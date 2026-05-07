Los 13 mejores monitores para juegos de 2025: máximo de FPS y rendimiento óptimo

Si estás buscando el el mejor monitor para videojuegos, ya sabes que no todas las pantallas son iguales. Elegir un nuevo monitor para juegos puede marcar la diferencia entre un rendimiento fluido y un retraso frustrante.

He analizado las especificaciones y he estudiado las opiniones reales de los jugadores para elaborar esta lista de monitores de primera categoría para todo tipo de jugadores.

Si estás buscando una pantalla OLED de alta gama y excelente calidad, o un modelo más económico pero que ofrezca buenas prestaciones y una buena relación calidad-precio, no te vayas de aquí. ¡Te hablaré de las especificaciones, las ventajas y desventajas, y todo lo que necesitas saber antes de comprarla!

También he incluido opciones alternativas e información clave para quienes quieran echar un vistazo a diferentes monitores y busquen información clara y directa. Esta guía te ayudará a elegir el mejor monitor para jugar sin tener que dudar de tu compra.

Nuestra selección de los mejores monitores para videojuegoss

Elegir elel mejor monitor para videojuegos depende de tus necesidades: altas frecuencias de actualización, la nitidez de las pantallas OLED o su precio asequible¿Y bien? Nuestros cinco principales candidatos destacan en todos esos ámbitos:

Monitor para juegos ASUS ROG Swift de 32 pulgadas y 4K – Un monitor QD-OLED 4K de gama alta con una frecuencia de actualización de 144 Hz, HDR600 y HDMI 2.1 para juegos de última generación. LG 45GR65DC-B UltraGear de 45 pulgadas – Un monitor ultrapanorámico de 45 pulgadas con formato 32:9, frecuencia de actualización de 200 Hz, negros profundos y un bajo retraso de entrada. Sony INZONE M9 de 27 pulgadas – Un monitor para juegos IPS 4K de 27 pulgadas con atenuación local Full Array, HDR600 y una frecuencia de actualización de 144 Hz para una experiencia de juego nítida y vibrante.

Desplázate hacia abajo para reseñas detalladasde todos los videojuegosmonitores que figuran en esta lista.

Las 13 mejores reseñas de monitores para videojuegos

Analizo cada modelo para ayudarte a encontrar el que mejor se adapta a ti. Encontrarás información sobre:

Especificaciones: Tamaño de la pantalla, resolución, tipo de panel, etc.

Tamaño de la pantalla, resolución, tipo de panel, etc. Ventajas y desventajas: I destacar las ventajas y los posibles inconvenientes de cada monitor.

destacar las ventajas y los posibles inconvenientes de cada monitor. Evaluación exhaustiva del rendimiento del monitor: Abordo temas como los colores, los elementos visuales, el rendimiento y mucho más.

Empecemos.

1. Monitor para juegos ASUS ROG Swift de 32 pulgadas y 4K[Mejor en general]

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Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 81 cm Relación de aspecto 16:9 Tipo de panel Panel QD-OLED Tiempo de respuesta 1 ms (MPRT) / ~4 ms GtG Resolución 3840 x 2160 (4K UHD) Frecuencia de actualización 144 Hz (overclocking hasta 155 Hz) Brillo 450 nits en SDR, 600 nits de pico (HDR600) Peso 6,1 kg (13,45 libras)

The ASUS ROG Swift de 32 pulgadas y 4K destaca como el mejor monitor para juegos que se puede comprar en este momento. Sus especificaciones impresionan desde el primer momento. Cuenta con un panel IPS de 32 pulgadas que ofrece una imagen Full 4K UHD a una frecuencia de hasta 144 Hz, lo que hace que los juegos se vean increíblemente nítido y, al mismo tiempo, fluido. En la práctica, el monitor para videojuegos cumple lo prometido como una excelente opción para PC, PS y Monitor para Xbox Series X.

Los colores son elogiados por todos por su riqueza y precisión; un usuario midió prácticamente Cobertura del 99 % del espacio de color Adobe RGB y del 92 % del DCI-P3, y destaca que «la amplia gama de colores hace que cada mundo de juego resulte vibrante y realista». La calibración de fábrica es perfecta. El contenido HDR se beneficia especialmente de ello. La implementación de DisplayHDR 600 y la regulación de brillo en 16 zonas producen luces altas intensas y negros respetables.

Juegos con HDR comoCyberpunk 2077 te deleitará con luces de neón deslumbrantes que contrastan con el cielo nocturno como la tinta; el El contraste HDR resulta «excelente» para un monitor de esta categoría. Solo en las escenas más oscuras se aprecian las zonas limitadas (un ligero halo aquí y allá), lo cual es un pequeño inconveniente. En cuanto a Donde el ROG Swift realmente destaca es en su rendimiento en movimiento.

Con una frecuencia de actualización nativa real de 144 Hz (y un overclocking opcional a 155 Hz), la acción rápida se percibe suave como la mantequilla. Títulos competitivos de disparos en primera persona como Valoración or Apex Legends prácticamente no presentan desenfoque ni imágenes fantasma. El retraso de entrada es prácticamente inexistente, y la respuesta MPRT de 1 ms de la pantalla, junto con la compatibilidad con la sincronización adaptativa, significa que tampoco se producen saltos ni tirones. Cuando la velocidad de fotogramas varía, El modo «G-Sync Compatible» garantiza una experiencia fluida.

La compatibilidad con HDMI 2.1 permite jugar a 4K y 120 Hz en la PS5 y la Xbox Series X, mientras que DisplayPort 1.4 (con DSC) ofrece un rendimiento de primer nivel para PC. Los juegos de consola se benefician de la compatibilidad con VRR, y los jugadores de PC disfrutan de funciones adicionales como Shadow Boost, que mejora la visibilidad en las zonas oscuras.

Pros Cons ✅Impresionante imagen en 4K ✅Excelente contraste HDR ✅Alta frecuencia de actualización de 144 Hz ✅Interfaz multimedia de alta definición 2.1 Compatibilidad con juegos en 4K a 120 Hz en PS5/XSX ✅Bajo retraso de entrada y sincronización adaptativa ❌Tiempo de respuesta de los píxeles ligeramente más lento que el de algunas pantallas IPS 4K más pequeñas

Veredicto final: Monitor para juegos ASUS ROG Swift de 32 pulgadas y 4K está preparado para la próxima generación y cuenta con un diseño y unas prestaciones de primera calidad.Si quieres unopción alternativa, the Acer Predator XB283K es un monitor para juegos fantástico y de gran calidad a un precio más asequible.

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2. LG 45GR65DC-B UltraGear de 45 pulgadas [El mejor monitor curvo para juegos]

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Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 114 cm (curvada, radio de 1500 R) Relación de aspecto 32:9 «Super Ultrawide» Tipo de panel Panel de alineación vertical (VA) Tiempo de respuesta 1 ms GtG (pantalla VA) Resolución Doble QHD 5120 × 1440 Frecuencia de actualización 200 Hz máx. (Adaptive-Sync, rango de frecuencia variable de 48 a 200 Hz) Brillo 400 nits SDR / 600 nits de brillo máximo (DisplayHDR 600) Peso 8,8 kg (19,4 libras)

Puedo afirmar con total seguridad que LG 45GR65DC-Bla bestia es lael mejor monitor curvo para juegos para los amantes de las pantallas ultraanchas. Con 45 pulgadas en diagonal y una relación de aspecto de 32:9, equivale a dos 27″ 1440plos monitores se han fundido. El resultado es totalmente envolvente. La curvatura de 1500R y su gran anchura cubren por completo tu visión periférica.

Cualquier juego que se beneficie de un campo de visión amplio se ve genial en este monitor. Juegos como simuladores de vuelo, juegos de mundo abierto y títulos de carreras. Los usuarios de Reddit lo describieron como «un cambio radical. Es como pasar de un televisor normal a una pantalla de cine de alta gama». Tras una exhaustiva investigación y análisis, estoy totalmente de acuerdo. Por supuesto, la inmersión no se reduce solo al tamaño. El monitor lo corrobora con rendimiento notable.

