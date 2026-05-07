Die 10 besten Monitore für die PS5 im Jahr 2025: Die Top-Empfehlungen für Gamer

Der beste Monitor für PS5 bietet dir gestochen scharfe 4K-Bilder, hohe Bildwiederholraten und HDR, das jedes Einzelbild zum Strahlen bringt. Du willst flüssige Bewegungen, lebendige Farben und keinerlei Kompatibilitätsprobleme. Das ist der Unterschied zwischen einem echten Upgrade und einem gewöhnlichen Bildschirm.

Ich habe Dutzende von Monitoren getestet, sie im realen Gaming-Einsatz auf Herz und Nieren geprüft und mit Profi-Setups verglichen, um diejenigen zu finden, die wirklich halten, was sie versprechen. Sie alle versprechen viel, aber manche schwächeln unter Druck, andere verzichten auf HDMI 2.1, und nur wenige treffen genau den richtigen Punkt für PS5Leistung.

Im Folgenden stelle ich euch meine Top-Empfehlungen vor, die eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz bieten, in HDR glänzen und jedes Spiel schärfer, schneller und noch fesselnder machen.

Unsere Top-Empfehlungen für PS5-Gaming-Monitore

Die PlayStation 5 ist ein wahres Kraftpaket, wenn es darum geht, atemberaubende 4K-Grafik, flüssiges 120-Hz-Gameplay und blitzschnelle Reaktionszeiten zu liefern. Das gilt jedoch nur, wenn Ihr Bildschirm damit mithalten kann. Nicht jeder Gaming-Monitor ist dieser Herausforderung gewachsen, daher ist die Auswahl des besten Gaming-Monitors für PS5 kann einem ganz schön Kopfzerbrechen bereiten. Deshalb bin ich ja da.

In diesem Abschnitt habe ich fünf PS5 Gaming-Monitore für jeden Spielertyp. Vielleicht stehst du auf filmreife Einzelspieler-Abenteuer, die beeindruckende Details und satte HDR-Farben erfordern. Oder bist du eher ein Wettkampfspieler, der sich nach butterweichen Bewegungen und blitzschnellen Reaktionszeiten sehnt. Ganz gleich, welchen Stil du bevorzugst – hier findest du das Passende.

Werfen wir einen Blick auf die Top-Kandidaten, die sich jeweils in ihrer eigenen Kategorie auszeichnen. Von Premium-Modellen über preisgünstige Optionen bis hin zu einer tragbaren Lösung für das Konsolenspiel unterwegs bieten diese Monitore die beste Leistung ihrer Klasse.

Aber das ist noch lange nicht alles! Scrolle nach unten, um weitere Optionen zu entdecken, technische Daten zu vergleichen und den perfekten Gaming-Monitor für dein Setup zu finden.

Die 9 besten Monitore für die PS5 im Jahr 2025: Erlebe jedes Detail, beherrsche jedes Spiel

Sind Sie bereit, das volle Potenzial Ihrer Konsole auszuschöpfen? Dann ist es an der Zeit, einen Blick auf meine sorgfältig zusammengestellte Liste der besten Monitore für PS5 Das wird deine Gaming-Sessions auf ein neues Level heben und dafür sorgen, dass jedes Pixel zählt.

Vergessen Sie langweilige Bildschirme, die den Spielspaß trüben – diese Displays erwecken Ihre Lieblingswelten in leuchtenden Farben und mit butterweicher Leistung zum Leben.

1. MSI MPG 321URX QD-OLED [Der beste Monitor für die PS5]

Technische Daten Details Bildschirmgröße 79,9 cm Beschluss 4K UHD (3840 × 2160) Panel-Typ QD-OLED Bildwiederholfrequenz 240 Hz (120 Hz auf der PS5) Reaktionszeit 0,03 ms (GtG) HDR-Unterstützung HDR True Black 400 Anschlüsse 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, 1x USB-C (DP-Alternativmodus mit 90 W PD), 2x USB 2.0 Typ A, 1x USB 2.0 Typ B, 1x Kopfhörerausgang

Der MSI MPG 321URX QD-OLED ist ein PS5 ein Monitor, der wirklich hält, was er verspricht. 4K-Auflösung, 240-Hz-Bildwiederholrateund einOLED-Panel Kombinieren Sie diese Elemente für scharfe, präzise Bilder, die Sie erkennen und auf die Sie reagieren können.

Die Bewegung erfolgt augenblicklichundDie Farben bleiben originalgetreu Egal, in welcher Situation. Ob Sie offene Welten erkunden oder in actiongeladenen Shootern Ziele anvisieren – dieser Monitor sorgt dafür, dass jedes Bild klar erkennbar und jede Aktion reaktionsschnell ist.

Der Ruhm vonOLED Die Platten stammen aus ihrer unendlicher Kontrast and tiefschwarze Farbtöne, und MSI legt mit dem Einsatz von QuantenpunktTechnologie. Dadurch wird sichergestellt, dass Farbe und Helligkeit erstaunlich genau.

Testen auf meinemPS5 war eine echte Augenöffnung. Offene Welten in top Assassin’s CreedSpiele wirkten scharf und lebendig, während Hochdruckspritzgeräte wie DOOM: The Dark Ages lief absolut ruckelfrei. Die Farben waren naturgetreu, die Bewegungen fließend, und jedes Einzelbild war auf den ersten Blick klar erkennbar.

Mit der Unterstützung von High-Definition Multimedia Interface 2.1, ermöglicht dieser Monitor 4K 120 Hzauf der PS5, was ein unglaublich flüssiges und reaktionsschnelles Spielerlebnis bietet. Es gibt ein 0,03 ms Reaktionszeit, wodurch Bewegungsunschärfe vollständig vermieden wird, und die Unterstützung von Adaptive Sync sorgt für ein Spielvergnügen ohne Bildreißen.

