Los 25 mejores juegos de rol para empezar tu colección en 2025

Aquí la tenéis, jugadores: la lista de los mejores juegos de rol que hay disponibles. De hecho, si en este año 2026 buscáis una experiencia de juego envolvente y centrada en la historia, estáis en el género y el lugar adecuados, ya que ofrecemos la mayoría de estos títulos en la Tejomercado.

Crear juegos de rol es todo un arte. Muchos desarrolladores dedican su tiempo de trabajo a dar forma a un mundo virtual repleto de personajes extraordinarios, monstruos amenazantes y una mitología eterna. En cuanto inicias un juego de rol, te embarcas en un viaje extraordinario a un mundo nuevo.

Sin embargo, crear un gran juego de rol (digno de figurar en esta lista) requiere una combinación perfecta. Muchos equipos de desarrollo comparten su trabajo, pero solo unos pocos destacan por encima del resto. No obstante, no tienes por qué preocuparte, ya que solo te presentaré lo mejor de lo mejor.

Así que prepárate para pasar horas y horas personalizando a tu personaje, explorando tierras desconocidas y rescatando a princesas de temibles monstruos.

Nuestra selección de los mejores juegos de rol

Bien, empecemos con el tema que nos ocupa. Estos son nuestros títulos favoritos, que captan a la perfección el espíritu de los juegos de rol:

Y eso es solo una pequeña muestra de lo que hay ahí fuera. Te esperan un montón de juegos de rol fantásticos más. ¡Así que sigue bajando y echa un vistazo a la lista completa que no te puedes perder!

Los 25 mejores juegos de rol de todos los tiempos

Los juegos de rol siempre han sido mi opción preferida cuando quiero sumergirme en una historia apasionante, explorar mundos enormes y crear un personaje con el que me sienta identificado.

Ya sean combates llenos de acción, batallas estratégicas por turnos o simplemente la emoción de tomar decisiones que realmente importan, hay un juego de rol para cada tipo de jugador. He elaborado una lista con algunos de los mejores juegos de rol que ofrecen aventuras inolvidables, y si aún no has jugado a algunos de ellos, te estás perdiendo algo realmente especial.

1. Cyberpunk 2077

Año de lanzamiento Plataformas disponibles 2020 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia

Empezaré la cuenta atrás con una obra maestra de los desarrolladores de CD Projekt Red. En Cyberpunk 2077, te «metes» en la piel del mercenario «V». A medida que exploras Night City, pronto te encontrarás con muchos personajes que esconden sus verdaderas intenciones. A través de tus acciones, V intentará moverse con cautela por esta sociedad traicionera.

Además de una historia apasionante, encontrarás un sistema de combate en constante evolución y una mecánica de juego envolvente. Por ejemplo, puedes jugar como un hacker sigiloso o como un asesino despiadado del tipo «preguntas después».

2. Baldur’s Gate 3

Año de lanzamiento Plataformas disponibles 2023 PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Siguiendo los pasos de «Divinity: Original Sin» y «Pillars of Eternity», descubrirás un juego de rol clásico dentro de «Baldur’s Gate 3». BG3 toma muchos elementos del juego de mesa «Dungeons & Dragons». En otras palabras, encontrarás innumerables clases y habilidades diferentes en un solo juego de rol.

Además, esta opción incluye numerosas mecánicas tácticas, diálogos excepcionales y una historia fascinante. Cada partida ofrece acontecimientos únicos y giros inesperados.

Si te gustaron «Divinity: Original Sin» y «Pillars of Eternity», deberías darle una oportunidad a «Baldur’s Gate 3». No busques más y disfruta de uno de los mejores juegos de rol del mercado.

3. Elden Ring

Año de lanzamiento Plataformas disponibles 2022 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Embárcate en un viaje para desentrañar los misterios de Elden Ring. Utiliza tus armas y tus esquivas para acabar con las numerosas y peligrosas amenazas que acechan en la zona. Elden Ring está disponible en PlayStation Store, Xbox Store y para PC. En otras palabras, puedes hacerte con el videojuego y comenzar tu aventura sin más demora.

