Los 8 mejores juegos de Doom en 2025: clasificación de los mejores «Hellraisers»

Lo mejorHijo Pregunta difícil, porque, sinceramente, me encantan casi todos. Esta franquicia lleva arrasando con los demonios y acaparando todo mi tiempo libre desde que la descubrí. No hay nada como verse arrojado al infierno con nada más que una escopeta para hacerte compañía y tener que atreverte a sobrevivir.

Así que, tanto si acabas de descubrir estas obras maestras como si ya has jugado a alguna o a todas ellas, te invito a que me acompañes en este un viaje increíblemente alucinante. Vamos a pasárnoslo en grande con lo mejor de lo mejor Hijo ¡Juguemos juntos!

Nuestra selección de los mejores juegos de Doom

Hijo es una franquicia verdaderamente legendaria con muchos juegos impresionantes. Pero, aunque algunos de los títulos antiguos ocuparán para siempre su lugar entre los mejores juegos de todos los tiempos, la trilogía moderna está tan increíblemente bien hecha que, en mi opinión, merece estar en lo más alto, así:

Hijo (2016) – Da rienda suelta a tu furia mientras arrasas con los demonios de Marte y te sacas la cabeza con una banda sonora absolutamente insuperable. El infierno nunca tuvo ninguna oportunidad. Hijo II (1994) – Aumenta la intensidad de la carnicería con mapas más grandes, demonios más letales y la legendaria Super Shotgun. Sigue siendo uno de los shooters más satisfactorios que se han creado jamás. DOOM Eternal (2020) – Lleva la caza de demonios al máximo mientras intentas salvar la Tierra del mismísimo infierno. Combates brutales, acción trepidante y una descarga de adrenalina sin igual.

No obstante, el hecho de que otros títulos no hayan entrado en el top 3 no significa que esos juegos merezcan menos tu atención. Puede que estén un poco anticuados, claro, pero también forman parte de la historia de los videojuegos en estado puro. Así que, teniendo esto en cuenta, pasemos a la lista principal y descubramos los mejores Hijo partidos, uno por uno.

Los 8 mejores juegos de DOOM, clasificados por su caos implacable

No hay nada como desatar una auténtica furia contra una horda de demonios mientras suena de fondo la que posiblemente sea la banda sonora más impactante de la historia de los videojuegos. Como de costumbre, Hijo En este juego, tú eres el jefe, y el juego se encarga de que te sientas como tal.

Bueno, pues aquí estamos. Aquí es donde la cosa se pone realmente divertida. Prepárate para engancharte como nunca habías imaginado, mientras juegas toda la noche, impulsado únicamente por la energía pura que generan estos juegos. Es hora de Hijo!

1. Hijo [El mejor relanzamiento moderno para los puristas de los FPS]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas Windows, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2016 Creador id Software Duración media de la partida 17 horas

The reinicio suave de la franquicia, Niño (2016), es elel gran regreso de la serie que tanto necesitábamos. Es un juego fenomenal, y su éxito es la razón por la que ahora podemos disfrutar de Eterno and La Edad Media.

En cuanto te pones en la piel del Doom Slayer y despiertas en tu sarcófago, cada momento es absolutamente épico. La historia, que gira en torno a tu intento de detener a las fuerzas demoníacas en Marte, no es precisamente la más profunda, pero La jugabilidad es lo más, y la banda sonora sigue siendo insuperable hasta el día de hoy.

Este juego se basó en el original Hijo le hemos inyectado energía, la hemos modernizado y le hemos subido el volumen. Es cruda, potente y tocarla resulta infinitamente satisfactorio.

Mi veredicto: Hijo Es lo que todo juego de disparos debería ofrecer: velocidad, crudeza y ruido. Es una auténtica lección magistral de fluidez en la jugabilidad que ha revitalizado la franquicia con estilo y furia.

