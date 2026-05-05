Los 14 mejores juegos para dos jugadores de Switch en 2026: diversión asegurada
Si acabas de recibir un Nintendo Switch o si estás buscando una nueva experiencia cooperativa, saber qué juegos elegir puede resultar complicado.
Por eso he elaborado esta lista definitiva de los mejores juegos para dos jugadores Interruptorjuegos en los que podrás sumergirte en el caos de una cocina en llamas, desentrañar el misterio de un hotel encantado o construir tu propio hotel encantado.
Cualquier tipo de dúo puede encontrar un Interruptor un juego que parece hecho a su medida. Parejas, amigos, padres e incluso jugadores competitivos encontrarán aquí su juego ideal. ¿Listo para descubrir qué aventuras merecen un hueco en tu consola?
Vamos a ver cuáles son los juegos que realmente destacan.
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Nuestra selección de los mejores juegos para dos jugadores de Nintendo Switch
Hay juegos que te enganchan desde el primer momento. Son los que siempre recomiendo primero, porque captan a la perfección lo que hace que el modo multijugador local sea tan divertido: el trabajo en equipo, las risas y la dosis justa de caos. Aquí tienes cinco que destacan como los mejores juegos para dos jugadores de Switch:
- Se necesitan dos (2021) – Una aventura cooperativa tremendamente imaginativa en la que cada nivel presenta nuevas mecánicas que exigen trabajo en equipo. Sus ingeniosos rompecabezas, minijuegos y una historia conmovedora la convierten en una de las mejores experiencias para dos jugadores jamás creadas.
- ¡Overcooked! Todo lo que puedas comer (2020) – Un trepidante juego para jugar en grupo en el que cocinar se convierte rápidamente en un caos desternillante. Solo una comunicación fluida y una sincronización perfecta podrán salvar tu cocina del desastre.
- La mansión de Luigi 3 (2019) – Luigi y su pegajoso doble, Gooigi, resuelven acertijos y capturan fantasmas en un enorme hotel encantado. Repleto de encanto, humor y un ingenioso diseño cooperativo, es una aventura espeluznante pero apta para toda la familia.
No está nada mal, ¿verdad? Y eso es solo el principio. Sigue leyendo para ver la lista completa de los mejores juegos para dos jugadores de Switch, que convierten a esta consola en la opción ideal para el modo cooperativo y el juego competitivo.
Los 14 mejores juegos para dos jugadores de Switch: cooperativos, de carreras y mucho más
Muy bien, ya hemos visto lo más destacado. Ahora profundicemos un poco más. Aquí tienes el análisis completo de los mejores juegos para dos jugadores Nintendo Switch Juegos que vale la pena jugar en pareja, desde aventuras de puzles hasta éxitos caóticos para jugar en grupo.
¿Cuántos de estos principales Interruptor ¿A qué juegos has jugado ya?
1. Se necesitan dos [Mejor aventura cooperativa con una historia]
|Nuestra puntuación
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Enebameter 10/10
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|Plataformas
|Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X/S, PC
|Año de estreno
|2021
|Creador/es
|Hazelight Studios (desarrollador), Electronic Arts (editor)
|Duración media de la partida
|12-15 horas
|Puntuación en Metacritic
|88 (Nintendo Switch)
Se necesitan dos Es la definición misma de un auténtico juego cooperativo. Ni siquiera se puede jugar en solitario, ya que todo el diseño gira en torno a la colaboración entre dos jugadores.
La historia gira en torno a Cody y May, una pareja convertida en muñecos, que deben encontrar el camino de vuelta hasta su hija. Lo que lo hace tan especial es cómo el la mecánica del juego cambia constantemente: en un nivel puede que tengas que resolver acertijos con imanes, mientras que en el siguiente tendrás que pilotar una avioneta mientras tu compañero dispara a los enemigos.
Y, visualmente, es colorida y divertida, pero la historia nos depara algunos momentos sorprendentemente conmovedores sobre las relaciones íntimas.
