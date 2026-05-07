Los 8 mejores monitores ultrapanorámicos para juegos de 2025

Si estás buscando el mejor monitor ultrawide para juegos con el que mejorar tu experiencia de juego, has llegado al lugar adecuado. He analizado a fondo los mejores modelos y he recopilado información detallada para ayudarte a elegir el monitor perfecto para tus necesidades.

No me limito a enumerar las opciones más populares; he probado cada modelo en condiciones reales para garantizar que esta reseña sea lo más objetiva posible.

Estoy seguro de que, entre los monitores que he seleccionado, encontrarás la opción perfecta según tus preferencias de juego y tu presupuesto.

Nuestras mejores recomendaciones de monitores ultrapanorámicos para juegos

A la hora de elegir los mejores monitores ultrapanorámicos para juegos, es fundamental optar por un modelo que ofrezca una excelente calidad de imagen, un alto rendimiento y que sea ideal para distintos tipos de juegos. He seleccionado cinco modelos destacados, todos ellos perfectos para jugar:

SAMSUNG Odyssey G9 de 49 pulgadas (G95C) – una pantalla increíblemente amplia con una5120 × 1440resolución, ideal para una inmersión total en los videojuegos y el trabajo. Monitor curvo Sceptre de 34 pulgadas – una de las pantallas ultraanchas más económicas del mercado, que ofrece una imagen de calidad y una ciento sesenta y cinco herciosfrecuencia de actualización para su precio. SAMSUNG Serie Odyssey Neo G9 de 57 pulgadas – Este monitor sustituye, en esencia, a dos pantallas 4K combinadas en una sola gigante 57pantalla de -pulgadas con una 32:9relación de aspecto.

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Los 8 mejores monitores ultrapanorámicos para juegos

Los monitores ultrapanorámicos gozan de gran popularidad entre los jugadores, ya que ofrecen un amplio campo de visión y una inmersión máxima en los juegos. Un buen monitor no es solo una elección profesional, sino también una forma estupenda de sumergirte por completo en el juego que te gusta.

Hemos seleccionado ocho modelos de primera categoría que gustarán a los jugadores con todo tipo de preferencias, desde los deportes electrónicos hasta los mundos abiertos inmersivos.

1. SAMSUNG Odyssey G9 de 49 pulgadas (G95C) [El mejor monitor ultrawide para juegos en general]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 124 cm Resolución 5120 × 1440 Curvatura Mil R Frecuencia de actualización Doscientos cuarenta hercios Tiempo de respuesta 1ms G-Sync Yes Conectividad DisplayPort, HDMI, USB-C Compatibilidad con HDR Alto rango dinámico 1000 Relación de aspecto 32:9 Relación de contraste 2500:1

SAMSUNG Odyssey G9 de 49 pulgadas (G95C) es una opción excelente para los jugadores que buscan un equilibrio entre una experiencia de juego envolvente y un gran rendimiento del hardware. Es realmente impresionante 49pantalla curva de […] pulgadas con una resolución de 5120 × 1440.

Me ha gustado mucho el amplio ángulo de visión: mejora la inmersión en el juego y, en algunos casos, te da ventaja. Con un campo de visión más amplio, puedes mejorar tu tiempo de reacción en diferentes situaciones del juego.

Yo diría que este monitor es la elección perfecta para los juegos de mundo abierto. También es ideal para los juegos de carreras de ritmo trepidante. La frecuencia de actualización aquí es Doscientos cuarenta hercios, y el tiempo de respuesta es de solo 1 ms. La imagen es nítida y, incluso durante largas sesiones de juego, resulta cómoda para la vista.

Otra cosa que me llamó la atención durante la revisión es que los colores son bastante brillantes y vivos. El alto contraste garantiza una claridad excelente incluso en los detalles más pequeños. Además, es compatible con G-Sync tecnología que garantiza una experiencia de juego fluida sin efectos de tearing en la pantalla.

