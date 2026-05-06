Los 27 mejores juegos de disparos en primera persona: apunta y conquista en 2025

Si estás buscando el los mejores videojuegos de disparos en primera persona todo lo que el género tiene para ofrecer, estás en el lugar adecuado. Soy como tú, un apasionado de los FPS que creció jugando a Counter-Strikeen los viejos ordenadores de sobremesa de aspecto tosco y acumulando un sinfín de horas en Holaand Call of Duty.

Además de pasar demasiadas horas en estos campos de batalla virtuales, también he analizado a fondo las valoraciones de la crítica y los comentarios de los jugadores para averiguar qué títulos merecen realmente tu atención. Te traigo una lista que lo tiene todo en cuanto a juegos de disparos en primera persona.

Así que, para empezar, estoy seguro de que o bien te encanta el realismo táctico y la narrativa cinematográfica, o bien eres un gran fan de los juegos sociales y de la acción multijugador sin filtros. Sea cual sea tu preferencia, Aquí hay 24 títulos. No te lo puedes perder. Cuando termines de leer esta guía, sabrás exactamente qué juegos te ofrecen la adrenalina, la atmósfera y la rejugabilidad que buscas.

He recopilado los títulos más impactantes y te voy a explicar exactamente por qué merecen un hueco en tu colección. Y si tienes prisa, no te preocupes. He incluido enlaces a algunas ofertas geniales para que puedas comprar el juego que más te guste lo antes posible.

Nuestra selección de los mejores juegos de disparos en primera persona

¿Cuáles son mis títulos favoritos para el los mejores videojuegos de disparos en primera persona¿Cuáles son los 10 mejores? Aquí tienes mi selección. Mi lista incluye tanto títulos recién llegados como clásicos atemporales. No siempre se trata de la fecha de lanzamiento más reciente, sino de la capacidad de los mejores juegos de disparos en primera persona para ofrecer esos momentos trepidantes que te aceleran el corazón.

Titanfall 2 (2016) – El trepidante combate con mechas se combina con tiroteos en los que se corre por las paredes, lo que da lugar a uno de los movimientos más dinámicos que se pueden encontrar en cualquier juego de disparos. Una campaña breve pero brillante y un modo multijugador casi perfecto lo convierten en un juego inolvidable. Counter-Strike 2 (2023) – El clásico de los shooters tácticos renace con gráficos más fluidos, mapas actualizados y un manejo de las armas más preciso. Es pura precisión competitiva, donde cada tiro en la cabeza sigue mereciéndose a pulso. Apex Legends (2019) – Un caótico battle royale por equipos con habilidades únicas para los héroes y una gran movilidad. La combinación perfecta de trabajo en equipo, trepidantes tiroteos y adrenalina sin fin.

Hay mucho más por descubrir si no te convencen del todo estas recomendaciones. 27 entradas para explorar, permíteme recordártelo. Si buscas información detallada, solo tienes que Lee hasta el final.

Los 27 mejores juegos de disparos en primera persona: el análisis definitivo

Los juegos de disparos en primera persona no se reducen a disparar balas y lanzar granadas. En esencia, se basan en la adrenalina y la inmersión. Si Me he despertado a las 3 de la madrugada sudando a mares si consigo un tiro en la cabeza en el último momento que salva a mi equipo, entonces el juego está bien hecho.

Cada vez me quedo alucinado con cómo estos juegos siguen superando los límites. Bueno, basta de charla. Pasemos directamente a los juegos que realmente valen la pena.

1. Titanfall 2 [El mejor en Mech Madness]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2016 Creador Respawn Entertainment Duración media de la partida 15 horas

Titanfall 2 ocupa el segundo puesto porque lleva el género a un nivel más genial: disfruta de acrobacias corriendo por las paredes y de batallas con mechas gigantes durante el juego. Esto juego de disparos multijugador El juego de Respawn Entertainment me tuvo enganchado durante 15 horas seguidas. Disfruté mucho del modo de campaña para un jugador, ya que la historia tenía un gran potencial para conmover al jugador. Y lo que realmente destacó fueron las transiciones casi imperceptibles entre la jugabilidad como piloto y las peleas de titanes.

Más que genial 100 000 reseñas positivas en Steam, Titanfall 2 también ofrece algunos de los los mejores juegos cooperativos La mejor acción que he visto nunca en este género. Puedes invitar a tus amigos a participar en modos de juego trepidantes que te lo harás de locos. funciona sin problemas en la mayoría de los sistemas, aunque es posible que los ordenadores más antiguos tengan dificultades con ajustes altos. Si hay algún inconveniente, es que el La campaña se hace demasiado corta. Me hubiera encantado pasar más tiempo en este campo de batalla futurista.

Mi veredicto: Titanfall 2 Sigue siendo una pasada. Las batallas con mechas son increíbles, y el sistema de movimiento es tan fluido que ya no me convencen otros juegos de disparos. La campaña es corta, pero es oro puro de principio a fin.

2. Counter-Strike 2 [Lo mejor para los puristas de la competición]

Nuestra puntuación 9.9

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Plataformas Windows, Linux Año de estreno 2023 Creador Vigilancia Duración media de la partida ~1000 horas

Counter-Strike 2 mantiene viva esa magia táctica y de alto riesgo, al tiempo que le da un toque moderno. Vigilancia No reinventaron la fórmula y, sinceramente, tampoco era necesario. Sigue siendo el referente indiscutible de los shooters puros basados en la habilidad.

Cada ronda sigue siendo una descarga de adrenalina, donde un solo error te cuesta el partido. A los veteranos les encantará cómo premia la experiencia y los reflejos rápidos, pero reconozco que para los novatos supone un gran reto. Las pequeñas frustraciones, como los tramposos ocasionales o el desequilibrio en el emparejamiento, no empañan la emoción de esas desactivaciones de última hora.