En general, el hecho de que Elden Ring sea un juego al estilo Souls lo encasilla en una categoría concreta. Encontrarás peligros a cada paso que des. Además, los desarrolladores han optado por un enfoque «implacable» que hace que el juego resulte aún más difícil.

Recomendamos Elden Ring a los jugadores experimentados a los que les gusta dominar las mecánicas del juego.

4. The Witcher 3: La caza salvaje

Año de lanzamiento Plataformas disponibles 2015 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Otra obra maestra de CD Projekt Red llega con el título de The Witcher 3. En The Witcher 3, continúas con la historia de Geralt de Rivia. Se trata de un brujo excepcional que ha emprendido una nueva búsqueda para encontrar a su hija. A medida que avanzas en la historia, aceptarás numerosos encargos que te enfrentarán a desafiantes criaturas míticas.

Además, irás acumulando materiales y puntos de experiencia que te ayudarán a mejorar tus habilidades como brujo. Utiliza todas las herramientas a tu alcance y aprende técnicas más poderosas mientras juegas.

5. The Elder Scrolls V: Skyrim

Año de lanzamiento Plataformas disponibles 2011 PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Sumérgete en uno de los mejores videojuegos del mundo con «Skyrim», de Bethesda. Todo comenzó en 2011, pero cada año puedes descubrir una versión «remasterizada». Gracias al esfuerzo de la comunidad de modders, seguimos encontrando contenido «similar a los DLC» cada vez que empezamos una nueva partida. Además, los innumerables parches de la comunidad suelen mejorar la estabilidad y el rendimiento del juego.

Aun así, la historia original tiene suficiente contenido como para que te lleve horas completarla. Recomendamos encarecidamente este videojuego a cualquier jugador del mundo.

6. Diablo II: Resurrected

Año de lanzamiento Plataformas disponibles 2021 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Muchos jugadores discuten cuál es el mejor título de la saga Diablo. Y gracias a las mejoras en los personajes y a su atmósfera, Diablo II sigue siendo el rey.

Prepárate para enfrentarte a hordas de demonios mientras erradicas el mal de estas tierras. Elige tu clase y mejora tus habilidades a medida que adquieres experiencia en tu viaje. A lo largo de tu recorrido, notarás una atmósfera «sombría» que te acompañará hasta tu último enfrentamiento.

Juega con otros jugadores y busca el mejor equipo en Diablo 2. Si te interesa la historia, también puedes jugar a las secuelas de la saga (Diablo 3, Diablo 4).

7. God of War

Año de lanzamiento Plataformas disponibles 2018 PC, PlayStation 4, PlayStation 5

Sigue las huellas de Kratos mientras acabas con criaturas amenazantes y dioses divinos. Muchos jugadores se mostraron escépticos ante el enfoque «diferente» que adopta la saga de Kratos en este videojuego. A diferencia del juego anterior, aquí te adentras en la mitología nórdica en lugar de la habitual mitología griega.

Sin embargo, gracias al folclore nórdico (verdaderos guerreros), parece que Kratos encaja a la perfección. Además, pronto conocerás al hijo de Kratos y sus habilidades en el combate.

8. World of Warcraft

Año de lanzamiento Plataformas disponibles 2004 PC, macOS

WoW (World of Warcraft) es uno de los videojuegos más antiguos de la lista. Sin embargo, a diferencia del título de BioWare, KOTOR, WoW sigue mejorando hasta el día de hoy. De hecho, cada expansión aporta más trasfondo y giros a la historia.

Crea un personaje y lucha por la Alianza o la Horda. El sistema de facciones te asigna automáticamente a tu facción principal (Alianza o Horda) y te convierte en enemigo de la facción contraria.

Este MMORPG parece seguir gozando de gran popularidad, por lo que recomendamos encarecidamente que pruebes WoW al menos una vez. Reúne a gente de todo el mundo y supera numerosas incursiones con tu clan.

