo como del ocio sin apenas complicaciones.

Por qué lo elegimos El chip M4 te ofrece un rendimiento líder en el sector para juegos y aplicaciones creativas

iPadOS 26 ofrece multitarea en ventanas, barra de menús y un control más inteligente de las aplicaciones

La pantalla OLED y el diseño ligero combinan la portabilidad con la calidad de la pantalla

Su velocidad demostrada a largo plazo y las nuevas ofertas lo convierten en una opción duradera

Veredicto final:En 2026, eliPad Pro de 11 pulgadas (M4) sigue siendo el mejor iPad en todos los aspectos que hay en el mercado. Ofrece una fluidez y una potencia inigualables, y se ve reforzado por iPadOS 26 y un valor más sólido a largo plazo. Esto iPad es ideal para los usuarios que buscan un dispositivo preparado para el futuro, tanto para jugar como para trabajar.

¿Qué opinan los usuarios?

PixelPioneer

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Sigue funcionando a la perfección después de un año. Con iPadOS 26, la multitarea parece una pequeña estación de trabajo. Sin retrasos.

(Reddit)

★ El mejor iPad en general iPad Pro de 11 pulgadas (M4) Compra en Amazon

Puntuación: 9,5/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Chipset Apple A14 Bionic Pantalla Pantalla Liquid Retina de 10,9 pulgadas (IPS) Resolución máxima y frecuencia de actualización 2360 x 1640 píxeles a 264 ppp, 60 Hz RAM 4GB Almacenamiento 64 GB / 256 GB Capacidad de la batería 28,6 Wh Colores disponibles Azul / Rosa / Plata / Amarillo Cámara frontal 12 megapíxeles Cámara trasera 12 megapíxeles

The iPad (10.ª generación) sigue siendo la opción inteligente y económica para juegos básicos y tareas cotidianas.

Rendimiento

El chip Bionic A14 ofrece un buen rendimiento para juegos ocasionales, streaming y multitarea en iPadOS 18. No está diseñado para juegos a 120 Hz ni para aplicaciones creativas exigentes, pero funciona de forma fiable en situaciones de uso habituales.

Evaluación del valor

El precio bajó a principios de 2025. Un usuario señaló una diferencia de 180 dólares entre el precio de compra y el precio tras la actualización, lo que hace que adquirir este modelo resulte aún más práctico para los compradores que se preocupan por el coste. Esto lo convierte en una opción provisional muy válida para los recién llegados a Apple o para quienes tienen un presupuesto ajustado.

Posición en el mercado

Supera a muchos modelos de gama baja Android en cuanto al rendimiento de las aplicaciones y la integración en el ecosistema. Se queda atrás iPad Air and Pro Aunque difiere de otros modelos tanto en potencia como en prestaciones, cubre las necesidades de quienes no necesitan funciones gráficas avanzadas ni la función de lápiz óptico.

Usabilidad

La configuración sigue siendo sencilla: inicia sesión y accede a todo en cuestión de minutos. La pantalla de 10,9 pulgadas ofrece imágenes nítidas y brillantes. Es lo suficientemente ligera para que la usen los niños y en las granjas, pero es compatible con funciones de Apple como Touch ID y el uso de la cámara. Menos mejoras en la multitarea en iPadOS 18 limita la productividad, lo cual es aceptable para los usuarios básicos.

Por qué lo elegimos Un dispositivo asequible que, aun así, es capaz de reproducir contenido en streaming, ejecutar aplicaciones y ejecutar juegos poco exigentes

Las rebajas de precios en 2025 mejoraron su relación calidad-precio para los usuarios habituales

Una excelente introducción a la Apple un ecosistema sin necesidad de una inversión considerable

Veredicto final:La 10.ª generacióniPad se mantiene como la mejor opción en cuanto a relación calidad-precio. Si buscas un rendimiento fiable, sin florituras y a un precio asequible, esta sigue siendo la forma más práctica de acceder al Appleel mundo.

¿Qué opinan los usuarios?

BudgetBuddy

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Lo compré para la enseñanza a distancia y para jugar de vez en cuando, y me ha dado muy buen resultado. Una opción excelente para quienes tienen un presupuesto limitado.

★ La mejor opción económica iPad (10.ª generación) Compra en Amazon

3. iPad Pro de 13 pulgadas (M4) [El mejor iPad para ver contenidos en pantalla grande]

Enebameter 9/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Chipset Apple M4 Pantalla Pantalla Ultra Retina XDR de 13 pulgadas (OLED en tándem) Resolución máxima y frecuencia de actualización 2752 x 2064 píxeles a 264 ppp, 120 Hz RAM 8 GB / 16 GB Almacenamiento 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB Capacidad de la batería 38,99 Wh Colores disponibles Plata / Negro espacial Cámara frontal 12 megapíxeles Cámara trasera 12 megapíxeles

The iPad Pro de 13 pulgadas (M4) marca la pauta en cuanto a imágenes envolventes gracias a su elegante diseño y su gran potencia.

