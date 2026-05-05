La mejor VPN para PS5: la guía práctica, no la versión de fantasía

Aviso legal: El uso de una VPN o un Smart DNS para eludir las restricciones regionales puede infringir las Condiciones de servicio de PlayStation. No respaldamos el incumplimiento de las normas, y tú asumes todos los riesgos asociados, incluidas las restricciones en la cuenta o en los pagos.

La mejor VPN paraPS5 puede ayudar, pero no va a arreglar tu consola por arte de magia. El exceso de publicidad difumina la línea divisoria entre el rendimiento de un PC y PS5 la realidad, y ahí es donde las expectativas se desvanecen.

On PlayStation, tendrás que recurrir a soluciones alternativas: configurar el router, compartir la conexión o utilizar un Smart DNS. Si alguna vez te has preguntado «¿puedo usar una VPN en PS5«¿…?», la respuesta es sí, pero solo mediante alguna de estas soluciones alternativas. Tus resultados dependen más de tu proveedor de acceso a Internet, tu ubicación y los servidores del juego que de cualquier promesa que haga la página de inicio.

Una VPN fiable para PlayStation 5 tiene que trabajar dentro de estas limitaciones desde el principio. Antes de gastar nada, debes saber qué es lo que realmente obtienes. A continuación, te explicaré lo que una VPN puede hacer realmente en PS5 – y cuáles son los límites.

Nuestras mejores recomendaciones sobre las mejores VPN para PS5

He probado decenas de herramientas para encontrar la mejor VPN para PS5. Estos tres terminaron el circuito con las mejores puntuaciones según las necesidades reales de los jugadores.

NordVPN – La VPN número uno indiscutible para PS5. Es la opción más rápida y fiable que he probado, con un rendimiento del router a toda prueba y una latencia estable. ExpressVPN – Una opción de primera para quienes buscan velocidad y fiabilidad. Ofrece una velocidad constante, la transmisión es fluida y funciona bien con configuraciones de router que no requieren ajustes constantes. Proton VPN – La opción más centrada en la privacidad que he probado PS5, lo que la convierte en una opción muy válida como VPN para PlayStation 5.

A continuación figuran los siete completos, con mis propias notas PS5 pruebas. Seguimos adelante para ver cómo se comportaban en condiciones reales de juego.

La mejor VPN para PS5: 7 opciones que no ralentizarán tu consola

Cualquiera que pregunte «¿puedo usar una VPN en PS5«…» para jugar, hacer streaming o proteger tu privacidad encontrarán una respuesta fiable en esta lista. Estas son las VPN que realmente funcionan en situaciones reales: routers, redes wifi con interferencias, redes saturadas y todo lo demás. Una de ellas se adaptará a tu forma de jugar. Sigue leyendo para encontrar la que más te convenga.

1. NordVPN [La mejor VPN para PS5 en general]

Característica Detalles Servidores Más de 9.000 servidores en más de 100 países Velocidad Una media de 850-950 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (600-800 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Hasta 10 dispositivos Protocolos NordLynx (basado en WireGuard), OpenVPN, IKEv2/IPSec, NordWhisper (protocolo de red restringido) Seguridad Cifrado AES-256/ChaCha20, kill switch, Threat Protection Pro, supervisión de la dark web, autenticación multifactorial (MFA), doble VPN Privacidad Política de «sin registros» verificada en cinco ocasiones, servidores que funcionan exclusivamente con memoria RAM, con sede en Panamá Rendimiento en juegos Velocidades regionales cercanas al gigabit, servidores de 10 Gbps, limitación mínima del ancho de banda Asistencia técnica para routers Compatibilidad nativa con routers Asus y routers que ejecutan el firmware DD-WRT, Tomato, OpenWRT o Merlin; routers preconfigurados disponibles a través de FlashRouters Precio de salida 2,99 $ al mes (plan de 2 años)

NordVPN ¿Cuál es la mejor VPN para PS5, y ella mejor VPN en el mercado. Las velocidades en los servidores cercanos alcanzan constantemente Entre 850 y 950 Mbps en mi línea de 1 Gbps, e incluso los servidores más lejanos se mantuvieron en el rango de los 600-800 Mbps. Eso es más que suficiente para descargas de gran tamaño y para jugar en línea sin sentir que la velocidad está limitada.

Lo instalé en mi router Asus con Merlin en unos 15 minutosutilizandoDe Nord guía. Una vez que se publicó, la PS5 Funcionó automáticamente a través de la VPN. No fue necesario realizar ningún ajuste en la consola.

