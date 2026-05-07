Los 11 mejores portátiles para juegos de 2025: las opciones más potentes

¿Estás buscando el mejor portátil para juegos que puedas comprar? Esta guía te ahorrará tiempo y dinero, ya que voy a analizar algunos de los mejores portátiles entre los que puedes elegir. Vamos a profundizar en los detalles más específicos de cada modelo para que sepas exactamente lo que estás comprando.

Analizaremos el rendimiento, la pantalla, la batería, la refrigeración y la portabilidad. Al final, sabrás todo lo que hay que saber.

Hay11 opciones aquí, además de fantásticas ofertas. Me he asegurado de incluir tanto portátiles económicos como otros más caros. Puedes estar seguro de que las opciones asequibles también ofrecen un gran rendimiento. He investigado por ti, he analizado la opinión de la comunidad, he recopilado las especificaciones clave y he realizado análisis exhaustivos para ofrecerte reseñas concretas y claras de todas las opciones de esta lista.

No todos los portátiles son iguales: algunos destacan por su calidad visual y su rendimiento, mientras que otros dan prioridad a la movilidad y a la autonomía de la batería. No importa si eres un jugador profesional, un estudiante, un jugador ocasional o alguien que siempre está en movimiento y tiene que compaginar el trabajo con el ocio. Aquí encontrarás lo que buscas.

Nuestras mejores recomendaciones en portátiles para juegos

Estos son loslas mejores opciones en 2025, que ofrece un rendimiento de vanguardia, tarjetas gráficas de primera categoría y pantallas optimizadas para el juego (entre otras cosas).

Lenovo Legion Pro 7i Gen 9 – Combina un rendimiento de primera categoría, una excelente refrigeración y una pantalla QHD+ de alta frecuencia de actualización. Acer Nitro V – El Acer Nitro V demuestra que no hace falta gastarse una fortuna para disfrutar de una experiencia de juego fluida a 1080p. Acer Predator Helios 18 – Equipado con una pantalla mini-LED de 250 Hz. Alienware x16 R2 – Con una pantalla QHD+ similar a la tecnología OLED, paneles con alta frecuencia de actualización y una calidad de fabricación de primera categoría. ASUS ROG Strix G16 – Este portático tiene una batería de gran autonomía.

Sigue leyendo hasta el final para ver todas las opciones disponibles, con un análisis detallado de las especificaciones, el rendimiento, las características y las mejores ofertas.

Los 11 mejores portátiles para juegosPD: Eso sí que mola

¿Cansado de los picos de lag, el sobrecalentamiento y las caídas de fotogramas? Tanto si estás subiendo puestos en la clasificación, sumergiéndote en mundos abiertos o retransmitiendo para tu equipo, necesitas un equipo que esté a la altura. He rastreado todo Internet para traerte los mejores portátiles para juegos que ofrecen un rendimiento real, no solo luces RGB llamativas.

Vamos al grano.

1. Lenovo Legion Pro 7i Gen [El mejor portátil para juegos en general]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i9-14900HX (24 núcleos) GPU GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 para portátiles (16 GB de GDDR6) RAM 32 GB de DDR5 Pantalla 16″ IPS QHD+ (2560×1600), 240 Hz, G-Sync Almacenamiento SSD NVMe de 1 TB (compatible con dos unidades) Batería 99,99 Wh (aprox. 5-6 horas de uso mixto) Peso 2,8 kg

The Lenovo Legion Pro 7i se abre paso por los juegos sin pestañear ni sudar ni una gota. ¿A qué se debe eso? Bueno, en primer lugar, cuenta con un Core i9 de 14.ª generación and RTX 4090. No tiene nada que envidiar a sus rivales más caros y, a menudo, los supera. Ofrece velocidades de fotogramas propias de un ordenador de sobremesa, incluso siendo un portátil, y para mí ese es el punto óptimo que todos buscamos. Este portátil maneja muchas tareas sin esfuerzo. Puedes explorar Cyberpunk 2077 con trazado de rayos o alcanzar los 240 fps en juegos de disparos competitivos.

The16 pulgadas QHD+ La pantalla es fantástica. Ofrece colores vivos y una rápida frecuencia de actualización de 240 Hz que hace que cada movimiento resulte fluido. La compatibilidad con G-Sync elimina el tearing, lo que te permite disfrutar de ajustes de máxima calidad y un alto número de FPS sin tirones. Además, la Legion Pro 7i Gen 9 se mantiene sorprendentemente fresco gracias a Coldfront 5.0 de Lenovo diseño de refrigeración. En definitiva, tienes un portátil que ofrece una resolución excelente y se mantiene fresco. ¿Qué más se puede pedir?

El chasis tiene un aspecto elegante y a la vez moderno. Presenta un discreto acabado en negro mate con detalles de iluminación RGB personalizable. Es bonito y agradable al tacto. Además, cuenta con una calidad de fabricación sólida de primera categoría. La resistente tapa metálica y el robusto chasis le confieren un tacto premium y duradero. Es perfecto para jugar o trabajar mientras te desplazas.

Con poco más de 2,5 cm de grosor, evita el volumen excesivo habitual en los modelos de la competencia. Por último, cuenta con una amplia variedad de puertos (USB-C, varios puertos USB-A, HDMI 2.1, Ethernet). Disfrutas de la máxima conectividad.

Opción alternativa: The los mejores MacBooks Los modelos de nuestra selección ofrecen un rendimiento de alta gama y una gestión más eficiente de la memoria RAM.

Ventajas Contras ✅ Rendimiento de primera categoría para juegos (Core i9 + RTX 4090) ❌ Es caro, pero eso es de esperar en configuraciones de gama alta ✅ Preciosa pantalla QHD+ de 16 pulgadas y 240 Hz (brillante, con colores vivos y G-Sync) ✅ Fabricación de alta calidad con un diseño elegante y resistente ✅ Excelente refrigeración ✅ Numerosas conexiones de entrada/salida (2 × USB-C, 4 × USB-A, HDMI 2.1, Ethernet)

Veredicto final: El Legion Pro 7i Gen 9 destaca como el mejor portátil para juegos en general de 2025. Es una auténtica lección magistral sobre cómo combinar tres elementos: un rendimiento excepcional, una brillantez visual y una sólida artesanía.