MSI hat diesen Monitor mit Funktionen ausgestattet, die Gamer begeistern werden. Dazu gehören unter anderem die Intelligentes Fadenkreuz, Nachtsicht Modus zur Verbesserung der Sichtbarkeit bei dunklen Szenen sowie eine integrierte KVM-Funktion für nahtloses Multitasking auf verschiedenen Geräten.

Vorteile Nachteile ✅ Atemberaubende OLED-Bildqualität mit tiefem Schwarz und satten Farben ✅ Ultraschnelle 240 Hz Bildwiederholfrequenz (120 Hz bei PS5) für flüssige Bewegungen ✅ 0,03 ms Reaktionszeit verhindert Geisterbilder ✅ High-Definition Multimedia Interface 2.1Unterstützung für volle PS5-Leistung ✅ Intelligente Gaming-Funktionen für bessere Sichtbarkeit und mehr Komfort ❌ Teuer, aber die erstklassige Leistung ist es wert

Fazit: The MSI MPG 321URX QD-OLED ist der beste Gaming-Monitor für PS5, miterstklassige 4K-Leistung, äußerst flüssiges Gameplayundspielerfreundliche Extras die Ihr Erlebnis bereichern.

2. Dell G2725D [Der beste preisgünstige Monitor für die PS5]

Technische Daten Details Bildschirmgröße 27 Zoll Beschluss 2560 × 1440 (QHD) Panel-Typ IPS Bildwiederholfrequenz 180 Hz (120 Hz auf der PS5) Reaktionszeit 1 ms (GtG) HDR-Unterstützung No Anschlüsse 2x HDMI 2.1 (mit HDMI 2.0-Bandbreite, unterstützt bis zu QHD mit 144 Hz), 1x DisplayPort 1.4, 1x Kopfhörerausgang

Dell G2725D ist eintoller preisgünstiger Monitor das Ihnen eine nahtlose PS5 Ein Gaming-Erlebnis, das kein Vermögen kostet. Sie erhalten schnelle Bildwiederholraten, beeindruckende Farbtreue und minimale Eingabeverzögerung zu einem unschlagbaren Preis.

The Bildwiederholfrequenz von 165 Hz (was im Endeffekt zu 120 Hz ist PS5) sorgt dafür, dass das Gameplay flüssig und reaktionsschnell wirkt. In Verbindung mit einem 1 ms Reaktionszeit… dieser Monitor hält mit neuen, rasanten Spielen wie Wildgate ohne Verzögerungen oder Bewegungsunschärfe.

Auch wenn es eine kostengünstige Wahl ist, ist das Dell G2725Dbietet nach wie vorhervorragende Farbgenauigkeit und im Vergleich zu seinem IPS-Display. Zu erwarten ist lebendige Farben and scharfe Bildqualität, was es zu einer idealen Wahl sowohl für Gelegenheitsspieler als auch für ambitionierte Gamer macht.

Mit seinen schmalen Rändern und dem vielseitigen Standfuß ist er stilvoll und funktional. Ganz gleich, ob Sie ihn neigen, drehen oder in der Höhe verstellen möchten – dieser Monitor bietet hervorragende Ergonomie für entspannte Spielsitzungen an der Konsole.

Vorteile Nachteile ✅ Günstiger Preis für einen leistungsstarken Gaming-Monitor ✅ Bildwiederholfrequenz von 165 Hz (Einhundertzwanzig Hertz for PS5) für flüssige Bilddarstellung ✅ Gute Farbgenauigkeit und guter Kontrast für mitreißendes Gameplay ✅ Schmale Einfassungen und verstellbarer Standfuß für ein saubere, flexible Einrichtung ❌ VonHigh-Definition Multimedia Interface 2.1– beschränkt aufEintausendvierhundertvierzigEntschließung zuPlayStation 5bietet aber dennoch ein gestochen scharfes Bild

Fazit: Wenn du ein solider, preisgünstiger Monitor die dennoch schnelle Reaktionszeiten und flüssiges PS5-Gameplay bietet, die Dell G2725D ist eine klare Empfehlung.

3. SAMSUNG 49” Odyssey G95C [Der beste Großbildmonitor für die PS5]

Technische Daten Details Bildschirmgröße 49 Zoll (Super-Ultrawide) Beschluss 5120 × 1440 (Dual-QHD) Panel-Typ Quantum Mini-LED Bildwiederholfrequenz 240 Hertz Reaktionszeit 1ms HDR-Unterstützung Hoher Dynamikbereich 1000 Anschlüsse 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4

Der Samsung 49-Zoll-Odyssey G95C ist ein extrem breiter Kraftprotz, der für PS5. Eine Bildwiederholfrequenz von 240 Hz, eine riesige Bildschirmfläche und scharfe, lebendige Bilder sorgen dafür, dass sich jedes Spiel wie im Kino anfühlt. Wenn du ein Großbild-Setup suchst, das eine hohe Leistung bietet und ein fesselndes Spielerlebnis garantiert, ist dieser Monitor genau das Richtige für dich.

Dies49-Zoll-QHD-Display mit geschwungenem Bildschirm gewährt dir den Gegenwert von zwei 27-Zoll-QHD-Monitore nebeneinander angeordnet und bieten dir ein unglaublich weitläufiges visuelles Panorama. Es eignet sich perfekt für Rennspiele, Erkundungen in riesigen Welten und filmische Einzelspieler-Abenteuer.

Ausgestattet mit einem 240 Hertz Bildwiederholfrequenz and 1 ms Reaktionszeit, erleben Sie ein flüssiges Gameplay mit kaum spürbaren Verzögerungen. Dies ultrawide gaming monitorist einKraftpaket für rasante Ego-Shooter sowie im Wettkampf-Gaming und garantiert dir, dass du deinen Gegnern stets einen Schritt voraus bist.

The Quantum Mini-LEDPaneelstellt sicher, dasstiefes Schwarz, lebendige Farbenundhoher Kontrast, wodurch HDR-Gaming zu einem echten visuellen Genuss wird. Das Hoher Dynamikbereich 1000Die Zertifizierung sorgt in jeder Szene für eine unglaubliche Helligkeit und Detailgenauigkeit.

