Los 11 mejores juegos de aventura de apuntar y clicar para jugar en 2025

Los mejores juegos de aventura de apuntar y clicar que encontrarás en esta lista son todos clásicos atemporales que transmiten una atmósfera nostálgica y de videojuegos retro. Es un género que alcanzó su máximo apogeo en la década delos años 90, al fin y al cabo.

Para elaborar esta lista, he tenido en cuenta una amplia variedad de juegos de apuntar y clicar, seleccionados en función de su narrativa, la complejidad de sus acertijos y su impacto general dentro del género, lo que garantiza una selección variada capaz de atraer tanto a los principiantes como a los aficionados más veteranos.

Nuestra selección de los mejores juegos de aventura de apuntar y clicar

Si has venido aquí buscando solo los mejores juegos de aventura de apuntar y clicar, echa un vistazo a estos tres excelentes títulos que nuestro equipo ha seleccionado y que estamos seguros de que te encantarán, tanto si eres un gran aficionado al género como si eres un novato en busca de tu próximo juego:

Grim Fandango (1998) – te permite sumergirte en una historia escalofriante y estremecedora basada en la concepción mexicana del más allá, con una estética encantadora al estilo del cine negro y una trama llena de intriga y humor negro. Broken Sword: La sombra de los templarios (1996) – un título destacado que te atrapa con una trama llena de conspiraciones inspirada en hechos históricos reales, personajes memorables y un precioso estilo artístico dibujado a mano que hace que esos personajes destaquen, al igual que los distintos escenarios del juego. Monkey Island 2: La venganza de LeChuck (1991) – uno de los grandes clásicos indiscutibles del género de aventuras que pone de manifiesto la maestría creativa de LucasArts, ofreciéndote una experiencia de juego un tanto disparatada, pero muy entretenida, repleta de chistes ingeniosos, juegos de palabras, rupturas de la cuarta pared y acertijos poco convencionales.

De todos los títulos seleccionados por nuestro equipo para esta lista, estos tres juegos se sitúan, sin duda, en lo más alto del género de las aventuras gráficas.

Sin embargo, si quieres más recomendaciones o simplemente no estás de acuerdo con nuestra selección, no te preocupes. ¡Esto no ha hecho más que empezar! Solo tienes que seguir bajando para ver otros juegos de aventura de apuntar y hacer clic que podrían ser perfectos para ti.

Los 11 mejores juegos de aventura de apuntar y hacer clicPara probar

El género de los juegos de apuntar y clicar mantuvo a toda una generación de jugadores bien entretenidos durante varias décadas, regalándonos múltiples títulos emblemáticos que reflejan a la perfección lo que los videojuegos anteriores a la década de 2000de qué se trata.

Aquí te dejo una lista con los mejores juegos de aventura de apuntar y hacer clic que ha recopilado nuestro equipo, ¡y te explico por qué creo que deberías jugar a cada uno de ellos cuanto antes!

1. Grim Fandango Remasterizado [Clásico policíaco al estilo del cine negro]

Nuestra puntuación 10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Rompecabezas, Aventura Plataformas Microsoft Windows, Linux, OS X, PS4, PS Vita, Android, iOS, Nintendo Switch, Xbox One Año de estreno 1998 (Versión remasterizada: 2015) Creador Double Fine Productions Duración media de la partida 12-16 horas Características destacadas Una historia inspirada en el cine negro, unos gráficos dinámicos remasterizados y una banda sonora interpretada por una orquesta en directo

Grim Fandango Remasterizado te transporta a un mundo que te resultará a la vez familiar y nuevo. En este juego, encarnas a Manuel «Manny» Calavera, un agente de viajes que trabaja en el Departamento de la Muerte. Tu misión consiste en descubrir fallos en el sistema del más allá, lo que te llevará a emprender un viaje lleno de misterio y giros inesperados.

Por qué lo elegimos Grim Fandango Remasterizado rebosa estilo, combinando su misterio noir con un mundo sobrenatural del más allá que no se parece a nada de lo que se haya visto antes en el género.