9. Monster Hunter: World

Año de lanzamiento Plataformas disponibles 2018 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Como ya habrás notado, nos hemos tomado algunas libertades al incluir Monster Hunter: World en esta lista. En primer lugar, la narrativa (que suele ser uno de los puntos fuertes del género RPG) deja bastante que desear. En segundo lugar, no se suben de nivel ni se obtienen formas de mejorar las habilidades del juego.

Sin embargo, puedes cambiar el rumbo de una batalla con el equipo y diferentes potenciadores (mejoras). Además, cazar criaturas gigantes siempre es divertido. Por ejemplo, puedes crear combinaciones impresionantes con una espada y un escudo, o derribar a tus objetivos desde lejos con un arco.

10. Fallout 4

Año de lanzamiento Plataformas disponibles 2015 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Prepárate para embarcarte en un viaje inolvidable por el interior del La saga Fallout. «Es un juego de Bethesda». Sin duda, Fallout 4 sigue la famosa tónica que ya forma parte de nuestro día a día como jugadores. En otras palabras, puedes mejorar la experiencia (y reducir los errores) con mods.

Al mismo tiempo, siempre se descubre algo nuevo en cada partida. Del mismo modo, Fallout: New Vegas puede mejorar aún más si le añades varios mods. Te recomiendo que te pases a Fallout: New Vegas una vez que hayas terminado Fallout 4.

11. Assassin’s Creed Odyssey

Año de lanzamiento Plataformas Disponible 2018 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia

La situación dio un nuevo giro cuando el La franquicia Assassin’s Creed elementos variados del género de los videojuegos de rol. Comenzó con Origins (2017), continuó con Odyssey (2018) y sigue con Mirage (2023).

Los desarrolladores aportaron esa mayor profundidad al introducir diferentes formas de mejorar tu personaje. Además, puedes mejorar tus partidas modificando las habilidades del personaje.

En Assassin’s Creed Odyssey, juegas en el papel de Kassandra o Alexios y recorres la Antigua Grecia. Además, puedes participar en las guerras entre Esparta y Atenas.

12. Hogwarts Legacy

Año de lanzamiento Plataformas disponibles 2023 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Gracias a la mecánica de juego del género RPG, podrás sumergirte en el universo de Harry Potter. En *Hogwarts Legacy*, encarnas a un mago novato. Sin embargo, una vez que domines todos los conocimientos y habilidades, te convertirás en una leyenda de Hogwarts.

Aprovecha el mundo abierto para explorar el castillo y los numerosos lugares de los alrededores. Reúne tus varitas y escobas y domina todas las formas de magia. Conviértete en un hechicero más poderoso con pociones potenciadoras y túnicas mágicas.

Pon a prueba tus conocimientos sobre esta increíble saga mientras vuelas en tu escoba y derrotas a tus rivales con hechizos ingeniosos. ¡Conviértete en el próximo mago legendario en *Hogwarts Legacy*!

13. Final Fantasy XV

Año de lanzamiento Plataformas disponibles 2016 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One

Es una de las obras maestras de Square Enix y una forma estupenda de pasar el rato. Aunque veas el número XV (15) junto al título, no hace falta que juegues versiones anteriores de Final Fantasy.

En este «episodio», seguimos a Noctis y sus aventuras junto a sus amigos más cercanos. En XV, podrás explorar el mundo abierto y enfrentarte a numerosos monstruos sin dudarlo. Hablando de luchar contra monstruos, el sistema de combate es ahora más rápido y espectacular.

Una vez que hayas terminado XV, te recomendamos que te lances a jugar a Final Fantasy VII Remake Intergrade para PlayStation 5 y PC.

14. La Tierra Media: La sombra de Mordor

Año de lanzamiento Plataformas disponibles 2014 PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox 360, Xbox One

Sigue el épico viaje de Talon en Shadow of Mordor. En este juego descubrirás una forma única de interpretar a un personaje. En este videojuego, tienes una mezcla de un humano (Talon) y un elfo (Celebrimbor) en un solo cuerpo. En cualquier momento, puedes usar las habilidades de ambas entidades para derrotar a las fuerzas de Sauron.