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2. Acer Nitro V [El mejor portátil para juegos económico]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i5-13420H (8 núcleos) GPU Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4050 para portátiles (6 GB) RAM 16 GB de DDR5 Pantalla IPS FHD de 15,6″ (1920 × 1080), 144 Hz Almacenamiento SSD NVMe de 512 GB Batería 57 Wh (hasta 9-10 horas de uso moderado) Peso 2,11 kg

The Acer Nitro V demuestra que no hace falta gastarse una fortuna para disfrutar de una buena experiencia de juego y de un buen portátil. El Acer Nitro V 15es el el mejor portátil para juegos económico for 2025. Esta joya a un precio asequible cuenta con un Tarjeta gráfica RTX 4050 and CPU Intel de 13.ª generación. El portátil es más que capaz de alcanzar más de 60 fps incluso con una configuración alta y en 1080p. Podrás disfrutar de una experiencia de juego fluida y sin tirones gracias a la frecuencia de actualización de 144 Hz. Si quieres poner en marcha Apex Legends o Elden Ring, entonces no te preocupes, porque estás cubierto, sobre todo si lo combinas con el Las mejores VPN sin retrasos.

Si te preocupa no poder jugar a los juegos AAA más actuales solo porque este portátil es más barato, puedes dejar de preocuparte. Es capaz de ejecutar estos juegos bajando un poco la configuración. El rendimiento hace que el Acer Nitro V una opción destacada para los jugadores que buscan el el mejor portátil para juegos por menos de 1000 dólares.

Cuenta con una amplia variedad de puertos (entre los que se incluyen USB-A, USB-C, HDMI 2.1 y Ethernet). Es fácil conectar periféricos o un monitor externo. Otra ventaja de este portátil de 15 pulgadas es que el teclado es cómodo y cuenta con un teclado numérico. Además, otra gran característica es su duración de batería inesperadamente larga. Casi 10 horas con un uso moderado. Supera a la mayoría de los portátiles para juegos de su clase. Eso significa que puede servir tanto para el colegio como para el trabajo.

Por muy bueno que sea, hay algunas desventajas. El color y el contraste de la pantalla de 1080p son mediocres, por lo que las imágenes se ven menos nítidas que en equipos más caros. Además, los ventiladores pueden hacer mucho ruido cuando el equipo está bajo carga y la carcasa de plástico liso no transmite una sensación de lujo, aunque es lo suficientemente resistente para el uso diario. El almacenamiento está limitado a 512 GB, pero hay una ranura M.2 adicionalpara facilitar las actualizaciones.

Opción alternativa: The Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 te puede ofrecer un mejor rendimiento y una imagen más nítida por un precio ligeramente superior.

Ventajas Contras ✅ Excelente relación calidad-precio teniendo en cuenta sus características (precio inferior a 1000 dólares)​ ❌ Los ventiladores pueden hacer mucho ruido cuando están sometidos a una carga elevada, por lo que quizá necesites una base de refrigeración ✅ Rendimiento fluido en juegos a 1080p (más de 60 fps con la configuración alta)​ ✅ La pantalla de 144 Hz garantiza una visualización fluida de las escenas de acción trepidantes Numerosos puertos (USB-A, USB-C, HDMI 2.1, Ethernet) ✅ Gran autonomía para un portátil para juegos (más de 9 horas con uso moderado)​

Veredicto final: The Acer Nitro V 15 es elel mejor portátil para juegos económico de 2025. Te ofrece juegos en 1080p, una pantalla rápida de 144 Hz y una batería con autonomía para todo el día a un precio mucho más económico en comparación con los modelos insignia.

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3. Acer Predator Helios 18 [El mejor portátil para juegos para una experiencia de juego fluida]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i9-14900HX (24 núcleos) GPU Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4090 para portátil (16 GB) RAM 32 GB de DDR5 Pantalla Mini LED de 18 pulgadas con resolución QHD+ (2560 × 1600), 250 Hz, G-Sync (DisplayHDR 1000) Almacenamiento SSD NVMe de 2 TB Batería 90 Wh (aprox. 4-5 horas de uso mixto) Peso 3,22 kg

Si quieres disfrutar de la experiencia optimizada de jugar en pantalla grande con una fluidez de fotogramas perfecta, el Acer Predator Helios 18 es tu mejor opción. Su nombre no es lo único grandioso que tiene. Disfruta de más potencia bajo el capó gracias al Tarjeta gráfica NVIDIA RTX 4090 and Procesador Core i9. Esta bestia supera con facilidad los 100-200 fps en juegos competitivos y aprovecha al máximo la frecuencia de actualización de 250 Hz.

Si buscas un portátil para juegos capaz de superar una prueba de estrés con nota, te alegrará saber que el Helios 18 está a la altura. Incluso los juegos más exigentes, como Cyberpunk 2077 or Forza Horizon 5 funciona con total fluidez a la máxima configuración en este dispositivo. La enorme pantalla de 18 pulgadas también destaca: se trata de una pantalla mini-LED brillante y con colores vivos que Resolución QHD+ y compatibilidad con HDR. Los colores resaltan y las zonas más luminosas lucen brillantes.

Las escenas de movimiento rápido se ven con total nitidez. G-Sync garantiza una sincronización perfecta de los fotogramas en la mayoría de los juegos. Y a pesar de su gran tamaño, el Helios 18 Da la sensación de estar cuidadosamente diseñado. Acer ha logrado integrar un hardware impresionante en un chasis que, aunque robusto, resulta notablemente elegante. La calidad de fabricación también es impresionante. Cuenta con una tapa metálica de alta gama y un teclado RGB con iluminación individual por tecla. Y sí, el teclado tiene un tacto agradable y resulta muy cómodo de usar.

La refrigeración se gestiona mediante un fiable sistema de doble ventilador, ya que lo que se busca es mantener la Core i9 and RTX 4090 funciona a altas frecuencias de reloj (especialmente durante sesiones de juego prolongadas). Sin embargo, la contrapartida es un ruido notable de los ventiladores. Por el lado positivo, la conectividad es excelente: la última Puertos Wi-Fi 7, USB-A, USB-C/Thunderbolt 4, HDMI 2.1 y Ethernet lo tiene todo. Además, ofrece una gran autonomía para su categoría.