2. Hijo II [El mejor clásico para los auténticos cazadores de demonios]

Nuestra puntuación 9.7

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Plataformas Windows, macOS, PS, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Android, iOS, Game Boy Advance, Sega Saturn Año de estreno 1994 Creador id Software Duración media de la partida 10 horas

Hijo II es donde el clásico Hijo La franquicia alcanzó su apogeo. La primera entrega Hijo y lo hizo todo más brutal, más rápido y mucho más caótico, mostrándonos en qué consiste realmente luchar contra las fuerzas del infierno.

Como Doomguy, que aún no se ha convertido en Doom Slayer, has regresado a lo que queda de la Tierra para intentar repeler una invasión demoníaca. El diseño de los enemigos es ahora más duro, el diseño de los niveles es más complicado y el combate ha experimentado importantes mejoras. Ha conseguido redoblar la acción sin perder esa atmósfera inquietante y infernal, que hizo que el primer juego fuera tan increíble.

Me pareció lo mejor Hijo Un juego emblemático de su época y, sinceramente, sigue estando a la altura hoy en día, aunque en algunos aspectos se note que es antiguo. La superescopeta cambió para siempre la dinámica del juego. No dejes que los gráficos antiguos te echen para atrás y te impidan disfrutar de este clásico implacable y repleto de demonios.

Mi veredicto: Hijo II es el referente por excelencia de la acción trepidante de los FPS clásicos. Es caótico y sigue siendo insuperable en cuanto a esa combinación perfecta de tensión y ritmo que define el género.

3. DOOM Eternal [Los mejores juegos de disparos en primera persona para los amantes de la adrenalina]

Nuestra puntuación 9.4

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Plataformas Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2020 Creador id Software Duración media de la partida 21 horas

Para empezar esta lista con fuerza, DOOM Eternal Es un juego que ha tomado todo aquello por lo que se ama a esta franquicia y lo ha llevado al siguiente nivel. Es el caos puro e incesante llevado a la perfección, y eso es sencillamente glorioso.

Sigue siendo eso el mismo juego de disparos en primera persona trepidante, lleno de adrenalina y frenético igual que su predecesor, pero con un un arsenal de armas más amplio, enemigos más inteligentes, una historia más profunda y un diseño de niveles aún más espectacular. En tu misión para salvar la Tierra, seguirás acabando con demonios como siempre, pero esta vez tendrás que hacerlo con un poco más de juego de plataformas y estrategia.

No hay nada más que añadir. El resto hay que vivirlo. No es por casualidad que DOOM Eternal, junto con su Dioses antiguos Los DLC se consideran uno de los los mejores juegos de disparos en primera persona Sin embargo, si te encanta el género, no te lo puedes perder.

Mi veredicto: DOOM Eternal lleva la velocidad y la agresividad a unos niveles de locura sin precedentes. Es la forma más pura de caos controlado; una sinfonía incesante de violencia que premia la habilidad y la precisión.

4. Hijo [El mejor clásico con el que empezó todo]

Nuestra puntuación 9.2

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Plataformas Windows, macOS, PS, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Android, iOS, Game Boy Advance, SNES, Sega Saturn Año de estreno 1993 Creador id Software Duración media de la partida 8 horas

Conocido como el precursor de los videojuegos de disparos en primera persona, el clásico Hijose podría decir que el mejor videojuego de disparos en primera persona jamás creado. No solo es un gran juego que dio origen a esta épica franquicia, sino que es una auténtica leyenda, y todo comienza con un simple marine espacial y la inesperada aparición de hordas de demonios en Marte.

Con sucombates trepidantes, un diseño de niveles laberíntico y hordas implacables de enemigos, hacía que cada combate se sintiera como algo personal, rápido, ruidoso y tremendamente satisfactorio. Claro, para los estándares actuales, parece muy sencillo, pero tenía algo increíblemente mágico cuando salió al mercado. Solo tú, la escopeta de combate y una horda de demonios: eso era todo lo que necesitabas.

