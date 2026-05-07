Los 9 mejores monitores para videojuegos para la Xbox Series X en 2025

Elegir el mejor monitor para la Xbox Series X consiste en sacar el máximo partido al rendimiento de tu consola. ¿El problema? Hay demasiadas opciones y no queda claro qué es lo que realmente importa.

Por eso he hecho caso omiso de todo el ruido y he seleccionado cuidadosamente lo que realmente importa: a continuación encontrarás los monitores que demuestran su valía en el juego real. Desplázate hacia abajo y verás exactamente por qué cada uno de ellos merece un lugar en tu equipo.

Nuestra selección de los mejores monitores para juegos de Xbox Series X

Desde juegos de carreras hasta RPG de estilo cinematográfico, estos monitores se adaptan a todos los géneros:

Los 9 mejores monitores para juegos de Xbox Series X

Elegir el monitor adecuado para tu Xbox Series X hará que tus juegos favoritos cobren vida. Tanto si buscas lo último Ya busques un modelo con prestaciones avanzadas o una opción asequible que no escatime en rendimiento, estos monitores tienen algo que ofrecer a todos los jugadores. Sumérgete en nuestras reseñas detalladas para encontrar el mejor monitor para Xbox Series X para tu configuración de juego y saca todo el partido a tu consola.

1. Samsung Odyssey OLED G8 [El mejor monitor para Xbox Series X]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 81 cm Resolución Ultra alta definición Frecuencia de actualización Doscientos cuarenta hercios Tiempo de respuesta 0,03 milisegundos Tipo de panel OLED Conectividad HDMI 2.1, DisplayPort

The Samsung Odyssey OLED G8 es el mejor monitor para Xbox Series X y también destaca en Juegos para PC. SuResolución 4K and Frecuencia de actualización de 240 Hz ofrecen una calidad de imagen excepcional, garantizando detalles nítidos y un movimiento fluido.

With compatibilidad con la frecuencia de actualización variable (VRR), este excepcional monitor para videojuegos elimina el efecto de «tearing» en la pantalla, lo que garantiza una experiencia fluida en juegos de disparos de ritmo trepidante como Call of Duty y aventuras inmersivas en mundos abiertos.

Más allá del rendimiento, su diseño elegante y ultradelgado aporta un toque de calidad a cualquier configuración. Características como Compatibilidad con G-Sync y FreeSync, un retraso de entrada ultrabajo y Compatibilidad con HDR lo convierten en uno de los favoritos entre los jugadores más exigentes. El Odyssey OLED G8 transforma Juegos para Xbox Series X en algo verdaderamente espectacular, con negros profundos, colores vivos y una respuesta ultrarrápida.

Los detalles más destacados del HDR realmente resaltan Forza Horizon 5las puestas de sol de, y Microsoft Flight Simulator’s 4K Los detalles de la cabina se mantienen nítidos. Para aquellos que exigen rendimiento de primer nivel y excelencia visual, elOdyssey OLED G8 se erige como una de las mejores opciones disponibles actualmente en el mercado.

Ventajas Contras ✅ Precisión del color y contraste excepcionales ✅ Alta frecuencia de actualización para una experiencia de juego fluida ✅ Bajo retraso de entrada para juegos competitivos ✅ Diseño elegante y moderno ✅ Compatible con G-Sync ❌ Precio elevado, pero merece la pena

Veredicto final: Este monitor de gama alta redefine los límites de lo posible en pantallas para videojuegos. Para quienes buscan la mejor experiencia de juego en HDR, este monitor es sencillamente espectacular. Es, sin duda, el mejor monitor para la Xbox Series X.

2. LG UltraGear QHD 27GL83A [El mejor monitor económico para Xbox Series X]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 27 pulgadas Resolución Quad HD 1440p Frecuencia de actualización Ciento cuarenta y cuatro hercios Tiempo de respuesta 1ms Tipo de panel IPS Conectividad HDMI, DisplayPort

The LG UltraGear QHD 27GL83Aes elarma secreta para quienes cuidan su presupuesto Jugadores de Xbox, que ofrece un rendimiento impresionante sin arruinarte.

