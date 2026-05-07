Los mejores monitores curvos para juegos de 2025

Contar con el mejor monitor curvo para videojuegos en tu equipo mejorará tus sesiones de juego, ya que te proporcionará esa sensación de inmersión que solo ofrecen las pantallas curvas de alta calidad. Nuestro equipo ha dedicado muchas horas a investigar y ha entrevistado a varios jugadores profesionales, y hemos llegado a la conclusión de que no todos los monitores para videojuegos son iguales.

En mi búsqueda de los mejores monitores curvos para juegos, me he topado con un montón de opciones increíbles. Desde enormes, monitores ultraanchos de 40 pulgadas eso te proporcionará un campo de visión increíblemente amplio y una alta resolución, 4K OLED monitores que te permiten disfrutar de prácticamente todas las maravillas gráficas que ofrece un juego; sin duda, no te faltarán opciones si quieres sumarte a la experiencia de jugar en pantallas curvas.

Para ayudarte a reducir tus opciones, en este artículo hemos recopilado siete de los mejores monitores curvos para juegos que no te puedes perder. Aquí también encontrarás los mejores monitores curvos según criterios específicos, como las especificaciones generales, el precio más bajo, los modelos ultrapanorámicos para juegos y mucho más.

Nuestra selección de los mejores monitores curvos para juegos

Estas son las mejores opciones seleccionadas por nuestro equipo en cuanto a monitores curvos para juegos que puedes encontrar; los tres modelos son lo mejor de lo mejor en cuanto a especificaciones generales o parámetros específicos:

1. MSI MPG 321CURX QD-OLED – te ofrece la experiencia de juego más completa y de alta gama. No solo cuenta con una magnífica pantalla QD OLED 4K UHD de 32 pulgadas, sino también con una frecuencia de actualización y un tiempo de respuesta de primera categoría, lo que te permite disfrutar de imágenes más fluidas y prácticamente sin retraso en la respuesta al jugar, todo ello a un precio muy razonable.

2. Dell S3422DWG – El mejor monitor curvo para configuraciones económicas que busquen un tamaño de pantalla de al menos 30 pulgadas. Con una fantástica pantalla WQHD de 34 pulgadas a un precio muy asequible, ofrece una excelente relación calidad-precio y es perfecto para jugar a 1440p.

3. Corsair Xeneon Flex 45W QHD 240 – destaca con orgullo entre los monitores curvos para juegos de más alto rendimiento de más de 40 pulgadas gracias a su pantalla OLED QHD de 45 pulgadas, su frecuencia de actualización de 240 Hz y su tiempo de respuesta de 0,03 ms. Esta bestia te ofrece unas imágenes impresionantes y más nítidas gracias a la tecnología OLED de LG, lo que garantiza que tus juegos sean tan atractivos visualmente como los desarrolladores los concibieron.

Estos monitores curvos para videojuegos son las opciones de gama más alta que deberías considerar incluir en lo más alto de tu lista si quieres disfrutar de todas las ventajas de una pantalla curva en tu equipo de gaming.

Pero si aún no estás convencido, nuestro equipo ha seleccionado otros cuatro increíbles monitores curvos para gaming entre los que elegir, ¡así que quédate por aquí y sigue bajando para descubrir cuál podría ser el ideal para ti!

Los 7 mejores monitores curvos para gaming para un rendimiento óptimoInmersión

1. MSI MPG 321CURX QD-OLED [El mejor monitor curvo para juegos en general]

Especificaciones Detalles Tipo de panel QD OLED Curvatura Mil setecientos R Tamaño de la pantalla 81 cm Resolución 4K (3840 x 2160, UHD) Relación de aspecto 16:9 Superficie de la pantalla Brillante Frecuencia de actualización Doscientos cuarenta hercios Tiempo de respuesta 0,03 milisegundos

La mayoría estaría de acuerdo en que el MSI MPG 321CURX QD-OLED es el mejor monitor curvo para juegos que hay actualmente en el mercado, y estoy totalmente de acuerdo. A pesar de la feroz competencia, simplemente destaca por encima del resto, se mire por donde se mire.

Este monitor lo tiene todo: la pantalla QD OLED de alta resolución, que lleva los videojuegos, la creación de contenidos y el consumo de contenidos multimedia a un nivel completamente nuevo, una velocidad ultrarrápida Tiempo de respuesta: 0,03 lo que hace que tu experiencia sea prácticamente sin retrasos y fluida Frecuencia de actualización de 240 Hz la imagen más nítida que hay. Incluso me atrevería a decir que es una de las los mejores monitores para videojuegos, y punto.