Vorteile Nachteile ✅ Riesiges 49-Zoll-Curved-Display für ein intensives Spielerlebnis ✅ Hoher Dynamikbereich 1000UndQuantum Mini-LED for atemberaubende Bilder ✅ Bildwiederholfrequenz von 240 Hz für ein extrem flüssiges Spielerlebnis ✅ 1 ms Reaktionszeit für blitzschnelle Reaktionen ✅ Super ultrawide format verbessert Renn- und Open-World-Spiele ❌ Nicht allePS5 Die Spiele unterstützen zwar keine Ultrawide-Auflösungen, aber für kompatible Titel ist das fantastisch

Fazit:The Samsung Odyssey G95Cist dasbester Gaming-Monitor für alle, die sich riesiger, beeindruckender Bildschirm mit erstklassiger Leistung.

4. ASUS ROG Swift 32″ [Der beste 4K-Monitor für die PS5]

Technische Daten Details Bildschirmgröße 32 Zoll Beschluss 4K UHD (3840 × 2160) Panel-Typ IPS Bildwiederholfrequenz 144 Hz (120 Hz auf der PS5) Reaktionszeit 1ms HDR-Unterstützung DisplayHDR 600 Anschlüsse 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, 3x USB 3.0

Der ASUS ROG Swift 32″ ist der PS5 Der ideale 4K-Monitor. Scharfe Bilder, lebendige Farben und flüssiges Gameplay machen ihn zur ersten Wahl für alle, die es mit hochauflösendem Gaming ernst meinen

Speziell für modernste Spiele entwickelt, ist das ASUS ROG Swift 32″ bietet authentische Ultra-High-DefinitionAuflösung (3840 × 2160) bei Einhundertvierundvierzig Hertz via High-Definition Multimedia Interface 2.1, wodurch ein Traum-Szenario für PS5 Liebhaber. Und in Kombination mit einem PS5Headset… werden Sie in eine hyperreale Welt mit makelloser Grafik und kristallklarem Klang entführt.

Mit einem beeindruckende Reaktionszeit von 1 ms… Bewegungsunschärfe ist praktisch ein Mythos, was dir in rasanten Spielen einen Vorteil verschafft.

Aber bei diesem Monitor geht es nicht nur um Geschwindigkeit. Er verfügt über eine Hoher Dynamikbereich 600 Zertifikat und QuantenpunktEine Technologie, die lebendige Farben, tiefe Kontraste und blendende Helligkeit bietet. Ganz gleich, ob du dich durch neonbeleuchtete Städte bewegst oder in unheimlichen Verliesen auf Erkundungstour gehst – die atemberaubende Grafik wertet jede Szene auf.

ASUS sorgt dank NVIDIA G-Sync-Kompatibilität für ein ruckelfreies Spielerlebnis und durch ELMB Sync für schärfere Bewegungsdarstellung. Hinzu kommen GamePlus-Overlays, die sich perfekt für die Reflexe bei Ego-Shootern eignen. Diese visuellen Vorteile kommen auch Fans von Renn- und Actionspielen zugute, bei denen es auf Präzision im Bruchteil einer Sekunde ankommt.

Dieser Monitor eignet sich hervorragend für Wettkämpfe wie in Apex Legends, das fesselnde Rennspiel, das man in Einhundertfünfundzwanzigoder atmosphärische Open-World-Abenteuer wie in Kingdom Come: Deliverance II.

Vorteile Nachteile ✅ Richtig4K bei 120 Hz on PS5 – ideal für Gaming in höchster Qualität ✅ AtemberaubendHDR Auftritt mittiefes Schwarzand helle Strähnchen ✅ 1 ms Reaktionszeit beseitigt Geisterbilder und Bewegungsunschärfe ✅ VRR Unterstützung fürflüssigeres Gameplay ohne zu zerreißen ✅ Passt hervorragend zu einem PS5 Headset für ein absolut intensives Erlebnis ❌ Hoher Preis, aber die erstklassige Leistung ist es wert

Fazit: The ASUS ROG Swift 32″ ist das Nonplusultra 4K Gaming-Monitor für PS5, mitscharfe Bilder, absolut flüssige LeistungundeindringlichHDR – genau das Richtige für Gaming der nächsten Generation.

5. SAMSUNG 32-Zoll-Odyssey G80SD [Der beste OLED-Monitor für die PS]

Technische Daten Details Bildschirmgröße 32 Zoll Beschluss 4K UHD (3840 × 2160) Panel-Typ QD-OLED Bildwiederholfrequenz 240 Hertz Reaktionszeit 0,03 Millisekunden HDR-Unterstützung HDR10+ Anschlüsse 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, USB-Hub

Der Samsung Odyssey G80SD ist der OLED-Monitor, der ergibt 4K beiPS5dass. Die Farben leuchten, die Schwarztöne sind tief, und die Reaktionszeiten sorgen für flüssiges Gameplay. Wenn du ein Großbild-Spektakel suchst, ohne dabei auf Leistung verzichten zu müssen, ist dies der richtige Bildschirm für dich.

Mit einemBildwiederholfrequenz von 240 Hzund ein0,03 ms ReaktionszeitDieser Gaming-Monitor ist ein Paradies für passionierte Gamer. Jedes Einzelbild bleibt gestochen scharf und flüssig, ganz gleich, ob du dich in den actiongeladenen Arenen von Call of Duty: Black Ops 6oder mit rasender Geschwindigkeit durch die atemberaubende Landschaft zu rasen Gran Turismo 7.

Samsung hat Funktionen zum Schutz vor Einbrenneffekten bei OLED-Displays integriert, sodass Sie unbesorgt ausgiebige Gaming-Sessions auf Ihrer Konsole genießen können. Das hochmoderne Kühlsystem sorgt zudem für eine konstante Leistung bei keine Überhitzungsgefahr.

