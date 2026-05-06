Los 11 mejores juegos de supervivencia para PS5 para los fans más acérrimos en 2025

En lo que respecta a lo mejor PS5 En los juegos de supervivencia, a los jugadores no solo les interesa luchar contra hordas de enemigos. Quieren reunir recursos, fabricar armas con lo que tengas a mano, enfrentarte a diversos peligros y sobrevivir a toda costa. Y los videojuegos modernos para consolas están preparados para ofrecer todo eso.

Además, la acción puede desarrollarse en diversos escenarios: en planetas hostiles, en un mundo tras un apocalipsis zombi o en una isla «desierta». ¿Listo para afrontar los retos? Echa un vistazo a nuestra selección de los mejores títulos de supervivencia para PS5. Sin duda te mantendrán enganchado durante mucho tiempo.

Nuestra selección de los mejores juegos de supervivencia para PS5

Todavía no me decido entre PS5 or Xbox Series X¿Eres fan de los juegos de supervivencia? Quizás la selección de hoy te ayude a decidirte. A continuación te presentamos los 3 los mejores juegos de supervivencia en PS5 con profundidad, detalle y realismo. Sobrevive, adáptate a las condiciones cambiantes y lucha por tu vida:

El bosque (2018) – el referente en cuanto a atmósfera y tensión. Tras un accidente aéreo, te encuentras en una isla que, a primera vista, parece desierta. Construye un refugio, fabrica armas, recoge recursos y prepárate para sobrevivir en un mundo hostil. 7 días para morir (2016) – Un juego con un mundo generado proceduralmente ambientado en un apocalipsis zombi. Cuenta con un potente sistema de creación de objetos y se centra en la supervivencia bajo una amenaza constante y el horror de la Luna de Sangre. Apto tanto para jugar en solitario como en modo cooperativo. ARK: Supervivencia Ascendida (2023) – un vasto mundo abierto de supervivencia, con dinosaurios y tecnología moderna. Uno de los juegos más ambiciosos para PS5consolas.

Estas tres son las favoritas de los aficionados al género de supervivencia, pero solo son el principio. Sigue leyendo para descubrir otras ocho de las mejores PS5 juegos de supervivencia que llevan el género más allá, desde el aislamiento en un entorno helado hasta el terror en estado puro.

Los 11 mejores juegos de supervivencia para PS5 con desafíos envolventes

Si acabas de empezar a familiarizarte con el género de supervivencia, seguro que disfrutarás de nuestra selección de los mejores juegos para PS5. Estos proyectos serán del agrado tanto de los jugadores noveles como de los más experimentados. La colección incluye una gran variedad de juegos, desde sobrevivir en una isla hasta conquistar el cosmos infinito.

1. The Forest [El mejor juego de terror y supervivencia con construcción de bases]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas Windows, PlayStation 4, PlayStation 5 Año de estreno 2018 Desarrollador Endnight Games Duración media de la partida Entre 50 y 80 horas dedicadas a la exploración, la construcción de la base y los objetivos marcados por los jugadores Lo que me gustó Supervivencia tras un accidente, construcción de bases, enemigos mutantes

Una de laslos mejores videojuegos de disparos en primera persona con elementos de creación, construcción y supervivencia. El protagonista sufre un accidente de avión junto con su hijo. Lo último que ve antes de perder el conocimiento es cómo un indígena se lleva a su hijo a hombros.

Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Tú, una isla enorme, nativos enfadados y muchos secretos. Y al principio, tu única arma es un hacha. Todavía no me decido entre PS5 or Xbox Series X¿Eres fan de los juegos de supervivencia? Quizás el artículo de hoy sobre The Forest te ayude a tomar la decisión definitiva.

Tu misión es construir un refugio que te ayude a sobrevivir a la próxima noche. Con el tiempo, aprenderás a fabricar armas, a conseguir agua y a cazar animales. Pero lo más importante es explorar la isla y buscar a tu hijo.