Visualmente, Counter-Strike 2 supone un gran avance. La iluminación es realista, las granadas de humo reaccionan de forma dinámica y los diseños de las armas lucen mejor que nunca. Incluso puedes vender skins de CS2 a cambio de dinero. El nuevo motor físico hace que cada tiroteo resulte realista y cinematográfico sin caer en la exageración.

Mi veredicto: Counter-Strike 2 es la prueba definitiva de concentración y control. Es brutal, y perfecta para los jugadores que buscan dominar el caos.

3. Apex Legends [El mejor Battle Royale heroico]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2019 Creador Respawn Entertainment Duración media de la partida 43 horas

Apex Legends es el típico shooter multijugador. Tiene un aire a Overwatch o Fortnite, pero con sus propios toques personales. Eres se vio abocada a un ámbito cada vez más reducido con personajes legendarios como Wraith y Bloodhound (a quienes llegarás a conocer y a querer). Cada El personaje cuenta con habilidades únicas que pueden cambiar el rumbo de las batallas.

Respawn Entertainment ha confirmado que el juego ha alcanzado 100 millones de jugadores únicos lo que demuestra su enorme atractivo. El trabajo en equipo es fundamental. Este «battle royale» premia a los equipos que se comunican para llevar a cabo Recargar el «clutch» y coordinar los ataques definitivos. El rendimiento suele ser fluido en equipos de gama media pero es posible que experimentes o veas el problemas ocasionales con el servidor en horas punta.

La distribución del botín puede parecer desigual, lo cual es un inconveniente. Aun así, te gustará si te gustan los combates trepidantes y los héroes memorables. Además, puedes jugarlo en Nintendo Switch, lo cual siempre es un punto a favor para mí.

Mi veredicto: Apex Legends Siempre me tiene enganchado. Es rápido, táctico y los tiroteos son increíbles. Cuando el equipo funciona a la perfección, no hay nada mejor.

4. DOOM: La Edad Media [El mejor FPS medieval]

Nuestra puntuación 9.7

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Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 Creador id Software Duración media de la partida 20 horas

DOOM: La Edad Media es una audaz reinvención de la emblemática serie de videojuegos de disparos en primera persona, que transporta a los jugadores a un mundo oscuro, mundo de inspiración medieval. En el papel del Doom Slayer, te ves envuelto en una brutal precuela ambientada en Argent D’Nur, lo que da lugar a una historia inesperada pero absolutamente increíble una mezcla de fantasía gótica y ciencia ficción.

En los dos casos anteriores legendarioHijojuegos tenían un ritmo trepidante, esta vez, la jugabilidad hace hincapié en un combate más realista. Por ejemplo, además de las armas de fuego tradicionales, también contamos con un escudo versátil para parar golpes y realizar ataques cuerpo a cuerpo.

Y, por supuesto, también hay algunas mecánicas nuevas muy interesantes, como montar dragones y pilotar enormes mechas, lo que hace que estas batallas, que ya de por sí son impresionantes, sean aún más épicas.

Aunque algunas secuencias pueden parecer menos dinámicas, la rica historia y el ambiente envolvente del juego ofrecen una nueva visión de la franquicia que resulta realmente novedosa. Si eres un fan de los juegos de disparos en primera persona y te atrae la idea de un combinación de estrategia y acción, te va a encantar. Así de sencillo.

Mi veredicto: DOOM: La Edad Media es brutal en el mejor sentido de la palabra. Es metal, es caótico, y cada combate parece un himno de guerra. Una versión atrevida del legado de DOOM que realmente da en el clavo.

5. Las finales [El mejor caos destructivo en la arena]

Nuestra puntuación 9.6

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creador Embark Studios Duración media de la partida 45 horas

La final Tiene mucho a su favor. Es un FPS único que combina habilidades de héroes con escenarios destructibles. Suena divertido porque LO ES. Lo probé y me gustaron mucho los personajes y el diseño del juego. En mi opinión, es bastante adictivo y peculiar. Tiene un aspecto un poco onírico, algo bastante inusual en un FPS. Estoy convencido de que no es el típico FPS para un solo jugador. El caos online es, sin duda, la única razón para lanzarse a jugar.

De Embark Studios Según se informa, la beta cerrada alcanzó los 100 000 participantes. Supongo que el público estaba ansioso. Los combates giran en torno a objetivos dinámicos, lo que te permite hacer volar por los aires los suelos o tender trampas a tus rivales desprevenidos. Los mapas cambian constantemente y los gráficos son impresionantes. Pero ten en cuenta que necesitarás un equipo con buenas prestaciones para que funcione con fluidez. El gran inconveniente es que los jugadores que juegan en solitario pueden sentirse abrumados, ya que la sinergia del equipo es fundamental en este caso.

No se le ha hecho mucha publicidad, pero, sinceramente, creo que es un juego de disparos en primera persona tan bueno que la mayoría de los aficionados al género deberían probarlo. Sin duda, un juego imprescindible y una mención muy destacadaen esta lista.

Mi veredicto: La final Es un FPS lleno de energía desenfrenada. Cada partida es un caos, una sucesión de destrucción y jugadas decisivas en equipo. Es impredecible, pero eso es precisamente lo que lo hace tan divertido.

6. Rainbow Six Siege [Lo mejor para los estrategas tácticos]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas PS 4, PS 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Windows, Stadia Año de estreno 2015 Creador Ubisoft Montreal Duración media de la partida ~500 horas

Rainbow Six Siege es uno de esos juegos de disparos que castiga la falta de atención y premia la estrategia pura. Cada ronda parece una partida de ajedrez con explosivos, y nunca hay dos partidas iguales. Es intenso, impredecible y, sin duda, uno de los juegos de disparos en primera persona más ingeniosos que hay.