Además, este increíble dispositivo tecnológico ofrece funciones pensadas para los videojuegos, como FreeSync Premium Pro and G-Sync compatibilidad, lo que significa que prácticamente puedes olvidarte de cualquier tipo de tearing en la pantalla. Y por si fuera poco, también es compatible con el sistema de montaje VESA, por lo que las posibilidades de personalización de tu configuración son prácticamente ilimitadas.

Por supuesto, no es el único monitor curvo de gama alta que cuenta con estas características. Sin embargo, son pocos, si es que hay alguno, los que logran combinar todo esto en un solo producto. Y aunque es un poco caro, si te lo puedes permitir, la inversión merece totalmente la pena.

Ventajas Contras ✅ Ofrece unas imágenes impresionantes gracias a su brillante panel QD OLED ✅ Incluye una garantía de 3 años que cubre el efecto de quemado de las pantallas OLED en los casos excepcionales en los que la función OLED Care 2.0 de MSI no sea suficiente para solucionar el problema ✅ Cuenta con un tiempo de respuesta ultrarrápido de 0,03 ms y una fluida frecuencia de actualización de 240 Hz, lo que elimina prácticamente el retraso en la respuesta y los saltos de fotogramas mientras juegas ✅ Es compatible con el sistema de montaje VESA, lo que te permite un alto grado de personalización en cuanto a la orientación del monitor ✅ Incluye funciones pensadas para los videojuegos, como FreeSync Premium Pro y compatibilidad con G-Sync, algo imprescindible si quieres evitar el efecto de «tearing» en la pantalla. ❌ Este monitor para videojuegos, una auténtica bestia, tiene un precio bastante elevado, que sin duda merece la pena, pero que puede resultar demasiado alto para algunos

Veredicto final:The MSI MPG 321CURX QD-OLED Es uno de esos monitores curvos que lo tiene todo y en el que ni a mí ni a muchos otros usuarios nos cuesta encontrar un defecto evidente. Si buscas un monitor curvo realmente excelente y no te importa que el precio sea un poco más elevado, esta es una inversión que sin duda merece la pena.

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2. Dell S3422DWG [El mejor monitor curvo económico]

Especificaciones Detalles Tipo de panel VA Curvatura Mil ochocientos grados Tamaño de la pantalla 86 cm Resolución 1440p (3440 x 1440, WQHD) Relación de aspecto 21:9 Superficie de la pantalla Matemáticas Frecuencia de actualización Ciento cuarenta y cuatro hercios Tiempo de respuesta 2ms

¿Estás buscando un producto realmente resistente? control de presupuesto ¿Que te ofrece un rendimiento excelente sin dejarte en bancarrota? Pues bien, te sugiero que eches un vistazo a Dell S3422DWG, porque en este ámbito encontrarás muy pocas alternativas que puedan siquiera aspirar a competir con esta maravilla tecnológica.

La pantalla ultraancha de 34 pulgadas envuelve tu campo de visión lo justo para crear una sensación envolvente sin resultar abrumadora. Esa suave Curvatura de 1800R te atrapa tanto si estás simplemente jugando como si estás realizando varias tareas a la vez, mientras que el Frecuencia de actualización de 144 Hz mantiene todo perfectamente liso.

La resolución WQHD también mejora la experiencia, ya que aumenta la nitidez sin que las imágenes se vean extrañas ni se sobrecargue demasiado la GPU. Y, por supuesto, gracias al panel VA, los colores se ven realmente vivos y profundos, tal y como deben ser.

No tiene altavoces integrados y, claro, si lo comparamos con otras opciones más caras, es un poco más lento, con una frecuencia de actualización y un tiempo de respuesta menores. Sin embargo, aparte de eso, es sencillamente fantástico. Es casi imposible adivinar su precio con solo mirarlo, porque la calidad es sencillamente excelente.

