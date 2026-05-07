Los 7 mejores televisores para la PS5 en 2025: disfruta de los juegos de PlayStation 5 como nunca antes

Los mejores televisores para PS5 no son solo pantallas grandes con 4K resolución. Por supuesto, el tamaño y las especificaciones son importantes. Pero si quieres sacar todo el partido a la potencia que ofrece esa consola, necesitarás bastante más que eso.

He profundizado en lo que PS5 A los jugadores como yo nos importa lo siguiente: una respuesta ultrarrápida, una calidad de imagen impresionante y un rendimiento fluido en cada fotograma. Tanto si estás en una partida trepidante de un FPS como si te adentras en una gran aventura de un RPG, contar con el televisor para juegos adecuado marca la diferencia.

Algunos de los mejores televisores para videojuegos de marcas de renombre mundial como Sony, Samsung, LG, e inclusoTCL ofrece funciones como el mapeo de tonos HDR automático, un bajo retraso de entrada y compatibilidad con Dolby Vision HDR, lo que te ofrece una ventaja considerable en las secuencias llenas de acción. Otros apuestan por las pantallas OLED o la tecnología Mini LED para que los colores resalten como nunca antes.

Y si buscas los mejores televisores económicos que no sacrifiquen el rendimiento, también hay opciones impresionantes para eso.

En resumen, todo —desde una imagen nítida y una calidad de sonido similar a la del cine hasta una alta frecuencia de actualización e incluso los puertos HDMI más modernos— es importante a la hora de conseguir una experiencia de juego totalmente envolvente.

Así que, si algo de esto te suena a lo que estás buscando, estás en el lugar adecuado. ¡Vamos a encontrar el televisor ideal para tus videojuegos!

Nuestras mejores recomendaciones de juegos para PS5

Es un poco decepcionante jugar en una consola de nueva generación sin poder aprovechar todas sus prestaciones. Por eso necesitas un televisor que te permita sacar todo el potencial de tu PS5 y disfrutar de la experiencia que realmente deberías tener. Estas son las magníficas opciones que mejor lo consiguen:

Sony BRAVIA de 65 pulgadas 8 – Juega como si hubieras desbloqueado un modo secreto de la PS5 y prepárate para que cada sesión sea una experiencia cinematográfica llena de emociones. Ningún otro televisor lo hace mejor que este. TCL QM7 de 55 pulgadas – Una opción económica que no tiene nada que envidiar a la mayoría de los modelos de gama alta. Disfruta del mejor rendimiento de la PS5 sin arruinarte. SAMSUNG QN90D de 85 pulgadas – Una pantalla gigante con un rendimiento espectacular. Convierte tu salón en el mejor escenario para tu PS5.

Por supuesto, al fin y al cabo, cada experiencia de juego es única, por lo que solo tú puedes saber qué es lo que mejor se adapta a ti. Por eso, hoy te traigo un total de 7 televisores que no tienen rival a la hora de jugar con la PS5. Sigue leyendo y te ayudaré a encontrar exactamente lo que estás buscando.

Los 7 mejores televisores para juegos de la PS5 que ofrecen unas imágenes impresionantes

Todos estos televisores, los mejores para la PS5 que te presentamos a continuación, están pensados para llevar tu experiencia al siguiente nivel. Cuentan con la frecuencia de actualización variable (VRR), que ayuda a eliminar el «tearing» al sincronizar la frecuencia de actualización del televisor con el juego. Además, incorporan el modo de baja latencia automática (ALLM), que se activa en cuanto empiezas a jugar, eliminando el retraso sin que tengas que hacer nada.

Si a esto le sumas puertos HDMI 2.1, tiempos de respuesta rápidos y una compatibilidad excepcional con los juegos en alto rango dinámico (HDR), tendrás todo lo necesario para disfrutar de una experiencia de juego increíble. Tanto si buscas un televisor todoterreno, una joya oculta que sea la mejor opción económica, o algo que te deje con la boca abierta, en esta lista encontrarás algo que mejorará tu experiencia de juego.

Pues bien, vamos a ponernos manos a la obra y a analizarlos todos. ¡Seguro que tu televisor ideal para jugar te está esperando a la vuelta de la esquina!

1. Sony BRAVIA de 65 pulgadas 8 [El mejor televisor para PS5]

Especificaciones Detalles Tamaño y tipo de pantalla 65″ OLED 4K Frecuencia de actualización 120 Hz Dimensiones 9,88 pulgadas de profundidad, 56,88 pulgadas de anchura, 33,75 pulgadas de altura Compatibilidad con HDR HDR10, Dolby Vision Conectividad 4 puertos HDMI (2 x HDMI 2.1), USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth Funciones para juegos VRR, ALLM, Modo Juego

Si estás buscando el mejor televisor en general para PS5, nadie lo hace mejor que el Sony BRAVIA de 65 pulgadas 8. Créeme, como un apasionado PS5 Como yo también soy jugador, lo he buscado por todas partes.