Y, la verdad, creo que sigue siendo increíble hasta hoy. Es acción pura y sin filtros de principio a fin, y si no te molestan esas pocas partes que han quedado un poco anticuadas, merece totalmente la pena. Aquí es donde comenzó de verdad la leyenda del Doom Slayer, sin duda uno de los Los mejores juegos para un solo jugador para PC y muchas otras plataformas.

Mi veredicto: Son (1993) es el origen de todo lo que nos encanta de los juegos de disparos en primera persona: movimientos precisos, un ritmo perfecto y acción pura impulsada por el instinto. Es una historia que aún se puede sentir en cada disparo.

5. DOOM 64 (Remasterizado)) [La joya oculta más destacada de la serie]

Nuestra puntuación 8.9

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Plataformas Nintendo 64 (original), Windows, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 1997, 2020 (Remasterizada) Creador Midway Studios San Diego, Nightdive Studios (remasterización) Duración media de la partida 9 horas

Continuando la lucha del Doomguy contra los demonios en una estación espacial y en el mismísimo infierno, Niño de 64 años es el gran desconocido de la franquicia, y eso es precisamente lo que me encanta de él. Es ese mismo clásico Hijo la fórmula del juego, pero envuelta en una atmósfera mucho más intensa, lo que hace que más oscuro, más melancólico y casi onírico.

The Las imágenes son totalmente únicas en comparación con los otros juegos originales, con sprites más fluidos y una iluminación inquietante que todavía me pone los pelos de punta. El El diseño de los enemigos es más definido, el diseño de los niveles se centra más en los rompecabezas y el tono es de puro terror.

De entre todos losHijo Entre todos los juegos, este se encuentra en un rincón recóndito, y eso es precisamente lo que lo hace destacar. Si dar caza a la Madre de los Demonios te parece el tipo de aventura épica que te gusta, no te lo pierdas.

Mi veredicto: Niño de 64 años es oscura, inquietante y está injustamente infravalorada. Sus imágenes inquietantes y su atmósfera espeluznante demuestran que, incluso sin la tecnología moderna, Hijo todavía puede aparecer en tus sueños.

6. DOOM: La Edad Media [La mejor versión medieval de la fórmula de DOOM]

Nuestra puntuación 8.7

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Plataformas Windows, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 Creador id Software Duración media de la partida 17 horas

Si alguna vez has sentido que… Hijo no era lo suficientemente oscuro, te va a encantar DOOM: La Edad Media. Eso no quiere decir que esa sea la única razón para que me guste, porque este juego es increíble.

As una precuela deHijo, nos transporta al pasado, a la brutal pesadilla medieval que se vivió en el planeta natal de los Centinelas, Argent D’Nur. Sorprendentemente, no solo es el que tiene más trama Hijojuego hasta la fecha, pero también uno de los los mejores juegos medievalespor ahí.

Volver a la Edad Media significa que gran parte de la tecnología ha desaparecido, y el las batallas son un poco más estratégicas. Pero no te preocupes, porque la jugabilidad sigue siendo trepidante y no por ello menos divertida. Tendrás un montón de armas nuevas y geniales, como un escudo con sierra y una maza de terror, además de poder lanzarte a la batalla a lomos de un dragón o en un mecha.

Mi veredicto: DOOM: La Edad Media transporta a la Cazadora al pasado y sigue manteniendo vivo el caos. ¿Blandir un escudo-sierra mientras arrasa el Infierno a lomos de un dragón? Es totalmente metal.

7. DOOM: La versión definitiva [El mejor reto para veteranos]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas Windows, macOS, PS, PS3 Año de estreno 1996 Creador Equipo TNT Duración media de la partida 16 horas

Lo que en un principio fue un paquete de mapas creado por aficionados y que acabó convirtiéndose en una secuela en toda regla, el DOOM: La versión definitivaes donde elHijo La franquicia muestra su lado más implacable. Es una continuación brutalmente impresionante de Hijo II, que incluye dos campañas increíblemente difíciles: El experimento Plutonia and TNT: Evilution.