Ventajas Contras ✅ Pantalla ultraancha de 49 pulgadas para una inmersión total ❌ Pantalla VA en lugar de OLED: no tiene una respuesta tan rápida como las pantallas OLED, pero ofrece una mayor profundidad de negros y un contraste excelente ✅ Frecuencia de actualización de 240 Hz para una experiencia de juego fluida ✅ Tiempo de respuesta de 1 ms con un retraso mínimo en la imagen ✅ Excelente calidad de imagen con negros profundos, colores vivos y detalles nítidos ✅ Compatibilidad con G-Sync para una experiencia de juego sin tearing ✅ Una pantalla enorme: perfecta no solo para jugar, sino también para crear contenido

Veredicto final: ElSAMSUNG Odyssey G9 de 49 pulgadas (G95C) es una pantalla increíble con una alta frecuencia de actualización y una curvatura casi perfecta, lo que la convierte además en una de las los mejores monitores curvos para videojuegos. Creo que es una de las mejores opciones para los jugadores que buscan calidad y rendimiento.

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2. Monitor curvo Sceptre de 34 pulgadas [El mejor monitor ultrawide para juegos a un precio asequible]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 86 cm Resolución 3440 × 1440 Curvatura Mil quinientos R Frecuencia de actualización ciento sesenta y cinco hercios Tiempo de respuesta 5ms G-Sync No Conectividad HDMI, DisplayPort Compatibilidad con HDR No Relación de aspecto 21:9 Relación de contraste 3000:1

Si estás pensando en comprar un monitor ultraancho pero tienes un presupuesto limitado, no dejes de echarle un vistazo a este modelo. Ofrece un rendimiento sólido para jugar, pero su compra no supondrá un gran gasto para tu bolsillo. The Monitor curvo Sceptre de 34 pulgadas es un gran hallazgo tanto para los jugadores ocasionales como para quienes dan sus primeros pasos en los deportes electrónicos.

El fabricante comercializa esta pantalla específicamente como un monitor para videojuegos. El 21:9 La relación de aspecto aumenta el espacio en pantalla, lo que garantiza una experiencia de juego envolvente.

Estomonitor económico de alta calidadadmiteTecnología Adaptive Sync, lo que reduce el retraso de entrada y elimina el efecto de «tearing» en la pantalla. La frecuencia de actualización también es impresionante, con ciento sesenta y cinco hercios. La pantalla funcionó bastante bien en diferentes tareas.

Además, ofrece un buen contraste y una reproducción del color bastante realista. En mi opinión, la pantalla es ideal no solo para jugar, sino también para crear contenido de vídeo.

Ventajas Contras ✅ Precio asequible: una de las mejores opciones entre los monitores ultraanchos económicos ❌ Los altavoces integrados no ofrecen la mejor calidad de sonido, pero puedes solucionarlo utilizando auriculares o altavoces externos ✅ Buena relación de contraste: los negros profundos proporcionan una inmersión máxima, sobre todo al jugar en la oscuridad ✅ La tecnología Adaptive Sync reduce el efecto de «tearing» y mejora la fluidez ✅ Tiempo de respuesta aceptable de 5 ms: el monitor es apto para juegos competitivos ✅ Panel curvo para una inmersión aún mayor

Veredicto final: Si estás buscando un monitor ultraancho a un precio asequible, el Monitor curvo Sceptre de 34 pulgadas es la opción perfecta. Resultará atractiva para los jugadores de PC que busquen una alta frecuencia de actualización y una pantalla amplia y moderna sin tener que pagar de más solo por la marca.

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3. SAMSUNG Serie Odyssey Neo G9 de 57 pulgadas [El mejor monitor ultrapanorámico para juegos]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 145 cm Resolución 7680 × 2160 Curvatura Mil R Frecuencia de actualización Doscientos cuarenta hercios Tiempo de respuesta 1ms G-Sync Yes Conectividad DisplayPort, HDMI, USB-C Compatibilidad con HDR Alto rango dinámico 1000 Relación de aspecto 32:9 Relación de contraste 2000:1

¿Quieres tener un control total sobre tu experiencia de juego? The Samsung Odyssey Neo G9 de 57 pulgadas está hecho especialmente para ti. Antes de comprarlo, te recomiendo encarecidamente que te plantees adquirir un escritorio para gaming espacioso, ya que el monitor ocupará mucho espacio.

Pero a cambio, obtendrás un monitor ultraancho con una increíble pantalla Dual UHD resolución y una Doscientos cuarenta herciosfrecuencia de actualización.Lo que más me ha gustado son los negros profundos, así como los tonos intensos y vibrantes, y la precisión del color tampoco se ve afectada. Diría que este monitor es la elección perfecta para una experiencia de juego envolvente.

