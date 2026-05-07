Las 9 mejores barras de sonido compactas de 2025 para espacios reducidos

Cuando los altavoces integrados del televisor hacen que el sonido de las películas, la música y los videojuegos resulte plano, lo que realmente necesitas es la mejor barra de sonido compacta. Con tantas opciones disponibles, elegir la adecuada puede resultar realmente abrumador.

He comparado decenas de barras de sonido compactas para encontrar aquellas que realmente cumplen lo que prometen. El precio, el rendimiento y la practicidad han sido factores determinantes en la selección final. Esta lista incluye nueve barras de sonido para diferentes configuraciones y rangos de precios. Sigue leyendo para descubrir exactamente qué modelos se adaptan a tus necesidades.

Nuestras mejores recomendaciones de barras de sonido compactas

Las barras de sonido que he analizado destacan en su categoría. Sin embargo, hay tres que destacan por encima del resto gracias a su diseño compacto, su excelente rendimiento de audio y su buena relación calidad-precio.

Sonos Beam 2.ª generación – La barra de sonido compacta más versátil que puedes comprar ahora mismo. Dolby Atmos La compatibilidad, la función de ajuste de sala Trueplay y la posibilidad de ampliarlo más adelante a un sistema de sonido envolvente completo lo convierten en una inversión sólida a largo plazo. Además, se integra perfectamente en la mayoría de las configuraciones sin desentonar. ULTIMEA Solo B30 Pro – La mejor opción para quienes buscan una barra de sonido con el mayor número de funciones por menos de 100 $. El subwoofer integrado aporta unos graves auténticos de los que carecen muchas barras de gama económica. Las múltiples entradas y los cuatro preajustes de ecualización completan el conjunto, lo que la convierte en una ganga ideal para dormitorios y televisores pequeños. Yamaha SR-C20A – Cuando el espacio es reducido, esta barra de 23 pulgadas cabe donde otras no. Yamaha ha integrado un subwoofer específico en su interior, por lo que disfrutarás de un sonido 2.1 completo sin necesidad de ningún dispositivo externo. Su sonido cálido y equilibrado la hace ideal para todo tipo de contenidos.

Todavía me quedan varias recomendaciones más por revelar. Desplázate hacia abajo para ver el desglose completo de las nueve recomendaciones, que incluyen opciones para videojuegos, música y marcas específicas de televisores.

Las 9 mejores barras de sonido compactas para cada estancia y presupuesto

No todas las barras de sonido compactas se adaptan a cualquier situación. Algunas destacan en la reproducción de diálogos, otras en los videojuegos y unas pocas se adaptan mejor a marcas concretas de televisores. La siguiente lista analiza cada opción para que puedas encontrar la mejor barra de sonido compacta para tus necesidades.

1. Sonos Beam (2.ª generación) [La mejor barra de sonido pequeña en general]

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Especificaciones Detalles Canales de audio 5.0 (Dolby Atmos virtual) Funciones de audio compatibles Dolby Atmos, Dolby Digital 5.1, Dolby TrueHD, PCM multicanal, ajuste Trueplay Opciones de conectividad HDMI eARC, WiFi, AirPlay 2, Spotify Connect Potencia de salida (vatios) El fabricante no lo ha revelado Información sobre el subwoofer No lleva altavoz integrado; compatible con Sonos Sub Dimensiones 64,9 x 9,9 x 6,9 cm

The Sonos Beam 2.ª generación paquetesDolby Atmos en una barra que cabe debajo de la mayoría de los televisores de 40 pulgadas. Procesa los canales de altura de forma virtual, por lo que se consigue esa inmersión espacial sin necesidad de altavoces de techo. Cuatro woofers elípticos y un tweeter reproducen todo, desde los diálogos hasta las escenas de acción, con una claridad sorprendente.

Por qué lo elegimos Sonos Beam 2.ª generación ofrece el equilibrio perfecto entre tamaño, calidad de sonido y funciones inteligentes. La función Trueplay adapta el audio a la acústica de tu habitación. La aplicación de Sonos facilita la configuración, y puedes ampliar el sistema más adelante con un Sub o un altavoz trasero.

Control por voz a través de Alexa or Google Asistente Funciona nada más sacarlo de la caja. El diálogo se mantiene sorprendentemente nítido cuando se ve por la noche a un volumen bajo. Los graves no hacen vibrar las paredes, pero son equilibrados y potentes para un altavoz tan compacto.