Aunquesupervisores presupuestarios tienen un precio considerablemente más bajo que los monitores de gama alta, LG UltraGearsigue contando con unfrecuencia de actualización ultrarrápida de 144 Hz y una pantalla ultrarresponsiva Tiempo de respuesta de 1 ms, lo que lo hace perfecto para juegos de disparos trepidantes y juegos multijugador competitivos como Fortnite and Call of Duty, donde cada milisegundo cuenta.

The Resolución QHD (2560 × 1440) mejora la calidad de la imagen con un gran nivel de detalle y colores vivos, lo que hace que tus juegos favoritos se vean más nítidos y te sumerjan aún más en la experiencia. A pesar de su precio asequible, el LG UltraGear 27GL83A compite con los modelos de gama alta al ofrecer Compatibilidad con NVIDIA G-Sync y AMD FreeSync, lo que reduce el «tearing» y garantiza una experiencia de juego fluida como la mantequilla.

Los jugadores de consola que busquen un monitor para juegos de alto rendimiento quienes no quieran pagar un precio elevado encontrarán el UltraGear 27GL83A una elección excelente. También es una opción fantástica para quienes quieran jugar en varias pantallas: combínalo con el mejor televisor para Xbox Series X para crear un configuración de juegos con dos pantallas para disfrutar de la mejor experiencia. Tanto si estás jugando partidas clasificatorias como si estás explorando vastos mundos abiertos, este monitor te ofrece juegos de última generación a un precio asequible.

Ventajas Contras ✅ Precio asequible y excelente rendimiento ✅ Tiempo de respuesta rápido para reducir al mínimo el desenfoque de movimiento ✅ Colores vivos y amplios ángulos de visión ✅ Compatible con G-Sync ✅ Fácil configuración e interfaz intuitiva ❌ No tiene resolución 4K

Veredicto final: Este es el monitor más asequible para los jugadores de Xbox Series X que buscan un alto rendimiento sin tener que pagar un precio desorbitado. Es una elección inteligente que cumple con lo que más importa.

3. SAMSUNG Serie Odyssey Neo G9 de 57 pulgadas [El mejor monitor de gama alta para Xbox Series X]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 145 cm Resolución Doble 4K UHD Frecuencia de actualización Doscientos cuarenta hercios Tiempo de respuesta 1ms Tipo de panel Mini-LED Conectividad HDMI, DisplayPort

The SAMSUNG Serie Odyssey Neo G9 de 57 pulgadases unasombroso un monitor para juegos que ofrece una experiencia sin igual experiencia en pantallas ultraanchas. Sudoble resolución 4K UHD (7680 × 2160) and Frecuencia de actualización de 240 Hzproporcionarimágenes impresionantes y un rendimiento fluido como la mantequilla, lo que la convierte en la opción ideal tanto para juegos de mundo abierto que te sumergen en la acción como para los shooters de ritmo trepidante.

Con suformato superpanorámico 32:9, obtienes unvista panorámica de tu entorno, lo que te da una ventaja competitiva en juegos que exigen estar atento a lo que ocurre a tu alrededor. La vista ultraancha realza especialmente los títulos de carreras como Forza Motorsport y juegos de disparos tácticos como Rainbow Six Siege, lo que te ofrece un campo de visión inigualable.

Pero no se trata solo del tamaño – Tecnología Quantum Mini-LEDgarantizabrillo y contraste excepcionales, ofreciendo negros profundos y luces intensas que redefinen el aspecto y la sensación de los videojuegos. Compatibilidad con HDR 1000 realza cada escena, haciendo que las explosiones sean más intensas, los paisajes nocturnos más oscuros y los colores más vivos que nunca. Este monitor es perfecto para Xbox Series X, juegos para PC y multitarea, que ofrece unde otro nivel una experiencia para los jugadores que exigen lo mejor.