No hay nuevas armas ni habilidades, pero eso no es ningún problema. El diseño de los niveles es endiablado, ingenioso y totalmente despiadado, lo que lo compensa con creces.

Aunque hoy en día, la experiencia preferida por quienes buscan el máximo desafío podría ser el nivel de dificultad «ultra pesadilla» en el moderno Hijo En aquella época, los videojuegos eran así, y era una maravilla. Y si te lo estás preguntando, la respuesta es sí: sigue estando a la altura hoy en día. No te lo pierdas.

Mi veredicto: DOOM: La versión definitiva Es brutal, implacable y está pensado para jugadores que buscan el desafío. Superarlo es motivo de orgullo.

8. El amanecer de la máquina 3 [La mejor experiencia de DOOM centrada en el terror]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas Windows, Mac OS X, Linux, PS3, PS4, Xbox, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2004 Creador id Software Duración media de la partida 13 horas

Se celebra en un lugar aparte Hijouniverso,El amanecer de la máquina 3 es el que tarda más en arder en el Hijo franquicia. Sin embargo, aunque es innegable que es diferente, sigue siendo increíble, y por lo aterradora que es, podría situarse fácilmente entre las los mejores juegos de terror.

Este juego no te lanza directamente a una horda; primero te arrastra hacia las sombras. Sigues siendo un marine espacial muy competente, pero esta vez, Todo gira en torno a la tensión, la atmósfera y el miedo. No dejas de mirar a tu alrededor, con la linterna en una mano y el rifle de plasma en la otra.

Con una mecánica de juego totalmente diferente a la del clásico Hijo juegos, esto es realmente una experiencia de terror increíble. Espeluznante, envolvente e inolvidable, es sin duda una de las opciones más infravaloradas de todas las Hijojuegos.

Mi veredicto: El amanecer de la máquina 3 ralentiza el ritmo y aumenta la tensión. Es la entrega más inquietante y atmosférica de la serie, uno de los pocos juegos de DOOM que te hace temer a la oscuridad.

Mi opinión general sobre los mejores juegos de Doom

CadaHijo El juego ofrece una nueva perspectiva de la destrucción. Aquí hay algo para todo tipo de Slayers.

Para los recién llegados → Niño (2016) . Es el punto de partida perfecto: es rápido, explosivo y moderno, sin perder ese espíritu de la vieja escuela. Sentirás la energía desde el primer momento.

. Es el punto de partida perfecto: es rápido, explosivo y moderno, sin perder ese espíritu de la vieja escuela. Sentirás la energía desde el primer momento. Para los amantes de la velocidad → DOOM Eternal . Esta es la prueba definitiva de reflejos, donde el combate fluye como un ballet violento en el que cada cambio de arma y cada disparo a la cabeza mantienen vivo el ritmo.

. Esta es la prueba definitiva de reflejos, donde el combate fluye como un ballet violento en el que cada cambio de arma y cada disparo a la cabeza mantienen vivo el ritmo. Para los amantes de lo clásico → Hijo II . Sigue siendo el modelo a seguir del caos puro y pixelado. Su cuidado diseño de niveles y su emblemática Super Shotgun son un recordatorio atemporal de por qué esta serie sigue siendo la mejor.

. Sigue siendo el modelo a seguir del caos puro y pixelado. Su cuidado diseño de niveles y su emblemática Super Shotgun son un recordatorio atemporal de por qué esta serie sigue siendo la mejor. Para los aficionados al cine de terror → El amanecer de la máquina 3. Este juego cambia de ritmo con una cadencia más lenta y una tensión que te pone los pelos de punta. No se centra tanto en la carnicería como en el miedo que acecha tras cada esquina.

Sea cual sea tu estilo de juego, Hijo No cede ni un ápice en una cosa: el ritmo trepidante. Es acción pura y sin filtros que ha perdurado a lo largo de generaciones de videojuegos por una razón. Una vez que te adentras en el infierno, no hay vuelta atrás.

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