También probéSmartDNS directamente en el PS5. La configuración me llevó unos minutos y me permitió acceder a contenidos en streaming de EE. UU. sin tener que pasar todo por un cifrado. SmartDNS es la solución más sencilla y sin complicaciones. Eso sí: no oculta tu IP ni te protege contra ataques DDoS; es solo para streaming.

Para hacer una prueba en condiciones reales, descargué un Noventa y ocho gigabytesCall of Duty actualización en menos de 25 minutos en un servidor cercano. Apex Legends and Fortnite Las sesiones se desarrollaron con total normalidad: sin picos de retraso en la entrada ni problemas extraños de enrutamiento. Meshnet está ahí por si quieres enrutar el tráfico a través de otro dispositivo, pero, siendo realistas, la mayoría PS5 los usuarios no lo necesitarán.

En general, este es el PlayStation Una VPN que recomendaría a cualquiera que busque una solución sencilla y de alto rendimiento.

Ventajas Contras ✅ Velocidades cercanas al gigabit en las pruebas, incluso en horas punta ✅ Amplia compatibilidad con el firmware de routers ✅ Disponemos de routers preconfigurados ✅ La infraestructura de servidores de 10 Gbps gestiona bien los picos de tráfico ❌ SmartDNS tiene una cobertura regional limitada (principalmente servicios de streaming de EE. UU.)

Veredicto final: NordVPN fue la opción más fiable de las que probé PS5. Rápida, estable, con una sólida compatibilidad con routers y sin sorpresas desagradables. Si aún no tienes claro cuál es la mejor VPN para PS5, pues ya está.

★ La mejor VPN en general para PS5 NordVPN Visita NordVPN

2. ExpressVPN [La mejor VPN para PS5 con un router propio]

Característica Detalles Servidores Más de 3.000 servidores en más de 100 países Velocidad Una media de 800-900 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (550-750 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Hasta 14 dispositivos, según el plan Protocolos Lightway (propietario), OpenVPN, IKEv2/IPSec Seguridad Cifrado AES-256, interruptor de seguridad Network Lock, Threat Manager, túnel dividido Privacidad Política de no retención de registros auditada, tecnología TrustedServer basada exclusivamente en memoria RAM, con sede en las Islas Vírgenes Británicas Rendimiento en juegos Excelente con el protocolo Lightway, con tiempos de conexión inferiores a 2 segundos Asistencia técnica para routers Firmware personalizado para determinados routers de Asus, Linksys y Netgear; router Aircove «plug-and-play»; guías de configuración manual para DD-WRT, Tomato, Merlin y otros Precio de salida 3,49 $ al mes (plan de 28 meses)

Para quien se lo esté preguntando: ¿puedo usar una VPN en PS5 sin modificar la configuración del router, ExpressVPN‘sAircove es lo más parecido a una solución auténticamente «plug-and-play». Si no quieres complicarte con el firmware, los archivos de configuración o los paneles de control del router, esta es la más suavePS5configuración que probé. Enchúfalo, inicia sesión y tu consola se conectará a través de la VPN en cuestión de minutos.

Lightway mantiene las conexiones estables, por eso Exprés sigue siendo uno de los las mejores VPN para jugar. Durante mis partidas multijugador, el enrutamiento fue coherente, y no me encontré con caídas inesperadas.

ExpressVPN se ha ganado su lugar como una de las mejores VPN para PlayStation 5 por comodidad más que por su valor. Si quieres un PlayStation Aircove, una VPN que funciona sin necesidad de modificar el firmware ni los paneles de control, es la opción más sencilla de esta lista. Los routers compatibles de Asus, Linksys y Netgear también funcionan mediante firmware personalizado; no es tan sencillo, pero sigue siendo una buena alternativa.

MediaStreamer funciona con aplicaciones de streaming estadounidenses, pero, al igual que todas las herramientas de DNS, no cifra el tráfico ni cambia tu dirección IP. Para una protección total, utiliza el modo router.

Ventajas Contras ✅ El router Aircove ofrece una configuración de VPN auténtica «plug-and-play» ✅ Conexiones Lightway estables ✅ Firmware personalizado para routers con una interfaz intuitiva ✅ Tiempos de conexión inferiores a 2 segundos ❌ Precio más elevado que el de NordVPN y Surfshark

Veredicto final: ExpressVPN se basa, ante todo, en la comodidad. Si buscas una experiencia de navegación sin complicaciones, es la mejor VPN para PS5 – aunque, si no te importa configurar los routers manualmente, hay alternativas más económicas que pueden ofrecer resultados similares.