Cuenta con una pantalla VA de alto contraste que ofrece negros profundos y intensos y una relación de contraste de 3000:1. Las escenas oscuras de los videojuegos son impresionantes; explorar cuevas o el espacio en Star Citizen, los negros del monitor, que rozan el nivel de los OLED, hacen que la experiencia sea increíblemente envolvente. Puedes llevar tu configuración de pantalla al siguiente nivel consultando nuestra guía detallada sobre el el mejor monitor OLED para juegos. A diferencia de la mayoría de los monitores VA, LG 45GR65DC-Buno esfijo. LG lo llevó a un Frecuencia de actualización de 200 Hz con un tiempo de respuesta declarado de 1 ms.

En la práctica, el manejo del movimiento es excelente: los juegos de disparos de ritmo trepidante y los juegos de acción funcionan a la perfección con mínimo desenfoque o efecto fantasma. Incluso en transiciones oscuras complicadas, la pantalla ha funcionado bien; solo se aprecia un ligero efecto de persistencia de píxeles típico de las pantallas VA («manchas negras») si se busca en fondos muy oscuros. El retraso de entrada es bajo y es compatible con FreeSync Premium Pro (y compatible con G-SYNC).

La jugabilidad se percibe como fácil de usar y no irrita los ojos en todo momento. Ejecutar una resolución de 5120×1440 a 200 fps exige una tarjeta gráfica muy potente. Sin embargo, no se aprecian efectos de tearing ni saltos, y el movimiento es fluido en toda la pantalla gigante gracias a la frecuencia de refresco variable (VRR). En cuanto a las prestaciones, este monitor curvo para videojuegos Incluye las funciones «Imagen junto a imagen» y «Imagen en imagen». Puedes visualizar dos señales a la vez (ahora tienes dos pantallas en una).

En general, es genial, pero se necesita espacio en el escritorio y un ordenador potente para poder disfrutarlo al máximo.

Pros Cons ✅ Pantalla curva de 32:9 increíblemente envolvente ✅ Impresionante resolución «dual QHD» (5120×1440) ✅ Frecuencia de actualización de 200 Hz + 1 ms respuesta ✅ Excelente contraste y HDR600 ✅ Adaptive-Sync + Bajo retraso de entrada = una experiencia de juego fluida y sin tirones, incluso con este tamaño tan grande ❌ Ocupa mucho espacio en el escritorio; tiene una anchura gigantesca de 45 pulgadas ❌ Disponibilidad limitada de contenido en formato 32:9 (no todos los juegos son compatibles con el formato ultrawide sin ajustes)

Veredicto final: El LG 45GR65DC-B UltraGear de 45 pulgadas: una pantalla gigantesca de 45 pulgadas cuenta con una pantalla VA curvada con una relación de aspecto ultrancha de 32:9 lo que también lo convierte en el el mejor monitor ultrawide para juegos en este rango de precios. Permite el uso de dos entradas.

Otra opciónsería elAOC Agon PRO AG346UCD ofrece una experiencia de juego en pantalla ultraancha de 34 pulgadas a un precio más asequible.

★ El mejor monitor curvo para juegos LG 45GR65DC-B UltraGear de 45 pulgadas Cómpralo en Amazon

3. Sony INZONE M9 de 27 pulgadas [El mejor monitor para juegos en 4K]

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Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 27 pulgadas (IPS, atenuación local Full-Array – 96 zonas) Relación de aspecto 16:9 Tipo de panel Panel LCD de tecnología IPS Tiempo de respuesta 1 ms GtG (Fast IPS) Resolución 3840 x 2160 (4K UHD) Frecuencia de actualización 144 Hz (120 Hz en PS5/XSX a través de HDMI 2.1) Brillo ~600 nits de brillo máximo (certificación DisplayHDR 600) Peso 6,8 kg (14,99 libras)

“¿Merece la pena?«Esa era la gran pregunta que me hacía al entrar en el…» Sony INZONE M9, teniendo en cuenta su elevado precio para un monitor de 27 pulgadas. La respuesta es un rotundo sí. Este monitor ofrece una experiencia que justifica que se le haya coronado como el mejor monitor 4K para juegos de su categoría. La estrella del espectáculo es el retroiluminación con atenuación local en toda la matriz (FALD). Puede regular la intensidad de la luz de forma dinámica.

Esta función le da un toque especial al contenido HDR: por ejemplo, Cyberpunk 2077Los letreros de neón brillan con intensidad en las calles de la ciudad, sumidas en la más absoluta oscuridad, algo que los monitores IPS estándar con retroiluminación lateral simplemente no pueden lograr. Un crítico señaló que el HDR del M9 ofrece «una experiencia HDR mejorada» en comparación con otros paneles IPS 4K.

Tanto en el juego normal como en las secuencias de vídeo, el atenuado local funciona de maravilla. aumenta el contraste de forma impresionante. Te sorprenderá lo mucho que ganará en calidad la imagen, casi como si fuera una pseudo HDR (pero con mayor profundidad en las sombras). Esta capacidad es lo que distingue al INZONE M9 frente a competidores como el LG 27GP950 or Gigabyte M28U.

El INZONE M9 cuenta con una pantalla Fast IPS 4K que alcanza una frecuencia de hasta 144 Hz. Es afiladísimo and suave como la mantequilla. Con sus 27 pulgadas, la resolución 4K ofrece una densidad de píxeles de 163 ppp. Los juegos y el texto se ven con una nitidez extraordinaria. Hablando de juegos, este el monitor esfabricadopara la PS5.Sony lo ha equipado con dos puertos HDMI 2.1, por lo que admite sin problemas el 4K a 120 Hz de la PS5 y la Xbox Series X.

Además, es compatible con la función «Mapeo de tonos HDR automático» de la PS5. Al conectar una PS5, la consola reconoce automáticamente el M9 y optimiza la salida HDR para él.

Pros Cons ✅ Una imagen 4K HDR excepcional para su tamaño ✅ Puertos HDMI 2.1 para 4K a 120 Hz, mapeo de tonos HDR automático y modos de imagen por género para PS5 ✅ IPS de 144 Hz y 1 ms para un movimiento fluido y un bajo retraso de entrada ✅ Compatible con G-SYNC y FreeSync Premium ✅ El concentrador USB KVM integrado facilita el uso de un solo teclado y ratón ❌ Ajuste limitado del soporte: solo inclinación y altura, sin giro ni pivote

Veredicto final: The Sony INZONE M9 de 27 pulgadas isOptimizado para PS5 with Mapeo de tonos HDR automático and 4K, 120 Hz, HDMI 2.1asistencia. Se considera que es el el mejor monitor para la PS5 teniendo en cuenta sus especificaciones, características y rendimiento.

A una buena alternativasería el Acer Predator XB283K ofrece compatibilidad con 4K a 144 Hz y HDMI 2.1 a un precio más bajo.

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4. AOC Agon PRO AG346UCD de 34 pulgadas [El mejor monitor ultrawide para juegos]

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Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 34 pulgadas QD-OLED (curvatura de 1800R) Relación de aspecto 21:9 ultrapanorámico Tipo de panel Panel QD-OLED Tiempo de respuesta 0,03 ms GtG Resolución 3440 × 1440 Frecuencia de actualización 175 Hz (Adaptive Sync, compatible con LFC) Brillo ~250 nits en pantalla completa (HDR True Black 400) Peso 7,65 kg (16,87 libras)

Jugar en elAOC Agon PRO AG346UCD es una experiencia maravillosa. No es exagerado decir que es uno de los monitores ultrapanorámicos para juegos más equilibrados del mercado en este momento. Disfrutarás de una inmersión ultrapanorámica y de una calidad de imagen increíble. Eso se lo debes a la pantalla curva de 34 pulgadas y a la tecnología QD-OLED. Las imágenes son impresionantes.