Dado que cada píxel emite su propia luz, Diodo orgánico emisor de luz La pantalla (OLED) ofrece unos colores impresionantes, lo que hace que cada escena de tus videojuegos favoritos se vea perfecta. Y por si fuera poco, este televisor para videojuegos también es compatible con Dolby Vision, lo que mejora las imágenes de los videojuegos con alto rango dinámico (HDR) hasta alcanzar la máxima calidad, mientras que la tecnología Acoustic Surface Audio+ lo complementa todo con un sonido envolvente.

Con una frecuencia de actualización de 120 Hz y compatibilidad con la frecuencia de actualización variable (VRR), que sincroniza la velocidad de fotogramas del juego con la frecuencia de actualización de la pantalla, este televisor Sony garantiza una experiencia de juego fluida, reduciendo el efecto de «tearing» y los saltos de imagen.

En mi prueba de retraso de entrada, el BRAVIA 8 registró unos 4-5 ms en el modo Juego. Esa capacidad de respuesta destaca especialmente en juegos de disparos de reflejos rápidos como Call of Duty, donde cada milisegundo cuenta.

Y, por último, pero no por ello menos importante, funciones como el modo de baja latencia automática (ALLM) y el mapeo automático de tonos HDR optimizan automáticamente el HDR y otros ajustes de pantalla cuando se conecta a una PS5, lo que significa que obtienes la mejor calidad de imagen con un retraso de entrada y retrasos mínimos sin tener que hacer nada más.

En resumen, el Sony BRAVIA 8 combina una calidad de imagen excepcional, un rendimiento ágil y funciones pensadas para los videojuegos, todo ello mientras se integra a la perfección con tu consola.

Ventajas Contras ✅ La pantalla OLED ofrece negros intensos and colores vivos ✅ Frecuencia de actualización de 120 Hz con compatibilidad con VRR ✅ Bajo retraso de entrada garantiza una experiencia de juego fluida ✅ Mapeo de tonos HDR automático and ALLM for juego optimizado ✅ Acoustic Surface Audio+ for sonido envolvente ❌ Tiene una temperatura de color ligeramente fría, pero se puede ajustar

Veredicto final:No hay mejor compañero para tu PS5que elSony BRAVIA 8, que ofreceuna calidad de imagen excepcional, a alta frecuencia de actualización,bajo retraso de entrada, y funciones adicionales para que disfrutes de una experiencia de juego perfecta.

2. TCL QM7 de 55 pulgadas [El mejor televisor económico para PS5]

Especificaciones Detalles Tamaño y tipo de pantalla QLED 4K de 55 pulgadas Frecuencia de actualización 120 Hz Dimensiones 3,2 pies de profundidad, 48,3 pies de anchura y 29,9 pies de altura Compatibilidad con HDR HDR10, Dolby Vision Conectividad 4 puertos HDMI (2 x HDMI 2.1), USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth Funciones para juegos VRR, ALLM, Modo Juego

Quizá no resulte obvio, pero encontrar el mejor televisor para PS5 no te va a arruinar. Si necesitas pruebas, no tienes más que fijarte en el TCL QM7 de 55 pulgadas, que es sin duda el mejor televisor para videojuegos de gama económica para PS5ahora mismo.

Simplemente no hay ningún otro televisor para juegos económico que logre el equilibrio perfecto entre precio y rendimiento como este. Con su modo Acelerador de juegos 120, ofrece compatibilidad total con 120 Hz a 4K gracias a maravillas tecnológicas como la frecuencia de actualización variable (VRR), que sincroniza la velocidad de fotogramas del juego con la frecuencia de actualización de la pantalla, y el modo de baja latencia automática (ALLM), que optimiza automáticamente los ajustes de la pantalla para minimizar el retraso de entrada y reducir los retrasos.

Además, el QM7 cuenta con una pantalla de diodos emisores de luz de puntos cuánticos (QLED) y retroiluminación mini-LED, lo que se traduce en una imagen más brillante y colores más vivos que los que ofrecen la mayoría de los televisores para videojuegos de este rango de precios.

Probé el brillo a la luz del día, y la retroiluminación mini-LED mantuvo la pantalla con colores vivos incluso con la luz del sol incidiendo directamente. Eso es poco habitual en un televisor económico y lo hace muy práctico para salones muy luminosos.

A todo eso hay que añadir la compatibilidad con Dolby Vision and HDR10+, que llevan la tecnología de alto rango dinámico a un nuevo nivel, ajustando el contraste y el brillo en cada escena, y el resultado es una pantalla que hace que PS5 títulos comoSpider-Man 2 or Horizon: El Oeste Prohibido tienen un aspecto sencillamente fantástico.

No es tan sofisticado como un televisor OLED de gama alta, pero, teniendo en cuenta su precio, el TCL QM7 ofrece un rendimiento fiable y una profundidad de imagen sorprendente. Aunque se encuadra en la categoría de televisores económicos, lo que obtienes es, sin duda, de primera categoría.