Vorteile Nachteile ✅ OLED-Display mit tiefes Schwarz and nahezu unbegrenzter Kontrast ✅ Rasante Bildwiederholfrequenz von 240 Hz für ein extrem flüssiges Spielerlebnis ✅ Nahezu sofortige Reaktionszeit beseitigt Bewegungsunschärfe ✅ Unterstützung für HDR10+ für besonders leuchtende Farben ✅ Einbrennschutz sorgt für Langlebigkeit ❌ Teuer, aber die OLED-Qualität ist unübertroffen

Fazit:Wenn du Lust aufEin tauchendes Erlebnis auf OLED-Niveau, absolut flüssige Leistungund diedas tiefstmögliche Schwarz, derSamsung Odyssey G80SD ist für jeden ein Kinderspiel PS5Gamer.

6. MSI MPG 271QRX QD-OLED [Der beste 1440p-Monitor für die PS5]

Technische Daten Details Bildschirmgröße 27 Zoll Beschluss 2560 × 1440 (QHD) Panel-Typ QD-OLED Bildwiederholfrequenz 240 Hertz Reaktionszeit 0,03 Millisekunden HDR-Unterstützung Hoher Dynamikumfang 10 Anschlüsse 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, USB-C

Wenn Sie eine Kombination aus flüssiger Leistung und gestochen scharfer Grafik suchen, dann ist das MSI MPG 271QRX QD-OLED ist die perfekte Wahl. Dieser großartige Monitor für PS5 trifft genau den richtigen Punkt 1440p bei 240 Hz. Ehrlich gesagt, braucht man das nicht immer 4K Auflösung für erstklassige Wiedergabe.

Dies27 ZollQD-OLEDAnzeige bietet Ihnen eine außergewöhnliche Farbgenauigkeit, eine Reaktionszeit von nahezu null und eine nahtlose Bildwiederholfrequenz, was es zum Bester 1440p-MonitorWahl fürPS5.

Dank seinerHigh-Definition Multimedia Interface 2.1Dank dieser fantastischen Gaming-Monitor-Unterstützung können Spiele mit 1440p/120 Hzauf deinemPS5, das Ihnen Bewegungen bietet, die so geschmeidig wie Seide sind, ohne dass es zu störenden Rucklern kommt. Es ist ausgestattet mit einem Bildwiederholfrequenz von 240 Hz – eine Funktion, die neue Maßstäbe setzt, indem sie eine filmähnliche Bildschärfe bietet – ein echter Meilenstein in der wettbewerbsintensiven Welt der Konsolenspiele.

Was diesen Monitor auszeichnet, ist die Kombination aus Quantenpunktand OLED Technik. Das bedeutet, dass Sie in den Genuss kommen lebendige Farben,tiefes Schwarzund lebhafte Kontraste ohne die üblichen Nachteile, die mit OLED. Es ist heller als ein durchschnittliches OLEDs, sodass die Sichtbarkeit in gut beleuchteten Räumen kein Problem darstellt.

Dieser Monitor verfügt über einen blitzschnelle AntwortZeitpunkt einesdauerte 0,03 ms – im Grunde genommen kannst du Verabschiede dich von Bewegungsunschärfe. Um sicherzustellen, dass Ihr visuelles Erlebnis so flüssig wie möglich ist, unterstützt es außerdem VRR (Variable Bildwiederholfrequenz), eine Funktion, die den Monitor mit Ihrem PS5 um Bildreißen und Ruckeln zu vermeiden.

Vorteile Nachteile ✅ Eintausendvierhundertvierzigat Einhundertzwanzig Hertz on PS5 – perfekte Balance in Bezug auf Auflösung und Geschwindigkeit ✅ QD-OLEDAngebotetiefes Schwarz and satte Farben ✅ Bildwiederholfrequenz von 240 Hz and 0,03 ms Reaktionszeit für makellose Bildschärfe ✅ Für ein OLED-Display sehr hell Monitor, ideal für alle Lichtverhältnisse ❌ 27 Zoll Manchen Spielern könnte der Bildschirm zu klein erscheinen

Fazit: The MSI MPG 271QRX QD-OLED ist das Nonplusultra1440p-Monitorfor PS5, und liefert einwandfreie Leistung, tiefe Schwarztöneundultraschnelle Reaktionszeiten.

7. Dell S2722DGM [Der beste Curved-Monitor für die PS5]

Technische Daten Details Bildschirmgröße 27 Zoll Beschluss 2560 × 1440 (QHD) Panel-Typ VA Bildwiederholfrequenz 165 Hz (120 Hz auf der PS5) Reaktionszeit 2 ms (GtG) Kurve Eintausendfünfhundert R HDR-Unterstützung Hoher Dynamikumfang 10 Anschlüsse 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2

Wenn Sie auf der Suche nach dem bester Gaming-Monitor mit gebogenem Bildschirm das das Spielerlebnis intensiviert, ohne dein Portemonnaie zu leeren, das Dell S2722DGM ist eine hervorragende Wahl. Seine 1500R-Kurve, hohe Bildwiederholfrequenzunderstklassiger Kontrast versetzt dich noch tiefer in die PS5 Spielwelt, wodurch jedes Rennen, jeder Kampf und jede Quest in der offenen Welt noch fesselnder wird.

Mit einemBildwiederholfrequenz von 165 Hz (Einhundertzwanzig Hertz on PS5), sorgt dies für flüssige Bewegungen und verringert Unschärfen in rasanten Action-Spielen. Hinzu kommt, dass ein 2 ms Reaktionszeit garantiert schnelle Reaktionszeiten – unerlässlich für den Wettkampf-Gaming-Bereich.

Dieser Monitor verleiht düsteren Horror- und RPG-Abenteuern eine ganz besondere Note, da das VA-Panel für tiefere Schwarztöne und einen hervorragenden Kontrast sorgt. Das ist perfekt für die atmosphärische Action-RPG-Welt von The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered oder die psychologische Angst vor Silent Hill 2 (Remake von 2024).

