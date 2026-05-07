Los 9 mejores auriculares para PS5 que te ofrecerán una inmersión sin igual en 2025

Lo mejor PS5 Los auriculares son un elemento clave que puede llevar fácilmente tu experiencia de juego en consola a un nivel completamente nuevo. Tanto si te sumerges en juegos de disparos competitivos, como si exploras vastos mundos de rol o simplemente te relajas con tus amigos en el chat de grupo, unos auriculares adecuados marcan una gran diferencia.

Está claro que necesitas que suene bien, pero ¿prefieres unos graves potentes o un sonido equilibrado de calidad de estudio? La libertad que ofrece la conexión inalámbrica es increíble, pero ¿merece la pena sacrificar la fiabilidad de los auriculares con cable? Ah, y no te olvides de la comodidad. Al fin y al cabo, probablemente no se trate solo de esas sesiones rápidas de media hora de juego a las que me refiero aquí.

Hay un montón de cosas que debes tener en cuenta antes de decidirte por tu elección definitiva. Por suerte, no tienes por qué hacerlo solo, ya que he investigado mucho, he estudiado e incluso he hablado con algunos jugadores profesionales, todo ello para elaborar esta lista de auriculares que complementan PS5 lo mejor para los jugadores.

No te vayas, que en unos momentos te contaré todo lo que necesitas saber sobre lo mejor PS5 ¡y muchos más auriculares!

Nuestras mejores recomendaciones de auriculares para PS5

Elegir los mejores auriculares para juegos PS5 No es una decisión fácil. Hay un montón de opciones estupendas, cada una con algo único que aportar. Pero tras analizar a fondo las candidatas, algunas destacaron sobre el resto. Estas son las que más nos han impresionado:

SteelSeries Arctis Nova 7P: Disfruta de una conectividad fluida, una calidad de sonido excepcional con audio espacial de 360 grados, un rendimiento inalámbrico excelente y un sinfín de opciones de personalización. HyperX Cloud Alpha con cable: Comodidad, durabilidad y un sonido excepcional gracias a los transductores de doble cámara de los Cloud Alpha, todo ello a un precio muy asequible. Turtle Beach Stealth 700 3.ª generación: Una comodidad fantástica, un sonido potente y una experiencia de juego inalámbrica impecable, todo en un solo producto. Beyerdynamic DT 990 Pro: Sumérgete en una calidad de sonido de nivel profesional con una claridad insuperable, gran comodidad y un diseño abierto. Razer BlackShark V2: Una experiencia de juego perfecta que combina sonido envolvente 7.1, un micrófono de gran nitidez y una comodidad excepcional.

Por supuesto, hay muchos más aspectos que tener en cuenta de los que puede abarcar esta selección. Hoy he reunido un total de nueve auriculares, y creo que cada uno de ellos merece realmente tu atención. ¿Estás listo para sumergirte en este mundo y descubrir todos los detalles que necesitas para encontrar el modelo perfecto para ti?

¿Cuál de los mejores auriculares para PS5 es el ideal para ti?

Todos estos auriculares han demostrado una y otra vez que, cuando se trata de jugar en PS5, no hay ninguna opción que lo haga mejor. Sin embargo, además de su excelente compatibilidad con PlayStation, todas ellas ofrecen ventajas distintas que se adaptan a los diferentes tipos de jugadores.

Por supuesto, aunque puedo darte algunas recomendaciones basadas en diversos factores, solo tú sabes qué es lo mejor para ti. Así que, ¡no perdamos más tiempo y pasemos directamente a analizar todas estas opciones una por una!

1. SteelSeries Arctis Nova 7P [Los mejores auriculares para PS5 en general]

Tipo de conexión Inalámbrico (2,4 GHz, Bluetooth) y con cable (3,5 mm) Duración de la batería Hasta 38 horas Cancelación de ruido Aislamiento acústico pasivo Versión de Bluetooth Bluetooth 5.0 Peso Trescientos veinticinco gramos Micrófono Micrófono retráctil con cancelación de ruido Tiempo de carga Unas 4 horas

A la hora de maridar tu PS5 con unos auriculares fantásticos, los SteelSeries Arctis Nova 7P es probablemente la combinación más perfecta que existe. Destaca por… una calidad de sonido impresionante, lo que hace que cada detalle cobre vida, y su conectividad perfecta con la consola es sencillamente inigualable.