Muchos rompecabezas en Se necesitan dosrequieren una coordinación precisa, por lo que las cuentas atrás, las señales de «listo/ya» o ponerse de acuerdo sobre quién hace qué ayudan a evitar errores.
Cada fase requiere coordinación, rapidez mental y, a veces, unas buenas risas cuando no se acierta con el momento oportuno. Esa sensación de igualdad lo convierte en uno de los el mejorNintendo Switchjuegos para parejas, amigos o incluso padres con hijos.
Mi veredicto:Ningún otroInterruptor El juego combina la historia, los acertijos y el trabajo en equipo de una manera muy similar a Se necesitan dos. Si tienes un compañero de juerga, este es el juego ideal.
¿Qué opinan los jugadores?
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2. ¡Overcooked! Todo lo que puedas comer [Mejor aventura narrativa cooperativa]
|Nuestra puntuación
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Puntuación de Enebameter: 9,8/10
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|Plataformas
|Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X/S, PC
|Año de estreno
|2020
|Creador/es
|Ghost Town Games (desarrollador), Team17 (editor)
|Duración media de la partida
|Rejugabilidad infinita
|Puntuación en Metacritic
|81 (Nintendo Switch)
¡Overcooked! Todo lo que puedas comer es puro caos sin filtros, en el mejor sentido de la palabra. La premisa es sencilla: tú y tu pareja llevar juntos una cocina, pero trabajar codo con codo pronto se convierte en gritarnos desde el otro lado del sofá, a medida que surgen problemas y se acumulan los encargos.
Esta versión del juego incluye los dos primeros Demasiado cocidojuegos, mejora los gráficos y sube el nivel de locura con todo el contenido descargable incluido.
Si el caos te abruma, prueba a asignar hasta dos funciones concretas a cada jugador. Esto mantiene a ambos jugadores atentos y te ayuda a ganar confianza en cada fase del juego.
Este es uno de esos juegos multijugador en los que la comunicación lo es todo. Alguien está picando cebollas, otro está fregando los platos y, de repente, el suelo se mueve porque el propio nivel quiere que fracases.
Es frenético, divertidísimo y, de alguna manera, muy adictivo, sobre todo cuando juegas con familiares o amigos a los que no les importan unos cuantos gritos de desesperación en tono amistoso. El estilo artístico caricaturesco mantiene un tono desenfadado, así que, aunque se te queme un plato por tercera vez, sigue siendo divertido.
Mi veredicto: ¡Overcooked! Todo lo que puedas comer es la combinación perfecta de frustración y risas. Para las noches de multijugador local, no hay nada mejor que Interruptor que genera este tipo de energía.
Y si este tipo de caos en la cocina te encanta, seguro que te gustarán otras cosas juegos emocionantes como ¡Demasiado cocido! para vivir un poco de caos en el trabajo en equipo bajo presión.
¿Qué opinan los jugadores?
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3. Luigi’s Mansion 3 [La mejor aventura desenfadada en un hotel encantado]
|Nuestra puntuación
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Puntuación: 9,5/10
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|Plataformas
|Nintendo Switch
|Año de estreno
|2019
|Creador/es
|Next Level Games (desarrollador), Nintendo (editor)
|Duración media de la partida
|12-15 horas
|Puntuación en Metacritic
|86 (Nintendo Switch)
La mansión de Luigi 3 es una aventura acogedora y a la vez ingeniosa en la que exploras un imponente hotel encantado repleta de secretos.
Luigi esta vez toma la iniciativa, con la aspiradora en la mano, mientras caza fantasmas y resuelve acertijos ingeniosos. La verdadera magia surge cuando… Gooigi, un clon verde y pegajoso que puede controlar un segundo jugador. Gooigi se cuela por las rejillas, esquiva las púas y ayuda a superar obstáculos que Luigi no puede afrontar por sí solo.
