Los 10 mejores monitores para PS5 en 2025: las mejores opciones para gamers

El mejor monitor para PS5 te ofrece imágenes nítidas en 4K, altas frecuencias de actualización y HDR, lo que hace que cada fotograma destaque. Quieres un movimiento fluido, colores vivos y cero problemas de compatibilidad. Esa es la diferencia entre una auténtica mejora y una pantalla más.

He probado decenas de monitores, los he puesto a prueba en situaciones reales de juego y he comparado mis impresiones con las de configuraciones profesionales para encontrar los que realmente cumplen lo prometido. Todos prometen mucho, pero algunos fallan bajo presión, otros no son compatibles con HDMI 2.1 y solo unos pocos alcanzan ese punto óptimo para PS5rendimiento.

A continuación, te voy a mostrar mis modelos favoritos, que alcanzan los 120 Hz, lucen en HDR y hacen que cada juego sea más nítido, más rápido y más envolvente.

Nuestras mejores recomendaciones de monitores para juegos de PS5

La PlayStation 5 es una auténtica bestia a la hora de ofrecer unos gráficos 4K impresionantes, una fluidez de 120 Hz y una respuesta ultrarrápida. Pero eso solo es así si tu pantalla está a la altura. No todos los monitores para videojuegos están a la altura del reto, así que elegir el mejor monitor para videojuegos para PS5 puede ser un quebradero de cabeza. Por eso estoy aquí.

En esta sección, he recopilado cinco PS5 Monitores para juegos que se adaptan a todo tipo de jugadores. Quizás te gusten las aventuras cinematográficas para un solo jugador que exigen un nivel de detalle envolvente y un HDR de gran riqueza. O tal vez seas más bien un jugador competitivo que busca un movimiento fluido y tiempos de respuesta ultrarrápidos. Sea cual sea tu estilo, encontrarás algo que se adapte a ti.

Echemos un vistazo a los principales candidatos, cada uno de los cuales destaca en su propia categoría. Desde modelos de gama alta hasta opciones económicas, pasando por una opción portátil para jugar en consola fuera de casa, estos monitores ofrecen el mejor rendimiento de su clase.

¡Pero la lista no acaba aquí! Desplázate hacia abajo para descubrir más opciones, comparar características técnicas y encontrar la pantalla para juegos perfecta para tu equipo.

Los 9 mejores monitores para PS5 en 2025: descubre cada detalle y domina todos los juegos

¿Listo para sacar todo el partido a tu consola? Es hora de sumergirte en mi lista, cuidadosamente seleccionada, de los mejores monitores para PS5 que potenciará al máximo tus sesiones de juego y hará que cada píxel cuente.

Olvídate de las pantallas aburridas que le quitan emoción a todo: estas pantallas darán vida a tus mundos favoritos con colores vivos y un rendimiento fluido como la mantequilla.

1. MSI MPG 321URX QD-OLED [El mejor monitor para PS5]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 79,9 cm Resolución 4K UHD (3840 × 2160) Tipo de panel QD-OLED Frecuencia de actualización 240 Hz (120 Hz en PS5) Tiempo de respuesta 0,03 ms (GtG) Compatibilidad con HDR HDR True Black 400 Puertos 2 puertos HDMI 2.1, 1 puerto DisplayPort 1.4, 1 puerto USB-C (modo alternativo DisplayPort con carga rápida PD de 90 W), 2 puertos USB 2.0 tipo A, 1 puerto USB 2.0 tipo B, 1 salida de auriculares

El MSI MPG 321URX QD-OLED es un PS5 un monitor que realmente cumple lo que promete. Resolución 4K, Frecuencia de actualización de 240 Hz, y unPanel OLED se combinan para ofrecer imágenes nítidas y precisas que te permiten ver y reaccionar.

La resolución es inmediata, ylos colores se mantienen fieles Sea cual sea la situación. Tanto si estás explorando mundos abiertos como si estás apuntando a objetivos en juegos de disparos de alta intensidad, este monitor garantiza que cada fotograma se vea con claridad y que cada acción se responda con rapidez.

La fama deOLED Los paneles provienen de su contraste infinito and tonos de un negro intenso, y MSI va un paso más allá con la aplicación de Punto cuánticotecnología. Esto garantiza que el color y el brillo sean sorprendentemente preciso.

Probando en miPS5 fue toda una revelación. Los mundos abiertos en top Assassin’s Creedjuegos tenían un aspecto nítido y vibrante, mientras que los lanzadores de alta presión como DOOM: La Edad Media Se reproducía sin el más mínimo atisbo de desenfoque. Los colores eran fieles, el movimiento fluido y cada fotograma se percibía con total claridad.

Con el respaldo de Interfaz multimedia de alta definición 2.1, este monitor permite 4K a 120 Hzen el PS5, lo que ofrece una experiencia de juego increíblemente fluida y con gran capacidad de respuesta. Hay un Tiempo de respuesta de 0,03 ms, lo que elimina por completo cualquier posibilidad de desenfoque de movimiento, y la compatibilidad con Adaptive Sync garantiza una experiencia de juego sin distorsiones visuales.

MSI ha equipado este monitor con características que encantarán a los gamers. Entre ellas se incluyen: Punto de mira inteligente, visión nocturna modo para mejorar la visibilidad en escenas oscuras, y una función KVM integrada que permite realizar múltiples tareas sin interrupciones entre dispositivos.