The El audio espacial de 360 grados mejora la localización, así que nadie te pillará nunca por sorpresa. Te sentirás como si estuvieras dentro del propio juego, ya sea al oír pasos que se acercan sigilosamente por detrás o el estruendo de una explosión lejana. Y en cuanto al diseño, al igual que con todos los el mejorSteelSeriesauriculares, es sencillamente impecable.

Además, estoauriculares inalámbricos para videojuegos ofrece numerosas opciones de personalización, como ajustar el perfil de audio y optimizar el micrófono. Esto te permite configurar todo a tu gusto y hacer que la experiencia sea realmente única para ti, mientras que el montura ligera y almohadillas transpirables te mantendrán cómodo durante horas, incluso durante esas sesiones épicas de juego maratonianas.

Y no nos olvidemos de la sistema inalámbrico dual, que permite cambiar fácilmente entre el audio de los videojuegos y las llamadas por Bluetooth. Si a eso le sumamos la gran autonomía de la batería, el resultado es un auricular tan resistente como envolvente, lo que lo convierte en el mejor PS5 los auriculares que hay actualmente en el mercado.

Ventajas Contras ✅ Compatibilidad perfecta entre los auriculares y la consola PS5 ❌ El plástico, aunque es resistente, no es tan sólido como otras alternativas ✅ El audio espacial envolvente de 360 grados te permite escuchar hasta el más mínimo detalle ✅ El modo inalámbrico dual permite acceder al audio del juego y a las llamadas por Bluetooth ✅ Micrófono retráctil con cancelación de ruido y supresión de ruido mediante IA ✅ Hasta 38 horas de autonomía con carga rápida USB-C

Veredicto final:The SteelSeries Arctis Nova 7P Estos auriculares ofrecen un sonido envolvente, audio espacial, comodidad durante todo el día y una conectividad perfecta con PS5, lo que lo convierte en la mejor opción para todos PlayStationjugadores.

2. HyperX Cloud Alpha con cable [Los mejores auriculares económicos para PS5]

Tipo de conexión Con cable (3,5 mm) Duración de la batería N/A Cancelación de ruido Aislamiento acústico pasivo Versión de Bluetooth N/A Peso Doscientos noventa y ocho gramos Micrófono Micrófono desmontable con cancelación de ruido Tiempo de carga N/A

Si quieres conseguir un buen PS5 si tu objetivo es comprar unos auriculares y quieres sacar el máximo partido a tu inversión, entonces HyperX Cloud Alpha con cable esa es la respuesta. Es uno de esos casos en los que no hace falta gastarse una fortuna para conseguir una calidad de primera.

EstoAuriculares HyperX tiene una construcción robusta, con un armazón de aluminio ligero y almohadillas de espuma viscoelástica que resultan muy cómodos incluso durante largas sesiones de juego. Pero eso no es todo, ya que además ofrecen un ajuste realmente cómodo que te permite seguir jugando sin sentir ninguna molestia.

Gracias a sualtavoces de doble cámaraquemantén el sonido equilibrado, la calidad del sonido también es sorprendentemente buena, sobre todo para un auriculares para juegos económicos. Además, el excelente aislamiento pasivo del ruido te ayuda a sumergirte de lleno en el juego, lo cual siempre es genial. Tanto si estás explorando mazmorras como si te encuentras en medio de una intensa partida de disparos, el audio y la comunicación son siempre impecables.

The El micrófono es desmontable y transmite la voz con gran claridad, eliminando eficazmente todo el ruido de fondo. Su resistencia es realmente impresionante, incluso con un uso diario intensivo. En esencia, con HyperX Cloud Alpha con cable, se percibe esa sensación de calidad superior de un unos auriculares para juegos geniales sin arruinarse, y, en mi opinión, es una ganga perfecta.

Ventajas Contras ✅ Los transductores de doble cámara ofrecen un sonido nítido, equilibrado y con una buena separación ❌ La falta de una opción inalámbrica limita la movilidad y te deja sin alternativas ✅ Micrófono desmontable, transparente y con cancelación de ruido ✅ Funciona a la perfección con el audio 3D de la PS5, lo que hace que cada detalle destaque ✅ Estructura de aluminio resistente con almohadillas de espuma viscoelástica ✅ La conexión fiable de 3,5 mm garantiza un rendimiento sin retrasos

Veredicto final:A pesar de ser un auriculares por menos de 100 dólares, HyperX Cloud Alpha con cable Ofrece una durabilidad impresionante, comodidad y un sonido equilibrado, lo que lo convierte en la opción perfecta para cualquiera que quiera ahorrar en unos auriculares y no le importe jugar con cable.