Si estás jugando en modo cooperativo, deja que Gooigi vaya por delante. Puede esquivar las trampas y llegar a zonas a las que Luigi no puede acceder, lo que hace que las secciones de puzles sean más rápidas y mucho menos frustrantes.
El juego es visualmente espectacular, y cada planta del hotel tiene una temática diferente: en un momento es un castillo medieval y, al siguiente, un estudio de cine.
Es inquietante, pero nunca da demasiado miedo, lo que la convierte en una de las los mejores juegos para toda la familia en Nintendo Switch. La combinación de humor físico y resolución de acertijos hace que la historia avance sin dejar de ofrecerte motivos para reírte.
Mi veredicto: Si lo que buscas es una aventura desenfadada llena de risas y acertijos, La mansión de Luigi 3 es, sin duda, una de las experiencias cooperativas más entretenidas de Interruptor.
¿Qué opinan los jugadores?
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4. Super Mario 3D World + La furia de Bowser [La mejor aventura desenfadada en un hotel encantado]
|Nuestra puntuación
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Puntuación de Enebameter: 9,2/10
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|Plataformas
|Nintendo Switch, originalmente para Wii U
|Año de estreno
|2021
|Creador/es
|Nintendo (desarrollador y editor)
|Duración media de la partida
|15-20 horas
|Puntuación en Metacritic
|89 (Nintendo Switch)
Nintendo nos ha deleitado de verdad con esta versión de Super Mario 3D World. Originalmente unWii U Tras su lanzamiento, el juego brilla más que nunca en la Nintendo Switch, que ofrece eljuego de plataformas emblemático con controles fluidos y niveles brillantes e ingeniosos.
Puedes completar la historia principal con hasta cuatro jugadores, cada uno de los cuales puede elegir entre personajes jugables como Mario, Luigi, Peach y Toad.
Y luego estáLa furia de Bowser, a aventura independiente que da la vuelta a la fórmula. Aquí, un jugador explora un mundo semiabierto mientras que el otro jugador controla a Bowser Jr. para ayudar, atacar a los enemigos y resolver acertijos por el camino.
Es uno de los juegos de plataformas más versátiles que hay, y La furia de Bowser eso por sí solo ya merece un lugar entre las ideas más audaces Juegos de plataformas en 3D Nintendoque se haya hecho jamás.
A medida que avanzas por el mundo, puedes ir recogiendo sellos y colocarlos en el modo Instantánea tanto en Super Mario 3D World and La furia de Bowser para crear escenas divertidas que compartir con amigos y familiares.
Mi veredicto: Super Mario 3D World + La furia de Bowser es perfecto si buscas una mezcla de caos al estilo de una fiesta y una nueva aventura que puedas volver a jugar con tus familiares mientras os pasáis los mandos.
¿Qué opinan los jugadores?
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5. Mario Kart 8 Deluxe [El mejor pack de juegos de plataformas para Switch]
|Nuestra puntuación
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Puntuación de Enebameter: 9,2/10
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|Plataformas
|Nintendo Switch
|Año de estreno
|2017
|Creador/es
|Nintendo (desarrollador y editor)
|Duración media de la partida
|Rejugabilidad infinita
|Puntuación en Metacritic
|92 (Nintendo Switch)
Cuando piensas en el el mejorNintendo Switch juegos de fiesta, Mario Kart suele ser lo primero que se nos viene a la mente.
Mario Kart 8 Deluxe es la edición definitiva de Nintendosu legendario piloto, que reúne todas las pistas, modos y contenidos descargables de la Wii U una versión que se presenta como un conjunto pulido y agradablemente alocado.
Puedes elegir entre decenas de personajes de Mario y otras franquicias famosas, recoger potenciadores y lanzar caparazones para sacar a tus rivales de la pista. Es un caos total, y por eso es tan divertido. No es de extrañar que siga considerándose el el rey de los videojuegos de carreras on Interruptor.
Activa la «dirección inteligente» si estás jugando con niños o con alguien que no tiene experiencia. Esto hace que el Mario Kart 8 Deluxe es mucho más indulgente y se centra en las risas.
