Los 14 mejores juegos para dos jugadores de Switch en 2026: diversión asegurada

Si acabas de recibir un Nintendo Switch o si estás buscando una nueva experiencia cooperativa, saber qué juegos elegir puede resultar complicado.

Por eso he elaborado esta lista definitiva de los mejores juegos para dos jugadores Interruptorjuegos en los que podrás sumergirte en el caos de una cocina en llamas, desentrañar el misterio de un hotel encantado o construir tu propio hotel encantado.

Cualquier tipo de dúo puede encontrar un Interruptor un juego que parece hecho a su medida. Parejas, amigos, padres e incluso jugadores competitivos encontrarán aquí su juego ideal. ¿Listo para descubrir qué aventuras merecen un hueco en tu consola?

Vamos a ver cuáles son los juegos que realmente destacan.

Nuestra selección de los mejores juegos para dos jugadores de Nintendo Switch

Hay juegos que te enganchan desde el primer momento. Son los que siempre recomiendo primero, porque captan a la perfección lo que hace que el modo multijugador local sea tan divertido: el trabajo en equipo, las risas y la dosis justa de caos. Aquí tienes cinco que destacan como los mejores juegos para dos jugadores de Switch:

Se necesitan dos (2021) – Una aventura cooperativa tremendamente imaginativa en la que cada nivel presenta nuevas mecánicas que exigen trabajo en equipo. Sus ingeniosos rompecabezas, minijuegos y una historia conmovedora la convierten en una de las mejores experiencias para dos jugadores jamás creadas. ¡Overcooked! Todo lo que puedas comer (2020) – Un trepidante juego para jugar en grupo en el que cocinar se convierte rápidamente en un caos desternillante. Solo una comunicación fluida y una sincronización perfecta podrán salvar tu cocina del desastre. La mansión de Luigi 3 (2019) – Luigi y su pegajoso doble, Gooigi, resuelven acertijos y capturan fantasmas en un enorme hotel encantado. Repleto de encanto, humor y un ingenioso diseño cooperativo, es una aventura espeluznante pero apta para toda la familia.

No está nada mal, ¿verdad? Y eso es solo el principio. Sigue leyendo para ver la lista completa de los mejores juegos para dos jugadores de Switch, que convierten a esta consola en la opción ideal para el modo cooperativo y el juego competitivo.

Los 14 mejores juegos para dos jugadores de Switch: cooperativos, de carreras y mucho más

Muy bien, ya hemos visto lo más destacado. Ahora profundicemos un poco más. Aquí tienes el análisis completo de los mejores juegos para dos jugadores Nintendo Switch Juegos que vale la pena jugar en pareja, desde aventuras de puzles hasta éxitos caóticos para jugar en grupo.

¿Cuántos de estos principales Interruptor ¿A qué juegos has jugado ya?

1. Se necesitan dos [Mejor aventura cooperativa con una historia]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Plataformas Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X/S, PC Año de estreno 2021 Creador/es Hazelight Studios (desarrollador), Electronic Arts (editor) Duración media de la partida 12-15 horas Puntuación en Metacritic 88 (Nintendo Switch)

Se necesitan dos Es la definición misma de un auténtico juego cooperativo. Ni siquiera se puede jugar en solitario, ya que todo el diseño gira en torno a la colaboración entre dos jugadores.

La historia gira en torno a Cody y May, una pareja convertida en muñecos, que deben encontrar el camino de vuelta hasta su hija. Lo que lo hace tan especial es cómo el la mecánica del juego cambia constantemente: en un nivel puede que tengas que resolver acertijos con imanes, mientras que en el siguiente tendrás que pilotar una avioneta mientras tu compañero dispara a los enemigos.

Y, visualmente, es colorida y divertida, pero la historia nos depara algunos momentos sorprendentemente conmovedores sobre las relaciones íntimas.

Para más información Muchos rompecabezas en Se necesitan dosrequieren una coordinación precisa, por lo que las cuentas atrás, las señales de «listo/ya» o ponerse de acuerdo sobre quién hace qué ayudan a evitar errores.