Ventajas Contras ✅ Te ofrece una experiencia de juego en pantalla panorámica fenomenal a un precio más asequible ✅ Incluye una garantía de 3 años de Dell que ofrece la sustitución gratuita del monitor incluso si solo hay un píxel defectuoso ✅ Incluye AMD FreeSync Premium Pro y es compatible con G-Sync ✅ Su pantalla con panel VA, certificada por VESA DisplayHDR 400, ofrece un contraste nativo increíble y colores vivos y realistas ✅ Incluye la solución de software ComfortView de Dell, que ayuda a reducir la fatiga visual y te permite jugar durante más tiempo ❌ Tiene una frecuencia de actualización y un tiempo de respuesta ligeramente inferiores en comparación con sus competidores, que son mucho más caros

Veredicto final: The Dell S3422DWG ofrece una experiencia de juego envolvente en pantalla curva ultrancha con imágenes nítidas y un rendimiento fluido, todo ello a un precio muy asequible.

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3. Corsair Xeneon Flex 45W QHD 240 [El mejor monitor OLED curvo para juegos]

Especificaciones Detalles Tipo de panel OLED Curvatura Ochocientos R Tamaño de la pantalla 114 cm Resolución 1440p (3440 × 1440, QHD) Relación de aspecto 21:9 Superficie de la pantalla Brillante Frecuencia de actualización Doscientos cuarenta hercios Tiempo de respuesta 0,03 milisegundos

Ahora bien, si no te importa gastarte un poco más para disfrutar de la mejor experiencia posible con un monitor OLED para juegos, te recomiendo que te hagas un favor y elijas Corsair Xeneon Flex 45W QHD 240. Es realmente alucinante, y lo digo en el mejor sentido de la palabra.

En primer lugar, esflexible. Por ejemplo, puedes curvarlo para disfrutar de una experiencia ultrarrealista mientras juegas, o enderezarlo cuando trabajas o ves algo. Aporta una versatilidad real, lo cual es perfecto para quienes hacen un poco de todo.

Y luego está la pantalla OLED, y déjame decirte que es impresionante. Los negros son profundos e infinitos, mientras que los colores resaltan de una forma increíble. Jugar en este portento es realmente una experiencia de otro nivel, sobre todo con esa Frecuencia de actualización de 240 Hz.

La nitidez de movimiento es probablemente uno de sus puntos fuertes, ya que se mantiene incluso a la máxima resolución. Y sí, es enorme, con 45 pulgadas ultrawide, pero sigue resultando cómodo gracias a eso Formato panorámico. Es uno de los los mejores monitores para Valoración y juegos similares, según mi experiencia.

Claro, es más caro, y el mecanismo flexible da la sensación de ser un poco delicado al principio. Pero una vez que te acostumbres, probablemente lo considerarás una de tus mejores inversiones.

Ventajas Contras ✅ Incorpora la tecnología OLED de primera categoría de LG, que ofrece una calidad visual impecable en una enorme pantalla flexible de 45 pulgadas ✅ Su curvatura extrema de 800R lo convierte en la opción perfecta para una experiencia de juego totalmente envolvente ✅ La combinación de una frecuencia de actualización de 240 Hz y un tiempo de respuesta de 0,03 ms la convierte en una opción ideal tanto para jugadores competitivos como para los ocasionales ✅ Cuenta con un cristal polarizado mate QWP que no refleja la luz y permite ver el contenido desde cualquier ángulo ✅ Cuenta con la certificación AMD FreeSync Premium y es compatible con G-Sync para disfrutar de sesiones de juego más fluidas ❌ Tiene un precio algo más elevado debido a sus componentes de gama alta y a su excelente rendimiento

Veredicto final:No hay nada que defina mejor los videojuegos en OLED como el Corsair Xeneon Flex 45W QHD 240 con su exclusivo diseño flexible, sus impresionantes gráficos y su funcionamiento fluido como la mantequilla.

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4. LG 45GS95QE UltraGear [El mejor monitor curvo ultrapanorámico]

Especificaciones Detalles Tipo de panel OLED Curvatura Ochocientos R Tamaño de la pantalla 113 cm Resolución 1440p (3440 x 1440, WQHD) Relación de aspecto 21:9 Superficie de la pantalla Matemáticas Frecuencia de actualización Doscientos cuarenta hercios Tiempo de respuesta 0,03 milisegundos

En lo que respecta a la los mejores monitores ultrapanorámicos para juegos, elLG UltraGear 45GS95QE supone un auténtico punto de inflexión. He aquí el motivo:

Su amplia pantalla OLED de 45 pulgadas con un marcado Curvatura de 800R te envuelve por completo. Si a eso le sumamos el Resolución de 3440 x 1440 y los colores tan realistas de la pantalla OLED, y ya es impresionante.