He jugadovictorias Llevo años jugando, y sigue siendo una experiencia única. No basta con lanzarse a la carga sin más; tienes que ser más astuto y más hábil que tu rivalPor otro lado, la curva de aprendizaje tan pronunciada y los grupos de presión tóxicos pueden resultar un fastidio, sobre todo para los recién llegados. Pero una vez que encuentras tu equipo, Siege se vuelve adictivo en el mejor sentido de la palabra.

Los gráficos son detallados y brutalmente realistas. La iluminación y la destrucción del entorno hacen que cada mapa cobre vida. Solo el diseño de sonido ya te acelera el corazón: cada paso, cada carga explosiva, cada disparo con silenciador. Me encanta que la coordinación lo sea todo.

Mi veredicto:Rainbow Six Siege Está pensado para personas con iniciativa a las que les encanta el trabajo en equipo en situaciones de alto riesgo. Si te sientes cómodo bajo presión y te apasiona lograr esa incursión perfecta, esto es para ti.

7. Call of Duty: Black Ops 7 [Ideal para la guerra táctica por equipos]

Nuestra puntuación TBD Plataformas PS 4, PS 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Año de estreno 2025 (A la venta el 14 de noviembre) Creadores Treyarch, Raven Software Duración media de la partida TBA

Call of Duty: Black Ops 7 está a la vuelta de la esquina, y el revuelo es de verdad. Por lo que se ve en los primeros tráilers y avances, parece que esta va a subir el listón al máximo. Estamos hablando de un clásico Operaciones encubiertas Acción trepidante, pero con mecánicas novedosas, tecnología alucinante y una trama que te enganchará desde el primer momento.

Parece que la campaña va a ser una aventura trepidante, llena de combates de alta tecnología e intensos tiroteos a escala mundial. Los aficionados al modo multijugador disfrutarán de nuevas variantes de los modos clásicos, además de impresionantes opciones de personalización de armas que te harán sentir como un operador de élite.

Y ni siquiera me hagas hablar de Zombis; parece que se han volcado de lleno en una trama profunda, mapas enormes y una locura de modo cooperativo. A juzgar por los tráilers, Black Ops 7 te mantendrá en vilo.

Por lo que parece, nos enfrentaremos a unas condiciones meteorológicas realmente dinámicas y a entornos destructibles, al tiempo que pondremos a prueba nuestras habilidades tácticas como nunca antes.

Mi veredicto:Si te gustan los combates tácticos de alto riesgo y te encanta la emoción de la acción multijugador épica, Black Ops 7 Parece que va a ser un auténtico bombazo y se perfila como un título imprescindible para los aficionados a los FPS de todo el mundo.

8. PUBG [Ideal para los aficionados al Battle Royale realista]

Nuestra puntuación 9.3

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Plataformas Windows, PS 4, PS 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia, dispositivos móviles Año de estreno 2017 Creador PUBG Corporation Duración media de la partida ~ Entre 25 y 40 minutos por recorrido

PlayerUnknown’s Battlegrounds Fue el juego que desató la moda de los battle royale, y sigue causando sensación. Es crudo, tenso y mucho más realista que la mayoría de sus llamativos competidores. La emoción de lanzarse en paracaídas a un mapa enorme sin nada nunca pasa de moda. Es el tipo de shooter que premia la paciencia y la precisión por encima del caos.

Este juego exige estar siempre alerta; cada susurro de la hierba podría significar que alguien te está apuntando. Los disparos se sienten contundentes y realistas, lo cual me encanta, pero seré sincero: la curva de aprendizaje es muy pronunciada. Al principio morirás muchas veces. Aun así, ¿esa primera «chicken dinner»? Vale totalmente la pena.

Visualmente, sigue siendo excelente. Los escenarios se ven nítidos y la iluminación realista le da a cada partida un toque cinematográfico. El diseño de sonido también es de primera categoría; cuando adquieres la suficiente destreza, puedes seguir los pasos por instinto.

Mi veredicto: PlayerUnknown’s Battlegrounds Está pensado para los jugadores que buscan realismo y tensión en cada partida. Es implacable, táctico y sigue siendo uno de los mejores shooters de supervivencia pura que se han creado jamás.

9. Battlefield 6 [Ideal para la guerra a gran escala]

Nuestra puntuación 9.2

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Plataformas PS 5, Xbox Series X/S, Windows Año de estreno 2025 Creadores Battlefield Studios (entre los que se incluyen DICE, Criterion Games, Motive Studio y Ripple Effect Studios) Duración media de la partida ~ 8 horas de duración

Battlefield 6 Es el caos en el mejor sentido de la palabra. Mapas enormes, vehículos por todas partes y una destrucción total que cambia el curso del combate cada pocos minutos. Es el tipo de juego de disparos en primera persona que te hace sentir como una pequeña parte de un campo de batalla vivo y palpitante.

Me lancé a jugar pensando que sería otro shooter bélico y me encontré con algo mucho más grande. Correr con el pelotón, marcar a los enemigos, solicitar ataques aéreos… todo encaja a la perfección. He tenido sesiones en las que cada partido me parecía una película en toda regla. Aun así, no es perfecto. Los jugadores que juegan en solitario pueden sentirse perdidos en medio del caos. Pero una vez que le coges el truco y juegas con un buen equipo, es imbatible.

Visualmente, Battlefield 6 es impresionante. Las explosiones iluminan el horizonte, los efectos meteorológicos —como las tormentas de arena o la lluvia— influyen en el desarrollo de las batallas, y ¿el diseño de sonido? Es una auténtica maravilla. Cada bala y cada rugido de los tanques suenan imponentes.

La magnitud y la emoción del evento han tenido una gran repercusión entre la comunidad de jugadores. Este nivel de participación es precisamente la razón por la que destaca como uno de los Nominados al premio «Best Player’s Voice» de los Game Awards 2025.