Si te gusta resolver acertijos complicados y descubrir historias con profundidad, «Grim Fandango Remasterizado» te mantendrá enganchado. Los personajes son peculiares y el humor es muy acertado. La historia está muy bien construida, así que, si te gusta la combinación de una narrativa excelente y la resolución de acertijos, es probable que este juego te encante.

JugandoGrim Fandango Remasterizado Es como adentrarse en una película de cine negro. El juego tiene un ambiente crudo y extravagante que hace que cada zona cobre vida. Los acertijos exigen un buen ojo y un pensamiento lógico. A veces pueden resultar frustrantes, pero resolverlos es increíblemente satisfactorio.

Los gráficos actualizados hacen que «Grim Fandango» parezca una experiencia totalmente nueva, aunque sigue conservando el encanto de la versión de 1998. Los entornos detallados y los modelos de los personajes hacen que la historia resulte aún más envolvente. La banda sonora con toques de jazz compuesta por Peter McConnell es otro de los puntos fuertes. Capta a la perfección el ambiente noir y añade una capa de emoción y realismo a toda la experiencia.

Mi veredicto:Grim Fandango Remasterizado es una auténtica obra maestra de la narración dentro del género de los juegos de apuntar y hacer clic. Su apasionante trama policíaca, sus personajes memorables y su dinámico estilo artístico lo convierten en un título destacado.

u/GrimFanatic

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Una remasterización visualmente impresionante de un clásico. La historia es cautivadora, aunque algunos rompecabezas parecen un poco anticuados.

Nuestra puntuación 10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Aventura, Independiente Plataformas Windows, Mac OS, PlayStation, Palm OS, Windows Mobile Año de estreno 1996 (Versión revisada: 2024) Creador Revolution Software S.L. Duración media de la partida 12-15 horas Características destacadas Estilo artístico dibujado a mano, historia de fantasía histórica, acertijos desafiantes

Broken Sword – La sombra de los templarios: Reforge«d» es un clásico atemporal que combina la ficción histórica con acertijos cautivadores. La trama entrelaza hechos históricos reales con un misterio intrigante, que te lleva a través de una serie de acertijos que mantendrán tu mente en vilo.

Los temas de fantasía histórica del juego son muy cautivadores. Te pondrás en la piel de George Stobbart, un turista que se ve envuelto en una trama de intrigas políticas tras presenciar la explosión de una bomba en París. Los acertijos del juego están ingeniosamente diseñados, lo que te proporciona una sensación de satisfacción cada vez que resuelves uno.

Por qué lo elegimos Broken Sword: La sombra de los templarios: Reforged te atrapa con sus ingeniosas tramas y su magnífico diseño artístico, que da un nuevo aire a un clásico.

JugandoLa espada rota Es como estar dentro de una novela de aventuras de alto riesgo. Los acertijos del juego son gratificantes, pero pueden resultar complicados, por lo que exigen paciencia y lógica. Por mi experiencia, la sensación de descubrimiento al resolverlos me mantuvo enganchado, incluso cuando me topaba con obstáculos.

Algunos rompecabezas pueden resultar frustrantes, sobre todo si no estás familiarizado con el género, pero siempre hay pistas disponibles que pueden ayudarte a orientarte en la dirección correcta. El ritmo del juego está bien equilibrado, lo que permite que la historia avance sin que parezca apresurada.

La espada rotaEl estilo artístico dibujado a mano es una obra de arte en sí mismo. Los entornos son exuberantes y detallados, lo que hace que cada escena parezca un cuadro que cobra vida. La versión «Reforged» cuenta con gráficos actualizados que dan un nuevo aire al juego sin perder el encanto original. La banda sonora, compuesta por Barrington Pheloung, contribuye a la atmósfera general y se integra a la perfección con la narrativa del juego.