Recomendamos este juego de rol de acción a los jugadores a los que les gusten los combates trepidantes y los buenos retos. A medida que te enfrentes al sistema Nemesis, obtendrás puntos de experiencia para mejorar tus habilidades.

15. Borderlands: The Handsome Collection

Año de lanzamiento Plataformas disponibles 2017 PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch

Embárcate en la búsqueda de cofres por los caóticos paisajes de Pandora. La colección «The Handsome Collection» incluye Borderlands 2 y The Pre-Sequel (con todos los DLC incluidos).

Uno de los aspectos más destacados de Borderlands 2 (y de Pre-Sequel) es el villano principal. A medida que recorres el planeta, escucharás numerosas frases de Handsome Jack burlándose de ti.

En general, el tono de Borderlands es cómico y te echarás unas risas durante tu aventura. Otra buena razón para jugar a esta serie es la posibilidad de jugar con tres amigos a lo largo de la historia principal.

16. Valheim

Año de lanzamiento Plataformas disponibles 2021 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One

En Valheim te pones en la piel de un vikingo en un mundo peligroso. Enfréntate a numerosos peligros mientras intentas sobrevivir el mayor tiempo posible.

De hecho, el equipo de desarrollo añadió ese toque de «supervivencia» al videojuego para aumentar su atractivo. Al jugar a Valheim, encontrarás un modo «fortaleza» que te permite construir una base. Al elegir el top Valheimservidor de alojamiento ofrece la fiabilidad necesaria para mantener estas estructuras sin interrupciones.

Descubre sus numerosos secretos y reúne a tus amigos en esta aventura llena de retos. De hecho, recomendamos Valheim a aquellos jugadores a los que les encanta construir bases y gestionar recursos.

17. Dragon Age: Orígenes

Año de lanzamiento Plataformas disponibles 2009 PC, PlayStation 3, Xbox 360

Muchos jugadores se convirtieron en Guardias Grises en 2009, cuando salió a la venta el primer Dragon Age, y nunca miraron atrás.

Uno de los puntos fuertes de este videojuego es la creación de personajes. Los desarrolladores te ofrecen diferentes prólogos. Por ejemplo, si juegas como un elfo, empezarás en un bosque frondoso.

Aunque «Vanguard» (el último título de la franquicia) tiene sus altibajos, la jugabilidad sigue siendo de primera categoría. Te recomendamos que empieces por «Origin» y termines tu aventura con «Vanguard».

18. Mass Effect: Edición Legendaria

Año de lanzamiento Plataformas disponibles 2021 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One

Reúne todos los títulos destacados de la trilogía original de Mass Effect en un solo paquete. El juego Mass Effect te permite vivir la vida del comandante Shepard. A medida que avanzas, descubrirás un universo ricamente elaborado, decisiones trascendentales y vínculos profundos con tus compañeros. Ayuda a Shepard a superar los obstáculos del espacio exterior y a salvarlo todo de una amenaza abrumadora. Viaja de un planeta a otro y explora territorios inexplorados.

Recomendamos esta opción a los amantes de la ciencia ficción y a los jugadores interesados en la historia del juego. En esta trilogía encontrarás un montón de contenido.

19. Deus Ex: Mankind Divided

Año de lanzamiento Plataformas disponibles 2016 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Tras elDeus Ex originalEn «Mankind Divided», encarnas a un cyborg dotado de mejoras de última generación. Aprovecha tus conocimientos sobre el mundo cyberpunk para potenciar las habilidades de Adam Jensen (el protagonista) y superar cualquier obstáculo.

Esta excelente secuela mantiene la característica de «desenlaces múltiples», que te permite completar las misiones de diversas formas. Por ejemplo, puedes recurrir al sigilo para pasar desapercibido o utilizar tus herramientas para eliminar las amenazas. Además, puedes aprovechar las opciones de diálogo para evitar desenlaces peligrosos.