Mi veredicto: Battlefield 6 Es una guerra a gran escala sin igual. Es espectacular y resulta absolutamente perfecta para los jugadores a los que les encanta el caos coordinado a gran escala.

10. Halo 3 [Lo mejor en acción de ciencia ficción clásica]

Nuestra puntuación 9.1

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Plataformas Xbox 360, Xbox One, PC Año de estreno 2007 Creador Bungie Duración media de la partida ~ 8 horas

Hola 3 Es el tipo de juego que marcó una época. Es la combinación perfecta de una narrativa épica, armas emblemáticas y un modo multijugador equilibrado que nunca pasa de moda. Incluso años después, su campaña sigue siendo legendaria. Volver a meterse en la piel de Master Chief y poner fin a la lucha fue, sin duda, un momento histórico de los videojuegos.

Todavía recuerdo la primera vez que me metí en un Hola 3 partida. Las ráfagas de BR, los duelos con espadas de energía, las disputas por el control del mapa… Es una emoción que pocos juegos pueden igualar. Puedes jugar en solitario o con amigos y pasártelo en grande de todas formas.

Gráficamente, sigue estando a la altura gracias a su versión remasterizada. La dirección artística es emblemática: brillantes ráfagas de plasma, puestas de sol doradas, tecnología alienígena que resplandece en pasillos oscuros. La banda sonora se merece una mención especial, ya que confiere a cada batalla una sensación de importancia.

Mi veredicto:Hola 3es un clásico atemporal. Tiene todo lo que un shooter de ciencia ficción debe tener: es audaz, emotivo y infinitamente divertido. Si nunca lo has jugado, no te lo pierdas.

11. Half-Life 2 [El mejor viaje icónico de ciencia ficción]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas PC, PS3, Xbox, Xbox 360, dispositivos móviles Año de estreno 2004 Creador Vigilancia Duración media de la partida 16 horas

Half-Life 2 has estatus de leyenda en el mundo de los FPS, y la única forma de comprobarlo es probándolo tú mismo. Puede que sea antiguo, pero sin duda merece la pena darle una oportunidad. Te sumerges en un mundo de juego en el que te ves transportado a una Tierra distópica. El una combinación de momentos centrados en la historia y elementos de puzles se ejecuta a la perfección en el juego. Por eso, la jugabilidad es tan fluida. Cuenta con una puntuación realmente alta de 96 en Metacritic, lo cual no es de extrañar.

El motor físico del juego garantiza que cada objeto pueda influir en el resultado de una batalla. Si eres nuevo en tiradores de nivel avanzado, prepárate para una curva de aprendizaje constante. Pero si tienes paciencia, sin duda obtendrás tu recompensa. Puede que a algunos jugadores les parezca que los gráficos están un poco anticuados después de tantos años, pero fue un ÉXITO ROTUNDO y, sin duda, se adelantó a su tiempo.

It sigue siendo un referente en cuanto a la narrativa en los juegos de disparos en primera persona y sin duda merece la pena volver a jugarlo.

Mi veredicto: Half-Life 2 No pasa de moda, sino que evoluciona. La física, la historia y el ritmo siguen pareciendo geniales después de todos estos años. Todos los juegos de disparos en primera persona le deben algo a este título.

12. Escapar de Tarkov [Lo mejor para los juegos de disparos de supervivencia más exigentes]

Nuestra puntuación 8.9

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Plataformas Windows Año de estreno 2017 Creador Battlestate Games Duración media de la partida ~ 360 horas

Escapar de Tarkov Es brutal, tenso y no se parece a nada de lo que hay en el género de los juegos de disparos en primera persona. Es una mezcla de juego de disparos táctico y simulador de supervivencia en el que cada movimiento puede costarte todo. Te lanzas a las incursiones, te llevas todo el botín que puedas y rezas por salir con vida. Es perfecto para los jugadores que buscan el realismo y esa emocionante sensación de peligro.

Jugandojuegos comoEscapar de Tarkov Es como vivir al límite. Me encanta que cada partida sea impredecible: a veces sales con un montón de dinero y otras lo pierdes todo en cuestión de segundos. El único inconveniente real es la curva de aprendizaje tan pronunciada y los ocasionales momentos de desincronización, pero si tienes paciencia, resulta increíblemente satisfactorio. Una vez que entiendes los mecanismos, es pura adrenalina.

Las imágenes son crudas y realistas, que encaja a la perfección con la atmósfera del juego. La iluminación, los efectos meteorológicos y el diseño de sonido contribuyen a la inmersión. Se puede oír, literalmente, el latido del corazón bajo el fuego enemigo, y es aterrador.

Mi veredicto: Escapar de Tarkov es ideal para los masoquistas, en el mejor sentido de la palabra. Es un juego exigente y una de las experiencias de FPS más envolventes que se han creado jamás.

13. Valorant [El mejor enfrentamiento de héroes tácticos]

Nuestra puntuación 8.8

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Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2020 Creador Riot Games Duración media de la partida 45 horas

Valoraciónes divertido. Este videojuego de Riot combina los juegos de disparos en primera persona con habilidades centradas en los héroes. Prepárate para participar en partidas que realmente Pon a prueba tu puntería y tu capacidad para trabajar en equipo. Ya desde el principio, Riot reveló que había alcanzado más de 14 millones de jugadores activos al mes. CadaEl agente cuenta con poderes únicos, por lo que la sinergia es tan importante como la puntería en sí.

El rendimiento es excelente incluso en equipos modestos. Prepárate para una brecha de habilidades implacable. Un problema que persiste es que algunos los principiantes se sienten abrumados por las complejas habilidades de los agentes, sobre todo cuando nos enfrentamos a equipos más experimentados.