Ventajas Contras ✅ Impresionantes imágenes OLED con negros profundos y colores intensos ✅ Ultrarrápido a 240 Hz frecuencia de actualización (120 Hz en PS5) para un movimiento fluido ✅ Tiempo de respuesta de 0,03 ms elimina el efecto fantasma ✅ Interfaz multimedia de alta definición 2.1apoyo para disfrutar de todo el rendimiento de la PS5 ✅ Funciones de juego inteligentes para mayor visibilidad y comodidad ❌ Es caro, pero merece la pena por su rendimiento de primera calidad

Veredicto final: The MSI MPG 321URX QD-OLED es el mejor monitor para videojuegos para PS5, que ofrecerendimiento 4K de primera categoría, una jugabilidad extremadamente fluida, yextras pensados para los jugadores que mejoran tu experiencia.

2. Dell G2725D [El mejor monitor económico para PS5]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 27 pulgadas Resolución 2560 x 1440 (QHD) Tipo de panel IPS Frecuencia de actualización 180 Hz (120 Hz en PS5) Tiempo de respuesta 1 ms (GtG) Compatibilidad con HDR No Puertos 2 puertos HDMI 2.1 (funcionan con el ancho de banda de HDMI 2.0 y admiten hasta QHD a 144 Hz), 1 puerto DisplayPort 1.4, 1 salida de auriculares

Dell G2725D es unun monitor excelente y económico que te ofrece una experiencia fluida PS5 una experiencia de juego sin que te cueste una fortuna. Disfrutarás de altas frecuencias de actualización, una fidelidad de color impresionante y un retraso de entrada mínimo a un precio inmejorable.

The Frecuencia de actualización de 165 Hz (lo que, en la práctica, equivale a 120 Hz es PS5) garantiza que la jugabilidad resulte fluida y receptiva. Junto con un Tiempo de respuesta de 1 ms, este monitor está a la altura de los nuevos juegos de ritmo trepidante como Wildgate sin retrasos ni distorsiones de movimiento.

Aunque es una opción económica, el Dell G2725Dsigue ofreciendoexcelente precisión cromática y destaca por su pantalla IPS. Se espera que colores vivos and una calidad de imagen nítida, lo que la convierte en una opción ideal tanto para jugadores ocasionales como para los más competitivos.

Se caracteriza por sus bordes finos y su soporte versátil, lo que lo convierte en un dispositivo elegante y funcional. Tanto si necesitas inclinarlo, girarlo o ajustar su altura, este monitor te ofrece una ergonomía excelente para disfrutar de sesiones de juego relajadas en la consola.

Ventajas Contras ✅ Precio asequible para un monitor de gaming de alto rendimiento ✅ Frecuencia de actualización de 165 Hz (Ciento veinte hercios for PS5) para una visualización fluida ✅ Buena precisión del color y buen contraste para una jugabilidad trepidante ✅ Biseles finos y soporte ajustable para una una configuración limpia y flexible ❌ DeInterfaz multimedia de alta definición 2.1– limitado aMil cuatrocientos cuarentaresolución sobrePlayStation 5pero sigue ofreciendo unas imágenes nítidas

Veredicto final: Si quieres un un monitor robusto y asequible que sigue ofreciendo tiempos de respuesta rápidos y una experiencia de juego fluida en la PS5, la Dell G2725D Es una recomendación fácil.

3. SAMSUNG Odyssey G95C de 49 pulgadas [El mejor monitor de pantalla grande para PS5]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 49 pulgadas (superultraancha) Resolución 5120 x 1440 (QHD doble) Tipo de panel Quantum Mini LED Frecuencia de actualización Doscientos cuarenta hercios Tiempo de respuesta 1ms Compatibilidad con HDR Alto rango dinámico 1000 Puertos 2 puertos HDMI 2.1, 1 puerto DisplayPort 1.4

El Samsung Odyssey G95C de 49 pulgadas es una bestia superultraancha diseñada para PS5. Con una frecuencia de actualización de 240 Hz, una pantalla de gran tamaño y unas imágenes nítidas y vibrantes, cada juego se vive como una experiencia cinematográfica. Si buscas una configuración de pantalla grande que mantenga un rendimiento óptimo y una experiencia de juego envolvente, este monitor es lo que necesitas.

EstoPantalla QHD curvilínea de 49 pulgadas te da el equivalente a dos monitores QHD de 27 pulgadas yuxtapuestas, lo que te ofrece un panorama visual de gran amplitud. Es ideal para juegos de carreras, exploraciones de mundos vastos y aventuras cinematográficas para un solo jugador.

Equipado con un Doscientos cuarenta hercios frecuencia de actualización and Tiempo de respuesta de 1 ms, disfrutarás de una experiencia de juego fluida como la seda, con un retraso insignificante. Esto monitor ultrapanorámico para juegoses ununa auténtica potencia para los juegos de disparos en primera persona de ritmo trepidante y los juegos competitivos, y te garantiza que siempre tendrás ventaja sobre tus rivales.

The Quantum Mini LED panel garantizanegros intensos, colores vivos, yalto contraste, lo que convierte los videojuegos en HDR en un auténtico placer para la vista. El Alto rango dinámico 1000La certificación permite obtener unos niveles de brillo y detalle increíbles en cada escena.