El amplio espacio de pantalla te permite tener varias ventanas abiertas al mismo tiempo. Esto será muy útil no solo para los gamers, sino también para los creadores de contenido. La pantalla es ideal para realizar varias tareas a la vez y te garantiza que no te pierdas nada.

Otra cosa que me gustó es el Alto rango dinámico 1000 que ofrece una claridad increíble, y su elevada relación de contraste permite jugar cómodamente incluso en una habitación a oscuras. Con este monitor, podrás llevar tu experiencia de juego a un nivel completamente nuevo.

Ventajas Contras ✅ La amplia relación de pantalla de 32:9 garantiza una experiencia de juego cómoda en los títulos competitivos ❌ En este momento, es uno de los monitores más caros, pero el precio se corresponde plenamente con su calidad y funcionalidad ✅ La frecuencia de actualización de 240 Hz es perfecta para juegos de ritmo trepidante ✅ La pantalla QD-OLED ofrece negros profundos y una calidad de imagen increíble ✅ Adaptive Sync garantiza una experiencia de juego fluida y elimina el retraso ✅ Cuenta con numerosas conexiones (USB-C, HDMI, DisplayPort y USB-A), lo que facilita la conexión tanto a ordenadores como a consolas

Veredicto final: Si quieres sacar el máximo partido al formato de pantalla superultraancha, esta es la opción perfecta. Si tienes un potente ordenador para juegos PC y con suficiente espacio libre, no encontrarás una opción mejor en el mercado.

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4. Samsung Odyssey Neo G9 [El mejor monitor para juegos 4K ultrawide]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 57 pulgadas Resolución 7680 × 2160 Curvatura Mil R Frecuencia de actualización Doscientos cuarenta hercios Respuesta Hora 1ms G-Sync Yes Conectividad DisplayPort, HDMI, USB-C Compatibilidad con HDR Quantum HDR 2000 Relación de aspecto 32:9 Relación de contraste 5000:1

Si estás buscando un OLED monitor ultraancho con una excelente calidad de imagen y un rendimiento de primera categoría, el Samsung Odyssey OLED G 9 satisfará todas tus necesidades. En este momento, es una de las mejores opciones para PC juegos: te lo pasarás en grande mini-LED iluminación de fondo para crear un ambiente más acogedor,Alto rango dinámico 2000 que garantiza tonos de negro profundos y intensos en los videojuegos, así como un Doscientos cuarenta herciosfrecuencia de actualización.

También me gustó el bajo tiempo de respuesta: no hay retrasos en las partidas competitivas que puedan afectar al resultado… El monitor ofrece una gran nitidez en 4K resolución en una pantalla ultraancha. Es una opción excelente tanto para los juegos competitivos como para las aventuras cinematográficas en los videojuegos.

G-Sync compatible y, además, equipado con Tecnología FreeSync Premium Pro, elimina el «screen tearing»: durante las largas sesiones de juego, la experiencia fue siempre fluida y agradable. Si dispones del presupuesto necesario para comprarlo y buscas un producto que realmente mejore tu experiencia de juego, este monitor te encantará.

En la clasificación de los mejores monitores ultrapanorámicos para juegos, este modelo ocupa, con toda justicia, uno de los primeros puestos.

Ventajas Contras ✅ La resolución 4K (5120 × 1440) ofrece una nitidez increíble en la pantalla ❌ Ocupa mucho espacio, pero ¿es eso malo? ✅ Frecuencia de actualización de 240 Hz para una experiencia de juego fluida y rápida en cualquier circunstancia ✅ Compatible con G-Sync y FreeSync Premium Pro: admite todas las tecnologías modernas de sincronización adaptativa ✅ Amplios ángulos de visión y gran luminosidad: podrás jugar cómodamente tanto en una habitación iluminada por la luz del sol como por la noche ✅ La retroiluminación LED crea un ambiente inolvidable en tu espacio de juego

Veredicto final: Los jugadores que quieran sacar el máximo partido a 4K Si buscas una alta resolución y una alta frecuencia de actualización, este monitor para juegos te encantará. Si tu dispositivo cuenta con una tarjeta gráfica potente, podrás disfrutar de una inmersión total en la experiencia de juego, independientemente del tipo de juegos que prefieras.