El juego gustará a quienes busquen el los mejores juegos de supervivencia con elementos de terror. También hay un modo fácil que desactiva a los enemigos, lo que te permite explorar la isla a un ritmo tranquilo.

Mi veredicto: El bosque combina magistralmente la supervivencia, el terror y la exploración en una experiencia apasionante que te mantiene en vilo a la vez que premia tu creatividad y tu capacidad de resistencia.

2. 7 Days to Die [El mejor juego de supervivencia zombi con modos cooperativo y de defensa]

Nuestra puntuación 9.9

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Plataformas Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2016 Desarrollador The Fun Pimps Entertainment Duración media de la partida Entre 50 y 80 horas para una partida de supervivencia estándar; más de 150 horas para partidas cooperativas de larga duración y configuraciones de defensa de la base Lo que me gustó Apocalipsis zombi, defensa contra oleadas, recolección de recursos

Un juego de supervivencia poco habitual ambientado en un mundo postapocalíptico. Este es un juego generado proceduralmente, lo que significa que cada nueva partida es diferente a la anterior. Tu objetivo principal es sobrevivir el mayor tiempo posible.

Aunque el juego salió a la venta ya en 2016, sigue siendo relevante hoy en día. Gracias sobre todo a los nuevos eventos, el título puede incluirse en la lista de los los mejores juegos cooperativos.

El juego incluye un sistema de creación, así como la destrucción y la modificación de los objetos del entorno. Hay un montón de infectados a tu alrededor, todos intentando matarte. Pero no solo los zombis pueden acabar contigo; también hay diversos factores externos, como la temperatura, las enfermedades, la radiación y los virus, que pueden matarte.

Y, como sugiere el título, el reto más difícil te espera en el 7th día de la supervivencia, durante la noche de la Luna de Sangre. Se lo recomiendo a todos los fans de la el mejorPS5juegossobre zombis.

Mi veredicto:7 días para morir ofrece una intensa combinación de supervivencia zombi, creación de objetos y defensa de la base que hace que cada semana del juego sea emocionante, desafiante y que se pueda volver a jugar una y otra vez.

3. ARK: Supervivencia Ascendida [El mejor juego de supervivencia con dinosaurios y progresión de ciencia ficción]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas Windows, Xbox Series X/S, PlayStation 5 Año de estreno 2023 Desarrollador Studio Wildcard Duración media de la partida Entre 240 y 250 horas de media por jugador Lo que me gustó Domesticación de dinosaurios, artesanía avanzada, supervivencia en una isla

Una de laslos mejores juegos para PC, también disponible en el PS5 consola. El escenario es bastante inusual: la supervivencia en un mundo con dinosaurios y tecnología moderna. El juego es una versión remasterizada de un título clásico lanzado en 2017. El objetivo principal es sobrevivir en uno de los mapas repletos de dinosaurios.

Puedes jugar en primera o tercera persona, con modos tanto para un jugador como multijugador. En este último, tienes que tener cuidado no solo con los dinosaurios, sino también con otros jugadores hostiles. Este es uno de los títulos más destacados entre los los mejores juegos de lucha con una enorme zona de juego.

El mundo del juego, llamado Ark, trata sobre48 kilómetros cuadrados de extensión. También hay una gran cantidad de seres vivos, más de 194, entre los que se incluyen no solo dinosaurios, sino también wyverns, grifos, gólems y fénix.

Si te gusta el Los mejores juegos de MMORPG, te recomendamos que pruebes ARK: Supervivencia Ascendida. Cuenta con varias mecánicas similares: subir de nivel, fabricar objetos y domesticar criaturas.

Recomendaría este juego a quienes busquen mecánicas poco habituales en un juego de supervivencia. Ofrece la posibilidad de domesticar criaturas, lo que puede ayudarte a sobrevivir en este mundo hostil.

Mi veredicto: ARK: Supervivencia Ascendida ofrece una extraordinaria combinación de supervivencia, ciencia ficción y aventura prehistórica, que te permite construir, luchar y prosperar en un mundo impresionante gobernado por dinosaurios.