Si no dominas bien las habilidades de cada personaje, estás perdido. Es lo que hay. Si buscas una experiencia de juego más fluida y consistente, utiliza un la mejor VPN paraValoración puede ayudar a reducir el retraso y mejorar tu conexión, sobre todo cuando tienes un ping alto. Si te apetece intensa acción 5 contra 5, Valorant puede ser tu joya.

Mi veredicto: Valoración Da en el clavo entre la precisión y el caos. Es intenso, táctico, y cada momento decisivo se siente merecido. La competición en estado puro en su máxima expresión.

14. Delta Force [Lo mejor en realismo militar táctico]

Nuestra puntuación 8.7

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Plataformas Windows, PS 5, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 Creador TiMi Studio Group Duración media de la partida ~ 12 horas

Delta Force vuelve por todo lo alto, llevando ese aire nostálgico de los shooters militares a la era moderna. Se trata de un FPS táctico que combina el combate en escuadrón con enormes entornos abiertos y una balística realista. Está pensado para los aficionados a la estrategia militar realista que quieren que cada bala cuente.

Probé unas cuantas misiones y enseguida me di cuenta de lo meditado que resulta todo. No puedes lanzarte a lo loco como en los juegos de disparos de arcade. Tiene un ritmo más lento que algo como Call of Duty, pero eso es precisamente lo que la hace tan satisfactoria. El único inconveniente son algunos momentos en los que el ritmo decae, pero esos momentos más tranquilos contribuyen a aumentar la tensión.

Visualmente,Delta Force tiene un aspecto limpio y auténtico. Las animaciones de las armas, los detalles del entorno y la iluminación realista captan a la perfección el ambiente del combate moderno. Se trata más de la inmersión que de la ostentación, y consigue plasmar a la perfección ese realismo crudo.

Mi veredicto:Delta Force Es un juego de disparos para jugadores reflexivos. Es intenso, metódico y está hecho a medida para los aficionados que prefieren la precisión táctica al caos.

15. Borderlands 4 [Lo mejor para el caos en busca de botín]

Nuestra puntuación 8.6

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Plataformas PC, PS 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Año de estreno 2025 Creador Gearbox Software Duración media de la partida ~ 30 horas

Borderlands 4 apuesta fuerte por todo lo que hace que esta serie sea tan divertida: tiroteos caóticos, humor extravagante y una montaña de botín que parece no tener fin. Gearbox ha tomado la fórmula característica de los «looter-shooter» y la ha perfeccionado. El guion sigue siendo ridículo en el mejor sentido de la palabra, lleno de villanos absurdos y misiones exageradas.

La jugabilidad es pura dopamina. Es ese equilibrio perfecto entre diversión sin complicaciones y un verdadero desafío. Puede que a algunos jugadores el humor les resulte un poco irregular, pero yo creo que forma parte de su encanto. Es cierto que la rutina puede volverse repetitiva, pero la esperanza de conseguir la próxima pieza legendaria te sigue atrayendo una y otra vez.

Visualmente,Borderlands 4 Es impresionante. El estilo artístico con sombreado cel destaca más que nunca gracias a la iluminación y los efectos mejorados. Las explosiones, el daño elemental y los efectos de partículas hacen que los combates parezcan viñetas de cómic en las que puedes meterte. La banda sonora le da un toque de energía desenfrenada.

Mi veredicto:Borderlands 4 Es la diversión caótica en su máxima expresión. Es rápido, divertido y se puede jugar una y otra vez sin cansarse; sin duda, un juego imprescindible para cualquiera que viva por el botín y las risas.

16. Overwatch 2 [El mejor héroe de equipo: Havoc]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2022 Creador Blizzard Entertainment Duración media de la partida 33 horas

Me lancé aOverwatch Lo probé allá por 2017 y todavía guardo muy buenos recuerdos de cuando lo jugaba. No sé muy bien cuánto ha cambiado el juego desde entonces, pero al ver las reseñas de Steam, que en su mayoría son negativas, me animé a echarle un vistazo. Como la mayoría de los MMORPG, el juego se convirtió en una auténtica máquina de hacer dinero y a muchos jugadores no les gustó eso.

He investigado Overwatch 2, con la esperanza de que refinara la magia trepidante del primer juego. La esencia sigue siendo la misma: Elige un héroe, coordínate con tus aliados y supera al equipo enemigo. Hay quien elogia el Mejoras en el rendimiento y nuevos héroes, calificándolo deuna actualización completaa un juego de disparos que ya era excelente. Para otros, sin embargo, es una mezcla de cosas buenas y malas. Algunos jugadores sostienen que el El contenido PvE resulta escaso.

En las opiniones de los usuarios suelen aparecer quejas sobre el elevado precio de los cosméticos, los problemas de equilibrio (sobre todo en los equipos de un solo tanque) y los ocasionales problemas con el emparejamiento. Si eres capaz de pasar por alto estos puntos conflictivos, Overwatch 2 sigue ofreciendo esas batallas épicas centradas en los héroes.

Mi veredicto: Overwatch 2 sigue teniendo esa chispa. Las peleas de los héroes son caóticas, ruidosas y llenas de adrenalina. Tiene sus defectos, claro, pero los momentos más emocionantes hacen que merezca la pena el esfuerzo.

18. Metro Exodus [La mejor experiencia de supervivencia en un páramo helado]

Nuestra puntuación 8.4

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2019 Creador Deep Silver Duración media de la partida 24 horas

Pasé un rato jugando Metro Exodus y entiendo por qué se le da tanto bombo. El juego te sumerge en las ruinas de una Rusia postapocalíptica. Por alguna razón, es esa atmósfera. Tú encontrar diferentes tipos de armas por el camino y hay algunos elementos de supervivencia extremos. Metro Exodus vendió más de 5 millones de ejemplares. No es de extrañar que sea tan popular y que se hable tanto de él en la comunidad de los juegos de disparos en primera persona.

