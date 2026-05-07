Los mejores SSD externos para juegos y mucho más en 2025

La mayoría de la gente no busca el mejor SSD externo para juegos porque lo necesite, sino porque su unidad acaba de estropearse. Sin embargo, aunque las unidades adicionales siguen utilizándose mucho para hacer copias de seguridad de datos, hoy en día pueden ofrecer mucho más, ya sea para juegos, edición de vídeo, fotografía u otras formas de creación de contenido. Un poco más de espacio siempre viene bien, independientemente del uso que le des.

En esta lista, te ayudaré a repasar diferentes modelos para que encuentres no solo el mejor SSD externo para juegos, sino también el que mejor se adapte a tus necesidades.

Nuestras mejores recomendaciones de SSD externos

Aunque es cierto que lo único que realmente se necesita en el mejor SSD externo es capacidad de almacenamiento y, opcionalmente, velocidad, algunas de estas unidades han logrado destacar:

SABRENT Rocket Nano XTRM – ¿Rápido como el rayo? Más bien, ultrarrápido. Este SSD externo ofrece la mayor velocidad potencial de lectura y escritura de todas las opciones seleccionadas. HP P500 – un SSD económico y sin florituras. Kingston XS2000 – Compacto, resistente, rápido. Todo lo que necesitas. Crucial X10 Pro – un pequeño (y cuando digo pequeño, es pequeño) SSD externo muy resistente que sin duda mantendrá tus copias de seguridad a salvo tanto de daños internos como externos. WD_Black C50 – Aunque técnicamente no se trata de un SSD externo, este dispositivo se ha diseñado desde cero para funcionar como soporte para tu Xbox Series X/S.

Si estos no te convencen, no te preocupes, porque aquí hay muchos más discos duros externos que te encantarán.

Los 11 mejores SSD externos para una experiencia de juego fluida y la protección de tus datos

Vamos al grano: si solo buscas un dispositivo de copia de seguridad, cualquier SSD de esta lista te servirá. Sin embargo, estos productos también incluyen características adicionales que los diferencian entre sí. Y si necesitas algo más de tu SSD, como la capacidad de trabajar con archivos directamente en tu SSD externo a una velocidad constante, necesitas un diseño resistente para la fotografía al aire libre o quieres una unidad con protección tanto contra factores externos como contra el software, aquí hay opciones para todos los gustos.

Sin más preámbulos, pasemos a la lista.

1. SABRENT Rocket Nano XTRM [El mejor SSD externo en general]

Especificaciones Detalles Capacidad Un terabyte, dos terabytes, cuatro terabytes Interfaz del disco duro Thunderbolt 3 (USB-C) Formato del disco duro Sin especificar (lo suficientemente pequeño como para ser una memoria USB) ¿Con qué funciona mejor? Ordenadores de sobremesa, portátiles, consolas

Incluso los más rápidos, los más resistentes, los más potentes ordenadores para videojuegos acabará fallando. Y cuando eso ocurra, te alegrarás de haber hecho una copia de seguridad de tus datos en el SABRENT Rocket Nano XTRM, una unidad ultrarrápida y, en general, el el mejor SSD externoen esta lista.

Como ya he dicho antes, en realidad solo hay dos factores principales que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un buen SSD externo: la capacidad de almacenamiento y la velocidad de transferencia. El SABRENT Rocket Nano XTRM ofrece una gran capacidad, con modelos de 1, 2 o 4 TB, pero donde realmente destaca es en su una locura velocidades de transferencia de hasta 2.700 MB/s (a través de Thunderbolt) y es precisamente esta velocidad bruta la que hace que el SABRENT Rocket Nano XTRM mi elección favorita como mejor SSD externo para juegos. Pero incluso si no tienes un dispositivo compatible con Thunderbolt, el SABRENT Rocket Nano XTRM sigue ofreciendo una gran velocidad (hasta 900 MB/s) a través de USB 3.2, lo que lo convierte en una opción ideal también para quienes no son aficionados a los videojuegos. Y, a pesar de toda esta potencia, ¡este SSD externo es tan pequeño que cabe en la palma de la mano!

The SABRENT Rocket Nano XTRM Tampoco se queda atrás en cuanto a seguridad. Este SSD externo cuenta con una carcasa de aluminio ligera pero resistente que protege sus componentes y ayuda a disipar el calor, aunque debo advertirte de que sigue calentándose bastante debido a su velocidad. Además, se puede utilizar una funda de silicona para proporcionar una protección adicional a la unidad.