Opción alternativa: The Dell G16 7630 es una opción más portátil que cuenta con una pantalla de 240 Hz.

Ventajas Contras ✅ Impresionante pantalla mini-LED de 18 pulgadas (QHD+, 250 Hz) ❌ Los ventiladores de refrigeración hacen mucho ruido cuando funcionan a toda potencia, así que tendrás que hacerte con una base de refrigeración ✅ Rendimiento extremo para juegos (Core i9 + RTX 4090) ✅ Capaz de superar los 100 fps con ajustes ultra; destaca en juegos competitivos de alto número de fotogramas por segundo ✅ Fabricación y diseño de primera calidad para sustituir a un ordenador de sobremesa ✅ Gran cantidad de puertos + conectividad Wi-Fi 7 de última generación ✅ Relativamente más asequible que otros portátiles potentes similares de 18 pulgadas

Veredicto final:The Acer Predator Helios 18 te proporcionará una experiencia de juego fluida en una pantalla grande y de alta resolución. Es un auténtico éxito y una auténtica bestia.

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4. Alienware X16 R2 [El mejor portátil para juegos con pantalla OLED]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i9-14900HX (24 núcleos, hasta 5,8 GHz) GPU Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4080 para portátiles (12 GB de GDDR6) RAM 32 GB de DDR5 Pantalla Pantalla OLED QHD+ (2560 x 1600) de 16 pulgadas, 240 Hz, G-Sync, con certificación HDR500 Almacenamiento SSD NVMe PCIe de 4.ª generación de 2 TB Batería 90 Wh (hasta 8 horas de uso mixto) Peso 2,6 kg

Alienware X16 R2 es un portátil para juegos diseñado para quienes buscan estilo y calidad. Su Pantalla QHD+ de 16 pulgadas es una auténtica maravilla: nítida, vibrante y ultrarrápida. Su frecuencia de actualización de 240 Hz, combinada con G-Sync, garantiza un movimiento fluido y suave, mientras que los colores intensos y el contraste profundo crean una experiencia visual casi similar a la de una pantalla OLED.

Desarrollado por unIntel Core i9-185H y RTX 4080, este ordenador para juegos alcanza fácilmente altas velocidades de fotogramas incluso con la configuración al máximo. Ofrece un rendimiento de GPU excepcional. Sorprendentemente, a pesar de toda esa potencia, mantiene un grosor impresionantemente delgado de tan solo 1,85 cm. Cada centímetro del x16 R2 Da una sensación de alta gama: desde el chasis de aleación de magnesio hasta las tiras de iluminación RGB personalizables.

De AlienwareEl avanzado sistema de refrigeración controla las temperaturas sorprendentemente bien para un dispositivo tan potente. Todos los puertos (incluidos Thunderbolt 4, USB-A y HDMI 2.1) están perfectamente alineados en la parte trasera, lo que garantiza un escritorio ordenado. A diferencia de la mayoría de los portátiles para juegos, el x16 R2 además, cuenta con una autonomía de batería digna de elogio, que alcanza unas 8 horas cuando se utiliza la tarjeta gráfica integrada en lugar de la GPU dedicada. Si se combina con uno de los los mejores routers Wi-Fi, ofrece una experiencia de juego en línea aún más fluida.

Opción alternativa: The MSI Raider GE68HX ofrece una magnífica pantalla mini-LED con resolución 4K a un precio más asequible.

Ventajas Contras ✅ Preciosa pantalla QHD+ de 16 pulgadas con colores vivos y una rápida frecuencia de actualización de 240 Hz ❌ Es muy caro, incluso en las configuraciones básicas, pero la calidad lo compensa ✅ Chasis elegante y de alta calidad (aluminio anodizado y magnesio) ✅ Gran rendimiento en juegos con altas frecuencias de fotogramas a resolución nativa​ ✅ Innovadora iluminación RGB (por tecla, en el panel táctil y en el chasis) ✅ Teclado mecánico Cherry MX opcional para una experiencia táctil superior ✅ Una autonomía aceptable para un dispositivo tan potente (casi 8 horas con un uso moderado)​

Veredicto final:The Alienware X16 R2 destaca por su fascinante pantalla de 16 pulgadas y su lujoso diseño. Ofrece una calidad de imagen casi igual a la de una pantalla OLED y una experiencia de juego fluida a 240 Hz.

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5. ASUS ROG Strix G16 [El mejor portátil para juegos con batería de larga duración]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i9-13980HX (24 núcleos) GPU Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4070 para portátil (8 GB) RAM 16 GB de DDR5 Pantalla 16″ IPS (1920 × 1200), 165 Hz, 16:10 Almacenamiento SSD NVMe de 1 TB Batería 90 Wh (hasta unas 8-10 horas de uso moderado) Peso 2,5 kg

Si lo que buscas es una bestia en cuanto a rendimiento para juegos, entonces el ROG Strix G16 es tu mejor opción si buscas eficiencia, una potente batería de 90 Wh y mucho más. Este portátil ofrece casi 8 horas de autonomía en uso diario con una sola carga, entre tres y cuatro horas más que muchos de sus competidores. Eso significa que puedes asistir a clases o reuniones durante el día y jugar a tope por la noche, todo con el mismo portátil.

Incluso sin estar enchufado, el G16 ofrece aproximadamente una hora de juego real. Se trata de una hazaña que pocos portátiles de alto rendimiento pueden lograr, y creo que es una característica destacada e ejemplar incluso en esta lista de grandes nombres. La comodidad de no tener que preocuparse por la duración de la batería es algo que se subestima. En cuanto al rendimiento, el Strix G16 no hace concesiones.