Obwohl die HDR-Unterstützung helle Szenen zusätzlich aufwertet, handelt es sich dabei nicht um das ausgefeilteste HDR-Modell auf dem Markt. Das Eintausendfünfhundert RDer gebogene Bildschirm umgibt Ihr Sichtfeld, wodurch die Augen weniger schnell ermüden und den Fokus schärfen. Darüber hinaus ermöglicht der verstellbare Ständer die Anpassung von Höhe und Neigung, um die optimale Aufstellung zu erzielen.

Vorteile Nachteile ✅ Design mit gebogenem Bildschirm steigert das Eintauchen in die Spielwelt and entlastet die Augen ✅ hundertfünfundsechzig HertzBildwiederholfrequenz und kurze Reaktionszeit für flüssiges Gaming ✅ Angebote des VA-Gremiumstiefes Schwarz and starker Kontrast ✅ Verstellbarer Ständer für eine bequeme Positionierung ❌ HDR ist nicht optimal, sorgt aber dennoch für etwas mehr Helligkeit

Fazit: The Dell S2722DGM ist ein großartiger Curved-Monitor für PS5, mitflüssiges Gameplay, starker Kontrastund ein eindringliches Design – ideal für Gamer, die es lieben, ganz in ihre Spielwelten einzutauchen.

8. Dell G3223Q [Der beste 32-Zoll-Monitor für die PS5]

Technische Daten Details Bildschirmgröße 32 Zoll Beschluss 4K UHD (3840 × 2160) Panel-Typ IPS Bildwiederholfrequenz 144 Hz (120 Hz auf der PS5) Reaktionszeit 1 ms (GtG) HDR-Unterstützung DisplayHDR 600 Anschlüsse 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, 3x USB 3.0

Lust auf einen größeren Bildschirm, ohne dabei Abstriche bei der Leistung machen zu müssen? Das Dell G3223Q sollte Ihre erste Wahl sein. Dies 32-Zoll-4K-Bildschirm Der Gaming-Monitor wurde entwickelt, um das Potenzial der PS5Funktionen. Ausgestattet mit High-Definition Multimedia Interface 2.1und ein Bildwiederholfrequenz von 144 Hzsowieerstklassige HDR-Unterstützung… ist es eine ausgezeichnete Wahl für hochauflösend, ein fesselndes Spielerlebnis.

Dieser fantastische Monitor ist ausgestattet mit High-Definition Multimedia Interface 2.1, sodass Sie echte 4K-Auflösung at Einhundertzwanzig Hertzauf deinem PS5 ohne Kompromisse. Die Bewegungen im Spiel sind flüssig und die Eingabeverzögerung minimal, sodass du auch in rasanten Spielen wettbewerbsfähig bleibst.

The DisplayHDR 600Unterstützungverleiht Farben mehr Tiefe, lässt sie strahlen und haucht ihnen Leben ein, wodurch sie dynamischer wirken. Garantiert Farbkonsistenz Aus jedem Blickwinkel sorgt das IPS-Panel dafür, dass Ihre Bildqualität lebendig und scharf bleibt.

Der Monitor besticht durch sein schlankes Design, einen stabilen Standfuß und beeindruckende Einstellmöglichkeiten und verspricht Komfort bei längeren Gaming-Sessions. Die matte Oberfläche des Bildschirms trägt zudem dazu bei, Blendungen zu reduzieren.

Vorteile Nachteile ✅ Richtig4K-Gaming mit 120 Hz withHigh-Definition Multimedia Interface 2.1Unterstützung ✅ Lebendige Farben & Hoher Dynamikbereich 600für einenein atemberaubendes visuelles Erlebnis ✅ Das IPS-Panel bietet hervorragende BlickwinkelUndFarbgenauigkeit ✅ Hochwertige Verarbeitungsqualität and verstellbarer Ständer ❌ Teuer, aber die Premium-Funktionen sind es wert

Fazit: The Dell G3223Qist eines derDie besten 32-Zoll-Monitore for PS5, und liefertEchtes 4K, flüssige Bildwiederholraten, und eHervorragendes HDR Leistung für ein fesselndes Spielerlebnis.

9. Arzopa Z1FC [Der beste tragbare Monitor für die PS5]

Technische Daten Details Bildschirmgröße 15,6 Zoll Beschluss 1920 × 1080 (Full HD) Panel-Typ IPS Bildwiederholfrequenz Einhundertvierundvierzig Hertz Reaktionszeit Dreizehn Millisekunden HDR-Unterstützung Nicht unterstützt Anschlüsse 2x USB-C, 1x Mini-HDMI

The Arzopa Z1FC ist der beste Gaming-Monitor für Reisende und besticht durch ein stilvolles, Leichtbauweise und einen robusten Betrieb in einerkompakte Größe. Ganz gleich, ob Sie Ihr PS5 Ob bei einem Kumpel zu Hause oder beim Einrichten einer provisorischen Spielecke – dieser mobile Gaming-Monitor macht es dir ganz einfach.

Trotz seiner schlanken und leichten Bauweise ist das Arzopa Z1FC steckt randvoll mit einem 1080p-Full-HD-Displaymit einemBildwiederholfrequenz von 144 Hz, serviertäußerst flüssiges Gameplay während der Fahrt.

In Verbindung mit seiner geringe Eingangsverzögerung, dieser Handybildschirm zeigt beeindruckende Reaktionsfähigkeit.

Schließen Sie das Gerät einfach an Ihre PS5’s High-Definition Multimedia Interface Steckplatz. Es sind keine komplizierten Einstellungen erforderlich, und der integrierte Ständer sorgt für Flexibilität bei der Aufstellung.

Mit einem Gewicht von nur 680 Gramm… lässt sich dieser Bildschirm mühelos im Rucksack transportieren und strahlt dennoch Solidität und Langlebigkeit aus. Zudem minimiert das matte Display Spiegelungen, wodurch es ideal zum Zocken unter verschiedenen Lichtverhältnissen.