Cada fase requiere coordinación, rapidez mental y, a veces, unas buenas risas cuando no se acierta con el momento oportuno. Esa sensación de igualdad lo convierte en uno de los el mejorNintendo Switchjuegos para parejas, amigos o incluso padres con hijos.

Mi veredicto:Ningún otroInterruptor El juego combina la historia, los acertijos y el trabajo en equipo de una manera muy similar a Se necesitan dos. Si tienes un compañero de juerga, este es el juego ideal.

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¿Qué opinan los jugadores?

No estoy gorda, solo tengo un poco de barriga.

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Es, sin duda, nuestro juego cooperativo favorito a mi mujer y a mí. Ojalá hubiera más juegos como este.

Baby_Bubble_777

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El mejor juego cooperativo de la historia; crea, literalmente, un vínculo invisible con quien juegue contigo.

2. ¡Overcooked! Todo lo que puedas comer [Mejor aventura narrativa cooperativa]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,8/10

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Plataformas Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X/S, PC Año de estreno 2020 Creador/es Ghost Town Games (desarrollador), Team17 (editor) Duración media de la partida Rejugabilidad infinita Puntuación en Metacritic 81 (Nintendo Switch)

¡Overcooked! Todo lo que puedas comer es puro caos sin filtros, en el mejor sentido de la palabra. La premisa es sencilla: tú y tu pareja llevar juntos una cocina, pero trabajar codo con codo pronto se convierte en gritarnos desde el otro lado del sofá, a medida que surgen problemas y se acumulan los encargos.

Esta versión del juego incluye los dos primeros Demasiado cocidojuegos, mejora los gráficos y sube el nivel de locura con todo el contenido descargable incluido.

Para más información Si el caos te abruma, prueba a asignar hasta dos funciones concretas a cada jugador. Esto mantiene a ambos jugadores atentos y te ayuda a ganar confianza en cada fase del juego.

Este es uno de esos juegos multijugador en los que la comunicación lo es todo. Alguien está picando cebollas, otro está fregando los platos y, de repente, el suelo se mueve porque el propio nivel quiere que fracases.

Es frenético, divertidísimo y, de alguna manera, muy adictivo, sobre todo cuando juegas con familiares o amigos a los que no les importan unos cuantos gritos de desesperación en tono amistoso. El estilo artístico caricaturesco mantiene un tono desenfadado, así que, aunque se te queme un plato por tercera vez, sigue siendo divertido.

Mi veredicto: ¡Overcooked! Todo lo que puedas comer es la combinación perfecta de frustración y risas. Para las noches de multijugador local, no hay nada mejor que Interruptor que genera este tipo de energía.

Y si este tipo de caos en la cocina te encanta, seguro que te gustarán otras cosas juegos emocionantes como ¡Demasiado cocido! para vivir un poco de caos en el trabajo en equipo bajo presión.

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¿Qué opinan los jugadores?

Mateo 3:9

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Caótico y divertido; nos hemos pasado los dos juegos y el DLC: un modo cooperativo genial.

curiousbee0

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Me ha encantado. Nos hemos pasado todos los DLC; sigue siendo muy divertido con los amigos.

3. Luigi’s Mansion 3 [La mejor aventura desenfadada en un hotel encantado]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2019 Creador/es Next Level Games (desarrollador), Nintendo (editor) Duración media de la partida 12-15 horas Puntuación en Metacritic 86 (Nintendo Switch)

La mansión de Luigi 3 es una aventura acogedora y a la vez ingeniosa en la que exploras un imponente hotel encantado repleta de secretos.

Luigi esta vez toma la iniciativa, con la aspiradora en la mano, mientras caza fantasmas y resuelve acertijos ingeniosos. La verdadera magia surge cuando… Gooigi, un clon verde y pegajoso que puede controlar un segundo jugador. Gooigi se cuela por las rejillas, esquiva las púas y ayuda a superar obstáculos que Luigi no puede afrontar por sí solo.

Para más información Si estás jugando en modo cooperativo, deja que Gooigi vaya por delante. Puede esquivar las trampas y llegar a zonas a las que Luigi no puede acceder, lo que hace que las secciones de puzles sean más rápidas y mucho menos frustrantes.

