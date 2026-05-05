ROG Ally frente a Steam Deck: un análisis completo antes de comprar

La batalla entre la ROG Ally y la Steam Deck es lo más parecido a un combate de pesos pesados en el mundo de las consolas portátiles. Ambas prometen un rendimiento a la altura de un ordenador de sobremesa en un formato portátil. Una fabricada por ASUS y la otra por Valve.

El ROG Ally funciona con Windows 11 y, de hecho, se convierte en un mini PC capaz de reproducir todo tipo de contenidos, desde Steam and Xbox Game Pass to Epic Games Launcher. Por su parte, la Steam Deck se limita a SteamOS 3, un sistema basado en Linux optimizado para jugar al instante sin las complicaciones habituales de un ordenador.

Veamos, pues, las diferencias en cuanto a diseño, rendimiento, duración de la batería, catálogo de juegos y opciones de almacenamiento. Tanto si buscas total libertad de acceso como una experiencia de juego fluida y optimizada para llevar, esta comparativa tiene un claro ganador para cada tipo de jugador.

ROG Ally frente a Steam Deck: gamas de productos

En lo que respecta a la El enfrentamiento entre ROG Ally y Steam Deck, ambas gamas han crecido rápidamente para adaptarse a diferentes tipos de jugadores.

La gama ASUS ROG Ally, que incluye el Z1, Z1 Extreme, yAlly X, es ideal para los jugadores que buscan un rendimiento similar al de un PC en cualquier lugar.

Por otra parte, la gama Steam Deck, con la LCD and Steam Deck OLED modelos, dirigidos a los jugadores que prefieren un rendimiento «plug-and-play» y sesiones más largas sin complicaciones.

Analicemos las opciones de ambas partes.

Gama de productos ROG Ally

La gama ASUS ROG Ally es la apuesta de ASUS para demostrar que los ordenadores portátiles de mano pueden ofrecer una experiencia similar a la de un miniordenador de sobremesa. Forma parte de la Familia de la República de los Jugadores, así que ya sabes que lo más importante es el rendimiento, la personalización y la libertad que ofrece Windows.

Tienes tres versiones entre las que elegir: la ROG Ally (Z1), Z1 Extreme, yAlly X.

ROG Ally (Z1) – la opción más asequible para iniciarse. No es precisamente una bestia, pero se desenvuelve bastante bien con los juegos modernos para un uso ocasional o de nivel medio.

– la opción más asequible para iniciarse. No es precisamente una bestia, pero se desenvuelve bastante bien con los juegos modernos para un uso ocasional o de nivel medio. ROG Ally Z1 Extreme – el salto en el rendimiento. Con una APU de AMD más potente, un mayor número de fotogramas por segundo y frecuencias de actualización más fluidas, este modelo está pensado para los jugadores que buscan un mayor rendimiento gráfico.

– el salto en el rendimiento. Con una APU de AMD más potente, un mayor número de fotogramas por segundo y frecuencias de actualización más fluidas, este modelo está pensado para los jugadores que buscan un mayor rendimiento gráfico. ROG Ally X – la versión mejorada de 2024. Supone una mejora con respecto a la original gracias a mayor duración de la batería, más capacidad de almacenamiento y temperaturas más bajas, lo que hace que las sesiones de juego más largas resulten mucho más cómodas. Como es lógico, su precio es más elevado que el de las versiones de 2023.

Todos ellos corren Windows 11, lo que significa que puedes pasar de una a otra Steam, Xbox Game Pass, e incluso juegos que no están en Steam, sin necesidad de modificar el juego ni de recurrir a soluciones poco ortodoxas. El Gama ROG Ally es para los jugadores que buscan una experiencia auténtica el ordenador en sus manos. Es potente, flexible y está preparado para reproducir cualquier cosa que le eches.