The Frecuencia de actualización de 240 Hz and Tiempo de respuesta de 0,03 ms además garantizan un movimiento fluido con un retraso prácticamente inexistente. Además, es tanto NVIDIA G-SYNCcompatible yAMD FreeSync Premium Pro cuenta con certificación, por lo que se puede afirmar con seguridad que el «screen tearing» no supondrá ningún problema.

El diseño es elegante y moderno. El soporte permite ajustar la altura, la inclinación y el giro. Y aunque es posible que una curvatura tan pronunciada no sea del agrado de todo el mundo a primera vista, una vez que te acostumbras a ella, resulta difícil imaginar jugar sin ella.

Ventajas Contras ✅ Ofrece una experiencia de juego ultrapanorámica claramente optimizada gracias a su pantalla WQHD y a su curvatura de 800R ✅ Cuenta con el estándar de gama alta para juegos: una frecuencia de actualización de 240 Hz y un tiempo de respuesta de 0,03 ms ✅ Presenta una excelente calidad de fabricación y una pantalla OLED antirreflejos y de baja reflexión que resulta muy útil en entornos luminosos ✅ Incorpora la tecnología AMD FreeSync Premium Pro y es compatible con G-Sync ✅ Cuenta con una toma TS Headphone:X que te permite sumergirte en un increíble sonido 3D con las tasas de bits más altas y el máximo realismo ❌ Puede que te lleve un poco de tiempo acostumbrarte a su curvatura extrema

Veredicto final:The LG UltraGear 45GS95QE cuenta con una pantalla OLED curva de 45 pulgadas que ofrece una experiencia envolvente y un rendimiento excepcional, lo que la convierte en la opción ideal para los gamers que buscan disfrutar de una experiencia ultrawide.

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5. SAMSUNG Serie Odyssey G9 (G95C) de 49 pulgadas [El mejor monitor curvo ultrapanorámico para juegos]

Especificaciones Detalles Tipo de panel VA Curvatura Mil R Tamaño de la pantalla 124 cm Resolución 1440p (5120 x 1440, DQHD) Relación de aspecto 32:9 Superficie de la pantalla Matemáticas Frecuencia de actualización Doscientos cuarenta hercios Tiempo de respuesta 1ms

The Samsung Odyssey G9 de 49 pulgadas (G95C) destaca en el ámbito de los monitores curvos ultrapanorámicos para juegos. Ofrece una experiencia de juego verdaderamente envolvente que es difícil de igualar.

Su pantalla de 49 pulgadas, con una curvatura de 1000R, casi te envuelve, y la Resolución QHD dual de 5120 × 1440 garantiza que las imágenes sean nítidas y detalladas.

The Frecuencia de actualización de 240 Hz junto con un Tiempo de respuesta de 1 ms (GtG) es otra gran característica. Este dúo ofrece una experiencia de juego ultrafluida, algo fundamental en los géneros de ritmo trepidante en los que cada milisegundo cuenta.

Además, el monitor es compatible con ambos NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium Pro, lo que elimina cualquier tipo de tearing y tartamudeo en la imagen.

Y, por último, pero no por ello menos importante, la certificación DisplayHDR 1000 garantiza que el contenido HDR se reproduce con un brillo y un contraste excepcionales, lo que aporta profundidad a las imágenes. Se considera una de las los mejores monitores para PS5.

Ventajas Contras ✅ Cuenta con una impresionante superficie de pantalla horizontal gracias a su enorme pantalla DQHD de 49 pulgadas y una relación de aspecto de 32:9 ✅ Cuenta con una respetable frecuencia de actualización de 240 Hz y un tiempo de respuesta de 1 ms, lo que resulta ideal para juegos competitivos y exigentes ✅ La resolución Dual QHD de 5120 × 1440 de Sharp ofrece una imagen de máxima nitidez ✅ Incluye un soporte ergonómico y un soporte con placa hexagonal, además de una iluminación RGB adaptativa que ofrece una experiencia increíblemente envolvente ✅ Te permite cambiar entre los dispositivos de salida conectados sin interrupciones gracias a la función Auto Source Switch+ de Samsung ❌ Su gran tamaño ocupa mucho espacio en el escritorio, lo que puede no ser lo más adecuado para una configuración más compacta

Veredicto final:Para disfrutar de una experiencia de juego inmersiva sin igual, el Samsung Odyssey G9 de 49 pulgadas (G95C) ofrece una combinación inigualable de una amplia pantalla curva, una alta frecuencia de actualización y funciones avanzadas.