¿Por qué? EsProcesador Core i9 de la serie HX y tarjeta gráfica RTX 4070 es capaz de ejecutar sin problemas los títulos más recientes con los ajustes al máximo. Supera holgadamente los 60 fps a la resolución máxima de 1080p+. La pantalla de 16 pulgadas ofrece una frecuencia de actualización de 165 Hz para un movimiento fluido, además de ser brillante y con colores vivos para ser un panel IPS. G16 se mantiene fluido, fluido y con gran capacidad de respuesta. Podrás jugar sin preocupaciones a juegos de rol de mundo abierto o a shooters de ritmo trepidante. Se encarga de todo.

El sistema de refrigeración del portátil también está a la altura. Se mantiene lo suficientemente frío como para evitar la reducción de rendimiento en sesiones prolongadas, aunque los ventiladores se oyen cuando el sistema está sometido a una carga elevada. Todo ello se presenta en un chasis llamativo con iluminación RGB personalizable y amplias opciones de conectividad. El portátil se mantiene fiel a la filosofía de diseño de ROG, centrada en los gamers.

Opción alternativa: The Lenovo Legion 5i ofrece una mejor refrigeración y un rendimiento más constante.

Ventajas Contras ✅ Duración de la batería líder en el mercado para un portátil para juegos (más de 8 horas de navegación web)​ ❌ Cámara web de 720p (por debajo de los estándares actuales), pero ¿de verdad la gente necesita verte los poros? ✅ Gran rendimiento (el i9 de 13.ª generación y la RTX 4070 ejecutan los juegos AAA con fluidez) ✅ Pantalla de 16 pulgadas y 165 Hz ✅ Refrigeración eficaz ✅ Diseño con iluminación RGB, fabricación de calidad y teclado cómodo

Veredicto final: ElASUS ROG Strix G16 destaca por su excepcional autonomía, al tiempo que ofrece un rendimiento de primera clase y una pantalla de alta frecuencia de actualización. Sin duda, es uno de los Los mejores portátiles para juegos por menos de 1.500 dólares.

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6. MSI Raider GE68HX [El mejor portátil para juegos en 4K]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i9-14900HX (24 núcleos) GPU GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 para portátiles (16 GB, 175 W) RAM 32 GB de DDR5 Pantalla Mini LED UHD+ de 16 pulgadas (3840 × 2400), 144 Hz, DisplayHDR 1000 Almacenamiento SSD NVMe de 2 TB Batería 99 Wh (aprox. 3-5 horas de uso ligero) Peso 2,7 kg

The Raider GE68HX es un portátil para juegos que ofrece un rendimiento de nivel de ordenador de sobremesa, optimizado específicamente para juegos en 4K. Su potente combinación de un Procesador Intel Core i9 y tarjeta gráfica RTX 4090 te garantiza un rendimiento excepcional en los videojuegos. Si necesitas una buena razón para elegir este portátil, aquí la tienes: es increíblemente potente. Podrás jugar a videojuegos (títulos modernos) con resolución 4K y una fluidez de fotogramas que no decae en ningún momento.

Incluso los juegos con mayores exigencias gráficas suelen mantenerse cómodamente por encima de los 60 fps en 4K Ultra (y a menudo a valores mucho más altos con DLSS activado). Es fácil apreciar al máximo los impresionantes detalles de tus juegos favoritos. Uno de los aspectos más destacados es su 16 pulgadas, 4K UHD+ pantalla. A diferencia de muchos otros portátiles, utiliza un panel mini-LED capaz de alcanzar hasta 1000 nits de brillo, y es totalmente compatible con VESA DisplayHDR 1000.

Los juegos y las películas en HDR brillan con luz propia gracias a sus impresionantes reflejos y colores vivos. Su frecuencia de actualización de 144 Hz es poco habitual en las pantallas 4K. A pesar de contar con una CPU y una GPU de especificaciones espectaculares, el Raider GE68HX’La carcasa del portátil consigue mantener un diseño relativamente estilizado y una buena refrigeración. El sistema Cooler Boost de MSI, que cuenta con dos ventiladores, controla eficazmente la temperatura incluso durante sesiones de juego prolongadas.

La llamativa iluminación RGB del panel frontal le da un toque especial, además de ofrecer numerosas opciones de conectividad (Thunderbolt 4, USB 3.2, HDMI 2.1 y Ethernet) facilita la conexión de todo tu equipo. Pero ten en cuenta que, al tratarse de un equipo potente y compatible con 4K, es lógicamente un poco voluminoso y consume bastante energía. No es tan adecuado para viajar con frecuencia o para un uso prolongado sin conexión a la red eléctrica en comparación con otras opciones más portátiles.

Aun así, si sueles probar portátiles para juegos o simplemente quieres jugar a resoluciones sin concesiones, este modelo marca un alto nivel de exigencia.

Opción alternativa: The Lenovo Legion Pro 7i Gen 9 te ofrece una mejor refrigeración y un mayor rendimiento a un precio más competitivo.

Ventajas Contras ✅ Espectacular pantalla mini-LED de 16 pulgadas y 4K (144 Hz, HDR1000) combinada con el rendimiento de primera categoría de los procesadores Core i9 y las tarjetas gráficas RTX 4090 ❌ La batería tiene una autonomía limitada, sobre todo al reproducir contenido en 4K, por lo que tendrás que tener un cargador a mano ✅ Alcanza fácilmente más de 60 fps con la configuración 4K Ultra en la mayoría de los juegos modernos ✅ Sistema de refrigeración robusto ✅ La pantalla mini-LED de colores vivos ofrece imágenes brillantes y coloridas (1000 nits, HDR) ✅ Amplia variedad de puertos (Thunderbolt 4, USB 3.2, HDMI 2.1, Ethernet) ✅ Excelente refrigeración para evitar problemas de sobrecalentamiento.

Veredicto final:Probablemente elEl mejor portátil para juegos por menos de 2000 dólares, elMSI Raider GE68HX es una opción ideal si los juegos en 4K son una de tus principales prioridades a la hora de comprar un portátil para juegos.

