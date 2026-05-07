Los 5 mejores portátiles para juegos de Dell para disfrutar de la mejor experiencia en 2025

Ser un jugador que se desplaza constantemente y un Dell Si eres un fanático de los videojuegos, probablemente estés buscando el mejor portátil para juegos que se adapte a tus necesidades. Alto rendimiento, alta frecuencia de fotogramas, teclado RGB o bajo retraso son solo algunas de las características que querrás que tenga tu equipo, y eso es precisamente en lo que puedo ayudarte hoy.

Buscar en Internet y comparar modelos puede ser un proceso lento y complicado, y ahí es donde entra en juego el artículo de hoy. Voy a repasar mi selección de las 5 mejores portátiles para juegos de Dell que puedes usar para jugar y para otras tareas de productividad. ¡Vamos a ello!

Nuestra selección de los mejores portátiles para juegos de Dell

A la hora de elegir un nuevo Dell A la hora de elegir el mejor portátil para juegos, hay dos aspectos que hay que tener en cuenta. El primero es el hardware y el rendimiento que puede ofrecer, y el segundo son las características adicionales, a las que suelo referirme como «extras». Estas son mis mejores recomendaciones, que combinan todo lo mejor:

Dell G16 7630 (ahora en oferta) – El mejor portátil Dell para juegos en general, que ofrece todo el rendimiento que necesitas para disfrutar de una experiencia de juego excelente. Dell Inspiron 3530 (en oferta) – Uno de esos portátiles para juegos económicos que combinan un rendimiento sólido con un precio asequible. Dell Alienware m18 R2 (en oferta) – La mejor opción posible en cuanto a portátiles para juegos si buscas un rendimiento excelente sin inconvenientes.

Espero que esto te haya despertado el interés; si es así, mi lista empieza unas líneas más abajo, así que comprueba si tu próximo portátil para juegos aparece en ella.

Los 5 mejores portátiles para juegos de Dell

Sin más preámbulos, pasemos a la lista de hoy, que te ayudará a elegir tu próximo portátil para juegos. Para llegar a un público más amplio, he seleccionado modelos de varias categorías, lo que significa que, aunque tu presupuesto sea más ajustado, podrás disfrutar igualmente de la experiencia.

Solo te falta un juego de PC para pasártelo en grande.

1. Dell G16 7630 [El mejor portátil para juegos en general]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i9-13900HX GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 RAM 32 GB o 64 GB de DDR5 Pantalla IPS QHD+ de 16 pulgadas, 240 Hz, 300 nits, 100 % DCI-P3 Almacenamiento Un SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 de 1 TB, 2 TB o 4 TB Duración de la batería Hasta 6 horas Peso A partir de 2,87 kg

Aunque el Dell G16 7630 ¿No es el que tiene el aspecto más «gamer» del mundo? Dell ordenador portátil, es uno de los Los mejores portátiles para juegos por menos de 2000 dólares. Combinando el rendimiento de un ordenador de sobremesa Intel Core i9-13900HXCPU con elNVIDIA GeForce RTX 4070 GPU significa que es un una potencia que no tendrá problemas incluso con algunos juegos más exigentes.

Si a eso le sumamos que puedes personalizar las opciones de memoria RAM y almacenamiento, obtienes un dispositivo que podrás ir mejorando durante mucho tiempo. Puedes elegir entre 32 GB or 64 GB of RAM DDR5, lo cual es más que suficiente incluso para los juegos modernos más exigentes. Las opciones de almacenamiento van desde 1 TB y llegan hastahasta 4 TB, así que podrás tener una amplia colección de juegos antes incluso de que te plantees que no tienes suficiente espacio.

La segunda razón por la que elegí este portátil Dell como el mejor para jugar es su pantalla. La 16 pulgadas QHD+que ofrece unFrecuencia de actualización de 240 Hz lo que significa que disfrutarás de una experiencia de juego fluida y nítida, incluso al jugar a algunos de los títulos más populares con efectos cinematográficos.