Tanto si estás sobrevolando paisajes en Microsoft Flight Simulator o compitiendo en partidas multijugador de alto nivel, el Odyssey Neo G9ofreceuna inmersión sin igual. Si estás buscando un monitor de gaming ultrawide de gama alta Si buscas un juego que supere los límites de los gráficos, esta es la mejor opción.

Ventajas Contras ✅ Pantalla panorámica para una experiencia de juego envolvente ✅ Alta frecuencia de actualización para un movimiento fluido ✅ Brillo y contraste excepcionales ✅ Opciones de conectividad avanzadas ✅ Diseño impresionante ❌ Requiere mucho espacio en el escritorio

Veredicto final: Se trata de una inversión de primera categoría para los jugadores exigentes que desean traspasar los límites de la experiencia visual en los videojuegos. Más que un monitor, es una puerta de entrada a otro mundo.

4. LG 45GS95QE [El mejor monitor OLED para Xbox Series X]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 114 cm Resolución WQHD 1440p Frecuencia de actualización Doscientos cuarenta hercios Tiempo de respuesta 0,03 milisegundos Tipo de panel OLED Conectividad HDMI 2.1, DisplayPort

The LG 45GS95QE podría ser precisamente el el santo grial for Aficionados a los videojuegos con pantallas OLED. Suuna enorme pantalla curva de 45 pulgadas envuelve tu campo de visión, ofreciendo una una experiencia envolvente y sin concesiones que te sumerge de lleno en la acción.

Gracias aTecnología OLED, obtienesnegros profundos, colores vivos y un contraste infinito, haciendo que cada juego tenga un aspecto impresionante. Tanto si estás explorando pasillos inquietantes en Resident Evil ya sea para explorar impresionantes mundos abiertos, este monitor es ideal llevar la inmersión al siguiente nivel.

En cuanto al rendimiento, el LG 45GS95QEestá diseñado parajugadores de élite. Con unfrecuencia de actualización ultrarrápida de 240 Hzy untiempo de respuesta increíblemente bajo: 0,03 ms, la nitidez de movimiento es insuperable, lo que te garantiza que te mantengas un paso por delante en cada batalla. Compatibilidad con NVIDIA G-Sync y AMD FreeSync Premium eliminar el tearing y los tirones, lo que permite disfrutar de juegos de ritmo trepidante como Call of Duty and Valoración tienen una textura suave como la mantequilla.

Más allá de los videojuegos, su Formato ultrapanorámico 21:9 lo hace perfecto para realizar varias tareas a la vez y disfrutar de contenidos, ya que ofrece una experiencia cinematográfica envolvente. Tanto si eres un jugador competitivo como si simplemente buscas la mejor la mejor experiencia visual, elLG 45GS95QE establece un nuevo estándar para Monitores OLED para videojuegos.

Ventajas Contras ✅ Impresionante pantalla OLED con un contraste intenso ✅ Alta frecuencia de actualización para un movimiento fluido ✅ El diseño curvo mejora la inmersión ✅ Excelente precisión cromática ✅ Compatible con G-Sync y FreeSync ❌ Es posible que el tamaño grande no sea compatible con todas las configuraciones

Veredicto final: Para quienes estén dispuestos a invertir, esto monitor para videojuegos ofrece una experiencia visual sin igual que redefinirá tu forma de jugar.

5. ASUS ROG Swift PG32UQ [El mejor monitor 4K para Xbox Series X]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 81 cm Resolución Ultra alta definición Frecuencia de actualización Ciento cuarenta y cuatro hercios Tiempo de respuesta 1ms Tipo de panel IPS Conectividad HDMI 2.1, DisplayPort

With una claridad excepcional que hace que cada píxel cuente, el ROG Swift PG32UQofrece unun auténtico espectáculo visual para los jugadores más exigentes. Su Resolución 4K UHD (3840 × 2160) garantiza un nivel de detalle extraordinario, haciendo que cada fotograma se vea nítido y realista. Juegos como Elden Ring and Diablo IV se ven absolutamente espectaculares en 4K, con cada textura intrincada y cada entorno extenso cobrando vida con un nivel de detalle increíblemente nítido.