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7. Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 [El mejor portátil para juegos con pantalla de 165 Hz]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i7-13700HX (16 núcleos) GPU Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4060 para portátil (8 GB) RAM 16 GB de DDR5 Pantalla IPS de 16″ con resolución WQXGA (2560 × 1600), 165 Hz, G-Sync Almacenamiento SSD NVMe de 512 GB Batería 80 Wh (aprox. 6 horas de navegación web) Peso 2,54 kg

The Legion Pro 5i Gen 8 No llama la atención a primera vista, pero en cuanto lo enciendes, la pantalla de 16 pulgadas deja claro de qué va. Con una resolución de 2560 × 1600, una relación de aspecto de 16:10 y una frecuencia de actualización de 165 Hz, no podrás apartar la vista. Los jugadores de esports apreciarán la nitidez y la capacidad de respuesta de cada fotograma, mientras que los jugadores en modo individual podrán sumergirse en los ricos detalles y los colores intensos de los mundos narrativos.

Gracias a la compatibilidad con G-Sync, el tearing ya no es un problema. Es un juego muy exigente, ¿y qué? La experiencia sigue siendo fluida y envolvente. Bajo ese diseño minimalista se esconde un portátil para juegos que sabe cuál es su propósito. El Intel Core i7 y RTX 4060 Esta configuración se defiende muy bien, ya que alcanza sin problemas más de 60 fps con los ajustes al máximo en la mayoría de los juegos modernos.

Y gracias al sistema de refrigeración Coldfront de Lenovo, se mantiene fresco incluso tras horas de juego. No habrá ralentizaciones importantes ni caídas repentinas en el rendimiento durante el juego. El chasis es puro rendimiento: un diseño elegante revestido de metal con un toque de estilo agresivo justo lo necesario para recordarte que va en serio. ¿Puertos? Hay de sobra. Thunderbolt 4, HDMI 2.1, Ethernet. Todos alineados en la parte trasera para que el montaje quede ordenado y sin desorden.

Opción alternativa: The Acer Predator Helios 18 te permite disfrutar de frecuencias de actualización aún más altas en una pantalla más grande.

Ventajas Contras ✅ Excelente pantalla IPS de 16″ y 1600p (colores vivos, G-Sync a 165 Hz)​ ❌ El rendimiento de la RTX 4060 no es de gama alta, pero en general es bueno ✅ Excelente rendimiento en la gama media; ideal para jugar a resoluciones de 1080p a 1440p ✅ La refrigeración eficaz mantiene un rendimiento constante ✅ Gran variedad de puertos y opciones de conectividad (Thunderbolt 4, HDMI 2.1, RJ45) ✅ Diseño limpio y resistente con un logotipo discreto ✅ 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento SSD, que se pueden ampliar en el futuro. ✅ Excelente refrigeración para evitar problemas de sobrecalentamiento.

Veredicto final: Si lo que buscas es un portátil para juegos con una pantalla de alta frecuencia de actualización, el Legion Pro 5i Gen 8cumple lo prometido.

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8. Lenovo Legion 5i [El mejor portátil para juegos en cuanto a refrigeración y durabilidad]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i7-13700H (14 núcleos) GPU Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4060 para portátil (8 GB) RAM 16 GB de DDR5 Pantalla 16″ IPS WQXGA (2560×1600), 165 Hz Almacenamiento SSD NVMe de 1 TB Batería 80 Wh (aprox. 5 horas de uso mixto) Peso 2,36 kg

The Legion 5i Está construido como un tanque y se refrigera como un ordenador de sobremesa, lo que lo convierte en una auténtica bestia para los gamers que buscan fiabilidad. Gracias al sistema de refrigeración Coldfront de Lenovo, que cuenta con numerosos tubos de calor y rejillas de ventilación de gran caudal, este portátil mantiene sus tarjetas gráficas funcionando a un rendimiento casi máximo, incluso durante sesiones de juego maratonianas.

En las pruebas de resistencia, el Legion 5i prácticamente no mostró ninguna limitación de rendimiento, manteniendo más del 99 % de su rendimiento en juegos durante sesiones prolongadas. Esto significa que puedes jugar durante horas con una tasa de fotogramas constante, y que tu hardware sufre menos desgaste con el paso del tiempo. En cuanto a su funcionamiento interno, el RTX 4060 y CPU Intel de 13.ª generación constituyen una configuración sólida de gama media.

En la mayoría de los juegos modernos, a una resolución de 1080p o 1440p y con los ajustes al máximo, se pueden esperar entre 60 y 90 fps, lo cual es más que suficiente para el uso diario. Aunque no supera a los equipos de gama ultraalta, ofrece un excelente equilibrio entre potencia y precio, especialmente para los jugadores que buscan que su equipo tenga una larga vida útil. Un aspecto en el que el Legion 5i donde realmente destaca es en la calidad de fabricación.

Este dispositivo es sin duda voluminoso, pero da la sensación de ser increíblemente resistente. La bisagra, la base del teclado y el chasis del portátil están diseñados para soportar años de uso intensivo. Además, cuenta con numerosos puertos: USB-C, varios puertos USB-A, HDMI, Ethernet e incluso un lector de tarjetas microSD lo convierte en una máquina adaptable para los años venideros. Ahora bien, no todo es perfecto.

El ruido del ventilador puede resultar molesto bajo cargas pesadas, y no es el portátil más adecuado para viajar. Pero si eres un jugador que valora la estabilidad y la durabilidad, y estás buscando el portátil para juegos ideal, este cumple con las expectativas. Incluso si utilizas juegos en la nube, contar con un portátil robusto y con una buena refrigeración garantiza un rendimiento sin retrasos cuando se combina con una conexión de alta velocidad.

Opción alternativa: The ASUS ROG Strix G16 es más compacto, tiene una gran autonomía y una refrigeración aceptable.

Ventajas Contras ✅ Excelente rendimiento térmico, con una reducción mínima del rendimiento incluso durante sesiones prolongadas​ ❌ La batería dura poco, así que no puedes salir de casa sin un cargador ✅

Fabricación robusta y duradera ✅ Rendimiento constante en los videojuegos a lo largo del tiempo ✅ Amplia selección de puertos para estar preparado para el futuro ✅ Fácil actualización (se puede acceder a la memoria RAM y al almacenamiento)

Veredicto final: Si necesitas el el mejor ordenador portátil que mantiene la calma bajo presión y está diseñado para durar, el Legion 5i Es una recomendación fácil.