Ventajas Contras ✅ Impresionante pantalla curva de 49 pulgadas para una experiencia de juego inmersiva ✅ Alto rango dinámico 1000YQuantum Mini LED for imágenes impresionantes ✅ Frecuencia de actualización de 240 Hz para una experiencia de juego ultrafluida ✅ Tiempo de respuesta de 1 ms para reacciones ultrarrápidas ✅ Formato superultraancho mejora los juegos de carreras y de mundo abierto ❌ No todosPS5 Los juegos admiten resoluciones ultrapanorámicas, pero es fantástico para los títulos compatibles

Veredicto final:The Samsung Odyssey G95Ces elel mejor monitor para videojuegos para quienes quieran un pantalla gigante y envolvente con un rendimiento de primera categoría.

4. ASUS ROG Swift de 32 pulgadas [El mejor monitor 4K para PS5]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 81 cm Resolución 4K UHD (3840 × 2160) Tipo de panel IPS Frecuencia de actualización 144 Hz (120 Hz en PS5) Tiempo de respuesta 1ms Compatibilidad con HDR DisplayHDR 600 Puertos 2 puertos HDMI 2.1, 1 puerto DisplayPort 1.4, 3 puertos USB 3.0

El ASUS ROG Swift de 32 pulgadas es el de la PS5 El monitor 4K de referencia. Sus imágenes nítidas, sus colores vivos y su fluidez de juego lo convierten en una opción destacada para cualquiera que se tome en serio los videojuegos en alta resolución.

Diseñado específicamente para los videojuegos de última generación, el ASUS ROG Swift de 32 pulgadas ofrece auténtico Ultra alta definiciónResolución (3840 × 2160) a Ciento cuarenta y cuatro hercios via Interfaz multimedia de alta definición 2.1, creando así un escenario de ensueño para PS5 los amantes. Y cuando se combina con un PS5auriculares, te sumergirás en un mundo hiperrealista de imágenes impecables y un sonido nítido.

Con un un impresionante tiempo de respuesta de 1 ms… el desenfoque de movimiento es prácticamente un mito, lo que te da ventaja en los juegos de alta velocidad.

Pero este monitor no solo destaca por su velocidad. Incluye un Alto rango dinámico 600 certificado y Punto cuánticouna tecnología que ofrece colores vivos, contrastes intensos y un brillo deslumbrante. Tanto si recorres ciudades bañadas por luces de neón como si te adentras en mazmorras inquietantes, sus impresionantes efectos visuales realzan cada escena.

ASUS ofrece una experiencia sin interrupciones gracias a la compatibilidad con NVIDIA G-Sync y una mayor nitidez en los movimientos mediante ELMB Sync, además de las superposiciones de GamePlus, perfectas para los reflejos en los juegos de disparos en primera persona. Estas características visuales también benefician a los aficionados a los juegos de carreras y de acción, donde la precisión en fracciones de segundo es fundamental.

Este monitor es ideal para el juego competitivo, como en Apex Legends, las carreras inmersivas que se encuentran en Ciento veinticinco, o aventuras atmosféricas de mundo abierto como en Kingdom Come: Deliverance II.

Ventajas Contras ✅ Verdadero4K a 120 Hz on PS5 – ideal para disfrutar de una experiencia de juego de alta calidad ✅ ImpresionanteHDR actuación connegros intensosand reflejos brillantes ✅ Tiempo de respuesta de 1 ms elimina el efecto fantasma y el desenfoque de movimiento ✅ VRR apoyo auna jugabilidad más fluida sin que se rompa ✅ Combina a la perfección con un PS5 casco para una experiencia totalmente inmersiva ❌ Precio elevado, pero merece la pena por su rendimiento de primera categoría

Veredicto final: The ASUS ROG Swift de 32 pulgadas es lo mejor 4K monitor para juegos PS5, que ofreceimágenes nítidas, funcionamiento extremadamente fluido, yinmersivoHDR – ideal para los videojuegos de última generación.

5. SAMSUNG Odyssey G80SD de 32 pulgadas [El mejor monitor OLED para PS]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 81 cm Resolución 4K UHD (3840 × 2160) Tipo de panel QD-OLED Frecuencia de actualización Doscientos cuarenta hercios Tiempo de respuesta 0,03 milisegundos Compatibilidad con HDR HDR10+ Puertos 2 puertos HDMI 2.1, 1 puerto DisplayPort 1.4, concentrador USB

El Samsung Odyssey G80SD es el monitor OLED que da como resultado 4K enPS5que. Los colores resaltan, los negros son intensos y los tiempos de respuesta garantizan una experiencia de juego fluida. Si buscas un espectáculo en pantalla grande sin renunciar al rendimiento, esta es tu pantalla.

Con unFrecuencia de actualización de 240 Hzy unTiempo de respuesta de 0,03 ms, este monitor para videojuegos es un paraíso para los jugadores empedernidos. Cada fotograma se muestra nítido y fluido, independientemente de si te encuentras en los emocionantes escenarios de Call of Duty: Black Ops 6, o derrapar a velocidades de vértigo por el impresionante Gran Turismo 7.