The Compatibilidad con HDR (DisplayHDR 600) and amplia gama de colores (98 % de DCI-P3) mejora el aspecto visual con negros más profundos, luces más brillantes y colores vivos, haciendo que los juegos pasen de ser buenos a impresionante. Los juegos de estrategia en tiempo real y los de mundo abierto se benefician enormemente de este mayor contraste, lo que permite mejor visibilidad y mayor sensación de inmersión en cada escena.

The PG32UQestá diseñado parafuncionamiento fluido, con unFrecuencia de actualización de 144 Hz and Tiempo de respuesta de 1 ms para minimizar el desenfoque de movimiento y el retraso. Con Compatibilidad con NVIDIA G-Sync y AMD FreeSync Premium Pro, el tearing y los tirones de la imagen quedan prácticamente eliminados, lo que garantiza una jugabilidad fluida como la mantequilla incluso en secuencias de acción trepidantes.

Para los jugadores quenegarse a ceder en cuanto a la calidad visual, el ROG Swift PG32UQofreceImpresionante detalle en 4K, lo que lo convierte en unla mejor opción para quienes buscan la la mejor experiencia de juego posible.

Ventajas Contras ✅ Resolución 4K nítida para imágenes detalladas ✅ Frecuencia de actualización rápida para una experiencia de juego fluida ✅ La compatibilidad con HDR mejora el color y el contraste ✅ Amplia gama de colores para imágenes vibrantes ✅ Compatible con G-Sync ❌ Precio más elevado

Veredicto final: El ASUS ROG Swift PG32UQ representa lo último en tecnología 4K. Para los jugadores de Xbox Series X que no están dispuestos a renunciar a la calidad visual, esta es una pantalla excepcional.

6. Sony INZONE M10S [El mejor monitor de 1440p para Xbox Series X]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 27 pulgadas Resolución QHD Frecuencia de actualización Cuatrocientos ochenta hercios Tiempo de respuesta 0,03 milisegundos Tipo de panel OLED Conectividad HDMI 2.1, DisplayPort

The Sony INZONE M10Ses unsolución de primer nivel para los jugadores que quieran Rendimiento similar al de las pantallas OLED sin el precio de las pantallas OLED.

Sentado en elel punto óptimo de 1440p, este monitor ofrece colores vivos, gran contraste y una calidad de imagen excepcional, haciendo que cada partido parezca nítido y envolvente. Juegos comoHalo Infinite se ven nítis a 1440p, mientras que los títulos de ritmo trepidante como Street Fighter 6 disfruta de la fluida frecuencia de actualización de 144 Hz.

The soporte elegante y de perfil bajo no es solo una cuestión de apariencia: está diseñado para aprovechar al máximo el espacio del escritorio, lo que permite un una configuración de juego más ordenada y eficiente. Con unFrecuencia de actualización de 144 Hz and Compatibilidad con HDR, ofreceun funcionamiento fluido y unos gráficos impresionantes, lo que garantiza una experiencia envolvente.

Para los jugadores que buscan un una excelente relación entre rendimiento y precio, elINZONE M10S es una opción fantástica.

Ventajas Contras ✅ Frecuencia de actualización extremadamente alta para juegos competitivos ✅ El rápido tiempo de respuesta elimina el desenfoque de movimiento ✅ Diseño compacto con un soporte de perfil bajo ✅ Compatible con G-Sync ✅ Asequible para ser un monitor OLED ❌ No tiene resolución 4K

Veredicto final:Una pequeña maravilla que demuestra que las cosas buenas vienen en frascos pequeños. Para los jugadores más exigentes, este monitor ofrece una experiencia de juego sin concesiones.

7. ASUS ROG Swift de 38 pulgadas PG38UQ [El mejor monitor HDR para Xbox Series X]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 96,5 cm Resolución Ultra alta definición Frecuencia de actualización Ciento cuarenta y cuatro hercios Tiempo de respuesta 1ms Tipo de panel IPS Conectividad HDMI 2.1, DisplayPort

The ASUS ROG Swift de 38 pulgadas PG38UQes elun monitor para juegos excelente for Aficionados a los videojuegos en HDR, que ofreceImágenes impresionantes y un rendimiento de primera categoría.