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6. SAMSUNG Odyssey Neo G8 de 32 pulgadas [El mejor monitor curvo 4K para juegos]

Especificaciones Detalles Tipo de panel VA Curvatura Mil R Tamaño de la pantalla 81 cm Resolución 4K (3840 x 2160, UHD) Relación de aspecto 16:9 Superficie de la pantalla Matemáticas Frecuencia de actualización Doscientos cuarenta hercios Tiempo de respuesta 1ms

Si lo que te interesa es la máxima resolución, el Samsung Odyssey Neo G8 de 32 pulgadas es una obra maestra de la tecnología que prácticamente redefine lo que se espera de un monitor curvo para juegos 4K.

The Resolución 4K ofrece imágenes nítidas y detalladas, lo que hace que cada entorno del juego resulte tan realista que parece de verdad. Al mismo tiempo, su Curvatura de 1000R envuelve perfectamente tu campo de visión, sumergiéndote directamente en el centro de la acción.

Además, elFrecuencia de actualización de 240 Hz junto con un Tiempo de respuesta de 1 ms hace que la experiencia de juego resulte excepcionalmente fluida, mientras que la tecnología Quantum Mini-LED mejora el brillo y el contraste, resaltando los detalles tanto en las sombras como en las zonas más iluminadas. He jugado muchísimo a increíblePS5juegos de anime mientras probaba este modelo, y la inmersión fue insuperable.

Además, cuenta con las características habituales de los monitores de gama alta, como AMD FreeSync Premium Pro and NVIDIA G-SYNC. Y, por supuesto, el diseño no solo es elegante, sino también funcional, lo que permite un amplio abanico de opciones de personalización.

Ventajas Contras ✅ Su brillo máximo de 2000 nits y su relación de contraste de 1 000 000:1 lo hacen destacar frente a otros monitores 4K ✅ Tiempo de respuesta rápido, frecuencia de actualización fluida y compatibilidad con FreeSync Premium Pro y G-Sync ✅ Incluye Auto Source Switch+, iluminación RGB CoreSync y la garantía estándar de 1 año. ✅ Cuenta con un soporte compatible con VESA, lo que te permite colocar el monitor en la posición ideal ✅ Se integra a la perfección con tarjetas gráficas de gama alta, lo que te permite jugar a títulos AAA exigentes con la configuración más alta ❌ Requiere una GPU potente para aprovechar al máximo sus capacidades

Veredicto final:El Samsung Odyssey Neo G8 de 32 pulgadas ofrece la experiencia de juego más envolvente con un rendimiento de primera categoría y funciones avanzadas, todo ello con una impresionante resolución 4K.

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7. Sceptre de 34 pulgadas, pantalla curva ultrancha WQHD [El mejor monitor curvo para juegos de 1440p]

Especificaciones Detalles Tipo de panel VA Curvatura Mil quinientos R Tamaño de la pantalla 86 cm Resolución 1440p (3440 x 1440, WQHD) Relación de aspecto 21:9 Superficie de la pantalla Matemáticas Frecuencia de actualización ciento sesenta y cinco hercios Tiempo de respuesta 1ms

The Sceptre de 34 pulgadas, pantalla curva ultrancha Pantalla panorámica Quad HD supone un gran avance para cualquiera que quiera mejorar su experiencia de juego con una magnífica resolución de 1440p en una pantalla perfectamente curvada.

The Curvatura de 1500R ofrece una inmersión increíble, mientras que el Resolución de 3440 x 1440 ofrece imágenes nítidas y vibrantes, perfectas para cualquier tipo de juego o para realizar varias tareas a la vez.

La frecuencia de actualización, que alcanza los ciento sesenta y cinco hercios, es una característica destacada, ya que ofrece un rendimiento muy fluido con muy poco desenfoque de movimiento. Como es lógico, esto también se combina con el Tiempo de respuesta de 1 ms, lo que garantiza que cada movimiento se vea con total claridad.

Además, está el Formato ultrapanorámico 21:9, que no solo es ideal para jugar, sino que también ofrece más espacio en pantalla para realizar varias tareas a la vez o incluso ver películas en formato cinematográfico.

Y si todo eso sigue pareciendo insuficiente, el Cobertura del 99 % del espacio de color sRGB garantiza que tu contenido se vea siempre nítido y con gran riqueza de detalles. ¿Podrá superar al el mejorASUSmonitores¿No? La verdad es que no. Pero los modelos de gama alta ni siquiera se acercan a este en cuanto a la relación calidad-precio.