★ La mejor VPN para PS5 con un router propio ExpressVPN Visita ExpressVPN

3. Proton VPN [La mejor VPN para PlayStation para una privacidad avanzada]

Característica Detalles Servidores Más de 15 000 servidores en más de 100 países Velocidad Una media de 700-850 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (450-650 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Hasta 10 dispositivos Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec, Stealth (protocolo de ofuscación) Seguridad Cifrado AES-256/ChaCha20, interruptor de seguridad, bloqueador de anuncios y malware NetShield, Secure Core, Tor sobre VPN Privacidad Política de no registro contrastada ante los tribunales, aplicaciones de código abierto, con sede en Suiza Rendimiento en juegos Buenas velocidades regionales gracias a la tecnología de optimización VPN Accelerator Asistencia técnica para routers Hay guías de configuración disponibles para routers OpenWrt y AsusWRT-Merlin; Proton VPN se puede configurar en la mayoría de los routers compatibles con clientes WireGuard/OpenVPN Precio de salida 2,99 $ al mes (plan de 2 años)

Proton VPNes ella opción que más tiene en cuenta la privacidadMe hice la prueba dePlayStation 5lo que la convierte en una opción muy válida como VPN para PlayStation 5. No es la configuración más sencilla de esta lista, pero si te importan el control, la transparencia y una infraestructura auditada, esta es tu herramienta. Si quieres saber más al respecto, echa un vistazo a mi artículo completo «Is Proton VPNSeguroGuía «».

Lo he configurado en un router OpenWrt utilizando WireGuard. La documentación es detallada, pero da por hecho que sabes lo que estás haciendo. Una vez en marcha, funciona de forma estable, pero está claro que… diseñado para usuarios que se sienten cómodos con la configuración a nivel de router.

VPN Accelerator ayuda a estabilizar las rutas de larga distancia, lo cual es importante si se realiza un túnel de tráfico a nivel internacional. NetShield también se puede habilitar a nivel de DNS al generar la configuración, lo que proporciona a toda la red un filtrado básico de dominios (incluido el PS5).

HayNo hay opción de Smart DNS aquí. Si lo que quieres es acceso solo para streaming sin túnel completo, esta no es la opción más conveniente. Proton se trata de un enrutamiento completo, no de atajos.

Ventajas Contras ✅ Documentación detallada del router para el firmware avanzado ✅ Filtrado DNS de NetShield a nivel de red ✅ Aplicaciones de código abierto sometidas a auditorías independientes periódicas ✅ Jurisdicción suiza y gran transparencia ❌ No hay Smart DNS, pero el túnel del router funciona bien para PS5

Veredicto final:Proton es la mejor VPN para PS5 si lo que buscas es total transparencia y control. En general, esta es la PlayStation Una VPN que premia los conocimientos técnicos: cuanto más se te dé bien configurar el router, más partido le sacarás.

★ La mejor VPN para PlayStation para una privacidad avanzada Proton VPN Visita Proton VPN

4. CyberGhost VPN [La mejor opción económica para la PS5]

Característica Detalles Servidores Más de 11 000 servidores en 100 países Velocidad Alrededor de 300 Mbps de media Conexiones simultáneas Hasta 7 dispositivos Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Seguridad Cifrado AES-256, interruptor de seguridad, protección contra fugas de DNS/IP, servidores NoSpy, opción de IP dedicada Privacidad Jurisdicción de Rumanía, política de no registro de datos auditada, informes anuales de transparencia Rendimiento en juegos Buen rendimiento regional con WireGuard; servidores dedicados para juegos en más de 90 países (solo Windows) Asistencia técnica para routers Hay disponibles guías de configuración manual para DD-WRT y Tomato; no hay una aplicación nativa para el router Precio de salida 2,03 $ al mes (plan de 2 años)

CyberGhost VPN es una de las principales opciones entre las mejores VPN para PS5, respaldado por una impresionante red más de 11 000 servidores en 100 países. Esta amplia cobertura contribuye a garantizar conexiones estables y a reducir el retraso durante las partidas en línea.

La compatibilidad con protocolos incluye lo esencial: WireGuard, OpenVPN e IKEv2 – lo que te ofrece un equilibrio óptimo entre velocidad y seguridad, dependiendo de tu configuración.