Its colores vivos y contrastes marcados aprovechar cada escena destaca por sus detalles, transformando tus sesiones de juego de de lo común a lo extraordinario. La brillantez del HDR destaca especialmente en títulos como Starfield, donde las galaxias rebosan vida, y juegos llenos de acción como Mortal Kombat 1, donde cada efecto destaca con un nivel de detalle cinematográfico.

Tanto si estás explorando vastos mundos abiertos como si te sumerges en una acción trepidante, el El PG38UQ garantiza que cada fotograma sea impresionante.Con unfrecuencia de actualización ultrarrápida de 144 Hz, Tiempo de respuesta de 1 ms, yCompatibilidad con G-Sync, este monitor ofrece una jugabilidad fluida como la mantequilla sin saltos de imagen ni retrasos.

Su amplioPantalla de 38 pulgadas aumenta la sensación de inmersión, haciéndote sentir como si estuvieras en plena acción, ideal tanto para partidas competitivas como para experiencias de juego cinematográficas.

Ventajas Contras ✅ Excelente rendimiento HDR con colores vivos ✅ Pantalla grande para una experiencia de juego envolvente ✅ Frecuencia de actualización rápida para un movimiento fluido ✅ Compatible con G-Sync ✅ Amplia gama de colores ❌ Requiere mucho espacio en el escritorio

Veredicto final:Para quienes buscan la mejor experiencia de juego en HDR, este monitor es sencillamente espectacular.

8. KTC H34S18S [El mejor monitor curvo para Xbox Series X]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 86 cm Resolución WQHD 1440p Frecuencia de actualización ciento sesenta y cinco hercios Tiempo de respuesta 1ms Tipo de panel VA Conectividad HDMI, DisplayPort

The KTC H34S18Ses eluna opción inmejorable para los jugadores que buscan un pantalla curva envolvente. Su amplio Pantalla ultraancha de 34 pulgadas te envuelve campo de visión, lo que aumenta la profundidad y el realismo sin sacrificar calidad de imagen.

With Compatibilidad con FreeSync y G-Sync, te encantaráuna experiencia de juego fluida y sin interrupciones, garantizandosin tartamudeos ni interrupciones. Es imprescindible para juegos de carreras y deportes donde cada milésima de segundo cuenta. El diseño curvo y ultraamplio es perfecto para correr en F1 25 o seguir la trayectoria de la bola Confederación de Fútbol de África Oriental y Central, donde la visión periférica marca la diferencia.

The alta frecuencia de actualización and tiempo de respuesta rápido Haz que el movimiento resulte fluido. Combínala con la mejor silla gaming económica para el la configuración inmersiva definitiva.

Ventajas Contras ✅ El diseño curvo mejora la inmersión ✅ Alta frecuencia de actualización para una experiencia de juego fluida ✅ Amplia gama de colores para unas imágenes vibrantes ✅ Compatible con FreeSync y G-Sync ✅ Precio asequible ❌ No tiene resolución 4K

Veredicto final: Una experiencia de juego envolvente que supera con creces lo que cabría esperar por su precio. Para los jugadores que buscan un monitor curvo, este modelo es muy fácil de recomendar.

9. InnoView 2K 180 Hz [El mejor monitor portátil para Xbox Series X]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 23,8 pulgadas Resolución Quad HD 1440p Frecuencia de actualización ciento ochenta hercios Tiempo de respuesta 1ms Tipo de panel IPS Conectividad USB-C, HDMI

The InnoView 2K 180 Hzpuede quede tamaño reducido, pero es un un punto de inflexión for jugadores de Xbox en dispositivos móviles que exigen un alto rendimiento en cualquier lugar. Esto una auténtica potencia portátilofreceimágenes fluidas y detalladas que desafían su estructura compacta, convirtiendo convierte cualquier espacio en tu propio estadio de videojuegos.

