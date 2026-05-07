Los mejores portátiles para juegos por menos de 2000 $ en 2025

Encontrar el mejor portátil para juegos por menos de €2000 es más complicado de lo que parece. Las especificaciones y el marketing pueden llevar a engaño, y muchos equipos «económicos» escatiman discretamente en refrigeración, pantallas o calidad de fabricación.

He probado los últimos modelos de 2026 y he seleccionado los que realmente están a la altura. Estos portátiles logran un equilibrio entre rendimiento, calidad de pantalla y gestión térmica sin sobrepasar ese €2Klínea.

En esta guía, te voy a presentar los portátiles de €2000 que realmente me han impresionado: las que pueden ejecutar juegos modernos sin escatimar en prestaciones.

Nuestra selección de los mejores portátiles para juegos por menos de 2000 dólares

Con tantos portátiles para juegos en el mercado, puede resultar difícil saber cuál es el mejor y por qué. Tras investigar un poco, he descubierto que estos siete modelos en concreto ofrecen las mejores prestaciones al mejor precio y, lo que es más importante, realmente cumplen lo que prometen.

Cada uno de los portátiles de esta lista ha sido sometido a pruebas de rendimiento en juegos en condiciones reales, y no solo en cuanto a sus especificaciones técnicas, y no ha presentado problemas importantes en cuanto a calidad de fabricación, gestión térmica o fiabilidad:

ASUS ROG Strix G16 240 Hz – la mejor máquina en general, que ofrece la combinación perfecta de potencia, rendimiento y precio.

– la mejor máquina en general, que ofrece la combinación perfecta de potencia, rendimiento y precio. MSI Katana A17 AI 17,3 – El mejor dispositivo para quienes buscan una pantalla grande.

– El mejor dispositivo para quienes buscan una pantalla grande. ASUS ROG Strix G17 – la máquina más potente de la lista en cuanto a potencia bruta GPU and CPUrendimiento.

He clasificado estos portátiles para juegos asequibles basándome en su rendimiento real, la calidad de la pantalla, la gestión térmica, la duración de la batería, la fiabilidad de la construcción y la relación calidad-precio. Desplázate hacia abajo para ver cómo se comportan estos portátiles en estas pruebas de rendimiento. ¿Tienes curiosidad por saber cómo se comparan estas opciones con la competencia? Desplázate hacia abajo para ver la lista completa y los análisis detallados de todos los portátiles para juegos mejor valorados. menos de 2000 dólares.

Los 9 mejores portátiles para juegos por menos de 2000 $ para todo tipo de jugadores

Si lo que buscas es sacar el máximo partido a tu inversión en videojuegos en 2026, estos son los portátiles para juegos que realmente cumplen con las expectativas.

¿Listo para encontrar la máquina perfecta para tu estilo de juego? Veamos las mejores opciones que merecen la pena este año.

1. ASUS ROG Strix G16 240 Hz[Mejor en general]

Especificaciones Detalles Pantalla 16 pulgadas Resolución Alta definición plus Frecuencia de actualización 240 Hz, nivel IPS, 3 ms Procesador Intel Core i9-13980HX GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 RAM 16 GB de DDR5 Almacenamiento Un disco duro SSD de un terabyte Duración de la batería Hasta 6 horas Peso 2,5 kg

Con un Frecuencia de actualización de 240 Hz, elASUS ROG Strix G16 destaca por encima de la mayoría de los portátiles para juegos, independientemente de su precio, y ofrece un una visualización increíblemente fluida capaz de seguir el ritmo incluso de las frecuencias de fotogramas más altas.

Mientras bateaba240 fps en la mayoría de los juegos – incluso en equipos de gama alta – puede suponer un reto, este portátil ofrece una frecuencia de actualización superior a la que probablemente llegarás a necesitar.

Desarrollado porTarjeta gráfica NVIDIA RTX 4070, esta bestia es capaz de ejecutar prácticamente cualquier juego. En Cyberpunk 2077 (2025(Actualización) enMil cuatrocientos cuarenta con el trazado de rayos activado y DLSS 3configurar enRendimientomodo, puedes esperar una media de entre 85 y 100 fotogramas por segundo, con un funcionamiento fluido incluso en entornos urbanos densos.

Oblivion Remastered, uno de2025«uno de los juegos de rol de mundo abierto más bonitos, funciona a la perfección en ajustes avanzados, con una media de120-135 fps at Mil cuatrocientos cuarenta, gracias a la optimización eficaz y a la potencia bruta del RTX 4070.

En juegos competitivos de ritmo trepidante como Call of Duty: Modern Warfare III and Valoración, el sistema puede soportar fácilmente velocidades de fotogramas muy superiores a los 200 fps, aprovechando al máximo el Frecuencia de actualización de 240 Hz para una experiencia de juego ultrarrápida.

La combinación de altas frecuencias de actualización y gráficos de última generación garantiza que cada detalle se reproduzca con precisión, tanto si estás explorando vastos mundos abiertos como si te sumerges en trepidantes batallas multijugador. La capacidad de respuesta de la pantalla también reduce al mínimo el desenfoque de movimiento, lo que te ofrece un rendimiento excepcional para ayudarte a conseguir una ventaja competitiva.

Aunque ningún dispositivo está realmente preparado para el futuro, dada la rapidez con la que evoluciona la tecnología de los videojuegos, las especificaciones descritas en el página oficial del ROG Strix G16 asegúrate de que podrás jugar a los últimos lanzamientos con la configuración máxima durante los próximos años, y con una configuración alta durante aún más tiempo.