Rendimiento

Técnicamente, se puede considerar a la altura de algunos de los los mejores portátiles para juegos En cuanto al rendimiento, destaca por encima del resto. El chip M4 ofrece una mejora espectacular en eficiencia y potencia. Este modelo cuenta con una pantalla OLED dinámica, trazado de rayos, sombreado de malla y una gran fidelidad gráfica en general. Es más ligero y delgado que las generaciones anteriores, y combina a la perfección portabilidad y rendimiento.

Evaluación del valor

El elevado coste sigue siendo un obstáculo. Dicho esto, los profesionales creativos y los jugadores empedernidos que buscan portabilidad en pantallas grandes lo encuentran más atractivo que una configuración de portátil con base de acoplamiento. Premios como el Premio GQ Tech En 2025 se reconoció sin lugar a dudas su diseño y rendimiento de primera categoría.

Posición en el mercado

Ninguna otra tableta combina una pantalla tan grande con una portabilidad tan ligera. Supera a las de 11 pulgadas iPad ofrece una experiencia inmersiva superior y deja muy atrás a las tabletas económicas en cuanto a calidad visual. Para quienes no necesiten un diseño ultraligero, el iPad Air or Mini puede resultar más rentable según las necesidades.

Usabilidad

Aunque es el más grande de esta lista, pesa poco menos de 580 gramos. Es lo suficientemente ligero como para utilizarlo durante largos periodos de tiempo sobre un escritorio o en el regazo. La pantalla OLED ofrece un nivel de detalle impresionante tanto en juegos como en contenidos multimedia. Su diseño más ancho facilita el trabajo con varias aplicaciones a la vez, aunque resulta complicado manejarlo con una sola mano. La duración de la batería es buena para su tamaño, ya que permite largas sesiones de diseño y de juego.

Por qué lo elegimos Pantalla OLED de gran tamaño que mejora la nitidez y la inmersión

El chip M4 garantiza un rendimiento fiable incluso bajo una carga prolongada

Su diseño elegante y ultradelgado hace que el uso de pantallas grandes resulte sorprendentemente portátil

El reconocimiento del sector confirma su carácter de gama alta

Veredicto final:The iPad Pro de 13 pulgadas (M4) sigue siendo la opción definitiva para cualquiera que busque una experiencia inmersiva y potente sobre la marcha en 2026. Su combinación de tamaño de pantalla y rendimiento supera tanto a los ordenadores portátiles como a las tabletas de mayor tamaño.

¿Qué opinan los usuarios?

Apasionado del cine

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Los juegos y el arte lucen de maravilla en esta pantalla. Es lo suficientemente ligera como para llevarla a todas partes, pero lo suficientemente grande como para ofrecer una creatividad a la altura de un portátil.

★ El mejor iPad para ver contenidos en pantalla grande iPad Pro de 13 pulgadas (M4) Compra en Amazon

4. iPad Air de 11 pulgadas con chip M3 [La mejor relación calidad-precio]

Puntuación de Enebameter: 8,5/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Chipset Apple M3 Pantalla Pantalla Liquid Retina de 11 pulgadas (IPS) Resolución máxima y frecuencia de actualización 2360 x 1640 píxeles a 264 ppp, 60 Hz RAM 8GB Almacenamiento 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB Capacidad de la batería 28,93 Wh Colores disponibles Gris espacial / Azul / Morado / Starlight Cámara frontal 12 megapíxeles Cámara trasera 12 megapíxeles

The iPad Air de 11 pulgadas (chip M3) se gana con creces el título de «Mejor relación calidad-precio» en 2026, al combinar una velocidad impresionante, un toque creativo y una de las actualizaciones de chip más novedosas en Applesu cartel.

Rendimiento

Con su CPU de 8 núcleos y su GPU de 9 núcleos, el chip M3 aumenta la velocidad gráfica hasta un 40 % en comparación con el M1 y mejora el rendimiento multihilo en aproximadamente un 35 %. Duplica con creces el potencial creativo de una tableta de gama media. Además, incorpora trazado de rayos y sombreado de mallas acelerados por hardware. Esto eleva la calidad visual a un nuevo nivel al utilizar aplicaciones como Procreate o al jugar con ajustes más altos.