Ventajas Contras ✅ Velocidad inigualable si tienes un dispositivo compatible con Thunderbolt; sigue siendo bastante buena aunque no lo tengas ✅ Perfil muy discreto ✅ Listo para usar ✅ La estructura de aluminio favorece la disipación del calor y aumenta la durabilidad ✅ Incluye una funda de silicona adicional para mayor protección ❌ Es caro, pero a cambio disfrutas de una velocidad de primera

Veredicto final:The SABRENT Rocket Nano XTRMSus velocidades fenomenales lo convierten en uno de los principales candidatos al título de mejor SSD externo para juegos, ¡pero también es ideal para transferir archivos de gran tamaño!

2. HP P500 [El mejor SSD externo económico]

Especificaciones Detalles Capacidad 1TB Interfaz del disco duro USB 3.2 (se necesita un puerto compatible para alcanzar la velocidad máxima) Formato del disco duro 6,35 cm ¿Con qué funciona mejor? Ordenador de sobremesa, portátil

Sorpresa: HP no solo fabrica impresoras. También fabrica discos SSD externos y, a juzgar por todo, el HP P500 es un SSD externo realmente bueno.

Este SSD externo económico tiene muchas ventajas muy sencillas a su favor. Está disponible en capacidades de 250 GB, 500 GB y 1 TB, que, como habrás notado, son más reducidas que las de la mayoría de los demás SSD (que suelen venir en variantes de 1, 2 y 4 TB), pero eso también hace que el HP P500 mucho más asequible. Además, ofrece unas velocidades de transferencia más que aceptables, gracias a que es un SSD y es compatible con USB 3.2, con una velocidad máxima de 420 MB/s. Una resistente carcasa de aluminio protege la unidad contra golpes y caídas, pero ten en cuenta que el Quinientos pesosno cuenta con ninguna clasificación IP en cuanto a resistencia al polvo o al agua, así que asegúrate de guardarla en un lugar seguro. Por último, esta tarjeta SD externa no es nada grande; aunque no es del tamaño de la palma de la mano como la SABRENT Rocket Nano, cabe perfectamente en un bolso o incluso en los bolsillos.

Lo que realmente distingue a este SSD portátil es su precio. Es cierto que hay muchos SSD mejores en cuanto a funciones adicionales, pero lo único que realmente necesita una unidad de copia de seguridad es capacidad y cierta velocidad, y si eso es todo lo que buscas, el HP P500 es uno de los mejores SSD externos para videojuegos.

Ventajas Contras ✅ Precio muy asequible, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un SSD ✅ Velocidades de transferencia del SSD ✅ Listo para usar ✅ Pequeño y ligero ✅ Resistente a las caídas ❌ No se indica ningún índice de protección IP (polvo, agua), así que ten mucho cuidado al colocar esta unidad

Veredicto final:Su amplio espacio de almacenamiento y sus buenas velocidades de transferencia, a un precio asequible, hacen que el HP P500 un SSD externo muy asequible.

3. Kingston XS2000 [El mejor SSD externo para ampliar la capacidad de almacenamiento]

Especificaciones Detalles Capacidad 500 GB, 1 TB, 2 TB Interfaz del disco duro USB 3.2 (se necesita un puerto compatible para alcanzar la velocidad máxima) Formato del disco duro Sin especificar ¿Con qué funciona mejor? Ordenador de sobremesa, portátil

A pesar de su diseño sencillo, el Extra pequeño 2000es una opción muy acertada como SSD portátil.

En cuanto a las especificaciones, el Kingston XS2000 es bastante potente. Este SSD portátil está disponible en versiones de 500 GB, 1 TB o 2 TB, pero independientemente del tamaño que elijas, es muy rápido, con una velocidad máxima anunciada de hasta 2.000 MB/s, lo cual es más que suficiente para trabajar directamente con los archivos almacenados en esta unidad. Ten en cuenta que para aprovechar al máximo esta velocidad (y como ocurre con muchas de estas unidades), también necesitarás tener un puerto de conexión USB 2.0 Gen 2 en tu otro dispositivo. Sin embargo, esto no es imprescindible, ya que el Extra pequeño 2000sigue teniendo una velocidad aceptable, pero tenlo en cuenta si lo que te interesa es la velocidad de este SSD portátil.

Ni el agua ni el polvo supondrán ningún problema, ya que el Extra pequeño 2000cuenta con la clasificación IP55. Tampoco hay que preocuparse por las caídas, ya que el Extra pequeño 2000viene con una funda de goma extraíble. ¡Todo esto en un SSD muy pequeño, más o menos del tamaño de una memoria USB!

Ventajas Contras ✅ Pequeño pero potente ✅ Buenas velocidades de transferencia ✅ Configuración «plug-and-play» para la mayoría de los dispositivos ✅ Clasificación IP55 de resistencia al agua y al polvo ✅ Incluye una funda de goma para una mayor protección ❌ Velocidades más bajas si se utiliza con dispositivos que no sean compatibles con Gen 2×2

Veredicto final:Puede que sea sencillo, pero el Extra pequeño 2000¡Es resistente, fiable y ideal para ampliar tus opciones de almacenamiento a buen ritmo!