Gama de productos Steam Deck

La Steam Deck es Valve’La respuesta de… a la el mejor ordenador portátil para juegos. Este se ha diseñado desde cero en torno al ecosistema de Steam. En lugar de Windows, funciona SteamOS 3.0, a Sistema basado en Linux optimizado para juegos a través de la capa Proton de Valve. Esto significa que tus juegos favoritos para PC funcionan a la perfección, sin complicaciones de configuración.

En este momento hay dos modelos principales:

Steam Deck (LCD) – El modelo original de 2022. Ofrecía un gran rendimiento en relación con su precio y funcionaba bien con la mayoría de los juegos.

– El modelo original de 2022. Ofrecía un gran rendimiento en relación con su precio y funcionaba bien con la mayoría de los juegos. Steam Deck OLED – Un modelo mejorado con una pantalla OLED más brillante, mayor autonomía de la batería, una mejor gestión térmica y una experiencia general más pulida.

Valve ya ha confirmado un Deck 2 de última generación está en desarrollo. El objetivo principal es mejorar la eficiencia y los gráficos. Incluso puedes instalar Windows si quieres, aunque la mayoría de los jugadores se decantan por la opción sencilla y lista para usar SteamOS configuración. Al final, el Gama Steam Deck cumple a la perfección con su cometido. Ofrece una experiencia de juego potente y sin complicaciones en cualquier lugar, ideal para cualquiera que solo quiera pulsar «Jugar» y ponerse en marcha.

ROG Ally frente a Steam Deck: especificaciones completas

La comparación de especificaciones entre la ASUS ROG Ally y la Steam Deck pone de relieve dos enfoques únicos en el ámbito de los videojuegos para PC portátiles. Aunque ambas cuentan con tecnología AMD, la ROG Ally hace hincapié en la potencia bruta bajo Windows, y la Steam Deck se centra en optimizar el rendimiento a través de SteamOS.

Así es como se comparan entre sí:

Especificaciones ROG Ally (2023) Steam Deck (OLED/LCD) Procesador / APU AMD Ryzen Z1 Extreme (8 núcleos/16 hilos, hasta ~5,1 GHz) APU AMD personalizada (Zen 2, 4 núcleos/8 hilos, 2,4-3,5 GHz) Núcleos de CPU/GPU CPU de 8 núcleos y 16 hilos; GPU con 12 unidades de cómputo (RDNA 3) y hasta unos 8,6 TFLOPS CPU 4 núcleos/8 hilos; GPU 8 unidades de cómputo (RDNA 2) ~1,6 TFLOPS Memoria (RAM) 16 GB de LPDDR5 (6400 MT/s, doble canal) 16 GB de LPDDR5 (6400 MT/s, cuatro canales) Opciones de almacenamiento interno 512 GB PCIe 4.0 NVMe M.2 (2230) SSD NVMe: 512 GB / 1 TB (OLED) Almacenamiento ampliable ranura para tarjetas microSD (UHS-II) ranura para tarjetas microSD (UHS-I) Pantalla IPS de 7 pulgadas con resolución FHD (1920 × 1080), 120 Hz, 500 nits OLED: pantalla OLED HDR de 7,4 pulgadas, 1280 × 800, hasta 90 Hz, ~1000 nits Batería / Alimentación Batería de 40 Wh (4 celdas de iones de litio) Batería de 50 Wh (OLED) Duración estimada de la batería Varía, pero es más corta debido a un mayor consumo de energía De 3 a 12 horas (depende del uso) Conectividad Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2, USB-C con modo alternativo DisplayPort 1.4 Wi-Fi 6E (versión OLED) + Bluetooth 5.3, USB-C con modo alternativo DisplayPort Sistema operativo / Ecosistema Windows 11 Home, compatibilidad total con plataformas de juegos para PC (Steam, Epic, Xbox, GOG, etc.) SteamOS 3.0 (basado en Arch) con compatibilidad con Proton; permite instalar Windows si se desea

ROG Ally frente a Steam Deck: Rendimiento

En definitiva, la rivalidad entre el ROG Ally y el Steam Deck es una cuestión de potencia frente a eficiencia.