Samsung ha incorporado funciones para prevenir el quemado de la pantalla OLED, lo que te permite disfrutar de largas sesiones de juego en la consola sin preocupaciones. El sistema de refrigeración de última generación también garantiza un rendimiento constante con sin riesgo de sobrecalentamiento.

Ventajas Contras ✅ Panel OLED con negros perfectos and contraste casi infinito ✅ Una frecuencia de actualización ultrarrápida de 240 Hz para una experiencia de juego ultrafluida ✅ Tiempo de respuesta casi instantáneo elimina el desenfoque de movimiento ✅ Compatibilidad con HDR10+ para colores ultravibrantes ✅ Protección contra el quemado de pantalla garantiza una larga vida útil ❌ Es caro, pero la calidad de la pantalla OLED es inigualable

Veredicto final:Si te apeteceUna experiencia envolvente al nivel de las pantallas OLED, funcionamiento extremadamente fluido, y ellos negros más intensos posibles, elSamsung Odyssey G80SD es una obviedad para cualquiera PS5jugador.

6. MSI MPG 271QRX QD-OLED [El mejor monitor de 1440p para PS5]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 27 pulgadas Resolución 2560 x 1440 (QHD) Tipo de panel QD-OLED Frecuencia de actualización Doscientos cuarenta hercios Tiempo de respuesta 0,03 milisegundos Compatibilidad con HDR Alto rango dinámico 10 Puertos 2 puertos HDMI 2.1, 1 puerto DisplayPort 1.4, USB-C

Si buscas una combinación de rendimiento fluido y una imagen nítida, el MSI MPG 271QRX QD-OLED es una opción perfecta. Este magnífico monitor para PS5 da en el clavo 1440p a 240 Hz. La verdad es que no siempre hace falta eso 4K resolución para una reproducción de primera calidad.

Esto27 pulgadasQD-OLEDpantalla te ofrece una precisión del color excepcional, un retraso de respuesta prácticamente nulo y una frecuencia de actualización fluida, lo que la convierte en la El mejor monitor de 1440pelegirPS5.

Gracias a suInterfaz multimedia de alta definición 2.1gracias a su compatibilidad, este fantástico monitor para videojuegos puede ejecutar juegos a 1440p/120 Hzen tuPS5, que te ofrece una fluidez de movimiento como la seda sin el fastidio de los tirones. Está equipado con un frecuencia de actualización de 240 Hz – una característica que rompe moldes al ofrecer una nitidez de movimiento propia del cine, lo que supone un punto de inflexión en el competitivo panorama de los videojuegos para consolas.

Lo que distingue a este monitor es su combinación de Punto cuánticoand OLED tecnología. Esto significa que podrás disfrutar de tonos vivos,negros intensos, y contrastes marcados sin los inconvenientes habituales relacionados con OLED. Es más brillante que el típico OLEDpor lo que la visibilidad en espacios bien iluminados no supone ningún problema.

Este monitor tiene un respuesta rapidísimamomento de untardó 0,03 ms – básicamente, puedes despídete del desenfoque de movimiento. Para garantizar que tu experiencia visual sea lo más fluida posible, también es compatible con VRR (frecuencia de actualización variable), una función que sincroniza el monitor con tu PS5 para evitar el tearing y los tirones en la imagen.

Ventajas Contras ✅ Mil cuatrocientos cuarentaat Ciento veinte hercios on PS5 – equilibrio perfecto de resolución y velocidad ✅ QD-OLEDofertas del panelnegros intensos and colores vivos ✅ Frecuencia de actualización de 240 Hz and Tiempo de respuesta de 0,03 ms para una nitidez de movimiento impecable ✅ Muy luminoso para ser una pantalla OLED pantalla, ideal para cualquier condición de iluminación ❌ 27 pulgadas Es posible que la pantalla resulte pequeña para algunos jugadores

Veredicto final: The MSI MPG 271QRX QD-OLED es lo mejorMonitor de 1440pfor PS5, ofreciendo rendimiento impecable, negros profundos, ytiempos de respuesta ultrarrápidos.

7. Dell S2722DGM [El mejor monitor curvo para PS5]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 27 pulgadas Resolución 2560 x 1440 (QHD) Tipo de panel VA Frecuencia de actualización 165 Hz (120 Hz en PS5) Tiempo de respuesta 2 ms (GtG) Curva Mil quinientos R Compatibilidad con HDR Alto rango dinámico 10 Puertos 2 puertos HDMI 2.0, 1 puerto DisplayPort 1.2

Si estás buscando el el mejor monitor curvo para juegos que potencia la inmersión sin dejarte sin un euro, el Dell S2722DGM es una opción excelente. Su Curva de 1500R, alta frecuencia de actualización, ycontraste de primera calidad te sumerge aún más en el PS5 el universo del juego, lo que hace que cada carrera, cada combate y cada misión en el mundo abierto resulten aún más apasionantes.

Con unfrecuencia de actualización de 165 Hz (Ciento veinte hercios on PS5), ayuda a garantizar un movimiento fluido, reduciendo el desenfoque en los juegos de acción a gran velocidad. Además, un Tiempo de respuesta de 2 ms garantiza respuestas rápidas, algo fundamental en los juegos competitivos.