Elementos de juego que destacan son lossistema meteorológico y lo fresco, pero inquietante grabación nocturna. El juegoLa estructura de mundo semiabierto también ofrece más libertad que sus versiones anteriores. Lo probé en un equipo de gama media y me sorprendió lo bien que funcionaba.

El único inconveniente es que algunos capítulos se alargan demasiado debido a la escasez de recursos, y el ritmo puede resultar lento si no te gusta la exploración atmosférica. Pero «Metro Exodus» es difícil de superar en su género.

Mi veredicto: Metro Exodus me atrapa cada vez que lo veo. Es tenso y extrañamente hermoso. Cuando estalla la tormenta o las luces parpadean, uno sentir it.

19. Destiny 2 [La mejor aventura híbrida de FPS y RPG]

Nuestra puntuación 8.3

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2017 Creador Bungie Duración media de la partida 42 horas

Cuando Destiny 2 Cuando lanzó por primera vez su versión gratuita, muchos se pasaron fines de semana enteros acabando con alienígenas. Y sí, también a los botines relucientes. Resulta que el juego alcanzó un pico de más de 300 000 jugadores simultáneos durante una gran expansión. Se trata, en esencia, de un juego de disparos de última generación que combina lo mejor de los mejores juegos de rol. Si te gusta la rutina constante de los juegos en línea, probablemente este te guste.

Recompensas diarias, jefes de incursión… ya sabes cómo va. Estarás muy ocupado, ya que siempre estarás persiguiendo o consiguiendo algo. Y aunque no estés analizando complejos árboles de diálogo ni tirando los dados en combate, Destiny 2 sigue siendo ofrece suficientes opciones de subida de nivel, optimización de equipo y variedad de configuraciones lo que ha llevado a muchos jugadores a calificarlo de «RPG-FPS».

En esencia, es un juego de disparos que se centra principalmente en la progresión y tiene un toque de MMO. Por eso hay quien lo considera parte de la familia de los juegos de rol.

Mi veredicto:Destiny 2 es una auténtica adicción en el mejor sentido de la palabra. Los tiroteos son de primera, la búsqueda de botín no tiene fin y la comunidad mantiene viva la llama.

20. Halo Infinite [Mejor reposición de ciencia ficción épica]

Nuestra puntuación 8.2

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Plataformas PC, Xbox Series X/S Año de estreno 2021 Creador 343 Industries Duración media de la partida 20 horas

Halo Infinitese disparó más allá de20 millones de jugadores en su primer mes y es fácil entender por qué. Con solo unas horas explorando el mapa de mundo abierto, me di cuenta enseguida de que… dio un nuevo impulso a la serie Halo (una alegría para los aficionados y también ideal para los principiantes). El La historia también es muy fácil de seguir, pero no por ello deja de ser épica. La jugabilidad tiene nuevas armas y mecánicas mejoradas.

Moderniza todo lo que les encanta a los fans de Halo, y algunos incluso lo llaman el el mejor juego de Halo de todos los tiempos. Dicen que supera a «Master Chief Collection». ¿Es más elegante y grandioso? Si eres fan de Halo, tendrás que descubrirlo por ti mismo. Y si eres nuevo en la serie, no te lo puedes perder: sumérgete en este maravilloso mundo.

Solo un aviso: el juego gratuito La progresión en el modo multijugador puede resultar un poco lenta, lo que puede poner a prueba tu paciencia desde el principio. Aun así, Halo InfiniteSu excelente sistema de combate y el diseño de misiones de libre elección hacen que merezca la pena.

Mi veredicto: Halo Infiniteparece queHola renacido. El formato de mundo abierto funciona y tiene ese gancho de «solo una misión más».

21. Call of Duty: Black Ops 6 [El mejor caos de nueva generación]

Nuestra puntuación 8.1

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Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2024 Creador Treyarch Duración media de la partida 11 horas

Ah, CoD Black Ops 6. El videojuego de nueva generación es de la el querido legado de Black Ops. La presión ya se nota. Si me preguntas, ya va a por el título de el mejor juego de Call of Duty por ahí. Repleto de escenas espectaculares, es otro ejemplo paradigmático de la primera persona los desarrolladores de videojuegos que llevan su narrativa a un nivel superior.

Los zombis clásicos han desaparecido, sustituidos por modos novedosos que hacen que estos juegos sigan pareciendo nuevos. Los tiroteos son trepidantes y cada mapa combina hábilmente amplias vistas panorámicas con pasillos estrechos y de gran tensión. El rendimiento es fluido en mi equipo de gama media.

El únicoel inconveniente podrían ser esos parches tan grandes. Al igual que la mayoría de los juegos de CoD, ocupan un montón de espacio en el disco duro. Si eres fan de la saga, no te puedes perder Black Ops 6. Es hora de hacerse con él.

Mi veredicto: Call of Duty: Black Ops 6 Es todo un espectáculo. Su ritmo trepidante, sus escenas de tiroteos impecables y sus misiones a lo grande lo convierten en el juego por excelencia para decir «una partida más».

22. Deep Rock Galactic [Las mejores delicias enanas para jugar en modo cooperativo]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2018 Creador Ghost Ship Games Duración media de la partida 45 horas

Deep Rock Galactic ocupa uno de los primeros puestos de la lista porque es muy adictivo. Sin dudalogra ser un juego multijugador cooperativo. Prepárate para perforar cavernas alienígenas, abrirte nuevos caminos y enfrentarte a enjambres de insectos. Sinceramente, el juego y su estilo artístico son bastante únicos y aportan un toque novedoso al género de los FPS. Si te gustan los escenarios poco comunes como recolección de recursos subterráneos, quizá esto te interese.