CyberGhost además, ofrece sólidas funciones de seguridad, entre las que se incluyen Cifrado AES-256, interruptor de seguridad y protección contra fugas de DNS/IP. Herramientas como los servidores NoSpy y la opción de IP dedicada mejoran la privacidad y el control. La jurisdicción de Rumanía y una política de no registro auditada, con informes de transparencia anuales, completan una sólida postura en materia de privacidad.

No hay una aplicación nativa para el router, pero se puede configurar manualmente Guías de DD-WRT y Tomato hacerPS5 La configuración a través del router es bastante sencilla. Las siete conexiones simultáneas lo hacen muy práctico para hogares con varios dispositivos, y la garantía de devolución del dinero de 45 días te da tiempo suficiente para probarlo a fondo con tu propia configuración.

Ventajas Contras ✅ Servidores dedicados para juegos en más de 90 países que garantizan conexiones de baja latencia ✅ Más de 11 000 servidores te ofrecen numerosas opciones para cambiar de región ✅ WireGuard ofrece conexiones rápidas y estables para largas sesiones de juego ✅ El enmascaramiento de IP protege tu dirección real frente a los ataques DDoS ✅ Garantía de devolución del dinero de 45 días ❌ Los servidores dedicados para juegos solo están disponibles para Windows; los usuarios de Mac y Linux disponen de servidores estándar ❌ Velocidades medias inferiores a NordVPN or ExpressVPN en servidores remotos

Veredicto final:CyberGhostdaPS5 ofrece a los usuarios una opción de VPN asequible, con un proceso de configuración sencillo y una amplia cobertura de servidores. La garantía de devolución del dinero de 45 días hace que merezca la pena probarla en tu equipo.

★ La mejor VPN con amplia cobertura de servidores para PS5 CyberGhost VPN Visita CyberGhost VPN

5. Acceso privado a Internet [La mejor VPN con amplia cobertura de servidores para PS5]

Característica Detalles Servidores Más de 35 000 servidores en 91 países Velocidad Alrededor de 220 Mbps de media Conexiones simultáneas Conexiones simultáneas ilimitadas Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Seguridad Cifrado AES-128/256, interruptor de seguridad, MACE (bloqueador de anuncios y malware), túnel dividido, reenvío de puertos Privacidad Jurisdicción estadounidense, política de no registro auditada de forma independiente, aplicaciones de código abierto, «warrant canary» Rendimiento en juegos Rendimiento regional constante; AES-128 + WireGuard maximiza la velocidad Asistencia técnica para routers Compatibilidad nativa con DD-WRT/pfSense; guía de configuración para Raspberry Pi disponible Precio de salida 2,03 $ al mes (plan de 2 años y 3 meses)

Acceso privado a Internet se gana un lugar entre las mejores VPN para PS5 con la red de servidores más grande de esta lista – más de 35 000 servidores en 91 países. Un mayor número de servidores se traduce en más opciones de enrutamiento, menos congestión y mayores posibilidades de encontrar una conexión de baja latencia cerca de los servidores del juego.

En cuanto al rendimiento, PIA admiteWireGuard, OpenVPN e IKEv2, por lo que puedes priorizar la velocidad o la seguridad según tu configuración. En los servidores cercanos, la velocidad se mantiene estable en 220 Mbps, lo cual es suficiente para disfrutar de un modo multijugador fluido y descargas rápidas en PS5.

La seguridad es donde PIA supera con creces lo que cuesta. Obtienes Cifrado AES-128/256, un interruptor de seguridad y protección contra fugas de DNS de serie, además de MACE para el bloqueo de anuncios y malware, túnel dividido y reenvío de puertos para la traversal de NAT en sesiones multijugador. Es un auténtico VPN centrada en la privacidad – aplicaciones de código abierto, un «warrant canary» y una política de no registro auditada de forma independiente, incluso bajo la jurisdicción de EE. UU.

For PS5 En concreto, la compatibilidad nativa con DD-WRT y pfSense, junto con una guía de configuración para Raspberry Pi, hacen que la configuración del router resulte más accesible que en la mayoría de los casos.