4. RUST [El mejor juego de supervivencia PvP centrado en las incursiones y la interacción entre jugadores]

Nuestra puntuación 9.7

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Plataformas Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 Año de estreno 2018 Desarrollador Facepunch Studios, Double Eleven Duración media de la partida Sin fin; entre 50 y más de 100 horas, lo habitual en servidores con PvP activo y en las incursiones Lo que me gustó Jugador contra jugador, incursiones y saqueo, derrotas frecuentes

Tranquilidad pasó por un proceso bastante duro antes de entrar en la clasificación de la los mejores juegos multijugador. Y2013, no se tomó en serio y se consideró simplemente como otro DayZclon.

Pero los desarrolladores hicieron todo lo posible por convertir su proyecto en un auténtico simulador de supervivencia. La trama es la típica de este tipo de juegos, ya que Te encuentras en una isla pintoresca sin ropa, armado únicamente con una piedra y una antorcha.

El objetivo es evitar morir a manos de depredadores u otros jugadores. Para ello, debes reunir ropa, comida y armas. Otro factor clave para sobrevivir con éxito es construir tu propio refugio. Puede ser desde una modesta cabaña hasta un enorme rascacielos.

Cómo sobrevivas depende de ti. Puedes ser un cazador pacífico o unirte a una banda de matones que aterrorizan a los demás jugadores del mapa. No te olvides de elegir el el mejor monitor para PS5 que te permitirá sumergirte al máximo en lo que ocurre en la pantalla.

Mi veredicto: TRANQUILIDAD ofrece una experiencia de supervivencia en PvP trepidante e implacable, en la que la estrategia, las incursiones y la interacción entre jugadores marcan cada momento de tu lucha por la supervivencia.

5. Subnautica [La mejor experiencia de supervivencia y exploración submarina para un jugador]

Nuestra puntuación 9.6

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Plataformas Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S Año de estreno 2018 Desarrollador Unknown Worlds Entertainment Duración media de la partida Entre 25 y 40 horas para la historia principal, más de 60 horas si se explora todo y se construye la base Lo que me gustó Exploración submarina, creación de planos, biomas alienígenas

Bajo el agua es un juego de supervivencia y aventura en primera persona ambientado en un vasto mundo abierto. Ante ti se extiende un mundo virgen e inexplorado en el que nunca sabes hasta dónde podrás llegar. En el juego, puedes fabricar equipo y mejorar tu batiscafo. Esto te permitirá descubrir nuevos territorios.

Bajo el agua tiene lugar en el mundo ficticio de 4546B. Es el mundo perfecto para los aficionados a la ciencia ficción. Se trata de un océano inmenso con islas y playas propias. La vida aquí no se parece en nada a la de la Tierra. Aunque cuenta con algunos elementos clásicos de supervivencia, el juego sin duda gustará a quienes disfrutan de una experiencia de juego relajada.

Y no te olvides de elegir uno de los los mejores auriculares para PS5; con ellos, la inmersión en el mundo del océano cósmico será aún más inolvidable.

Mi veredicto: Bajo el agua ofrece una fascinante aventura de supervivencia submarina que combina exploración, creación y biomas alienígenas en una cautivadora experiencia para un solo jugador.

6. Minecraft [El mejor juego creativo de supervivencia tipo sandbox para todas las edades]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas Windows, macOS, Linux, Android, iOS, iPadOS, Xbox 360, Raspberry Pi, Windows Phone, PlayStation 3, Fire OS, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation Vita, Wii U, Apple TV, tvOS, Samsung Gear VR, Nintendo Switch, New Nintendo 3DS, PlayStation VR, PlayStation 5 Año de estreno 2011 Desarrollador Mojang Studios Duración media de la partida Sin fin: se necesitan entre 20 y 40 horas para alcanzar hitos clave de la progresión, como el Dragón Ender Lo que me gustó Construcción libre, minería de bloques, exploración del mundo

Uno de los juegos de mundo abierto más conocidos, en el que prima la libertad de acción. Para la exploración y la supervivencia, se ofrece un mundo abierto casi ilimitado. Utiliza la generación procedural, por lo que cada nuevo mapa es diferente al anterior.