En cuanto a las características, aquí tienes algo que sin duda te va a encantar. El G16 7630 cuenta con un teclado mecánico con Interruptores Cherry MX, lo que proporciona un accionamiento muy satisfactorio y un gran atractivo visual gracias a la Iluminación RGB.

La conectividad es otro aspecto en el que el Dell G16 7630 no defrauda. Con Thunderbolt 4, HDMI 2.1, numerosos puertos USB, Gigabit Ethernet y Wi-Fi 6, podrás sacar el máximo partido a tu conexión, sobre todo si lo combinas con el el mejor router Wi-Fi.

Ventajas Contras ✅ Combinación de CPU y GPU de nivel profesional para obtener el mejor rendimiento posible ✅ Teclado mecánico con interruptores Cherry MX ✅ Sistema de refrigeración muy eficaz, diseñado para mantener las temperaturas bajo control sin generar demasiado ruido ✅ Panel QHD+ de 240 Hz, que ofrece una experiencia de juego fluida y nítida ✅ Un chasis reforzado con aluminio, que aporta mayor solidez y rigidez ❌ No es la opción más ligera de su categoría, algo previsible teniendo en cuenta la potencia que ofrece

Veredicto final:Si eres un aficionado a los videojuegos, te encantará la capacidad de esta empresa para combinar las prestaciones de un equipo excelente con su tecnología de vanguardia y ofrecer la Dell G16 7630, un portátil para juegos que deberías tener en cuenta independientemente de lo mucho que te guste jugar.

2. Dell Inspiron 3530 [El mejor portátil para juegos económico]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i5-1334U o Core i7-1354U GPU Intel Iris Xe o NVIDIA MX550 (opcional) RAM 16 GB de DDR5 Pantalla IPS FHD de 15 pulgadas, 120 Hz, antirreflejos, 45 % NTSC, 250 nits Almacenamiento Unidad SSD M.2 PCIe NVMe de 512 GB o 1 TB Duración de la batería Hasta 9 horas Peso A partir de 1,65 kg

A pesar de que no se promociona como un portátil para juegos, el Inspiron 3530 destaca por ser la mejor combinación entre rendimiento y precio. Con un precio de salida inferior a 600 dólares, obtienes un Dell un portátil en el que puedes elegir entre dos procesadores Intel, Procesadores i5 o i7desde suGama U de 13.ª generación, junto con el Gráficos Intel Iris Xeo unNVIDIA MX550una persona dedicada.

Aunque el rendimiento no será comparable al de los portátiles del segmento premium de Dell, funcionará bastante bien en muchos casos. Este modelo incluye 16 GB de RAM y dos opciones de almacenamiento: 512 GB y 1 TB.

La pantalla es bastante impresionante para este rango de precios, ya que ofrece una Pantalla FHD de 15 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 Hz. Es una buena opción para los jugadores ocasionales. Dicho esto, siempre puedes conectarla a una un buen televisor para videojuegos, así que no es un problema grave.

Aunque no se trata de un ordenador para juegos de gama alta, Dell se ha centrado en mejorar la gestión térmica. El sistema de refrigeración está diseñado pensando en la adaptabilidad, lo que garantiza que controla eficazmente la temperatura y ofrece una buena experiencia de juego.

El hecho de que forme parte de la gama Inspirion significa que cuenta con unas buenas conexiones de entrada/salida, como USB-C, HDMI y un lector de tarjetas SD.

Ventajas Contras ✅ Frecuencia de actualización de 120 Hz para una experiencia de juego fluida ✅ Una tarjeta gráfica básica sólida que ofrece un rendimiento aceptable para juegos de nivel medio ✅ Excelente relación calidad-precio ✅ Más ligera que la mayoría de los portátiles para juegos, lo que la hace fácil de transportar ✅ E/S flexible ❌ Puede que le cueste ejecutar títulos AAA con la configuración máxima, pero debería funcionar bien con una configuración media sin demasiados problemas

Veredicto final: Si eres un jugador que cuida su presupuesto y buscas un dispositivo que te permita disfrutar de tus sesiones de juego y que, al mismo tiempo, sea lo suficientemente portátil como para navegar por Internet cuando estás fuera de casa, el Dell Inspiron 3530 Es, sin duda, uno de los portátiles con mejor relación calidad-precio que puedes encontrar.