Y si quieres que las carreras sean lo más fluidas posible, combínalo con un monitor para videojuegos de alta gama lleva la experiencia a otro nivel.
Lo que hace que la gente vuelva es lo flexible que es. Puedes jugar en pantalla dividida con hasta cuatro jugadores, sumérgete en multijugador en línea, o configurarcarreras localescon amigos.
Funciona tanto si lo que quieres es una competición cara a cara en toda regla como si solo te apetece una partida distendida, intentando derrapar por ahí Carretera del Arcoíris sin caerse.
Mi veredicto: Mario Kart 8 Deluxe sigue siendo la forma más fácil de generar rivalidad y risas en un mismo partido. Pocos títulos te dan tantas ganas de volver a competir una y otra vez como este.
¿Qué opinan los jugadores?
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6. Stardew Valley [El mejor simulador de granja y vida cotidiana para relajarse]
|Nuestra puntuación
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Enebameter 9/10
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|Plataformas
|Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One, dispositivos móviles
|Año de estreno
|2016
|Creador/es
|ConcernedApe (desarrollador y editor)
|Duración media de la partida
|Más de 80 horas
|Puntuación en Metacritic
|87 (Nintendo Switch)
Pocos juegos te ofrecen la libertad que Stardew Valley es. En esencia, es un un juego de granja muy entretenido, pero en cuanto empiezas a jugar, te das cuenta de que también se trata de pescar, extraer minerales, forjar amistades y construir poco a poco tu tu propio rincón de paraíso.
En el Nintendo Switch, es la escapada perfecta para jugar en cualquier momento, tanto en largas sesiones en pantalla dividida como en partidas rápidas.
Centrarse en los cultivos de alto rendimiento en cada Stardew Valley temporada. En primavera, da prioridad a plantar coliflores y patatas. Las patatas pueden dar cosechas adicionales, lo que aumentará tus ingresos. En verano, plantéate cultivar arándanos, que producen varias cosechas.
Donde realmente destaca es en su modo dúo. Invita a otra persona Incorpora a un jugador a tu granja y, de repente, os repartís las tareas, planificáis los cultivos en equipo y os adentráis juntos en las minas. Es el tipo de multijugador que resulta relajado en lugar de competitivo (juegos puros y acogedores).
Y si alguien te ha dejado plantado o prefieres jugar en solitario, el modo para un jugador sigue ofreciendo un encanto infinito, permitiéndote descubrir historias con los habitantes del pueblo, festivales e incluso alguna que otra aventura en mazmorras.
Mi veredicto: Stardew Valley capta a la perfección esa sensación de disfrutar de la vida a tu propio ritmo, con la variedad justa para que nunca resulte aburrido, tanto si juegas solo como en pareja.
¿Qué opinan los jugadores?
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7. Minería, artesanía [El mejor arenero para el juego creativo]
|Nuestra puntuación
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Enebameter 9/10
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|Plataformas
|Nintendo Switch, PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, dispositivos móviles
|Año de estreno
|2011 (Switch: 2018)
|Creador/es
|Mojang Studios (desarrollador), Xbox Game Studios (editor)
|Duración media de la partida
|Rejugabilidad infinita
|Puntuación en Metacritic
|86 (Nintendo Switch)
La libertadMinería, artesanía ofrece es inigualable, lo que la convierte en una de las más juegos de mundo abierto emblemáticos que se haya publicado jamás. A primera vista, es simplemente bloques, pero cuanto más juegas, más se vuelve lo que tú quieras que sea.
Aventúrate en la naturaleza en el modo Supervivencia, o construye castillos de ensueño y conviértete en una cartógrafa amante de los gatos en el modo Creativo. La estética pixelada puede parecer sencilla, pero la libertad que ofrece no tiene parangón.
En Minecraft no es posible aumentar de forma permanente el tamaño del inventario, pero sí puedes ampliar tu capacidad de carga con algunas herramientas ingeniosas. Las cajas Shulker, los cofres Ender y los animales equipados con cofres (como burros o llamas) te permiten llevar muchos más objetos contigo.