4. Crucial X10 Pro [El SSD externo más resistente]

Especificaciones Detalles Capacidad Un terabyte, dos terabytes, cuatro terabytes Interfaz del disco duro USB 3.2 (se necesita un puerto compatible para alcanzar la velocidad máxima) Formato del disco duro 6,35 cm ¿Con qué funciona mejor? Ordenadores de sobremesa, portátiles, consolas

Ya sea para tu PC, tus tabletas o tu consolas de videojuegos, hacer copias de seguridad es fundamental. Y si lo que quieres son copias de seguridad seguras y fiables, el Crucial X10 Pro es una opción acertada.

Este SSD externo de uso general es pequeño pero potente. Está disponible en versiones de 1, 2 o 4 TB, según tus necesidades de almacenamiento. Independientemente de la capacidad de almacenamiento, cada uno Crucial X10 Pro viene con una interfaz USB 3.2, lo que permite velocidades razonables de lectura, escritura y transferencia. Ten en cuenta que, aunque se trata de una buena velocidad para un SSD – Crucial Lo promociona como «ultrarrápido» y, para ser justos, es cierto que puedes trabajar con tus archivos directamente en esta unidad; aun así, yo recomendaría pasar los archivos al disco duro interno SSD o HDD para un rendimiento más constante. Por último, los puertos USB-C garantizan una excelente conectividad con múltiples dispositivos, desde ordenadores de sobremesa hasta portátiles y consolas.

En cuanto a la seguridad, el Crucial X10 Pro es resistente y, al mismo tiempo, fácil de transportar. Su carcasa de aluminio anodizado, con una base de goma de tacto suave, confiere a este SSD externo una durabilidad increíble, así como una resistencia a caídas de hasta 2 metros. La clasificación IP 55 completa esta protección, certificando que el X10 Pro como resistente al agua y al polvo (¡pero no a prueba de agua!). Por último, este SSD portátil también incluye cifrado por hardware AES de 256 bits para archivos confidenciales, aunque el software puede resultar un poco complicado de manejar.

Ventajas Contras ✅ Pequeño, pero muy resistente ✅ Carcasa resistente de aluminio anodizado ✅ Resistente al agua y al polvo (IP55), resistente a caídas de hasta 2 metros ✅ Buenas velocidades de lectura y escritura ✅ Cifrado AES de 256 bits ❌ El software de cifrado puede resultar complicado de manejar

Veredicto final:¿Te preocupa la seguridad de tus datos ante posibles daños externos o fallos en el software? X10 Pro de Crucial mantendrá tus archivos protegidos, te lo garantizamos.

5. WD_Black C50 [El mejor SSD externo para Xbox]

Especificaciones Detalles Capacidad 4TB Interfaz del disco duro USB 3.2/NVMe Formato del disco duro 6,35 cm ¿Con qué funciona mejor? Xbox Series X/S

Vale, *técnicamente* no es un SSD externo, pero si juegas en una Xbox Series X/S, el WD_Black C50 es la solución definitiva para casi todos tus problemas de almacenamiento.

The WD_Black C50 se parece más a una memoria USB que a un disco SSD externo. Fabricado por Western Digital, este dispositivo incorpora la arquitectura Velocity de Xbox, lo que hace que funcione igual de bien —si no mejor— que el almacenamiento interno de la Xbox Series X/S. Y dado que se ha diseñado desde cero para ser un dispositivo auxiliar para tu Xbox, el WD_Black C50 Es totalmente «plug-and-play». ¡Solo tienes que conectarlo a tu Xbox Series X/S y listo, ya tienes más espacio de almacenamiento!

The WD_Black C50Sin embargo, la característica que realmente destaca es la reproducción directa. Aunque la mayoría de los SSD externos funcionan perfectamente cuando se conectan a una consola, el WD_Black C50 te ahorra los pasos de configuración y te permite jugar sin problemas directamente desde la tarjeta. Ya me has oído: ¡Puedes jugar a tus juegos de Xbox Series X/S directamente desde esta tarjeta!

Ventajas Contras ✅ Los juegos se pueden ejecutar directamente desde esta tarjeta de expansión, lo que, en esencia, la convierte en un espacio de almacenamiento interno adicional ✅ La arquitectura Xbox Velocity mejora las velocidades de lectura y escritura ✅ Casi tan rápido como el almacenamiento interno ✅ Diseño elegante ✅ Diseño «plug-and-play», configuración sencilla (si es que hay que configurarlo) ❌ No ofrece nada especial para dispositivos que no sean Xbox

Veredicto final:¿Estás buscando opciones de almacenamiento para tu Xbox? El WD_Black C50 debería ser una de tus primeras opciones, gracias a su rendimiento y a las funciones adicionales para Xbox.

