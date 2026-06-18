Los 15 mejores MMORPG de 2025: encuentra tu épica aventura online

Los mejores juegos MMORPG nos ofrecen una libertad sin límites que ningún otro género puede igualar. Juega en solitario, forma equipo con amigos, enfréntate a desconocidos o simplemente relájate. Solo tú decides adónde te llevará tu aventura.

He pasado innumerables horas jugando a estos juegos, y esta experiencia nunca me cansa. Hay algo especial en adentrarse en un mundo en el que miles de jugadores escriben sus propias historias a tu lado. En un momento estás luchando contra un imponente jefe de incursión con un grupo de desconocidos y, al siguiente, estás paseando por un tranquilo pueblo, empapándote del ambiente.

Por supuesto, todos estos juegos siguen siendo muy diferentes entre sí. Del mismo modo, cada jugador es único, por lo que encontrar el título perfecto que mejor se adapte a ti no es una tarea que deba tomarse a la ligera. Y precisamente por eso he elaborado esta lista.

Aunque puede que los MMORPG ya no sean tan populares como lo eran en su día, todavía hay muchas opciones interesantes que merecen la pena. No te vayas, que en un momento te mostraré lo mejor que hay.

Nuestra selección de los mejores MMORPG

Es cierto que muchos de los mejores títulos de MMORPG actuales tienen ya al menos una década de antigüedad. Sin embargo, estos juegos suelen estar en constante expansión y actualización, lo que mantiene la experiencia fresca mucho más allá de lo que cabría esperar al fijarse en el año de lanzamiento.

A continuación encontrarás una selección de lo mejor de lo mejor que ofrece este género:

World of Warcraft (2004) – El legendario título de fantasía que ha marcado la pauta para todos los MMORPG y ha mantenido a los jugadores enganchados durante más de dos décadas. Guild Wars 2: El fin de los dragones (2022) – Una aventura de fantasía dinámica y en constante evolución que ha redefinido todos los aspectos de los MMORPG. Final Fantasy XIV: Un reino renacido (2013) – Comparte el mágico mundo de Final Fantasy con tus amigos en una de las experiencias de MMORPG más pulidas. The Elder Scrolls Online (2014) – Sumérgete en el inmenso y rico mundo de fantasía del universo de The Elder Scrolls, lleno de libertad sin límites y aventuras infinitas. RuneScape (2013) – Un título perfectamente nostálgico que nos transporta a los días sencillos, pero absolutamente legendarios, del RuneScape de 2007.

Por supuesto, eso no es más que una parte de toda la selección que he traído hoy aquí. Tengo un total de 15 juegos que quiero compartir con vosotros. Así que os invito a que sigáis leyendo y os preparéis para descubrir vuestra próxima aventura épica.

Los 15 mejores juegos MMORPG que te hacen volver una y otra vez

Es difícil decidir qué MMORPG se adapta mejor a ti cuando hay tantas opciones diferentes. Algunos prefieren embarcarse en grandes misiones en mundos de fantasía, mientras que otros quieren explorar las estrellas en universos de ciencia ficción. Hay jugadores que desean adentrarse en mazmorras con pequeños grupos de amigos, mientras que otros buscan la emoción de las guerras de facciones PVP a gran escala.

La lista podría seguir y seguir. Por suerte, aquí tengo algo para todos los gustos. ¡Así que no esperemos más y vayamos directamente al grano!

1. World of Warcraft

Plataformas PC Año de estreno 2004 Desarrollador Blizzard Entertainment Ideal para Amantes de los MMO clásicos

World of Warcraft (WoW). No es solo un MMORPG. Es el MMORPG por excelencia y, posiblemente, uno de los mejores juegos de rol de todos los tiempos.

Desde 2004, este juego ha estado atrayendo a los jugadores hacia un mundo inmenso y lleno de vida. En esencia, revolucionó el género hasta convertirlo en la experiencia accesible, envolvente y infinitamente gratificante que conocemos hoy en día.