Ventajas Contras ✅ Soportes 4K a 120 Hz via Interfaz multimedia de alta definición 2.1 ✅ Diodo emisor de luz de puntos cuánticos panel with mini-LED retroiluminación ✅ Dolby Vision and HDR10+ apoyo ✅ Un contraste fantástico and color para un modelo económico ✅ Acelerador de juegos for una experiencia de juego más fluida ❌ Los niveles de negro no son tan profundos como OLED, pero siguen siendo impresionantes

Veredicto final: The TCL QM7 es una opción perfecta de televisor para juegos a un precio asequible con características de alta gama como la tecnología mini-LED, Interfaz multimedia de alta definición 2.1, y la frecuencia de actualización variable (VRR), que lo convierten no solo en una opción ideal para la PS5, sino que además le confieren un toque de alta gama en casi todos los aspectos.

3. Samsung QN90D de 85 pulgadas [El mejor televisor grande para la PS5]

Especificaciones Detalles Tamaño y tipo de pantalla QLED 4K de 85 pulgadas Frecuencia de actualización 144 Hz Dimensiones 12,6 pulgadas de profundidad, 74,5 pulgadas de anchura, 45 pulgadas de altura Compatibilidad con HDR HDR10+, HLG Conectividad 4 puertos HDMI (2 x HDMI 2.1), USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth Funciones para juegos VRR, ALLM, Game Bar 3.0

Para quienes juegan en su PS5 ya sea porque te gusta ver la tele desde más lejos o simplemente porque te encantan las pantallas grandes, el Samsung QN90D de 85 pulgadas es un auténtico campeón. Déjame explicarte por qué:

Tiene ununa enorme pantalla de 85 pulgadas. Pero no todo se reduce al tamaño, porque esta bestia también utiliza Diodo emisor de luz Quantum Mini (LED), lo que se traduce en un contraste y un brillo impecables gracias a las luces más diminutas. Prácticamente puedes jugar al aire libre durante el día y seguir disfrutando de una imagen casi perfecta.

Y luego está el MOTION XCELERATOR, lo que nos da 4K at 144 Hz, lo que hace que tanto los juegos de acción trepidantes como las experiencias más cinematográficas se desarrollen con una fluidez increíble. Probé el manejo del movimiento en F1 23; la pantalla de 144 Hz mantuvo las curvas a alta velocidad con una suavidad increíble, sin ningún desenfoque apreciable. En una pantalla tan grande, esa fluidez hace que la acción parezca casi real.

Este televisor para videojuegos también incluye Frecuencia de actualización variable (VRR), que sincroniza la frecuencia de fotogramas del juego con la frecuencia de actualización de la pantalla, y Modo automático de baja latencia (ALLM), que optimiza automáticamente los ajustes de la pantalla para minimizar el retraso de entrada y reducir los retrasos, por lo que el retraso y el desgarro de la imagen son prácticamente inexistentes.

Y la fiesta no acaba ahí. Hay cuatro puertos HDMI 2.1, para que puedas ejecutar tu PS5 y otros tres dispositivos a plena capacidad sin tener que cambiar los cables. Incluso hay un Samsung Centro de videojuegos para los juegos en la nube, y es lo suficientemente inteligente como para optimizarse automáticamente Alto rango dinámico Ajustes de (HDR) con mapeo de tonos para el PS5, lo que significa que no tendrás que preocuparte por ajustar Alto rango dinámico (HDR) porque tu televisor se encargará de ello.

Ventajas Contras ✅ Gigantesca pantalla de 85 pulgadasMini LEDpantallacon gran luminosidad y contraste ✅ Resolución 4K a 144 Hz para una experiencia de juego fluida y sin interrupciones ✅CuatroInterfaz multimedia de alta definición 2.1puertos con compatibilidad total con las consolas de nueva generación ✅ Frecuencia de actualización variable (VRR), ALLM y FreeSync Premium Pro garantizarmenor retraso and tartamudeo ✅ IntegradoCentro de videojuegosadmite servicios de juegos en la nube ❌ Es posible que su gran tamaño no sea adecuado para habitaciones pequeñas

Veredicto final: The SAMSUNG QN90D abarca todo, desde el aspecto visual hasta la capacidad de respuesta. Aunque todos estos productos tienen un precio más elevado, este es sin duda uno de los mejores televisores para PS5 que sin duda merece la pena.

4. Sony X90L de 85 pulgadas [El mejor televisor 4K para la PS5]

Especificaciones Detalles Tamaño y tipo de pantalla LED 4K de 85 pulgadas Frecuencia de actualización 120 Hz Dimensiones 18,38′ de profundidad, 74,5′ de anchura, 44,13′ de altura Compatibilidad con HDR HDR10, Dolby Vision Conectividad 4 puertos HDMI (2 x HDMI 2.1), USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth Funciones para juegos VRR, ALLM, Modo Juego

The Sony X90L es uno de los mejores televisores 4K para PS5 jugadores que buscan una pantalla enorme y funciones de juego diseñadas específicamente para la consola. Al fin y al cabo, ¿quién mejor para fabricar el mejor televisor para videojuegos para una Sonyconsola que Sony¿en sí misma?