La característica principal del juego es que todos los elementos están formados por bloques tridimensionales. Se pueden reciclar y utilizar para fabricar objetos, armas y herramientas. Los bloques también se utilizan para construir estructuras y diversos mecanismos.

Tú decides qué hacer en este juego: fabricar objetos, recolectar recursos, luchar contra monstruos o competir con otros jugadores. En un principio, el juego se consideraba un proyecto independiente, pero ahora se ha convertido en una franquicia legendaria con varias secuelas: Minecraft: Modo Historia, Minecraft Earth, Minecraft Dungeons, yMinecraft Legends.

Mi veredicto: Minería, artesanía ofrece una experiencia de supervivencia tipo «sandbox» infinitamente creativa y envolvente, que permite a jugadores de todas las edades explorar, construir y dar forma a sus propios mundos.

7. No Man’s Sky [El mejor juego de supervivencia espacial con exploración planetaria infinita]

Nuestra puntuación 9.4

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Plataformas Windows, macOS, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2016 Desarrollador Hola, juegos Duración media de la partida Sin límite, entre 30 y 50 horas para alcanzar los hitos principales Lo que me gustó Planetas generados proceduralmente, creación de objetos y mejoras, vuelos espaciales

No Man’s Sky es un juego de aventura y supervivencia en primera persona ambientado en un mundo futurista. Se trata de un vasto universo que explorarás a bordo de tu propia nave espacial. Tendrás la oportunidad de interactuar con diversas formas de vida extraterrestre.

Aquí hay mucho que hacer: la recolección de recursos, las batallas espaciales y la realización de misiones de PNJ.

Los acontecimientos del juego tienen lugar en una versión alternativa de nuestro universo. Consiste en 256 galaxias, cada uno con más de 20 000 millones sistemas estelares and 80 000 millones planetas. Gracias a la generación procedural, el juego cuenta con uno de los Los mapas más grandes de los videojuegos de PS5 que se haya creado jamás. E incluso con el esfuerzo conjunto de todos los jugadores, explorar el universo en su totalidad es sencillamente imposible.

Tampoco estarás limitado a las consolas. Se trata de un proyecto multiplataforma, así que si tienes un un buen portátil para juegos, no te olvides de jugar No Man’s Sky en cuanto puedas.

Mi veredicto: No Man’s Sky ofrece una aventura de supervivencia espacial infinita y sobrecogedora, que permite a los jugadores explorar, crear objetos y prosperar en un universo prácticamente infinito.

8. The Long Dark [El mejor juego realista de supervivencia en climas fríos]

Nuestra puntuación 9.3

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Plataformas Windows, macOS, Xbox One, Linux, PlayStation 4, Nintendo Switch, PlayStation 5 Año de estreno 2017 Desarrollador Hinterland Studio S.A. Duración media de la partida Entre 25 y 40 horas en el modo historia, más de 100 horas en los modos supervivencia y desafío Lo que me gustó Supervivencia realista, frío y hambre, modo para un jugador

Juego de acción y aventura en primera persona de ambientación postapocalíptica. Puede que algunos jugadores consideren que los gráficos son sencillos, pero en el el mejor televisor paraPS5, incluso con este estilo tan estilizado, todo se ve genial. Además, los gráficos no son lo más importante aquí; Durante el juego, toda la atención se centra en la historia.

El juego cuenta la historia del piloto Will McKenzie, que quedó atrapado en una tormenta geomagnética mientras pilotaba su avión y se estrelló en la Isla del Oso. Quedó separado de su compañera, la Dra. Astrid.

Ahora McKenzie tiene que sobrevivir, encontrar refugio y rescatar a Astrid. A lo largo de la historia, irá conociendo a los personajes y completando diversas misiones, hasta desvelar el misterio de la extraña tormenta.