The El contraste profundo e infinito hace que cada elemento de la pantalla resalte de forma espectacular. No verás ningún halo ni efecto de difuminado en las luces brillantes ni en los elementos del HUD sobre fondos oscuros. Cada píxel brilla por sí solo. AOCSu implementación utiliza la tecnología QD-OLED. Cuenta con una mejora del color mediante puntos cuánticos. En la práctica, esto significa que los colores resaltan. Los colores vivos y intensos conservan sus matices. En general, los colores tienen profundidad y matices.

The Formato ultraancho 21:9 eso ya es una gran ventaja. Verás que vive una auténtica inmersión gracias a ello. En los juegos compatibles, el campo de visión ampliado supone una ventaja real. Puedes Podrás ver más enemigos en tu campo de visión periférico y la sensación de amplitud en los juegos de mundo abierto se multiplica por cuatro. La resolución de 3440 × 1440 también resulta ideal.

Esmucho menos exigente que el 4K, por lo que alcanzar los 175 Hz de frecuencia de actualización es factible con una tarjeta gráfica decente. Aun así, la imagen sigue siendo muy nítida en una pantalla de 34 pulgadas. Al fin y al cabo, el AOC Agon PRO AG346UCDes de primera categoríamonitor ultrapanorámico para juegos que te permite disfrutar de velocidad, rendimiento, calidad de imagen y una experiencia inmersiva. Con este monitor no tendrás que renunciar a nada, ya que lo tiene TODO. Aunque supone una inversión, vale la pena.

Pros Cons ✅ Impresionantes imágenes OLED ✅ Panel OLED de puntos cuánticos = colores vivos y puros y un alto nivel de brillo máximo ✅ Prácticamente sin desenfoque de movimiento ✅ 175 Hz, pantalla ultraancha experiencia con Adaptive-Sync, que elimina el efecto de «tearing» a cualquier frecuencia de fotogramas ✅ Formato ultra panorámico 21:9 que 3440×1440 ❌ Carece del ancho de banda HDMI 2.1. Las consolas funcionan a 1440p y 120 Hz, no a 4K.

Veredicto final: El AOC Agon PRO AG346UCD de 34 pulgadas La pantalla ofrece unas imágenes QD-OLED impresionantes y una frecuencia de actualización de 175 Hz para una experiencia de juego fluida.

Si quieres una opción más económica, the LG 45GR65DC-B ofrece una pantalla VA de 45 pulgadas y un gran contraste a un precio más asequible.

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5. ASUS TUF de 27 pulgadas [El mejor monitor para juegos de 1440p]

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Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 27 pulgadas IPS (antirreflejos) Relación de aspecto 16:9 Tipo de panel IPS (conmutación en el plano) Tiempo de respuesta ~4 ms GtG (1 ms MPRT mediante estroboscopio de retroiluminación) Resolución 2560 x 1440 (QHD 1440p) Frecuencia de actualización 165 Hz (overclocking a 170 Hz) con sincronización ELMB Brillo ~350 nits, compatible con SDR y HDR10 (pico de 400 nits) Peso 5,8 kg (12,8 libras)

Si quieres unUn monitor asequible de 27 pulgadas y 1440p que ofrece una fluidez de movimiento excepcional y altas frecuencias de actualización, entonces has dado en el clavo con el ASUS TUF Gaming VG27AQ. Siempre figura entre las mejores recomendaciones en este ámbito. Y es que te ofrece lo que necesitas por mucho menos dinero. Este monitor para juegos, de precio asequible, ofrece una una imagen grande y nítida eso supone menos carga para la GPU que el 4K.

Además, teniendo en cuenta lo que ofrece, su precio hace que su compra sea realmente una de las mejores ofertas en monitores para videojuegos. La resolución de 2560 × 1440 en una pantalla de 27 pulgadas es la combinación perfecta. Todo se ve notablemente más nítida que el 1080p sin necesidad de un hardware de última generación para reproducirla. Podrás ejecutar juegos como The Witcher 3 a 1440p y supera con creces los 100 fps con una tarjeta gráfica de gama media-alta. Los jugadores que exploran vastos paisajes digitales suelen tener cerca una pantalla secundaria en modo vertical. A monitor vertical de gama alta te permite consultar mapas detallados y wikis de estrategia de un solo vistazo.

Tras una exhaustiva investigación y análisis, los compradores señalaron que cambiar a este monitor aumentaba considerablemente la resolución y la frecuencia de actualización. Para los jugadores a los que les gustan los juegos de ritmo trepidante, esto significa que la nitidez de movimiento será excelente. Sin duda, ofrece unas imágenes de gran calidad y una gran fluidez. Además, el panel IPS del VG27AQ impresiona por colores vivos y amplios ángulos de visión.

Pero, ¿dónde está esto? TUF Lo que realmente destaca de este monitor es su manejo del movimiento. Se trata de una pantalla de 165 Hz que se puede overclockear hasta unos 170 Hz, y los tiempos de respuesta son muy buenos, especialmente con ASUScon el overdrive bien ajustado. Por último, esto ASUS TUF Este modelo se ha ganado una reputación por una relación calidad-precio y una fiabilidad excepcionales. Suele ser mucho más barato que otros monitores de gama alta de 1440p, pero ofrece el 95 % de la experiencia.

Pros Cons ✅ Imágenes excelentes en 1440p ✅ Frecuencia de actualización de 165 Hz + bajo retraso de entrada ✅ Tecnología exclusiva ELMB Sync permite reducir el desenfoque de movimiento y utilizar la sincronización adaptativa al mismo tiempo ✅ Adaptive-Sync funciona a la perfección ✅ Ofrece prestaciones de gama alta (165 Hz, HDR, ELMB) a un precio de gama media ❌ Paneles IPScontraste y negros son mediocres; las escenas oscuras en una habitación a oscuras se ven grisáceas (algo habitual en las pantallas IPS) ❌ No dispone de USB-C ni KVM. La conectividad es básica y se centra en los puertos HDMI y DP principales

Veredicto final: The ASUS TUF VG27AQ te ofrece imágenes nítidas, frecuencias de actualización rápidas y colores IPS vivos.

Otra opciónsería el ASUS ROG Strix de 27 pulgadas. Ofrece un HDR aún mejor para una experiencia más refinada.

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6. ASUS ROG Strix de 27 pulgadas [El mejor monitor para juegos de 27 pulgadas]

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Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 27 pulgadas Fast IPS (iluminación Aura Sync) Relación de aspecto 16:9 Tipo de panel IPS (conmutación en el plano) Tiempo de respuesta 0,5 ms GtG (Fast IPS con overdrive) Resolución 2560 x 1440 (QHD) Frecuencia de actualización 270 Hz (overclocking) / 240 Hz nativos – NVIDIA Reflex Latency Analyzer integrado Brillo 400 nits SDR / HDR400 (más de 450 nits de pico) Peso 5,8 kg (12,8 libras)

Descubre uno de los monitores para videojuegos más rápidos del mercado, tanto para jugadores ocasionales como para profesionales. El ASUS ROG Strix de 27 pulgadas XG27AQM es EL monitor para juegos de 27 pulgadas a batir, sobre todo si te dedicas a los juegos competitivos. Aprovecha la una base ya de por sí excelente de 27 pulgadas, 1440 ppp y una increíble frecuencia de actualización de 270 Hz. El resultado es una interfaz que se percibe y es increíblemente rápida y fluida.

Así que, lanzándonos a las partidas de Valoración and Counter-Strike: Global Offensive, la diferencia entre 144 Hz y 270 Hz apenas se nota.

Para un jugador profesional, estas pequeñas diferencias pueden marcar, en conjunto, la diferencia entre ganar o perder. La respuesta se nota un poco más inmediata, y seguir a los objetivos durante los disparos rápidos resulta mucho más fácil. Sobre todo cuando la velocidad de fotogramas está a la altura de tus reacciones. La nitidez de movimiento con una alta frecuencia de actualización es excepcional.