Recomendamos esta opción a los jugadores a los que les gustan las historias distópicas y los temas de ciencia ficción.

20. Dying Light

Año de lanzamiento Plataformas disponibles 2015 PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox 360, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Dying Light te permite explorar un mundo abierto lleno de zombis que te pondrá a prueba. Encontrarás este juego de rol de acción en las principales tiendas de videojuegos.

Una de las mecánicas más destacadas es el ciclo de día y noche. Cuando brilla el sol, los zombis parecen inofensivos y es fácil esquivarlos. Sin embargo, cuando cae la noche, tendrás que correr para salvar la vida. Por suerte, dispones de muchas habilidades de parkour que te ayudan a moverte por los edificios.

Recomendamos esta opción a aquellos jugadores que difuminan la línea entre los FPS (juegos de disparos en primera persona) y los RPG. Usa tus rápidos reflejos para esquivar el peligro y burlar a los muertos vivientes.

21. Persona 4 Golden

Año de lanzamiento Plataformas disponibles 2012 PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Muchos aficionados a los JRPG recuerdan Persona 4, de 2008. Persona 4 Golden, la versión mejorada, salió a la venta en 2012. Puedes encontrar Persona 4 Golden en las consolas más recientes.

El punto fuerte de Persona 4 Golden es la narrativa. Acompañarás al protagonista en su viaje a otra ciudad plagada de fenómenos paranormales. Cada día cuenta, así que tendrás que aprovechar bien el tiempo que te queda. Mejora tus estadísticas o pasa momentos inolvidables con tus amigos.

Gracias a las funciones portátiles de la Nintendo Switch, puedes jugar a este magnífico JRPG en cualquier momento. Recomendamos esta joya a aquellos jugadores a los que les encanten las historias envolventes y los combates por turnos.

22. Pathfinder: La ira de los justos

Año de lanzamiento Plataformas disponibles 2021 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Sumérgete en el universo de Pathfinder con «Wrath of the Righteous». Al tratarse de un juego de rol clásico (CRPG), lo mejor es disfrutarlo en tu ordenador.

En este videojuego, te pones en la piel del «protagonista», dotado de poderes divinos. Además, la creación de personajes ofrece casi todas las clases y atributos del juego de rol de mesa Pathfinder original. Como resultado, dispones de muchas formas de explorar habilidades y resultados únicos cada vez que empiezas una nueva partida.

A medida que avances en la historia, conocerás a compañeros inolvidables y superarás obstáculos desafiantes. Recomendamos esta opción a los jugadores que dedican muchas horas a la creación de personajes y a la planificación de estrategias.

23. Scarlet Nexus

Año de lanzamiento Plataformas disponibles 2021 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

En los últimos años no encontrarás nada tan singular como Scarlet Nexus. Este RPG de acción de 2021 nos dejó boquiabiertos con su inolvidable estilo artístico, propio del anime, y sus mecánicas de combate.

En el juego seguirás dos historias. Cada protagonista te contará interesantes antecedentes y te mostrará los retos a los que se enfrentará. Y, sobre todo, utilizarás tus poderes psíquicos y armas convencionales para acabar con los «Otros» (mutantes).

Si quieres jugar a un juego de estilo anime con una jugabilidad trepidante y unas historias apasionantes, no busques más. Scarlet Nexus te mantendrá entretenido durante unas 25 horas en la historia principal, o 61 horas si quieres conseguir todos los logros.

24. Disco Elysium

Año de lanzamiento Plataformas disponibles 2019 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Lanzado en 2019 y disponible en casi todas las tiendas de videojuegos (PC, Xbox, PlayStation). En otras palabras, puedes disfrutar de la magnífica historia de Disco Elysium (DS) en todas las consolas de la generación actual.

Un juego de rol único y lleno de historia que te mantendrá pegado a la pantalla. En DS, te metes en la piel de un detective con muchos defectos que resuelve numerosos misterios de la ciudad de Revachol. Encontrarás una mezcla de exploración en un mundo abierto, pruebas de habilidad y un estilo artístico único. No encontrarás más que excelentes opciones de diálogo y decisiones impactantes.