La ASUS ROG Ally pega más fuerte. Es más potente APU, un más rápidoFrecuencia de actualización de 120 Hz, y la libertad de Windows, así que puedes jugar, retransmitir, editar o simplemente entretenerte con aplicaciones de escritorio. Básicamente, es como un miniordenador para juegos que cabe en la palma de la mano.

Ahora, la Steam Deck se centra más en esa experiencia fluida y «enchufar y listo». SteamOS apuesta por la sencillez, así que nada de cosas sin sentido Windows Actualizaciones, sin complicaciones, solo juegos que se inician rápidamente y funcionan sin problemas.

ASUS ROG Ally

Especificaciones Detalles Chipset AMD Ryzen Z1 Extreme (8 núcleos / 16 hilos, Zen 4) – hasta 8,6 TFLOPS GPU AMD Radeon RDNA 3 (12 unidades de cómputo, 4 GB de VRAM) Pantalla Pantalla táctil FHD (1080p) de 7 pulgadas, frecuencia de actualización de 120 Hz, FreeSync Premium RAM 16 GB de memoria LPDDR5 de doble canal a 6400 MHz Almacenamiento SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 de 512 GB + ranura de expansión microSD (UHS-II) Batería Batería de iones de litio de 40 Wh y 4 celdas OS Windows 11 Home Conectividad Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, USB-C con modo alternativo DisplayPort 1.4 + puerto ROG XG Mobile

La ASUS ROG Ally es una consola portátil de alto rendimiento con Windows diseñada para los jugadores que buscan una auténtica Juegos para PC una experiencia sobre la marcha. La energía proviene de la Ryzen Z1 Extreme and RDNA 3 gráficos. Esto le confiere una potencia considerable que supera a la de la mayoría de sus competidores portátiles. Su 7 pulgadas, 120 Hz, Full HD La pantalla hace que todos los juegos se vean nítidos y con una fluidez increíble. Así que nada de tearing ni de tirones.

Porque funciona Windows 11, tendrás acceso a absolutamente todo, como Steam, Xbox Game Pass, Epic, Battle.net, e incluso juegos que no sean de Steam. Puedes conectar cualquiera de los los mejores mandos para juegos de PC, conéctalo a un monitor a través deBus serie universal tipo C, o utiliza elBase ROG XG Mobile para convertirlo en un ordenador de sobremesa. Es ligero, rápido y da la sensación de ser una auténtica consola que también sirve como PC.

Ventajas Contras ✅ La pantalla de 120 Hz ofrece imágenes ultrafluidas y una experiencia de juego muy ágil ✅ Windows 11 te permite jugar desde cualquier lanzador, con total flexibilidad. ✅ La potente APU Z1 Extreme ejecuta títulos AAA sin ningún problema. ✅ Almacenamiento ampliable mediante tarjeta microSD y SSD extraíble. ✅ Diseño ergonómico y estructura ligera, ideal para sesiones prolongadas. ✅ Compatibilidad total con mandos y periféricos de Xbox a través de USB-C. ❌ La duración de la batería se ve afectada al ejecutar juegos de alta gama al máximo rendimiento

Mi veredicto:

Si buscas un rendimiento de primera categoría, libertad y personalización, el ROG Ally es lo más parecido a un portátil para juegos que puedes tener en tus manos.