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5. LG 45GS95QE [El mejor monitor ultrawide para juegos de 1440p]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 114 cm Resolución 3440 × 1440 Curvatura Ochocientos R Frecuencia de actualización ciento setenta y cinco hercios Tiempo de respuesta 0,03 milisegundos G-Sync Yes Conectividad HDMI, DisplayPort Compatibilidad con HDR Alto rango dinámico 10 Relación de aspecto 21:9 Relación de contraste 1200:1

LG 45GS95QEes el mejorOLED un monitor ultraancho ideal para los gamers que buscan una imagen de alta calidad sin tener que pasar a 4K te lo agradecerán. Con un Mil cuatrocientos cuarentaCon su resolución nativa, el monitor ofrece un rendimiento excelente, con imágenes nítidas y detalladas en la pantalla.

The OLED La pantalla garantiza colores intensos, nítidos y vivos, lo que la convierte en una opción ideal tanto para juegos individuales como multijugador. Si estás montando un equipo que combine imagen y sonido, combina este monitor con el La mejor barra de sonido por menos de 200 dólares puede mejorar considerablemente la experiencia general.

Especificaciones para juegos: El tamaño de la pantalla es 45 pulgadas con una superficie curvada. En general, diría que este monitor es una opción ideal para disfrutar de una experiencia cinematográfica que permite sumergirse de lleno en la historia. Su amplia superficie de pantalla ofrece una inmersión excelente en lo que ocurre en la pantalla.

Los mejores resultados se observaron tanto en juegos de mundo abierto como en proyectos con una trama muy elaborada. Personalmente, sentí que estaba en el centro del juego, sin distraerme en absoluto con lo que sucedía a mi alrededor.

Ventajas Contras ✅ Panel OLED para negros profundos y colores vivos ❌ Es caro, pero teniendo en cuenta la calidad de imagen y las prestaciones para juegos, el precio está totalmente justificado ✅ Resolución de 1440p para imágenes y texto nítidos ✅ Compatible con G-Sync para una experiencia de juego más fluida ✅ Ideal para juegos de mundo abierto con gráficos de gran calidad ✅ Tres años de garantía para tu tranquilidad en cuanto a la calidad ✅ Funcionalidad KVM para cambiar fácilmente entre dispositivos

Veredicto final: Si buscas un monitor que ofrezca el equilibrio perfecto entre rendimiento, calidad de imagen y tamaño, el LG 45GS95QE es una opción excelente. Tanto si te gustan los videojuegos como la creación de contenidos, este monitor te ofrecerá todas las ventajas en todos los aspectos.

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6. SAMSUNG Odyssey QD-OLED de 49″ (G93SC) [El mejor monitor OLED ultrapanorámico para juegos]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 124 cm Resolución 5120 × 1440 Curvatura Mil R Frecuencia de actualización Doscientos cuarenta hercios Tiempo de respuesta 0,03 milisegundos G-Sync Yes Conectividad DisplayPort, HDMI, USB-C Compatibilidad con HDR HDR10+ Relación de aspecto 32:9 Relación de contraste Infinite (OLED)

Este dispositivo cambia por completo tu percepción de la calidad de imagen en los videojuegos. El monitor para juegos de alta calidad ofrece una precisión cromática y un brillo increíbles. Si te importa el manejo del movimiento y que no se vean borrosas las escenas de acción rápida, este monitor satisfará todas tus necesidades.

La relación de aspecto ofrece un amplio ángulo de visión, lo que resulta perfecto para los juegos de mundo abierto o FPS títulos. Gracias a su alta resolución y G-Sync con la compatibilidad adecuada, disfrutarás de una imagen fluida y sin saltos, incluso en los juegos más exigentes.