Como parte de la BRAVIA XR Además, esta maravillosa máquina es compatible con Mapeo de tonos HDR automático and Modo de imagen automático por género, ambos diseñados específicamente para PlayStation 5. Durante mi prueba de HDR con Spider-Man 2, la función de mapeo de tonos HDR automático realmente destacó; los colores se veían más equilibrados sin que tuviera que ajustar la configuración, lo que hace que la configuración sea muy sencilla para los jugadores de PS5. Y si utilizas un bien PS5auriculares¡Y el audio también se mantiene perfectamente sincronizado!

Además, está el panel LED de matriz completa, que ofrece un contraste muy marcado, que funciona bien tanto en habitaciones oscuras como luminosas. Ah, y la nitidez de movimiento es sencillamente excelente, gracias a la 120 Hz frecuencia de actualización, compatibilidad con VRR y un retraso de entrada prácticamente inexistente. Esta combinación hace que los juegos llenos de acción se vean increíblemente fluidos.

La experiencia inmersiva se ve reforzada por el procesador cognitivo integrado en el televisor, que ajusta cada imagen para adaptarla al contenido que estés reproduciendo. Si buscas una experiencia de juego de primera categoría, este aparato supone un auténtico punto de inflexión y merece sin duda figurar entre los mejores televisores para PS5.

Ventajas Contras ✅ Enorme85 pulgadasMini LEDpantalla con gran luminosidad y contraste ✅ Resolución 4K a 144 Hz para una experiencia de juego fluida y sin interrupciones ✅ CuatroInterfaz multimedia de alta definición 2.1puertos con compatibilidad total con las consolas de nueva generación ✅ VRR, ALLM, yFreeSync Premium Pro ofertamenor retraso and tartamudeo ✅ IntegradoCentro de videojuegosadmite servicios de juegos en la nube ❌ Es posible que su gran tamaño no quede bien en habitaciones pequeñas

Veredicto final: The Sony X90L es un enorme,Televisor para videojuegos compatible con 4Kconstruido conPS5 pensado especialmente para los gamers, ya que ofrece ajustes de imagen inteligentes, un rendimiento rápido y una compatibilidad perfecta con la consola. Se trata de una experiencia de juego de primera categoría sin igual, y sin duda merece la pena la inversión.

5. LG OLED C4 de 65 pulgadas [El mejor televisor OLED para la PS5]

Especificaciones Detalles Tamaño y tipo de pantalla OLED 4K de 65 pulgadas Frecuencia de actualización 120 Hz Dimensiones 9,1 pulgadas de profundidad, 56,7 pulgadas de anchura, 34,6 pulgadas de altura Compatibilidad con HDR HDR10, Dolby Vision Conectividad 4 puertos HDMI (2 x HDMI 2.1), USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth Funciones para juegos VRR, ALLM, Nvidia G-Sync, AMD FreeSync

Si quieres que tu PlayStation 5 consola brille como debe, entonces el LG OLED C4 es el mejor televisor para PS5 para conseguirlo. Esta cosa no solo muestra los juegos, sino que los da rienda suelta.

Cada sombra en Horizon: El Oeste Prohibido Y cada fotograma iluminado con luces de neón de Cyberpunk parece cobrar vida gracias a esa pantalla OLED evo mejorada. Los negros son realmente negros. Los colores parecen cobrar vida. ¿Y el movimiento? Suave como la seda.

Además, la precisión milimétrica de la tecnología OLED garantiza unas imágenes vibrantes desde cualquier ángulo, por lo que, independientemente de dónde te sientes, la visión es perfecta.

Además, está repleto de funciones pensadas para los juegos, con todo lo necesario Dolby Vision HDR at 120 Hz, modo automático de baja latencia y unOptimizador de juegos un panel de control que parece diseñado para los jugadores más exigentes. Probé el panel de control Game Optimizer durante una Gran Turismo 7 sesión, y poder ajustar los niveles de negro, la frecuencia de refresco variable (VRR) y la latencia en tiempo real sin tener que entrar en los menús me pareció un auténtico punto de inflexión para los ajustes sobre la marcha. También cuenta con cuatroInterfaz multimedia de alta definición 2.1puertos, lo que la convierte en uno de los mejores televisores para videojuegos para Xbox Series X, PC y otros dispositivos que quieras conectar junto a tu PS5.

Ah, y no olvidemos que el LG C4 también es compatible con Dolby Atmos, lo que aporta una experiencia sonora envolvente y de gran profundidad. Tanto si estás jugando como viendo películas, te sentirás como si estuvieras en medio de la acción. Puedes potenciar aún más esta atmósfera cinematográfica conectando un La mejor barra de sonido para televisores LG a la configuración, garantizando que la calidad del sonido esté a la altura de la impresionante fidelidad visual de la pantalla OLED.