3. Turtle Beach Stealth 700 3.ª generación [Los mejores auriculares multiplataforma para PS5]

Tipo de conexión Inalámbrico (2,4 GHz, Bluetooth) Duración de la batería Hasta 80 horas Cancelación de ruido Cancelación activa del ruido Versión de Bluetooth Bluetooth 5.2 Peso cuatrocientos ocho gramos Micrófono Micrófono con función «girar para silenciar» y reducción de ruido mediante IA Tiempo de carga Unas 4 horas

Si te gusta hacer varias cosas a la vez y piensas hacerlo mientras juegas, no hay mejores auriculares que los Turtle Beach Stealth 700 3.ª generación. Es sencillamente una bestia, en el mejor sentido de la palabra.

Cumple lo prometidoun sonido potente y detallado con graves profundos eso hace que cada explosión y cada paso parezcan reales. El almohadillas mullidas y diadema ajustable garantiza la comodidad, incluso durante las sesiones que duran toda la noche, y el la batería dura varios días, literalmente.

Luego está la conectividad inalámbrica, que, con ambos 2,4 GHz y Bluetooth conexiones, es totalmente fluido y te permite rápidamente alternar entrePS5, PC y dispositivos móviles. Tanto si estás jugando en una consola, escuchando música en el móvil o participando en una llamada con amigos, el Stealth 700 3.ª generación se adapta sin problemas.

El sistema inalámbrico dual garantiza una comunicación nítida y sin retrasos durante el juego. Y, por si fuera poco, el El micrófono con función de silenciamiento al girarlo ofrece un sonido nítido y claro, lo que facilita la comunicación por chat. Son unos auriculares que lo tienen todo, independientemente de dónde juegues, y que te garantizan la mejor experiencia en todas las plataformas.

Ventajas Contras ✅ Calidad de sonido envolvente excepcional, con graves profundos y agudos nítidos ❌ Su diseño más voluminoso hace que los auriculares sean un poco más pesados y menos prácticos para viajar ✅ Las almohadillas mullidas y su diseño ligero lo hacen muy cómodo ✅ Rendimiento inalámbrico rápido, sin retrasos y fiable ✅ Grabación de voz clara y natural con un filtrado eficaz del ruido ✅ Batería de larga duración que aguanta varios días de uso continuo

Veredicto final:The Turtle Beach Stealth 700 3.ª generación es una plataforma multiplataforma de primer nivel PS5 Unos auriculares con sonido envolvente, comodidad duradera y doble conectividad inalámbrica que te permitirán hacer de todo a la vez.

4. Beyerdynamic DT 990 Pro [Los mejores auriculares abiertos para PS5]

Tipo de conexión Con cable (3,5 mm) Duración de la batería N/A Cancelación de ruido Ninguno (diseño abierto por la parte trasera) Versión de Bluetooth N/A Peso Doscientos cincuenta gramos Micrófono Ninguno Tiempo de carga N/A

For PS5 los jugadores a los que les gusta disfrutar únicamente de la mejor calidad de audio disponible, el Beyerdynamic DT 990 Pro ofrece una experiencia que pocos otros auriculares pueden igualar. Gracias a su Gracias a su diseño abierto, el sonido, con calidad de estudio, resulta muy amplio. SuEl campo sonoro es amplio y envolvente, haciendo que cada detalle de tu juego resulte natural y realista.

Los graves son profundos pero controlados, con unos medios ricos y unos agudos que resaltan hasta el más mínimo efecto de sonido. El La calidad de fabricación es de primera categoría… además, la mayoría de los usuarios coinciden en que los auriculares aguantan increíblemente bien incluso tras años de uso.

Lo único que hay que tener en cuenta es que el diseño abierto puede ser, en ocasiones, un arma de doble filo. Suena increíble, sí, pero no hay que esperar que aísle mucho del ruido de fondo.

Ventajas Contras ✅ Un amplio y natural campo sonoro que crea una experiencia envolvente ❌ La falta de micrófono complica un poco la comunicación ✅ Su sonido con calidad de estudio lo hace perfecto tanto para jugar como para escuchar música ✅ Las almohadillas de terciopelo son increíblemente cómodas y mantienen la frescura durante largos periodos de tiempo ✅ El diseño con cable garantiza un sonido de la máxima calidad y sin retrasos ✅ La estructura es muy resistente y aguanta incluso tras años de uso diario.

Veredicto final:The Beyerdynamic DT 990 Pro es, sin duda, la mejor opción para los audiófilos PS5 jugadores que quieran sacar el máximo partido al audio con un campo sonoro amplio y envolvente, además de una comodidad de primera y una construcción resistente.