Ventajas Contras ✅ QD-OLED para disfrutar de colores y un contraste increíbles ❌ Es un precio bastante elevado, pero está totalmente justificado por la calidad de la imagen ✅ El mejor monitor ultraancho para juegos y trabajo ✅ Experiencia de juego fluida gracias a la compatibilidad con G-Sync ✅ La pantalla OLED elimina el retraso y el desenfoque de movimiento ✅ Una pantalla grande ideal para jugar y trabajar ✅ Especificaciones para juegos: tamaño de pantalla para una experiencia de juego óptima

Veredicto final: SAMSUNG Odyssey QD-OLED de 49 pulgadas Es una de las pantallas para videojuegos más potentes y orientadas al rendimiento. Su principal ventaja es la increíble calidad de imagen que ofrece. Si estás dispuesto a invertir en el mejor monitor ultrawide, este modelo no te decepcionará.

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7. LG 39GS95QE [El mejor monitor ultrapanorámico para juegos competitivos]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 99 cm Resolución 3440 × 1440 Curvatura Ochocientos R Frecuencia de actualización Doscientos cuarenta hercios Tiempo de respuesta 0,03 milisegundos G-Sync Yes Conectividad HDMI, DisplayPort Compatibilidad con HDR Alto rango dinámico 10 Relación de aspecto 21:9 Relación de contraste 1000:1

El monitor ofrece el máximo rendimiento para los juegos competitivos. Cuenta con un 39-pulgadas en diagonal y una relación de aspecto óptima para una mayor inmersión. El espacio de la pantalla es suficiente tanto para jugar como para realizar múltiples tareas, donde resulta fundamental poder manejar varias ventanas a la vez. Gracias a OLED Gracias a la tecnología de su panel, el monitor ofrece colores increíblemente precisos y negros profundos, lo que lo hace perfecto para juegos con gráficos exigentes.

The LG 39GS95QEadmiteG-Sync compatible, lo que garantiza una experiencia de juego más fluida y un tiempo de respuesta rápido, especialmente en los juegos de disparos y de carreras. La pantalla cuenta con una alta frecuencia de actualización y un tiempo de respuesta reducido.

Estas ventajas te beneficiarán en los juegos competitivos: ningún retraso te impedirá acertar el tiro. Este monitor es ideal para juegos en los que tanto la velocidad como la nitidez de la imagen son importantes, como los juegos modernos AAA títulos en los que quieras disfrutar de toda la riqueza de los gráficos y los detalles.

Ventajas Contras ✅ El mejor monitor ultraancho para juegos competitivos, con una excelente frecuencia de actualización y tiempo de respuesta ❌ El precio es un poco más alto, pero la calidad lo compensa ✅ Paneles OLED para imágenes brillantes y nítidas ✅ Compatibilidad con G-Sync para eliminar el efecto de «tearing» en la pantalla ✅ Ideal para juegos de disparos en primera persona y otros títulos de ritmo trepidante ✅ Espacio en pantalla para la multitarea y los juegos de mundo abierto ✅ Alta resolución y calidad de imagen detallada

Veredicto final: El LG 39GS95QE es una auténtica bestia entre los monitores de gaming ultraanchos para aquellos jugadores centrados en la competición. Ofrece tanto un tiempo de respuesta rápido como altas frecuencias de actualización. Tanto los jugadores ocasionales como los auténticos profesionales de los eSports sabrán apreciar este monitor.

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8. Dell S3422DWG [El mejor monitor ultrapanorámico para juegos de 34 pulgadas]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 86 cm Resolución 3440 × 1440 Curvatura Mil ochocientos grados Frecuencia de actualización Ciento cuarenta y cuatro hercios Tiempo de respuesta 2ms G-Sync Yes Conectividad HDMI, DisplayPort Compatibilidad con HDR Yes Relación de aspecto 21:9 Relación de contraste 3000:1

The Dell S3422DWG es el mejor monitor ultraancho con una 34de 24 pulgadas en diagonal que ofrece una excelente relación calidad-precio gracias a su alto rendimiento y calidad de imagen. Este monitor también es ideal para creadores de contenido. Gracias a Comité de la Administración de Veteranos Gracias a esta tecnología, ofrece colores vivos y negros profundos. Esto garantiza un alto contraste incluso en los juegos más oscuros.

La pantalla táctil y la gestión mejorada del movimiento garantizan la comodidad durante largas sesiones de juego, y las funciones de inclinación y altura ajustables te permiten configurar el monitor para cualquier situación de juego. En este momento, diría que esta pantalla es una de las más versátiles del mercado: es ideal para jugar, crear contenidos y realizar otras tareas cotidianas en el ordenador.