6. Samsung T7 [SSD externo con la mejor relación calidad-precio]

Especificaciones Detalles Capacidad 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB Interfaz del disco duro USB 3.2/NVMe (se necesita un puerto compatible para alcanzar la velocidad máxima) Formato del disco duro Sin especificar ¿Con qué funciona mejor? Ordenadores de sobremesa, portátiles, teléfonos

The Samsung T7 Ofrece una gran capacidad de almacenamiento y la velocidad de un SSD a un precio muy razonable, lo que convierte a este SSD portátil en mi elección como el SSD externo con la mejor relación calidad-precio.

Tanto si juegas directamente desde el T7 ya sea para utilizarlo sobre el terreno como fotógrafo o videógrafo, seguro que apreciarás las numerosas ventajas de este SSD portátil. Con capacidades de almacenamiento de 500 GB, 1 TB, 2 TB y 4 TB, además de una arquitectura NVMe que mejora las velocidades de lectura y escritura más allá de lo que suelen ofrecer los SSD, casi todo el mundo puede sacar un gran partido a este Samsung T7. Ah, y además es pequeño y ligero, ¡lo que significa que puedes llevarlo contigo a cualquier parte!

The Samsung T7 Cuenta con una resistente carcasa de aluminio y está certificado como resistente a los golpes en caídas de hasta 1,8 metros. Este disco duro externo también incluye cifrado AES de 256 bits, por si quieres hacer una copia de seguridad de archivos confidenciales, aunque esta función es opcional. Por último, Samsung ofrece una garantía limitada de 3 años para este producto, ¡lo que demuestra la confianza que tienen en él!

Ventajas Contras ✅ Muchopequeño y ligero ✅ Utiliza tecnología NVMe para ofrecer mayores velocidades de lectura, escritura y transferencia ✅ Cifrado AES de 256 bits si necesitas proteger tus archivos ✅ Grabación de vídeo en alta resolución ✅ Resistente a caídas de hasta 1,8 metros; incluye una garantía limitada de 3 años ❌ Un poco caro incluso para ser una opción económica, aunque la verdad es que vale lo que cuesta

Veredicto final:De SamsungT7 Es un SSD externo de gran fiabilidad, y su combinación de rendimiento y calidad hace que merezca la pena tenerlo en cuenta si dispones de un presupuesto adicional.

7. Netac Z-Slim 2 TB [El mejor SSD externo portátil]

Especificaciones Detalles Capacidad 2TB Interfaz del disco duro USB 3.2 Formato del disco duro 6,35 cm ¿Con qué funciona mejor? Ordenadores de sobremesa, portátiles, consolas

Si el tamaño es un tema importante para ti, el Netac Z-SlimSu tamaño reducido y su velocidad más que aceptable probablemente sean suficientes.



En primer lugar, hablemos del tamaño, que probablemente sea lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en este SSD externo. Sé que aquí suelo describir muchas unidades como pequeñas, pero el Netac Z-Slim se lleva la palma; no solo es delgado (como su nombre indica), sino que además tiene uno de los perfiles más compactos entre los SSD. Como el Netac Z-Slim Tiene más o menos el tamaño de una pequeña memoria USB, por lo que es una solución de almacenamiento portátil ideal para cualquiera que esté siempre en movimiento, ¡ya que basta con guardársela en el bolsillo!

Pero, a pesar de su tamaño, el Netac Z-Slim cuenta con una carcasa de aluminio muy resistente. Dicha carcasa está doblemente reforzada en su interior, por lo que puedes estar seguro de que tus datos estarán a salvo y protegidos dentro de esta unidad. Por último, este SSD también incluye una garantía limitada de 3 años, ¡lo cual es una ventaja!

Ya mencioné que el tamaño es el principal atractivo del Netac Z-Slim, y hubo que sacrificar algunas cosas para alcanzar ese nivel. A pesar de contar con USB 3.2, las velocidades máximas de este disco externo dejan algo que desear, con una velocidad de lectura de 500 MB/s y una velocidad de escritura de 450 MB/s; a modo de comparación, la mayoría de los SSD USB 3.2 de esta lista —e incluso los que no figuran en ella— suelen tener velocidades más cercanas a los 1000 MB/s, aunque debo añadir que 500 MB/s sigue siendo bastante rápido. Su tamaño también juega en su contra en lo que respecta a la gestión del calor, y puede calentarse bastante si se deja en funcionamiento durante un rato.

Ventajas Contras ✅ Su perfil increíblemente delgado hace que este SSD sea muy práctico ✅ Carcasa de aluminio resistente a los golpes ✅ Estructura interior reforzada ✅ Incluye un cable adaptador USB tipo C ✅ Cuenta con una garantía limitada de 3 años ❌ No es tan rápido como otros SSD

Veredicto final:Aunque no es el SSD externo más rápido del mercado, el Netac Z-Slim Sin duda, es una opción a tener en cuenta si necesitas un sistema de almacenamiento portátil y de fácil acceso.