Si a eso le sumas un diseño elegante y una estructura resistente, el resultado es un portátil de lo más impresionante diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en los videojuegos. Además, el sistema de refrigeración está diseñado para mantener las temperaturas bajo control, incluso durante sesiones maratonianas, lo que garantiza un rendimiento constante sin reducciones de potencia.

Tanto si eres un jugador ocasional como un apasionado empedernido, el ASUS ROG Strix G16 es una auténtica potencia que combina estilo, resistencia y un rendimiento de primera categoría: totalmente a la altura del El mejor MacBook en lo que respecta a la relación calidad-precio.

Ventajas Contras ✅ Impresionante pantalla de 240 Hz para una jugabilidad extremadamente fluida ✅ Elegante,diseño pensado para los jugadores ✅ PotenteTarjeta gráfica RTX 4070for altas frecuencias de fotogramas ✅ De gama altaCPUgracias a la Intel Core i9-13980HX ❌ La duración de la batería podría ser mejor para el uso portátil

Veredicto final: The ASUS ROG Strix G16 es el mejor portátil para jugar menos de 2000 dólares, que ofrece un rendimiento de primera categoría y una pantalla de alta calidad para los jugadores más exigentes. Con su Frecuencia de actualización de 240 Hz andTarjeta gráfica RTX 4070, cumple con lo prometidouna jugabilidad fluida como la mantequilla and imágenes impresionantes, lo que lo convierte en el El mejor portátil de Asus para aquellos que quieran jugar con la máxima calidad gráfica en los títulos más recientes.

2. MSI Katana A17 AI 17,3 [Ideal para juegos competitivos]

Especificaciones Detalles Pantalla 17,3 pulgadas Resolución FHD Frecuencia de actualización 240 Hz Procesador Intel Core i7-13620H GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 RAM 16 GB de DDR5 Almacenamiento Un disco duro SSD de un terabyte Duración de la batería Hasta 5 horas Peso 2,8 kg

Si quieres mantener tu competitividad por menos de 2000 $, el MSI Katana A17 es tu equipo ideal. La tarjeta gráfica RTX 4060 gestiona los títulos modernos de esports con ajustes altos, mientras que la pantalla de 240 Hz garantiza una imagen nítida y una respuesta ultrarrápida a tus comandos. Combinado con una gestión térmica sólida y un teclado diseñado para reacciones rápidas, este portátil te mantiene un paso por delante en cada partida, desde la precisión al apuntar en los shooters hasta una reproducción fluida de fotogramas en los MOBA de ritmo trepidante.

Ofrece altas frecuencias de fotogramas y baja latencia, algo que los jugadores exigentes buscan en títulos de ritmo trepidante como: Doom: The Dark Ages, Monster Hunter Wilds, FragPunk o Call of Duty: Black Ops 6. Cada movimiento resulta increíblemente fluido, lo que te da una ventaja decisiva en los partidos de ritmo trepidante, donde las reacciones en fracciones de segundo son fundamentales.

La eficiencia de la tarjeta gráfica también te permite disfrutar de sesiones de juego más largas sin preocuparte por un consumo excesivo de energía o por el sobrecalentamiento, lo que la convierte en una compañera fiable tanto para jugadores ocasionales como para los más exigentes.

Numerosos estudios confirman que el una enorme pantalla de 17,3 pulgadas ofrece un rendimiento fluido en todo momento, gracias a su excelente Frecuencia de actualización de 240 Hz. Con su potente GPU y una pantalla panorámica, disfrutarás de una experiencia de juego fluida como la mantequilla ensesenta fotogramas por segundo o superior, lo que convierte cada sesión de juego en una experiencia cinematográfica.

La gran pantalla no solo aumenta la inmersión pero también ofrece una amplia superficie de pantalla para realizar varias tareas a la vez, ya sea para ver contenido en streaming, editar o navegar por Internet. En combinación con MSIsu sello distintivoRefuerzo de refrigeración tecnología, la MSI Katana A17 garantiza un rendimiento estable, incluso durante sesiones intensas. Es una combinación fantástica de portabilidad, potencia y calidad visual a un precio más asequible, para los gamers que no están dispuestos a renunciar a nada.

Ventajas Contras ✅ Gran pantalla de 17,3 pulgadas para una experiencia de juego envolvente ✅ Alta frecuencia de actualización ideal para los juegos competitivos ✅ Buen rendimientopor ese precio ❌ Más pesado que otros modelos, menos fácil de transportar

Veredicto final: The MSI Katana A17 puede que no coincida con el ASUS ROG Strix G16potencia bruta, pero su enorme pantalla de 17,3 pulgadas, Panel de 240 Hzofrece efectos visuales ultrarrápidos and retardo de entrada ultrabajo – imprescindible para los deportes electrónicos, lo que lo convierte en el El mejor portátil para juegos de MSI para el juego competitivo.

3. ASUS ROG Strix G17 [Mejor pantalla grande]

Especificaciones Detalles Pantalla 17,3 pulgadas Resolución Quad HD 2560 × 1440 Frecuencia de actualización 240 Hz Procesador AMD Ryzen 9 7940HS GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 RAM 16 GB de DDR5 Almacenamiento Un disco duro SSD de un terabyte Duración de la batería Hasta 5 horas Peso 2,9 kg

Otro destacado con un Pantalla de 17,3 pulgadases el ASUS ROG Strix G17, que cuenta con un pantalla QHD de alta calidad. Supera al MSI Katana A17 en potencia bruta, gracias a su Tarjeta gráfica RTX 4070 and a la velocidad del rayoAMD Ryzen 9 procesador.