The El panel IPS de alta velocidad que utiliza ASUS en este modelo es uno de los más rápidos que se han probado hasta la fecha. He comprobado que sus tiempos de respuesta rondan los 4 ms o menos, lo cual es excelente para frecuencias de 240 Hz o más. Además, con el ajuste de overdrive, el La valoración de la respuesta visual es excelente. En la práctica,El efecto fantasma prácticamente no se nota a 270 Hz.

¡Pero lo que más me ha impresionado es que ASUS haya conseguido alcanzar esta velocidad sin que se vean afectados el color ni la resolución! El monitor ofrece unas imágenes realmente espectaculares con colores intensos (cubre casi el 97 % de la gama DCI-P3).

En general, elASUS ROG Strix XG27AQMes un ejemplo deuna exageración en el mejor sentido. Es uno de los mejores Monitores para juegos de 27 pulgadas para quienes buscan un rendimiento sin límites. Te ofrecealta resolución, alta frecuencia de actualización y gran capacidad de respuesta, todo en uno.

Pros Cons ✅ Frecuencia de actualización ultrarrápida de 270 Hz, una de las más altas para 1440p ✅ Fast IPS con 0,5 ms GtG , una nitidez de movimiento excepcional con un efecto fantasma mínimo ✅ Excelente reproducción del color y precisión para una pantalla de alta frecuencia de actualización ✅ Compatible conELMB Sync (parpadeo de la retroiluminación + VRR) ✅ Diseño ROG de alta gama: el característico diseño Strix, retroiluminación RGB y un analizador de latencia integrado para Tuning para eSports ❌ Requiere una GPU potente para aprovechar al máximo los 240-270 Hz a 1440p ❌ Precio más elevado que el de los monitores estándar de 27 pulgadas y 144 Hz (estás pagando por la velocidad)

Veredicto final: The ASUS ROG Strix de 27 pulgadas XG27AQM es el monitor de 27 pulgadas definitivo para los jugadores competitivos.

As una alternativa, el Sony INZONE M9 es otro monitor para juegos de gama alta de 27 pulgadas y resolución 4K con atenuación local Full Array para un rendimiento HDR superior.

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7. MSI MPG 321URX QD-OLED [El mejor monitor para juegos de 32 pulgadas]

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Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 32 pulgadas Rapid IPS (con tecnología Quantum Dot) Relación de aspecto 16:9 Tipo de panel Panel QD-OLED Tiempo de respuesta 1 ms GtG (Fast IPS) Resolución 3840 x 2160 (4K UHD) Frecuencia de actualización 144 Hz (120 Hz a través de HDMI 2.1 para consolas) Brillo 400 nits SDR / 600 nits de pico (VESA DisplayHDR 600) Peso 7,5 kg (16,5 libras)

Entra en el gran OLED un monitor panorámico que podría ser el nuevo componente que necesitas para tu equipo de gaming. El El monitor MSI MPG 321UR-QD destaca por su tamaño, su gama de colores y su compatibilidad con múltiples dispositivos y consolas. El sistema del monitor se diseñó para combinar un tamaño de pantalla impresionante con una gran nitidez. El densidad de píxeles (~140 ppp) es superior a una de 27 pulgadas y 1440p, así que Los juegos y el texto se ven muy nítidos.

El contenido en 4K se ve realmente bien en este monitor y te sorprenderán los detalles que se aprecian en una pantalla tan grande. Además, a este modelo se le conoce como «Xbox Edition» porque MSI lo ha adaptado en gran medida para que sea compatible con las consolas: dos puertos HDMI 2.1 te permiten utilizar tu PS5 o tu Series X a una resolución 4K a 120 Hz con VRR.

La pantalla IPS con tecnología Quantum Dot es una de las lo mejor que he visto en cuanto a reproducción del color. Es extremadamente saturado (en el buen sentido) y puede abarcar amplias gamas de colores. Es el espacio de color Adobe RGB completo y aproximadamente el 97 % del DCI-P3. Nos ha dejado impresionados. En cuanto a las características, el monitor cuenta con un nada menos que 6 puertos USB (3 en sentido ascendente, si se cuenta el USB-B para KVM, y 3 en sentido descendente para los dispositivos).

Básicamente, sirve de centro neurálgico para todo. También hay Funciones OSD para juegos: superposición de retículas, un temporizador, un contador de frecuencia de actualización e incluso un modo «Visión nocturna» (MSI(término que se utiliza para referirse al «shadow boost», que sirve para aclarar las zonas oscuras). Muchos otros Los mejores monitores para juegos de 32 pulgadas con características similares son más caras y tienen menos funciones que la MSI MPG 321UR-QD. En general, la MSI MPG 321UR-QD te ofrece una buena relación calidad-precio.

Pros Cons ✅ Impresionante imagen en 4K en una pantalla de 32 pulgadas, una pantalla grande con una alta densidad de píxeles ofrece ✅ Panel IPS con puntos cuánticos ofrece unos colores tremendamente intensos ✅ Frecuencia de actualización rápida de 144 Hz y tiempo de respuesta de 1 ms ✅ Dos puertos HDMI 2.1, diseñados para PS5/XSX en 4K 120 Hz con VRR ✅ Bajo retraso de entrada y FreeSync Premium Pro ❌ El gran tamaño de 32 pulgadas significa una densidad de píxeles inferior a la de los monitores 4K más pequeños (sigue teniendo unos 140 ppp, lo que ofrece un gran nivel de detalle, pero no es una pantalla «Retina» como la de un 27″ 4K) ❌ El OSD puede resultar un poco complejo debido a la gran cantidad de funciones

Veredicto final: The MSI MPG 321UR-QD es un Monitor para juegos 4K de 32 pulgadas ideal para configuraciones de juegos y estaciones de trabajo con varios dispositivos.

A ¿Una alternativa más barata? Acer Predator XB283K te ofrece 4K a 144 Hz, HDMI 2.1 y una excelente precisión cromática por menos dinero.

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8. SAMSUNG 49″ Odyssey QD-OLED [El mejor monitor para juegos de 49 pulgadas]

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Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 49 pulgadas QD-OLED (curvatura 1800R, formato ultraancho 32:9) Relación de aspecto 32:9 Tipo de panel QD-OLED Tiempo de respuesta ~0,03 ms GtG (respuesta instantánea de píxeles OLED) Resolución 5120 x 1440 (Dual-QHD) Frecuencia de actualización Doscientos cuarenta hercios Brillo 250 nits en pantalla completa / ~1000 nits de pico Peso 14,1 kg (31,1 libras)

The Samsung Odyssey OLED G9 Es impresionante, sobre todo en lo que respecta a la visualización de imágenes y a su capacidad de inmersión. Esta gigantesca pantalla de 49 pulgadas es, en esencia, la unión de dos monitores de 27 pulgadas con resolución 1440p. Este monitor para videojuegos presenta una suave curvatura de 1800. Cuando te sientas frente a él, es lo ÚNICO que ves. Te sumerge en una experiencia de otro nivel.

Jugar a un juego como Cyberpunk 2077 or Flight Simulator 2020 ver en este monitor es una experiencia transformadora. El mundo te envuelve gracias a los negros perfectos y los colores intensos de la pantalla OLED. Es casi como mirar a través de una ventana hacia otra realidad. El Samsung Odyssey OLED G9trae elImágenes cinematográficas de los televisores OLED en un formato de monitor y ofrece la alta frecuencia de actualización que necesitan los jugadores.

El rendimiento en juegos también es de primera categoría. La pantalla funciona a Doscientos cuarenta hercios, lo cual es alucinante para una pantalla OLED de 49 pulgadas con una resolución de 5120 × 1440. A 240 Hz, el movimiento alcanza un nivel de fluidez sin precedentes. Si a esa frecuencia de actualización le sumamos la respuesta instantánea de los píxeles del OLED, se obtiene una nitidez de movimiento sin ningún tipo de desenfoque. Los objetos que se mueven rápidamente en Call of Duty: Warzone son más fáciles de controlar y la sensación general es increíblemente suave.