La supervivencia aquí depende tanto de la recolección de recursos como de soportar el frío. La electricidad solo funciona durante la aurora boreal. Los lobos y otros animales salvajes también suponen una amenaza.

Mi veredicto:The Long Dark ofrece una experiencia de supervivencia en climas fríos llena de tensión y totalmente envolvente, en la que el ingenio y una planificación minuciosa son fundamentales para sobrevivir en la inhóspita naturaleza.

9. Days Gone [El mejor juego de supervivencia en mundo abierto con una trama central y hordas de zombis]

Nuestra puntuación 9.2

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Plataformas PlayStation 4, Windows, PlayStation 5 Año de estreno 2019 Desarrollador Bend Studio Duración media de la partida Entre 35 y 50 horas para la historia principal, más de 70 horas si se explora todo y se completan las misiones secundarias Lo que me gustó Con una trama bien desarrollada, hordas de zombis y paseos en moto

Un juego de acción para un solo jugador del género de terror y supervivencia ambientado en un Un juego de PS5 de mundo abierto a gran escala. Tiene todo lo que les encanta a los aficionados al género: sigilo, acción, hordas de zombis y recolección de recursos. La moto, que utilizas para explorar el mundo postapocalíptico, le da un toque especial.

El juego se desarrolla en Estados Unidos, pero un misterioso virus ha infectado a todo el planeta. A partir de los recuerdos de los supervivientes, queda claro que todo se derrumbó en un solo día. Las ciudades se convirtieron en cementerios y los aviones se estrellaron en pleno vuelo. Y el objetivo principal de la gente quedó claro: sobrevivir a cualquier precio.

Casi toda la población mundial se ha contagiado de un virus que convierte a la gente corriente en zombis (Freaks). Pero el peligro no solo proviene de los Freaks, sino también de otros supervivientes, muchos de los cuales se han convertido en saqueadores despiadados.

Mi veredicto: Days Gone combina una narrativa apasionante, una intensa lucha por la supervivencia frente a los zombis y la exploración de un mundo abierto, ofreciendo una emocionante experiencia postapocalíptica.

10. Raft [El mejor juego cooperativo de supervivencia en el océano centrado en la creación de objetos]

Nuestra puntuación 9.1

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Plataformas Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S Año de estreno 2022 Desarrollador Redbeet Interactive Duración media de la partida Entre 30 y 60 horas para completar la historia principal; más de 80 horas para los que quieren completarlo todo o para quienes disfrutan de las partidas cooperativas de larga duración Lo que me gustó Supervivencia cooperativa en una balsa, recogida de restos, tiburones y fabricación de objetos

Otro juego de mundo abierto en modo supervivencia, uno de los los mejores juegos indie. Aquí tienes que sobrevivir en una balsa en medio del océano. Al principio, solo tienes unas cuantas tablas debajo de ti, un gancho y una cuerda. Y por todas partes, tiburones que te ven como una presa fácil.

Además de tiburones, el océano esconde muchos recursos. Con el anzuelo, los subirás a la balsa y luego los usarás para fabricar objetos. Todo lo que parezca basura corriente te ayudará a construir una auténtica fortaleza flotante.

El mundo se genera aleatoriamente y, mientras navegas, también puedes llegar a islas. Allí encontrarás un montón de recursos útiles. No te olvides de los elementos clásicos de la supervivencia: conseguir comida y agua.

Además, hay un modo cooperativo. Podéis lanzaros a conquistar el océano y cazar tiburones junto con un amigo.

Mi veredicto: Raft ofrece una experiencia de supervivencia cooperativa divertida y desafiante, que combina la exploración del océano, la creación de objetos y el trabajo en equipo para mantenerse a flote frente a los elementos y los depredadores.