3. Dell Alienware m18 R2 [El mejor portátil para juegos extremos]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i9-14900HX GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 RAM 32 GB o 64 GB de DDR5 Pantalla IPS QHD+ de 18 pulgadas, 164 Hz, G-Sync, 100 % DCI-P3 Almacenamiento SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 de 2 TB, 4 TB u 8 TB Duración de la batería De 1 a 2 horas con carga pesada Peso A partir de 4,23 kg

En lo que respecta a los videojuegos extremos, el mejor portátil para juegosproviene deAlienware de Dell división. Concretamente, se trata de la Alienware m18 R2, que es la máquina definitiva capaz de ejecutar cualquier juego.

En cuanto a sus especificaciones técnicas, cuenta con el Intel Core i9-14900HX junto con el Tarjeta gráfica NVIDIA RTX 4090, lo que lo convierte sin duda en el mejor Dell ordenador portátil para juegos. El resultado de estas especificaciones es una velocidad de fotogramas constante de tres dígitos, incluso con los juegos AAA más exigentes configurados al máximo nivel de calidad.

Para gestionar toda esa potencia, el sistema de refrigeración cuenta con disipadores de calor con cámara de vapor, que funcionan con el dos ventiladores de alta velocidad para disipar el máximo calor posible de los componentes. Para ello, Dell lo ha equipado con su Pasta térmica de galio y silicona.

A Dell Un portátil con estas especificaciones necesita una pantalla para convertir todo eso en una experiencia visual envolvente, y el M18 R2 no defrauda. La pantalla de 18 pulgadas es una Pantalla QHD+con unfrecuencia de actualización de 164 Hz y G-Sync. Aunque no es de 240 Hz como mi primera reseña, eso apenas supondrá una diferencia para quienes estén más interesados en los detalles que en los FPS.

Ventajas Contras ✅ La combinación de CPU y GPU permite alcanzar más de 100 fps en todos los videojuegos ✅ Pantalla QHD+ de 18 pulgadas con alta frecuencia de actualización para ofrecer la mejor experiencia visual ✅ Teclado mecánico con interruptores Cherry MX que ofrece una experiencia táctil ✅ Una gran variedad de puertos, lo que lo convierte en un excelente sustituto del ordenador de sobremesa ✅ Solución de refrigeración de alta calidad ❌ La portabilidad es limitada debido a su peso, lo que no debería suponer un gran problema, ya que la mayoría de los jugadores empedernidos no se desplazan constantemente

Veredicto final: Si estás buscando un portátil para juegos que lo tenga todo y ofrezca uno de los mejores rendimientos del mercado, deberías plantearte el Dell Alienware m18 R2. Puede que esta bestia de máquina no sea la más fácil de transportar, pero es una de las más potentes de Dell.

4. Dell G16 7630 con GeForce RTX 4070 [El mejor portátil para juegos a 240 Hz]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i9 13900HX GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 RAM 32 GB o 64 GB de DDR5 Pantalla IPS QHD+ de 16 pulgadas, 240 Hz, tiempo de respuesta de 3 ms, 100 % DCI-P3, G-Sync Almacenamiento Un SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 de 1 TB, 2 TB o 4 TB Duración de la batería Hasta 6 horas Peso A partir de 2,87 kg

Si lo que buscas es una pantalla de 240 Hz, entonces no te limites a Dell G16 7630 con la tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4070. No te dejes engañar por la opción gráfica de gama media de este increíbleDellordenador portátil no te dejes engañar, ya que sigue siendo un firme candidato, y por eso se ha colado en esta lista.