On Nintendo Switch, puedes formar equipo con otra persona Juega en modo local con pantalla dividida o únete a otros jugadores en los modos online.
¿Te apetece un reto? Activa el modo supervivencia y, de repente, todos los miembros de tu grupo tendrán que preocuparse por la comida, los monstruos y los recursos. La combinación de juego creativo y de supervivencia es lo que hará que siga siendo novedoso y atractivo durante muchos años.
Mi veredicto: Minería, artesanía no tiene un final propiamente dicho. Puedes construir con un amigo, explorar en solitario o seguir modificando tu mundo sin parar. Es el tipo de juego que siempre te hace volver.
¿Qué opinan los jugadores?
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8. Unravel Two [La mejor aventura de puzles para dos jugadores llena de emoción]
|Nuestra puntuación
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Puntuación de Enebameter: 8,8/10
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|Plataformas
|Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC
|Año de estreno
|2018
|Creador/es
|Coldwood Interactive (desarrollador), Electronic Arts (editor)
|Duración media de la partida
|6-8 horas
|Puntuación en Metacritic
|77 (Nintendo Switch)
No todos los juegos cooperativos tienen por qué ser un caos. Unravel Two baja el ritmo con una conmovedora aventura en la que guias a dos pequeños Yarnys a través de un mundo que, en comparación, parece enorme.
Tú y otra persona los jugadores son, literalmente, atados con una cuerda, lo que significa que cada salto, balanceo y escalada requiere coordinación.
Unravel Two está diseñado para ser indulgente. Si un Yarny muere, reaparecerás en el último punto de control. Esto fomenta la experimentación y el aprendizaje a partir de los errores sin que ello suponga un gran contratiempo.
La mecánica del juego combina ingeniosas fases de plataformas con acertijos basados en la física que a menudo requieren un pensamiento creativo. Por ejemplo, un jugador puede sujetar la cuerda mientras el otro se balancea para cruzar un hueco, o ambos tendrán que coordinar sus movimientos para escalar una pared juntos.
Los gráficos, creados a mano, son impresionantes, repletos de pequeños detalles que hacen que los bosques, los ríos y los tejados parezcan espacios vivos. Es un juego relativamente corto, pero que deja una huella imborrable gracias a sus temas de conexión, resiliencia e incluso un ligero toque de asombro.
Mi veredicto: Si quieres tomarte un respiro de los ruidosos juegos de fiesta, Unravel Two ofrece un viaje tranquilo pero lleno de significado que se disfruta más si se comparte con alguien cercano.
¿Qué opinan los jugadores?
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9. Mudanza [Lo mejor de «Couch Chaos»]
|Nuestra puntuación
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Puntuación de Enebameter: 8,8/10
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|Plataformas
|Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC
|Año de estreno
|2020
|Creador/es
|SMG Studio, DevM Games (desarrolladores), Team17 (editor)
|Duración media de la partida
|6-8 horas
|Puntuación en Metacritic
|78 (Nintendo Switch)
De todos los juegos cooperativos en Interruptor, Mudanza quizá sea lo más ridículo. Tú y tu pareja dirigir una empresa de mudanzas, pero aquí no se trata de empaquetar cajas con cuidado. En cambio, jugarás arrastrando sofás por pasillos estrechos, tirando televisores por la ventana e intentando cargar un camión antes de que se acabe el tiempo.
La física ragdoll hace que incluso las tareas más sencillas sean impredecibles, así que un solo movimiento en falso y, de repente, la nevera acaba encima de tu compañero de juego.
No pierdas el tiempo intentando meter los muebles por la puerta. Tirarlos por la ventana suele ser más rápido (y mucho más divertido).
Los gráficos de estilo caricaturesco y la jugabilidad llena de gags le dan un toque desenfadado, lo que lo hace perfecto para disfrutar en familia o en esas noches en las que solo apetece reírse.