Sonos ha creado el Beam Gen 2para las personasque buscan un sonido de alta calidad sin necesidad de un equipo voluminoso. Además, se adapta muy bien a tus necesidades. Empieza solo con la barra y, cuando estés listo, añade un subwoofer o altavoces envolventes. En mi opinión, es la mejor barra de sonido compacta si buscas versatilidad y la posibilidad de ampliar el sistema.

Ventajas Contras ✅ Dolby Atmos en un diseño compacto ✅ Se adapta automáticamente a tu habitación mediante tu iPhone ✅ Se conecta con otros altavoces Sonos para disfrutar de un sistema de audio en toda la casa ✅ Asistentes de voz integrados (Alexa, Google Assistant) ✅ Diseño limpio y minimalista que se adapta a la mayoría de las configuraciones ❌ Puede que se necesite un Sonos Sub adicional para los graves, pero el sonido sigue siendo nítido

Veredicto final: Sonos Beam (2.ª generación) es la mejor opción para cualquiera que busque una barra de sonido compacta y preparada para el futuro, con margen para ampliarla.

2. ULTIMEA Solo B30 Pro [La mejor barra de sonido pequeña y económica]

9.5

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Especificaciones Detalles Canales de audio 2.1 (cámara de subwoofer integrada) Funciones de audio compatibles Dolby Audio, 4 perfiles de ecualización predefinidos (Película, Música, Noticias, Videojuegos) Opciones de conectividad HDMI ARC, óptica, Bluetooth 5.3, AUX, USB Potencia de salida (vatios) 120 W en total Información sobre el subwoofer Subwoofer integrado Dimensiones 39,9 x 10,8 x 7 cm

The ULTIMEA Solo B30 Pro supera con creces lo que cuesta. La mayoría de las barras de sonido económicas de menos de 100 dólares prescinden por completo de los graves, pero esta cuenta con una cámara de subwoofer integrada. Eso significa unos graves más profundos sin necesidad de una caja independiente que ocupe espacio en el suelo.

Por qué lo elegimos ULTIMEA Solo B30 Pro Ofrece sonido 2.1 en una sola barra compacta. Cuatro preajustes de ecualización te permiten cambiar entre películas, música, noticias y videojuegos con solo pulsar un botón. La configuración se realiza en cuestión de minutos y el mando a distancia incluido facilita las cosas.

Con 120 W, el volumen es sorprendentemente alto para un local de este tamaño. Me gusta que los graves no se distorsionen cuando se sube el volumen al máximo. Las voces se escuchan con claridad incluso en las escenas de acción, y el Bluetooth 5.3 garantiza una transmisión inalámbrica estable desde el teléfono.

Para quienes compran con un presupuesto limitado, el Solo B30 Pro is la mejor barra de sonido compacta por menos de cien dólares. Reproduce películas, música y juegos casuales sin ningún problema. Es difícil pedir más por este precio.

Ventajas Contras ✅ El subwoofer integrado ahorra espacio y aporta unos graves auténticos ✅ La potencia de salida de 120 W ofrece un volumen suficiente para habitaciones de tamaño medio ✅ Cuatro preajustes de ecualización para distintos tipos de contenido ✅ Múltiples conexiones (HDMI ARC, óptica, Bluetooth, AUX, USB) ✅ Su estructura compacta de 16,5 pulgadas cabe debajo de televisores más pequeños ❌ No es compatible con Atmos, pero el rendimiento sigue siendo sólido

Veredicto final: The ULTIMEA Solo B30 Pro es la mejor opción para los compradores que buscan un precio asequible y quieren unos graves potentes sin necesidad de un subwoofer independiente.

3. Yamaha SR-C20A [La mejor barra de sonido ultracompacta con subwoofer integrado]

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Especificaciones Detalles Canales de audio 2.1 (subwoofer integrado) Funciones de audio compatibles Dolby Audio, 4 modos de sonido envolvente (estéreo, estándar, película, videojuego) Opciones de conectividad HDMI ARC, óptico, Bluetooth, AUX Potencia de salida (vatios) 100 W en total Información sobre el subwoofer Subwoofer integrado Dimensiones 60 x 9,5 x 6,4 cm

Con poco más de 58 centímetros, el Yamaha SR-C20A es una de las barras de sonido de gama completa más pequeñas que se pueden comprar. Yamahaapretadoun subwoofer específico en el interior, así que obtienes unos graves auténticos sin que ningún dispositivo externo sature tu equipo.