★ El mejor ordenador portátil para videojuegos ASUS ROG Ally Compra en Amazon

Valve Steam Deck

Especificaciones Detalles Chipset APU AMD personalizada (Zen 2 + RDNA 2, 4 núcleos / 8 hilos) GPU 8 unidades de cómputo RDNA 2, hasta 1,6 TFLOPS Pantalla Pantalla táctil de 7 pulgadas (LCD de 1280 × 800 o versión OLED de hasta 90 Hz, HDR de 1000 nits) RAM 16 GB de LPDDR5 a 6400 MHz Almacenamiento 64 GB eMMC / 256 GB / 512 GB / 1 TB SSD (modelos OLED) Almacenamiento ampliable ranura para tarjetas microSD (UHS-I) Batería 40-50 Wh (según el modelo) OS SteamOS 3.0 (basado en Linux) con la capa de compatibilidad Proton Conectividad Wi-Fi 6 (OLED), Bluetooth 5.3, USB-C con modo alternativo DisplayPort 1.4

El Steam Deck es, básicamente, la forma que tiene Valve de decir: «Sí, puedes llevarte tus juegos de PC a cualquier parte». Funciona con un sistema operativo personalizado Chip AMDy utilizaSteamOS, así que, en cuanto inicies sesión, tus juegos, partidas guardadas y mods estarán ahí esperándote. Es decir, sin configuraciones, sin complicaciones.

El más nuevoSteam Deck OLED da un paso más allá con una pantalla mucho mejor, colores más vivos y una mayor autonomía, lo que lo hace perfecto para jugar desde el sofá, en el tren o a las 2 de la madrugada cuando lo mejor sería que estuvieras durmiendo.

Lo mejor de todo es lo sencillo que resulta. Lo enciendes, le das a «Reproducir» y el juego ya está listo. Sin actualizaciones de Windows, sin ajustes raros que configurar. Todo funciona a la perfección, está optimizado y listo para usar desde el primer momento. Y si alguna vez te pica la curiosidad, siempre puedes instalar Windows y jugar también a juegos que no sean de Steam.

Ventajas Contras ✅ La pantalla OLED tiene un aspecto increíble, con colores más vivos y un mejor contraste. ✅ La biblioteca verificada por Deck garantiza una experiencia de juego fluida desde el primer momento. ✅ Excelente autonomía de la batería y control térmico para sesiones más largas. ✅ Una comunidad sólida y un apoyo constante por parte de Valve a través de actualizaciones. ✅ Fácil acoplamiento y conectividad USB-C para reproducir contenido en el ordenador o el televisor. ✅ Asequible en comparación con otros ordenadores portátiles como el ROG Ally o el Lenovo Legion Go. ❌ Compatibilidad limitada con Windows a menos que se instale manualmente; no es un factor decisivo, pero ofrece menos flexibilidad.

Mi veredicto:

La Steam Deck ofrece una experiencia de «simplemente jugar» perfecta: sencilla, estable y realmente divertida. Si buscas una forma de jugar en PC sin complicaciones que funcione cada vez que le des al botón de «Jugar», esta es tu opción.

★ Lo mejor para jugar en la biblioteca de Steam Valve Steam Deck Compra en Amazon

ROG Ally frente a Steam Deck: biblioteca de juegos

Ahora, echemos un vistazo más de cerca a la biblioteca de juegos y veamos cómo se desenvuelven estos dos en este aspecto. El ASUS ROG Ally se llenaWindows 11, así que básicamente es un ordenador para juegos de bolsillo. Puedes pasar de una a otra Steam, Epic Games, Battle.net, GOG, oXbox Game Pass sin límites.

¿Quieres jugar?Halo, Baldur’s Gate 3, ¿o incluso juegos que no sean de Steam? Adelante. Si funciona en Windows, funciona en Ally. Esto significa que no se necesitan capas de compatibilidad: basta con instalarlo y jugar desde cualquier lanzador.

The Steam Deck, Por su parte, mantiene las cosas claras y sencillas. Se basa en SteamOS, y tu biblioteca de Steam estará disponible desde el primer momento. Cada Los juegos verificados por Deck simplemente funcionan. Los controles, los menús… todo encaja a la perfección.

Claro, puedes instalar Windowso utiliza unTarjeta Secure Digitalpara ejecutar otros lanzadores como Épico or Game Pass, pero eso requiere un poco más de esfuerzo. Y si quieres una configuración adecuada para tu escritorio o tu televisor, combínalo con el la mejor base para Steam Deck hace que la experiencia sea aún mejor.