En definitiva, el El Odyssey OLED G9 ofrece una experiencia de juego sin igual. Sin duda, es uno de los mejores monitores superultraanchos que se pueden encontrar en este momento.

Pros Cons ✅ Pantalla OLED curva envolvente de 49 pulgadas ✅ Negros perfectos y contraste infinito ✅ Frecuencia de actualización ultrarrápida de 240 Hz + tiempo de respuesta de píxeles prácticamente nulo ✅ Color Quantum Dot OLED ✅ Compatibilidad con HDR10+ para videojuegos para el mapeo de tonos HDR dinámico ❌ Un precio elevado ❌ Requiere mucho espacio

Veredicto final: The Samsung Odyssey OLED G9es un Monitor ultrapanorámico QD-OLED de 49 pulgadas con negros perfectos, colores vivos y una frecuencia de actualización de 240 Hz.

An opción alternativaes el AOC Agon PRO AG346UCD. Ofrece una pantalla QD-OLED y una frecuencia de actualización de 175 Hz en un formato ultrapanorámico más compacto de 34 pulgadas (y a un precio más asequible).

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9. LG UltraGear 32GS95UV OLED de 32 pulgadas [El mejor monitor OLED para videojuegos]

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Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 32 pulgadas WOLED (pantalla plana, con revestimiento antirreflejos) Relación de aspecto 16:9 Tipo de panel Nano IPS Tiempo de respuesta ~0,03 ms (OLED instantáneo) Resolución 3840 x 2160 (4K UHD) Frecuencia de actualización 240 Hz (frecuencia nativa) Brillo ~250 nits en pantalla completa / más de 800 nits de brillo máximo (DisplayHDR True Black 400) Peso 6,9 kg (15,2 libras)

The LG UltraGear 32GS95UV tiene una potencia impresionante. Este monitor ofrece LGsu reconocida tecnología OLED (tal y como se aprecia en sus televisores) y la optimiza para los videojuegos de sobremesa de una forma que, sencillamente, no se había hecho hasta ahora. En primer lugar, los aspectos visuales: Como cabe esperar de una pantalla OLED, la imagen es sublime. Cada píxel emite su propia luz, por lo que los negros son totalmente negro.

El contraste y la fidelidad del color son impresionantes; el monitor cubre el 133 % del espacio de color sRGB y aproximadamente el 95 % del DCI-P3, por lo que los colores son intensos y precisos. Ahora bien, lo que realmente distingue al 32GS95UV es el rendimiento y el Función de modo dual. Este monitor funciona de forma nativa a 4K y 240 Hz: una especificación ya de por sí revolucionaria, ya que es el primero de su clase. Jugar a 240 Hz en 4K es una auténtica delicia (siempre que tu sistema sea capaz de mantener un alto número de fotogramas).

Incluso con un número de fotogramas por segundo más bajo en juegos más exigentes, la combinación de la frecuencia de refresco variable (VRR) y la rápida respuesta del OLED hace que todo se vea fluido. Pero LG pero no se quedaron ahí: añadieron un Modo de 480 Hz a 1080p ¡Para los jugadores más exigentes! Con solo pulsar una tecla de acceso rápido o activar la opción en el menú OSD, podrás ajustar la resolución del monitor a 1920×1080 y la frecuencia de actualización a 480 Hz.

Incluso ofrece la posibilidad de reducir el área de visualización a 27 o 24 pulgadas (con barras negras) con esa resolución de 1080p, lo que simula de forma eficaz estar sentado más lejos de una pantalla más pequeña. La idea es permitir que la vista abarque fácilmente toda la pantalla en juegos de eSports como CS:GO o Valorant.

En conclusión, el LG 32GS95UV is sin lugar a dudas, el mejor monitor OLED para juegos ahora mismo, ya que combina las ventajas de la tecnología OLED (contraste, color, velocidad) con innovaciones pensadas específicamente para los gamers (modo dual a 480 Hz, etc.) que ningún otro monitor ofrece.

Pros Cons ✅ Imágenes OLED impresionantes ✅ Modo dual a 480 Hz , una función exclusiva que permite a los jugadores competitivos cambiar a 1080p a una una locura 480 Hz con opciones para simular un tamaño de pantalla de 27″ o 24″, para una experiencia de juego más inmersiva ✅ 240 Hz a 4K ✅ Tiempos de respuesta casi instantáneos (0,03 ms) = sin desenfoque de movimiento ni imágenes fantasma ✅ HDMI 2.1 y VRR totalmente compatible ❌ Un modelo insignia caro (con un precio similar al de los televisores de gama alta) ❌ Posible retención de imagen o quemado de pantalla (característica inherente a la tecnología OLED)

Veredicto final: The LG UltraGear 32GS95UV es ideal tanto para juegos inmersivos y eSports de alta velocidad porque se trata de un monitor OLED para videojuegos revolucionario con un rendimiento 4K a 240 Hz.

¿Hay alguna alternativa? The MSI MPG 321UR-QD ofrece compatibilidad con 4K a 144 Hz y HDMI 2.1, lo que te garantiza un rendimiento excelente a un precio más asequible.

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10. KTC G27P6 OLED de 27 pulgadas [El mejor monitor para videojuegos con altavoces]

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Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla OLED de 27 pulgadas (pantalla plana, con revestimiento antirreflectante) Relación de aspecto 16:9 Tipo de panel Nano IPS Tiempo de respuesta ~0,03 ms (prácticamente instantáneo, sin efecto fantasma) Resolución 2560 x 1440 (QHD 1440p) Frecuencia de actualización Doscientos cuarenta hercios Brillo ~250 nits de brillo máximo (compatible con HDR10 – contraste por píxel) Peso 6,9 kg (15,2 libras)

Si aún no has oído hablar de KTC, no estás solo. Al principio me mostraba escéptico con respecto a esta marca menos conocida. Pero su G27P6 OLED Este monitor ha demostrado ser una de las mejores inversiones para gamers que hay en el mercado, sobre todo teniendo en cuenta su precio y sus prestaciones. Empecemos por la experiencia de juego: Al tratarse de una pantalla OLED de 27 pulgadas con una resolución de 1440p y una frecuencia de 240 Hz, resulta ideal tanto para el juego competitivo como para una experiencia inmersiva.

La calidad de la imagen es sencillamente magnífica. Este panel está fabricado por LG (KTC lo cita, al igual que Dell (como hacen otros), así que podrás disfrutar de toda la magia de la tecnología OLED. Negros perfectos y un contraste prácticamente infinito. Cuando inicias un juego como Elden Ring or Batman: Arkham Knight, las escenas nocturnas o las mazmorras oscuras se representan con sombras de un negro azabache, sin rastro alguno del tono grisáceo que se aprecia en las pantallas IPS o incluso VA.

El rendimiento en juegos es espectacular. El tiempo de respuesta es prácticamente instantáneo, por lo que la nitidez de movimiento es mejor que la de cualquier pantalla LCD de 240 Hz que haya visto. No es necesario ajustar el overdrive ni reducir el desenfoque de movimiento; incluso en juegos de disparos frenéticos como Quake Champions or Apex Legends, los objetos en movimiento se ven nítidos.

Los altavoces integrados en un monitor suelen ser un elemento secundario, pero KTC rompió con esa tendencia. El G27P6 cuenta con dos altavoces de 5 W, que se pueden utilizar para jugar y reproducir contenido multimedia. El sonido es «potente y suave», tal y como KTC anuncia. El KTC G27P6 27” cuenta con las principales ventajas de la tecnología OLED y, además, remata la oferta con unos altavoces integrados realmente buenos y una amplia conectividad.