Con unfrecuencia de actualización ultrarrápida de 180 Hz, Resolución de 2K, ytiempo de respuesta reducido, garantizauna jugabilidad fluida y ágil sin retrasos ni desenfoque de movimiento. Tanto si estás jugando en casa, de viaje o montando un pantalla secundaria, este monitor es versátil y potente.

También es ideal para sesiones rápidas de Apex Legends o sumergirse enHades II durante los viajes, lo que demuestra que la portabilidad no implica sacrificar el rendimiento. Para los gamers que quieran Rendimiento de primera categoría en un formato portátil, elInnoView es tu compañero ideal.

Ventajas Contras ✅ Diseño portátil y ligero ✅ Alta frecuencia de actualización para una experiencia de juego fluida ✅ Fácil conexión con múltiples dispositivos ✅ Imágenes nítidas y claras ✅ Precio asequible ❌ Pantalla más pequeña

Veredicto final: La solución definitiva para los gamers que buscan flexibilidad sin renunciar al rendimiento. Esto demuestra que las mejores experiencias de juego no se limitan a las pantallas fijas de gran tamaño.

¿Cómo elegir un monitor para videojuegos para la Xbox Series X?

Jugar en el mejor monitor para Xbox Series X es fundamental para disfrutar al máximo de la experiencia. Aunque la elección del mejor monitor es una cuestión de gustos personales, esto es lo que debes saber.

1. Resolución frente a calidad de visualización

En cuanto a la resolución, el 4K UHD (una imagen mucho más nítida) es el estándar de referencia para la Xbox Series X, ya que ofrece una claridad y un nivel de detalle impresionantes. Sin embargo, el 1440p es una excelente alternativa si buscas unas especificaciones similares y altas frecuencias de actualización, pero a un precio considerablemente más económico.

No olvides comprobar que sea compatible con el alto rango dinámico (HDR), como HDR10 o Dolby Vision, para mejorar la calidad de la imagen con colores y contrastes más intensos. La tecnología de capa de puntos cuánticos mejora la visualización en habitaciones oscuras y en escenas con poca luz.

2. Frecuencia de actualización y tiempo de respuesta

Un monitor para la Xbox Series X con una frecuencia de actualización máxima de al menos 120 Hz es ideal para juegos de disparos trepidantes. Una frecuencia de refresco máxima elevada, como 240 Hz, es ideal para juegos de ritmo trepidante, ya que permite apreciar cada detalle sin retrasos ni saltos. Un tiempo de respuesta reducido (1 ms) garantiza una reproducción fluida del movimiento y reduce el efecto borroso, lo que resulta perfecto para los juegos de carreras.

3. Tamaño y relación de aspecto

Para disfrutar de una experiencia envolvente, lo ideal es un monitor de entre 27 y 32 pulgadas. Para una configuración ergonómica, te recomendamos combinar tu monitor con un silla gaming económica que ofrece comodidad durante las largas sesiones de juego. Las pantallas curvas mejoran la inmersión, pero comprueba bien que no haya problemas de compatibilidad, ya que la Xbox Series X no las admite por completo.

4. Compatibilidad con HDMI y VRR

Asegúrate de que tu monitor cuente con HDMI 2.1 para 4K a 120 Hz, VRR (frecuencia de actualización variable) y ALLM (modo automático de baja latencia). Estas funciones eliminan el tearing y los tirones de la imagen, lo que las hace perfectas para juegos de carreras y juegos deportivos. Para disfrutar de un control preciso y una jugabilidad fluida, son imprescindibles el HDMI 2.1 y la frecuencia de refresco variable (VRR).

5. Adaptive Sync (G-Sync frente a FreeSync)

G-Sync (NVIDIA) y FreeSync (AMD) son tecnologías que evitan el efecto de «tearing» en la pantalla. Los monitores con FreeSync suelen ser más económicos y ofrecen una amplia compatibilidad, lo que los convierte en una excelente opción para presupuestos ajustados.