Mi veredicto:Broken Sword: La sombra de los templarios: Reforged Es un juego imprescindible para cualquier amante de los misterios históricos con un toque de fantasía.

u/HistoryBuff

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Los gráficos renovados dan un nuevo aire a esta historia atemporal. La trama sigue siendo sólida, pero algunas mecánicas resultan un poco torpes.

3. Monkey Island 2 Edición Especial: La venganza de LeChuck [Rompecabezas desafiantes y originales]

Nuestra puntuación 9.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Aventura, Rompecabezas Plataformas Windows Año de estreno 1991 (Edición especial: 2013) Creador LucasArts Duración media de la partida 8-10 horas Características destacadas Gráficos de alta definición, voces en off y un nuevo sistema de pistas

Monkey Island 2 Edición Especial: La venganza de LeChuck lleva la aventura pirata a nuevas cotas. Como el mejor pirata del Caribe, Guybrush Threepwood regresa para enfrentarse a la versión zombi de LeChuck, que ha vuelto en busca de venganza. Este juego destaca por sus mecánicas de puzles únicas y originales, que te obligan a pensar de forma diferente para resolver los retos.

Este juego está repleto de rompecabezas desafiantes que requieren algo más que simple prueba y error. La historia gira en torno al intento de Guybrush de burlar al resucitado LeChuck, al tiempo que se enfrenta a piratas excéntricos y retos extraños, incluido el famoso concurso de escupir. Con una ingeniosa mezcla de humor y acción, el juego resulta atractivo para quienes disfrutan de los rompecabezas que obligan a pensar de forma creativa.

Por qué lo elegimos Monkey Island 2 Edición Especial: La venganza de LeChuck demuestra que el humor y el desafío pueden coexistir, animándote a superar acertijos que se vuelven cada vez más divertidos cuanto más fracasas.

JugandoMonkey Island 2 es como sumergirse en la vida de un pirata a través de una serie de acertijos ingeniosos y desconcertantes. Personalmente, resolver los acertijos me pareció divertido y gratificante. Los controles y la interfaz mejorados de la edición especial hacen que el juego sea más fluido, pero la dificultad de los acertijos sigue siendo alta, lo que a veces puede provocar momentos de frustración para los jugadores novatos.

Los gráficos de alta definición de la edición especial dan vida al clásico La Isla de los Monos estilo a la era moderna. La banda sonora es otro de los puntos fuertes, con una partitura renovada que complementa a la perfección la aventura pirata. Además, las nuevas voces dotan a los personajes de más personalidad y profundidad.

Mi veredicto:Monkey Island 2 Edición Especial: La venganza de LeChuck es un clásico que resiste el paso del tiempo. Sus rompecabezas desafiantes, sus imágenes vibrantes y sus personajes inolvidables lo convierten en un juego imprescindible para cualquier aficionado a las aventuras gráficas.

u/PuzzleMaster

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Una combinación perfecta de humor y acertijos desafiantes. Los gráficos remasterizados son preciosos y el doblaje le aporta profundidad.

4. El día del tentáculo: Remasterizado [Rompecabezas únicos y una alocada aventura a través del tiempo]

Nuestra puntuación 9.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Aventura, Rompecabezas Plataformas Windows, Mac OS, PlayStation 4, PS Vita, iOS, Linux, Xbox One Año de estreno 1993 (Remasterizada: 2016) Creador Double Fine Productions Duración media de la partida 12-14 horas Características destacadas Mecánicas de puzles de viajes en el tiempo, gráficos dibujados a mano y audio original y remasterizado

Dicho estoEl día del tentáculo Decir que es «solo un juego divertido» sería hacerle un flaco favor, ya que también es uno de los los mejores juegos de rompecabezasaquí.

En este juego, resolverás acertijos viajando entre el pasado, el presente y el futuro, utilizando diferentes personajes para provocar un efecto dominó a lo largo de las líneas temporales. El humor es peculiar y, a menudo, extravagante, lo que lo convierte en la elección perfecta para los aficionados a la comedia poco convencional combinada con una mecánica de juego ingeniosa.