El juego es visualmente espectacular, y cada planta del hotel tiene una temática diferente: en un momento es un castillo medieval y, al siguiente, un estudio de cine.

Es inquietante, pero nunca da demasiado miedo, lo que la convierte en una de las los mejores juegos para toda la familia en Nintendo Switch. La combinación de humor físico y resolución de acertijos hace que la historia avance sin dejar de ofrecerte motivos para reírte.

Mi veredicto: Si lo que buscas es una aventura desenfadada llena de risas y acertijos, La mansión de Luigi 3 es, sin duda, una de las experiencias cooperativas más entretenidas de Interruptor.

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¿Qué opinan los jugadores?

FarewellTransmissi0n

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Ideal para principiantes; entre dos personas resulta fácil y entretenido.

Tengo hambre

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Merece la pena por el modo cooperativo: lo compramos para jugar juntos y nos encantó.

4. Super Mario 3D World + La furia de Bowser [La mejor aventura desenfadada en un hotel encantado]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,2/10

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Plataformas Nintendo Switch, originalmente para Wii U Año de estreno 2021 Creador/es Nintendo (desarrollador y editor) Duración media de la partida 15-20 horas Puntuación en Metacritic 89 (Nintendo Switch)

Nintendo nos ha deleitado de verdad con esta versión de Super Mario 3D World. Originalmente unWii U Tras su lanzamiento, el juego brilla más que nunca en la Nintendo Switch, que ofrece eljuego de plataformas emblemático con controles fluidos y niveles brillantes e ingeniosos.

Puedes completar la historia principal con hasta cuatro jugadores, cada uno de los cuales puede elegir entre personajes jugables como Mario, Luigi, Peach y Toad.

Y luego estáLa furia de Bowser, a aventura independiente que da la vuelta a la fórmula. Aquí, un jugador explora un mundo semiabierto mientras que el otro jugador controla a Bowser Jr. para ayudar, atacar a los enemigos y resolver acertijos por el camino.

Es uno de los juegos de plataformas más versátiles que hay, y La furia de Bowser eso por sí solo ya merece un lugar entre las ideas más audaces Juegos de plataformas en 3D Nintendoque se haya hecho jamás.

Para más información A medida que avanzas por el mundo, puedes ir recogiendo sellos y colocarlos en el modo Instantánea tanto en Super Mario 3D World and La furia de Bowser para crear escenas divertidas que compartir con amigos y familiares.

Mi veredicto: Super Mario 3D World + La furia de Bowser es perfecto si buscas una mezcla de caos al estilo de una fiesta y una nueva aventura que puedas volver a jugar con tus familiares mientras os pasáis los mandos.

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¿Qué opinan los jugadores?

Swerdman55

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«Bowser’s Fury» se nota diferente al juego principal, pero en el buen sentido.

Sin algas-326

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Si buscas acción para dos jugadores, «Bowser’s Fury» es justo lo que necesitas.

5. Mario Kart 8 Deluxe [El mejor pack de juegos de plataformas para Switch]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,2/10

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Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2017 Creador/es Nintendo (desarrollador y editor) Duración media de la partida Rejugabilidad infinita Puntuación en Metacritic 92 (Nintendo Switch)

Cuando piensas en el el mejorNintendo Switch juegos de fiesta, Mario Kart suele ser lo primero que se nos viene a la mente.

Mario Kart 8 Deluxe es la edición definitiva de Nintendosu legendario piloto, que reúne todas las pistas, modos y contenidos descargables de la Wii U una versión que se presenta como un conjunto pulido y agradablemente alocado.

Puedes elegir entre decenas de personajes de Mario y otras franquicias famosas, recoger potenciadores y lanzar caparazones para sacar a tus rivales de la pista. Es un caos total, y por eso es tan divertido. No es de extrañar que siga considerándose el el rey de los videojuegos de carreras on Interruptor.

Para más información Activa la «dirección inteligente» si estás jugando con niños o con alguien que no tiene experiencia. Esto hace que el Mario Kart 8 Deluxe es mucho más indulgente y se centra en las risas.