Mi veredicto:

The ROG Ally es la mejor opción si buscas libertad para jugar a lo que quieras desde cualquier lugar. Es un ordenador completo en tus manos. Pero si prefieres saltarte la configuración y simplemente pulsar «Jugar», la Steam Deck sigue ofreciendo esa magia del «enchufar y jugar» mejor que cualquier otro dispositivo.

ROG Ally frente a Steam Deck: Diseño

El debate sobre el diseño entre la Steam Deck y la ROG Ally se reduce, en realidad, al tipo de jugador que seas. Elegante y moderna, o robusta y práctica: tú eliges.

The ASUS ROG Ally parece y se siente como un ordenador de mano de gama alta. Es más ligero, más compacto y tiene ese diseño limpio Estética ROG, concha blanca, líneas marcadas, Iluminación RGB, todo lo necesario. La versión Ally X incluso mejora la forma de la empuñadura y el sistema de refrigeración, lo que facilita su sujeción durante sesiones más largas.

La pantalla de 120 Hz y la nítida resolución de 1080p haz que cada juego destaque, sobre todo cuando se combina con RDNA 3 de AMD gráficos. Da la sensación de ser un auténtico portátil para juegos, solo que más pequeño y mucho más fácil de transportar.

The Steam Deck se decanta por el otro extremo: es más voluminoso, pero está diseñado para ofrecer comodidad. Cuenta con unos puños grandes que se adaptan de forma natural a las manos, y la disposición de los botones resulta sorprendentemente ergonómica para sesiones de juego prolongadas.

El nuevoSteam Deck OLED mantiene el mismo diseño, pero incorpora una pantalla de mayor calidad, colores más vivos y una mejor gestión térmica que ayuda a controlar el calor durante las sesiones de juego maratonianas. Es menos llamativo, más «listo para llevar», perfecto si solo quieres jugar sin preocuparte por los ajustes.

Mi veredicto:

Si te gusta el diseño elegante, las imágenes nítidas y la sensación que proporciona una alta frecuencia de actualización, la ROG Ally es la mejor opción. Pero si lo que más te importa es la comodidad, la durabilidad y una pantalla OLED con un aspecto increíble bajo cualquier tipo de iluminación, la Steam Deck OLED es sin duda la mejor opción para jugar a diario.

ROG Ally frente a Steam Deck: almacenamiento

Puede que el almacenamiento no sea la característica más llamativa, pero es muy importante cuando tus juegos favoritos ocupan más de 100 GB cada uno.

The ASUS ROG Ally garantiza rapidez y flexibilidad. Incluye una función ultrarrápida Non-Volatile Memory Express PCIe 4.0 SSD, y, de hecho, puedes cambiarlo con bastante facilidad si necesitas más espacio; solo hay que quitar unos cuantos tornillos y ya está.

Los tiempos de carga son ultrarrápidos, y con el Ranura microSD UHS-II, puedes llevar un montón de juegos extra sin que el sistema se ralentice. Incluso puedes conectar el el mejor SSD externo para juegos si necesitas más espacio o quieres que tu biblioteca sea portátil. Básicamente, está pensada para los gamers a los que les gusta personalizar, actualizar y ampliar su equipo sobre la marcha.

The Steam Deck adopta un enfoque más sencillo. El modelo básico utiliza Almacenamiento eMMC, mientras que las versiones de gama alta y las de pantalla OLED son más rápidas Unidades de estado sólido NVMe. También cuenta con una ranura para tarjetas microSD, pero es UHS-I, por lo que las velocidades no son tan rápidas como las del Ally. Aun así, la mayoría de los jugadores no notarán una gran diferencia, a menos que estén cambiando constantemente entre títulos de gran tamaño.

Mi veredicto:

El ROG Ally se lleva la palma. Es más rápido, más fácil de actualizar y da la sensación de estar más preparado para el futuro. Pero si prefieres no meterte con el hardware y simplemente tener tu biblioteca lista para jugar, el Steam Deck sigue cumpliendo con su cometido.