Por qué lo elegimos Gracias a su tamaño, Yamaha SR-C20A Se adapta a espacios en los que otras barras de sonido no caben. Además, incluye sonido envolvente virtual y el modo Clear Voice de Yamaha para realzar las voces.

El sonido es cálido y equilibrado. Me gusta que se adapte igual de bien a los podcasts y las noticias que a las noches de cine. Bajo Extensión Este modo aporta un poco más de potencia cuando lo necesitas, aunque yo lo dejaría desactivado para el contenido hablado. El sonido envolvente virtual no sustituye a un auténtico sistema 5.1, pero amplía el campo sonoro lo suficiente como para crear una sensación envolvente.

Si el espacio reducido es tu principal problema, el SR-C20A is la mejor barra de sonido compacta para disfrutar de un sonido 2.1 completo cuando apenas tienes espacio para nada. El ajuste de audio de Yamaha garantiza un sonido natural tanto en películas como en música y programas de televisión cotidianos.

Ventajas Contras ✅ Su estructura ultracompacta de 23 pulgadas cabe en cualquier sitio ✅ Subwoofer integrado para un sonido de gama completa en un solo equipo ✅ El modo «Voz clara» hace que el habla se oiga mejor ✅ Sonido cálido y equilibrado, ideal para contenidos mixtos ✅ Configuración sencilla mediante HDMI ARC o Bluetooth ❌ El sonido envolvente es sutil, aunque sigue siendo más amplio que el audio del televisor

Veredicto final: Si el espacio es limitado, el Yamaha SR-C20A ofrece un diseño compacto que, aun así, proporciona unos graves de calidad.

4. Samsung HW-S60D Serie S [La mejor barra de sonido compacta para televisores Samsung]

8.5

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Especificaciones Detalles Canales de audio 5.0 (Dolby Atmos virtual) Funciones de audio compatibles Dolby Atmos, DTS Virtual:X, Q-Symphony, Adaptive Sound Opciones de conectividad HDMI eARC, Bluetooth, WiFi, Spotify Connect, AirPlay 2 Potencia de salida (vatios) 200 W en total Información sobre el subwoofer No lleva uno integrado; compatible con los subwoofers inalámbricos de Samsung Dimensiones 66,5 x 6,1 x 10,4 cm

The Samsung HW-S60D está diseñado específicamente para los propietarios de televisores Samsung. Q-Symphony te permite Los altavoces del televisor y la barra de sonido suenan a la vez en lugar de que uno sustituya al otro. Esa combinación crea un sonido más pleno y amplio del que cualquiera de los dos podría lograr por sí solo.

Por qué lo elegimos Si ya tienes un televisor Samsung, Samsung HW-S60D es la actualización más sencilla. La conexión se realiza en cuestión de segundos, y los modos de sonido adaptativos se ajustan automáticamente en función de lo que estés viendo.

Creo que aquí se subestima lo delgado que es. Con solo 6 cm de altura, no tapará el sensor de infrarrojos de tu televisor ni quedará fuera de lugar en una estantería. Si además estás pensando en el el mejor proyector para cine en casa, el diseño compacto de este altavoz podría ser la opción ideal para una configuración que ahorre espacio. La configuración de 5.0 canales reproduce bien el audio espacial, aunque los contenidos con graves potentes se benefician de la incorporación de una barra de sonido independiente con subwoofer. Las voces suenan naturales y los agudos tienen un agradable brillo sin resultar estridentes.

For SamsungLos propietarios de televisores, losSistema de altavoces para cine en casa es una de las mejores barras de sonido compactas que puedes combinar con tu equipo. Todo funciona nada más sacarlo de la caja, y la calidad del sonido supera con creces a la de las barras de sonido todo en uno habituales.

Ventajas Contras ✅ Q-Symphony sincroniza el audio del televisor y de la barra de sonido ✅ Su diseño ultradelgado, con una altura de 2,4 pulgadas, se adapta a espacios reducidos ✅ La función «Adaptive Sound» ajusta automáticamente el ecualizador ✅ Los 200 W de potencia cubren salas pequeñas y medianas ✅ Reproducción por WiFi con Spotify Connect y AirPlay 2 ❌ No tiene subwoofer integrado, pero la claridad sigue siendo excelente

Veredicto final: The Samsung HW-S60D Serie S es la mejor barra de sonido para Samsung Televisor diseñado para integrarse a la perfección y ofrecer un aspecto limpio y elegante.