Para igualar el rendimiento de la GPU, tienes Intel i9-13900HX que da vida a esta pequeña máquina de videojuegos, y esta combinación es suficiente para la mayoría de los títulos AAA alcanzar casi los 100 fps. El resultado es una experiencia de juego muy fluida, en un dispositivo que no cuesta una fortuna.

Gracias al poder de G-Sync junto con la gloriosa Pantalla QHD+ de 16 pulgadas, tu experiencia al ver este Dell El uso del portátil resultará muy agradable, dinámico y fluido.

La empresa no ha escatimado en el sistema de refrigeración, por lo que esta pequeña bestia está equipada con su solución de refrigeración por cámara de vapor, garantizando que las temperaturas se mantengan bajo control y eliminando el famoso «throttling».

Ventajas Contras ✅ Pantalla QHD+ ultrarrápida de 240 Hz para una experiencia de juego fluida y nítida ✅ Teclado mecánico con interruptores Cherry MX para disfrutar de la mejor experiencia de juego ✅ Un sistema de refrigeración avanzado que mantiene la temperatura bajo control incluso mientras juegas ✅ Excelente relación calidad-precio: ofrece un rendimiento similar al de un ordenador de sobremesa en un portátil ✅ La CPU y la GPU pueden mantener un rendimiento constante sin ralentizarse ❌ A diferencia de algunos de sus competidores, este modelo solo incluye una cámara web de 720p, lo que no debería suponer un problema, ya que la mayoría de los streamers utilizan una cámara específica

Veredicto final: En cuanto a la relación calidad-precio, no hay muchas opciones que puedan compararse favorablemente con el Dell G16 7630 con la NVIDIA GeForce RTX 4070. Aunque no es la mejor opción, sin duda merece la pena tenerla en cuenta.

5. Alienware 16 Area-51 [El mejor portátil para juegos en cuanto a velocidad]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core Ultra 9 275HX GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 RAM 32 GB o 64 GB de DDR5 Pantalla IPS QHD+ de 16 pulgadas, 240 Hz, tiempo de respuesta de 3 ms, 100 % DCI-P3, G-Sync Almacenamiento SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 de 1 TB, 2 TB, 4 TB u 8 TB Duración de la batería Aproximadamente 1 hora bajo carga Peso A partir de 3,40 kg

Por último, pero no por ello menos importante, hay otro Alienwaremodelo, elAlienware 16 Area-51.

Preparar unIntel Core i9-275HX junto con un Tarjeta gráfica NVIDIA RTX 5080 significa que no tendrás que preocuparte por la velocidad de fotogramas ni por el rendimiento. El los mejores juegos para PC, incluso con la configuración al máximo, funciona a más de 100 FPS, por lo que considero que es el mejor portátil para juegos en cuanto a velocidad.

El almacenamiento y la memoria RAM no suponen ningún problema para esta bestia, ya que puedes elegir entre 32 GB o 64 GB, con opciones de almacenamiento que van desde De 1 TB a 8 TB.

Todo este espectáculo se proyecta sobre una Pantalla QHD de 16 pulgadas y 240 Hz, que, gracias a G-Sync, hará que cada movimiento sea fluido y preciso. Para mantener el equipo refrigerado, este portátil cuenta con un sistema rediseñado chasis de aleación de magnesio con más ventiladores, aberturas más grandes, tubos de cobre y una interfaz térmica rediseñada.

Ventajas Contras ✅ La mejor y más reciente combinación de CPU y GPU para obtener el máximo rendimiento posible ✅ Portátil de 16 pulgadas con resolución QHD+ y una frecuencia de actualización de 240 Hz para una experiencia visual fluida y nítida ✅ Interruptores Cherry MX de perfil ultrabajo, lo que significa que es más delgado, pero sigue ofreciendo la sensación táctil que buscan los jugadores ✅ Solución térmica innovadora ✅ Es capaz de ejecutar cualquier juego AAA con una configuración alta a más de 100 fps ❌ No es la opción más delgada del mercado, lo cual es de esperar teniendo en cuenta que incluye un teclado mecánico

Veredicto final: Si quieres un portátil para juegos que sea capaz de ejecutar cualquier título que le eches sin ningún problema, plantéate comprar el Alienware 16 Area-51.