Este monitor realza las sombrías aventuras de terror y los juegos de rol, ya que su panel VA ofrece negros más intensos y un contraste superior. Es perfecto para el evocador mundo de los juegos de rol de acción de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered o el temor psicológico a Silent Hill 2 (Remake de 2024).

Aunque la compatibilidad con HDR mejora aún más las escenas luminosas, no es el modelo HDR más sofisticado del mercado. El Mil quinientos RLa pantalla curva abarca todo tu campo de visión, lo que reduce la fatiga ocular y agudizar la atención. Además, el soporte ajustable permite modificar la altura y la inclinación para conseguir la configuración más adecuada.

Ventajas Contras ✅ Diseño de pantalla curva aumenta la sensación de inmersión and alivia la fatiga ocular ✅ ciento sesenta y cinco herciosfrecuencia de actualización y tiempo de respuesta reducido para una experiencia de juego fluida ✅ Ofertas del panel de VAnegros intensos and fuerte contraste ✅ Soporte ajustable para una posición cómoda ❌ El HDR no es el mejor, pero aun así aporta algo más de brillo

Veredicto final: The Dell S2722DGM es un monitor curvo estupendo para PS5, que ofrecejugabilidad fluida, contraste marcado, y un diseño inmersivo – ideal para los jugadores a los que les encanta sumergirse en sus mundos.

8. Dell G3223Q [El mejor monitor de 32 pulgadas para PS5]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 81 cm Resolución 4K UHD (3840 × 2160) Tipo de panel IPS Frecuencia de actualización 144 Hz (120 Hz en PS5) Tiempo de respuesta 1 ms (GtG) Compatibilidad con HDR DisplayHDR 600 Puertos 2 puertos HDMI 2.1, 1 puerto DisplayPort 1.4, 3 puertos USB 3.0

¿Te apetece una pantalla más grande sin renunciar al rendimiento? El Dell G3223Q debería ser tu primera opción. Esto superior de 32 pulgadas y 4K Este monitor para juegos está diseñado para aprovechar al máximo las PS5sus características. Equipado con Interfaz multimedia de alta definición 2.1y un Frecuencia de actualización de 144 Hz, junto concompatibilidad con HDR de primera clase, es una opción excelente para alta definición, juegos inmersivos.

Este fantástico monitor está equipado con Interfaz multimedia de alta definición 2.1, lo que te permite disfrutar de resolución 4K auténtica at Ciento veinte herciosen tu PS5 sin renunciar a nada. El movimiento dentro del juego es fluido y el retraso en la respuesta es mínimo, lo que te permite mantener tu competitividad en partidas de alta velocidad.

The DisplayHDR 600apoyorealza, ilumina y da vida a los colores, haciéndolos más dinámicos. Garantizando uniformidad del color Desde cualquier ángulo, la pantalla IPS garantiza que la calidad de la imagen siga siendo nítida y brillante.

El monitor cuenta con un diseño de marco fino, un soporte resistente y una impresionante capacidad de ajuste, lo que garantiza comodidad durante las sesiones de juego prolongadas. El acabado mate de la pantalla también ayuda a reducir los reflejos.

Ventajas Contras ✅ VerdaderoJuegos en 4K a 120 Hz withInterfaz multimedia de alta definición 2.1apoyo ✅ Colores vivos y Alto rango dinámico 600para ununa experiencia visual impresionante ✅ El panel IPS ofrece excelentes ángulos de visiónYprecisión del color ✅ Calidad de fabricación de primera clase and soporte regulable ❌ Es caro, pero merece la pena por sus funciones premium

Veredicto final: The Dell G3223Qes uno de losLos mejores monitores de 32 pulgadas for PS5, ofreciendoverdadero 4K, frecuencias de actualización fluidas, y eExcelente HDR rendimiento para una experiencia de juego envolvente.

9. Arzopa Z1FC [El mejor monitor portátil para PS5]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 39,6 cm Resolución 1920 × 1080 (Full HD) Tipo de panel IPS Frecuencia de actualización Ciento cuarenta y cuatro hercios Tiempo de respuesta Trece milisegundos Compatibilidad con HDR No es compatible Puertos 2 puertos USB-C, 1 puerto mini HDMI

The Arzopa Z1FC es el mejor monitor para juegos para quienes viajan, con un diseño elegante, diseño ultraligero y un funcionamiento fiable en untamaño compacto. Tanto si vas a transportar tu PS5 Ya sea para ir a casa de un amigo o montar un rincón de juego improvisado, este monitor portátil para videojuegos te facilita las cosas.

A pesar de su diseño estilizado y su estructura ligera, el Arzopa Z1FC está repleto de un Pantalla Full HD de 1080pque cuenta con unFrecuencia de actualización de 144 Hz, que ofreceuna jugabilidad extremadamente fluida mientras se está en movimiento.

Además de su bajo retraso de entrada, esta pantalla de móvil muestra una capacidad de respuesta impresionante.

Para empezar, solo tienes que conectarlo a tu PS5’s Interfaz multimedia de alta definición ranura. No requiere configuraciones complicadas y, además, el soporte integrado ofrece flexibilidad a la hora de colocarlo.

Con un peso de tan solo 725 gramos, esta pantalla es muy fácil de transportar en una mochila, pero transmite una sensación de solidez y durabilidad. Además, la pantalla mate minimiza los reflejos, lo que hace que sea ideal para jugar en diversas condiciones de iluminación.