La mayor resolución y precisión cromática de la pantalla hacen que que cada escena destaque, tanto si estás explorando mundos de juego llenos de vidao viendocontenido de alta definición. Este portátil es una auténtica bestia, diseñado para manejar con facilidad las tareas más exigentes, desde los videojuegos hasta trabajos creativos como la edición de vídeo o 3Drenderización.

En cuanto al rendimiento real en los videojuegos, el G17 funciona prácticamente igual que el ASUS ROG Strix G16junto con suQHD Pantalla de 240 Hz, ya que ambos cuentan con el RTX 4070. En títulos como Starfield and Hogwarts Legacy, puedes esperar una experiencia de juego fluida a 80-100 fps con la configuración en «ultra» y el trazado de rayos activado, sobre todo al jugar en línea con uno de los la mejor VPN sin registros.

Los mejores juegos de esportsigualFortnite and CS2 llegar fácilmenteEntre doscientos y doscientos cincuenta fotogramas por segundo, aprovechando al máximo el Frecuencia de actualización de 240 Hz for ultrarreactivo juego competitivo.

The CPU Ryzen 9en elG17 ofrece una ligera ventaja sobre el Intel i7 procesadores que se encuentran en el ASUS ROG Strix G16 240 Hz, especialmente en tareas multihilo como transmisión en directo, edición de vídeo, y los motores de videojuegos modernos, que cada vez más CPU-pesado. Esto hace que el G17 una opción más adecuada si tienes pensado jugar, realizar varias tareas a la vez o crear contenido simultáneamente.

La combinación de un enormeQHDpantalla, a de primer nivelGPU, y unde alto rendimiento CPU significa que puedes ejecutar casi cualquier juego moderno con la configuración al máximo y el trazado de rayos activado. La fluidez, rendimiento sin retrasos garantiza que incluso los juegos con los gráficos más exigentes ofrezcan una experiencia fluida y envolvente.

Este es el tipo de rendimiento de juego a toda máquina que te permite disfrutar de los títulos más recientes en todo su esplendor, sin renunciar a nada: el ASUS ROG Strix G17 sigue siendo una de las mejores opciones en cuanto a relación calidad-precio del mercado.

Ventajas Contras ✅ Grande,pantalla de alta resolución para una experiencia de juego inmersiva ✅ PotenteAMD Ryzen 9procesador ✅ Excelente acabadocalidad ❌ Un poco voluminoso y más pesado que otros

Veredicto final: The ASUS ROG Strix G17 es una auténtica bestia con su enormeQHDpantalla andimpresionanteUnidad de procesamiento gráfico/Unidad central de procesamientoNombre. Desarrollado por RTX 4070 and AMD Ryzen 9, gestiona sin problemas los ajustes máximos con trazado de rayos, lo que la convierte en la mejor computadora portátil para juegos menos de 2000 dólares para los jugadores que no están dispuestos a renunciar al rendimiento ni a la calidad visual.

4. Alienware M16 R2 [Lo mejor para una refrigeración avanzada]

Especificaciones Detalles Pantalla De dieciséis pulgadas Resolución QHD+ 2560 × 1600 Frecuencia de actualización Ciento sesenta y cinco hercios Procesador Intel Core i7-13700HX GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 RAM 16 GB de DDR5 Almacenamiento Un disco duro SSD de un terabyte Duración de la batería Hasta 5 horas Peso 2,77 kg

Alienware M16 R2 funciona sin problemas cuando otros se atascan. Ajustes al máximo, sesiones prolongadas, cargas pesadas: lo soporta todo sin ralentizarse ni hacer ruido. Además, cuenta con el característico diseño elegante de Alienware. Así que, si buscas un portátil que llame la atención y se mantenga fresco incluso bajo presión, este es el modelo ideal.

Uno de los mayores retos de los portátiles para videojuegos es la gestión del calor, sobre todo para los usuarios que viven en climas cálidos, donde las altas temperaturas ambientales pueden reducir rápidamente el rendimiento. Gracias a la avanzada arquitectura térmica de este M16, mantiene un rendimiento sólido como una roca durante largas sesiones de juego en títulos como La mafia: El Viejo Continente, sin que se produzca una reducción del rendimiento ni un sobrecalentamiento.

Esto la convierte en una de las pocas máquinas con las que se puede jugar con total tranquilidad en ambientes cálidos sin preocuparse por caídas de rendimiento o por un sobrecalentamiento del chasis, lo que le ha valido el título de mejor portátil para juegosmenos de 2000 dólares for sistemas propensos al sobrecalentamiento.

Lo que realmente impresiona es que esta innovación no sacrifica el rendimiento, ya que sigue contando con un Tarjeta gráfica RTX 4060y unnegritaCPU.

Al principio me preguntaba si la pantalla podría ser un punto débil, pero me equivoqué: cuenta con una pantalla de colores vivos De dieciséis pulgadasQuad HD Pluspantalla. El único inconveniente posible es que la frecuencia de actualización es ligeramente inferior, pero, sinceramente, ciento sesenta y cinco hercios es más que suficiente para juegos fluidos a 60 fps.