25. Star Wars: Caballeros de la Antigua República

Año de lanzamiento Plataformas disponibles 2003 PC, macOS, Xbox, Nintendo Switch

«Knights of the Old Republic» (KOTOR) es uno de los videojuegos más memorables de la franquicia. Aunque es uno de los más antiguos de esta lista, KOTOR sigue conservando esa chispa narrativa que lo distingue del resto.

Juegas en el papel de un Jedi en formación en plena guerra contra los Sith. A medida que exploras mundos clásicos (como Tatooine), descubrirás los secretos de la Fuerza. De hecho, en KOTOR puedes utilizar los diferentes caminos de la Fuerza y dar forma a tu aventura.

KOTOR es ideal para los jugadores a los que les gusta esta franquicia. El sistema de combate de este magnífico juego te permite experimentar los poderes de la «Fuerza» y ver su efecto en el combate.

Nuestro proceso de selección: criterios para elegir los mejores títulos de RPG

Analicemos por qué consideraríamos que un juego concreto es uno de los mejores juegos de rol. En primer lugar, uno de los aspectos clave del género de los juegos de rol es la escritura o la evolución de la narrativa. Hemos seleccionado videojuegos que destacan por su excelente trasfondo, sus giros argumentales y sus diálogos cautivadores.

En segundo lugar, destacamos los videojuegos con mecánicas de juego únicas. Muchos de los títulos de esta lista han marcado un hito en la industria de los videojuegos y han enriquecido nuestro tiempo libre. Por ejemplo, los juegos de la saga Dark Souls aportaron combates intensos y desafíos abrumadores.

En tercer lugar, el género de los juegos de rol no sería nada sin mundos fantásticos envolventes y unos gráficos impresionantes. En esta lista encontrarás algunos de los mejores videojuegos con lugares que explorar y secretos que descubrir.

Por último, también queremos destacar aquellos videojuegos de rol que te permiten pasar cientos de horas jugando. Aunque termines la historia principal, sigues teniendo muchas formas de explorar el mundo virtual.

Descubriendo el mundo de los juegos de rol: ¿qué define a un juego de rol?

Dentro del género de los juegos de rol, se pueden encontrar mecánicas de juego distintivas que dan forma a la aventura. Por ejemplo:

Juegos de rol de acción: Como sugiere el título, este subgénero de los juegos de rol incorpora más movimiento a su mecánica de juego. Notarás la diferencia cuando luches contra monstruos en el mundo de fantasía. Esquiva los ataques que te lancen y planifica tus golpes en consecuencia.

Como sugiere el título, este subgénero de los juegos de rol incorpora más movimiento a su mecánica de juego. Juegos de rol por turnos: Si no te gustan los juegos de rol de acción, esta es tu mejor opción dentro de este género. En lugar de pulsar botones para atacar o esquivar, seleccionas opciones en un menú. Cada opción tendrá un resultado diferente en combate.

Si no te gustan los juegos de rol de acción, esta es tu mejor opción dentro de este género. En lugar de pulsar botones para atacar o esquivar, seleccionas opciones en un menú. Cada opción tendrá un resultado diferente en combate. Juegos de rol multijugador masivos en línea Los juegos de rol multijugador masivos en línea ayudan a llenar el mundo virtual de jugadores reales. A medida que explores la zona, verás a otras personas luchando contra monstruos y completando misiones. Reúne a tus amigos y prepárate para vivir una experiencia increíble.

Los juegos de rol multijugador masivos en línea ayudan a llenar el mundo virtual de jugadores reales. A medida que explores la zona, verás a otras personas luchando contra monstruos y completando misiones. Reúne a tus amigos y prepárate para vivir una experiencia increíble. Juegos de rol tácticos:Si te apetece una mezcla de juegos de rol y ajedrez, deberías echar un vistazo a estos videojuegos. Durante los combates, mueves a tus personajes (como si fueran piezas de ajedrez) y elaboras una estrategia brillante.