Ventajas Contras ✅ Portátil and ligero – ideal para jugar dondequiera que estés ✅ Full HD pantalla conCiento cuarenta y cuatro herciosfrecuencia de actualización for jugabilidad fluida ✅ Fácil instalación – Solo tienes que enchufarlo y ya está listo para usar ✅ Pantalla antirreflejos para mejor visibilidad en distintos entornos ❌ Puede que el tamaño reducido de la pantalla no sea ideal para todos los jugadores, pero es perfecto para viajar

Veredicto final:The Arzopa Z1FCes una fantásticaideal para viajar un monitor que cumple con lo prometido jugabilidad fluida vayas donde vayas.

10. Sony INZONE M10S [La mejor opción para deportes electrónicos a 1440p en PS5]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 27 pulgadas Resolución 2560 × 1440 (QHD) Tipo de panel OLED Frecuencia de actualización 480 Hz en PC, 120 Hz en PS5 a través de HDMI 2.1 Tiempo de respuesta 0,03 ms (GtG) Compatibilidad con HDR Amplia gama de colores, DCI-P3 al 98,5 % (gradación de 10 bits) Puertos 2× HDMI 2.1 (VRR), 1× DisplayPort 2.1 UHBR10, USB-B de salida, 2× USB-A, salida de audio de 3,5 mm

The Sony INZONE M10S es una novedad de 2025 diseñada para ofrecer velocidad y nitidez en la consola, y cierra esta lista de los mejores monitores para PS5. Su panel OLED de 1440p, junto con HDMI 2.1 y VRR, garantiza una reproducción fluida a 120 Hz en la PS5, y su tiempo de respuesta casi instantáneo de 0,03 ms ayuda a que los movimientos rápidos de la cámara y los disparos rápidos se vean nítidos.

Además, se adapta a los ordenadores con un límite de 480 Hz, por lo que puedes entrenar a velocidades de fotogramas extremas y luego volver a la consola para sesiones a 120 Hz sin cambiar de pantalla. Sony apuesta fuerte por las funciones para los deportes electrónicos en este aspecto. Dispones de los modos de imagen específicos FPS Pro y FPS Pro+, ajustados en colaboración con Fnatic para resaltar los contornos de los objetivos y los colores típicos de los siluetas de los enemigos en los mapas más oscuros.

Además, dispones de un modo de pantalla de 24,5 pulgadas que ofrece una imagen más pequeña, en formato 1:1, que muchos jugadores de torneos prefieren por su precisión y consistencia. Resulta muy práctico para las largas noches de juegos de disparos y de arena, en los que la visibilidad y el tiempo de reacción son fundamentales. Pruebas independientes y fichas de productos confirman que estos modos están disponibles de fábrica.

Los detalles que mejoran la calidad de vida completan el conjunto. El soporte de perfil bajo deja espacio libre en el escritorio para ajustar el ángulo del teclado, mientras que las opciones de conectividad incluyen 2 puertos HDMI 2.1 para consolas y un puerto DisplayPort 2.1 (UHBR10) para un ordenador de gama alta.

Sony también ha ampliado la cobertura de la garantía del monitor a tres años, incluyendo expresamente el quemado de la pantalla OLED, lo que supone un importante refuerzo de la confianza para un uso diario intensivo.

Ventajas Contras ✅ 1440p y 120 Hz reales en PS5 con VRR HDMI 2.1 para una experiencia de juego fluida en consola ✅ El contraste OLED hace que las escenas oscuras destaquen sin que se produzcan halos ✅ Margen de 480 Hz en PC para entrenamientos y partidos de prueba ✅ Funciones de torneo, modos FPS y conmutador de 24,5 para el enfoque ✅ DP 2.1 UHBR10 y dos puertos HDMI 2.1, configuración sencilla de dos sistemas ✅ Garantía de 3 años para pantallas OLED, para tu tranquilidad ❌ Pantalla de 1440p, no 4K. Configura la PS5 a 1440p para obtener la mejor nitidez y 120 Hz

Veredicto final: The Sony INZONE M10S Es una elección muy oportuna como «última novedad» para la lista de los mejores monitores para PS5, perfecta para los jugadores que valoran una respuesta de primera, el contraste OLED, las funciones para eSports y una disposición de puertos adaptada a las consolas, todo ello en un diseño compacto de 27 pulgadas.

¿Qué hay que tener en cuenta al elegir un monitor para juegos para la PS5?

Recuerda que el PS5 es una consola impresionante, que cuenta con Resolución 4K, Frecuencias de actualización de 120 Hz, Juegos con alto rango dinámico, y tiempos de respuesta ultrarrápidos. Para aprovechar realmente todo este potencial, necesitas un monitor que esté a la altura.

Aquí tengo una guía que detalla las funciones que realmente marcan la diferencia. De esta forma, podrás estar seguro de conseguir el la jugabilidad más fluida, los gráficos más nítidos, yla experiencia de juego más cautivadora. ParaXbox Xseguidores, nuestroel mejorXbox X monitores de la serie No te pierdas este resumen.

1. Resolución: nítida, clara y envolvente

The PS5 está diseñado para brillar con pantallas de alta resolución, pero ¿cuál se adapta mejor a tu estilo de juego y a tu presupuesto? Aquí tienes una breve comparación para ayudarte a decidir.