Ventajas Contras ✅ Más de 35 000 servidores repartidos por 91 países para conexiones regionales con bajo ping ✅ Conexiones simultáneas ilimitadas: sin límite de dispositivos ✅ Reenvío de puertos para la traversal de NAT en sesiones multijugador ✅ MACE bloquea los anuncios y el malware a nivel de la VPN para garantizar un funcionamiento más fluido ✅ Opción WireGuard y AES-128 para una velocidad máxima ❌ Velocidades medias inferiores a NordVPN or ExpressVPN en rutas intercontinentales ❌ Interfaz menos pulida que la de otras alternativas de gama alta orientadas a los videojuegos

Veredicto final:PIALa amplia red de servidores y la política de dispositivos ilimitados de [nombre de la empresa] lo convierten en una opción versátil para los propietarios de PS5 que buscan una cobertura regional completa. La garantía de devolución del dinero de 30 días te da tiempo para probar la configuración completa.

★ La mejor opción económica para la PS5 Acceso privado a Internet Visita PIA

6. Surfshark [La mejor VPN versátil para hogares con PS5]

Característica Detalles Servidores Más de 4.500 servidores en 100 países Velocidad Una media de 750-900 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (500-700 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Número ilimitado de dispositivos Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec Seguridad Cifrado AES-256/ChaCha20, interruptor de seguridad, bloqueador de anuncios CleanWeb, Dynamic MultiHop, modo de camuflaje Privacidad Política de no registro auditada dos veces por Deloitte, servidores que funcionan solo con memoria RAM, con sede en los Países Bajos Rendimiento en juegos Velocidades excelentes con servidores de 10 Gbps y servidores experimentales de 100 Gbps en Ámsterdam Asistencia técnica para routers AsusWRT, DD-WRT, Tomato, OpenWRT, GL.iNet, OPNsense, TP-Link (algunos modelos), Keenetic Precio de salida 1,99 $ al mes (plan de 2 años)

Surfsharkes ella mejor VPN paraPS5 si lo que buscas es una buena relación calidad-precio. Es rapidísimo en los servidores cercanos y ofrece un rendimiento más que sólido en ubicaciones lejanas. Eso lo convierte en un VPN de primera categoría para streaming y los videojuegos en hogares numerosos.

WireGuard funcionó de maravilla cuando lo configuré en mi router. El modo multijugador funcionaba bien, el chat de voz no se cortó y la latencia me pareció estable. Valoro más esa estabilidad que la velocidad máxima pura en un PlayStationRed privada virtual

Puedes configurarSurfshark con todos los routers más comunes sin necesidad de ajustes complicados. Una vez que el router lo gestione, el PS5 No hace falta instalar nada.

El Smart DNS está disponible si solo quieres acceso a servicios de streaming sin cifrado completo. La configuración solo lleva unos minutos en el PS5 Configuración de red: aunque se limita a las bibliotecas de EE. UU. y no oculta tu IP.

Para quien se pregunte «¿puedo usar una VPN en PS5«…» pensando en un hogar repleto de dispositivos, SurfsharkLa combinación de Smart DNS y conexiones ilimitadas lo convierte en la opción más práctica de esta lista.

Ventajas Contras ✅ Admite un número ilimitado de conexiones (ideal para hogares con muchos miembros) ✅ Altas velocidades con WireGuard ✅ Servidores de 100 Gbps en Ámsterdam para rutas con mucha congestión ✅ Amplia compatibilidad con el firmware de los routers ❌ El Smart DNS está limitado a servicios con sede en EE. UU.

Veredicto final: Surfshark es una opción excelente para hogares con varios dispositivos que buscan un rendimiento fiable para la PS5 y una excelente relación calidad-precio gracias a sus servidores de gran capacidad.

★ La mejor VPN versátil para hogares con PS5 Surfshark Visita Surfshark

7. VeePN [La mejor VPN para PS5 sin gastar mucho]

Característica Especificaciones Servidores Más de 2500 servidores en más de 60 países Velocidad 300-450 Mbps en servidores cercanos con una conexión de 1 Gbps (80-200 Mbps en ubicaciones lejanas) Conexiones simultáneas Hasta 10 dispositivos (plan Pro) Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec, Shadowsocks Seguridad Cifrado AES-256, interruptor de seguridad, bloqueador de anuncios NetGuard, doble VPN Privacidad Política de no registro de datos, con sede en Panamá Rendimiento en juegos Funciona bien en servidores cercanos, pero de forma irregular en conexiones a distancia Asistencia técnica para routers Guías de configuración disponibles para routers DD-WRT, OpenWRT, Tomato y AsusWRT Precio de salida 1,99 $ al mes (plan de 2 años)

Para quien se lo pregunte: ¿puedo usar una VPN en PS5 sin gastar mucho, VeePN es la opción más accesible de esta lista. Funciona en PS5, pero solo a través de la configuración del router o del uso compartido de la conexión; hay no Smart DNSatajo.