Pros Cons ✅ Excelente calidad visual ✅ Frecuencia de actualización de alta velocidad de 240 Hz a 1440p con un tiempo de respuesta de píxeles prácticamente nulo ✅ Impresionantes altavoces integrados , los dos altavoces de 5 W ofrecen un sonido rico y envolvente ✅ Excelente relación calidad-precio , ofrece el rendimiento de las pantallas OLED a un precio mucho más bajo que el de las grandes marcas



✅ Bajo retraso de entrada y VRR impecable ❌ El brillo máximo es moderado, lo que no resulta ideal para las zonas más iluminadas en HDR en entornos muy luminosos ❌ Requiere un tratamiento contra el quemado de pantalla (pantalla OLED)

Veredicto final: The El KTC G27P6 es un monitor OLED de 27 pulgadas monitor para juegos con un rendimiento fluido a 240 Hz y el increíble contraste de la pantalla OLED, además de unos altavoces integrados de 5 W sorprendentemente buenos que lo hacen destacar.

Otra opción is the LG UltraGear 32GS95UV. Ofrece un rendimiento de 4K a 240 Hz, modo dual de 1080p a 480 Hz y una calidad OLED de primera categoría.

★ El mejor monitor para videojuegos con altavoces KTC G27P6 OLED de 27 pulgadas Cómpralo en Amazon

11. ViewSonic VX1655-4K-OLED de 15,6 pulgadas [El mejor monitor portátil para videojuegos]

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Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla OLED de 15,6 pulgadas (portátil, diseño elegante) Relación de aspecto 16:9 Tipo de panel OLED Tiempo de respuesta ~0,1 ms (prácticamente instantáneo, sin efecto fantasma) Resolución 3840 x 2160 (4K UHD) Frecuencia de actualización sesenta hercios Brillo ~400 nits de brillo máximo (compatible con HDR10: contraste intenso) Peso 1,8 kg (3,9 libras)

Si lo que buscas es un monitor portátil para videojuegos que combina un rendimiento de primera categoría con la portabilidad, el ViewSonic VX1655-4K-OLED es una gran elección. Es un OLED de 15,6 pulgadas with Resolución 4K, lo que te ofrece una imagen nítida y unos detalles precisos mientras te desplazas.

The Pantalla OLEDofertasnegros intensos y colores vivos y brillantes que harán que tus juegos destaquen. Da igual si estás jugando a títulos llenos de acción o explorando un mundo nuevo: el contraste y los colores son impresionantes, lo que hace que todo parezca más realista y envolvente. El Resolución 4K aporta aún más nitidez, lo que te permite ver detalles que se te pasarían por alto en pantallas más pequeñas.

El rendimiento también es impresionante. El El tiempo de respuesta es ultrarrápido, lo que significa que no verás ningún efecto fantasma ni desenfoque de movimiento, incluso cuando la acción se intensifique en juegos como Fortnite or Call of Duty. ElFrecuencia de actualización de 60 Hz Puede parecer baja en comparación con algunos monitores para videojuegos, pero esta pantalla sigue ofreciendo una experiencia de juego fluida y con buena capacidad de respuesta.

En cuanto al sonido, el ViewSonic VX1655 incluyealtavoces integrados que, sorprendentemente, funcionan muy bien para ser un monitor portátil. Los altavoces duales ofrecen un sonido decente, lo que te permite una experiencia de audio fluida sin necesidad de auriculares ni altavoces adicionales. El monitor es compactoandfácil de transportar, así que, tanto si juegas en una cafetería como en casa de un amigo, tienes todo lo que necesitas.

Pros Cons ✅ Preciosa pantalla OLED con colores vivos y negros profundos ✅ Tiempo de respuesta ultrarrápido para una experiencia de juego fluida ✅ Prácticos altavoces integrados para jugar en cualquier lugar ✅ Ligero y fácil de transportar ✅ Resolución 4K para una imagen nítida ❌ Brillo ligeramente inferior, no es ideal para entornos muy luminosos

Veredicto final: The ViewSonic VX1655-4K-OLED is una fantástica pantalla portátil para videojuegos con su afiladoPantalla OLED 4K, excelente contraste de colores, ytiempo de respuesta rápido. Es perfecto para quienes buscan una experiencia de primera calidad sin que el dispositivo resulte demasiado voluminoso. Para quienes buscan pantallas aún más grandes, el Acer Predator X27 ofrece una gran pantalla 4K con una frecuencia de actualización aún mayor y más funciones.

★ El mejor monitor portátil para videojuegos ViewSonic VX1655-4K-OLED de 15,6 pulgadas Cómpralo en Amazon

12. Pantalla LG 27MD5KL-B Ultrafine 5K [El mejor monitor para juegos 5K]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 27 pulgadas IPS (revestimiento de alta calidad y baja reflexión) Relación de aspecto 16:9 Tipo de panel IPS Tiempo de respuesta ~5 ms (rápido y nítido) Resolución 5120 x 2880 (5K UHD) Frecuencia de actualización sesenta hercios Brillo 500 cd/m² (ideal para entornos luminosos) Peso 6,8 kg (15 libras)

Si estás buscando un monitor para videojuegos de 5K de gama alta, el LG 27MD5KL-B Ultrafine 5K es difícil de superar. Esto Pantalla de 27 pulgadasofertas resolución 5K de gran nitidez que resulta ideal para gráficos detallados y experiencias de juego envolventes.

The Resolución de 5K da vida a cada juego con una nitidez extraordinaria. Desde desde paisajes llenos de vida hasta los detalles más sutiles En situaciones de acción trepidante, este monitor lo aguanta todo.

The Panel IPSofrececolores precisos and amplios ángulos de visión, por lo que siempre disfrutarás de una imagen nítida y brillante, tanto si estás jugando como viendo películas. Además, su brillo de 500 cd/m² lo hace perfecto para trabajar o jugar en habitaciones luminosas, por lo que no te perderás ningún detalle, ni siquiera a la luz del día.

El rendimiento es excelente y la velocidad es alta tiempo de respuesta de unos 5 ms, lo que la hace lo suficientemente sensible como para juegos ocasionales. Sin embargo, con un Frecuencia de actualización de 60 Hz, es ideal para los jugadores a los que les gustan los juegos con un ritmo más relajado. Por ejemplo, juegos como The Witcher 3 or Civilization VI quedarán espectaculares en esta pantalla, mientras que los juegos más rápidos como Counter-Strike: Global Offensive puede que no sea tan fluido como en los monitores con una frecuencia de actualización más alta.

Este monitor también incluye Thunderbolt 3 and Entradas USB tipo C, lo que te ofrece opciones de conectividad fiables, especialmente para macOSusuarios. Y el paquete incluye incluso un kit de limpieza para pantallas, para que puedas mantener tu pantalla impecable y como nueva.

Pros Cons ✅ Resolución de 5K para una nitidez y un nivel de detalle increíbles ✅ Panel IPS con gran precisión cromática y amplios ángulos de visión ✅ Excelente luminosidad para habitaciones luminosas ✅ Entradas Thunderbolt 3 / USB tipo C para conexiones rápidas ✅ Incluye un kit de limpieza para la pantalla ❌ Es un poco pesado, lo que lo hace menos fácil de transportar

Veredicto final: The LG 27MD5KL-B Ultrafine the El mejor monitor de 5K para jugadores y creadores que necesitan una pantalla nítida y de alta calidad.

Ofrece una claridad excelente, una gran precisión de color y un rendimiento sólido, especialmente para juegos de ritmo más lento o trabajos creativos. Si necesitas un monitor más orientado a los videojuegos con una frecuencia de actualización más alta, quizá te interese echar un vistazo al Acer Predator XB273K.