Resolución Ideal para Ventajas Contras 4K (3840 × 2160) Inmersivo, cinematográfico Juegos de roligualThe Witcher 3: La caza salvaje and Final Fantasy XVI Detalles de una nitidez extraordinaria, texturas ricas y un aprovechamiento total de la potencia de la PS5 Son más caras y pueden tener frecuencias de actualización más bajas en los modelos económicos 1440p (QHD) Jugadores exigentes que buscan unos gráficos espectaculares sin tener que pagar por 4K Más crujiente queFull HD, ahora compatible de forma nativa con la PS5, una excelente relación calidad-precio No tan nítido como 4K, menos modelos con HDR de alta calidad 1080p (Full HD) Configuraciones para multijugador competitivo y presupuestos ajustados Menor coste, mayores frecuencias de actualización disponibles y bajo retraso de entrada Pocos detalles visuales, no destaca PS5todo el potencial gráfico de

Si quieres disfrutar plenamente del salto visual que ofrece el PS5ofertas,4K es la mejor opción. Pero si buscas un rendimiento más fluido o una mejor relación calidad-precio, Mil cuatrocientos cuarenta and Full HD siguen estando a la altura, cada uno de ellos ideal para un tipo diferente de jugador. Si también te interesa el La mejor VPN para PS5 Para mejorar la estabilidad de la conexión o reforzar la privacidad mientras juegas, vale la pena tenerlo en cuenta junto con la configuración de la pantalla.

2. Frecuencia de actualización: la necesidad de velocidad

The PS5 mejora la experiencia de juego al admitir frecuencias de actualización de hasta Ciento veinte hercios, lo que permite velocidades de fotogramas de hasta Ciento veinte fotogramas por segundo. Esto se traduce en animaciones más fluidas, movimientos más nítidos y tiempos de respuesta más rápidos, lo que resulta perfecto para juegos de disparos competitivos, juegos de carreras y títulos de acción trepidantes.

Juegos comoCall of Duty: Modern Warfare II, Gran Turismo 7, oFortnite se benefician notablemente de este aumento de velocidad, lo que se traduce en una experiencia más ágil y fluida.

Para disfrutar tanto de altas frecuencias de actualización como de la máxima calidad visual, combina el PS5 con un monitor compatible con Interfaz multimedia de alta definición 2.1.

Incluso enMil cuatrocientos cuarenta and Full HD, puedes seguir sacando el máximo partido a las altas frecuencias de actualización. Una buena Full HD or Mil cuatrocientos cuarentamonitor conCiento veinte hercios puede ofrecer una experiencia de juego extremadamente fluida sin siquiera necesitar un 4K panel.

También cabe destacar que: el PS5admiteVRR (frecuencia de actualización variable) en pantallas compatibles. Ajusta dinámicamente la frecuencia de actualización de la pantalla a la frecuencia de fotogramas del juego, lo que reduce el efecto de «tearing» y los tirones. Esto resulta especialmente útil en juegos con un rendimiento variable, ya que ayuda a mantener una imagen fluida en todo momento durante la partida.

Si te apasionan las aventuras cinematográficas, un sesenta hercios la pantalla seguirá ofreciendo una experiencia excelente. Sin embargo, para los juegos de ritmo rápido o competitivos, 120 Hz + VRR es una combinación ganadora, incluso sin un 4Kpantalla.

3. HDR: calidad de imagen realista

The PS5 admiteAlto rango dinámico 10, lo que mejora la profundidad del color, el contraste y el brillo para imágenes más realistas. Muchos juegos lucen notablemente más elaborados y dinámicos con una HDR (Alto rango dinámico).

✅ Busca:

Compatibilidad con HDR10 (mínimo)

(mínimo) Certificación VESA HDR400 o superior para lograr un verdadero impacto visual

⚠️ Evita:

HDR falso (pantallas básicas que, técnicamente, admiten señal HDR, pero que en realidad no mejoran la imagen)

Si quieres puestas de sol resplandecientes, sombras intensas y colores vivos, elige un monitor con al menos Alto rango dinámico 400 – o mejor aún, Alto rango dinámico 600 or Alto rango dinámico 1000 si tu presupuesto te lo permite.

4. Retraso de entrada: mantente por delante de la competencia

El retraso de entrada es el lapso de tiempo que transcurre entre pulsar un botón y ver el resultado en la pantalla. Para los juegos ocasionales, no es gran cosa, pero en los juegos competitivos —piensa en Fortnite, Asociación Internacional de Fútbol, oCall of Duty – incluso unos pocos milisegundos pueden costarte la victoria.

Objetivos:

Retardo de entrada inferior a 10 ms para una jugabilidad fluida

para una jugabilidad fluida Tiempo de respuesta de 1 ms para transiciones rápidas de color entre píxeles (ayuda a reducir el desenfoque de movimiento)

Consejo para jugadores: No confundas el retraso de entrada con el tiempo de respuesta: son conceptos distintos, pero ambos contribuyen a una experiencia más fluida y nítida.