La multitarea resulta intuitiva y natural gracias a iPadOS 18, yApple Inteligencia funciones como la traducción en tiempo real.

Evaluación del valor

Lanzado en marzo de 2025, el M3 Air llega con un precio de las acciones similar al de su predecesor. Sin embargo, esto iPad ofrece mejoras de rendimiento que superan con creces a las versiones anteriores iPad Air modelos. Ofertas de temporada (por ejemplo, en Walmart or Amazon) ya han rebajado el precio entre 50 y 65 dólares. Para cualquiera que busque prestaciones potentes a un precio razonable, este modelo es una opción excelente en todos los sentidos.

Posición en el mercado

Aunque no está a la altura de… M4 iPad Pro ya sea en potencia bruta o en el brillo de las pantallas OLED, el M3 Air ofrece una combinación de relación calidad-precio y rendimiento sin igual en su segmento. Es ideal para artistas, estudiantes, profesionales y jugadores ocasionales que no necesitan el Proese toque extra. Si la portabilidad y la relación calidad-precio son tus prioridades, el M3 Air destaca frente a la antigua serie A y al modelo básico iPads.

Usabilidad

En cuestión de minutos podrás sacarlo de la caja, iniciar sesión, empezar a dibujar o jugar. El de 11 pulgadas Liquid Retina La pantalla ofrece colores vivos y una gran capacidad de respuesta, y el peso no supera los 450 gramos. Su ligereza es una ventaja para el uso portátil. Es compatible con Apple Pencil ofrece funciones al pasar el cursor y se acopla a la perfección con el Magic Keyboard.

El diseño y la durabilidad parecen estar bien pensados, con materiales respetuosos con el medio ambiente y Apple Mejoras en la inteligencia. Una combinación perfecta de productividad y entretenimiento.

Por qué lo elegimos El chip M3 ofrece importantes mejoras en velocidad y gráficos por el mismo precio que el M1 Air

El trazado de rayos por hardware y el sombreado de mallas mejoran las aplicaciones visuales creativas

Acaba de bajar de precio, lo que la convierte en una opción muy interesante

Ideal para creativos, estudiantes y cualquiera que busque potencia sin el Proprecio

Veredicto final:En 2026, el iPad Air de 11 pulgadas El (M3) lidera la categoría de la mejor relación calidad-precio. Gracias a una tecnología de chips más avanzada, funciones inteligentes de IA y mejores ofertas, satisface con facilidad y estilo tanto las necesidades de productividad como las de los videojuegos.

¿Qué opinan los usuarios?

CreativeCoder

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

He cambiado mi M1 Air por el M3 y este último se nota mucho más rápido tanto en Blender como en los videojuegos. Además, con esos descuentos, me ha parecido una ganga.

★ La mejor relación calidad-precio iPad Air de 11 pulgadas con chip M3 Compra en Amazon

Enebameter 8/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Chipset A17 Pro Pantalla Pantalla Liquid Retina de 8,3 pulgadas (IPS) Resolución máxima y frecuencia de actualización 2266 x 1488 píxeles a 326 ppp, 60 Hz RAM 8GB Almacenamiento 128 GB / 256 GB / 512 GB Capacidad de la batería 19,3 Wh Colores disponibles Gris espacial / Azul / Morado / Starlight Cámara frontal 12 megapíxeles Cámara trasera 12 megapíxeles

The iPad Mini (A17 Pro) se proclama como el «Mejor portátil» iPad» en 2026, gracias a unas prestaciones sorprendentemente potentes y una comodidad sin igual en un diseño compacto.

Rendimiento

A pesar de su reducido tamaño, el A17 Pro El chip ofrece un rendimiento sólido que permite ejecutar con facilidad juegos con gráficos exigentes y tareas creativas, sin dejar de ser eficiente desde el punto de vista energético. Cuando se combina con iPadOS 26Gracias a su nuevo sistema de ventanas, ofrece una muestra de multitarea, aunque las limitaciones de la pantalla hacen que las ventanas múltiples puedan parecer pequeñas. Aun así, la navegación táctil lo convierte en el dispositivo ideal para tareas rápidas y para usar con una sola mano.

Evaluación del valor

Aunque todavía no se han anunciado nuevos descuentos, su combinación de portabilidad, comodidad, potencia y duración (reforzada por Apple(gracias a sus sólidas actualizaciones de software hasta 2025), lo convierte en una inversión que merece la pena.