¿Cómo elegir el mejor portátil Dell para jugar?

Elegir el mejor portátil para juegos no consiste solo en elegir el que más te guste, el que tenga las mejores prestaciones o el que simplemente se ajuste a tu presupuesto. Las características son importantes, pero hay varios aspectos que debes tener en cuenta, así que veamos cuáles son los más importantes.

1. Hábitos y necesidades de los jugadores

Dell ofrece una amplia variedad de portátiles para juegos, pero para elegir el equipo más adecuado para ti, lo primero es fijarte en los juegos a los que más juegas y en los requisitos técnicos que estos exigen.

Tipo de juego Las especificaciones recomendadas para un portátil para juegos Títulos AAA Si te gustan los juegos de gran presupuesto como Starfield or Cyberpunk 2077, tendrás que optar por un equipo capaz de satisfacer esos requisitos. Esto implica elegir una combinación de CPU y GPU de gama alta. Además, necesitarás una pantalla capaz de reproducir la señal de salida, es decir, un panel QHD+. La combinación de almacenamiento y RAM debería ser, como mínimo, de 16 GB de RAM y 1 TB. Juegos de competición Juegos competitivos que no exigen demasiado a nivel gráfico, como LoL or Counter-Strike: Global Offensive, no exigen demasiado a la CPU ni a la GPU, pero sí que se benefician de una pantalla con una alta frecuencia de actualización. Para ello, lo mejor es optar por una pantalla de 240 Hz con tiempos de respuesta reducidos. Las GPU de gama media te ofrecerán el rendimiento que necesitas, sobre todo porque no tendrás que jugar con la configuración al máximo. Juegos casuales o independientes Si te gusta la ropa informal o juegos independientes, entonces cualquier portátil con unas especificaciones decentes te servirá perfectamente. Hay muchos portátiles para juegos económicos que son excelentes para este tipo de juegos, y cuentan con una sólida combinación de CPU y GPU, además de entre 8 y 16 GB de RAM, que es todo lo que necesitas.

2. Consideraciones presupuestarias

Probablemente, tu presupuesto será uno de los factores más determinantes a la hora de elegir un portátil. Los portátiles para juegos económicos, por lo general con un precio inferior a 1000 dólares, son las opciones básicas, con una frecuencia de actualización de entre 60 y 120 Hz y algunas tarjetas gráficas de gama básica. Puedes jugar a algunos juegos, pero no esperes maravillas en cuanto a gráficos y velocidad de fotogramas. Económico portátiles para juegos por menos de 500 dólares son tan escasas como un unicornio, así que no esperes encontrar un buen modelo.

A continuación vienen las opciones de gama media, que suelen con un precio inferior a 1500 dólares, que ofrecen un buen equilibrio entre precio y rendimiento. Son un paso más allá de los modelos básicos, lo que significa que cuentan con una tarjeta gráfica de gama media combinada con una pantalla de calidad, lo que te permite disfrutar de una experiencia satisfactoria.

Si tu presupuesto te lo permite, pagar unos 2.000 dólares Si buscas un portátil para juegos, puedes empezar a buscar lo mejor de lo mejor. Aquí también hay una amplia gama, por lo que cuanto más te acerques a este nivel, más se acercarán las especificaciones a la gama media. Dicho esto, si te sitúas bastante por encima, obtendrás las mejores especificaciones posibles, lo que se traduce en un rendimiento excelente. Los mejores portátiles para juegos se encuentran en esta categoría.

3. Componentes principales

Durante el proceso de selección de tu próximo Dell Si quieres un portátil para jugar, debes asegurarte de que el hardware se ajusta a los requisitos del juego. La CPU actúa como el cerebro, encargándose de aspectos como la lógica del juego y las tareas del sistema en segundo plano, por lo que cuantos más núcleos y mayor sea la velocidad de reloj, mejor. Por eso se recomiendan las CPU Intel Core i7 e i9 o AMD Ryzen 7 y 9 para disfrutar de una experiencia más fluida.