En su momento de mayor popularidad, el juego contaba con más de 12 millones de jugadores activos, y es fácil entender por qué. Se obtiene 21 carreras, 13 categorías, y un mundo tan repleto de historias, mazmorras y incursiones que resulta casi abrumador. Puedes jugar en solitario, formar equipo con tus compañeros de gremio, arrasar en las batallas PvP o sumergirte en algunos de los combates contra jefes más épicos del mundo de los videojuegos.

Por supuesto, la cuota de suscripción que utiliza el juego no es precisamente barato y, aunque hay formas de jugar gratis, para algunos esto puede ser un factor decisivo. Sin embargo, cuando WoW ¿Es bueno? Es insuperable. Algunas expansiones superan los 90 puntos en Metacritic, y millones de personas siguen jugando hoy en día.

La libertad, la magnitud y la sensación de aventura lo convierten en una experiencia única. Si te encantan los MMORPG y aún no has jugado WoW – sin duda te lo estás perdiendo.

2. Guild Wars 2: El fin de los dragones

Plataformas PC Año de estreno 2012 Desarrollador ArenaNet Ideal para Jugadores que buscan flexibilidad

Si te encantan los MMORPG, pero la fórmula de siempre te parece un poco anticuada, Guild Wars 2 es justo lo que necesitas. Deja atrás la rutina de siempre para eventos dinámicos, jefes mundiales épicos y un sistema de combate trepidante eso sí que te hace pensar.

Cada clase tiene su propio estilo, lo que hace que el juego nunca resulte aburrido. El mundo, Tyria, es enorme, está lleno de secretos y… en constante evolución gracias a las actualizaciones de «Living World».

El juego básico es gratuito y no tiene cuota de suscripción, lo cual es una gran ventaja. Y cuando te acabes todo el contenido gratuito, las expansiones merecen mucho la pena.

Cuenta con un 90/100 en Metacritic y un 88 % de las reseñas en Steam son positivas. Aunque el ritmo de la historia puede ser un poco irregular y el equilibrio del PvP siempre está en constante evolución, en general, este juego es una obra maestra y no hay nada que se le parezca.

Tanto si te lanzas a participar en grandes incursiones como si solo te dedicas a los rompecabezas de saltos, Guild Wars 2 parece una aventura, no una tarea pesada. Si te gusta explorar, personalizar a fondo y disfrutar de un MMO que respeta tu tiempo, este es tu juego.

3. Final Fantasy XIV: Un reino renacido

Plataformas PC, PS3, PS4, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2013 Desarrollador Negocio de Square Enix Ideal para Jugadores a los que les gusta la trama

¿Alguna vez has jugado al legendario Final Fantasyjuegos ¿y te gustaría poder compartir esa experiencia con tus amigos? Pues bien, con Final Fantasy XIV (FFXIV)¡Pues eso es precisamente lo que puedes hacer!

El juego es todo lo que cabría esperar y mucho más. El mundo es impresionante, repleto de paisajes espectaculares, una historia muy elaborada y batallas épicas. Tiene una de las mejores historias del mundo de los videojuegos, y el combate, que empieza siendo sencillo, se convierte en una danza compleja y satisfactoria de habilidades que resulta increíblemente divertida.

Los primeros niveles pueden resultar lentos, pero el hecho de que puedas llevar al máximo todas las clases con un solo personaje sin tener que volver a crear uno nuevo lo compensa con creces. Aunque el juego cuenta con un modelo de suscripción similar al de WoW, el Los primeros 70 niveles son gratuitos — y utilizando el mejor Final Fantasy XIV VPN puede ayudarte a mantener una conexión fluida en todo momento. Esto incluye a «Heavensward», considerada por muchos como una de las mejores expansiones de MMO de la historia.

Con el 87 % de las reseñas en Steam siendo positivas, Final Fantasy XIV es, sin duda, una auténtica obra maestra. Si lo que buscas es un gran MMO con toques de anime, no te lo puedes perder.

4. The Elder Scrolls Online

Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2014 Desarrollador ZeniMax Online Studios Ideal para Los fans de The Elder Scrolls

Para los aficionados a los MMO y la serie The Elder Scrolls, no hay nada mejor que The Elder Scrolls Online (ESO). Es el clásico «¿y si…?» Skyrim fue una experiencia de «MMO», y es tan buena como parece.