Vorteile Nachteile ✅ Tragbar and leicht – ideal für Gaming unterwegs ✅ Full HD Anzeige mitEinhundertvierundvierzig HertzBildwiederholfrequenz for flüssiges Gameplay ✅ Einfache Einrichtung – einfach einstecken und loslegen ✅ Blendfreier Bildschirm für bessere Sicht in verschiedenen Umgebungen ❌ Eine kleinere Bildschirmdiagonale ist vielleicht nicht für jeden Gamer ideal, aber perfekt für unterwegs

Fazit:The Arzopa Z1FCist ein fantastischesreisefreundlich ein Monitor, der hält, was er verspricht flüssiges Gameplay wo auch immer du hingehst.

10. Sony INZONE M10S [Die beste Wahl für E-Sport in 1440p auf der PS5]

Technische Daten Details Bildschirmgröße 27 Zoll Beschluss 2560 × 1440 (QHD) Panel-Typ OLED Bildwiederholfrequenz 480 Hz auf dem PC, 120 Hz auf der PS5 über HDMI 2.1 Reaktionszeit 0,03 ms (GtG) HDR-Unterstützung Breiter Farbraum, DCI-P3 98,5 % (10-Bit-Farbstufen) Anschlüsse 2× HDMI 2.1 (VRR), 1× DisplayPort 2.1 UHBR10, USB-B-Upstream, 2× USB-A, 3,5-mm-Audioausgang

The Sony INZONE M10S ist ein brandneues Modell aus dem Jahr 2025, das auf Geschwindigkeit und klare Bilddarstellung bei Konsolenspielen ausgelegt ist und diese Liste der besten Monitore für die PS5 abschließt. Sein 1440p-OLED-Panel sorgt in Kombination mit HDMI 2.1 und VRR für ein ruckelfreies 120-Hz-Spielerlebnis auf der PS5, und die nahezu verzögerungsfreie Reaktionszeit von 0,03 ms sorgt dafür, dass schnelle Kamerabewegungen und schnelle Schüsse gestochen scharf bleiben.

Es lässt sich auch auf PCs mit einer Obergrenze von 480 Hz skalieren, sodass du bei extrem hohen Bildraten trainieren und dann für 120-Hz-Sessions wieder zur Konsole wechseln kannst, ohne den Bildschirm zu wechseln. Sony setzt hier stark auf E-Sport-Funktionen. Du erhältst spezielle Bildmodi „FPS Pro“ und „FPS Pro+“, die gemeinsam mit Fnatic optimiert wurden, um Zielkonturen und typische Farben der Gegnerumrisse auf dunkleren Karten hervorzuheben.

Zudem steht ein Modus mit einer Bildschirmgröße von 24,5 Zoll zur Verfügung, der ein kleineres Bild im Verhältnis 1:1 anzeigt – viele Turnierspieler bevorzugen dies wegen der besseren Fokussierung und Konsistenz. Das ist besonders praktisch für lange Nächte bei Shootern und Arena-Spielen, bei denen Sichtbarkeit und Reaktionszeit entscheidend sind. Unabhängige Tests und Produktbeschreibungen bestätigen, dass diese Modi sofort nach dem Auspacken verfügbar sind.

Kleine Details für mehr Komfort runden das Angebot ab. Der flache Standfuß sorgt für mehr Platz auf dem Schreibtisch, um die Tastatur optimal zu positionieren, während die Anschlüsse 2× HDMI 2.1 für Spielkonsolen und DisplayPort 2.1 (UHBR10) für einen High-End-PC umfassen.

Sony hat zudem die Garantie für den Monitor auf drei Jahre verlängert, wobei auch das Einbrennen von OLED-Bildschirmen ausdrücklich abgedeckt ist – ein bedeutender Vertrauensgewinn für den intensiven täglichen Gebrauch.

Vorteile Nachteile ✅ Echte 1440p-Auflösung bei 120 Hz auf der PS5 mit HDMI 2.1 VRR für flüssiges Spielen auf der Konsole ✅ Der OLED-Kontrast lässt dunkle Szenen ohne Lichthof besonders gut zur Geltung kommen ✅ 480 Hz Headroom auf dem PC für das Training und Testspiele ✅ Turnierfunktionen, FPS-Modi und eine 24,5-Schalterfunktion für den Fokus ✅ DP 2.1 UHBR10 plus zwei HDMI 2.1-Anschlüsse, einfache Einrichtung eines Dual-System-Setups ✅ 3 Jahre OLED-Garantie für absolute Sicherheit ❌ 1440p-Bildschirm, kein 4K. Stelle die PS5 auf 1440p ein, um die beste Bildschärfe und 120 Hz zu erzielen

Fazit: The Sony INZONE M10S ist eine aktuelle Empfehlung für die Liste der besten Monitore für die PS5 – ideal für Spieler, die Wert auf erstklassige Reaktionszeiten, OLED-Kontrast, eSport-Funktionen und eine konsolenfreundliche Anschlussausstattung in einem kompakten 27-Zoll-Gehäuse legen.

Worauf sollte man bei einem Gaming-Monitor für die PS5 achten?

Denken Sie daran, dass die PS5 ist eine echte Kraftpaket unter den Konsolen und besticht durch 4K-Auflösung, 120-Hz-Bildwiederholraten, Gaming mit hohem Dynamikbereichund Reaktionszeiten im Handumdrehen. Um diese Leistung voll ausschöpfen zu können, benötigen Sie einen Monitor, der damit Schritt halten kann.

Ich habe hier einen Leitfaden, der die wirklich bahnbrechenden Funktionen vorstellt. So kannst du sicher sein, dass du die das flüssigste Gameplay, die schärfste Grafikundein faszinierendes Spielerlebnis. FürXbox XFans, unseream bestenXbox X Serienmonitore Diese Zusammenfassung ist ein absolutes Muss.