11. Factor abiótico [El mejor juego cooperativo de supervivencia y creación científica]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 Desarrollador Deep Field Games Duración media de la partida Entre 20 y 40 horas para una primera partida; entre 80 y 100 horas para completar el 100 % de los logros Lo que me gustó Ambiente de laboratorio, diseño ingenioso, defensas tensas, sinergia cooperativa, acabado impecable

Factor abiótico te sumerge en un enorme centro de investigación que se ha descontrolado: una mezcla entre Half-Life y un juego de supervivencia de mundo abierto. Ni siquiera eres un soldado, sino un científico armado con chatarra, cinta adhesiva y demasiada curiosidad. El objetivo es sencillo: construir, sobrevivir y descubrir qué fue lo que destrozó la Cascada G.A.T.E.

Lo que llama la atención es el escenario. En lugar de talar árboles en un bosque, Estás recuperando sillas de oficina, tendiendo cables eléctricos y convirtiendo viejo material de laboratorio en armas y barricadas. La mecánica de creación resulta ingeniosa y está perfectamente integrada en el mundo del juego, mientras que el desarrollo del modo cooperativo convierte cada sesión en una pequeña expedición de investigación. Un jugador construye, otro defiende, otro cocina… Es un caos, pero un caos inteligente.

La versión 1.0 aporta estructura y pulido: historias más completas, incursiones mejoradas y una progresión más fluida. Además, resulta divertido, con ese toque científico y sarcástico, y deja espacio para el humor físico sin romper la inmersión. Cada incursión pone a prueba lo bien que has planificado todo, y cada base se siente como algo único y propio.

Me encantaba cómo cada descubrimiento me animaba a experimentar más. Es ese ciclo de «¡ajá!» que a todos nos encanta, solo que envuelto en luces fluorescentes y pánico corporativo. Factor abiótico está lejos de ser un simple juego más de «crear y machacar». Es un una visión ingeniosa y creativa del género que premia tanto la inteligencia como la fuerza bruta.

Mi veredicto: Factor abiótico ofrece una experiencia de supervivencia cooperativa ingeniosa y cautivadora, que combina una mecánica de creación creativa, defensas llenas de tensión y curiosidad científica en un mundo singularmente envolvente.

Mi opinión general sobre los mejores juegos de supervivencia para PS5

Cada aficionado a la supervivencia busca algo diferente, así que yo empezaría por aquí:

Para los cazadores de historias > El bosque . Un ambiente opresivo, un ritmo inquietante y una historia que se va desarrollando a través de la exploración, en lugar de mediante escenas cinemáticas.

> . Un ambiente opresivo, un ritmo inquietante y una historia que se va desarrollando a través de la exploración, en lugar de mediante escenas cinemáticas. Para los estrategas de la construcción > 7 días para morir . Un sistema de creación muy completo, infinitas mejoras para la base y un ritmo que te mantiene ocupado entre Lunas de Sangre.

> . Un sistema de creación muy completo, infinitas mejoras para la base y un ritmo que te mantiene ocupado entre Lunas de Sangre. Para los amantes de la exploración en mundos abiertos > ARK: Supervivencia Ascendida . Mapas enormes, dinosaurios y la presión constante de encontrar el equilibrio entre la tecnología y la supervivencia.

> . Mapas enormes, dinosaurios y la presión constante de encontrar el equilibrio entre la tecnología y la supervivencia. Para los amantes de las emociones fuertes del PvP > TRANQUILIDAD . Incursiones brutales, sin red de seguridad, y esa emoción de sobrevivir cuando todo el mundo está dispuesto a arrebatarte el botín.

> . Incursiones brutales, sin red de seguridad, y esa emoción de sobrevivir cuando todo el mundo está dispuesto a arrebatarte el botín. Para aventureros en solitario > Bajo el agua. Aislamiento, descubrimiento y un mundo que premia la paciencia y la curiosidad por encima de la fuerza bruta.

Cada una de ellas toca una fibra diferente —el miedo, la creatividad, el caos o el asombro—, pero todas transmiten esa sensación cruda de lucha por la supervivencia que define el género.

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