Ventajas Contras ✅ Buena precisión del color y buen contraste gracias a la tecnología de panel VA ❌ Si queremos ser exigentes, el tiempo de respuesta (2 ms) quizá no sea tan rápido como el de otros modelos más caros ✅ Compatibilidad con G-Sync para una experiencia de juego fluida y sin tearing ✅ Frecuencia de actualización de 144 Hz para una experiencia de juego fluida en los videojuegos de disparos en primera persona ✅ Tamaño ideal para juegos de mundo abierto que te sumergen por completo en la acción ✅ Precio atractivo en comparación con modelos más caros

Veredicto final: ElDell S3422DWG es la opción perfecta para quienes buscan el mejor monitor ultraancho con excelentes prestaciones tanto para jugar como para trabajar. Ofrece una magnífica combinación de precisión cromática y un precio bastante razonable en comparación con otros modelos de la selección de los mejores.

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¿Cómo elegir un monitor ultrapanorámico para juegos?

Elegir un buen monitor para juegos no es tarea fácil, sobre todo cuando se busca la mejor opción dentro del presupuesto disponible. Es importante tener en cuenta una serie de parámetros, como la resolución de la pantalla, la frecuencia de actualización, el tiempo de respuesta y la compatibilidad con tecnologías adaptativas. Todos estos parámetros influirán directamente en tu rendimiento en los videojuegos y en la calidad de la imagen en pantalla. Pero, ¿cómo saber qué monitor para videojuegos realmente vale lo que cuesta y cuándo simplemente estás pagando de más por una marca conocida? ¿O tal vez deberías optar por un televisor para videojuegos de alta calidad?

En esta sección, hablaré de las características clave de los monitores para videojuegos a las que debes prestar atención antes de realizar una compra. ¿Son importantes la fluidez en el juego y un tiempo de respuesta rápido para los juegos competitivos? ¿O prefieres disfrutar de negros profundos, un alto nivel de brillo y una reproducción realista del color para una experiencia de juego más envolvente?

Te ayudaremos a entender qué tecnologías pueden influir realmente en tu experiencia de juego y cuáles no son más que una estrategia de marketing.

Tamaño de la pantalla y relación de aspecto

Lo primero a lo que hay que prestar atención es al tamaño de la pantalla y a la relación de aspecto. Por ejemplo, es importante tener en cuenta que las pantallas ultraanchas no son las los mejores monitores para PS5.

Además, aunque la Xbox Series X y la Series S son parcialmente compatibles con las pantallas ultraanchas, dado que la optimización aún no está totalmente completada, recomendamos adquirir una de las Los mejores monitores para Xbox Series X para disfrutar de una experiencia de juego óptima y envolvente.

En la actualidad, el mercado ofrece principalmente pantallas ultraanchas con las siguientes relaciones de aspecto. Todas ellas influyen en la inmersión y la comodidad al jugar a determinados videojuegos.

Relación de aspecto Descripción 21:9 El estándar en la mayoría de los monitores ultraanchos, lo que lo convierte en una opción ideal para los jugadores que prefieren los juegos basados en la historia y juegos de mundo abierto. 32:9 El equivalente a dos pantallas estándar de 16:9. Es una opción excelente para los jugadores a los que les gustan los simuladores o los juegos de estrategia, así como para realizar varias tareas a la vez. Con esta pantalla, puedes abrir varias pestañas a la vez y cambiar fácilmente de una a otra. Podrás disfrutar del amplio espacio de trabajo de un Configuración de doble monitor de gama alta con este formato, al tiempo que se elimina el molesto espacio del bisel en el centro de la pantalla.

El tamaño de la pantalla del ordenador para juegos también influye en la experiencia. Los modelos más habituales en el mercado de los ordenadores para juegos son los siguientes.

Tamaño de la pantalla Descripción 34pulgadas Una opción equilibrada ideal para juegos de disparos en primera persona (FPS) y MOBA, así como para juegos de mundo abierto en los que es fundamental tener a la vista la mayor parte posible del espacio de juego. Con este monitor, podrás disfrutar de la máxima inmersión. 38 pulgadas Un formato de pantalla más grande que te permite sacar todo el partido a los juegos de estilo cinematográfico. Este tipo de pantalla también es una buena opción para los creadores de contenido. 49 pulgadas Una opción panorámica impresionante, que a mí personalmente me encanta usar para los simuladores y los videojuegos de carreras.