Ventajas Contras ✅ Increíble relación calidad-precio, superando con creces las expectativas ✅ Cuenta con llamativas luces LED en la parte trasera, lo que le da un aspecto moderno y tecnológico ✅ Cuenta con una impresionante pantalla WQHD que combina a la perfección con su tamaño de 34 pulgadas ✅ Incluye FreeSync Premium, lo que te permite sumergirte en una experiencia de juego fluida y sin interrupciones ✅ Diseño elegante y sin bordes que encaja a la perfección en cualquier configuración de gaming. ❌ Un rendimiento de primera categoría a un precio inusualmente asequible, a cambio de una frecuencia de actualización ligeramente inferior

Veredicto final:The Sceptre de 34 pulgadas, pantalla curva ultrancha WQHD ofrece un rendimiento de juego excepcional y una imagen nítida, lo que lo convierte en el monitor curvo de 1440p ideal en su gama de precios.

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¿Cómo elegir un monitor curvo para juegos?

Es fundamental elegir el monitor curvo para juegos ideal en función de tus preferencias, ya que la elección del monitor influye en tu experiencia de juego tanto como la elección de la CPU y la GPU, si no más.

Si te cuesta decidir qué monitor se adapta mejor a tus gustos (o a tu presupuesto), solo hay seis factores principales que debes conocer, a saber:

1. Curvatura

La curvatura de un monitor curvo se indica con la letra R (radio), que se mide en milímetros. Por ejemplo, un monitor curvo para juegos de 1500R significa que el radio de su curvatura es de 1500 mm.

Además, ten en cuenta que cuanto menor sea el valor R de un monitor curvo, más pronunciada será su curvatura. Un monitor de 1000R tiene una curvatura más notable que uno de 1500R, por ejemplo, ¡así que no te dejes engañar por los números más altos!

Entonces, ¿qué curvatura es la mejor para los monitores de videojuegos? Pues bien, según nuestros resultados, lo único que realmente necesitas es mantén la frecuencia de refresco entre 1800 Hz y 1500 Hz para aprovechar todas las ventajas que ofrece una pantalla curva, conMil R es la opción ideal si lo que buscas es inmersión total en tus juegos, sobre todo para juegos de mundo abierto que se benefician de campos de visión más amplios.

Ten en cuenta que la distancia y el ángulo de visión también pueden influir a la hora de elegir la curvatura de tu monitor. Sacarás más partido a un monitor de 1000R si te sientas cerca de él, por lo que es ideal para jugar en un ordenador de sobremesa en general. Sin embargo, si te gusta jugar o ver películas desde cierta distancia, los monitores curvos con una curvatura de entre 1500R y 2000R te vendrán de perlas.

2. Frecuencia de actualización y tiempo de respuesta

Para los gamers, es imprescindible elegir un monitor curvo con la mayor frecuencia de actualización y el menor tiempo de respuesta posibles, ya que ambos factores influyen de manera significativa en la calidad de la experiencia de juego.

La frecuencia de actualización (Hz) se refiere al número de veces por segundo que un monitor puede actualizar las imágenes que muestra. Básicamente, cuanto mayor sea la frecuencia de actualización, más fluidos serán los «movimientos» en la pantalla. Una frecuencia de actualización alta no solo mejora el rendimiento en los videojuegos, sino que también hace que otras actividades, como ver películas o trabajar, resulten una experiencia más satisfactoria.

Si juegas en PC, recuerda comprobar si tu CPU y tu tarjeta gráfica tienen la potencia suficiente para aprovechar la alta frecuencia de actualización de tu monitor. Al fin y al cabo, tener una frecuencia de 240 Hz monitor para videojuegos No importaría mucho si tu tarjeta gráfica o tu CPU solo pueden alcanzar un número bajo de fotogramas por segundo (FPS) al jugar.

Por otro lado, el tiempo de respuesta (ms) indica la rapidez con la que los píxeles de tu monitor pueden cambiar de color. Cuanto menor sea el tiempo de respuesta de un monitor, más rápido responderá a tus comandos, lo que lo convierte en una característica prioritaria para aquellos de vosotros que vivís y respiráis Juegos de disparos en primera persona.

Si eres un jugador empedernido, deberías Intenta que la frecuencia de actualización sea de al menos 120 Hz y el tiempo de respuesta de 1 ms a la hora de elegir tu monitor curvo para juegos ideal.