En los servidores cercanos, El rendimiento fue bueno en el modo multijugador y en las descargas. Las conexiones a servidores lejanos eran inestables, por lo que esta configuración está pensada principalmente para «conectarse a servidores locales». Como VPN para PlayStation 5, VeePN es suficiente para las necesidades básicas, pero se queda corto para cualquiera que juegue habitualmente en servidores internacionales.

La función «Double VPN» está disponible si quieres capas de enrutamiento adicionales por motivos de privacidad o Protección contra ataques DDoS, pero supone una carga adicional considerable. Yo no lo usaría en partidas competitivas a menos que fuera necesario.

La configuración del router requiere más trabajo manual en comparación con Norteor ExpressVPN. La generación de la configuración no está tan pulida, y funciones como NetGuard no se aplican a nivel del router.

Ventajas Contras ✅ Precios muy asequibles a largo plazo ✅ Opción de doble VPN para mayor privacidad ✅ 10 conexiones simultáneas ✅ Jurisdicción de Panamá (respetuosa con la privacidad) ❌ No hay Smart DNS: la única opción es configurar el router ❌ Red de servidores más reducida que la de la competencia

Veredicto final: VeePN tiene sentido como un PlayStation Elige una VPN si el precio es tu principal prioridad y te sientes cómodo configurando un router. Cubre lo básico, pero está claro que es una opción económica más que una de las mejores en cuanto a rendimiento.

★ La mejor VPN para PS5 para presupuestos ajustados VeePN Visita VeePN

Lo que la mejor VPN para PS5 puede y no puede hacer: establecer expectativas realistas

Antes de comprar la mejor VPN para PS5, hay que tener expectativas realistas. A PlayStation VPN puede ser útil en situaciones concretas, pero no va a cambiar el funcionamiento de los sistemas de Sony. Entender para qué sirve una VPN PlayStation 5 Lo que realmente ofrece es lo que distingue a los compradores bien informados de los que acaban decepcionados.

Qué puede hacer una VPN en la PS5

Cambia tu dirección IP . Los sitios web y las aplicaciones de streaming ven la ubicación del servidor VPN en lugar de la tuya.

. Los sitios web y las aplicaciones de streaming ven la ubicación del servidor VPN en lugar de la tuya. Cifra tu tráfico . Tu proveedor de servicios de Internet no puede ver tu actividad concreta, lo que puede ser útil si te están limitando la velocidad de la conexión.

. Tu proveedor de servicios de Internet no puede ver tu actividad concreta, lo que puede ser útil si te están limitando la velocidad de la conexión. Reducir la limitación de velocidad (en ocasiones) . Si tu proveedor de Internet ralentiza el tráfico de videojuegos o streaming, el cifrado puede equilibrar la situación. Si la velocidad mejora con una VPN, es probable que el problema fuera la limitación de ancho de banda.

. Si tu proveedor de Internet ralentiza el tráfico de videojuegos o streaming, el cifrado puede equilibrar la situación. Si la velocidad mejora con una VPN, es probable que el problema fuera la limitación de ancho de banda. Añadir protección básica contra ataques DDoS . Tu dirección IP real permanece oculta tras el servidor VPN. Esto es más importante para los jugadores competitivos y los streamers que para los usuarios ocasionales.

. Tu dirección IP real permanece oculta tras el servidor VPN. Esto es más importante para los jugadores competitivos y los streamers que para los usuarios ocasionales. Desbloquea algunas plataformas de streaming. Si utilizas tu PS5 En el caso de Netflix o Disney+, una VPN o un Smart DNS pueden cambiar la biblioteca que ves. (Comprueba siempre las condiciones de la plataforma antes de hacerlo.)

Lo que una VPN no puede hacer en la PS5

Cambia tu región de PSN . TuPlayStation La región de red está vinculada a tu cuenta, no a tu IP. Una VPN para PlayStation 5 No cambiaremos de tienda ni de precios.

. TuPlayStation La región de red está vinculada a tu cuenta, no a tu IP. Una VPN para PlayStation 5 No cambiaremos de tienda ni de precios. Desbloquea los lanzamientos de principios de temporada . Las horas de lanzamiento dependen de la región de tu cuenta de PSN. Conectarte a otro país no cambiará eso.