5. OXS Thunder Lite [La mejor barra de sonido compacta para videojuegos]

8

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Especificaciones Detalles Canales de audio 2.0 Funciones de audio compatibles Sonido envolvente virtual en 3D, modo Juego, modo Película, modo Música Opciones de conectividad HDMI ARC, óptica, Bluetooth 5.0, AUX, USB Potencia de salida (vatios) 80 W en total Información sobre el subwoofer Ninguna integrada Dimensiones 45,1 x 12,2 x 7,4 cm

The OXS Thunder Lite se diseñó pensando en los jugadores. Es lo suficientemente compacto como para colocarlo debajo de un monitor o delante de una consola, y the Juego Moda da prioridad a las señales de orientación, como pasos o efectos ambientales, para que puedas distinguir de dónde provienen los sonidos.

Por qué lo elegimos OXS Thunder Lite es Una barra de sonido para videojuegos que no complica las cosas. Solo tienes que enchufarla, activar el modo Juego y ya está. La conexión de baja latencia mantiene el audio sincronizado con la acción en pantalla.

Yo diría que es en los medios donde este altavoz destaca. Los disparos y el chat de voz se sitúan justo en ese rango, y el Thunder Lite los reproduce sin que el sonido resulte débil. Los graves son modestos, pero suficientes para sesiones informales. Una cosa que hay que tener en cuenta: el Bluetooth no es compatible con códecs de baja latencia, así que es mejor usar una conexión por cable para jugar.

Para los jugadores con un presupuesto limitado, el Thunder Litees uno delas mejores barras de sonido portátiles para equipos de escritorio o consolas. Se centra en lo que más importa durante el juego y prescinde de los extras que no vas a utilizar.

Ventajas Contras ✅ El modo Juego mejora el audio direccional para el juego competitivo ✅ La conexión de baja latencia mantiene el audio sincronizado con el juego ✅ Su tamaño compacto de 17,7 pulgadas lo hace ideal para escritorios y espacios reducidos ✅ Varias opciones de conexión, incluido HDMI ARC ✅ Cambio sencillo entre los modos Juego, Película y Música ❌ El Bluetooth tiene latencia, pero funciona bien para un uso ocasional

Veredicto final: The OXS Thunder Lite ideal para los jugadores que necesitan un mejor sonido posicional sin sacrificar espacio en el escritorio.

6. VIZIO Serie V 2.0 [La mejor barra de sonido compacta para escuchar música]

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Especificaciones Detalles Canales de audio 2.0 Funciones de audio compatibles DTS Virtual:X, Dolby Audio, DTS TruVolume Opciones de conectividad HDMI ARC, Bluetooth, USB, AUX (entrada para asistente de voz) Potencia de salida (vatios) No se ha revelado Información sobre el subwoofer Ninguna integrada Dimensiones 61 x 5,8 x 8,1 cm

The VIZIO Serie V 2.0 destaca en lo que una barra de sonido para música debe hacer bien: medios equilibrados, agudos nítidos y una amplia respuesta de frecuencia. captura más detalles que la mayoría de las barras económicas en este rango de tallas.

Por qué lo elegimos VIZIO Serie V 2.0 está optimizado principalmente para la música. DTS Virtual:X amplía la imagen estéreo, lo que aporta a los álbumes mayor profundidad y una mejor separación entre los instrumentos.

El marco de 30 pulgadas combina a la perfección con televisores de entre 40 y 50 pulgadas, y el soporte QuickFit de VIZIO te permite fijarlo directamente a televisores compatibles VICIOpantallas.

Creo que las canciones acústicas y vocales suenan realmente bien aquí, ya que los medios mantienen su calidez sin volverse confusos. Los graves se ven limitados sin un subwoofer, así que si escuchas música con muchos graves, podría ser útil combinarlo con un subwoofer económico. Aunque este equipo se centra en la claridad, quienes busquen unos graves más profundos para ver películas o escuchar música electrónica podrían acabar ampliando el sistema con un subwoofer de gama alta para completar los graves.

Para los amantes de la música que buscan una mejora sencilla respecto a los altavoces del televisor, el Serie V 2.0 Es una de las mejores barras de sonido compactas de su gama de precios. Reproduce música, podcasts y contenido de escucha informal con un sonido cálido y agradable.