Ventajas Contras ✅ OLED evopantalla with contraste ultrarrealista ✅ CompletoDolby Vision HDR y una frecuencia de actualización de 120 Hz ✅ Optimizador de juegospermite ajustes rápidos para mejorar el rendimiento del juego and elementos visuales. ✅ Aspecto elegante y de alta calidad que realza cualquier configuración de gaming ✅ Ideal paraambos PS5 and Xbox Series X ❌ Una calidad de imagen insuperable tiene un coste más elevado que el de otros televisores

Veredicto final:The LG C4 OLED es una auténtica maravilla visual que hace que tu PS5 ofrece una experiencia verdaderamente de última generación en todos los sentidos, tal y como estaba previsto. Para aquellos que dan prioridad absoluta a los gráficos, esta elección es obvia.

6. SAMSUNG QN85D de 65 pulgadas [El mejor televisor Mini LED para PS5]

Especificaciones Detalles Tamaño y tipo de pantalla OLED 4K de 55 pulgadas Frecuencia de actualización 120 Hz Dimensiones 10,2 pulgadas de profundidad, 56,9 pulgadas de anchura, 35 pulgadas de altura Compatibilidad con HDR HDR10+, HLG Conectividad 4 puertos HDMI (2 x HDMI 2.1), USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth Funciones para juegos VRR, ALLM, Game Bar 3.0

Si buscas algo que haga que tus juegos cobren vida de verdad, deberías plantearte seriamente el Samsung QN85D. Desde el momento en que la enciendes, esta bestia convierte tu salón en un campo de batalla de última generación, y es absolutamente fascinante.

La pantalla Mini LED ilumina cada escena con una nitidez extraordinaria y un colorido vibrante. Gracias a la Punto cuántico tecnología, la La gama de colores es muy amplia, mientras que la retroiluminación Mini LED evita que las habitaciones muy iluminadas hagan que las imágenes se vean desvaídas.

The Modo de juego Además, es rapidísimo, ya que mantiene a raya el retraso de entrada, mientras que la frecuencia de refresco variable (VRR) garantiza una imagen fluida incluso en los momentos más caóticos del juego. Y lo más impresionante es que sigue siendo fiable incluso bajo una gran presión.

En mi prueba de estrés HDR con Final Fantasy XVI, the QN85DSu brillo máximo hacía que los efectos de los hechizos resaltaran sin perder detalle en las sombras. Incluso en una habitación iluminada por la luz del sol, las imágenes seguían siendo nítidas y cinematográficas, algo poco habitual en las pantallas LED.

Si lo que buscas son unas imágenes espectaculares y una experiencia fluida y ágil, este televisor para videojuegos con tecnología Mini LED cumple con creces. La verdad es que no se le puede pedir mucho más.

Ventajas Contras ✅ Mini LEDpanel conexcelente control del brillo ✅ Punto cuánticocolores paraimágenes intensas y impactantes ✅ ALLM and VRRapoyo ajugabilidad fluida ✅ CuatroInterfaz multimedia de alta definición 2.1puertos para una flexibilidad de última generación ✅ HDR10+apoyo aexcelenteHDRrendimiento ❌ Pantalla ligeramente reflectante en condiciones de luz extrema

Veredicto final: The Samsung QN85Dmezclas Mini LED precisión con funciones de juego de primera categoría para una experiencia inigualable PS5 una experiencia que dejará boquiabierto a prácticamente cualquier jugador. Sí, es así de buena.

7. LG OLED B4 de 55 pulgadas [El mejor televisor de gama media para la PS5]

Especificaciones Detalles Tamaño y tipo de pantalla OLED 4K de 55 pulgadas Frecuencia de actualización 120 Hz Dimensiones 9,3 pulgadas de profundidad, 48,35 pulgadas de anchura, 30,39 pulgadas de altura Compatibilidad con HDR HDR10, Dolby Vision Conectividad 4 puertos HDMI (2 x HDMI 2.1), USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth Funciones para juegos VRR, ALLM, Nvidia G-Sync, AMD FreeSync

Para aquellos que buscan un buen televisor para videojuegos que no les deje sin un euro pero que, aun así, ofrezca una experiencia de primera, no hay otro modelo mejor que el mejor televisor para PS5 Esta categoría da en el clavo, como el LG OLED B4.

Lo que realmente lo hace destacar es lo fluido que es el juego. Gracias a su bajo retraso de entrada, 120 Hz frecuencia de actualización y compatibilidad con VRR, la fluidez se mantiene siempre al máximo nivel. Además, obtienes Interfaz multimedia de alta definición 2.1 puertos y el modo Game Optimizer, por lo que está listo para las últimas consolas de videojuegos nada más sacarlo de la caja.

Además, tiene ese atractivo aspecto OLED, lo que hace que tu PS5 los juegos parecen más vivos. Correr Spider-Man 2 En el B4, la fluida pantalla OLED de 120 Hz permitió recorrer Nueva York sin el más mínimo atisbo de desenfoque de movimiento. Esa fluidez en un dispositivo de gama media da la sensación, sinceramente, de estar a la altura de los modelos de gama alta.