8. Samsung T7 Shield [El mejor SSD externo para creadores de contenido]

Especificaciones Detalles Capacidad Un terabyte, dos terabytes, cuatro terabytes Interfaz del disco duro USB 3.0 (con conectividad 3.2; se necesita un puerto compatible para alcanzar la velocidad máxima) Formato del disco duro 6,35 cm ¿Con qué funciona mejor? Ordenadores de sobremesa, portátiles, consolas, teléfonos inteligentes

The T7 ya es un SSD externo de gran calidad, pero Samsung fueron un paso más allá con su Escudo T7, una versión mejorada del mismo producto.

Al igual que con la base T7, elT7 El Shield ofrece una gran calidad en un SSD externo de tamaño reducido. La conexión USB 3.2 garantiza velocidades de transferencia elevadas: hasta 1.050 MB/s en lectura secuencial y hasta 1.000 MB/s en escritura secuencial, aunque los resultados pueden variar. En cuanto a Escudo T7en lo que se diferencia es en su diseño exterior. A diferencia del modelo básico T7, elEscudoviene con una carcasa resistente, en particular una capa de goma que recubre su robusto cuerpo de aluminio. Esto no es solo por estética, ya que el Escudocuenta con la clasificación IP65 de resistencia al agua y al polvo. Su carcasa recubierta de goma también ayuda a proteger esta unidad externa de golpes y caídas, y garantiza que se sujete con seguridad en tus manos, ¡lo que la hace perfecta para fotógrafos y otros creadores de contenido que están siempre en movimiento!

Esta cuidada construcción también confiere al Samsung T7 Shield una ventaja en cuanto a estabilidad. Gracias a su diseño recubierto de goma y a la tecnología Dynamic Thermal Guard, este SSD externo es muy resistente al calor, por lo que no tendrás que preocuparte por posibles daños ni por la latencia mientras editas tus archivos de vídeo en una pantalla de alta frecuencia de actualización monitor para videojuegos!

Ventajas Contras ✅ Tacto sólido, recubierto de goma y resistente ✅ Clasificación IP65 de resistencia al polvo y al agua ✅ El diseño estriado ayuda a evitar caídas y garantiza que el SSD se mantenga firme en la mano ✅ El exterior recubierto de goma ayuda a regular la temperatura ✅ Incluye cables USB-A y USB-C ❌ Es un poco voluminoso debido a su forma; costará un poco acostumbrarse

Veredicto final:The Samsung T7 ShieldSus medidas de seguridad adicionales lo convierten en una de las mejores opciones para cualquiera que necesite tener sus archivos a salvo.

9. Lexar SL660 BLAZE [El SSD externo con mejor diseño]

Especificaciones Detalles Capacidad 512 GB, 1 TB Interfaz del disco duro USB 3.2 Formato del disco duro 6,35 cm ¿Con qué funciona mejor? Ordenador de sobremesa, consola de videojuegos

The Lexar SL660 BLAZE es un dispositivo elegante y, me atrevería a decir, atractivo. Este SSD externo es muy, muyLlamativo: su acabado pulido con chorro de arena confiere a su estructura de aluminio oscuro un aspecto imponente, y viene equipado con un soporte desmontable e iluminación RGB (mediante LED) para integrarse a la perfección con tu sistema.

Esta belleza no solo está en el exterior, sino también en el interior. El Lexar SL660 BLAZE es ideal para jugar, gracias a su impresionante Velocidad de lectura y escritura de 2.000 MB/s a través de una conexión USB 3.2: más que suficiente para transmitir juegos directamente desde esta unidad a tu PC o a la consola que elijas. Sin embargo, los videojuegos no son lo único que esta unidad puede hacer. Si quieres utilizarla para almacenamiento de seguridad y copias de seguridad, te alegrará saber que no solo cuenta con cifrado AES de 256 bits, sino que también incluye un software que hace que cifrar y proteger tus datos sea muy sencillo.

Aunque hay mucho que me encanta en el Lexar SL660 BLAZE, ten en cuenta que este disco duro externo solo está disponible en versiones de 1 TB o 512 GB de capacidad de almacenamiento. Sin embargo, esto hace que su precio sea mucho más bajo que el de sus competidores, y su gran velocidad compensa en gran medida el problema de espacio.

Ventajas Contras ✅ Precio de venta bajo a pesar de su calidad ✅ Velocidades de lectura y escritura fantásticas ✅ Diseño muy elegante y con luces LED RGB ✅ Cuenta con un software de cifrado AES de 256 bits que también puede cifrar datos automáticamente ✅ Incluye una garantía (limitada) de cinco años ❌ Solo está disponible en 1 TB y 512 GB

Veredicto final:The Lexar SL660 BLAZE es una combinación perfecta de forma y funcionalidad, que aúna una velocidad excepcional con un diseño increíblemente atractivo que sin duda encantará a los jugadores.