Ventajas Contras ✅ Sistema de refrigeración excepcional para un rendimiento duradero ✅ De alta calidad QHD+ mostrar ✅Fabricación de alta calidady diseño ✅ Sorprendentementesilencioso mientras se juega y tareas pesadas ❌ Ligeramente más pesado que los de la competencia

Veredicto final: The Alienware M16 R2 es el mejor portátil para juegos menos de 2000 dólares para quienes realmente lo necesitan sistema de refrigeración de primera categoría. Aunque es un poco más pesado y tiene un límite de ciento sesenta y cinco hercios, cumple con lo prometidotranquilooperación,sólidoRTX 4060 rendimiento, y un afiladoQuad HD Plus pantalla, lo que la convierte en una opción inteligente para configuraciones propensas al sobrecalentamiento.

5. MSI Raider GE68HX [El mejor portátil para juegos en 4K]

Especificaciones Detalles Pantalla De dieciséis pulgadas Resolución Ultra Alta Definición Plus 3840 x 2400 Frecuencia de actualización Ciento cuarenta y cuatro hercios Procesador Intel Core i9-14900HX GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 RAM 16 GB de DDR5 Almacenamiento Un disco duro SSD de un terabyte Duración de la batería Hasta 4 horas Peso 2,6 kg

The MSI Raider GE68HX destaca como el mejor 4K portátil para juegosmenos de 2000 dólares. Al ser el único portátil de esta lista con un UHDpantalla, ofrece unas imágenes increíblemente nítidas en resolución nativa 4K. Según mi experiencia, esta increíble pantalla aprovecha al máximo la potencia del Tarjeta gráfica RTX 4070, que ofrece una nitidez visual sin igual, incluso cuando se ejecuta el los últimos juegos con la configuración al máximo.

El nivel de detalle de las texturas, la iluminación y las sombras es impresionante, lo que hace que cada sesión de juego se sienta como una experiencia de última generación. Para los jugadores que dan prioridad a la fidelidad visual, este portátil es un sueño hecho realidad.

Sin embargo, es importante señalar que jugar en el entorno nativo 4K exige mucho más de la GPUen comparación conMil cuatrocientos cuarenta or Full HDresoluciones. En muchos títulos modernos, el rendimiento disminuirá en consecuencia. Por ejemplo, en Cyberpunk 2077 (2025 (actualización), se espera que sea de aproximadamente 45-55 fps a 4K con el trazado de rayos activado ySupermuestreo con aprendizaje profundo ajustar al modo equilibrado.

En juegos muy optimizados como Forza Motorsport 2025, puedes acercarte más a 70-80 fps con la configuración al máximo with Supermuestreo con aprendizaje profundo ayuda. Por otra parte, títulos de deportes electrónicos como Valoraciónor CS2 aún puede batear bien sin problemas más de 100 fps incluso en 4K. Aunque4K Los gráficos de los videojuegos son increíbles y, en muchos casos, permitenSupermuestreo con aprendizaje profundo o es necesario reducir ciertos ajustes para mantener velocidades de fotogramas fluidas.

Gracias a su impresionante procesador, este portátil funciona sin esfuerzo es capaz de ejecutar los juegos más exigentes. La combinación de hardware de última generación garantiza una experiencia de juego fluida como la seda, incluso en situaciones con gran carga gráfica.

El único pequeño inconveniente es que la duración de la batería es ligeramente inferior a la de otros modelos de esta lista, pero eso solo es un problema si sueles jugar principalmente fuera de casa. Para quienes juegan sobre todo con el dispositivo enchufado, el MSI Raider GE68HX es una auténtica potencia que cumple con lo prometido rendimiento de primer nively un4K verdaderamente envolvente experiencia de juego. Es una prueba de lo mucho que han avanzado los portátiles para juegos en los últimos años.

Ventajas Contras ✅ Impresionante pantalla 4K para una experiencia visual envolvente ✅ PotenteTarjeta gráfica RTX 4070 and Intel Core i9procesador pararendimiento de primera clase ✅ Elegante and portátil de diseño ❌ La batería tiene una autonomía limitada, así que llévate un cable

Veredicto final: Los jugadores que buscan lo mejor de lo mejor encontrarán en el MSI Raider GE68HX’s hardware de gama alta. ElUHDpantalla no tiene rival en cuanto a la relación calidad-precio, y elpotenteUnidad de procesamiento gráfico/Unidad central de procesamiento Esta combinación te garantiza que puedas sacarle el máximo partido, aunque sea a costa de una duración de la batería ligeramente menor.

6. Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 [La mejor frecuencia de actualización]

Especificaciones Detalles Pantalla De dieciséis pulgadas Resolución Quad HD Plus Frecuencia de actualización 240 Hz Procesador Intel Core i7-13700HX GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 RAM 16 GB de DDR5 Almacenamiento Un disco duro SSD de un terabyte Duración de la batería Hasta 6 horas Peso 2,5 kg

The Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 es una pantalla de 240 Hz que combina una alta frecuencia de actualización con una resolución QHD+. Ofrece el equilibrio perfecto entre una experiencia de juego fluida y unas imágenes nítidas.

La pantalla se complementa con unos potentes componentes internos, entre los que se incluye un Tarjeta gráfica RTX 4060y un i7 procesador. Aunque puede que se quede un poco por detrás de otros portátiles de esta lista, estas especificaciones son más que suficientes para ejecutar el los últimos títulos con ajustes de gráficos altos o máximos, lo que lo convierte en una opción ideal para la mayoría de los jugadores.