Es especialmente divertido cuando hay más gente mirando, ya que la mitad de la diversión consiste en ver tus desastrosas «técnicas de movimiento». Incluso tiene un aire a los juegos de arcade, lo que te anima a batir tus mejores marcas o a competir con tus amigos para ver quién se lleva el mérito.
Mi veredicto: Mudanza es un caos envuelto en cajas de cartón. Es un juego de mesa breve pero divertidísimo que demuestra que incluso quien no se le da bien moverse puede ser un gran jugador.
¿Qué opinan los jugadores?
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10. Cuphead [El mejor desafío cooperativo con gráficos dibujados a mano]
|Nuestra puntuación
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Puntuación de Enebameter: 8,5/10
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|Plataformas
|Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC
|Año de estreno
|2017 (Switch: 2019)
|Creador/es
|Studio MDHR (desarrollador y editor)
|Duración media de la partida / Ideal para / Características únicas
|10-12 horas / Ideal para jugadores experimentados / Animación dibujada a mano, combates contra jefes finales muy exigentes
|Puntuación en Metacritic
|86 (Nintendo Switch)
Hay juegos que se ganan su reputación, y Cuphead es uno de ellos. A primera vista, parece una caricatura de las de antes, dibujada a mano en ese década de 1930estilo de animación. Pero en cuanto empiezas a jugar, te das cuenta de que es un un desafío de acción trepidante y de lo más duro donde cada nivel pone a prueba tus reflejoshasta el límite.
Las batallas contra jefes son el corazón del juego: son épicas, creativas y siempre un poco injustas hasta que aprendes sus patrones.
La parada es fundamental en Cuphead. Si consigues realizar una parada con éxito, no solo evitarás recibir daño, sino que también llenarás tu medidor EX, lo que te permitirá lanzar poderosos ataques.
Prepárate: este juego no te lleva de la mano. Un amigo mío bromeó diciendo que derrotar a un jefe aquí sienta mejor que completar algunas campañas completas en otros juegos. Y, sinceramente, tiene toda la razón, porque cada victoria se siente como algo que realmente te has ganado.
Mi veredicto: Si te apetece un verdadero reto, Cuphead es el ejemplo perfecto de un juego en el que la frustración merece la pena. Duro, precioso y absolutamente inolvidable.
¿Qué opinan los jugadores?
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11. Snipperclips [El mejor juego rápido e ingenioso para jugar en el sofá]
|Nuestra puntuación
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Puntuación de Enebameter: 8,5/10
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|Plataformas
|Nintendo Switch
|Año de estreno
|2017
|Creador/es
|SFB Games (desarrollador), Nintendo (editor)
|Duración media de la partida
|5-6 horas
|Puntuación en Metacritic
|80 (Nintendo Switch)
A veces, los mejores juegos son los más sencillos. Snipperclips parte de una idea sencilla (recortar figuras con papel) y lo convierte en un desafío cooperativo para partirse de risa.
Tú y un amigo jugáis como dos figuritas graciosas, recortándose mutuamente para adoptar formas que se adapten a cualquier tarea que te plantee el juego: pulsar un interruptor, transportar un objeto o colocar algo en su sitio.
Si te quedas atascado, cambia de papel. A veces, la forma más fácil de superar una fase complicada es dejar que el otro jugador se encargue de cortar.
Es fácil de aprender, no abruma con menús y funciona a la perfección para jugar en modo cooperativo local. Es el tipo de juego en el que empiezas con calma, pero cinco minutos después, los dos estáis gritando instrucciones y riéndoos de vuestros errores.
Mi veredicto: Snipperclips es breve, entrañable y infinitamente creativa. Es el tipo de joya del modo cooperativo a la que siempre vuelves cuando te apetece algo ligero después de juegos más intensos como Mario or Cuphead.
¿Qué opinan los jugadores?