Y si quieres que las carreras sean lo más fluidas posible, combínalo con un monitor para videojuegos de alta gama lleva la experiencia a otro nivel.

Lo que hace que la gente vuelva es lo flexible que es. Puedes jugar en pantalla dividida con hasta cuatro jugadores, sumérgete en multijugador en línea, o configurarcarreras localescon amigos.

Funciona tanto si lo que quieres es una competición cara a cara en toda regla como si solo te apetece una partida distendida, intentando derrapar por ahí Carretera del Arcoíris sin caerse.

Mi veredicto: Mario Kart 8 Deluxe sigue siendo la forma más fácil de generar rivalidad y risas en un mismo partido. Pocos títulos te dan tantas ganas de volver a competir una y otra vez como este.

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¿Qué opinan los jugadores?

turners128

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Genial en línea, personajes fantásticos. El Pase del Curso de Refuerzo vale totalmente la pena.

Muerto para el brindis

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A mis amigos y a mi familia les gusta más: es más dinámico y más atractivo.

6. Stardew Valley [El mejor simulador de granja y vida cotidiana para relajarse]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One, dispositivos móviles Año de estreno 2016 Creador/es ConcernedApe (desarrollador y editor) Duración media de la partida Más de 80 horas Puntuación en Metacritic 87 (Nintendo Switch)

Pocos juegos te ofrecen la libertad que Stardew Valley es. En esencia, es un un juego de granja muy entretenido, pero en cuanto empiezas a jugar, te das cuenta de que también se trata de pescar, extraer minerales, forjar amistades y construir poco a poco tu tu propio rincón de paraíso.

En el Nintendo Switch, es la escapada perfecta para jugar en cualquier momento, tanto en largas sesiones en pantalla dividida como en partidas rápidas.

Para más información Centrarse en los cultivos de alto rendimiento en cada Stardew Valley temporada. En primavera, da prioridad a plantar coliflores y patatas. Las patatas pueden dar cosechas adicionales, lo que aumentará tus ingresos. En verano, plantéate cultivar arándanos, que producen varias cosechas.

Donde realmente destaca es en su modo dúo. Invita a otra persona Incorpora a un jugador a tu granja y, de repente, os repartís las tareas, planificáis los cultivos en equipo y os adentráis juntos en las minas. Es el tipo de multijugador que resulta relajado en lugar de competitivo (juegos puros y acogedores).

Y si alguien te ha dejado plantado o prefieres jugar en solitario, el modo para un jugador sigue ofreciendo un encanto infinito, permitiéndote descubrir historias con los habitantes del pueblo, festivales e incluso alguna que otra aventura en mazmorras.

Mi veredicto: Stardew Valley capta a la perfección esa sensación de disfrutar de la vida a tu propio ritmo, con la variedad justa para que nunca resulte aburrido, tanto si juegas solo como en pareja.

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¿Qué opinan los jugadores?

lanadelphox

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«Stardew Valley vale totalmente la pena… puedes jugar a tu propio ritmo, con objetivos a corto o largo plazo».

Gahquandri

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Un diseño magnífico. Personajes geniales. Una jugabilidad fantástica y adictiva. Una música fantástica que contribuye a crear el ambiente.

7. Minería, artesanía [El mejor arenero para el juego creativo]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas Nintendo Switch, PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, dispositivos móviles Año de estreno 2011 (Switch: 2018) Creador/es Mojang Studios (desarrollador), Xbox Game Studios (editor) Duración media de la partida Rejugabilidad infinita Puntuación en Metacritic 86 (Nintendo Switch)

La libertadMinería, artesanía ofrece es inigualable, lo que la convierte en una de las más juegos de mundo abierto emblemáticos que se haya publicado jamás. A primera vista, es simplemente bloques, pero cuanto más juegas, más se vuelve lo que tú quieras que sea.

Aventúrate en la naturaleza en el modo Supervivencia, o construye castillos de ensueño y conviértete en una cartógrafa amante de los gatos en el modo Creativo. La estética pixelada puede parecer sencilla, pero la libertad que ofrece no tiene parangón.