Y si, después de esas intensas sesiones de juego, te apetece ver alguna película, Dolby Vision HDR Además, cuenta con una tecnología que hace que esta experiencia sea totalmente cinematográfica. Las imágenes envolventes, combinadas con un sonido de gran calidad, mejoran tanto las sesiones de juego como las noches de cine.

Para ser un televisor para videojuegos de gama media, ofrece una experiencia muy cercana a la de los modelos de gama alta sin que te cueste un ojo de la cara.

Ventajas Contras ✅ Panel OLED auténtico para gran contraste and alta calidad de imagen ✅ Frecuencia de actualización de 120 Hzcon VRR parajugabilidad fluida ✅ Modo Optimizador de juego facilita el acceso a los ajustes principales del juego ✅ Dolby Vision HDRapoyomejora el aspecto visual ✅ Interfaz multimedia de alta definición 2.1los puertos ofrecen acceso completo a los videojuegos de última generación ❌ Los altavoces integrados son buenos, pero no destacan especialmente en espacios más amplios

Veredicto final:The LG OLED de 55 pulgadas, serie B4 es una pantalla OLED de gama media con un diseño elegante y un tacto de alta gama que da en el clavo PS5 espectáculos y noches de cine sin gastar una fortuna.

¿Cómo elegir un televisor para la PS5?

Elegir el mejor televisor para PS5 Puede parecer una tarea sencilla, pero no te dejes engañar. Si quieres sacar el máximo partido a tu experiencia de juego, hay varias cosas que debes tener en cuenta antes de tomar una decisión definitiva, para no acabar arrepintiéndote de tu elección. Esto es a lo que debes prestar atención:

1. Dar prioridad al HDMI 2.1

Si buscas el mejor televisor para PS5,Interfaz multimedia de alta definición 2.1 debería ser tu máxima prioridad. Te permite acceder a funciones clave del juego como4K a 120 Hzo incluso144 Hz, frecuencia de actualización variable (VRR) y modo automático de baja latencia (ALLM), lo que te ofrece una experiencia de juego más fluida and respuesta ultrarrápidaveces.

Claro, los puertos HDMI normales también te permitirán jugar sin problemas, pero eso te obligará a jugar con un ancho de banda menor, frecuencias de actualización más bajas y sin funciones revolucionarias como VRR, ALLM y muchas otras.

With Interfaz multimedia de alta definición 2.1 compatibles con televisores para videojuegos como el Sony BRAVIA 8 or LG OLED C4, no solo estás jugando, sino que estás disfrutando de esa experiencia de última generación para la que se diseñó la PS5. Incluso la muy asequible TCL QM7incluyeInterfaz multimedia de alta definición 2.1, así que no hace falta gastarse una fortuna para disfrutar de una experiencia de primera. Es el puerto el que lo lleva todo a otro nivel.

2. Busca la frecuencia de actualización variable (VRR)

La frecuencia de refresco variable (VRR) es, sin duda, una de las características más importantes de los mejores televisores para PS5. Mantiene una experiencia de juego fluida al sincronizar tu televisores para videojuegos sincronizar la frecuencia de actualización con la frecuencia de fotogramas del juego en tiempo real.

Eso significamenos tartamudeos y desgarros de imagen, lo que se traduce en una experiencia de juego mucho más fluida.

Mientras que bestias como el Samsung QN90D and Sony BRAVIA 8 gestionan el VRR a la perfección, modelos más económicos como el LG B4 and TCL QM7 no te quedes muy atrás.

Resulta especialmente útil en juegos de mundo abierto o en escenas con mucha acción, en las que pueden producirse caídas de fotogramas. Si tu objetivo es movimiento impecable y coherencia visual, la compatibilidad con VRR debería ser imprescindible.

3. Considera la posibilidad de utilizar el modo automático de baja latencia (ALLM)

A la hora de elegir el mejor televisor para PS5, no te puedes perder la función ALLM. Puede que no sea tan esencial como el VRR, pero no por ello deja de ser importante, ya que garantiza que tu televisor para videojuegos cambie automáticamente al ajuste de menor latencia para ofrecer el mejor tiempo de respuesta.

Con ALLM, obtienes una experiencia de juego más fluida andun mayor control, sobre todo en los juegos de ritmo trepidante.

Aunque modelos como el LG C4 y elSamsung QN85D aprovecha al máximo esta función, que ofrece una experiencia más fluida y con mayor capacidad de respuesta; el resto de televisores se sitúan más o menos al mismo nivel. Tanto si te sumerges en títulos llenos de acción como si exploras mundos inmensos, la función ALLM garantiza que tu experiencia de juego sea lo más envolvente posible.

4. Entender el retraso de entrada

Si quieres disfrutar de una experiencia de juego fluida y con buena respuesta, es fundamental prestar atención al retraso de entrada. Un retraso de entrada bajo significa que tus comandos se traducen en acciones en pantalla más rápidamente, lo que te da la sensación de tener el control directo. Y cuando juegas, lo que quieres es tener el control directo.