Ventajas Contras ✅ Ajustado para una reproducción musical equilibrada con un amplio rango de frecuencias ✅ DTS Virtual:X amplía el campo sonoro para ofrecer una experiencia más envolvente ✅ TruVolume evita los cambios bruscos de volumen entre los distintos contenidos ✅ Sistema de montaje QuickFit para conectar fácilmente tu televisor VIZIO ✅ Configuración sencilla de HDMI ARC con un solo cable ❌ No incluye subwoofer, aunque los medios y los agudos se mantienen nítidos

Veredicto final: Si prefieres escuchar música sin complicaciones, el VIZIO Serie V 2.0 mantiene todo limpio y equilibrado.

7. BlueAnt Soundblade [La mejor minibarra de sonido para colocar debajo del monitor en el ordenador]

7.5

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Especificaciones Detalles Canales de audio 2.1 Funciones de audio compatibles 3 modos de ecualización, controles táctiles integrados Opciones de conectividad USB-C, Bluetooth, AUX Potencia de salida (vatios) 120 W en total Información sobre el subwoofer Subwoofer integrado Dimensiones 58,4 x 21,7 x 5,4 cm

The BlueAnt Soundblade Está diseñado para deslizarse debajo del monitor y no estorbar. Con solo 5,4 cm de altura, cabe debajo de la mayoría de los soportes de monitor, a pesar de albergar en su interior un completo sistema 2.1. El subwoofer de 80 mm con salida hacia abajo ofrece unos graves que no esperarías de un dispositivo tan plano.

Por qué lo elegimos BlueAnt Soundblade resuelve el problema del desorden. En lugar de tener dos altavoces de escritorio y un subwoofer que ocupan espacio, lo tienes todo en un único dispositivo delgado. La conexión USB-C permite una instalación «plug-and-play» en PC y Mac sin necesidad de instalar controladores.

Lo que me ha sorprendido es lo fuerte que suena este aparato. Con 120 W de potencia máxima, puede superar con creces los 100 dB, lo cual es mucho más de lo que la mayoría de la gente necesita en su escritorio. Los graves y los medios se escuchan con fuerza, aunque los agudos pueden sonar ligeramente distorsionados al volumen máximo. Para jugar, la amplia separación estéreo ayuda a identificar la posición de los enemigos en los juegos de disparos.

Los usuarios de ordenadores de sobremesa que busquen una barra de sonido sin sacrificar espacio en el escritorio deberían plantearse seriamente esta opción. Sirve para llamadas de trabajo, ver películas y jugar sin necesidad de una configuración de altavoces independiente.

Ventajas Contras ✅ Su perfil ultraplano de 2,13 pulgadas permite colocarlo debajo de la mayoría de los monitores ✅ El subwoofer integrado aporta unos graves auténticos sin necesidad de hardware adicional ✅ Sus 120 W de potencia máxima llenan de sonido cualquier estancia con facilidad ✅ USB-C, Bluetooth 5.3 y AUX para una gran flexibilidad de conexión ✅ Incluye patas elevadoras intercambiables para ganar altura ❌ Los agudos se distorsionan al volumen máximo, pero a un volumen normal el sonido es fluido

Veredicto final: Para tener el escritorio ordenado, el BlueAnt Soundblade aporta potencia sin añadir desorden.

8. Sonos Ray [La mejor barra de sonido compacta para diálogos en habitaciones pequeñas]

7.5

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Especificaciones Detalles Canales de audio 2.0 Funciones de audio compatibles Dolby Digital, DTS Digital Surround, ajuste Trueplay, mejora de voz, sonido nocturno Opciones de conectividad Óptica, Ethernet, WiFi, AirPlay 2, Spotify Connect Potencia de salida (vatios) No se ha revelado Información sobre el subwoofer Ninguna integrada Dimensiones 55,1 x 9,4 x 6,9 cm

The Sonos Ray es la barra de sonido más pequeña que fabrica Sonos, y está diseñada para hacer una cosa muy bien. Las voces se mantienen nítidas incluso cuando las explosiones y la música compiten por llamar la atención. Si estás harto de tener que rebobinar para entender lo que dicen los personajes, esta solución te sacará del apuro.

Por qué lo elegimos Sonos Ray ofrece la función «Mejora de voz», que potencia las frecuencias vocales con un solo toque en la aplicación. La función «Sonido nocturno» atenúa el ruido de las explosiones sin que se pierda la claridad de los diálogos, lo que resulta perfecto para esas maratones nocturnas de series sin despertar a nadie en casa.