3. Resolución y relación de aspecto

La resolución influye en la nitidez de las imágenes que muestra el monitor y viene determinada por el número de píxeles que este puede utilizar para mostrar dicha imagen. Normalmente se indica en formato de anchura x altura. Por ejemplo, un monitor 4K tiene una resolución de aproximadamenteTres mil ochocientos cuarenta por dos mil ciento sesenta, lo que significa que tiene un total de 8 294 400 píxeles disponibles para mostrar. ¡Son un montón de píxeles!

A la hora de elegir el mejor monitor curvo para juegos, hay cuatro resoluciones que debes tener en cuenta:

Resoluciones de pantalla Medidas de anchura x altura 4K UHD (Ultra High Definition) Tres mil ochocientos cuarenta por dos mil ciento sesenta DQHD (alta definición cuádruple doble) 5.120 por 1.440 WQHD (alta definición cuádruple panorámica) 2560 x 1440 QHD (cuádruple alta definición) Dos mil quinientos sesenta por mil cuatrocientos cuarenta FHD (alta definición completa) Mil novecientos veinte por mil ochenta

Si eres un jugador que quiere disfrutar al máximo de todos los títulos AAA actuales, deberías hazte con un monitor curvo para juegos con una resolución mínima de QHD o WQHD, lo que te permite jugar a una resolución de 1440p o 2K. El FHD seguirá siendo una buena opción muy económica en 2025, aunque te recomiendo encarecidamente el 4K UHD si quieres llevar al máximo los gráficos de los juegos más recientes y no te importa el coste.

Por otra parte, la relación de aspecto de un monitor es la proporción en la que puede mostrar imágenes en relación con su anchura y altura (anchura:altura), con el el formato ideal para la mayoría de los jugadores es el 16:9. Sin embargo, si prefieres jugar en una pantalla más ancha y envolvente, te recomendaría que te hicieras con un monitor WQHD o DQHD, ya que suelen tener una relación de aspecto que va desde 21:9 hasta 32:9.

Como puedes ver, los monitores WQHD y DQHD están más optimizados para los videojuegos en formato ultraancho, ya que sus relaciones de aspecto nativas son superiores a las de los monitores QHD normales. Por eso, los jugadores de PlayStation deberían optar por uno de estos. Monitores para PS5.

Para Xbox, recomendamos estos modelos de gama alta Monitores para Xbox Series X.

4. Tamaño de la pantalla

El tamaño de la pantalla es la dimensión física del área de visualización del monitor y se mide en diagonal, en pulgadas. Obviamente, cuanto más espacio de pantalla haya, mejor será tu experiencia de juego, ¿verdad?

Bueno, según mis investigaciones, parece que en realidad no es así. Por juegos para ordenador en general, desde 24 – 32 pulgadas es el tamaño de pantalla óptimo. Para un juegos en pantalla ultraancha A la hora de montar tu equipo, plantéate comprar un monitor con una resolución de entre 34 – 49 pulgadas en cuanto al tamaño de la pantalla.

Una vez más, la inmersión y la distancia de visualización son factores clave a la hora de elegir el tamaño de pantalla más adecuado para tu configuración. Por ejemplo, si te gusta jugar cómodamente desde el sofá o la cama, lejos del monitor, sin duda deberías optar por una pantalla más grande. De lo contrario, reducir un poco el tamaño del monitor será la opción más rentable.

5. Tipo de panel

Hay cinco tipos diferentes de pantallas que debes tener en cuenta a la hora de comprar el mejor monitor curvo para tu PC o consola de videojuegos, cada uno con sus propias ventajas e inconvenientes:

Tipos de paneles de monitor Ventajas Contras VA ✅ Ideal para contenido HDR

✅ Excelente contraste

✅ Colores vivos y brillantes

✅ Negros intensos y colores oscuros ❌ Tiene ángulos de visión limitados

❌ Tiempos de respuesta insuficientes para los videojuegos IPS ✅ Amplio ángulo de visión

✅ Excelente precisión cromática

✅ Eficaz en zonas bien iluminadas ❌ Tiende a mostrar negros menos intensos o colores más oscuros

❌ Es propenso al «efecto IPS», lo que reduce su eficacia en zonas más oscuras TN ✅ Tiempo de respuesta rápido