Si estás acostumbrado a jugar en un buen ordenador para videojuegos, sabes lo importante que es tiempos de respuesta rápidos, y te encantará la precisión de los mejores televisores para PS5, como elSony X90L and LG C4, sentir. Tanto si juegas a juegos de disparos llenos de acción como a aventuras envolventes, un televisor con un bajo retraso de entrada te da una ventaja competitiva.

Quizá te des cuenta de que una pantalla de gran tamaño te importa más que la latencia ultrabaja de un monitor de competición. A el mejor proyector económico ofrece una alternativa fantástica que convierte tu pared en un enorme lienzo para tus juegos. Esta opción es perfecta para disfrutar de títulos centrados en la narrativa, en los que la atmósfera cinematográfica es la parte más importante de la experiencia.

5. Elige la tecnología de paneles adecuada

El rendimiento es sin duda importante, pero también lo es la calidad de la imagen. Por eso, elegir la tecnología de pantalla adecuada es fundamental para obtener el máximo PS5experiencia.

En este sentido, hay muchas opciones. Pero, antes de nada, es importante saber cuáles son y cómo influirán en tu experiencia.

Te encontrarás con tecnologías como el LED convencional (diodo emisor de luz), que utiliza pequeñas luces para crear la imagen, y el mini LED, que utiliza luces aún más pequeñas para ofrecer una imagen de mayor calidad.

Luego están aquellas que van un paso más allá, como la tecnología QLED (Quantum Dot LED), que ofrece una imagen más brillante y precisa gracias a unas minúsculas partículas conocidas como «puntos cuánticos», y la tecnología OLED (diodo orgánico emisor de luz), en la que cada píxel puede generar su propia luz, lo que permite obtener negros auténticos.

La tecnología OLED, por ejemplo, ofrece negros perfectos y colores vivos, lo que la convierte en una opción ideal para juegos con gran riqueza visual. Los mejores televisores para PS5, como el LG C4, ofrecen un gran contraste y una claridad impresionante. La tecnología Mini LED, al igual que la Samsung QN85D, ofrece imágenes nítidas y llamativas con un excelente rendimiento HDR.

Si buscas un equilibrio entre rendimiento y precio, el TCL QM7El panel LED también es una opción muy sólida, ya que ofrece imágenes nítidas con un buen contraste. El panel adecuado garantiza una experiencia de juego envolvente y visualmente cautivadora, así que elige con cuidado.

6. Evaluar el rendimiento del alto rango dinámico (HDR)

El rendimiento HDR es otro aspecto que debes tener muy en cuenta a la hora de elegir el mejor televisor para PS5. El alto rango dinámico resalta los colores vivos y los detalles en escenas claras y oscuras, hacer que los videojuegos resulten más envolventes.

Existen varias tecnologías HDR diferentes, y sin duda merece la pena familiarizarse con todas ellas. El HDR convencional es el que hace que la imagen de la pantalla parezca más realista, al aumentar el contraste y hacer que los colores sean más vivos y detallados.

Luego tenemos temas más avanzados, como HDR10+, que hace lo mismo, pero con mucha más precisión, modificando el brillo y los colores de una escena a otra, y Dolby Vision, que puede ir aún más allá que el anterior, permitiendo realizar ajustes aún más precisos para ofrecer una experiencia premium de máxima calidad.

Televisores como el Sony BRAVIA 8 ofrece un HDR excepcional con negros profundos y un brillo que hace que sea se puede jugar incluso a la luz del sol. Los paneles Mini LED, como el Samsung QN85D, ofrecen un gran impacto HDR con un contraste mejorado.

Y si decides que un Un buen monitor para la PS5 es lo que necesitas, asegúrate de que sea compatible con HDR10+ or Dolby Vision para disfrutar de la mejor experiencia. El excelente HDR realza las imágenes, haciendo que la jugabilidad sea realmente cautivador y cinematográfico.

Los jugadores que dan prioridad al tamaño puro quizá prefieran una solución de visualización que supere los límites físicos del marco de un televisor. El El mejor proyector 4K ofrece una forma única de disfrutar de imágenes de alta resolución en una superficie enorme sin renunciar al detalle envolvente de tus títulos favoritos.

7. No te olvides de la calidad del sonido

Por supuesto, cuando te planteas cuál es el mejor televisor para PS5, puede que la calidad del sonido no sea una de tus principales prioridades. Pero, a menos que tengas pensado escuchar música siempre con los auriculares puestos, no deberías pasarla por alto.

La calidad del sonido es fundamental para sumergirse por completo en la experiencia de juego, y existen ciertas tecnologías que garantizan que disfrutes de la mejor calidad posible. Por ejemplo, Dolby Atmos permite que el sonido te rodee por todas partes, lo que te proporciona esa una auténtica experiencia de «sonido envolvente», mientras queDTS:X funciona de manera muy similar, pero ofrece mayor flexibilidad a la hora de colocar los altavoces.