Puedes colocar el Ray dentro de un mueble de televisión y el sonido sigue siendo nítido, ya que sale directamente por la parte delantera. La función Trueplay ajusta el sonido a la acústica de tu habitación mediante tu iPhone, y me encanta lo fácil que es configurarla. Solo necesitas dos cables, descargar la aplicación y ya estás listo.

Si vives en una habitación o en un piso pequeño y siempre te estás preguntando «¿qué han dicho?», el Ray resuelve ese problema. Es la mejor barra de sonido portátil para escuchar diálogos, desde noticias y series hasta podcasts.

Ventajas Contras ✅ La mejora del sonido facilita el seguimiento de los diálogos ✅ La función «Sonido nocturno» mantiene el volumen equilibrado para ver la televisión a altas horas de la noche ✅ El sonido frontal funciona bien dentro de los armarios ✅ Trueplay se ajusta automáticamente a tu habitación (se requiere iOS) ✅ Ampliable con el Sonos Sub y altavoces de sonido envolvente ❌ No tiene HDMI, pero la conexión óptica sigue siendo sencilla y estable

Veredicto final: The Sonos Ray ofrece un sonido más nítido y limpio en espacios reducidos.

9. LG S20A [La mejor barra de sonido compacta para televisores LG]

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Especificaciones Detalles Canales de audio 2.0 Funciones de audio compatibles Dolby Digital, DTS Digital Surround, AI Sound Pro, WOW Orchestra Opciones de conectividad HDMI ARC, Bluetooth 5.3, USB Potencia de salida (vatios) 50W Información sobre el subwoofer No lleva altavoces integrados; utiliza un radiador pasivo para los graves Dimensiones 65 x 6,4 x 10 cm

LG S20A es la barra de sonido para LG La televisión más inteligente. WOW Orchestra permite que los altavoces del televisor y la barra de sonido funcionen al unísono, ampliando el campo sonoro en lugar de sustituirlo.

Por qué lo elegimos LG S20A Está diseñado específicamente para los propietarios de televisores LG que buscan la sencillez del «plug-and-play». Un solo mando a distancia lo controla todo, y AI Sound Pro se encarga de la ecualización para que no tengas que perder el tiempo con los ajustes.

La interfaz WOW es un detalle muy útil. El volumen, los modos de sonido y el estado de la conexión se muestran en la pantalla del televisor y se controlan desde tu LG A distancia. Con 50 W y un radiador pasivo, los graves se mantienen presentes sin necesidad de un subwoofer independiente. No diría que hacen temblar las paredes, pero llenan muy bien de sonido dormitorios y salones pequeños.

LG Los propietarios de televisores que busquen una actualización sencilla y bien integrada deberían empezar por aquí. El Segunda mitad del año Se conecta con un solo cable y se sincroniza con el mando a distancia del televisor nada más sacarlo de la caja. Es una de las mejores minibarras de sonido si se integra a la perfección LG La integración es importante para ti.

Ventajas Contras ✅ La función WOW Orchestra combina el audio del televisor con el de la barra de sonido para ofrecer un sonido más amplio ✅ AI Sound Pro ajusta automáticamente el ecualizador en función del contenido ✅ Controla todo desde el mando a distancia de tu televisor LG ✅ Su estructura compacta de 25,6 pulgadas cabe debajo de la mayoría de los televisores ✅ Un solo cable HDMI ARC para una instalación ordenada ❌ 50 W no es suficiente para salas grandes, pero es ideal para espacios pequeños

Veredicto final: Como la mejor barra de sonido para LG TV, LG S20A ofrece una conexión sencilla y ajustes de sonido inteligentes.

¿Qué tamaño de barra de sonido deberías elegir?

El tamaño de la barra de sonido influye directamente en su rendimiento, en cómo encaja en tu espacio y en cómo queda debajo del televisor. Elegir las dimensiones adecuadas garantiza una mejor cobertura del sonido sin que se produzca un desajuste visual.

Cómo elegir la talla adecuada

Ajusta el ancho de la barra de sonido a entre el 75 % y el 100 % aproximadamente de la anchura de tu televisor. Para un televisor de 43 pulgadas, lo ideal es una barra de unas 30 pulgadas. Para pantallas de 32 pulgadas, busca barras de menos de 25 pulgadas. Si la barra es demasiado ancha, la configuración parecerá desequilibrada, mientras que si es demasiado estrecha, puede limitar la sensación de inmersión del sonido.