ROG Ally frente a Steam Deck: autonomía y conectividad

La duración de la batería es donde realmente se decide la batalla. Y es que toda esa potencia no sirve de mucho si tienes que estar buscando una toma de corriente cada hora.

The ASUS ROG Ally apuesta por el rendimiento a toda costa, y eso tiene un precio. Su AMD Z1 Extremechip yPantalla de 120 Hz consumen más energía, por lo que normalmente tendrás Entre 1,5 y 3 horaspara juegos exigentes, quizá un poco más para títulos menos exigentes. Los más nuevos Ally X mejora Esto, con una batería más grande y una mejor refrigeración, pero sigue siendo una disyuntiva: potencia bruta frente a autonomía.

Por el lado positivo, se carga rápidamente a través de Bus serie universal tipo Cwith DisplayPort compatibilidad, y su Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2 le da una ventaja clara para conexiones más rápidas y accesorios como un mando de Xbox o unos auriculares inalámbricos.

The Steam Deck, especialmente la versión OLED, está pensada para el largo plazo. Gracias a la optimización de SteamOS y a un consumo energético más eficiente, puedes esperar entre De 3 a 12 horas, Depende del juego. No es nada del otro mundo, pero es fiable. La conectividad sigue siendo buena, con USB-C, Bluetooth, yWi-Fi 6 (en los modelos más recientes), aunque no es tan avanzada como la configuración del Ally.

Mi veredicto:

Si lo que buscas es autonomía y eficiencia, la Steam Deck OLED se lleva la palma. Pero si prefieres conexiones más potentes, una carga más rápida y una mayor flexibilidad en los puertos para acoplarla o transmitir contenido, la ROG Ally se lleva claramente la palma.

ROG Ally frente a Steam Deck: compatibilidad y optimización

El rendimiento es mucho más que simple potencia bruta. En realidad, se trata de cómo funciona realmente una consola portátil a la hora de ejecutar tus juegos favoritos en el día a día. En este sentido, la rivalidad entre la ROG Ally y la Steam Deck se divide en dos estilos de juego muy diferentes.

The ASUS ROG Ally va a por todasWindows libertad, lo que significa que es capaz de ejecutar prácticamente cualquier juego de PC que haya en el mercado. Esto incluye Starfield and Fortnite, o cualquier otro juego o mod que no sea de Steam. Como funciona con Windows, es compatible con todos los lanzadores y servicios habituales, como Game Pass, Epic o Battle.net.

¿El inconveniente?Windows gastos generales. Obtendrás una mayor velocidad de fotogramas y un mejor ajuste de la resolución, pero puede consumir más energía y, a veces, hay que ajustarlo un poco para que todo funcione a la perfección. Algunos usuarios también señalan que Windows Las actualizaciones o las tareas en segundo plano pueden afectar ligeramente al rendimiento o a la duración de la batería durante sesiones prolongadas.

The Steam Deck, por otro lado, da prioridad al acabado sobre la flexibilidad. Funciona SteamOS with Proton de Valve capa de compatibilidad, que permite que la mayoría de los juegos para Windows funcionen sorprendentemente bien. Gracias al sistema Deck Verified de Valve, sabrás exactamente qué títulos funcionan a la perfección desde el primer momento.

La experiencia resulta fluida, estable y optimizada, aunque los juegos con sistemas antitrampas estrictos (como Fortnite or Valoración) siguen siendo impredecibles si no se instala Windows manualmente.

Mi veredicto:

La Steam Deck es la mejor opción si buscas una experiencia fiable y optimizada en la que todo «simplemente funcione». Pero si prefieres ajustar la configuración, instalar mods y llevar tu hardware al límite, la ROG Ally te ofrece ese plus de libertad y control, siempre y cuando no te importe dedicar un poco de tiempo a la configuración.