6. Tipo de panel

A la hora de elegir un monitor, ten en cuenta si es adecuado tanto para consolas como para PC. Las pantallas IPS, por ejemplo, ofrecen una gran precisión cromática y amplios ángulos de visión, lo que las hace ideales tanto para PC como para la Xbox Series X. Conocer los distintos tipos de pantallas te ayudará a elegir el monitor que mejor se adapte a tus necesidades:

A continuación se incluye una traducción del texto: IPS: Lo mejor en cuanto a colores y ángulos de visión.

Lo mejor en cuanto a colores y ángulos de visión. VA: Ofrece un gran contraste, pero el tiempo de respuesta es ligeramente más lento.

Ofrece un gran contraste, pero el tiempo de respuesta es ligeramente más lento. OLED/Mini-LED: Opciones premium con el mejor contraste y tiempo de respuesta.

Configuración recomendada: Para disfrutar de la mejor experiencia, elige un monitor 4K a 120 Hz con HDMI 2.1 y compatibilidad con VRR. Si tu presupuesto es limitado, un monitor FreeSync de 1440p a 120 Hz es una excelente alternativa.

Las pantallas OLED ofrecen un contraste y unos tiempos de respuesta excelentes, pero conllevan un riesgo de quemado si se muestran imágenes estáticas durante periodos prolongados. Aunque el riesgo de quemado es mínimo, ten en cuenta tus hábitos de uso a la hora de elegir un monitor OLED.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor monitor para la Xbox Series X?

El mejor monitor para la Xbox Series X es aquel que ofrece una resolución 4K, una frecuencia de actualización de 120 Hz y compatibilidad con HDMI 2.1. Estas características garantizan que aproveches al máximo las capacidades de tu consola, proporcionándote una experiencia de juego fluida y envolvente.

¿Cómo conectar la Xbox a un monitor?

Para conectar tu Xbox a un monitor, utiliza un cable HDMI. Solo tienes que conectar un extremo a la Xbox y el otro al puerto HDMI del monitor. Asegúrate de que el monitor esté configurado en la fuente de entrada correcta para mostrar la señal de la Xbox.

¿Cómo se puede usar un ordenador portátil como monitor para la Xbox?

Para utilizar un ordenador portátil como monitor para la Xbox se necesita un puerto de entrada HDMI, del que carecen la mayoría de los ordenadores portátiles. Sin embargo, puedes utilizar una tarjeta capturadora para conectar la Xbox al ordenador portátil a través de USB, lo que permite que el ordenador portátil muestre la señal de la Xbox.

¿Cuál es el mejor monitor para videojuegos?

El mejor monitor para videojuegos depende de tus necesidades. Para la Xbox Series X, busca un monitor con resolución 4K, altas frecuencias de actualización y un bajo retraso de entrada. Estas características mejoran tu experiencia de juego con imágenes fluidas y una respuesta rápida.

¿Qué hace que un monitor para videojuegos sea bueno?

Un buen monitor para videojuegos ofrece alta resolución, frecuencias de actualización rápidas y tiempos de respuesta reducidos. Características como la compatibilidad con HDR y la sincronización adaptativa (G-Sync o FreeSync) también contribuyen a una experiencia de juego superior, ya que mejoran la calidad visual y reducen el efecto de «tearing» en la pantalla.

¿Cómo elegir un monitor para jugar?

A la hora de elegir un monitor para videojuegos, ten en cuenta la resolución, la frecuencia de actualización y el tiempo de respuesta. Asegúrate de que cuente con HDMI 2.1 para que sea compatible con la Xbox Series X. Evalúa tu presupuesto y da prioridad a las características que mejoren tu estilo de juego, como la sincronización adaptativa y la compatibilidad con HDR.

¿Qué es un conmutador KVM? ¿Lo necesito para mi equipo de videojuegos?

Un conmutador KVM te permite controlar varios ordenadores con un solo conjunto de periféricos. Resulta muy útil si tienes una configuración con varios dispositivos y quieres cambiar de uno a otro sin interrupciones. El mejor monitor para la Xbox Series X, junto con el conmutador KVM adecuado, mejora considerablemente tu experiencia.