Para más información En Minecraft no es posible aumentar de forma permanente el tamaño del inventario, pero sí puedes ampliar tu capacidad de carga con algunas herramientas ingeniosas. Las cajas Shulker, los cofres Ender y los animales equipados con cofres (como burros o llamas) te permiten llevar muchos más objetos contigo.

On Nintendo Switch, puedes formar equipo con otra persona Juega en modo local con pantalla dividida o únete a otros jugadores en los modos online.

¿Te apetece un reto? Activa el modo supervivencia y, de repente, todos los miembros de tu grupo tendrán que preocuparse por la comida, los monstruos y los recursos. La combinación de juego creativo y de supervivencia es lo que hará que siga siendo novedoso y atractivo durante muchos años.

Mi veredicto: Minería, artesanía no tiene un final propiamente dicho. Puedes construir con un amigo, explorar en solitario o seguir modificando tu mundo sin parar. Es el tipo de juego que siempre te hace volver.

★ El mejor arenero para el juego creativo Minería, artesanía Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

Faislsonicmario

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Es genial. Y muuuuuucho mejor que la edición Bedrock… La versión clásica para Switch es fantástica.

Gasebo48

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En general, Minecraft es un buen juego, pero en la Nintendo Switch los controles son bastante difíciles de dominar; una vez que te acostumbras a ellos, resulta fácil.

8. Unravel Two [La mejor aventura de puzles para dos jugadores llena de emoción]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,8/10

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Plataformas Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC Año de estreno 2018 Creador/es Coldwood Interactive (desarrollador), Electronic Arts (editor) Duración media de la partida 6-8 horas Puntuación en Metacritic 77 (Nintendo Switch)

No todos los juegos cooperativos tienen por qué ser un caos. Unravel Two baja el ritmo con una conmovedora aventura en la que guias a dos pequeños Yarnys a través de un mundo que, en comparación, parece enorme.

Tú y otra persona los jugadores son, literalmente, atados con una cuerda, lo que significa que cada salto, balanceo y escalada requiere coordinación.

Para más información Unravel Two está diseñado para ser indulgente. Si un Yarny muere, reaparecerás en el último punto de control. Esto fomenta la experimentación y el aprendizaje a partir de los errores sin que ello suponga un gran contratiempo.

La mecánica del juego combina ingeniosas fases de plataformas con acertijos basados en la física que a menudo requieren un pensamiento creativo. Por ejemplo, un jugador puede sujetar la cuerda mientras el otro se balancea para cruzar un hueco, o ambos tendrán que coordinar sus movimientos para escalar una pared juntos.

Los gráficos, creados a mano, son impresionantes, repletos de pequeños detalles que hacen que los bosques, los ríos y los tejados parezcan espacios vivos. Es un juego relativamente corto, pero que deja una huella imborrable gracias a sus temas de conexión, resiliencia e incluso un ligero toque de asombro.

Mi veredicto: Si quieres tomarte un respiro de los ruidosos juegos de fiesta, Unravel Two ofrece un viaje tranquilo pero lleno de significado que se disfruta más si se comparte con alguien cercano.

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¿Qué opinan los jugadores?

reddituser mh76b0

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La jugabilidad es fantástica para un juego de plataformas en 2D y los niveles son preciosos… además, la dificultad va aumentando de forma gradual, lo que resulta ideal para los principiantes.

usuarios de Reddit 44†

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Este juego me ha ENCANTADO… Era todo un reto, pero gracias a la chispa de los puntos de control, no tienes que volver a empezar desde el principio cada vez que fallas.

9. Mudanza [Lo mejor de «Couch Chaos»]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,8/10

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Plataformas Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC Año de estreno 2020 Creador/es SMG Studio, DevM Games (desarrolladores), Team17 (editor) Duración media de la partida 6-8 horas Puntuación en Metacritic 78 (Nintendo Switch)

De todos los juegos cooperativos en Interruptor, Mudanza quizá sea lo más ridículo. Tú y tu pareja dirigir una empresa de mudanzas, pero aquí no se trata de empaquetar cajas con cuidado. En cambio, jugarás arrastrando sofás por pasillos estrechos, tirando televisores por la ventana e intentando cargar un camión antes de que se acabe el tiempo.