ROG Ally frente a Steam Deck: sistema operativo y ecosistema

Aquí es donde esta comparación realmente pone de manifiesto qué tipo de jugador eres. O eres de los que disfrutan trasteando con el juego, o de los que solo quieren darle al «play».

The ASUS ROG Allyse llenaWindows 11. Puedes instalar lo que quieras: Steam, Epic Games, Xbox Game Pass, Battle.net, emuladores o incluso cosas como OBS and Discord. Es pura libertad.

Puedes modificar, realizar varias tareas a la vez y personalizarlo a tu gusto. Pero sí, también viene con lo de siempre Cosas de Windows, actualizaciones que aparecen en el peor momento, menús diminutos que no están pensados para pantallas táctiles y algunas aplicaciones en segundo plano que se comen la batería cuando menos te lo esperas.

The Steam Deck, por otro lado, se lo toma con calma. Funciona SteamOS 3, elaborado porVigilancia solo para jugar, y recrea a la perfección la sensación de una consola. Todo está vinculado a tu cuenta de Steam, tu biblioteca aparece al instante y cada El juego «Deck Verified» ya está listo para salir al mercado.

No es necesario que modifiques la configuración ni te preocupes por los controladores. No obstante, si quieres probar, puedes cambiar a Modo de escritorio o instalar Windows, aunque la mayoría de los jugadores no se molestan en hacerlo porque SteamOS ya cumple perfectamente con su función.

Mi veredicto:

Si te gusta tener el control total y poder ejecutar lo que quieras, la ROG Ally es tu mejor opción. Pero si prefieres ir a lo sencillo y jugar sin complicaciones de configuración, la Steam Deck es, sin duda, la opción más cómoda.

ROG Ally frente a Steam Deck: chipset y temperatura

En cuanto a potencia bruta, la comparación ni siquiera está reñida. Pero eso no significa que el ganador esté tan claro.

The ASUS ROG Allyfunciona conRyzen Z1 de AMD or Z1 Extreme chip, basado en la nueva Zen 4 + RDNA 3 arquitectura. El Z1 Extreme, en particular, es una auténtica bestia, 8 núcleos, 16 subprocesos,y hasta8,6 teraflops de poder en tus manos. Puedes pulsar fácilmente Cyberpunk 2077 or Elden Ring pasado60 FPS a 1080p, y elPantalla de 120 Hz hace que todo se vea suave como la mantequilla.

Por supuesto, tanta potencia genera más calor. El sistema de doble ventilador del Ally hace un buen trabajo manteniendo la temperatura bajo control, pero sin duda se oye funcionar durante las sesiones más largas.

The Steam Deck opta por el camino contrario. Utiliza un chip AMD personalizado basado en Zen 2 + RDNA 2, diseñado para ofrecer equilibrio y eficiencia. No es tan potente, pero es increíblemente constante. La mayor parte de la Los mejores juegos de Steam funcionan de maravilla, y el Steam Deck OLED mejora aún más la disipación térmica, el consumo energético y el ruido del ventilador. Seguirás disfrutando de un rendimiento sólido 30-40 fotogramas por segundo en grandes títulos y horas de juego tranquilo y fluido.

Mi veredicto:

Si lo que buscas es rendimiento puro y un alto número de FPS, la ROG Ally Z1 Extreme se lleva la palma sin duda. Pero si prefieres una consola portátil más fresca y silenciosa, diseñada para sesiones más largas, la Steam Deck OLED es la que te permitirá jugar con total comodidad.

Otras consideraciones

Las especificaciones no lo dicen todo. La experiencia real va mucho más allá de las cifras. Por eso, el ROG Ally parece más un ordenador portátil que algo como un Nintendo Switch. Simplemente te permite conectar accesorios, instalar juegos que no sean de Steam e incluso utilizarlo para otras cosas, como el streaming o el trabajo. Está pensado para los jugadores a los que les encanta trastear, personalizar y sacar el máximo partido a su equipo.