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12. El juego de la oca sin título [El mejor simulador de bromas para Switch]
|Nuestra puntuación
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Enebameter 8/10
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|Plataformas
|Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC
|Año de estreno
|2019
|Creador/es
|House House (desarrollador), Panic (editor)
|Duración media de la partida
|3-4 horas
|Puntuación en Metacritic
|81 (Nintendo Switch)
Pocos juegos hacen que ser un pesado resulte tan divertido. En El juego de la oca sin título, juegas comoun ganso cuya única misión es amargarle el día a todo el mundo.
Colarse en los jardines, robar sombreros, encerrar a la gente en cabinas telefónicas y, por supuesto, tocar el claxon como si no hubiera un mañana. El humor es de ese tipo de humor físico que funciona tanto si eres niño como adulto.
Cuando juegas en modo cooperativo El juego de la oca sin título, asegúrate de crear distracciones. Un jugador puede distraer a los humanos, mientras que el otro realiza las tareas.
Si juegas con otra persona, el caos se duplica, y es inevitable que os unáis para aterrorizar a los pobres tenderos. Es corto, pero cada nivel parece un sketch cómico algo que estaba a punto de pasar. Básicamente es un bienHitmanjuego, pero con gansos.
Mi veredicto: El juego de la oca sin título es una tontería, es caótica y acaba siendo mucho más entretenida de lo que uno podría imaginar. Es una genialInterruptorjuego para niños y a los adultos a los que les gusta divertirse. Pruébalo una vez y querrás volver a jugar una y otra vez.
¿Qué opinan los jugadores?
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13. Rayman Legends [El mejor juego de plataformas con ritmo]
|Nuestra puntuación
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Enebameter 8/10
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|Plataformas
|Nintendo Switch, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, PC
|Año de estreno
|2013 (Switch: 2017)
|Creador/es
|Ubisoft Montpellier (desarrollador), Ubisoft (editor)
|Duración media de la partida
|12-15 horas
|Puntuación en Metacritic
|91 (Nintendo Switch)
A veces solo apetece un juego que te llene de energía, y Rayman Legendsda en el clavo. Estojuego de plataformas de desplazamiento lateral te sumerge en coloridos niveles dibujados a mano donde todo se mueve a un ritmo trepidante, acompañado de una música increíblemente cautivadora.
Puedes jugar en solitario, pero la verdadera magia surge cuando se unen tus amigos, gracias al modo cooperativo en el que puedes entrar y salir cuando quieras. Alguien puede coger un mando en mitad de un nivel y, de repente, estaréis compitiendo codo con codo, derrotando a los enemigos y deslizándoos por escenarios alocados.
Si eres nuevo, prueba los niveles de ritmo desde el principio. Te enseñan a coordinar los tiempos mejor que cualquier tutorial y hacen que el resto del juego resulte muy fluido.
The niveles basados en el ritmo destacan especialmente. Imagínate saltar y dar puñetazos en perfecta sincronía con la música. El ritmo del juego te mantiene enganchado, y cada partida parece dejar un nuevo registro de momentos divertidísimos.
En comparación con el el mejorMariojuegos, este se inclina más hacia la creatividad y el ritmo, casi como un juego de mesa lleno de acción que cobra vida.
Mi veredicto: Rayman Legends es una experiencia multijugador llena de dinamismo que se caracteriza por su energía y su estilo. Es perfecta para cuando te apetece jugar a algo rápido y envolvente.
¿Qué opinan los jugadores?
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14. Mario + Rabbids: Chispas de esperanza [El mejor juego de rol táctico con toques de humor]
|Nuestra puntuación
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Enebameter 8/10
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|Plataformas
|Nintendo Switch
|Año de estreno
|2012
|Creador/es
|Ubisoft Milán y Ubisoft París (desarrolladores), Ubisoft (editor)
|Duración media de la partida
|25-30 horas
|Puntuación en Metacritic
|86 (Nintendo Switch)
No todos losMario El juego consiste en saltar sobre plataformas. Mario + Rabbids: Chispas de esperanzaes unmuy divertidoNintendo Switch RPG con un toque táctico, que combina personajes de la El Reino de los Setas con los caóticos Rabbids de Ubisoft.