Frecuencia de actualización y tiempo de respuesta

La frecuencia de actualización de un monitor es otro factor que puede influir en tu experiencia de juego. La mayoría de los monitores estándar tienen sesenta hercios, pero para FPS Para los juegos de carreras trepidantes, esto no es suficiente. Presta atención a los monitores con las siguientes especificaciones:

Ciento cuarenta y cuatro hercios – la opción ideal para la mayoría de los jugadores, ya que ofrece una experiencia de juego fluida en grandes juegos de disparos en primera persona;

– la opción ideal para la mayoría de los jugadores, ya que ofrece una experiencia de juego fluida en grandes juegos de disparos en primera persona; ciento sesenta y cinco hercios – una versión ligeramente mejorada de Ciento cuarenta y cuatro hercios , útil para partidas competitivas;

– una versión ligeramente mejorada de , útil para partidas competitivas; Doscientos cuarenta hercios – ideal para los deportes electrónicos, donde cada milisegundo cuenta.

También es importante tener en cuenta el tiempo de respuesta, es decir, el tiempo que tarda un píxel en cambiar de color. Entre los monitores ultraanchos, encontrarás los siguientes tiempos de respuesta:

1ms – la mejor opción para partidas competitivas;

– la mejor opción para partidas competitivas; 3 ms-5 ms – Adecuado para la mayoría de los jugadores, aunque puede presentar ligeros artefactos en las escenas de movimiento rápido.

Resolución y calidad de imagen

La elección de la resolución influye directamente en el nivel de detalle de la imagen y en el rendimiento. Dos opciones muy populares para el mejor monitor ultraancho son:

1440p (UWQHD, 3440 x 1440) – el equilibrio perfecto entre calidad y carga de la tarjeta gráfica. Ideal para juegos de ritmo trepidante y deportes electrónicos;

– el equilibrio perfecto entre calidad y carga de la tarjeta gráfica. Ideal para juegos de ritmo trepidante y deportes electrónicos; 4K ultrawide (5120 × 2160, 5120 × 1440) – Máximo nivel de detalle, ideal para juegos de estilo cinematográfico y la creación de contenidos.

También debes tener en cuenta la densidad de píxeles (PPI): cuanto mayor sea este valor, más nítida será la imagen. Por ejemplo, un 34″ 3440 × 1440 la pantalla tiene un PPI más alto que una 49″ 5120 × 1440, lo que afecta a la claridad del texto.

Además,HDR (alto rango dinámico) el apoyo es importante:

Alto rango dinámico 400 – nivel básico, no ofrece un efecto HDR real;

– nivel básico, no ofrece un efecto HDR real; Alto rango dinámico 600 – mayor calidad y mayor brillo;

– mayor calidad y mayor brillo; Alto rango dinámico 1000 – Opción premium para disfrutar de los colores más vivos, negros profundos y sombras.

Tamaño de la pantalla

Cuanto más grande es la pantalla, mayor es la sensación de inmersión. Sin embargo, también debes tener en cuenta el espacio que ocupa la pantalla y si encajará bien en tu configuración de gaming. Aquí tienes algunas opciones que podrían interesarte si estás buscando una pantalla para gaming:

34“ (21:9) – un tamaño versátil para juegos de disparos en primera persona y de carreras. Un equilibrio perfecto entre detalle y campo de visión;

– un tamaño versátil para juegos de disparos en primera persona y de carreras. Un equilibrio perfecto entre detalle y campo de visión; 38» (21:9) – una pantalla más ancha, perfecta para juegos de mundo abierto con un estilo cinematográfico;

– una pantalla más ancha, perfecta para juegos de mundo abierto con un estilo cinematográfico; 49» (32:9)– Máxima inmersión, pero requiere un escritorio para juegos espacioso. Elegir el El mejor monitor para juegos de 32 pulgadas es una excelente opción para los jugadores que necesitan una pantalla grande que mantenga una relación de aspecto estándar sin ocupar todo el espacio del escritorio.