La física ragdoll hace que incluso las tareas más sencillas sean impredecibles, así que un solo movimiento en falso y, de repente, la nevera acaba encima de tu compañero de juego.

Para más información No pierdas el tiempo intentando meter los muebles por la puerta. Tirarlos por la ventana suele ser más rápido (y mucho más divertido).

Los gráficos de estilo caricaturesco y la jugabilidad llena de gags le dan un toque desenfadado, lo que lo hace perfecto para disfrutar en familia o en esas noches en las que solo apetece reírse.

Es especialmente divertido cuando hay más gente mirando, ya que la mitad de la diversión consiste en ver tus desastrosas «técnicas de movimiento». Incluso tiene un aire a los juegos de arcade, lo que te anima a batir tus mejores marcas o a competir con tus amigos para ver quién se lleva el mérito.

Mi veredicto: Mudanza es un caos envuelto en cajas de cartón. Es un juego de mesa breve pero divertidísimo que demuestra que incluso quien no se le da bien moverse puede ser un gran jugador.

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¿Qué opinan los jugadores?

El usuario de Reddit mtqb98

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Compré el juego y jugué un rato… No está mal, pero me aburrí enseguida.

Usuario de Reddit ResetEra: «Smooth Moves»

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«Moving Out» es una experiencia cooperativa emocionante y realmente divertida; el guion es ingenioso, el juego tiene mucho estilo y algunos de los niveles más destacados están brillantemente diseñados.

10. Cuphead [El mejor desafío cooperativo con gráficos dibujados a mano]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Plataformas Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC Año de estreno 2017 (Switch: 2019) Creador/es Studio MDHR (desarrollador y editor) Duración media de la partida / Ideal para / Características únicas 10-12 horas / Ideal para jugadores experimentados / Animación dibujada a mano, combates contra jefes finales muy exigentes Puntuación en Metacritic 86 (Nintendo Switch)

Hay juegos que se ganan su reputación, y Cuphead es uno de ellos. A primera vista, parece una caricatura de las de antes, dibujada a mano en ese década de 1930estilo de animación. Pero en cuanto empiezas a jugar, te das cuenta de que es un un desafío de acción trepidante y de lo más duro donde cada nivel pone a prueba tus reflejoshasta el límite.

Las batallas contra jefes son el corazón del juego: son épicas, creativas y siempre un poco injustas hasta que aprendes sus patrones.

Para más información La parada es fundamental en Cuphead. Si consigues realizar una parada con éxito, no solo evitarás recibir daño, sino que también llenarás tu medidor EX, lo que te permitirá lanzar poderosos ataques.

Prepárate: este juego no te lleva de la mano. Un amigo mío bromeó diciendo que derrotar a un jefe aquí sienta mejor que completar algunas campañas completas en otros juegos. Y, sinceramente, tiene toda la razón, porque cada victoria se siente como algo que realmente te has ganado.

Mi veredicto: Si te apetece un verdadero reto, Cuphead es el ejemplo perfecto de un juego en el que la frustración merece la pena. Duro, precioso y absolutamente inolvidable.

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¿Qué opinan los jugadores?

reddituser beo3xw

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¡Qué adaptación tan impecable! No se ha perdido nada en el proceso de conversión…

reddituser EU5EvB

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En mi opinión, se exagera lo difícil que es. Es difícil, pero no injusto.

11. Snipperclips [El mejor juego rápido e ingenioso para jugar en el sofá]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2017 Creador/es SFB Games (desarrollador), Nintendo (editor) Duración media de la partida 5-6 horas Puntuación en Metacritic 80 (Nintendo Switch)

A veces, los mejores juegos son los más sencillos. Snipperclips parte de una idea sencilla (recortar figuras con papel) y lo convierte en un desafío cooperativo para partirse de risa.

Tú y un amigo jugáis como dos figuritas graciosas, recortándose mutuamente para adoptar formas que se adapten a cualquier tarea que te plantee el juego: pulsar un interruptor, transportar un objeto o colocar algo en su sitio.