Posición en el mercado

Este modelo es único en su clase. Más grande iPads ofrecen más espacio en pantalla; son compactos Android la competencia no puede igualar la A17 Proel poder de o el iOS El toque final del ecosistema. Está diseñado a medida para los jugadores que valoran la facilidad de uso y la portabilidad, aunque ello suponga sacrificar algo de espacio en la pantalla.

Usabilidad

Puedes iniciar juegos, aplicaciones, sesiones de trabajo o de dibujo en cuestión de segundos. Cabe en una sola mano y sirve tanto como cuaderno de dibujo portátil como mando para las noches de cine en familia. La pantalla tan pequeña limita la experiencia de pantalla dividida y la comodidad de la interfaz de usuario, pero a cambio ganas en autonomía y facilidad de transporte. Es el único iPad que suele llevar en el bolsillo de la chaqueta muchos usuarios.

Por qué lo elegimos De primer nivelA17 Pro rendimiento en el más pequeño iPadformato

iPadOS 26 y asistencia técnica continua para el software

Ideal para juegos portátiles, viajes y flujos de trabajo minimalistas

Una combinación única de potencia, durabilidad, portabilidad y AppleMejoras en la interfaz de usuario

Veredicto final:The iPad Mini (A17 Pro) sigue siendo la tableta compacta por excelencia. Ofrece potencia donde la necesitas y comodidad donde no la necesitas. Este iPad es la elección perfecta para quienes buscan portabilidad sin renunciar al rendimiento.

¿Qué opinan los usuarios?

OnTheGoGamer

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Me llevo esta mini a todas partes: en los vuelos, en los desplazamientos diarios e incluso en las excursiones. Me permite jugar a todo con una excelente tasa de fotogramas por segundo y cabe en el bolsillo de mi chaqueta.

★ El mejor iPad portátil iPad Mini (A17 Pro) Compra en Amazon

El mejor iPad para gamers: ¿qué hay que tener en cuenta al elegir un iPad para juegos?

No todosApple Los productos están fabricados de la misma manera. Algunos son más básicos iPads están pensados simplemente para realizar las actividades cotidianas, tareas creativas habituales y, como mucho, jugar a juegos casuales, mientras que otros pueden hacer todo eso y, además, ejecutar con facilidad muchos de los juegos que les eches.

Ahora bien, ¿cómo se distingue exactamente entre un iPad de un ordenador para juegos de alto rendimiento iPad¿Por qué? Es sencillo. Cuando se trata de cualquier tipo de tecnología, todo depende de las especificaciones de los componentes.

Y aquí te voy a mostrar todas las características que debes tener en cuenta a la hora de elegir un iPad, para que, como jugador, saques el máximo partido a tu inversión:

1. Procesador (chip)

TuiPadEl procesador es el componente más importante a tener en cuenta, ya que determina la fluidez con la que se ejecutan los juegos y su capacidad para gestionar otras tareas, como la edición de vídeo o la navegación con varias aplicaciones abiertas.

En lo que respecta a Apple en cuanto a los dispositivos en general, hay dos tipos de procesadores para dispositivos móviles (también conocido como «chip» o «chipset») que debes tener en cuenta:

Serie A de Applepatatas fritas están diseñadas principalmente para dispositivos más pequeños, como iPhones, iPads, yiPod Tocar.

Serie M de Applepatatas fritas suelen ser más potentes y se suelen instalar en MacBooks.

Sin embargo, como puedes ver en mi lista, algunos iPads ya están instalados con Serie M chips que los convierten en la mejor opción para los videojuegos, con un rendimiento comparable incluso al de los modelos de gama alta MacBooks.

Esto no significa que iPads with Serie A Sin embargo, estos procesadores no están obsoletos, ya que, además de poder ejecutar juegos modernos sin problemas, son opciones fantásticas de gama media-baja que te ofrecen una excelente relación calidad-precio.

En general, para todas las tabletas para juegos (no solo iPads), la mejor CPU para jugar en este momento es la Apple M4 chipset que está instalado en el iPad Pro de 11 pulgadas (M4) and iPad Pro 13 (M4) – y las he incluido ambas en mi lista. Probablemente seguirá siendo así hasta finales de este año, cuando la próxima generación Apple Se ha lanzado el chipset.

2. Pantalla

La idoneidad de factores relacionados con la pantalla, como el tamaño, la resolución máxima, los ppp (píxeles por pulgada) y la frecuencia de actualización, depende en gran medida de las preferencias personales. Aunque, personalmente, yo recomendaría un iPad con un Frecuencia de actualización de 120 Hz sobre todo si estás dispuesto a pagar un poco más por unas imágenes más fluidas que la mantequilla cuando juegas o ves vídeos.