Ten en cuenta que tu espacio de juego debe ser lo suficientemente amplio como para albergar una pantalla de este tamaño. También es importante mantener la distancia óptima entre los ojos y la pantalla:

34-38″ – 60-80 cm .

. 49″ – 80-100 cm(o más).

Tecnología de paneles

La tecnología del panel influye en la reproducción del color, el contraste y el tiempo de respuesta. En el mercado de los monitores para videojuegos se pueden encontrar las siguientes opciones:

IPS – Colores vivos, amplios ángulos de visión, pero menor contraste. Una buena opción para la creación de contenidos ;

; VA – alto contraste y negros profundos, pero con un tiempo de respuesta ligeramente más lento, lo que puede provocar artefactos en la reproducción del movimiento;

OLED pantallas: excelente contraste, tiempo de respuesta rápido que elimina el desenfoque de movimiento, colores más brillantes y vivos.

Ergonomía y comodidad

El monitor debe ofrecer comodidad durante las sesiones de juego prolongadas. Se deben tener en cuenta los siguientes factores a la hora de configurar el equipo para jugar:

Ajuste de altura, inclinación y giro: minimiza la tensión en el cuello;

Control del obturador electrónico verticalCompatibilidad de montaje: la posibilidad de montarlo en un escritorio para videojuegos o en la pared para ahorrar espacio;

KVM funcionalidad: comodidad a la hora de trabajar con varios dispositivos.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor monitor ultraancho?

Esta categoría de monitores hace referencia a dispositivos con una relación de aspecto de 21:9 o 32:9, lo que ofrece un aumento significativo del espacio en pantalla en comparación con los monitores estándar. Es una opción ideal para creadores de contenido, jugadores de PC y cualquier persona que necesite realizar varias tareas a la vez. Con una pantalla de este tipo, puedes abrir muchas ventanas y visualizar diversa información para tener acceso simultáneo a todo.

¿Son los monitores ultraanchos adecuados para jugar?

Sí, ese es uno de los principales usos de este tipo de equipos. Estos modelos ofrecen una mejor visibilidad y una mayor inmersión en los juegos. Es especialmente emocionante jugar a juegos de mundo abierto en un monitor de este tipo, ya que se pueden apreciar muchos más detalles a la vez en comparación con un monitor tradicional. Los paneles OLED y el bajo retraso de entrada garantizan movimientos fluidos y la ausencia de retrasos durante el juego.

¿Merece la pena comprar un monitor ultraancho?

Sí, sin duda merece la pena comprar uno si quieres mejorar tu experiencia de juego, aumentar tu productividad o disfrutar de una sesión de juego más envolvente. Aunque los monitores ultrawide suelen tener un precio elevado, su coste se justifica plenamente por su excelente reproducción del color y la fluidez de movimiento.

¿Es compatible la PS5 con monitores ultraanchos?

Los monitores ultraanchos no son la mejor opción para jugar en una PS5. El primer problema con el que te encontrarás son las barras negras a los lados, ya que la imagen se muestra en formato 16:9. Además, no podrás aprovechar al máximo las frecuencias de actualización superiores a 144 Hz, ya que la consola solo puede alcanzar un máximo de 120 Hz.

¿Es compatible la Xbox con monitores ultraanchos?

A diferencia de la PS5, la Xbox Series X y la Series S son parcialmente compatibles con los monitores ultrapanorámicos. Sin embargo, la optimización aún no está del todo terminada, por lo que los jugadores pueden encontrarse con imágenes distorsionadas o barras negras en algunos momentos.

¿Es compatible Valorant con los monitores ultraanchos?

No, Valorant no es compatible con monitores ultraanchos. El juego solo admite una relación de aspecto de 16:9, por lo que aparecerán barras negras a los lados si se juega en otros dispositivos. Cabe destacar que el desarrollador del juego, Riot Games, tomó esta decisión de forma deliberada: de este modo, se evita que algunos jugadores obtengan ventaja gracias a un campo de visión más amplio.

¿Es compatible Elden Ring con monitores ultraanchos?

Oficialmente, Elden Ring no es compatible con monitores ultraanchos, pero los jugadores pueden sortear esta limitación utilizando mods. Por cierto, jugar en un monitor ultraancho ofrece una experiencia totalmente nueva.