La evolución de las mecánicas de los juegos de rol

Muchos de los mejores juegos de rol incorporan las últimas mecánicas de juego del sector. Por ejemplo, los últimos juegos de rol de la saga Zelda presentan características de Skyrim y The Witcher 3.

De hecho, con el paso de los años, descubrimos cómo un solo videojuego puede cambiar la forma en que disfrutamos de este género. Por ejemplo, cuando un videojuego te ofrece una opción impactante, acabas queriendo ver los resultados.

En medio de todo esto, pronto acabarás tomando aquellas decisiones morales que se ajustan a tu personalidad. Cuando un videojuego nos ofrece una narrativa tan impresionante, nos vemos inmersos en la historia del RPG. De hecho, el protagonista se convierte en parte de nosotros mismos a medida que le indicamos cómo actuar.

Del mismo modo, los combates de la historia están evolucionando hacia un estilo «más orientado a la acción». Cada segundo cuenta y hay que actuar con rapidez antes de perder toda la salud. Juegos como The Witcher 3 dieron algunos pasos iniciales en los sistemas de combate más recientes, pero Cyberpunk 2077 lo ha perfeccionado todo.

La magia de los juegos de rol: por qué nos encantan

En la industria de los videojuegos, existen diferentes «formas» o enfoques para crear un buen juego. Por ejemplo, en el caso de «Star Wars» o «El Señor de los Anillos», todo cineasta quiere compartir una buena historia con su público. Del mismo modo, los videojuegos siguen el mismo «patrón».

Por un lado, están los shooters «sin sentido» que te mantienen con la adrenalina a tope con hordas de enemigos. Sin embargo, en el extremo opuesto, están los juegos de rol que te permiten tomarte un respiro y te ayudan a decidir tu próximo movimiento.

Muchos jugadores de juegos de rol suelen analizar la estrategia que hay detrás de cada decisión que toman en el juego. En primer lugar, moldean a sus personajes para convertirlos en el próximo campeón glorioso. Después, interactúan con el mundo virtual y dan forma a su aventura con cada paso que dan. A la hora de crear personajes, deberías leer juegos con árboles de habilidades para ver ejemplos de distintos géneros.

Por último, muchos jugadores de RPG se toman un pequeño descanso del modo aventura para explorar el mundo virtual. Estos aspectos destacados del género RPG te ayudan a sumergirte en la historia y a crear una experiencia única.

Desarrollo de personajes: cómo crear a tu héroe

En el mundo de los juegos de rol, no existe esa regla «perfecta» para la personalización de personajes. Por un lado, a muchos jugadores les encanta dar forma a sus personajes y emprender una nueva aventura con sus avatares. Por otro lado, *The Witcher 3* ya nos ofrece a nuestro héroe con un montón de opciones para cambiar su aspecto.

Sin embargo, las cosas se ponen más interesantes a medida que encontramos formas de mejorar a nuestro héroe. En God of War, descubrimos más herramientas y habilidades. Además, en Skyrim, encontramos un «botín» mejor y hechizos devastadores.

En general, la estética es lo que causa la primera impresión. Las clases y los árboles de habilidades aportan más profundidad a la jugabilidad y nos dan más motivos para seguir jugando. A través de estas mecánicas de juego, vemos cómo nuestro personaje evoluciona y se vuelve más fuerte.

Por ejemplo, en Cyberpunk 2077, al principio del juego te sientes «débil». Pero, una vez que inviertes tus puntos de habilidad, te conviertes en una máquina imparable.

La narración en los juegos de rol: historias que cautivan al jugador

Como dice el refrán: nunca hay que juzgar un libro por su portada. De hecho, Baldur’s Gate 3 superó muchas expectativas en nuestro cambiante sector de los videojuegos. Al principio, el juego parecía «sencillo», pero BG3 se guardaba un as bajo la manga.