Por otro lado, si te preocupa un iPadla calidad de imagen debido a las resoluciones máximas y los ppp: no te preocupes. Es un Apple producto, al fin y al cabo. Moderno iPads cuentan con pantallas OLED o IPS de alta calidad, lo que mejora enormemente la fidelidad visual.

En cuanto al tamaño de la pantalla, diría que 11 pulgadas es el tamaño ideal para un iPad, pero, de nuevo, todo depende de tus preferencias. Un iPad con una pantalla de 8 pulgadas, por ejemplo, podrían ser más adecuadas para aquellos que suelen viajar mucho, ya que ocupan menos espacio, por no hablar de que son más cómodas de sujetar durante las largas sesiones de juego.

3. Memoria RAM y almacenamiento

RAM es otro componente fundamental para iPads, al igual que ocurre con cualquier otro dispositivo electrónico. La RAM (es decir, la memoria) influye en la capacidad multitarea de tu iPad. Cuanta más RAM tengas, más aplicaciones podrás ejecutar a la vez sin que se ralenticen ni se cuelguen.

Te recomiendo que te compres un iPadcon al menos8 GB de RAM, para que apenas tengas problemas mientras juegas. Para los que tienen un presupuesto iPads, 4 GB de RAM deberían ser suficientes siempre y cuando utilices ajustes bajos o medios en los juegos que consumen más memoria.

Para tuiPadEn cuanto al almacenamiento, una memoria interna de 64 GB debería ser lo mínimo imprescindible, ya que iPads no cuentan con una ranura específica para tarjetas SD, lo que limita su capacidad de ampliación. Lo ideal sería que tu iPaddebería tener128 GB de almacenamiento interno, para que tengas mucho espacio de almacenamiento no solo para tus juegos, sino también para tus fotos, vídeos y otras aplicaciones que no sean de videojuegos.

4. Duración de la batería y conectividad

La duración de la batería determina cuánto tiempo podrás jugar antes de tener que recargarla, por lo que siempre debes prestar atención a esta característica en particular. La mayoría iPads por lo general, se anuncia que duran al menos 10 horas, pero ten en cuenta que esto no suele tener en cuenta las sesiones de juego prolongadas.

La forma más fácil de saber si un iPad Para saber si una batería tiene una gran autonomía hay que fijarse en sus Wh, que es la cantidad total de energía que puede almacenar. Por ejemplo, una batería de 30 Wh iPad casi siempre superará a un iPad de 19 Wh en cuanto a duración de la batería, pero esto también puede verse afectado por factores como el tipo de pantalla y la gestión del calor, así que tenlo en cuenta.

En cuanto a la conectividad, solo tienes que asegurarte de que tu iPad puede acceder a Conexiones WiFi 6E y de datos móviles 5G, ya que unas especificaciones excelentes no servirán de mucho si juegas a un juego en línea con una velocidad de Internet que no es la ideal.

5. Audio y accesorios

Si túde verdad¿Quieres dar rienda suelta a tu iPadaprovechar al máximo el potencial de juego, te lo recomiendo encarecidamente iPads que son compatibles con una gran variedad de accesorios para videojuegos, como mandos Bluetooth y teclados Magic Keyboard. Al fin y al cabo, aunque jugar en pantallas táctiles puede estar bien, hay algunos juegos que se disfrutan mucho más con periféricos de juego, como los juegos de disparos en primera persona u otros títulos competitivos.

Por otro lado, también te sugiero que te hagas con iPads que ofrecen un sonido de alta calidad para una mayor inmersión mientras juegas, ya sea con tus altavoces o AirPods . Sin embargo, esto no debería suponer un gran problema, ya que casi todos los iPad actuales son compatibles con Appleel códec de audio sin pérdida (ALAC), que es fantástico para el audio de alta fidelidad.

6. Sistema operativo y preparación para el futuro

Todos los iPad fabricados a partir de 2019 incluyen iPadOS, y es igual de perfectamente optimizado para los videojuegos al igual que ocurre con todo tipo de actividades de creación de contenidos. Apple es conocido por sus frecuentes actualizaciones y su amplio soporte técnico del sistema operativo, por lo que, si compras cualquier modelo, tendrás la tranquilidad de saber que estará preparado para el futuro iPad con este sistema operativo.

iPadOS también cuenta con una amplia biblioteca de juegos listos para descargar en la App Store y otras fantásticas funciones para juegos, como el «Modo Juego», que mejora el rendimiento durante las partidas, y el Apple Arcade, que es unApple-Un servicio de suscripción exclusivo donde encontrarás montones de juegos divertidos a los que puedes jugar, tanto en línea como sin conexión.

Preguntas frecuentes