Antes de comprarlo, mide el espacio que hay debajo del televisor. Comprueba la altura libre entre el soporte y la pantalla. La mayoría de las barras de sonido compactas miden entre 5 y 7,5 cm de alto, pero algunas son más gruesas.

Si las patas de tu televisor están muy juntas, Asegúrate de que la barra quepa entre ellos o se coloca delante sin tambalearse. Los televisores de pared te ofrecen más flexibilidad, pero es recomendable que la barra quede centrada debajo de la pantalla para lograr la mejor sincronización audiovisual.

El tamaño de la habitación también es importante. Una barra de 50 W es suficiente para dormitorios y salones pequeños Está muy bien. Los espacios de tamaño medio se benefician de un sistema con mayor potencia o de un subwoofer independiente. Las configuraciones de escritorio necesitan opciones ultracompactas que no ocupen demasiado espacio alrededor del monitor.

Recomendaciones según la configuración

Si lo vas a usar sobre un escritorio o junto a un monitor, busca modelos de menos de 50 centímetros. El BlueAnt Soundblade and OXS Thunder Liteambosencajan perfectamente en espacios de trabajo reducidos sin tapar la pantalla.

Los televisores de dormitorio de entre 32 y 43 pulgadas combinan muy bien con barras de entre 22 y 25 pulgadas. El Yamaha SR-C20A and Sonos Ray son opciones acertadas en este caso, ya que ofrecen un sonido completo sin saturar las habitaciones más pequeñas.

Salones pequeños con Los televisores de entre 43 y 55 pulgadas admiten barras ligeramente más anchas entre 25 y 30 pulgadas. El Sonos Beam 2.ª generación and Samsung HW-S60D Ambos ofrecen la potencia suficiente para llenar estos espacios sin dejar de ser compactos. Si buscas algo diferente para tu hogar, descubre el los mejores tocadiscos para audiófilos y disfruta aún más de la música.

Mi veredicto general

La elección de la mejor minibarra de sonido depende de tu configuración, tu presupuesto y lo que sueles ver. Todas las opciones de esta lista ofrecen una mejora respecto a los altavoces integrados en el televisor, pero algunas se adaptan mejor a determinadas necesidades que otras.

Para la mejor opción en general → Sonos Beam 2.ª generación . Dolby Atmos, la función Trueplay y la posibilidad de ampliarlo a un sistema de sonido envolvente completo lo convierten en la opción más versátil. Se adapta igual de bien a películas, música y videojuegos.

. Dolby Atmos, la función Trueplay y la posibilidad de ampliarlo a un sistema de sonido envolvente completo lo convierten en la opción más versátil. Se adapta igual de bien a películas, música y videojuegos. Para quienes buscan precios económicos → ULTIMEA Solo B30 Pro . Es difícil encontrar algo mejor que unos graves integrados y múltiples entradas por menos de 100 dólares. Disfrutarás de un sistema de sonido 2.1 en una sola barra compacta sin renunciar a la calidad.

. Es difícil encontrar algo mejor que unos graves integrados y múltiples entradas por menos de 100 dólares. Disfrutarás de un sistema de sonido 2.1 en una sola barra compacta sin renunciar a la calidad. Para escritorios para gamers → OXS Thunder Lite . Su tamaño compacto y el modo de baja latencia te permiten mantener tu competitividad sin saturar tu configuración. La amplia separación estéreo mejora la percepción espacial del sonido en los juegos de disparos.

. Su tamaño compacto y el modo de baja latencia te permiten mantener tu competitividad sin saturar tu configuración. La amplia separación estéreo mejora la percepción espacial del sonido en los juegos de disparos. Para mayor claridad en el diálogo → Sonos Ray. Discurso Mejora and Noche Sonido Haz que cada palabra se oiga con claridad en espacios reducidos. Perfecto para cualquiera que esté harto de tener que rebobinar para entender lo que dicen los personajes.

Cualquiera de estas barras de sonido supondrá una gran mejora con respecto a los altavoces integrados en el televisor. Adapta el tamaño a tu pantalla, ten en cuenta las dimensiones de la habitación y encontrarás algo que se adapte a tus necesidades.

Preguntas frecuentes