1. Auflösung: Scharf, klar und beeindruckend

The PS5 wurde entwickelt, um mit hochauflösende Displays, aber welches passt am besten zu deinem Spielstil und deinem Budget? Hier ist ein kurzer Vergleich, der dir bei der Entscheidung helfen soll.

Beschluss Am besten geeignet für Vorteile Nachteile 4K (3840×2160) Fesselnd, filmisch RollenspielegleichThe Witcher 3: Wild Hunt and Final Fantasy XVI Extrem scharfe Details, detailreiche Texturen, volle Ausschöpfung der PS5-Leistung Höhere Kosten, möglicherweise niedrigere Bildwiederholraten im unteren Preissegment 1440p (QHD) Gamer, die Wert auf Ausgewogenheit legen und sich eine großartige Grafik wünschen, ohne dafür extra bezahlen zu müssen 4K knackiger alsFull HD, jetzt nativ von der PS5 unterstützt, ein echtes Schnäppchen Nicht so scharf wie 4K, weniger Modelle mit Premium-HDR 1080p (Full HD) Wettkampf-Multiplayer und preisgünstige Konfigurationen Günstiger, höhere Bildwiederholraten verfügbar und geringe Eingabeverzögerung Begrenzte visuelle Details, kommt nicht zur Geltung PS5das volle grafische Potenzial

Wenn Sie den visuellen Sprung voll und ganz erleben möchten, den die PS5Angebote,4K ist die richtige Wahl. Wer jedoch Wert auf eine flüssigere Leistung oder ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis legt, Eintausendvierhundertvierzig and Full HD halten sich nach wie vor gut und sind jeweils für unterschiedliche Spielertypen geeignet. Wenn Sie sich auch für die Das beste VPN für die PS5 Um die Verbindungsstabilität zu verbessern oder den Datenschutz beim Spielen zu erhöhen, lohnt es sich, dies neben Ihren Bildschirmeinstellungen zu berücksichtigen.

2. Bildwiederholfrequenz: Geschwindigkeit ist entscheidend

The PS5 verbessert das Spielerlebnis durch Unterstützung von Bildwiederholraten von bis zu Einhundertzwanzig Hertz, was Bildraten von bis zu 120 Bilder pro Sekunde. Das bedeutet flüssigere Animationen, präzisere Bewegungen und schnellere Reaktionszeiten – ideal für Wettkampf-Shooter, Rennspiele und rasante Action-Titel.

Spiele wieCall of Duty: Modern Warfare II, Gran Turismo 7oderFortnite profitieren spürbar von dieser Geschwindigkeitssteigerung und bieten ein reaktionsschnelleres und flüssigeres Erlebnis.

Um sowohl hohe Bildwiederholraten als auch volle Bildqualität zu nutzen, kombinieren Sie das PS5 mit einem Monitor, der High-Definition Multimedia Interface 2.1.

Selbst beiEintausendvierhundertvierzig and Full HD, können Sie dennoch die Vorteile hoher Bildwiederholraten voll ausschöpfen. Ein guter Full HD or EintausendvierhundertvierzigMonitor mitEinhundertzwanzig Hertz bietet ein extrem flüssiges Spielerlebnis, ohne dass man dafür 4KBedienfeld.

Ebenfalls erwähnenswert: die PS5unterstütztVRR (variable Bildwiederholfrequenz) auf kompatiblen Bildschirmen. Die Funktion passt die Bildwiederholfrequenz des Bildschirms dynamisch an die Bildrate des Spiels an und reduziert so Bildreißen und Ruckeln. Dies ist besonders bei Spielen mit schwankender Leistung hilfreich und sorgt für ein durchgehend flüssiges Bild während des Spielens.

Wenn du auf filmreife Abenteuer stehst, dann ist ein 60 Hertz bietet der Bildschirm dennoch ein großartiges Erlebnis. Für rasante oder wettbewerbsorientierte Spiele jedoch, 120 Hz + VRR ist eine gelungene Kombination – auch ohne ein 4KBildschirm.

3. HDR: Realistische Bildqualität

The PS5 unterstütztHoher Dynamikumfang 10, wodurch Farbtiefe, Kontrast und Helligkeit für realistischere Grafik. Viele Spiele wirken mit der richtigen HDR (High Dynamic Range).

✅ Achten Sie auf:

HDR10-Unterstützung (mindestens)

(mindestens) VESA-zertifiziert nach HDR400 oder höher für eine echte visuelle Wirkung

⚠️ Zu vermeiden:

Gefälschtes HDR (einfache Bildschirme, die HDR-Eingaben zwar technisch unterstützen, das Bild aber nicht wirklich verbessern)

Wenn du leuchtende Sonnenuntergänge, tiefe Schatten und kräftige Farben möchtest, solltest du dich für einen Monitor mit mindestens Hoher Dynamikumfang 400 – oder besser noch, Hoher Dynamikbereich 600 or Hoher Dynamikbereich 1000 sofern es Ihr Budget zulässt.

4. Eingabeverzögerung: Der Konkurrenz einen Schritt voraus sein

Die Eingabeverzögerung ist die Zeit, die zwischen dem Drücken einer Taste und der Darstellung des Ergebnisses auf dem Bildschirm verstreicht. Für Gelegenheitsspieler ist das kein großes Problem, aber bei Wettkampfspielen – man denke nur an Fortnite, Internationaler FußballverbandoderCall of Duty – schon wenige Millisekunden können dir den Sieg kosten.

Was Sie anstreben sollten:

Weniger als 10 ms Eingabeverzögerung für ein reaktionsschnelles Gameplay

für ein reaktionsschnelles Gameplay 1 ms Reaktionszeit für schnelle Farbwechsel der Pixel (hilft, Bewegungsunschärfe zu reduzieren)

Tipp für Gamer: Verwechsle Input-Lag nicht mit der Reaktionszeit – es handelt sich um zwei verschiedene Dinge, doch beide tragen zu einem flüssigeren und schärferen Bild bei.