El juego te sumerge en Tamriel un mundo abierto enorme, repleto de misiones, mazmorras y una historia interminable. Puedes jugar en solitario, formar equipo para vivir épicas aventuras PvE o sumergirte en las grandes guerras de facciones de Cyrodiil.

ESO ha recorrido un largo camino desde su lanzamiento y ahora cuenta con más de 20 expansiones, entre otros Morrowind, Summerset y Necrom. El combate puede resultar un poco impreciso a veces, pero la personalización de las configuraciones lo compensa con creces.

Presenta una tasa muy positiva de Un 83 % en más de 125 000 reseñas de Steam. El juego es de pago, pero no hay suscripciones, así que, una vez que lo compres, será tuyo mientras los servidores sigan activos.

En resumen, si te encantan los MMO, The Elder Scrolls, y la libertad de grandes juegos de mundo abierto, ESO. No puede faltar en tu lista de reproducción. Créeme, merece totalmente la pena.

5. RuneScape Clásico

Plataformas PC, móvil Año de estreno 2013 Desarrollador Jagex Ideal para Amantes de los MMO retro

Publicado inicialmente en 2001, RuneScape ha ido evolucionando hasta convertirse en algo muy diferente, y no todo para mejor. Afortunadamente, en 2013, ofreciendo un gran regalo a sus jugadores más fieles, Jagex recuperó el Versión de 2007 del juego como un título independiente, regalándonos el Old School RuneScape (OSRS) una vez más.

Para quienes no estén familiarizados con el tema, OSRS es un juego gratuito de mundo abierto donde puedes hacer lo que quieras – mejora tus habilidades, enfréntate a jefes, comercia en el Gran Intercambio o simplemente relájate con tus amigos. No hay un camino marcado, solo una libertad infinita. La economía está impulsada por los jugadores, El PvP es trepidante, la música es emblemática y las misiones… ¿Las mejores de cualquier MMO.

Tiene un 82 % de valoraciones positivas en Steam, lo que demuestra su perdurabilidad. Los gráficos son anticuados, claro, y hay que currárselo de verdad, pero eso forma parte de su encanto. Puede que haya mucha nostalgia de por medio, pero hay una razón por la que la gente sigue buscando juegos increíbles como RuneScape. OSRS tiene algo que ningún otro juego ha logrado plasmar de verdad.

6. Star Wars: La Antigua República

Plataformas PC Año de estreno 2011 Desarrollador BioWare Ideal para Fans de la serie clásica de Star Wars

BioWare ha demostrado una y otra vez por qué se encuentra entre los mejores creadores de juegos de rol. Y cuando en 2011 lo publicaron Star Wars: La Antigua República, demostraron que pueden ser igual de increíbles en el género de los MMORPG.

La Antigua República es una aventura de Star Wars en la que Tus decisiones realmente dan forma a la galaxia. Sin embargo, a diferencia de Caballeros de la Antigua República, aquí podrás compartir esa galaxia con millones de jugadores más.

Tanto si eres un Jedi, un Sith, un cazarrecompensas o un contrabandista, Cada clase cuenta con su propia campaña con voces completas y basada en una historia. El combate es lleno de acción, espectacular y repleto de poderes de la Fuerza, blásters y duelos con sables láser. Hay batallas PvP a gran escala, incursiones épicas y combates espaciales, además de la posibilidad de entablar romances con compañeros o traicionar a los aliados.

La Antigua República es juego gratuito para el juego básico y las dos primeras expansiones, con más contenido disponible mediante suscripción. Tanto si te interesa la historia, la acción o simplemente estrangular a alguien con la Fuerza, es uno de los mejores juegos de Star Wars que se haya hecho jamás.

7. Warframe

Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2013 Desarrollador Digital Extremes Ideal para Jugadores aficionados a la acción trepidante

Warframe. Es una auténtica pasada. Eres un ninja espacial que da volteretas por los aires, parte a los enemigos por la mitad y descarga toda su potencia de fuego de ciencia ficción a una velocidad de locos. ¿Hay algo más alucinante que esto?