. Las horas de lanzamiento dependen de la región de tu cuenta de PSN. Conectarte a otro país no cambiará eso. Garantizamos un ping más bajo . Una VPN añade un paso adicional en el enrutamiento. En la mayoría de los casos, la latencia aumenta ligeramente, incluso con la mejor VPN para PS5. Solo resulta útil si el enrutamiento de tu proveedor de servicios de Internet es ineficaz.

. Una VPN añade un paso adicional en el enrutamiento. En la mayoría de los casos, la latencia aumenta ligeramente, incluso con la mejor VPN para PS5. Solo resulta útil si el enrutamiento de tu proveedor de servicios de Internet es ineficaz. Activa el bloqueo total de anuncios y malware a través de la configuración del router . La mayoría de las funciones de filtrado solo funcionan en las aplicaciones de los dispositivos. Las configuraciones de VPN basadas en el router suelen ofrecer cifrado y ocultación de la dirección IP, nada más. (De ProtonNetShield yDe ExpressVPN (Aircove son excepciones.)

. La mayoría de las funciones de filtrado solo funcionan en las aplicaciones de los dispositivos. Las configuraciones de VPN basadas en el router suelen ofrecer cifrado y ocultación de la dirección IP, nada más. (De ProtonNetShield yDe ExpressVPN (Aircove son excepciones.) Elude cualquier restricción regional en el modo multijugador . Algunos juegos aplican restricciones a nivel de cuenta o detectan el tráfico de VPN. Los resultados pueden variar.

. Algunos juegos aplican restricciones a nivel de cuenta o detectan el tráfico de VPN. Los resultados pueden variar. Actualizar las medidas básicas de seguridad. Una VPN oculta tu dirección IP. No te protege contra el phishing, las contraseñas débiles ni las cuentas comprometidas.

Smart DNS frente a VPN completa: cómo entender la diferencia

Esta es una de las decisiones más importantes a la hora de elegir una VPN para PlayStation 5 – y la que más confunde a la gente. Si estás configurando la mejor VPN para PS5, normalmente tendrás que elegir entre un Smart DNS y una VPN completa para el router. Ambos resuelven problemas diferentes.

Característica Smart DNS VPN completa (configuración del router) Cambia la dirección IP ❌ De ✅ Sí Cifra el tráfico ❌ De ✅ Sí Funciona con aplicaciones de streaming ✅ Sí ✅ Sí Evita la limitación de velocidad por parte del proveedor de servicios de Internet ❌ De ✅ A veces Aumenta la latencia Mínimo Ligero aumento Protección contra ataques DDoS ❌ De ✅ Sí (IP oculta) Dificultad de instalación Fácil (entrada DNS en la PS5) Moderado (se requiere configuración del router) Ideal para Acceso exclusivo en streaming Juegos + privacidad + enrutamiento completo

Para el acceso exclusivo al streaming, el Smart DNS es más rápido y fácil de configurar. Para todo lo demás —ocultación de la IP, cifrado o protección contra ataques DDoS—, lo que realmente necesitas es una VPN completa para el router. Así que, si la razón por la que te preguntas «¿puedo usar una VPN en PS5Si la cuestión es la privacidad, olvídate por completo del Smart DNS y opta directamente por la solución del router.

Aspectos clave a tener en cuenta a la hora de elegir la mejor VPN para PS5

Elegir la mejor VPN para PS5 lo importante es que se adapte a tu configuración. Tiene que funcionar con tu router, tu proveedor de Internet y los juegos a los que juegas. Ya que PS5 No se pueden ejecutar aplicaciones VPN directamente, todo pasa por un router o una conexión compartida, y eso cambia las cosas.

Todas las VPN paraPlayStation 5 Todos los elementos de esta lista se evaluaron según estos criterios concretos:

Factor Qué hay que tener en cuenta Por qué es importante Protocolos y enrutamiento Protocolos basados en WireGuard o sus equivalentes modernos Menos gastos generales y un enrutamiento más estable. Consulta mi guía sobre el el mejor protocolo VPN para jugarPara más información. Ubicación del servidor Servidores cercanos a tu ubicación física La distancia influye más en la latencia que la elección del protocolo. Rendimiento del router CPU potente / compatibilidad adecuada con el firmware Los routers poco potentes se colapsan con el cifrado y reducen drásticamente la velocidad. Capacidad del servidor Varios servidores cerca de tu zona Te permite cambiar de ruta si una te parece inestable. Ventana de pruebas Prueba gratuita o garantía de devolución del dinero Debes probarlo con tu propio proveedor de servicios de Internet y tu propia configuración. Uso de la función de juego remoto Ping estable frente a ping mínimo El modo de juego remoto acentúa los pequeños retrasos. La consistencia es lo que cuenta. Gratis frente a de pago Evita las VPN «gratuitas» Las VPN gratuitas suelen limitar la velocidad o sobrecargar los servidores, y algunas de ellas son claramente maliciosas.