Juegos de disparos trepidantes como Rainbow Six Siege, Overwatch 2, yPUBG: Battlegrounds aprovechar al máximo las altas frecuencias de fotogramas, que a menudo superan con creces más de 200 fps at QHD, lo que ofrece una experiencia de juego extremadamente fluida con mínimo retraso de entrada. Para los jugadores competitivos que buscan el mejor portátil para juegos menos de 2000 dólares, esta pantalla ofrece una ventaja notable en cuanto a tiempo de reacción y seguimiento del objetivo, aspectos cruciales en los partidos de alto nivel.

Si a eso le sumamos su diseño elegante y ligero, tendrás un potente ordenador portátil que puedes llevar fácilmente a cualquier parte, lo que te garantiza que puedas jugar sobre la marcha sin concesiones.

Ventajas Contras ✅ Alta frecuencia de actualización para el juego competitivo ✅ Excepcional Quad HD Plus calidad de visualización andimágenes fluidas ✅ Ligero andportátil ❌ Un poco caro para las prestaciones que ofrece

Veredicto final:EstoPortátil Lenovo quizá no sea el más potente de nuestra lista, pero el Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 lo compensa con creces gracias a su portabilidad and pantalla impresionante que te ofrece lo mejor de ambos mundos en cuanto a resolución y frecuencia de actualización. Es una opción ideal para los gamers que valoran el equilibrio y la versatilidad, independientemente del lugar en el que decidan jugar.

7. Dell G16 7630 [La mejor pantalla de alta calidad]

Especificaciones Detalles Pantalla 16 pulgadas, Resolución QHD+ 2560 × 1600 Frecuencia de actualización ciento sesenta y cinco hercios Procesador Intel Core i7-13650HX GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 RAM 16 GB de DDR5 Almacenamiento Un disco duro SSD de un terabyte Duración de la batería Hasta 5 horas Peso tres kilos

El Dell G16 7630 da prioridad a su pantalla. El Pantalla QHD+ ofrece un nivel de detalle nítido, colores intensos y una imagen fluida sin sobrecargar la GPU. RTX 4060 and i7 funciona a la perfección tanto en mapas de mundo abierto como en juegos de acción trepidantes. Durante mis pruebas, disfruté de una tasa de fotogramas constante, una temperatura óptima y una pantalla que hacía que los juegos cobraran vida.

The Quad HD Plus La pantalla ofrece un excelente equilibrio entre resolución y rendimiento, proporcionando imágenes nítidas sin sobrecargar el GPU. Tanto si estás explorando mundos abiertos como si compites en juegos de disparos trepidantes, este portátil te ofrece una experiencia fluida y envolvente.

¿Qué es lo que hace queG16 7630uno de loslos mejores portátiles para juegos de Dell es su reputación por rendimiento fiable, durabilidad, ylongevidad. Si buscas un producto que resista el paso del tiempo, DellEl compromiso con la calidad de esta marca queda patente en este modelo, lo que lo convierte en una opción segura para los jugadores que buscan un equipo fiable.

Aunque quizá no sea la opción más llamativa, la Dell G16 7630 destaca por ser un portátil práctico y completo que combina rendimiento, portabilidad y fiabilidad. Es perfecto para los gamers que buscan un equipo en el que puedan confiar durante muchos años.

Ventajas Contras ✅ Excelente pantallacalidad ✅ Rendimiento fiable para juegos y multitarea ✅ Fabricación resistentepara uso prolongado ❌ Un poco más pesado que los de la competencia

Veredicto final:Quienes busquen un producto fiable fabricado por una marca consolidada y reconocida harían bien en fijarse en el Dell G16 7630. Con suQuad HD Pluspantalla,Tarjeta gráfica RTX 4060, yi7 procesador, ofrece rendimiento fiable and durabilidad, lo que lo convierte enel mejor portátil de Dell para los jugadores que dan prioridad a la durabilidad y la fiabilidad.

8. Asus Zephyrus G14 [El mejor portátil compacto para juegos]

Especificaciones Detalles Pantalla de catorce pulgadas Resolución 3K Frecuencia de actualización 120 Hz Procesador AMD Ryzen 9 270 GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 RAM 32 GB de LPDDR5X Almacenamiento SSD NVMe de 1 TB Duración de la batería 8-10 horas Peso 1,5 kg

Toda la gama ASUS ROG Zephyrus G14 se sometió a una importante renovación en 2026. Los nuevos modelos cuentan con una mejor refrigeración, procesadores actualizados, una mayor variedad de tarjetas gráficas, pantallas más fluidas y mayor capacidad de memoria y almacenamiento. Incluso antes de estas actualizaciones, ya era una de las mejores opciones para jugar si lo que buscabas era potencia bruta en un dispositivo elegante y portátil.

Desarrollado porAMD Ryzen 9 270procesadorand Tarjeta gráfica NVIDIA RTX 5070, esta pequeña pero potente consola es capaz de ejecutar títulos modernos tan populares como Fortnite, Apex Legends, y el remake de Resident Evil 4 at ajustes altos a ultra con una frecuencia de fotogramas constante de alrededor de Entre setenta y noventa fotogramas por segundo at QHDresolución.

Gracias a su diseño ligero —solo sobre3.3libras– elG14 es ideal para los jugadores que quieran jugar sobre la marcha sin sacrificar el rendimiento ni la duración de la batería. Su eficiente sistema de refrigeración mantiene las temperaturas bajo control durante sesiones prolongadas, mientras que 32 GBof RAMy rápidoUnidad SSD NVMegarantizar el almacenamientomultitarea fluida and tiempos de carga rápidos.