10. Crucial X9 Pro [El mejor SSD externo para Mac]

Especificaciones Detalles Capacidad Un terabyte, dos terabytes, cuatro terabytes Interfaz del disco duro USB 3.0 (con conectividad 3.2; se necesita un puerto compatible para alcanzar la velocidad máxima) Formato del disco duro 6,35 cm ¿Con qué funciona mejor? Ordenadores de sobremesa, portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes

Antes de empezar, ten en cuenta que este es el X9 Pro, no el habitual X9.

The Crucial X9 Pro es un excelente disco duro externo muy versátil que, en muchos aspectos, es similar al X10 Pro. Cuenta con las mismas opciones de almacenamiento y velocidades de lectura y escritura de hasta 1.050 MB/s (aunque el X10 (sigue siendo el más rápido de los dos), y una resistente carcasa exterior de aluminio anodizado, complementada con una base de goma de tacto suave. Por último, también es resistente al polvo y al agua (IP55) y a caídas de hasta 2 metros.

¿Qué es lo que hace que elX9 Pro Lo que destaca es que hay una versión del producto diseñada específicamente para funcionar con dispositivos Mac sin necesidad de realizar ningún ajuste. A esta versión se la suele denominar X9 Pro para Mac – aunque es exactamente el mismo producto que el X9 Pro – y cuenta con la función «plug-and-play» para Mac, iPhone y iPad, lo que te permite transferir juegos y otros archivos sin apenas problemas. La unidad también funciona a la perfección con otros servicios de cifrado de Apple, como Apple FileVault, lo que te permite estar tranquilo sabiendo que tus archivos están a salvo.

Ventajas Contras ✅ Funciona al conectarlo con dispositivos Mac ✅ Es compatible con el cifrado FileVault de Apple ✅ Altas velocidades de lectura y escritura ✅ La velocidad de transferencia es suficiente para trabajar directamente desde la unidad ✅ Protección IP55 contra el agua y el polvo; resistencia a caídas de hasta 2 metros ❌ ElX10 sigue siendo una mejor opción si no buscas las funciones de Mac

Veredicto final:Si estás buscando un SSD externo portátil que funcione a la perfección con tus dispositivos Mac, el Crucial X9 Pro Sin duda, vale la pena intentarlo.

11. SSK SD500 [El mejor SSD externo portátil]

Especificaciones Detalles Capacidad 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB Interfaz del disco duro USB 3.2 (se necesita un puerto compatible para alcanzar la velocidad máxima) Formato del disco duro 6,35 cm ¿Con qué funciona mejor? Ordenador de sobremesa, portátil, tableta, teléfono inteligente

Por último, pero no por ello menos importante, en esta lista se encuentra el SSK SD500. Si te has preguntado «¿quién?» al leer esa afirmación, no eres el único. SSK es una marca relativamente nueva en el mercado de los discos duros externos, pero si el SD500 Si esto sirve de indicio, su futuro parece prometedor.

En primer lugar, hablemos de las especificaciones. En cuanto a las especificaciones, se trata de un SSD externo muy sólido, disponible en capacidades de 250 GB, 500 GB, 1 TB y 2 TB. Estas unidades incorporan la tecnología NVMe Gen2 para alcanzar velocidades de escritura de hasta 1.050 MB/s, y destacan por su rendimiento constante, tanto si estás haciendo copias de seguridad de archivos desde tu ordenador de sobremesa como desde dispositivos móviles, o portátil para juegos – aunque, una vez más, el otro dispositivo debe cumplir con el estándar USB para alcanzar estas velocidades. El SD500 además, cuenta con un bajo consumo energético y aislamiento térmico en su carcasa, por lo que, si te preocupa que los componentes externos se calienten, eso no será un problema con esta unidad. Dicha carcasa también ofrece protección contra caídas de hasta 1,2 metros, aunque cabe señalar que SSK no hace mención alguna a la resistencia al polvo, al agua o a otras condiciones ambientales. Sin embargo, el SD500 también esde manera significativa más barato y con un precio muy competitivo en comparación con otros SSD y discos duros externos, ¡lo cual es una gran ventaja!

El problema es que, a diferencia de, por ejemplo, el Samsung T7 que cuenta con la solidez de su marca como garantía de su fiabilidad, el SD500 aún tiene que demostrar su valía. Según todas las opiniones, el SD500 Es un pequeño SSD externo muy resistente, pero es posible que algunos compradores se sientan más seguros optando por marcas de confianza.