★ El mejor monitor para juegos 5K Pantalla LG 27MD5KL-B Ultrafine 5K Cómpralo en Amazon

13. Acer Predator XB283K de 28 pulgadas [El mejor monitor para juegos económico]

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Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 71 cm Relación de aspecto 16:9 Tipo de panel Panel IPS Agile-Splendor Tiempo de respuesta 1 ms GtG (Fast IPS) Resolución 3840 x 2160 (4K UHD) Frecuencia de actualización 144 Hz (VRR FreeSync Premium) Brillo 400 nits de PICO (certificación HDR400) Peso 4,8 kg (10,58 libras)

Encontrar unun monitor para juegos 4K asequible que no escatima en prestaciones puede parecer imposible, pero el Acer Predator XB283Kofrece auténticoRendimiento para juegos en 4K y 144 Hz a un precio asequible. Por unos 400 dólares (en oferta), te ofrece detalles nítidos y colores vivos. Cuenta con un impresionante panel IPS de Agile-Splendor, así que eso se lo debe a la alta calidad de las imágenes.

Notarás enseguida la mayor claridad y el Gama de colores DCI-P3 del 90 % ofrece una experiencia visual espectacular. La compatibilidad con HDR (DisplayHDR 400) aporta un notable aumento del brillo. Con un brillo máximo de 400 nits, Combate bien los reflejos y ofrece un contraste aceptable para ser una pantalla IPS. Pero lo más importante es dónde está el Predator XB283Kde verdadbrilla, y eso sería en su rendimiento en juegos.

Juegos de ritmo trepidante como DOOM Eternal que exigen mucho a tu dispositivo funcionan con una fluidez increíble. Todo ello gracias a una frecuencia de actualización de 144 Hz, un tiempo de respuesta de 1 ms y compatibilidad con G-Sync y FreeSync. El desenfoque y el efecto fantasma serán mínimos. Al reproducir títulos como Halo Infinite en la Xbox Series X a 4K y 120 Hz también debería ser una experiencia fluida. Puedes dar las gracias a Interfaz multimedia de alta definición 2.1 apoyo a eso.

En definitiva, este monitor es un una opción excelente para los juegos competitivos.Ofrecebajo retraso de entrada y excelente gestión del movimiento. No da la sensación de ser un producto de mala calidad, aunque se trate de un modelo económico. El soporte es robusto y está bien ajustado. A Puerto USB-C con suministro de energía de 65 W and un conmutador KVM facilita el cambio entre un ordenador para juegos y un portátil. Además, los puertos USB-A adicionales son un buen extra. Los altavoces integrados son básicos, pero sirven para tareas sencillas.

Pros Cons ✅ Excelente relación calidad-precio para 4K a 144 Hz ✅ Pantalla IPS nítida y con colores vivos ✅ Puertos HDMI 2.1 Habilitar juegos en 4K a 120 Hz en PS5/XSX ✅ Movimiento fluido y con poco desenfoque ✅ Conmutador KVM y concentrador USB integrados simplificar la configuración de varios dispositivos ❌ DisplayHDR 400 solo ofrece un efecto HDR moderado ❌ Los altavoces funcionan, pero les faltan graves

Veredicto final:Acer Predator XB283K de 28 pulgadas es un monitor para juegos 4K a 144 Hz a un precio asequible con HDMI 2.1 para consolas de nueva generación.

Si quieres una opción similar, elige el ASUS TUF de 27 pulgadas. Este es, con diferencia, el el mejor monitor para juegos económico que ofrece una excelente relación calidad-precio con una resolución de 1440p y altas frecuencias de actualización.

★ El mejor monitor para juegos a un precio asequible Acer Predator XB283K de 28 pulgadas Cómpralo en Amazon

Características y especificaciones clave que debes tener en cuenta antes de comprar el mejor monitor para juegos

Hay varias especificaciones CLAVE que influyen en el rendimiento de tu monitor, la nitidez de la imagen, su capacidad de inmersión y la experiencia de juego en general, al igual que ocurre con el los mejores televisores para videojuegos. Analicemos algunos puntos clave para que los tengas en cuenta a la hora de comprar un nuevo monitor para videojuegos.

1. El tamaño de la pantalla importa: cómo elegir el tamaño de monitor adecuado para jugar

The el tamaño de pantalla adecuado para jugar Depende de tu configuración y de la experiencia de juego que prefieras.

60–68 cm : Ideal para juegos competitivos; te permite tenerlo todo a la vista.

: Ideal para juegos competitivos; te permite tenerlo todo a la vista. 81 cm : Ideal para disfrutar de una experiencia inmersiva en juegos para un solo jugador y de consola.

: Ideal para disfrutar de una experiencia inmersiva en juegos para un solo jugador y de consola. 34 pulgadas o más (ultraancha): Ideal para juegos de simulación y multitarea.

2. Entender las frecuencias de actualización: por qué 144 Hz y 240 Hz son importantes para los jugadores

La frecuencia de actualización influye directamente en la fluidez con la que se ven los movimientos de los videojuegos en pantalla. Una frecuencia de actualización más alta se traduce en movimientos más fluidos y una mejor experiencia de juego. Una frecuencia de actualización más alta implica una mayor capacidad de respuesta y menos efecto de «tearing» en la pantalla.

60 Hz: Es un modelo básico, pero no es el más adecuado para juegos de ritmo rápido.

Es un modelo básico, pero no es el más adecuado para juegos de ritmo rápido. 120 Hz–144 Hz: Ideal para la mayoría de los jugadores: animaciones más fluidas y menos desenfoque de movimiento.

Ideal para la mayoría de los jugadores: animaciones más fluidas y menos desenfoque de movimiento. 240 Hz+:Ideal para los deportes electrónicos y los juegos de disparos en primera persona.

3. Opciones de resolución: comparación entre monitores de 1080p, 1440p y 4K

A mayor resolución ¡Mejora la nitidez de la imagen, pero también requiere más potencia de la GPU!

Full HD (1080p) : Ideal para jugar sin gastar mucho y con altas frecuencias de actualización.

: Ideal para jugar sin gastar mucho y con altas frecuencias de actualización. 1440p (QHD: Un equilibrio entre rendimiento y una imagen nítida; ideal para la mayoría de los jugadores.

Un equilibrio entre rendimiento y una imagen nítida; ideal para la mayoría de los jugadores. Ultra alta definición: Ofrece un gran nivel de detalle, pero requiere una tarjeta gráfica potente para poder aprovecharlo al máximo (y para que funcione con fluidez).

4. Explicación de los tipos de paneles: IPS, TN y VA para juegos

El tipo de panel influye en la precisión del color de tu monitor. También afecta a los tiempos de respuesta y a los ángulos de visión. Para la mayoría de los jugadores, los paneles IPS son la opción ideal. Ofrecen un equilibrio perfecto entre velocidad y calidad visual.

IPS (conmutación en el plano) : La mejor precisión de color y amplios ángulos de visión, lo que resulta ideal para los juegos de rol y una experiencia de juego envolvente.

: La mejor precisión de color y amplios ángulos de visión, lo que resulta ideal para los juegos de rol y una experiencia de juego envolvente. TN (nemático retorcido) : Tiempos de respuesta más rápidos, pero colores menos intensos. Ideal para juegos FPS competitivos.

: Tiempos de respuesta más rápidos, pero colores menos intensos. Ideal para juegos FPS competitivos. VA (alineación vertical): Ofrece un mejor contraste que el IPS, pero sus tiempos de respuesta más lentos pueden provocar el efecto «ghosting».

5. OLED, Mini-LED y LCD: ¿qué tecnología de pantalla sale ganando?

Las tecnologías de pantalla influyen y afectan directamente al brillo, el contraste y la profundidad del color. La tecnología OLED suele ser la mejor opción para obtener una calidad de imagen superior. Por otro lado, la tecnología Mini-LED ofrece un equilibrio entre brillo y contraste sin riesgo de quemado de pantalla.

OLED : Negros perfectos, tiempo de respuesta casi instantáneo, pero son caros y presentan riesgo de quemado de pantalla.