La GPU está estrechamente relacionada con esto y es el componente responsable de la calidad visual. Dependiendo del juego y de sus requisitos, lo mejor es optar por productos de gama media o alta de NVIDIA o AMD para garantizar unos altos valores de FPS.

Para estar a la altura de la calidad gráfica, debes asegurarte de contar con una pantalla capaz de aprovechar todo el potencial. Para algunos juegos, puedes optar por una pantalla FHD con una frecuencia de actualización de 144 Hz, pero esto debería ser lo mínimo.

La memoria RAM y el almacenamiento suelen pasarse por alto, lo que puede ser un error. Los juegos actuales ocupan mucho espacio, por lo que necesitarás más capacidad para almacenarlos. Además, los modernos discos SSD NVMe ayudan a reducir los tiempos de carga y mejoran la experiencia general. En cuanto a la memoria RAM, optar por al menos 16 GB te garantiza que no sufrirás cuellos de botella y que disfrutarás de una experiencia fluida tanto al jugar como al realizar tareas en segundo plano.

4. Las gamas de portátiles para juegos de Dell: Alienware frente a la serie G

DellLa gama de portátiles para juegos de la marca se divide en dos series: Alienwarey la serie G.

Alienware lleva mucho tiempo siendo considerada la marca de gaming de gama alta de Dell, que se caracteriza por combinar tecnología de vanguardia, un diseño futurista y un rendimiento de alto nivel para juegos.

Estos modelos, que a menudo parecen sacados del espacio exterior, ofrecen un gran rendimiento gracias a sus procesadores Intel Core i9 o AMD Ryzen 9, combinados con potentes tarjetas gráficas NVIDIA GeForce RTX y espectáculos impresionantes, con una gran cantidad de memoria RAM y capacidad de almacenamiento. Esta serie ofrece un rendimiento de primera categoría, siempre y cuando tu presupuesto sea lo suficientemente flexible como para permitirte adquirir alguno de sus modelos.

Por otro lado, está la serie G de Dell, una gama dirigida sobre todo a los jugadores que buscan un precio asequible y que no necesitan las últimas y mejores especificaciones para disfrutar de sus juegos favoritos. Aunque hay modelos que ofrecen un gran rendimiento, la mayoría cuenta con procesadores Intel Core i5 o i7, o AMD Ryzen 5 o 7.

En cuanto a las opciones de CPU, puedes esperar encontrar algunas GPU de gama media, combinadas con pantallas bastante buenas para jugar, aunque no tan buenas como las de la gama Alienware. Aunque no son competitivas en los niveles más altos, estos modelos siguen siendo una excelente opción, sobre todo si tu presupuesto es más ajustado.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor portátil para juegos de Dell?

Dell G16 7630 se podría decir que es el mejor Dell Portátil para juegos. Cuenta con una gran pantalla de 16 pulgadas, altas frecuencias de actualización y un rendimiento potente, lo que lo hace ideal para jugar. Con una potente tarjeta gráfica y una excelente calidad de fabricación, ofrece una experiencia de juego de primera categoría.

¿Es un portátil Dell adecuado para jugar?

Sí,Dell cuenta con varios modelos diseñados específicamente para gamers, lo que significa que es una marca en la que puedes confiar para mejorar tus sesiones de juego. Lo mejor es que abarca una amplia gama de segmentos, por lo que hay opciones para todos los gustos.

¿Cuál es el portátil de Dell mejor valorado?

Depende del uso que se le vaya a dar. En el ámbito empresarial, el XPS está considerado como el mejor por su rendimiento y su elegante diseño. En cuanto a los videojuegos, el Alienware es el rey indiscutible.

¿Es Dell de mejor calidad que HP?

A pesar deHP conocido por su diseño innovador y su excelente relación calidad-precio, Dell suele ser la opción preferida por su calidad y versatilidad, sobre todo en el segmento de gama alta.