Ventajas Contras ✅ Precio muy razonable ✅ Velocidad de lectura y escritura rápida y constante ✅ Bajo consumo energético ✅ Incluye cables USB-C a C y C a A ✅ Cuenta con aislamiento térmico ❌ SSK aún no ha consolidado su cartera

Veredicto final:Aunque SSK aún no cuenta con una marca de renombre que respalde sus productos, la SD500 Es un SSD externo muy bueno a un precio asequible.

Buenas prácticas para realizar copias de seguridad de tus datos

¡Las copias de seguridad! A nadie le gusta hacerlas (yo incluido), pero cuando se produce un fallo en el disco duro, te alegrarás de tenerlas. Y aunque hacer copias de seguridad puede ser tan sencillo como copiar archivos de tus discos internos a tus SSD portátiles o memorias USB, hay algunas prácticas que pueden ayudarte a proteger aún mejor tus datos.

1. Elegir el método de copia de seguridad adecuado

En primer lugar, es importante aprovechar las funciones de copia de seguridad integradas, dependiendo de la plataforma en la que estés jugando:

Jugadores de PC disfrutar de un fácil acceso a las copias de seguridad, ya sea a través de discos SSD externos o de servicios de almacenamiento en la nube como Google Drive o Microsoft OneDrive. ¡Los usuarios de Steam, en particular, disponen de copias de seguridad automáticas a través de Steam Cloud!

disfrutar de un fácil acceso a las copias de seguridad, ya sea a través de discos SSD externos o de servicios de almacenamiento en la nube como Google Drive o Microsoft OneDrive. ¡Los usuarios de Steam, en particular, disponen de copias de seguridad automáticas a través de Steam Cloud! Jugadores de consola están prácticamente en la misma situación que los jugadores de PC. Los usuarios de PlayStation y Xbox (lo siento, Switch) pueden conectar discos externos a través de un puerto USB, ya sea como almacenamiento adicional para más juegos o para guardar copias de seguridad de capturas de pantalla importantes, mods, archivos de configuración, etc. Los usuarios de Xbox también disponen de guardados en la nube gratuitos, mientras que los de PS y Switch deben suscribirse a planes de suscripción.

están prácticamente en la misma situación que los jugadores de PC. Los usuarios de PlayStation y Xbox (lo siento, Switch) pueden conectar discos externos a través de un puerto USB, ya sea como almacenamiento adicional para más juegos o para guardar copias de seguridad de capturas de pantalla importantes, mods, archivos de configuración, etc. Los usuarios de Xbox también disponen de guardados en la nube gratuitos, mientras que los de PS y Switch deben suscribirse a planes de suscripción. Jugadores de dispositivos móvilesDispones de almacenamiento en la nube a través de cuentas de Google o Apple. También puedes hacer una copia de seguridad de datos importantes, como fotos y vídeos, conectando tu dispositivo móvil a un ordenador y accediendo a él como si fuera una unidad USB.

2. Automatización de las copias de seguridad de los archivos guardados

Los jugadores que tienen acceso a servicios de guardado en la nube, como los de Steam, Google o Apple, normalmente no tienen que preocuparse por la pérdida de sus archivos guardados, ya que estos se copian automáticamente en la nube cada vez que terminan de jugar. Sin embargo, hay algunos archivos que no se guardan; las capturas de pantalla, los mods y los ajustes de configuración no suelen estar incluidos en el guardado en la nube.

Para solucionar este problema, puedes automatizar el proceso de copia de seguridad. Aunque algunos discos duros externos incluyen software de copia de seguridad, también puedes utilizar servicios como Google Drive o Dropbox para sincronizar archivos entre tu ordenador y la nube. Eso sí, ten cuidado, ya que una sincronización no es una copia de seguridad «completa». Por ejemplo, si modificas un archivo en tu escritorio y luego lo sincronizas, se subirá la nueva versión y se perderá la antigua.

La forma más fiable de hacer una copia de seguridad de tus archivos es copiarlos y pegarlos en otra unidad, ya sea interna o externa. Este proceso se puede automatizar mediante archivos por lotes o scripts, o bien a través de herramientas de terceros como GameSave Manager.

Copia de seguridad de mods, ajustes del juego y complementos

No solo debes hacer una copia de seguridad de tus partidas guardadas. Aunque la mayoría de los servicios en la nube conservan los archivos de partida sin procesar, a menudo se dejan de lado archivos como mods, archivos de configuración u otros ajustes.

Los mods son unprioridad máxima para las copias de seguridad, ya que modifican el código del juego y pueden hacer que una partida guardada no se pueda cargar sin los mods adecuados. Aunque Steam sincroniza los mods de los juegos a los que juegas, los mods que descargas de otros sitios —como Thunderstore o Mod Nexus— no cuentan con la misma cobertura. Dado que los mods que añaden nuevos recursos pueden ser bastante pesados, es recomendable hacer una copia de seguridad de estos mods en unidades SSD NVMe de alta velocidad con rápidas velocidades de transferencia. Por último, asegúrate no solo de hacer copias de seguridad de estos mods, sino también de mantener tus copias actualizadas, especialmente cuando se publique una nueva versión de un mod.