: Negros perfectos, tiempo de respuesta casi instantáneo, pero son caros y presentan riesgo de quemado de pantalla. Mini-LED : Más brillante que el OLED, con un contraste mejorado, pero sin iluminación real por píxel.

: Más brillante que el OLED, con un contraste mejorado, pero sin iluminación real por píxel. Pantalla de cristal líquido (con retroiluminación LED): Es la opción más asequible, pero carece de los negros profundos y el contraste de las pantallas OLED y Mini-LED.

6. La importancia del tiempo de respuesta en los videojuegos

A tiempo de respuesta del monitor influye en la rapidez con la que los píxeles cambian de color, lo que, a su vez, repercute en la nitidez del movimiento. Para los juegos competitivos, lo ideal es un tiempo de respuesta de 1 ms o menos.

1 ms GtG : Ideal para juegos de disparos en primera persona (FPS) de ritmo trepidante y deportes electrónicos; elimina el desenfoque de movimiento.

: Ideal para juegos de disparos en primera persona (FPS) de ritmo trepidante y deportes electrónicos; elimina el desenfoque de movimiento. 4-5 ms GtG : Sigue siendo aceptable para la mayoría de los jugadores, pero puede presentar un ligero efecto fantasma.

: Sigue siendo aceptable para la mayoría de los jugadores, pero puede presentar un ligero efecto fantasma. Ocho milisegundos o más: No se recomienda para jugar, ya que puede producirse un desenfoque de movimiento apreciable.

7. El papel de la profundidad de bits y la precisión del color en los monitores para videojuegos

Tanto la profundidad de bits como la precisión del color influyen en el realismo visual. Una profundidad de color de 8 bits o superior suele producir imágenes más vívidas y realistas.

6 bits + FRC (control de frecuencia de fotogramas) : Profundidad de color básica, pero no es una calidad auténtica de 8 bits.

: Profundidad de color básica, pero no es una calidad auténtica de 8 bits. Nativo de 8 bits : Es el estándar en la mayoría de los monitores para videojuegos, ya que ofrece 16,7 millones de colores.

: Es el estándar en la mayoría de los monitores para videojuegos, ya que ofrece 16,7 millones de colores. 10 bits: Ideal para juegos en HDR y la creación de contenidos, con una capacidad para mostrar más de mil millones de colores.

8. HDR en monitores para videojuegos: ¿merece la pena la inversión?

El HDR es una inversión que vale la pena si quieres un monitor que ofrezca una calidad visual óptima en cuanto a brillo, profundidad de color y contraste. Para disfrutar de una verdadera experiencia de juego en HDR, lo mejor es buscar modelos con certificación DisplayHDR 600 o superior.

Alto rango dinámico 10 : HDR básico , ofrece un mejor contraste que el SDR, pero su efecto real es limitado.

: , ofrece un mejor contraste que el SDR, pero su efecto real es limitado. DisplayHDR 600+ : Mejoras significativas en el brillo y la profundidad.

: Mejoras significativas en el brillo y la profundidad. HDR1000 / Negro auténtico: La mejor calidad HDR, presente en los monitores OLED y Mini-LED de gama alta.

9. Monitores duales, monitores ultraanchos o monitores curvos: ¿cuál es la mejor opción para los gamers?

En definitiva, la mejor configuración depende de ti y de tu estilo de juego.

Dos monitores : Ideal para realizar varias tareas a la vez, pero tiene marcos entre las pantallas.

: Ideal para realizar varias tareas a la vez, pero tiene marcos entre las pantallas. Ultraancho (21:9 o 32:9) : Una experiencia fluida para juegos de carreras, simuladores de vuelo y juegos de rol.

: Una experiencia fluida para juegos de carreras, simuladores de vuelo y juegos de rol. Monitores curvos: Aumenta la sensación de inmersión y reduce la fatiga visual.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor monitor para videojuegos?

The Monitor para juegos ASUS ROG Swift de 32 pulgadas y 4K es el mejor monitor para juegos en general, ya que combina un pantalla nítida 4K UHD, Frecuencia de actualización de 144 Hz, además de un excelente rendimiento HDR tanto para jugadores de PC como de consola. Ofrece unas imágenes impresionantes, un bajo retraso de entrada y compatibilidad con HDMI 2.1 para disfrutar de los videojuegos de nueva generación a 4K y 120 Hz.

¿Qué debo tener en cuenta a la hora de elegir un monitor para juegos?

Debes tener en cuenta la frecuencia de actualización, el tiempo de respuesta, la resolución y el tipo de panel de un monitor para juegos. Una frecuencia de actualización elevada, a partir de 144 Hz (o superior), mejora la fluidez del juego, al igual que un tiempo de respuesta reducido (1-5 ms). Algunos paneles, como los OLED, IPS o QD-OLED, ofrecen una imagen mejorada y una gran precisión cromática.

¿Cuál es el mejor tipo de panel para jugar?

El mejor tipo de pantalla para jugar depende de tus necesidades. Los jugadores competitivos suelen optar por frecuencias de actualización y tiempos de respuesta más altos, mientras que los jugadores ocasionales suelen decantarse por una mejor calidad visual.

¿Cuál es una buena frecuencia de actualización para jugar?

Para jugar, es recomendable una frecuencia de actualización de 144 Hz o superior. Las frecuencias de actualización más altas reducen el desenfoque de movimiento y hacen que la experiencia de juego sea más fluida.

¿Cuál es un buen tiempo de respuesta para un monitor para videojuegos?

Un buen tiempo de respuesta para un monitor para videojuegos oscila entre 1 ms y 5 ms, ya que los tiempos de respuesta más bajos reducen el efecto fantasma y el desenfoque de movimiento. Los paneles OLED y QD-OLED tienen tiempos de respuesta casi instantáneos. Los paneles IPS y TN suelen ofrecer tiempos de respuesta de entre 1 ms y 3 ms.

¿Qué tamaño de monitor es el más adecuado para jugar?

60–68 cm → Ideal para juegos competitivos, ya que todo cabe en tu campo de visión.

→ Ideal para juegos competitivos, ya que todo cabe en tu campo de visión. 81 cm → Más envolvente, ideal para juegos para un solo jugador y títulos de estilo cinematográfico.

→ Más envolvente, ideal para juegos para un solo jugador y títulos de estilo cinematográfico. Ultrawide (34”+) → Ideal para juegos de carreras, simuladores y la exploración de mundos abiertos.

¿Los monitores para videojuegos tienen altavoces?

Algunos sí, pero suelen ser muy básicos. Para jugar en serio o disfrutar de un audio envolvente, unos buenos auriculares o unos altavoces externos son una opción mucho mejor.

¿Son los monitores para videojuegos adecuados para trabajar?

Sí. Sus altas frecuencias de actualización hacen que el desplazamiento y la multitarea resulten más fluidos, y los modelos con alta resolución y colores precisos son ideales para trabajos creativos o de productividad. Busca soportes ergonómicos si vas a utilizarlos durante muchas horas.

¿Es mejor un monitor que un televisor para jugar?

Sí, algunos monitores para videojuegos tienen altavoces integrados, pero suelen ofrecer una calidad de sonido bastante básica.

Sí, un monitor para videojuegos es mejor que un televisor para jugar si lo que buscas son tiempos de respuesta más rápidos, frecuencias de actualización más altas y un menor retraso de entrada.

¿Quién fabrica los mejores monitores para videojuegos?

ASUS, LG, Samsung, Acer, MSI y AOC son conocidas por fabricar monitores con altas frecuencias de actualización, bajo retraso de entrada y tecnología de paneles de primera calidad. Los modelos OLED y QD-OLED de LG, MSI y Samsung son actualmente los mejores para los juegos de alta gama.

¿Qué monitores utilizan los jugadores profesionales?

Los jugadores profesionales suelen utilizar monitores con una alta frecuencia de actualización, que va de los 240 Hz a los 360 Hz. Por lo general, se decantan por monitores con un bajo retraso de entrada y tiempos de respuesta rápidos.