5. Razer BlackShark V2 [Los mejores auriculares para PS5 en cuanto a aislamiento acústico]

Tipo de conexión Con cable (3,5 mm y USB) Duración de la batería N/A Cancelación de ruido Aislamiento pasivo avanzado del ruido Versión de Bluetooth N/A Peso Doscientos sesenta y dos gramos Micrófono Micrófono supercardioide HyperClear desmontable Tiempo de carga N/A

A veces, ser capaz de bloquear por completo cualquier distracción y concentrarse plenamente en el partido puede marcar la diferencia entre ganar y perder. Cuando eso ocurre, no hay mejor aliado que el Razer BlackShark V2 Auriculares para juegos con cancelación de ruido.

Difícilmente encontrarás una experiencia de audio más envolvente y sin interrupciones que la que ofrece este aislamiento pasivo avanzado del ruido, diseño ligero, and almohadillas de espuma viscoelástica con revestimiento de felpa. En cuanto te pongas estas gafas, solo estarás tú y el juego.

Además, elLos altavoces TriForce de titanio de 50 mm ofrecen un sonido profundo y potente, así como audio direccional, mientras que el desmontable El micrófono supercardioide HyperClear garantiza que tu voz se escuche con claridad y siempre se oye tal y como debe ser. Es, sin duda, un paquete perfecto a un precio bastante razonable.

Ventajas Contras ✅ Aislamiento acústico pasivo excepcional que rivaliza con la cancelación activa del ruido ❌ La falta de una opción inalámbrica limita la movilidad y te deja sin alternativas ✅ Sonido de máxima calidad gracias a los transductores TriForce Titanium de 50 mm ✅ Micrófono supercardioide HyperClear desmontable ✅ El cable trenzado, de gran durabilidad, es fiable y reduce los enredos y el desgaste ✅ Las almohadillas de espuma viscoelástica reducen la presión y aumentan la comodidad

Veredicto final: Ningún otro auricular ofrece un aislamiento acústico tan excepcional como el Razer BlackShark V2, mientras que su excelente calidad de sonido y su cómodo ajuste lo convierten en una opción de primera categoría para cualquier intérprete que busque una experiencia envolvente PS5juegos.

6. SteelSeries Arctis Pro + GameDAC [Los mejores auriculares para PS5 con sonido de alta calidad]

Tipo de conexión Con cable (USB) Duración de la batería N/A Cancelación de ruido Aislamiento acústico pasivo Versión de Bluetooth N/A Peso Trescientos cuarenta y nueve gramos Micrófono Micrófono retráctil bidireccional Tiempo de carga N/A

The SteelSeries Arctis Pro + GameDAC es una combinación que ofrece un sonido de primera categoría. Si quieres disfrutar de tus juegos con la máxima resolución de audio y una profundidad y claridad increíbles, esta es tu mejor opción.

Estos auriculares para juegos de alta fidelidad son son ligeros y sus almohadillas transpirables resultan increíblemente cómodas. Además, está diseñado para durar, con materiales de primera calidad que se sienten tan bien como suenan. Ah, y elEl equilibrio de audio es excelente, haciendo que cada disparo, cada diálogo y cada tema musical se perciban de forma diferente.

Y, para colmo, el dedicado Juego DAC (convertidor digital-analógico) tampoco es solo por aparentar – ofrece audio sin pérdidas y te permite ajustar la configuración sobre la marcha. Hay un montón de opciones de personalización que puedes utilizar para crear tu propia experiencia perfecta, y esa es precisamente la razón por la que a la gente le encantan estos auriculares.

Ventajas Contras ✅ GameDAC ofrece audio de alta resolución y totalmente sin pérdidas ❌ La conexión exclusivamente por cable puede resultar demasiado restrictiva para algunos jugadores ✅ El equilibrio sonoro es fantástico, con graves profundos y agudos nítidos ✅ Los materiales ligeros y las almohadillas transpirables resultan muy cómodos ✅ Fabricación de alta calidad con estructura de aluminio y acero ✅ La conexión por cable garantiza una latencia nula y el máximo rendimiento de audio

Veredicto final: The SteelSeries Arctis Pro + GameDAC es una combinación que ofrece un sonido de calidad audiófila, una comodidad excepcional y una personalización de nivel profesional, lo que la convierte en una opción realmente excelente para PS5 jugadores que buscan la máxima calidad de sonido.