Cómo probar una VPN en la PS5 (paso a paso)

La pregunta «¿Puedo usar una VPN en…?» PS5«…» es solo la mitad. Saber cómo probarlo correctamente es lo que marca la diferencia entre un buen resultado y uno frustrante.

Empieza por establecer un punto de referencia. Juega entre 10 y 15 minutos con la VPN desactivada en tu servidor o región habitual. Activa la VPN y no cambies nada más. A la misma hora del día, con la misma conexión (por cable o wifi) y en el mismo modo de juego. Prueba 2-3 ubicaciones de VPN cercanas. No lo juzgues por un solo servidor. Elige primero las rutas más cercanas. Juega partidas reales, no menús. Entra en la cola y presta atención a cómo te sientes en pleno combate, no en la sala de espera. Fíjate en los picos, no solo en los promedios. Un pequeño aumento del ping no supone ningún problema. Los picos aleatorios y la pérdida de paquetes arruinan las partidas. Hazlo durante tus horas habituales de juego. Es en las horas punta cuando los servicios deficientes se desmoronan. Decide basándote en la coherencia. Mantén la VPN si funciona bien. Solicita el reembolso si empeora la calidad de las conexiones.

La mayoría de las VPN ofrecen una garantía de devolución del dinero, así que no tienes nada que perder al seguir este proceso. Si una PlayStation Si una VPN no supera estas pruebas básicas, no vale la pena mantenerla.

Mi veredicto general

La mejor VPN para PS5 depende de tus necesidades – velocidad, cobertura de servidores, compatibilidad con consolas, oacceso desde múltiples dispositivos. Cada VPN de esta lista ofrece una ventaja específica. Ya sea para jugar, ver contenidos en streaming o proteger tu privacidad, sea cual sea tu objetivo, la VPN adecuada para PlayStation 5 figura en la lista que aparece a continuación.

La mejor VPN para PS5 > NordVPN. La opción más equilibrada en general, con velocidades rápidas, una gran seguridad y un rendimiento fiable bajo carga. Es la opción más segura y versátil para jugar, ver contenidos en streaming y disfrutar de una conectividad constante. La mejor experiencia Premium > ExpressVPN. Ofrece una compatibilidad excelente con los routers y una de las configuraciones más sencillas del mercado, sobre todo para los usuarios de consolas. Estás pagando más por la simplicidad, el acabado impecable y un rendimiento siempre estable. La mejor VPN centrada en la privacidad para PS5 > Proton VPN. Diseñado para usuarios que dan prioridad a la transparencia, con aplicaciones de código abierto y sólidas medidas de protección de la privacidad. Es ideal si te sientes cómodo con una configuración que requiere un poco más de intervención manual. La mejor cobertura de streaming y servidores > CyberGhost. Su amplia red de servidores y su rendimiento optimizado lo convierten en una opción ideal para acceder a contenidos de todo el mundo. Una elección acertada si buscas una combinación de fiabilidad para jugar y ver contenidos en streaming. La mejor personalización y flexibilidad > Acceso privado a Internet (PIA). Ofrece funciones avanzadas como el reenvío de puertos y el túnel dividido, además de conexiones ilimitadas. Ideal para usuarios avanzados que desean un mayor control sobre su configuración. Ideal para cubrir toda la casa > Surfshark. Sin límite de dispositivos, velocidades estables con WireGuard y precios asequibles. Perfecto para hogares en los que se utilizan varios dispositivos a la vez. La mejor VPN para PlayStation a buen precio > VeePN. Una opción económica que funciona bien en servidores cercanos. No es la mejor opción para conexiones de larga distancia, pero es una buena opción básica.

Las siete son opciones acertadas. Elige una que sea fiable PlayStation Una VPN que se adapte a tu forma de jugar, a las características de tu router y al nivel de complicación que estés dispuesto a aceptar.

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