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9. Dell G16 7630 [La mejor opción de alta frecuencia de actualización para jugadores competitivos]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i7-13650HX (14 núcleos) GPU Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4060 para portátiles (8 GB, 140 W) RAM 16 GB de DDR5 Pantalla 16″ IPS QHD+ (2560×1600), 240 Hz, G-Sync Almacenamiento SSD NVMe de 1 TB Batería 86 Wh (aprox. 5 horas de navegación por Internet) Peso 2,86 kg

The Dell G16 7630 No se anda con florituras. Está diseñado para jugar y ganar. Lo más destacado es su Pantalla QHD+ de 16 pulgadas, una auténtica potencia con una frecuencia de actualización de 240 Hz que suele estar reservada a equipos mucho más caros. Si te gustan los videojuegos competitivos, esta pantalla te dará la sensación de estar haciendo trampa. Cada movimiento, cada gesto, cada reacción en fracciones de segundo en los juegos de disparos y los MOBA se muestra con una nitidez extraordinaria y un desenfoque prácticamente nulo.

Combínalo con un RTX 4060 funcionando a una potencia total de 140 W (TGP), y esta máquina alcanza más de 240 fps en títulos de esports sin ningún esfuerzo. ¿Y qué hay de los juegos triple A? Pues bien, puedes esperar más de 100 fps con una configuración alta, aprovechando al máximo esa increíble frecuencia de actualización.

Y he aquí al verdadero MVP: El teclado mecánico Cherry MX. Algo que casi nunca se encuentra en un portátil para juegos. Las teclas tienen un tacto perfecto: táctiles, con clic y precisas. Dell sabía exactamente lo que hacía: ¡es un equipo para juegos de competición disfrazado de portátil! En cuanto al rendimiento, el Chip Core i7 HX de 13.ª generación y el sistema de refrigeración de Dell garantizan un funcionamiento fluido. Eso sí, no esperes que sea silencioso.

Opción alternativa: The Alienware X16 R2 También es ideal para los jugadores competitivos. Ofrece un rendimiento de gama alta y una pantalla similar a la de un OLED.

Ventajas Contras ✅ Gran pantalla QHD+ de 16 pulgadas con una frecuencia de actualización de 240 Hz ❌ Los ventiladores pueden hacer mucho ruido cuando funcionan a pleno rendimiento, así que ten cuidado al usarlos por la noche ✅ Teclado mecánico Cherry MX integrado (excelente respuesta)​ ✅ La potente RTX 4060 (140 W) ofrece un alto número de fotogramas por segundo para juegos competitivos ✅ Buen rendimiento general en relación con el precio (una excelente relación calidad-precio)​ ✅ Numerosos puertos para periféricos y conexión a redes (incluida Ethernet)

Veredicto final: ElDell G16 7630 está pensado para los jugadores que se toman en serio los videojuegos competitivos.

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10. MSI Katana A17 [El mejor portátil para juegos con pantalla grande]

Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 7 7735HS (8 núcleos) o Intel Core i7-12700H (varía) GPU GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 para portátiles (8 GB, 105 W) RAM 16 GB de DDR5 Pantalla IPS FHD de 17,3″ (1920 × 1080), 144 Hz Almacenamiento SSD NVMe de 1 TB Batería 53 Wh (aprox. 4-5 horas de navegación por Internet) Peso 2,58 kg

Si quieres un dispositivo con una pantalla grande pero no quieres gastarte una fortuna, el MSI Katana A17 podría ser justo lo que estás buscando. Esta bestia de 17,3 pulgadas te ofrece el espacio necesario para sumergirte de lleno en la mayoría de los juegos, ya sean shooters trepidantes o RPG con una trama muy elaborada. La frecuencia de actualización de 144 Hz garantiza un movimiento fluido y, aunque la resolución de 1080p en una pantalla de este tamaño no es la más nítida, permite que el RTX 4070 Supera los 60 fps con la configuración en «Ultra». ¿Eres jugador competitivo? Alcanzarás los 144 fps en títulos de esports sin ningún problema.

Teniendo en cuenta su precio, este aparato ofrece más potencia de la que cabría esperar. El RTX 4070 de 105 W (o 4060, según el modelo) rinde por encima de lo que cabría esperar de su categoría. La refrigeración es lo suficientemente eficaz como para evitar la ralentización, aunque el ruido del ventilador se nota cuando el sistema está bajo presión. La selección de puertos es generosa, así que aquí no hay lío con adaptadores. El teclado es espacioso y cuenta con iluminación RGB, e incluso los altavoces son bastante buenos para un portátil de este tamaño.

¿Es fácil de llevar de viaje? La verdad es que no. ¿La duración de la batería? Más o menos. Pero si no necesitas algo ultraportátil, el Katana A17 es una potencia para juegos en alta resolución sin ese precio desorbitado.

Opción alternativa: The Acer Predator Helios 18 te ofrece una pantalla más grande, la potencia de la RTX 4090 y una pantalla mini-LED de 250 Hz.

Ventajas Contras ✅ Gran pantalla de 17,3 pulgadas ❌ La calidad del color de la pantalla deja un poco que desear (la imagen se ve descolorida), pero, bueno, quizá eso sea justo lo que buscas ✅ Frecuencia de actualización de 144 Hz ✅ Excelente relación calidad-precio: gran rendimiento de las RTX 4060/4070 por su precio​ ✅ Refrigeración eficaz y teclado de tamaño completo con teclado numérico ✅ Dos ranuras para SSD y memoria RAM ampliable para futuras ampliaciones

Veredicto final: El MSI Katana A17 es la opción ideal para los gamers que buscan una gran pantalla de 17,3 pulgadas sin salirse del presupuesto.