5. HDMI 2.1: Unverzichtbar für das Spielen auf der PS5

Um deinePS5Da das Potenzial hier noch völlig offen ist, brauchst du einen Gaming-Monitor mit einem High-Definition Multimedia Interface 2.1Hafen. Dieses kleine Wunder ermöglicht es dir, PS5zu liefern4K-Bildqualität bei 120 Hzund aktiviert zudem VRR für ein Spielerlebnis ohne störende Bildreißen.

Denken Sie einfach daran, dass falls Ihr Monitor nur über High-Definition Multimedia Interface 2.0, deinPS5 wird zurückgestellt auf 4K bei 60 Hz or 1080p bei 120 HzDas bedeutet, dass dir ein flüssiges, hochauflösendes Spielerlebnis entgeht.

6. Größe: Wie groß sollte Ihr Monitor sein?

Größer ist nicht immer besser. Die ideale Monitorgröße hängt davon ab, wie weit du vom Bildschirm entfernt sitzt und welche Art von Spielen du spielst.

24–27 – Ideal für rasante Wettkämpfe und kleinere Aufstellungen

– Ideal für rasante Wettkämpfe und kleinere Aufstellungen 32″ – Ideal für 4K-Gaming mit mehr Bildschirmfläche

– Ideal für 4K-Gaming mit mehr Bildschirmfläche ab 43 – Ideal für ein Kinoerlebnis, für den Schreibtisch könnte es jedoch übertrieben sein

(Zieh doch in Erwägung, dir ein guter Gaming-Fernseher (wenn du schon so groß auftrittst)

Die richtige Monitorgröße schafft ein Gleichgewicht zwischen immersivem Spielerlebnis und praktischer Handhabung – achte darauf, dass er groß genug ist, um zu beeindrucken, aber nicht so groß, dass er dein Setup überfordert. Eine übersichtliche Gaming-Umgebung hilft dabei, den Fokus zu bewahren, daher solltest du deinen Monitor mit einem Top-Soundbar in kompakter Ausführung bietet ein beeindruckendes Klangerlebnis, ohne wertvollen Platz auf dem Schreibtisch zu beanspruchen.

7. Panel-Typ: IPS vs. VA vs. TN

Die Art des Bildschirms beeinflusst alles, von der Farbgenauigkeit bis hin zur Bildschärfe bei Bewegungen. Hier ist eine kurze Übersicht, die Ihnen bei der Entscheidung helfen soll:

Panel-Typ Am besten geeignet für Vorteile Nachteile IPS(In-Plane Switching) Allround-Spiele, Rollenspiele, storybasierte Titel ✅ Hervorragende Farbgenauigkeit und große Betrachtungswinkel ✅ Hohe Bildqualität insgesamt ❌ Etwas langsamere Reaktionszeiten im Vergleich zu TN VA(Vertikale Ausrichtung) Düstere, filmische Spiele wie Horror- oder Stealth-Titel ✅ Tiefes Schwarz und hoher Kontrast ✅ Bessere HDR-Leistung als TN ❌ Eine langsamere Pixelreaktionszeit kann zu Bewegungsunschärfe führen TN(Twisted Nematic) Wettkampfschützen und E-Sport ✅ Schnellste Reaktionszeiten ✅ Geringste Eingabeverzögerung ❌ Schlechte Farbwiedergabe und enge Betrachtungswinkel

Häufig gestellte Fragen

Wie viele Hz hat die PS5?

The PS5 unterstützt Bildwiederholraten von bis zu Einhundertzwanzig Hertz, was ein flüssigeres Spielerlebnis bis zu 120 Bilder pro Sekunde, jedoch nur auf Monitoren, die High-Definition Multimedia Interface 2.1.

Trotzdem laufen die meisten Spiele in der Regel mit 60 Hertz, das nach wie vor eine hervorragende Leistung für Gelegenheits- und Wettkampfspiele bietet.

Unterstützt die PS5 Ultrawide-Bildschirme?

Nein, dasPS5 bietet derzeit keine native Unterstützung für Ultrawide-Auflösungen wie 3440 × 1440.

Wenn Sie es an einen Ultrawide-Monitor anschließen, wird das Bild entweder unnatürlich gestreckt oder es erscheinen an den Seiten schwarze Balken, da PS5 gibt einen Standard aus 16:9Bildformat.

Unterstützt die PS5 4K?

Ja, dasPS5 unterstützt 4K vollständigBeschluss (3840 × 2160), was für eine gestochen scharfe Bildqualität, detailreiche Texturen und eine verbesserte Bildwiedergabe sorgt.

Um zu genießen4K Gaming mit bis zu Einhundertzwanzig Hertz, benötigen Sie ein kompatibles High-Definition Multimedia Interface 2.1Monitor das hohe Bildwiederholraten unterstützt.

Kann die PS5 4K Ultra HD wiedergeben?

Ja, dasPS5kann spielen4K-Ultra-HD-Spiele und Medien streamen 4K-Auflösung. Um ein optimales Erlebnis zu gewährleisten, wird empfohlen, einen 4K HDRAnzeige mitHigh-Definition Multimedia Interface 2.1.

Kann man eine PS5 an einen Monitor anschließen?

Ja, das Anschließen Ihres PS5 an einen Monitor anzuschließen, ist so einfach wie die Verwendung eines High-Definition Multimedia InterfaceKabel.

Verwenden Sie für optimale Leistung und Bildschärfe einen Monitor, der 4K bei 120 Hz, FunktionenHigh-Definition Multimedia Interface 2.1und hatgeringe Eingangsverzögerung um Verzögerungen bei rasanten Spielen zu verringern.

Welcher ist der beste Monitor für die PS5?

The MSI MPG 321URX QD-OLED wurde entwickelt, um das Potenzial des PS5 visuell vermitteln kann und dabei Folgendes bietet atemberaubendes 4KBeschluss vomEinhundertzwanzig Hertz, ultraschnell Reaktionszeiten und lebhaft QD-OLED FarbeLeistung.