Cruzar ella marca de los dos millones de ventas A principios de 2021, vale la pena echarle un vistazo a Deep Rock Galactic. La disposición aleatoria de las cuevas y las criaturas alienígenas sin duda aportan algo nuevo a este género. Y el Los desarrolladores añaden constantemente nuevas misiones y equipamiento para darle más emoción al juego. Lo único que no me gusta es que la rutina puede parecer interminable si estás deseando desbloquearlo todo lo antes posible.

Mi veredicto: Deep Rock Galactic es una diversión caótica con los amigos. Cada misión es un caos de ejercicios y risas. El modo cooperativo no puede ser más satisfactorio que esto.

23. Stalker 2: El corazón de Chernóbil [La mejor novedad en juegos de supervivencia]

Nuestra puntuación 7.9

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Plataformas PC, Xbox Series X/S Año de estreno 2024 Creador GSC Game World Duración media de la partida 67 horas

Para una entrada más reciente, Stalker 2 No ha entrado en el top 5, pero el lado positivo es que el juego aún puede seguir desarrollándose y mejorar este año y en los próximos. Así pues, según SteamDB, Más de un millón de jugadores se unieron para jugar durante el primer mes. De una forma u otra, sigue siendo un éxito. Además, es muy accesible.

El juegocompatibilidad con varios idiomas lo que significa que los aficionados de todo el mundo pueden disfrutarlo al máximo. Los gráficos son bastante acertados, rebosantes de un resplandor inquietante que hace que cada paso parezca arriesgado. Si a eso le sumamos el tiempo impredecible y cada partida se vuelve más emocionante, aunque de una forma un poco inquietante. Un ordenador de gama media lo gestiona sin problemas, aunque algunas personas han mencionado que la IA a veces tiene problemas para encontrar el camino.

Si hay algo que realmente decepciona, es que algunas partes de la historia parecen un poco apresuradas. Es como si los desarrolladores hubieran tenido que tomar atajos para cumplir con los plazos.

Mi veredicto: Stalker 2: El corazón de Chernóbil Es inquietante, tensa y, curiosamente, adictiva. Tiene algunos fallos, pero solo por la atmósfera ya merece la pena verla.

24. Hunt: Showdown [El mejor juego de terror PvPvE de alto riesgo]

Nuestra puntuación 7.8

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2018 Creador Crytek Duración media de la partida 41 horas

Hunt: Showdown podría ser uno de los los mejores juegos de supervivencia para los aficionados adecuados. Primera advertencia: No creo que este juego sea necesariamente para jugadores ocasionales. Pero, ¿quién soy yo para decidir? Una cosa que destaca de este juego es que Si tu personaje muere, perderás todo tu progreso también. Por eso creo que esto es para un tipo concreto de jugadores. Si eso no te frustra y te motiva a jugar: es perfecto.

El juego te sumerge en un campo de batalla pantanoso donde tú enfrentarse a equipos rivales y a unas repugnantes criaturas del pantano. El juegoSu atractivo reside en las armas de fuego clásicas que puedes utilizar y en los entornos llenos de atmósfera. Las opciones cooperativas también aumentan la diversión del juego, como es lógico. Es decir, vendió más de 3 millones de ejemplares en 2021 y sigue contando con una comunidad muy activa.

Deberíafunciona sin problemas en equipos de gama media con mínimas caídas de fotogramas para los jugadores de PC. Algunos aficionados se quejan de que el El emparejamiento es lento.

Mi veredicto: Hunt: Showdown Es pura tensión. Cada paso, cada disparo: la supervivencia en su forma más intensa. Brutal e inolvidable.

25. Half-Life: Alyx [Mejor juego de disparos en primera persona de realidad virtual]

Nuestra puntuación 7.7

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Plataformas PC (solo realidad virtual) Año de estreno 2020 Creador Vigilancia Duración media de la partida 15 horas

Half-Life: Alyx está en mi lista de juegos imprescindibles porque… reaviva la magia de la serie original de Half-Life en un entorno de realidad virtual realmente genial. El juego sí piezas del rompecabezasa la derecha ycombate basado en la física. Podrás sumergirte por completo en la campaña para un jugador. Es bastante divertido y sobrecogedor rebuscar entre los escombros postapocalípticos en realidad virtual.

Con unPuntuación de 93 en Metacritic y se calcula que ha vendido más de dos millones de copias, Half-Life: Alyx demuestra que la realidad virtual está lejos de ser una simple moda pasajera. El gLas «unfights» son sorprendentemente fluidasy elLa trama aporta una nueva y fascinante dimensión al universo de Half-Life (ideal para los seguidores de toda la vida). En cuanto a los aspectos técnicos, Necesitarás un ordenador potente y unas gafas de realidad virtual de calidad. Así que no te sorprendas si tienes que reducir la configuración en un equipo antiguo.

El único inconveniente que podría echar por tierra la experiencia es el mareo que provoca la realidad virtual. Prepárate para ello y tómate tu tiempo.

Mi veredicto: Half-Life: Alyx demuestra que la realidad virtual puede ser impactante. Es ingenioso, envolvente y, sin duda, una de las mejores experiencias de shooter que he vivido.

26. Insurgencia: Tormenta de arena [El mejor campo de batalla realista]

Nuestra puntuación 7.7

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Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2018 Creador New World Interactive Duración media de la partida 45 horas

Insurgencia: Tormenta de arenaLos intensos tiroteos de este juego se centran en realismo, a diferencia de otros juegos de disparos más llamativos. Este juego sacrifica los efectos llamativos en favor de una tensión envolvente. Lo notarás. El retroceso del arma parece casi auténtico. La comunicación entre compañeros puede ser fundamental cuando llueven las balas, igual que en la vida real.