Los movimientos son fluidos, el combate es trepidante y el Las posibilidades de personalización son prácticamente infinitas. Hay más de 50 Warframes, cada uno con sus propias habilidades únicas, además de un enorme arsenal de armas que puedes modificar y dominar.

El juego lleva más de una década evolucionando, con zonas de mundo abierto, combates espaciales y misiones con una historia cinematográfica. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que puedes disfrutarlo totalmente gratis. Claro, la rutina puede ser un poco intensa, pero me refiero a que es gratis, salvo por los artículos cosméticos.

Es un MMO que no acaba de parecerlo, y eso es precisamente lo que lo hace especial. Ya sea para La acción cooperativa en modo PvE, la rica historia del juego o, simplemente, la emoción de abrirse paso a través de hordas de enemigos, con una puntuación del 87 % basada en más de 600 000 reseñas de Steam… está claro que a los jugadores les encanta. Y tú también lo probarás; ¡estoy seguro de que a ti también te encantará!

8. Destiny 2: La forma definitiva

Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2017 Desarrollador Bungie Ideal para Amantes de los juegos de disparos en primera persona

Destiny 2 es un MMORPG disfrazado de un ingenioso juego de disparos en primera persona, y es absolutamente adictivo. Es muy similar y, al mismo tiempo, muy diferente de lo que hemos comentado anteriormente Warframe, pero sin duda es igual de bueno.

Juegas en el papel de un Guardián, haciendo uso de magia espacial, armas futuristas y movimientos ágiles y rápidos. Las escenas de tiroteos son sencillamente incomparables. Bungie lo perfeccionó. El PvE es enorme – incursiones, mazmorras, actividades en mundo abierto y misiones cinemáticas de la historia –, pero El PvP es igual de intenso.

The El juego básico es gratuito, pero las expansiones aportan un montón de diversión que no querrás perderte una vez que te enganches. Puede resultar un poco repetitivo, y De Bungie el bloqueo de contenidos ha frustrado a los jugadores veteranos. Sin embargo, con más de 600 000 reseñas en Steam, con un 79 % de valoraciones positivas… sin embargo, el juego es sin duda uno de los mejores juegos de MMO y FPS.

Si te gusta ciencia ficción, modo cooperativo y progresión basada en el botín, esto es lo mejor. ¡Pruébalo y compruébalo por ti mismo!

9. Black Desert Online

Plataformas PC, PS4, Xbox One, dispositivos móviles Año de estreno 2015 Desarrollador Pearl Abyss Ideal para Jugadores que buscan unos gráficos espectaculares

Si te parece que la mayoría de los MMO habituales no tienen suficiente garra, te recomiendo encarecidamente que eches un vistazo a Black Desert Online (BDO). En pocas palabras, es como un Un MMORPG a lo grande, y es tan emocionante como parece.

El combate es rápido, fluido y tremendamente satisfactorio. Cada clase tiene su propio estilo, con combos espectaculares que hacen que incluso subir de nivel sea divertido, y hay mucho que hacer. Es complejo y puede parecer abrumador al principio, pero una vez que te metes de lleno en ello, cuesta mucho dejarlo.

Lo importante es la progresión, ya sea subiendo de nivel, dominando habilidades para la vida como la pesca y el comercio, o sumergiéndote en su enorme, economía impulsada por los jugadores. El mundo es impresionante; sin duda, uno de los MMO más bonitos que hay. El PvP es algo muy importante, con guerras a gran escala y duelos intensos.

BDO. En la mayoría de las regiones hay que pagar para jugar, y tiene fama de ser un juego en el que «pagar significa ganar». Sin embargo, si te encantan los MMO profundos y abiertos con un sinfín de cosas que hacer, este es un juego sin igual.

10. Lost Ark

Plataformas PC Año de estreno 2019 Desarrollador Tripod Studio, Smilegate Ideal para Amantes de los juegos al estilo Diablo

¿Te encanta Diablo, pero te gustaría que fuera más grande? Pues bien, con esto acertarás seguro: Lost Ark. Si te gustajuegos geniales como Diablo Si te gusta la acción y el combate en un enorme mundo de MMORPG, este juego es para ti. Es trepidante, espectacular y tremendamente adictivo.