✅ Por lo general, más asequibles que otros tipos de paneles ❌ Tecnología obsoleta que apenas ha evolucionado con el paso de los años

❌ Contraste de color y calidad de imagen deficientes OLED ✅ Superior a todos los demás tipos de paneles en cuanto a calidad general de visualización ❌ Por lo general, son más caros que otros tipos de paneles

❌ Presenta un ligero riesgo de quemado de la pantalla OLED

Como se puede ver en la tabla anterior, El OLED es el mejor tipo de pantalla en el caso de los monitores. Por eso verás que los monitores OLED o QD-OLED ocupan un lugar destacado entre los monitores para videojuegos de gama alta. Es cierto que son un poco caros, pero la calidad de imagen que ofrecen es insuperable.

Sin embargo, si te echan para atrás el precio y el riesgo de que se queme la pantalla OLED (algo que ocurre en contadas ocasiones), tanto los monitores curvos para juegos con tecnología VA como los IPS te irán muy bien, independientemente de tu configuración. Por otra parte, los monitores TN son una alternativa más económica que también merece la pena tener en cuenta, sobre todo si juegas principalmente a títulos competitivos que exigen tiempos de respuesta rápidos.

6. Ergonomía y comodidad

¿Quieres montar el equipo de gaming perfecto? Si es así, no olvides que la ergonomía y la comodidad también deben influir en tu elección de monitores curvos para gaming.

Ahora bien, si quieres saber si un monitor curvo para videojuegos concreto te puede ofrecer una una mejor calidad de vidao no, simplementehaga las siguientes preguntas:

¿Se puede colocar el monitor exactamente a la altura de los ojos?

¿Se podrán ver las imágenes que aparecen en la pantalla incluso desde un ángulo o a cierta distancia?

¿Reduce el monitor la fatiga ocular gracias a un brillo de pantalla adecuado y a funciones de protección ocular?

¿Se puede ajustar el monitor de manera que te ayude a mantener una buena postura?

Si la respuesta a todo esto es «sí», entonces enhorabuena, has empezado con buen pie. Por suerte para ti, casi todos los monitores curvos para juegos modernos cumplen todos los requisitos de esta lista, aunque algunos lo hacen mejor que otros.

Un buen ejemplo de monitores para videojuegos con una ergonomía excepcional a los que deberías prestar atención serían aquellos que son Compatible con el sistema de montaje VESA, lo que permite crear configuraciones de juego más flexibles y cómodas, ya que te permite ajustar fácilmente la posición del monitor.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor monitor curvo para jugar?

El mejor monitor curvo para juegos es el MSI MPG 321CURX QD-OLED. Su altísima frecuencia de actualización y su rápido tiempo de respuesta son perfectos tanto para jugadores ocasionales como para los más competitivos, y además cuenta con una pantalla 4K UHD que ofrece una experiencia muy envolvente.

¿Son mejores los monitores curvos para jugar?

Sí, los monitores curvos son mejores para jugar, sobre todo cuando se trata de monitores de gran tamaño. Esto se debe a la mayor sensación de inmersión y a la menor fatiga visual que ofrecen los monitores curvos, lo que hace que las sesiones de juego más largas resulten menos agotadoras y sean una experiencia más agradable.

¿Son los monitores curvos adecuados para trabajar?

No especialmente. Por lo general, los monitores curvos no ofrecen ventajas significativas con respecto a las pantallas planas en lo que se refiere a la productividad laboral.

¿Merece la pena comprar monitores curvos?

¡Por supuesto! Los monitores curvos son imprescindibles para los jugadores habituales, ya que ofrecen muchas ventajas ergonómicas con respecto a los monitores planos. Además, su precio ha bajado en comparación con cuando se lanzaron al mercado de los videojuegos, por lo que hoy en día hay muchas opciones asequibles entre las que elegir.

¿Cuál es la ventaja de un monitor curvo?

Un monitor curvo ofrece varias ventajas, pero la más destacada es que imita la forma del ojo humano. Gracias al efecto ojo de pez, proporciona un campo de visión más amplio, lo que a su vez crea una experiencia de juego más realista y envolvente.

¿Cómo se miden los monitores curvos?

Los monitores curvos se pueden caracterizar por el tamaño de su pantalla (en pulgadas) y su curvatura (en R/radio). Cuanto mayor es el tamaño de la pantalla, mayor es la superficie de visualización del monitor, mientras que la curvatura del monitor disminuye a medida que aumenta el valor de su R/radio.