7. HyperX Cloud Alpha Wireless [Los mejores auriculares para PS5 con batería de larga duración]

Tipo de conexión Inalámbrico (2,4 GHz) Duración de la batería Hasta 300 horas Cancelación de ruido Aislamiento acústico pasivo Versión de Bluetooth N/A Peso Trescientos treinta y cinco gramos Micrófono Micrófono desmontable con cancelación de ruido Tiempo de carga Unas 5 horas

Si tu único y verdadero enemigo a la hora de jugar es esa maldita batería de los auriculares que hay que recargar constantemente, pero jugar con cable no es lo tuyo, te encantará el HyperX Cloud Alpha Wireless. Estos auriculares cuentan con una autonomía líder en el sector de —atención— hasta 300 horas con una sola carga. Lo sé, cuesta creerlo, pero es verdad.

Sin embargo, la durabilidad no es su única ventaja. El sonido es increíble, con el Altavoces de doble cámara que mantienen todo en equilibrio. La comodidad es otro de sus puntos fuertes, ya que Las almohadillas de espuma viscoelástica y la diadema ajustable hacen que las sesiones prolongadas resulten cómodas.

Y, por último, pero no por ello menos importante, el micrófono desmontable garantiza una comunicación clara y se puede quitar cuando solo estás escuchando música o viendo películas. La experiencia con los auriculares no puede ser más cómoda.

Ventajas Contras ✅ Una autonomía increíblemente larga: hasta 300 horas con una sola carga ❌ No es compatible con Bluetooth para conectar dispositivos adicionales ✅ Los altavoces de doble cámara ofrecen un sonido nítido y equilibrado ✅ Los mullidos cojines de espuma viscoelástica alivian la presión sobre las orejas ✅ Su diseño resistente y ligero hace que los auriculares sean duraderos y cómodos ✅ Micrófono desmontable con cancelación de ruido

Veredicto final: La duración inigualable de la batería, el sonido nítido y la comodidad durante todo el día hacen que HyperX Cloud Alpha Wireless el campeón indiscutible de la conexión inalámbrica de larga duración PS5 auriculares para videojuegos.

8. PlayStation 5 Pulse 3D [Los mejores auriculares inalámbricos para PS5]

Tipo de conexión Inalámbrico (2,4 GHz) y con cable (3,5 mm) Duración de la batería Hasta 12 horas Cancelación de ruido Aislamiento acústico pasivo Versión de Bluetooth N/A Peso Doscientos noventa y cinco gramos Micrófono Micrófono doble con cancelación de ruido integrado Tiempo de carga Unas 3 horas

Diseñado específicamente para aprovechar al máximo la tecnología de audio 3D de Sony, elPlayStation 5 Pulse 3D es otro magnífico auricular inalámbrico para videojuegos PS5 jugadores. Se conecta a la perfección mediante un adaptador inalámbrico, lo que garantiza una conexión de baja latencia y mantiene el audio perfectamente sincronizado con la acción.

The El campo sonoro resulta amplio y envolvente, lo que te permite escuchar hasta el más mínimo detalle, desde pasos lejanos hasta escenas de acción trepidantes. La comodidad también es uno de sus puntos fuertes, con diseño ligero y almohadillas suaves que resultan muy cómodas incluso durante largas sesiones de juego.

Y en lo que respecta a la comunicación, el micrófonos duales integrados son sencillamente geniales. Captan perfectamente el chat de voz sin necesidad de un micrófono de brazo voluminoso. Los controles están bien situados, lo que te permite ajustar el volumen, la escucha del micrófono y el balance de audio sobre la marcha.

Ventajas Contras ✅ Optimizado para el audio 3D Tempest de Sony, para una experiencia envolvente ❌ No es compatible con Bluetooth para dispositivos móviles o que no sean PS5 ✅ Conexión inalámbrica sin retrasos con un adaptador USB fácil de usar ✅ Diseño cómodo y ligero con almohadillas bien acolchadas ✅ Los controles integrados en los auriculares permiten acceder rápidamente a los ajustes de volumen y micrófono ✅ Dos micrófonos ocultos que garantizan un chat de voz nítido

Veredicto final: The PlayStation 5 Pulse 3D es un auricular inalámbrico muy cómodo, diseñado para sacar el máximo partido a la tecnología de audio 3D de Sony, lo que lo convierte en la opción perfecta para cualquier PS5jugador.