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11. Asus ROG Zephyrus G14 [La mejor opción ligera y portátil]

Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 9 7940HS (8 núcleos) GPU GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 para portátiles (16 GB, hasta 125 W) RAM 32 GB de DDR5 Pantalla Mini LED de 14″ con resolución QHD+ (2560 × 1600), 165 Hz, DisplayHDR 600 Almacenamiento SSD NVMe de 1 TB Batería 76 Wh (aprox. 8-10 horas de uso moderado) Peso 1,72 kg

No dejes que elAsus ROG Zephyrus G14 No te dejes engañar. Es pequeño, pero tiene una potencia impresionante. Con menos de 1,8 kg, este portátil de 14 pulgadas es una auténtica bestia diseñado para quienes buscan rendimiento sobre la marcha sin renunciar a la potencia. Equipado con un Tarjeta gráfica RTX 4090 (una versión ligeramente suavizada) y La última CPU Ryzen 9 de AMD, ejecuta los juegos más recientes a más de 100 fps con la configuración al máximo sin problemas.

A diferencia de otros portátiles de este tamaño, el G14 consigue ofrecer un rendimiento realmente notable. La mayor resolución de su Pantalla QHD+ mini-LED de 165 Hz hace que todo se vea GENIAL, mientras que el HDR ofrece colores vivos y un contraste intenso. La pantalla de esta pequeña bestia no te decepcionará, juegues a lo que juegues.

¿Y qué más? Pues tiene una batería de gran autonomía. Eso se lo debes a la tarjeta gráfica integrada y a la eficiencia de AMD. Ofrece entre 8 y 9 horas de uso diario. Es un auténtico caballo de batalla, salvo a la hora de jugar. Cuando llega el momento de jugar, puedes esperar un rendimiento fluido en los juegos más recientes. Incluso los juegos con trazado de rayos funcionan bien, aunque el RTX 4090 funciona de forma más parecida a una 4080 para portátil debido a las limitaciones de potencia.

El sistema de refrigeración es bastante bueno. Eso sí, hace ruido cuando se le exige mucho. Creo que es un pequeño precio a pagar por tanta potencia en un formato tan compacto. Más allá de las especificaciones, Asus ROG Zephyrus incorpora numerosos detalles de alta gama: un teclado con iluminación RGB, una impresionante variedad de puertos e incluso unos buenos altavoces. Algo en lo que muchos otros portátiles escatiman.

Aunque el precio no es precisamente bajo, te llevas uno de los mejores dispositivos ultraportátiles del mercado. Dicho esto, si te preocupa el tamaño, quizá te convenga plantearte una tableta para juegos, que te ofrece aún más comodidad si siempre estás de un lado para otro.

Veredicto final: El Asus ROG Zephyrus G14 es la fusión perfecta entre potencia y portabilidad.

Opción alternativa: Si prefieres una pantalla un poco más grande sin renunciar a la portabilidad, el Alienware X16 R2 es una gran alternativa.

Ventajas Contras ✅ Formato ultraportátil de 14 pulgadas (menos de 1,8 kg) con un diseño de alta calidad ❌Puede calentarse y hacer mucho ruido cuando se utiliza para juegos exigentes, por lo que tendrás que comprar una base de refrigeración ✅ Rendimiento de gama alta para su tamaño (Ryzen 9 + RTX 4090 en un portátil de 14 pulgadas)​ ✅ Pantalla mini-LED brillante y con colores vivos a 165 Hz ✅ Una autonomía sorprendentemente larga (más de 8 horas de uso productivo)​ ✅ Diseño elegante y personalizable (tapa con pantalla LED AniMe Matrix en algunos modelos)

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Cómo elegir tu propio portátil para juegos?

Elegir el dispositivo adecuado es una decisión importante. El rendimiento, la calidad de la pantalla y la resistencia del diseño influyen en la capacidad del dispositivo para ejecutar juegos exigentes. Conocer las especificaciones básicas te ayudará a tomar la decisión correcta. ¿Buscas un alto número de fotogramas por segundo? ¿Imágenes espectaculares? ¿Una batería de larga duración? Analicemos los factores más importantes.

1. Establece tu presupuesto

Los precios pueden variar desde los más asequibles hasta los de gama alta. Entonces, ¿cuál es tu próximo paso? Recuerda esto:

Si eres Si tu presupuesto es limitado, hazte con un dispositivo que tenga una tarjeta gráfica dedicada de gama básica y un procesador de gama media.

Si te lo puedes permitir, un Una opción de gama media con la que disfrutarás de más potencia sin dejar de lado la relación calidad-precio. Ideal para juegos de triple A.

Dispositivos de gama alta suelen ofrecer mayor resolución, frecuencias de actualización ultrarrápidas y las mejores GPU.

Para aquellos que tengáis un presupuesto muy ajustado, tenemos una fantástica selección de los Los mejores portátiles para juegos por menos de 500 dólares.

2. Elige tus juegos favoritos

Saber qué tipo de juegos quieres jugar también puede ayudarte a elegir el hardware.

Los eSports competitivos y los juegos de disparos en primera persona exigen altas frecuencias de actualización y tiempos de respuesta reducidos.

The los juegos de mundo abierto más recientes requieren pantallas de alta resolución y tarjetas gráficas potentes.

Determina tu presupuesto y tu colección de juegos, y podrás dar con la opción que mejor se adapte a ti.

3. Comprueba la tarjeta gráfica (GPU)

Sea cual sea tu estilo, ya sea juegos de disparos en primera persona divertidos, aventuras de mundo abierto o algo parecido a un simulador, necesitarás una buena tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica es el factor más importante a tener en cuenta a la hora de determinar la capacidad de un equipo para ejecutar un juego exigente. Los títulos AAA con trazado de rayos podrían beneficiarse de una NVIDIA RTX 4080o superior.Radeon RX de AMD La serie también es una buena opción.

4. Elige una CPU (unidad central de procesamiento) adecuada

Si quieres una guía detallada, echa un vistazo a nuestro artículo sobre la mejor CPU para juegos. Una potente CPU para juegos es necesario para gestionar la inteligencia artificial, la física y la multitarea.

De Intel Serie HX i7/i9 y de AMD Ryzen 9 Estos chips son ideales para juegos de alto rendimiento.

y de AMD Estos chips son ideales para juegos de alto rendimiento. Los procesadores de gama media como el Ryzen 7 and Serie Intel i5 HX aún puede ejecutar títulos modernos con fluidez.