Tanto si te sumerges en los juegos de disparos competitivos como si… juegos de rol inmersivos, elAsus Zephyrus G14 Ofrece un rendimiento y una portabilidad excelentes, lo que la convierte en la mejor opción para los gamers que buscan un portátil para juegos asequible que no resulte pesado.

Ventajas Contras ✅ PotenteRyzen 9 270 + RTX 5070 combo parauna experiencia de juego fluida ✅ Sharp de 14 pulgadasPantalla de 120 Hz combina claridad y fluidez ✅ Ligeroy muyportátil ❌ Ciento veinte hercios frecuencia de actualización inferior a la de las pantallas de algunos competidores

Veredicto final: The Asus Zephyrus G14 es uno de los mejores portátiles para juegos menos de 2000 dólares para disfrutar de una experiencia de juego portátil y de alta calidad, que ofrece buenos resultados con un diseño compacto y ligero.

9. Gigabyte Aero X16 Copilot+ (2025) [El modelo estrella con la mejor relación calidad-precio]

Especificaciones Detalles Pantalla De dieciséis pulgadas Resolución 2560 × 1600 (WQXGA) Frecuencia de actualización 165 Hz Procesador AMD Ryzen AI 7 350 «Krackan Point» AP GPU Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5070 para portátiles RAM 32 GB de DDR5 Almacenamiento SSD NVMe PCIe de 1 TB de cuarta generación Duración de la batería Batería de 76 Wh Peso 1,86 kg

The Gigabyte Aero X16 Copilot+ Salió al mercado en mayo de 2025 como un modelo insignia con una excelente relación calidad-precio por debajo de los 2000 $. La combinación de una APU Ryzen AI 7 350 con una GPU RTX 5070 la sitúa por delante de muchos equipos de precio similar en cuanto a rendimiento puro. En pruebas de rendimiento en juegos reales, alcanza más de 90 fps en Cyberpunk 2077a 1080p Ultra, y a menudo supera la media de la categoría de juegos en lo que respecta a los flujos de trabajo de productividad.

En cuanto al diseño, es de lo más delgado que puede ser un portátil de 16 pulgadas: mide menos de 2 cm de grosor y pesa menos de 1,9 kg. Lo que distingue al Aero X16 es su modularidad vanguardista. A diferencia de muchos portátiles compactos, cuenta con dos ranuras para RAM y M.2 que facilitan las futuras actualizaciones, lo cual es ideal para los usuarios que dan prioridad a la durabilidad. Los profesionales creativos apreciarán el HDMI 2.1 y la alternativa de DisplayPort para conectar pantallas externas.

Las reseñas y los informes de Best Buy confirman que la pantalla QHD+ mate ofrece colores vivos y precisos, así como imágenes nítidas. Además, por un precio inferior al de muchos portátiles de gama media, obtienes un rendimiento de GPU y CPU casi de gama alta en un chasis elegante y ampliable.

Ventajas Contras ✅ Tarjeta gráfica RTX 5070 de gama alta y APU Ryzen AI 7 350: ideal para juegos y multitarea ✅ El diseño ampliable (ranuras para RAM y almacenamiento) aumenta su valor a largo plazo ✅ Chasis compacto y ligero sin perder potencia ✅ Excelente precisión del color y una fluida pantalla QHD a 165 Hz ✅ Gran variedad de puertos de entrada/salida, entre los que se incluyen USB 4, HDMI 2.1, DisplayPort y Ethernet ❌ La autonomía de la batería es moderada (aprox. 76 Wh), algo habitual en esta categoría de rendimiento

Veredicto final: The Gigabyte Aero X16 Copilot+ Es una incorporación estelar a finales de 2025 a la lista de «Los mejores portátiles para juegos por menos de 2000 dólares». Combina un rendimiento casi de gama alta, funciones pensadas para los creativos, una capacidad de actualización inteligente y un diseño portátil (todo ello sin salirse del presupuesto). Una apuesta segura tanto para los jugadores empedernidos como para los creadores.

Consejos rápidos para elegir un portátil para juegos por menos de 2000 $

Tanto si eres un jugador ocasional, un aficionado a la tecnología o un jugador empedernido que se pasa horas jugando cada noche, esta lista tiene algo para todos. Pero, ¿ofrecen estos modelos el doble de valor en comparación con el portátiles para juegosmenos de 1000 dólares¿Qué hay que tener en cuenta? Veamos:

GPU: la máxima prioridad para el rendimiento en los videojuegos

The GPU es el aspecto más importante que debes tener en cuenta a la hora de comprar un portátil para juegos. Piensa en los tipos de juegos a los que quieres jugar y en cómo quieres que funcionen. Si tu objetivo es jugar a los títulos más recientes con la configuración al máximo, un modelo de última generación GPU es fundamental. Muchos juegos nuevos ya son compatibles con el trazado de rayos, una función que mejora considerablemente el realismo de la iluminación.

Aunque pueda parecer algo sin importancia, el trazado de rayos puede transformar el aspecto visual tanto de los juegos nuevos como de los más antiguos. Para utilizar esta función, tu GPU debe ser compatible con ella; busca NVIDIAtarjetas conRTX en el nombre, ya que son compatibles con el trazado de rayos.

TuGPU también determina tu fps (fotogramas por segundo), lo que influye en la fluidez con la que se ejecutan los juegos. Algunos jugadores dan prioridad a una alta fps (60 (o superior), sobre todo en juegos de ritmo trepidante, mientras que es posible que otros no noten la diferencia. Ten en cuenta tus preferencias a la hora de elegir una GPU.