En cuanto atravesé hordas de enemigos con habilidades que hacían temblar la pantalla por primera vez, me enganché. El juego te sumerge en una épica Aventura PvE, con mazmorras cinematográficas y jefes mundiales gigantescos.

¿Y si lo tuyo es el PvP? Las peleas en la arena se basan en la habilidad y son tremendamente competitivas. Siempre hay algo que hacer: navegar, coleccionar, crear objetos o buscar equipo potente.

Por supuesto, como siempre, la rutina de las últimas fases del juego es dura, y la monetización puede resultar frustrante. Sin embargo, el juego es gratis y, a pesar de todo, Lost Ark se convirtió en uno de los lanzamientos más importantes de Steam, con más de 1,3 millones de jugadores simultáneos en su momento de mayor afluencia, lo cual lo dice todo.

Hoy en día, sigue contando con miles de jugadores activos, y su La puntuación en Metacritic ronda los 81 puntos. Si quieres combates trepidantes, incursiones a gran escala y un sinfín de botines, vale la pena profundizar en este tema.

11. El Señor de los Anillos Online

Plataformas PC Año de estreno 2007 Desarrollador Standing Stone Games Ideal para Fans de J.R.R. Tolkien

Para los amantes de la obra de J. R. R. Tolkien El Señor de los Anillos y los MMORPG, no hay nada que satisfaga esa necesidad tan bien como El Señor de los Anillos Online (LotRO). Puede que sea antiguo, pero sin duda sigue siendo una joya.

El juego te sumerge de lleno en la Tierra Media y resulta increíblemente fiel a los libros. Puedes ir a cualquier lugar: ¿la Comarca, Rivendel, Moria, Rohan? ¡Tú eliges! El mundo es enorme, y la narrativa es una de las mejores que se pueden encontrar en cualquier MMORPG. El sistema de clases es increíblemente original, y el contenido PvE es muy variado, con numerosas misiones y mazmorras.

Aunque el juego es un poco lento y tanto el combate como los gráficos pueden parecer un poco anticuados, El Señor de los Anillos Online sigue gozando de gran popularidad, gracias a las actualizaciones periódicas y a una comunidad de jugadores fiel que lo mantiene siempre al día. Es juego-gratuito con expansiones de pago, y para los aficionados a El Señor de los Anillos, es una experiencia inigualable.

12. EVE Online

Plataformas PC Año de estreno 2003 Desarrollador CCP Games Ideal para Los apasionados de la estrategia

EVE Online no es solo un juego: es todo un universo, y es brutal. Si te gusta el espacio, la estrategia y el caos impulsado por los jugadores, este es el MMORPG al que hay que jugar.

La galaxia es gigantesca, con miles de sistemas estelares, corporaciones y guerras en tiempo real que, a algunos de los jugadores más entregados, les han costado miles de dólares reales. El La economía está gestionada íntegramente por los jugadores, lo que significa que cada intercambio, cada batalla y cada traición influye en el juego. Puedes ser minero, pirata, comerciante o señor de la guerra. La libertad es una locura.

Pero antes de empezar, debo advertirte: este juego no es para los débiles de corazón. Su Puntuación de 88 en Metacritic es muy merecido, pero la curva de aprendizaje es pronunciada, y los nuevos jugadores pueden sentirse perdidos. Sin embargo, una vez que te adentras en él, es uno de los MMORPG más gratificantes que existen.

Si quieres vivir una auténtica experiencia de MMO de mundo abierto, en la que cada decisión cuenta, EVE Online merece la pena adentrarse en ello, pero ten cuidado.

13. Blade & Soul

Plataformas PC, móvil Año de estreno 2012 Desarrollador Team Bloodlust, Netmarble Neo, NC Interactive Ideal para Aficionados a las artes marciales

¿Buscas un toque de artes marciales con un toque de acción trepidante al estilo anime para tu experiencia en un MMORPG? Entonces echa un vistazo a ¡Blade & Soul!. Es rápido, llamativo y todo es cuestión de habilidad.