9. Logitech G Pro X SE [Los mejores auriculares con cable para PS5]

Tipo de conexión Con cable (3,5 mm) Duración de la batería N/A Cancelación de ruido Aislamiento acústico pasivo Versión de Bluetooth N/A Peso Trescientos veinte gramos Micrófono Datchable, micrófono Blue VO!CE Tiempo de carga N/A

Casi todos los que lo han probado coinciden en que Logitech G Pro X SE es, sin lugar a dudas, uno de los mejores auriculares con cable para videojuegos PS5. Ahora, déjame explicarte por qué:

The El sonido es nítido y envolvente, lo que permite captar fácilmente incluso los sonidos más sutiles del juego, mientras que el aislamiento acústico pasivo te ayuda a mantener la concentración. Con un estructura metálica resistente, la calidad de fabricación es de primera, y el almohadillas de espuma viscoelástica proporcionan una comodidad duradera.

Sin embargo, lo mejor de todo es Tecnología de micrófono Blue VO!CE de Logitech. Ofrece, posiblemente, la comunicación más nítida que se puede encontrar, y cuando se trata de juegos multijugador, eso es lo único que realmente importa. Y por si fuera poco, los auriculares incluyen un cable desmontable, así que puedes estar seguro de que tendrás flexibilidad a la hora de organizar tu espacio de juego.

Ventajas Contras ✅ Tecnología de micrófono Blue VO!CE para una comunicación nítida y de calidad profesional ❌ La conexión por cable limita la libertad de movimiento en comparación con la conexión inalámbrica ✅ Sonido de la máxima calidad con una gran precisión posicional ✅ Estructura metálica resistente con almohadillas de espuma viscoelástica de alta calidad ✅ El aislamiento acústico pasivo minimiza las distracciones durante el juego ✅ El cable desmontable ofrece mayor comodidad y flexibilidad

Veredicto final: Los Logitech G Pro X SE son unos auriculares con cable de gama alta para PS5 que ofrecen un sonido de primera calidad, una comodidad increíble y un micrófono profesional sin igual, tanto para jugadores competitivos como para los ocasionales.

¿Cómo elegir los auriculares adecuados para la PS5?

Elegir los auriculares adecuados es una tarea bastante delicada. En este artículo te ofrezco las mejores recomendaciones, basadas en mi propia experiencia, en datos estadísticos o en lo que les ha gustado a otros usuarios. Sin embargo, solo tú puedes decidir qué comprar, porque solo tú sabes qué es lo que mejor se adapta a ti.

Sin embargo, decidir todo esto también supone un reto en sí mismo. Por eso, si aún no tienes claro qué es exactamente lo que necesitas, a continuación te guiaré a lo largo del proceso de elección para que puedas sopesar todos los pros y los contras y llegar a una conclusión definitiva.

1. Calidad del sonido

Puede que el sonido en los videojuegos no sea algo que se pueda ver o tocar, pero sin duda notarás su calidad. Como es lógico, para disfrutar de la mejor experiencia, necesitas un audio preciso y envolvente que te permita reaccionar con rapidez y mantenerte totalmente inmerso en el juego, sea cual sea la situación.

Si lo que buscas es sonido puro y de alta fidelidad, elBeyerdynamic DT 990 Pro es una opción destacada, ya que ofrece un nivel de detalle con calidad de estudio gracias a su diseño abierto, que crea un amplio escenario sonoro. Y si quieres sacar el máximo partido a La tecnología de audio 3D de Sony, elSteelSeries Arctis Nova 7P and PlayStation 5 Pulse 3Dtrae esoaudio espacial tanto que cada movimiento parece cobrar vida.

Por último, para los jugadores competitivos, el Razer BlackShark V2 Pro and Turtle Beach Stealth 700 3.ª generación son absolutamente perfectas, ambas sintonizadas con mejorar los sonidos esenciales del juego como pasos y disparos. Al fin y al cabo, los mejores auriculares dependen de cómo juegues.

2. Cancelación de ruido

La cancelación de ruido puede marcar la diferencia dependiendo del lugar en el que juegues, sobre todo si te encuentras en un entorno ruidoso. Pero antes de lanzarte a por ella, es importante que comprendas qué tipos de funciones de cancelación de ruido existen y cuál es la que mejor se adapta a tus necesidades.

La cancelación activa de ruido (ANC) utiliza tecnología para bloquear el ruido de fondo, lo que lo hace ideal para vivir experiencias envolventes en entornos ruidosos. Auriculares como los Razer BlackShark V2 Pro and Turtle Beach Stealth 700 3.ª generación son excelentes ejemplos de ello, ya que ofrecen tanto cancelación activa del ruido como una calidad de sonido excepcional.