El juego tiene una puntuación del 86 % Calificación «Muy positiva» basada en más de 70 000 opiniones en Steam, lo que demuestra que es un título destacado. El juego táctico es lo que prima, lo que te obliga a dejar de lado las tácticas de arcade en favor de juego estratégico en equipo. Lanzarse a ciegas siempre es una mala idea. Puede que sea un juego trepidante, pero necesitarás una coordinación perfecta y un buen nivel de habilidad para tener éxito.

Probablemente seaNo es el mejor juego para jugadores ocasionales. Las armas son increíbles. En definitiva, merece la pena echarle un vistazo.

Mi veredicto: Insurgencia: Tormenta de arena ofrece una experiencia realista. Cada bala cuenta, cada error sale caro. Está pensado para jugadores que buscan una jugabilidad cruda y táctica.

27. Far Cry 6 [Lo mejor de la guerra tropical, reinventada]

Nuestra puntuación 7.5

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2021 Creador Ubisoft Toronto Duración media de la partida 42 horas

JuguéFar Cry 6 y me encantó cómo vuelve a abordar la esencia de la primer partido. Hayescenarios tropicales, intensos tiroteos y un villano al que no podrás ignorar. Juegas en el papel de Dani Rojas. Estás ahí fuera luchando para liberar a Yara de un dictador muy malvado. Y, en serio, pensé que esto La trama era épica y realmente dotaba a cada misión de un sentido de propósito.

Explorar selvas de mundo abierto y pueblos bulliciosos resulta refrescante. Desbloquear nuevas armas es bastante divertido. Encontrarás de todo, desde artilugios caseros hasta rifles de alta gama. En cuanto al rendimiento, es funciona bien en ordenadores de gama media. Algunos jugadores mencionan algún que otro fallo técnico o problema con las texturas, pero nada grave.

Un inconveniente de este juego es que el El mapa es tan extenso puede que acabes utilizando mucho el desplazamiento rápido, lo cual puede romper un poco la inmersión. Pero me estoy yendo por las ramas. Este juego es genial y merece la pena jugarlo.

Mi veredicto: Far Cry 6 Es llamativo, ruidoso y tremendamente divertido. El caos no cesa nunca, y precisamente por eso me encanta volver a sumergirme en él.

Próximos juegos de disparos en primera persona

La oferta de juegos de disparos en primera persona promete ser realmente impresionante. Nos esperan escenarios espectaculares, ideas atrevidas y un caos total a base de disparos.

MOUSE: Detective privado a sueldo (2026) – Un shooter de estilo noir con un toque de dibujos animados de los años 30. Eres un ratón detective armado que acaba con mafiosos en un mundo dibujado a mano. ¿Raro? Sí. ¿Genial? Por supuesto.

– Un shooter de estilo noir con un toque de dibujos animados de los años 30. Eres un ratón detective armado que acaba con mafiosos en un mundo dibujado a mano. ¿Raro? Sí. ¿Genial? Por supuesto. Warhammer 40.000: Boltgun 2 (2026) – La carnicería de la vieja escuela se une al acabado de última generación. Más rápido, más sangriento y más ruidoso que el primero. Puro caos retro con armas enormes y demonios aún más gigantescos.

– La carnicería de la vieja escuela se une al acabado de última generación. Más rápido, más sangriento y más ruidoso que el primero. Puro caos retro con armas enormes y demonios aún más gigantescos. Comando Tóxico (2026) – El viaje por carretera con zombis de John Carpenter, todo un infierno. Ármate, arrasa con las hordas y ríete de la carnicería junto a tu pandilla.

Cada uno de estos lanzamientos de juegos de disparos en primera persona trae consigo un tipo diferente de caos, y estoy deseando probarlos todos.

Mi opinión general sobre los mejores juegos de disparos en primera persona

En estos momentos no faltan títulos increíbles de disparos en primera persona, y cada uno satisface un gusto diferente. Hay uno perfecto para cada jugador, y esto es lo que yo recomendaría:

Para los amantes del caos trepidante → Apex Legends . La adrenalina te invade con sus fluidas secuencias de disparos y sus combates impredecibles. La coordinación del equipo puede marcar la diferencia en cada partida.

→ La adrenalina te invade con sus fluidas secuencias de disparos y sus combates impredecibles. La coordinación del equipo puede marcar la diferencia en cada partida. Para los amantes de las historias para un solo jugador → Metro Exodus . Un juego de desarrollo pausado que recompensa la paciencia con una atmósfera intensa, una narrativa apasionante y una jugabilidad de supervivencia envolvente.

→ Un juego de desarrollo pausado que recompensa la paciencia con una atmósfera intensa, una narrativa apasionante y una jugabilidad de supervivencia envolvente. Para los estrategas competitivos → Valoración Perfecto para los jugadores a los que les encanta la comunicación y un poco de tensión en los momentos decisivos. Lo importante es la habilidad pura y la sinergia del equipo.

→ Perfecto para los jugadores a los que les encanta la comunicación y un poco de tensión en los momentos decisivos. Lo importante es la habilidad pura y la sinergia del equipo. Para los apasionados de la ciencia ficción → Halo Infinite . Los mapas enormes, las armas creativas y la exploración de un mundo abierto dan la sensación de que Halo por fin ha dado un salto cualitativo para adaptarse a una nueva generación.

→ Los mapas enormes, las armas creativas y la exploración de un mundo abierto dan la sensación de que Halo por fin ha dado un salto cualitativo para adaptarse a una nueva generación. Para los amigos a los que les encanta el caos de los modos cooperativos → Deep Rock Galactic. Misiones trepidantes y un trabajo en equipo impecable. La minería ya nunca te parecerá lo mismo.

Los aficionados a los FPS nunca lo han tenido tan bien; en esta lista de los mejores juegos de FPS hay opciones para todos los gustos, estilos de juego y niveles de dedicación, desde los shooters clásicos hasta juegos comoCompañía Letal.

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