Por encima de todo, el poder de las historias constituye un potente motor que atrae a jugadores de todas las comunidades. A través del arte de los videojuegos, vivimos múltiples vidas con acontecimientos únicos y impactantes. Por eso, muchos jugadores recuerdan la aventura de los Cazadores del Refugio en Borderlands o del Dovakin en Skyrim.

Además, el hecho de influir en la trama aporta un elemento que hace que la experiencia supere a la de leer un libro. Por ejemplo, en Disco Elysium podemos cambiar el desenlace de la historia (el final) en función de nuestras decisiones.

Los mejores juegos de rol cuentan con ese elemento adicional que nos permite modificar el entorno. Al mismo tiempo, las decisiones del jugador garantizan la rejugabilidad. Puedes empezar desde cero y descubrir los distintos desenlaces en una nueva partida.

Explorando mundos inmensos: los entornos de los juegos de rol

Además de la trama, los mejores juegos de rol ofrecen a sus jugadores otras características muy atractivas. Muchos elementos de este género tienden a adentrarse en el mundo de la fantasía. En otras palabras, nos sumergimos en lugares virtuales llenos de magia y razas mitológicas.

Además, podemos explorar estas tierras inexploradas y descubrir numerosas mazmorras llenas de desafíos o pueblos tranquilos. Por ejemplo, Skyrim te permite explorar e investigar todos los iconos del mapa. Además, podemos explorar estas tierras inexploradas y descubrir numerosas mazmorras llenas de desafíos o pueblos tranquilos. Por ejemplo, Skyrim te permite explorar e investigar todos los iconos del mapa. Del mismo modo, juegos como Fable ofrecen mundos ricos en los que las decisiones, la exploración y el desarrollo de los personajes marcan el rumbo de tu aventura.

De hecho, nos adentramos en mazmorras para enfrentarnos a múltiples amenazas y conseguir botín. Además, visitamos pueblos para descubrir misiones o intercambiar objetos con los comerciantes. Muchos de los mejores juegos de rol siguen y se ciñen a este principio. Por suerte, nunca pasa de moda.

Por lo tanto, tanto «Assassin’s Creed Odyssey» como «Diablo 2» permiten al jugador explorar y avanzar gracias al sistema de botín.

Experiencias de RPG multijugador y cooperativas

Al igual que en cualquier otro videojuego, la experiencia es mucho más divertida cuando se juega con amigos. En Monster Hunter World, podemos invitar a tres personas y cazar a las criaturas más poderosas. Del mismo modo, Borderlands permite compartir la experiencia de la caza en el Vault con más jugadores.

En ocasiones, los mejores juegos de rol utilizan mecánicas multijugador para ampliar tu círculo de amistades. Por ejemplo, en «World of Warcraft» y «Destiny 2» se necesitan muchos jugadores si quieres disfrutar de todo el contenido del juego.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor juego de rol?

Las opiniones sobre cuál es el mejor juego varían en la comunidad de jugadores. Sin embargo, creemos que Cyberpunk 2077 tiene todo lo necesario para hacerse con el primer puesto en este género.

¿Qué significa CRPG?

Juego de rol clásico. Estos juegos de rol cuentan con numerosas mecánicas de juego que se remontan a los primeros años de su desarrollo. Por ejemplo, el combate por turnos y una narrativa rica.

¿Cuál se considera el mejor juego de rol de todos los tiempos?

Gracias a su narrativa arrolladora y a su magnífico sistema de combate, «Cyberpunk 2077» se lleva el primer puesto. Puedes comenzar tu aventura en la piel del mercenario «V» y mejorar tus habilidades con implantes cibernéticos.

¿Qué juego de rol tiene la mejor trama?

Aunque Cyberpunk 2077 cuenta con todos los ingredientes para una historia épica, World of Warcraft sigue evolucionando. Se pueden encontrar muchos libros y materiales sobre la historia de cada acontecimiento en Azeroth.

¿Hay juegos de rol con opciones multijugador?

Sí. Los MMORPG como World of Warcraft te ayudan a conocer a otros jugadores y a vivir nuevas aventuras. Además, puedes jugar a Borderlands o Monster Hunter World con tus amigos.