Por otro lado, si te interesa más el aislamiento acústico pasivo, los auriculares con diseño cerrado, como los SteelSeries Arctis Nova 7P, ofrecen un excelente aislamiento acústico, aislar del ruido exterior de forma natural gracias a su diseño.

Los diseños con la espalda al aire, como el Beyerdynamic DT 990 Pro, que dejan pasar más sonido ambiental, ofrecen un sonido más natural y abierto. Sin embargo, ten en cuenta que, al hacerlo, pierden gran parte de su capacidad de aislamiento acústico, por lo que es posible que te oigan.

3. Calidad del micrófono

En los videojuegos online, y sobre todo en el ámbito competitivo, un buen micrófono no es solo un extra, sino una necesidad imprescindible que puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso, tanto para ti como para tus compañeros de equipo.

Los micrófonos omnidireccionales captan el sonido procedente de todas las direcciones, lo que hace que suenen más naturales, pero también más propensas al ruido de fondo. Los micrófonos unidireccionales, por su parte, se centran exclusivamente en tu voz, filtrando las distracciones, por eso la mayoría de los auriculares para juegos les dan prioridad, incluidas la mayoría de las recomendaciones que os he dado hoy.

Hay muchas opciones destacadas, como el Turtle Beach Stealth 700 3.ª generación and Razer BlackShark V2 Pro, utilizacancelación pasiva del ruido con micrófonos de alta calidad para que la comunicación sea muy clara. Otros, como el SteelSeries Arctis Pro + GameDAC, mejora aún más la claridad de la voz con procesamiento avanzado.

En pocas palabras, si eres de esos jugadores que hablan mucho, lo mejor es que te hagas con unos auriculares con micrófono unidireccional y cancelación de ruido.

4. Con cable frente a inalámbrico

Ahora, analicemos una decisión que parece muy sencilla, pero que a menudo puede resultar mucho más complicada de lo que parece. ¿Cuál es la mejor opción? ¿Con cable o inalámbrica?

Auriculares con cable como los Logitech G Pro X SE and HyperX Cloud Alpha con cableproporcionar ununa conexión sólida como una roca y sin latencia, lo que las hace ideales para el juego competitivo. Y como no funcionan con pilas, ya no tendrás que preocuparte por la recarga ni a mitad de la sesión.

Por otro lado, las opciones inalámbricas como el Turtle Beach Stealth 700 3.ª generación and HyperX Cloud Alpha Wirelessofertatotal libertad de movimientoy ademásordenar los cables de tu lista de problemas. Es cierto que hay que recargarlas, pero con las baterías modernas, algunas de las cuales duran hasta 300 horas con una sola carga, eso ya no es el problema que solía ser.

Si buscas un rendimiento ininterrumpido y de máxima fiabilidad, la conexión por cable es la opción más segura. Pero si priorizas la movilidad y la comodidad, vale la pena plantearse la conexión inalámbrica. Combínala con un Los mejores televisores para PS5 ¡y ya estás en un nivel completamente nuevo de juego!

5. Compatibilidad con plataformas

Aunque todos estos auriculares funcionan muy bien con PS5, ¿y si también quieres jugar en otro dispositivo? ¿Puedes usar estos? auriculares para Xbox Series X, ¿por ejemplo?

Por supuesto, si lo que más te gusta es jugar en PlayStation 5, tiene mucho sentido elegir algo que aprovecha al máximo las funciones integradas de la consola. Por ejemplo, aquí, el SteelSeries Arctis Nova 7P es la mejor opción, ya que está diseñada específicamente para el sistema de audio de Sony, pero también funciona muy bien en otras plataformas.

Mientras tanto, elTurtle Beach Stealth 700 3.ª generaciónofertasmúltiples opciones de conexión, incluido el Bluetooth, lo que lo hace más versátil. Sin embargo, probablemente La opción más fiable para jugar en varias plataformas es un dispositivo con conexión por cable de 3,5 mm., como elBeyerdynamic DT 990 Pro. Es ideal para casi cualquier cosa: ordenadores, consolas Xbox e incluso dispositivos móviles con toma de auriculares.

Si quieres unos auriculares que funcionen en varias plataformas, busca unos que tengan conexión USB y de 3,5 mm o Bluetooth. Si no, elige los que estén mejor optimizados para la plataforma en la que más juegues.

6. Comodidad y calidad de fabricación

Si estás dedicando tanto tiempo a elegir unos buenos auriculares, lo más probable es que tengas pensado pasar largas horas jugando. Pues bien, en ese caso, creo que no hay nada más importante que la comodidad y la calidad de fabricación.