También deberías hacer copias de seguridad de tus archivos de configuración, como los «config.ini» o los ajustes preestablecidos de los shaders. Aunque esto no impedirá que el juego funcione, puede resultar molesto tener que volver a ajustar la configuración del juego tal y como te gusta.

3. Hacer copias de seguridad de capturas de pantalla y vídeos de juego

Servicios como GeForce Experience de Nvidia, OBS o la Barra de juegos de Windows en PC te permiten capturar momentos memorables y fragmentos de tus partidas. Estos también son archivos importantes que vale la pena conservar, sobre todo si te dedicas a la creación de contenidos.

Por desgracia, estos archivos se clasifican en la categoría de «no esenciales», por lo que tendrás que acceder manualmente a sus carpetas y hacer una copia de seguridad pegándolos uno a uno. Debido al gran tamaño de los clips en alta resolución, es recomendable utilizar un disco externo rápido como el Samsung T7 o cualquiera de losCrucial Pro Esta serie es ideal tanto para realizar copias de seguridad como para editar.

4. Uso de un disco duro específico para las copias de seguridad de los videojuegos

Vale la pena tener diferentes discos duros externos para distintos fines. De esa forma, siempre sabrás qué SSD externo o disco duro externo para ver qué archivos son.

Esta organización es especialmente importante para los streamers, los creadores de mods y los desarrolladores de videojuegos, que siempre deberían tener archivos de copia de seguridad a mano por si se produce algún percance. Es cierto que hacer una copia de seguridad de tu último proyecto de vídeo o de una actualización puede resultar un rollo debido al tamaño de los archivos, ¡pero te alegrarás no solo de tener una copia de seguridad, sino también de saber exactamente dónde la has guardado!

Comprobación y actualización de tus copias de seguridad

Por último,Comprueba siempre tus copias de seguridad. Si los datos de la copia de seguridad están dañados, la copia de seguridad no sirve para nada. Hay tres formas principales de hacerlo: realizar copias de seguridad con cierta periodicidad, comprobar la configuración de sincronización en la nube (si procede) y copiar los archivos sin procesar.

En primer lugar, debes ejecutar tus copias de seguridad de vez en cuando para comprobar que funcionan correctamente. Lo único que tienes que hacer es intentar abrirlas, ya sea tal cual (en el caso de vídeos o fotos) o cargando una partida guardada. ¡Pero asegúrate de no sobrescribir tus archivos actuales!

A continuación, comprueba que la configuración de sincronización en la nube esté bien programada. Aunque los servicios en la nube ofrecen copias de seguridad sin complicaciones, debes asegurarte de que estas se realicen con regularidad. También es recomendable comprobar manualmente en la nube que los archivos se hayan copiado correctamente.

Por último, siempre puedes hacer una copia de seguridad manual de los archivos importantes copiándolos y pegándolos. Sí, los servicios en la nube están muy bien, pero pocas cosas pueden superar la tranquilidad de saber que tú mismo proteges tus archivos importantes.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor SSD externo para jugar?

Si lo que buscas es velocidad pura y cero retrasos al cargar juegos o transferir archivos, el SABRENT Rocket Nano XTRM Es difícil de superar. Es increíblemente rápido (de esos que en un abrir y cerrar de ojos ya está hecho), súper compacto y muy resistente. Perfecto si tienes un Thunderbolt puerto, pero incluso con un USB normal sigue funcionando de maravilla. Tanto si juegas en PC como en consola, es una elección infalible.

¿Son los SSD externos adecuados para jugar?

Algunos SSD externos son ideales para jugar, ya que son rápidos y ofrecen una velocidad constante. Sin embargo, en general, para obtener el máximo rendimiento, lo mejor es jugar y acceder a archivos de gran tamaño desde las unidades internas.

¿Qué es un SSD externo?

Un SSD externo es un SSD que se conecta a una consola o a un ordenador desde el exterior, en lugar de estar integrado en su interior. Esto permite que el dispositivo acceda al SSD externo para almacenar, leer o escribir datos.

¿Se pueden jugar juegos de PS5 en un SSD externo?

Por desgracia, no se pueden jugar los juegos de PS5 en un SSD externo. Puedes guardar en un SSD externo los juegos que no quieras descargar, pero para poder jugarlos tendrás que transferirlos al almacenamiento interno de la PS5.

¿Cuál es la diferencia entre un SSD y un disco duro externo?

La diferencia entre los SSD y los discos duros externos radica en su estructura: los SSD (unidades de estado sólido) ofrecen una velocidad superior y una mayor durabilidad, ya que suelen durar más que los discos duros mecánicos.