Para más información Si te quedas atascado, cambia de papel. A veces, la forma más fácil de superar una fase complicada es dejar que el otro jugador se encargue de cortar.

Es fácil de aprender, no abruma con menús y funciona a la perfección para jugar en modo cooperativo local. Es el tipo de juego en el que empiezas con calma, pero cinco minutos después, los dos estáis gritando instrucciones y riéndoos de vuestros errores.

Mi veredicto: Snipperclips es breve, entrañable y infinitamente creativa. Es el tipo de joya del modo cooperativo a la que siempre vuelves cuando te apetece algo ligero después de juegos más intensos como Mario or Cuphead.

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¿Qué opinan los jugadores?

Él/ella/ello ha respondido.

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Me alegra mucho ver que Nintendo ha apoyado a estos desarrolladores. Espero que sus otras ideas creativas reciban también la atención que se merecen gracias al éxito de Snipperclips.

En el sueño

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Me encanta lo limpia y elegante que ha quedado la interfaz de usuario final y el aspecto general. Estoy deseando ver más cosas de estos desarrolladores.

12. El juego de la oca sin título [El mejor simulador de bromas para Switch]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Plataformas Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC Año de estreno 2019 Creador/es House House (desarrollador), Panic (editor) Duración media de la partida 3-4 horas Puntuación en Metacritic 81 (Nintendo Switch)

Pocos juegos hacen que ser un pesado resulte tan divertido. En El juego de la oca sin título, juegas comoun ganso cuya única misión es amargarle el día a todo el mundo.

Colarse en los jardines, robar sombreros, encerrar a la gente en cabinas telefónicas y, por supuesto, tocar el claxon como si no hubiera un mañana. El humor es de ese tipo de humor físico que funciona tanto si eres niño como adulto.

Para más información Cuando juegas en modo cooperativo El juego de la oca sin título, asegúrate de crear distracciones. Un jugador puede distraer a los humanos, mientras que el otro realiza las tareas.

Si juegas con otra persona, el caos se duplica, y es inevitable que os unáis para aterrorizar a los pobres tenderos. Es corto, pero cada nivel parece un sketch cómico algo que estaba a punto de pasar. Básicamente es un bienHitmanjuego, pero con gansos.

Mi veredicto: El juego de la oca sin título es una tontería, es caótica y acaba siendo mucho más entretenida de lo que uno podría imaginar. Es una genialInterruptorjuego para niños y a los adultos a los que les gusta divertirse. Pruébalo una vez y querrás volver a jugar una y otra vez.

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¿Qué opinan los jugadores?

Usuario de Reddit Colorgazer

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Es un juego pequeño y divertido… el rato que pasas jugando es una auténtica delicia, lo recomiendo al 100 %.

El usuario de Reddit «commandeertheairboat»

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Mi hijo de seis años acaba de terminar el juego y se echó a llorar cuando aparecieron los créditos… Gracias, House House, por conquistar los corazones de toda la familia.

13. Rayman Legends [El mejor juego de plataformas con ritmo]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Plataformas Nintendo Switch, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, PC Año de estreno 2013 (Switch: 2017) Creador/es Ubisoft Montpellier (desarrollador), Ubisoft (editor) Duración media de la partida 12-15 horas Puntuación en Metacritic 91 (Nintendo Switch)

A veces solo apetece un juego que te llene de energía, y Rayman Legendsda en el clavo. Estojuego de plataformas de desplazamiento lateral te sumerge en coloridos niveles dibujados a mano donde todo se mueve a un ritmo trepidante, acompañado de una música increíblemente cautivadora.

Puedes jugar en solitario, pero la verdadera magia surge cuando se unen tus amigos, gracias al modo cooperativo en el que puedes entrar y salir cuando quieras. Alguien puede coger un mando en mitad de un nivel y, de repente, estaréis compitiendo codo con codo, derrotando a los enemigos y deslizándoos por escenarios alocados.

Para más información Si eres nuevo, prueba los niveles de ritmo desde el principio. Te enseñan a coordinar los tiempos mejor que cualquier tutorial y hacen que el resto del juego resulte muy fluido.