Un diseño ligero con una diadema ajustable, como el que tiene el SteelSeries Arctis Nova 7P, ayuda a evitar la acumulación de presión, lo que te permite mantenerte cómodo incluso durante sesiones prolongadas. Almohadillas mullidas, como las del HyperX Cloud Alpha con cable, proporcionar unajuste suave y cómodo, a la vez que mejora el aislamiento acústico.

Los diseños circumaurales suelen ser los mejores tanto en cuanto a comodidad como a inmersión, ya que aíslan del ruido exterior y mantienen el sonido en el interior. Y en lo que respecta a la durabilidad, los auriculares como los Razer BlackShark V2 Pro and SteelSeries Arctis Pro + GameDAC destacan. Están fabricados con materiales de primera calidad capaces de soportar el desgaste diario, lo que los convierte en una inversión sólida a largo plazo.

Al fin y al cabo, unos auriculares cómodos marcan la diferencia. Si vas a jugar durante horas, esos pequeños detalles —la espuma viscoelástica, la distribución del peso y la calidad de fabricación— son realmente importantes.

7. Presupuesto y marca

A nadie le gusta gastarse más de la cuenta, ¿verdad? Sin embargo, cuando se trata de comprar unos auriculares para videojuegos diseñados para durar, la marca suele ser importante.

Marcas de confianza como SteelSeries, HyperX, Razer, yLogitech son conocidos por su sólido rendimiento y su calidad. Por lo general, se obtiene lo que se paga, por lo que es importante decidir cuánto estás dispuesto a invertir antes de seguir adelante. Los auriculares de gama alta cumplen con las expectativas.

Dicho esto, una marca conocida no siempre implica un precio elevado. Por ejemplo, auriculares como los HyperX Cloud Alpha con cablee incluso elSteelSeries Arctis Nova 7PofertaBuen sonido, comodidad y durabilidad a un precio razonable.

Sin embargo, el precio no lo es todo. No te olvides de consultar las opiniones de los usuarios y todo tipo de reseñas para hacerte una idea de cómo es su rendimiento en la práctica. A veces, las marcas menos conocidas te sorprenden con auténticas joyas ocultas, e incluso las marcas de primera línea pueden fallar de vez en cuando.

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los mejores auriculares para la PS5?

Los SteelSeries Arctis Nova 7P son los mejores auriculares para juegos para PS5 jugadores. Ofrece una compatibilidad perfecta con tu consola PlayStation, una calidad de sonido muy envolvente y equilibrada, un micrófono nítido para la comunicación, comodidad duradera y hasta la impresionante autonomía de 38 horas para jugar sin cables y sin interrupciones.

¿Cómo se conectan unos auriculares inalámbricos a la PS5?

Para conectar tus auriculares inalámbricos a PS5, conecta el adaptador USB a la consola y simplemente enciende los auriculares. Si quieres conectarte por Bluetooth, pon los auriculares en modo de emparejamiento, ve a PS5 En los ajustes, selecciona «Sonido» y, a continuación, «Salida de audio», elige el dispositivo y empareja.

¿La PS5 viene con unos auriculares?

No, elPS5 No incluye auriculares. Sin embargo, hay unos auriculares oficiales que se pueden comprar y también es compatible con diversos auriculares con cable e inalámbricos de otras marcas, que se pueden adquirir por separado para disfrutar de una experiencia de juego mejorada.

¿Cómo conectar unos auriculares Razer a la PS5?

Para conectar unos auriculares Razer a tu PS5 Si utilizas la conexión inalámbrica, solo tienes que conectar el adaptador USB a uno de los puertos USB de la consola. En el caso de los auriculares Razer con cable, conecta el conector de audio de 3,5 mm directamente al mando de la PS5 y disfruta de un sonido instantáneo.

¿Cómo se conectan unos auriculares Corsair a la PS5?

Para conectar unos auriculares Corsair a tu PS5, enchufa el adaptador USB a un puerto USB de la consola para establecer una conexión inalámbrica. Si prefieres unos auriculares con cable, utiliza el cable de audio de 3,5 mm y conéctalo directamente a la PS5 la toma de auriculares del mando.

¿Funcionan los auriculares de PS4 en la PS5?

Sí, la mayoríaPS4 los auriculares funcionan con PS5, sobre todo los que tienen una toma de 3,5 mm o conexión USB. Sin embargo, algunos inalámbricos PS4 Es posible que los auriculares necesiten una actualización de firmware para funcionar correctamente o que no sean totalmente compatibles con de la PS5 Las funciones de audio 3D, que empeoran la experiencia.