5. HDMI 2.1: fundamental para jugar con la PS5

Para dar rienda suelta a tuPS5Con todo el potencial a tu alcance, necesitas un monitor para juegos con un Interfaz multimedia de alta definición 2.1puerto. Esta pequeña maravilla te permite PS5entregarImágenes en 4K a 120 Hz, y además activa la tecnología VRR para ofrecer una experiencia de juego sin molestos saltos de imagen.

Solo ten en cuenta que si tu monitor solo tiene Interfaz multimedia de alta definición 2.0, tuPS5 se retrasará hasta 4K a 60 Hz or 1080p a 120 Hz. Eso significa que te perderás una experiencia de juego fluida y de alta resolución.

6. Tamaño: ¿qué tamaño debería tener tu monitor?

Más grande no siempre significa mejor. El tamaño ideal de tu monitor depende de la distancia a la que te sientes de la pantalla y del tipo de juegos a los que juegas.

24–27 – Ideal para partidas competitivas de ritmo trepidante y configuraciones más reducidas

– Ideal para partidas competitivas de ritmo trepidante y configuraciones más reducidas 32″ – Ideal para jugar a juegos en 4K con una pantalla más amplia

– Ideal para jugar a juegos en 4K con una pantalla más amplia 43 años o más – Ideal para experiencias cinematográficas, pero quizá resulte excesivo para configuraciones de escritorio

(Te recomendamos que te hagas con un un buen televisor para videojuegos (si te vas a gastar tanto)

El tamaño adecuado de la pantalla logra un equilibrio entre la inmersión y la practicidad: asegúrate de que sea lo suficientemente grande como para impresionar, pero no tanto como para que resulte abrumador en tu configuración. Crear un entorno de juego ordenado ayuda a mantener la concentración, así que combina tu pantalla con un La mejor barra de sonido compacta ofrece una experiencia de sonido envolvente sin ocupar un espacio valioso en el escritorio.

7. Tipo de panel: IPS, VA y TN

El tipo de panel influye en todo, desde la precisión del color hasta la nitidez del movimiento. A continuación te ofrecemos un breve resumen para ayudarte a decidir:

Tipo de panel Ideal para Ventajas Contras IPS(In-Plane Switching) Juegos de todo tipo, juegos de rol y títulos con una trama destacada ✅ Excelente precisión cromática y amplios ángulos de visión ✅ Excelente calidad de imagen en general ❌ Tiempos de respuesta ligeramente más lentos en comparación con la tecnología TN VA(Alineación vertical) Juegos oscuros y de estilo cinematográfico, como los de terror o los de sigilo ✅ Negros profundos y alto contraste ✅ Mejor rendimiento HDR que las pantallas TN ❌ Una respuesta de píxeles más lenta puede provocar desenfoque de movimiento TN(Nemático retorcido) Tiradores de competición y deportes electrónicos ✅ Tiempos de respuesta más rápidos ✅ El menor retraso de entrada ❌ Reproducción del color deficiente y ángulos de visión reducidos

Preguntas frecuentes

¿A cuántos Hz funciona la PS5?

The PS5 es capaz de admitir frecuencias de actualización de hasta Ciento veinte hercios, lo que permite una experiencia de juego más fluida hasta Ciento veinte fotogramas por segundo, pero solo en monitores que admitan Interfaz multimedia de alta definición 2.1.

A pesar de ello, la mayoría de los juegos suelen funcionar a sesenta hercios, que sigue ofreciendo un gran rendimiento tanto para el juego ocasional como para el competitivo.

¿Es compatible la PS5 con las pantallas ultrawide?

No, elPS5 Actualmente no ofrece compatibilidad nativa con resoluciones ultraanchas como 3440 × 1440.

Si lo conectas a un monitor ultraancho, la imagen se verá estirada de forma poco natural o aparecerán barras negras a los lados, ya que PS5 muestra un mensaje estándar 16:9proporción de la imagen.

¿La PS5 es compatible con 4K?

Sí, elPS5 es totalmente compatible con 4Kresolución (3840 × 2160), lo que garantiza una calidad de imagen extremadamente nítida, texturas detalladas y una mayor fidelidad visual.

Para disfrutar4K jugar a una velocidad de hasta Ciento veinte hercios, necesitarás un dispositivo compatible Interfaz multimedia de alta definición 2.1monitor que admita altas frecuencias de actualización.

¿La PS5 es compatible con 4K Ultra HD?

Sí, elPS5puede jugarJuegos en 4K Ultra HD y reproducir contenido multimedia en Resolución 4K. Para disfrutar de la mejor experiencia posible, se recomienda utilizar un 4K HDRpantalla conInterfaz multimedia de alta definición 2.1.

¿Se puede conectar una PS5 a un monitor?

Sí, conectar tu PS5 conectar un monitor es tan sencillo como usar un Interfaz multimedia de alta definición cable.

Para obtener un rendimiento óptimo y una imagen nítida, utiliza un monitor que admita 4K a 120 Hz, característicasInterfaz multimedia de alta definición 2.1, y tienebajo retraso de entrada para reducir los retrasos durante las partidas de ritmo trepidante.

¿Cuál es el mejor monitor para la PS5?

The MSI MPG 321URX QD-OLED está diseñado para sacar el máximo partido a lo que el PS5 puede transmitir visualmente, ofreciendo impresionante 4Kresolución enCiento veinte hercios, ultrarrápido tiempos de respuesta, y vibrante QD-OLED colorrendimiento.