De entre los modelos que he analizado, el ASUS ROG Strix G16 240 Hz, ASUS ROG Strix G17, MSI Raider GE68HX, yDell G16 7630 todas destacan por incluir el NVIDIA RTX 4070, que es el más potente GPU en esta lista. El RTX 4070 ofrece un excelente rendimiento en el trazado de rayos, alta fps at QHD resolución y funciones avanzadasSupermuestreo con aprendizaje profundo compatibilidad, lo que te permite jugar a los últimos títulos AAA como Cyberpunk 2077 and Starfield con la configuración al máximo y sin perder fluidez en la velocidad de fotogramas.

En comparación con el RTX 4060 que se encuentra en modelos como el Alienware M16 R2, Lenovo Legion Pro 5i Gen 8, yMSI Katana A17, elRTX 4070 ofrece un rendimiento notablemente superior tanto en potencia bruta como en capacidad para adaptarse a los próximos títulos.

CPU: para la multitarea y el streaming

Si lo que buscas es jugar sin más, el CPU importa menos que el GPU. Moderno GPUse encargan de la mayor parte del trabajo pesado, lo que reduce la dependencia de una CPU potente. Sin embargo, la CPU se vuelve fundamental si tienes pensado hacer varias cosas a la vez, grabar partidas o transmisiónen plataformas como Twitch.

Si tienes pensado dedicarte al streaming o a la creación de contenidos, invierte en un buen CPU. De lo contrario, destina tu presupuesto a un modelo de alto rendimiento GPU.

Entre los modelos enumerados, el ASUS ROG Strix G17 destaca por su procesador AMD Ryzen 9 7845HX, que es la CPU más potente de este grupo. En comparación con los chips Intel i7 e i9 que incorporan los demás modelos, el Ryzen 9 ofrece un rendimiento multinúcleo superior, lo que lo hace especialmente adecuado no solo para los videojuegos, sino también para tareas exigentes de multitarea y creación de contenidos.

Aunque una CPU de gama alta no mejora drásticamente la experiencia de juego fps Por sí sola, se convierte en una gran ventaja si tienes pensado utilizar tu portátil para ver contenidos en streaming o editar vídeos en Adobe Premiere Pro, diseño gráfico en Photoshop, o3Drenderización.

Pantalla: frecuencia de actualización y resolución

La frecuencia de actualización y la resolución de la pantalla son los dos factores principales que hay que tener en cuenta. La frecuencia de actualización es lo más importante si quieres altofps. Por ejemplo, un juego que se ejecuta asesenta fotogramas por segundo se verá igual en un Pantalla de 144 Hz o 240 Hz. Sin embargo, si tu objetivo es Ciento veinte fotogramas por segundo o superior, es importante contar con una frecuencia de actualización más alta. Para la mayoría de los jugadores, 144 Hz es suficiente.

La resolución influye en la nitidez de la imagen. FHD (Full HD) oQHD (Mil cuatrocientos cuarenta) es suficiente para la mayoría de los usuarios, pero si quieres 4K nativo, necesitarás un UHD pantalla. Ten en cuenta que el tamaño de la pantalla influye: las pantallas más pequeñas, como las de los Steam Deck or Nintendo Switch, luce impecable incluso en 720p–1080p. Piensa en los tipos de juegos a los que juegas: juegos de disparos trepidantes como Call of Duty disfrutar de altas frecuencias de actualización, mientras que juegos visualmente impresionantes como Baldur’s Gate 3 destacan con resoluciones más altas.

The MSI Raider GE68HX sin duda ofrece la mejor pantalla, gracias a su UHD (4K) resolución, que ofrece una nitidez y un nivel de detalle sin igual en comparación con el QHD and FHD opciones en los demás modelos. Aunque la mayoría de los jugadores encontrarán QHD (Mil cuatrocientos cuarenta) ideal para equilibrar calidad visual y rendimiento, la pantalla 4K nativa del Raider lo convierte en la opción perfecta para los jugadores que dan prioridad a una calidad de imagen impresionante en juegos con gran riqueza visual como Baldur’s Gate 3 or Elden Ring.

Sin embargo, dado que 4K es más exigente en cuanto al hardware, los jugadores competitivos que juegan a shooters de ritmo trepidante como Call of Duty or Valoraciónquizá sigan prefiriendo QHD paneles como los que se encuentran en el ASUS ROG Strix G16, G17, yLenovo Legion Pro 5i Gen 8, que ofrecen frecuencias de actualización más altas de hasta Doscientos cuarenta hercios para una experiencia de juego extremadamente fluida.

Memoria y almacenamiento: 16 GB de RAM y 1 TB de SSD

16 GBof RAM es suficiente para ejecutar juegos modernos con fluidez incluso en portátiles para juegos económicos.

Aunque32 GB aunque ofrece cierta garantía de compatibilidad futura, no es necesario para la mayoría de los títulos actuales; sin embargo, cabe señalar que muchos de los los mejores ordenadores portátiles de esta lista ofrecen Versión de 32 GBo permitir queRAM actualizaciones si quieres que tu sistema esté preparado para el futuro.

The ASUS ROG Strix G16 240 Hz, ASUS ROG Strix G17, MSI Raider GE68HX, Lenovo Legion Pro 5i Gen 8, y MSI Katana A17 AI 17,3todas las característicasactualizableRAM and SSD ranuras.