El combate, con sus contraataques, combos y mecánicas de esquiva, es probablemente más fluido que en cualquier otro juego de este género, lo que hace que cada combate sea intenso. El mundo inspirado en el wuxia es precioso, repleto de imponentes montañas, templos místicos y momentos narrativos dignos de una película.

Las arenas clasificatorias ponen a prueba tus habilidades, y solo los mejores sobreviven, así que puedes estar seguro de que el PVP será brutal. El sistema de PVP en mundo abierto también añade peligro a la exploración, lo cual es divertido… a menos que seas tú quien sufra una emboscada.

Por supuesto, hay bastante repetición, sobre todo en las últimas fases del juego, y seguro que te encontrarás con bastantes elementos de monetización. Sin embargo, el juego sigue siendo una auténtica pasada y, sobre todo, es juego-gratuito.

Si quieres acción trepidante, un mundo precioso y una experiencia única de MMO de artes marciales, Blade & Soul merece sin duda alguna estar en tu lista de reproducción.

14. New World: Edición Deluxe

Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2021 Desarrollador Amazon Games en el Condado de Orange Ideal para Jugadores de juegos de supervivencia y PvP

El título más reciente de esta lista, Nuevo Mundo, es un magnífico MMORPG de mundo abierto que te sumerge en la misteriosa isla de Aeternum. En esta tierra llena de peligros, magia y facciones enfrentadas, los MMO nunca habían resultado tan novedosos.

El combate es en tiempo real, se basa en las habilidades y se parece más a un RPG de acción que a un MMO tradicional. Esquivar, bloquear y calcular bien los ataques realmente importa, lo que hace que cada combate resulte intenso.

El mundo es una auténtica maravilla para la vista, con densos bosques, imponentes montañas y misteriosas ruinas que invitan a ser exploradas. Recoger recursos, fabricar objetos y construir pueblos resulta extrañamente adictivo, y el Guerras de facciones a gran escala con 100 jugadores son algunas de las mejores batallas a gran escala que se pueden encontrar en cualquier MMORPG.

El juego es de pago y tuvo un lanzamiento complicado. Sin embargo, gracias a las actualizaciones constantes, New World está mejor que nunca. Si buscas una nueva perspectiva sobre los MMORPG con combate envolvente y un mundo vivo y realista, esta es una que hay que probar.

15. DC Universe Online

Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2011 Desarrollador Juegos de Dimensional Ink Ideal para Aficionados a los superhéroes y al cómic

Por último, pero no por ello menos importante, tengo un título perfecto para cualquier fan de los superhéroes que quiera compartir sus aventuras con sus amigos. Es el único e inigualable DC Universe Online (DCUO).

Únete a DC World. Crea tu propio héroe o villano, elige tus poderes, y lucha junto a personajes emblemáticos como Batman, Superman y el Joker. El combate es rápido, en tiempo real y está lleno de acción, lo que da la sensación de se parece más a un juego de lucha arcade que a un MMO tradicional.

Las ciudades de mundo abierto, Gotham y Metrópolis, son enormes y están repletas de misiones, objetos coleccionables y caóticas batallas PvP. Las incursiones y las alertas mantienen el interés en las fases finales del juego, y las constantes actualizaciones de la historia y las expansiones aportan contenido nuevo.

Tiene más de una década, así que es normal que los gráficos se noten un poco anticuados. Sin embargo, es juego-gratuito, y con el 80 % de las reseñas en Steam siendo positivas, sigue siendo el mejor MMO de superhéroes que se ha creado jamás. Si te encanta DC o los superhéroes en general, DCUO es un juego imprescindible.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre un MMO y un MMORPG?

MMO son las siglas de «Massive Multiplayer Online» (multijugador masivo en línea), mientras que RPG significa «Role-Playing Game» (juego de rol). Los juegos que combinan elementos de ambos se conocen como MMORPG.

¿Cuáles son los cuatro grandes MMO?

World of Warcraft, Guild Wars 2, Final Fantasy XIV y The Elder Scrolls Online son los juegos que mucha gente considera las cuatro grandes de los MMO.

¿Cuál es el MMO que lleva más tiempo en funcionamiento?

Ultima Online, que se estrenó en 1997 y lleva en funcionamiento unos 28 años, es el MMO más longevo que existe.