The niveles basados en el ritmo destacan especialmente. Imagínate saltar y dar puñetazos en perfecta sincronía con la música. El ritmo del juego te mantiene enganchado, y cada partida parece dejar un nuevo registro de momentos divertidísimos.

En comparación con el el mejorMariojuegos, este se inclina más hacia la creatividad y el ritmo, casi como un juego de mesa lleno de acción que cobra vida.

Mi veredicto: Rayman Legends es una experiencia multijugador llena de dinamismo que se caracteriza por su energía y su estilo. Es perfecta para cuando te apetece jugar a algo rápido y envolvente.

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¿Qué opinan los jugadores?

hbic

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Este juego tiene tanto contenido que cuesta dejarlo. Los controles funcionan bien en la Switch.

Mi teléfono no es chino

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La versión para Nintendo Switch de Legends parece la versión «completa»… todos los personajes exclusivos de cada consola están aquí.

14. Mario + Rabbids: Chispas de esperanza [El mejor juego de rol táctico con toques de humor]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2012 Creador/es Ubisoft Milán y Ubisoft París (desarrolladores), Ubisoft (editor) Duración media de la partida 25-30 horas Puntuación en Metacritic 86 (Nintendo Switch)

No todos losMario El juego consiste en saltar sobre plataformas. Mario + Rabbids: Chispas de esperanzaes unmuy divertidoNintendo Switch RPG con un toque táctico, que combina personajes de la El Reino de los Setas con los caóticos Rabbids de Ubisoft.

En lugar de correr y dar patadas, planificas tus movimientos en una cuadrícula, flanqueas a los enemigos y encadenas combos que se parecen más a un juego de mesa de estrategia que a un juego de plataformas tradicional, e incluso los fans de la los mejores juegos de sigilo uno se da cuenta de la planificación que requiere cada mudanza.

Para más información Más allá del combate en Mario + Rabbids: Chispas de esperanza, explora los entornos para encontrar objetos coleccionables como objetos de combate, llaves planetarias y recuerdos. Estos objetos se pueden canjear por mejoras que potenciarán las capacidades de tu dúo.

Los mundos son coloridos y están llenos de secretos, lo que te da motivos para explorarlos entre batalla y batalla. Además, el combate resulta gratificante: cada enfrentamiento te anima a probar nuevas tácticas, poderes de Sparks y combinaciones de personajes.

Quizá te animes a hacer una misión rápida, pero el combate táctico and exploración te engancha una y otra vez. Es el tipo de juego en el que te pasas horas jugando sin darte cuenta.

Mi veredicto: Si a ti y a tu compañero de juego os encantan los juegos de estrategia, pero buscáis algo más ligero que los RPG más exigentes, Mario + Rabbids: Chispas de esperanza es la forma perfecta de jugar al fútbol táctico con personalidad y encanto.

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¿Qué opinan los jugadores?

violín

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Es, sin duda, uno de los mejores juegos para Switch que hay, y ahora también uno de mis favoritos de todos los tiempos.

sssLitchey

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«Sparks» era de los Rabbids, con Mario… La verdad es que me gustó, pero no es más que el típico juego de mundo semiabierto de Ubisoft.

Mi opinión sobre los mejores juegos para dos jugadores de Switch

Después de ver todas estas increíbles Interruptor Entre todos estos títulos, hay tres que destacan como imprescindibles.

Se necesita Two destaca por su constante creatividad y una historia conmovedora , el tipo de juego con el que se pasan horas sin darse cuenta.

, el tipo de juego con el que se pasan horas sin darse cuenta. ¡Overcooked! Todo lo que puedas comerconvierte el la cocina se convirtió en un auténtico caos , ideal para cuando te apetece hacer algo alocado.

, ideal para cuando te apetece hacer algo alocado. La mansión de Luigi 3 da en el clavo con la mezcla de humor y encanto misterioso, haciendo que cada momento en su hotel encantado sea una pasada.

Estas tres canciones transmiten diferentes estados de ánimo (sincero, desenfrenado y misterioso), así que, sea cual sea el ambiente que busques, aquí encontrarás lo que necesitas.

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