The Steam Deck está diseñado para ofrecer comodidad y fiabilidad. Solo tienes que cogerlo, darle al play y estarás jugando en cuestión de segundos. El nuevo El modelo OLED tiene una pantalla mejor, se calienta menos y dura más. En pocas palabras, es perfecto para esas sesiones más largas en las que no quieres preocuparte por ajustar la configuración o la batería. Ambos son estupendos, pero sin duda se adaptan a estilos de juego diferentes.

Acoplamiento y uso en el escritorio

Ambos dispositivos se pueden conectar a pantallas más grandes, pero lo hacen de forma diferente. El ROG Ally funciona de maravilla con la base ROG XG Mobile Dock, lo que te permite disponer de una GPU externa, puertos adicionales e incluso una configuración de escritorio completa con ratón y teclado.

Puedes utilizar su puerto USB-C para conectarte al el mejor monitor para videojuegos, cargarla o jugar en un televisor; es sorprendentemente versátil. La Steam Deck apuesta por la sencillez con la base oficial de Valve, que cuenta con puertos HDMI, USB y Ethernet. No es tan potente para configuraciones con eGPU, pero aun así convierte tu Deck en un mini PC en cuestión de segundos.

Actualización y facilidad de reparación

Aquí gana la Steam Deck; está diseñada para jugadores a los que no les importa ensuciarse las manos. Puedes cambiar el SSD, sustituir botones o incluso reparar los joysticks con piezas disponibles directamente en iFixit. Es uno de los dispositivos más aptos para el bricolaje que hay.

El ROG Ally no es tan fácil de desmontar; aunque se puede cambiar el SSD y limpiarlo, su diseño interno más compacto complica las reparaciones completas. En resumen, el Deck es más fácil de reparar; el Ally tiene un diseño más elegante, pero es menos fácil de reparar.

Precio y relación calidad-precio

En cuanto al precio, ambas opciones abarcan un amplio rango. La Steam Deck tiene un precio de salida más bajo, lo que la convierte en una opción ideal para cualquiera que solo quiera jugar sin gastarse una fortuna. La ROG Ally, especialmente los modelos Z1 Extreme o Ally X, cuesta más, pero ofrece mucha más potencia y flexibilidad.

Así que, si eres un jugador ocasional, el Deck te sale más a cuenta. Pero si buscas rendimiento, la flexibilidad de Windows y un hardware mejor, el Ally merece la pena el gasto extra. Sobre todo con lo último en Colaboración entre ASUS y Xbox con las nuevas consolas portátiles ROG Xbox Ally.

Conclusión

Entonces, ¿por cuál te decantarías: Steam Deck o ROG Ally? La mejor opción depende totalmente de tu estilo de juego.

Si buscas potencia y flexibilidad, el ASUS ROG Ally es la mejor opción.

Funciona con Windows 11, es compatible con juegos que no son de Steam y funciona de forma muy similar a un ordenador de sobremesa. Puedes ajustar la configuración de rendimiento, instalar mods, ejecutar lanzadores como Game Pass o Epic e incluso utilizarlo para tareas de productividad si es necesario. Es ideal para los jugadores que valoran la libertad, la personalización y el rendimiento puro.

Si buscas sencillez y comodidad, la Steam Deck OLED te ofrece una experiencia pulida, similar a la de una consola.

Con su impresionante pantalla OLED, temperaturas más bajas y mayor autonomía de la batería, está diseñada para jugar con facilidad y en cualquier lugar. Enciéndela, elige un juego y empieza a jugar: sin ajustes, sin problemas técnicos y sin pasos adicionales.

En resumen:

Elige el ROG Ally si te gusta personalizar, optimizar y sacar el máximo partido a tu hardware.

Elige la Steam Deck OLED si lo único que quieres es relajarte y jugar sin tener que preocuparte por actualizaciones, controladores o ajustes.

Las dos son geniales, pero cada una a su manera.

Preguntas frecuentes