Esto significa que puedes fácilmente ampliar a 32 GB RAM más adelante e incluso cambiar o añadir otros Unidades de estado sólido Non-Volatile Memory Expressgracias a ranuras M.2 adicionales. MuchosAmazon los anuncios ofrecen tanto 16 GB and 32 GB versiones, para que puedas elegir fácilmente la que mejor se adapte a tu presupuesto.

The Dell G16 7630 suele ofrecer 16 GB configuraciones predeterminadas, pero también permite RAM and SSD actualizaciones. El diseño de Dell facilita relativamente las actualizaciones, aunque no tanto como en otros modelos. MSI and ASUSmodelos.

suele ofrecer configuraciones predeterminadas, pero también permite RAM and SSD actualizaciones. El diseño de Dell facilita relativamente las actualizaciones, aunque no tanto como en otros modelos. MSI and ASUSmodelos. The Alienware M16 R2es compatible conRAM and SSD mejoras, pero, como muchos Alienware En el caso de las máquinas, la actualización requiere un poco más de cuidado debido a su diseño interno. Además, ofrece Modelos preconfigurados de 32 GB fácilmente accesible en Internet.

Para el almacenamiento, un1TB SSD sigue siendo un buen punto de partida, pero ten en cuenta que muchos juegos modernos —especialmente los grandes títulos como Call of Duty: Modern Warfare III or Starfield – puede ocupar fácilmente Entre cien y doscientos gigabytes cada uno. Si tienes pensado tener varios juegos AAA instalados a la vez, es recomendable contar con un portátil con ranuras para SSD ampliables te ofrece la flexibilidad de ampliar tu capacidad de almacenamiento sin tener que depender únicamente de discos externos.

¿Portátil para juegos o PC para juegos?

La elección entre un portátil para juegos y un ordenador de sobremesa para juegos suele depender de tus prioridades: portabilidad frente a potencia bruta y capacidad de ampliación. A continuación te ofrecemos una breve comparación para ayudarte a decidir qué opción se adapta mejor a tus necesidades, tanto si buscas un ordenador para juegos económico o una solución móvil todo en uno.

Categoría Portátil para juegos Ordenador para juegos (de sobremesa) Portabilidad Muy fácil de transportar; ideal para jugar en cualquier lugar y para llevar de viaje Fijo; normalmente situado en un lugar concreto Rendimiento por dólar Menos potencia por el mismo precio; los componentes se han reducido para adaptarlos al tamaño En general, mejor rendimiento por el mismo precio Posibilidad de actualización Limitadas; se pueden ampliar la memoria RAM y el SSD, pero normalmente no es posible ampliar la CPU ni la GPU Altamente ampliable; más fácil de cambiar la GPU, la CPU, la RAM, el almacenamiento y el sistema de refrigeración Refrigeración y ruido Menor tamaño = más calor; las soluciones de refrigeración están mejorando, pero siguen siendo limitadas Las carcasas más grandes permiten una mejor circulación del aire, una refrigeración más eficaz y un funcionamiento más silencioso Opciones de pantalla Pantalla integrada (hasta 240 Hz o 4K en los modelos de gama alta) Puedes elegir por separado el tamaño, la frecuencia de actualización y la resolución de tu monitor Requisitos de espacio Compacto, ocupa muy poco espacio Se necesita espacio en el escritorio para la torre, el monitor, el teclado y los periféricos Rango de precios Mayor coste de la portabilidad de las primas A menudo resultan más baratas con las mismas especificaciones, sobre todo a la hora de montar un ordenador económico

En definitiva, si valoras la movilidad y la comodidad, o si necesitas un único dispositivo tanto para trabajar como para jugar, lo mejor es optar por un portátil para juegos. Si tu presupuesto es ajustado y buscas la mejor relación calidad-precio, con la posibilidad de ampliarlo fácilmente en el futuro, es probable que un ordenador de sobremesa para juegos te resulte más útil a largo plazo.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor portátil para juegos por menos de 2000 dólares?

The ASUS ROG Strix G16 es uno de los principales candidatos en este rango de precios, ya que ofrece unas potentes especificaciones que garantizan un excelente rendimiento en los videojuegos.

Cuenta con unTarjeta gráfica NVIDIA RTX 4070, elIIntel Core i9procesador, y unDoscientos cuarenta hercios Full HDpantalla, lo que la convierte en la opción ideal tanto para el juego competitivo como para una experiencia de juego inmersiva.

¿Cuánto cuesta un portátil para juegos?

Los precios suelen oscilar entre €800 to más de 3000 dólares, pero aún así puedes conseguir un portátil para juegos de alto rendimiento por menos de €2000. ¡Hay un montón de portátiles estupendos en esta lista!

¿Qué hay que tener en cuenta al comprar un portátil para juegos?

Establecer prioridadesGPU and CPU, ya que estos factores influyen directamente en el rendimiento del juego y en la velocidad de fotogramas. A continuación, ten en cuenta el calidad de visualización– busca unalta frecuencia de actualización and tiempo de respuesta reducido para obtener imágenes más fluidas.

También son importantes RAM, fijoSSDalmacenamiento, y un sistema de refrigeración para evitar la limitación térmica.

¿Cómo ampliar la capacidad de almacenamiento de un portátil para juegos?

Ampliar la memoria interna puede resultar complicado y depende del modelo. Una solución más sencilla es utilizar un dispositivo externo 1TB SSD, que es asequible y fácil de instalar.

Puedes ampliar la memoria interna con una M.2 orSSD SATA, pero depende del modelo y puede resultar complicado. Una opción más rápida y sencilla es utilizar un disco duro externo de 1 TB SSD, que es asequible, portátil y fácil de usar.