En lugar de correr y dar patadas, planificas tus movimientos en una cuadrícula, flanqueas a los enemigos y encadenas combos que se parecen más a un juego de mesa de estrategia que a un juego de plataformas tradicional, e incluso los fans de la los mejores juegos de sigilo uno se da cuenta de la planificación que requiere cada mudanza.
Más allá del combate en Mario + Rabbids: Chispas de esperanza, explora los entornos para encontrar objetos coleccionables como objetos de combate, llaves planetarias y recuerdos. Estos objetos se pueden canjear por mejoras que potenciarán las capacidades de tu dúo.
Los mundos son coloridos y están llenos de secretos, lo que te da motivos para explorarlos entre batalla y batalla. Además, el combate resulta gratificante: cada enfrentamiento te anima a probar nuevas tácticas, poderes de Sparks y combinaciones de personajes.
Quizá te animes a hacer una misión rápida, pero el combate táctico and exploración te engancha una y otra vez. Es el tipo de juego en el que te pasas horas jugando sin darte cuenta.
Mi veredicto: Si a ti y a tu compañero de juego os encantan los juegos de estrategia, pero buscáis algo más ligero que los RPG más exigentes, Mario + Rabbids: Chispas de esperanza es la forma perfecta de jugar al fútbol táctico con personalidad y encanto.
¿Qué opinan los jugadores?
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Mi opinión sobre los mejores juegos para dos jugadores de Switch
Después de ver todas estas increíbles Interruptor Entre todos estos títulos, hay tres que destacan como imprescindibles.
- Se necesita Two destaca por su constante creatividad y una historia conmovedora, el tipo de juego con el que se pasan horas sin darse cuenta.
- ¡Overcooked! Todo lo que puedas comerconvierte ella cocina se convirtió en un auténtico caos, ideal para cuando te apetece hacer algo alocado.
- La mansión de Luigi 3 da en el clavo con la mezcla de humor y encanto misterioso, haciendo que cada momento en su hotel encantado sea una pasada.
Estas tres canciones transmiten diferentes estados de ánimo (sincero, desenfrenado y misterioso), así que, sea cual sea el ambiente que busques, aquí encontrarás lo que necesitas.
Preguntas frecuentes
El mejor juego para dos jugadores Interruptorel juego esSe necesitan dos. Su constante variedad y su emotiva historia lo convierten en una opción destacada cuando se quiere jugar a algo verdaderamente creativo. Cada nivel se reinventa, por lo que nunca te sientes atrapado haciendo la misma tarea dos veces.
Sí, elNintendo Switch es ideal para parejas. Juegos como Se necesitan dos, La mansión de Luigi 3, y¡Overcooked! Todo lo que puedas comer es perfecto para jugar en grupo, ya que combina el trabajo en equipo, las risas y una competición desenfadada.
AunqueSe necesitan dos lo mejor para los adolescentes son juegos como Super Mario 3D World + La furia de Bowser and La mansión de Luigi 3 son ideales para los niños gracias a sus coloridos mundos y a su jugabilidad accesible.
Mario Kart 8 Deluxe Es otro de los favoritos de la familia: fácil para los principiantes, pero divertido para los jugadores experimentados.
Sí, puedes jugar a juegos para dos jugadores con solo un par de Joy-Cons, ya que cada persona puede usar uno solo sujetándolo de lado. Aun así, necesitarás al menos dos Joy-Cons en total, o bien conectar varios mandos si te resulta más cómodo.
Sí, elNintendo Switch cuenta con un montón de modos locales para dos jugadores. Juegos como Mario Kart 8 Deluxe, La mansión de Luigi 3, y¡Overcooked! Todo lo que puedas comer te permiten jugar en equipo en la misma consola, mientras que otros como Super Mario 3D World + La furia de Bowser and Snipperclips se basan en el divertido modo cooperativo local.