5. Calidad de la pantalla

La pantalla del dispositivo influye en la inmersión y el rendimiento. Esto es lo que hay que tener en cuenta:

Pantallas de 1080p con altas frecuencias de actualización (144 Hz o 240 Hz) son excelentes para los videojuegos competitivos.

con altas frecuencias de actualización (144 Hz o 240 Hz) son excelentes para los videojuegos competitivos. Opciones de 1440p ofrecen un equilibrio entre velocidad y calidad visual.

ofrecen un equilibrio entre velocidad y calidad visual. Pantallas 4K ofrecen el mayor nivel de detalle, pero requieren una tarjeta gráfica de gama alta.

Da prioridad a una alta frecuencia de actualización para disfrutar de una experiencia de juego fluida y a un tiempo de respuesta rápido para reducir al mínimo el efecto fantasma.

6. Memoria RAM y almacenamiento

Si eres de los que, sin darte cuenta, acabas llenando el almacenamiento de tu dispositivo con el tiempo, deberías fijarte bien en las especificaciones de la RAM y el almacenamiento.

Para los videojuegos modernos, 16 GB de RAM es el mínimo recomendado, con 32 GB lo que lo hace ideal para adaptarse a los cambios del futuro.

es el mínimo recomendado, con lo que lo hace ideal para adaptarse a los cambios del futuro. El almacenamiento en SSD mejora considerablemente los tiempos de carga. Los equipos con Unidades SSD NVMe de 1 TB ofrecen espacio suficiente para grandes bibliotecas de juegos, pero se puede añadir un disco duro externo para disponer de más capacidad de almacenamiento.

ofrecen espacio suficiente para grandes bibliotecas de juegos, pero se puede añadir un disco duro externo para disponer de más capacidad de almacenamiento. A Amplificador de señal Wi-Fi para videojuegos También puede mejorar la velocidad de descarga y el rendimiento en línea. Lee más sobre los amplificadores de señal Wi-Fi para videojuegos si quieres saber más sobre este tema.

Si vas a descargar programas y juegos que ocupan mucho espacio, no pases por alto este aspecto.

7. Sistema de refrigeración y duración de la batería

Lo último que quieres es que tu ordenador se sobrecaliente. Los equipos con soluciones avanzadas de refrigeración como las cámaras de vapor y las pastas térmicas de metal líquido evitan el sobrecalentamiento. La duración de la batería suele ser menor debido a los componentes de alta potencia, pero algunos modelos ofrecen gran autonomía de la batería para tareas generales. Vuelve a revisar la lista, pero ten en cuenta también el los mejores portátiles de Microsoft para encontrar dispositivos excepcionales con baterías de larga duración.

8. Teclado y trackpad

A teclado para juegos with teclas mecánicas o teclas de membrana de baja latencia es fundamental para la capacidad de respuesta. La personalización RGB y las funciones de macro mejoran la experiencia. Para mayor precisión, un ratón para juegosy unalfombrilla para ratón gamingservirá de ayuda.

9. Otras consideraciones

Conectividad: Asegúrate de que haya suficientes puertos USB, HDMI y Ethernet para tu configuración. Más información sobre equipo para jugar.

Asegúrate de que haya suficientes puertos USB, HDMI y Ethernet para tu configuración. Más información sobre equipo para jugar. Audio: Algunas máquinas vienen con buenos altavoces, pero unos auriculares de calidad ofrecen una mayor inmersión.

Algunas máquinas vienen con buenos altavoces, pero unos auriculares de calidad ofrecen una mayor inmersión. Cámara web y audio: Imprescindible para el streaming y los videollamadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor portátil para juegos?

The Lenovo Legion Pro 7i Gen 9 es la mejor opción global para 2025. Este portátil lo tiene todo. Cuenta con una potencia de procesamiento de gama alta, una pantalla con alta frecuencia de actualización y una potente tarjeta gráfica. Con este equipo, disfrutarás de una experiencia de juego fluida y optimizada en multitud de títulos.

¿Qué es lo que hace que un portátil para juegos sea bueno?

Un buen ordenador portátil debe contar con una tarjeta gráfica potente, una pantalla con alta frecuencia de actualización, un sistema de refrigeración eficaz y un procesador potente. Además, debe ofrecer un buen equilibrio entre rendimiento y capacidad de almacenamiento para su uso en desplazamientos. No debe tener una autonomía deficiente.

¿Cuánto cuesta un portátil para juegos?

El precio variará en función de numerosos factores. A grandes rasgos, modelos económicosempezar porEntre 800 y 1200 dólares, modelos de gama mediacosteEntre 1.300 y 2.000 dólares, y unmodelo premium con una potente GPU y CPUpuede irmás de 3.000 dólares.

¿Cómo se puede usar un ordenador portátil como monitor?

Para ello, puedes plantearte utilizar una conexión para una pantalla externa, como HDMI o DisplayPort. Esto debería permitirte ampliar tu pantalla. También puedes utilizar programas como Miracast o Spacedesk para la función de pantalla secundaria inalámbrica.

¿Cuánta memoria RAM se necesita para jugar?

16 GB es la capacidad estándar para satisfacer las necesidades de los juegos modernos. Las configuraciones de gama alta se benefician de 32 GB, especialmente para realizar varias tareas a la vez y ejecutar aplicaciones exigentes mientras se juega.

¿Son los portátiles para videojuegos adecuados para trabajar?

Sí. Los portátiles de alto rendimiento son capaces de tareas de productividad, edición de vídeo y desarrollo de software. Sin embargo, a la hora de plantearte las tareas de trabajo, debes tener en cuenta la duración de la batería y la portabilidad.

¿Cómo ampliar la capacidad de almacenamiento de un portátil para juegos?

Puedes añadir unUn SSD NVMe o una unidad externa para ampliar tu capacidad de almacenamiento. Algunos portátiles incluso ofrecen Ranuras M.2 para facilitar la ampliación.

¿Cuánto duran los portátiles para juegos?

Los portátiles para juegos pueden durar entre 4 y 6 años. Esto depende de la calidad del hardware y del uso que se le dé. Los modelos de gama alta, equipados con GPU y CPU preparadas para el futuro, pueden seguir siendo útiles durante más tiempo. Los modelos económicos requieren actualizaciones antes.