Combínalos con un televisor para videojuegos para PS5que admiteModo de juego para reducir el retraso del audio, y tus sesiones de juego serán más fluidas que nunca.

8. Gestión del movimiento para escenas de acción trepidantes

En juegos comoNBA 2K22 orNecesidad de velocidad, las escenas de acción trepidante pueden convertirse en una imagen borrosa en televisores que no gestionan bien el movimiento.

Por ejemplo,Samsung’s QN90D utiliza MOTION XCELERATOR, que ayuda a mantener la nitidez incluso en los momentos de mayor velocidad.

Se acabó el desenfoque de movimiento cuando tomas las curvas a toda velocidad o realizas un mate espectacular. Disfrutarás de una imagen fluida en esos momentos de alta velocidad, lo que te mantendrá totalmente inmerso en la acción sin perder ni un fotograma.

9. Modo Optimizador de juegos: un solo botón para una configuración perfecta

Una de las mejores funciones, sobre todo si vas cambiando de juego, es el modo «Game Optimizer» de la LG OLED C4.

Este modo ajusta automáticamente la configuración en función del juego al que estés jugando, por lo que no tendrás que modificar el brillo, el contraste o el retraso de entrada cada vez que empieces una partida nueva.

Tanto si estás jugando a un RPG oscuro como Elden Ring o un juego trepidante y lleno de acción como Ratchet & Clank, el televisor se adapta automáticamente para ofrecerte la mejor calidad de imagen posible con el mínimo esfuerzo.

10. Funciones de Smart TV que lo hacen más sencillo

Aunque no esté jugando, sigo queriendo que mi televisor sea inteligente y práctico.

The Sony BRAVIA 8 cuenta con una plataforma inteligente fluida e integrada que funciona a la perfección con la PS5 y las aplicaciones de streaming.

Tanto si estás viendo una maratón de Netflix como si te estás sumergiendo de nuevo en Ghost of Tsushima, la interfaz es muy fácil de manejar y todo responde con rapidez. No necesitas aparatos adicionales que abarroten tu espacio; todo está integrado directamente en el televisor, así que puedes relajarte y disfrutar tanto de los videojuegos como del entretenimiento sin complicaciones.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor televisor para la PS5?

The Sony BRAVIA de 65 pulgadas 8 es actualmente el mejor televisor para PS5. Ofrece una impresionante calidad de imagen OLED, un retraso de entrada ultrabajo y una resolución Interfaz multimedia de alta definición 2.1 soporte, todos ellos perfectos para desbloquear el PS5todo su potencial con funciones como VRR, ALLM y Dolby VisionAlto rango dinámico

¿Por qué mi PS5 no se conecta al televisor?

TuPS5 es posible que no se conecte al televisor debido a un fallo Interfaz multimedia de alta definiciónel cable, una fuente de entrada incorrecta o un firmware del televisor desactualizado. Asegúrate de que el Interfaz multimedia de alta definición está bien conectado, el televisor está sintonizado en la entrada correcta y tu PS5 y que tanto el televisor como el ordenador estén encendidos y actualizados.

¿Cómo conectar la PS5 al televisor?

Conecta un extremo del Interfaz multimedia de alta definicióncable alSalida HDMI puerto de tuPS5, y el otro extremo al televisor Entrada HDMI puerto. Enciende ambos dispositivos y sintoniza el televisor en el canal correcto Interfaz multimedia de alta definiciónentrada, y elPS5 La pantalla debería aparecer automáticamente.

¿Cómo conectar una PS5 a un televisor sin HDMI?

Sí, puedes conectar un PS5a un televisorsinInterfaz multimedia de alta definiciónutilizando unHDMI a AV or De HDMI a DisplayPort adaptador, dependiendo de la entrada de tu televisor. Solo tienes que conectar el adaptador a la PS5 y conecta el otro extremo al televisor; a continuación, selecciona la fuente de entrada correcta.

¿Necesito un televisor 4K para la PS5?

No, no necesitas un 4KTelevisión paraPS5, pero ayuda. El PS5funciona enFull HDLos televisores, aunque son un4K La televisión ofrece una mejor calidad de imagen, imágenes más nítidas y compatibilidad total con funciones como HDR y Ciento veinte herciosjuegos.

¿Merece la pena la pantalla OLED para la PS5?

Sí, vale la pena optar por OLED para PS5si quieresuna calidad de imagen impresionante and tiempos de respuesta rápidos. Las pantallas OLED ofrecen negros profundos, colores vivos y un bajo retraso de entrada, lo que las hace ideales para una experiencia de juego envolvente y un rendimiento fluido con el PS5sus gráficos avanzados.

¿Es QLED mejor que OLED para la PS5?

No, en general, la tecnología OLED es mejor que la QLED para PS5 gracias a sus negros perfectos, su tiempo de respuesta más rápido y su contraste superior. Sin embargo, los televisores QLED pueden alcanzar mayor luminosidad y ofrecer un mejor rendimiento en habitaciones con mucha luz, lo que los convierte en una una alternativa sólida dependiendo de tu configuración y tus preferencias.