El juego gira en torno a Bernard Bernoulli y su peculiar grupo de amigos, que intentan impedir que el malvado Tentáculo Púrpura se apodere del mundo. Cada personaje cuenta con habilidades únicas que ayudan a resolver acertijos, y la mecánica de los viajes en el tiempo le da al juego un toque novedoso.

Por qué lo elegimos El día del tentáculo: Remasterizado aprovecha el caos de la mejor manera posible y convierte el viaje en el tiempo en uno de los ejercicios mentales más entretenidos que se han creado jamás.

Personalmente, me ha resultado muy satisfactorio resolver acertijos alterando el pasado para cambiar el presente. Los controles son fluidos y el sistema de pistas resulta útil si te quedas atascado, aunque algunos acertijos pueden seguir dándote quebraderos de cabeza. El humor disparatado que impregna todo el juego hace que la experiencia sea muy divertida, incluso cuando los acertijos se complican.

Los gráficos remasterizados dan vida a un estilo vibrante y dibujado a mano, con colores vivos y entornos detallados. Se conserva el encanto de la vieja escuela, y puedes volver al estilo artístico original si prefieres una experiencia más nostálgica. La música y los efectos de sonido también se han remasterizado, lo que contribuye a crear una atmósfera envolvente con melodías pegadizas.

Mi veredicto:El día del tentáculo: Remasterizado es un juego de aventuras y puzles de primera categoría que resulta a la vez divertidísimo y estimulante. Sus ingeniosos puzles y su humor extravagante lo diferencian del resto de juegos de apuntar y hacer clic.

sin Viajero en el tiempo

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Una deliciosa mezcla de humor peculiar y acertijos ingeniosos. Los gráficos remasterizados son de primera categoría, aunque algunos acertijos pueden resultar desconcertantes.

5. Centum [Ideal para los amantes de las aventuras de misterio que te hacen pensar]

Nuestra puntuación 9.3

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Aventura de apuntar y hacer clic, terror psicológico Plataformas Windows, macOS, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S Año de estreno 2025 Creadores Hack The Publisher, Serenity Forge Duración media de la partida 4-5 horas Características destacadas Una narrativa basada en las decisiones del jugador que influye en el comportamiento de la IA y ofrece múltiples finales, con un narrador poco fiable y una mecánica de realidad cambiante

Cien Te atrapa enseguida: lo que empieza como un sencillo rompecabezas de apuntar y hacer clic se convierte rápidamente en un laberinto psicológico. Te pones en la piel de un prisionero atrapado en unas instalaciones asépticas, obligado a responder a preguntas extrañas y a resolver pruebas de lógica que parecen conocerte demasiado bien. Cada decisión se percibe como algo personal, y cada enigma revela una nueva capa de inquietud.

JugandoCien es como si te estuvieran mirando mientras juegas. El juego analiza tus reacciones, distorsionando espacios y diálogos familiares de formas inquietantes. En un momento estás resolviendo un rompecabezas lógico y, al siguiente, tus decisiones empiezan a influir en la historia. Me quedé atascado un par de veces, pero incluso la frustración parece intencionada; forma parte de la forma en que el juego crea tensión y control.

Por qué lo elegimos Cien combina ingeniosos acertijos con una narrativa psicológica que te hace cuestionar cada paso.

El diseño minimalista encaja a la perfección con su atmósfera. Una iluminación cruda, pasillos asépticos y sonidos distorsionados crear una atmósfera que resulte a la vez vacía y opresiva. Cada parpadeo, cada eco y cada fallo técnico contribuyen a la sensación de paranoia. El inquietante murmullo de la banda sonora te mantiene en vilo sin romper nunca la inmersión.

Mi veredicto: Cien Es inquietante, ingenioso y profundamente personal. Es ideal para aquellos jugadores a los que les encanta resolver acertijos que ponen a prueba no solo su lógica, sino también su cordura.

6. Full Throttle: Remasterizado [Una aventura llena de acción y acertijos]

Nuestra puntuación 9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Aventura, Rompecabezas, Acción Plataformas Windows, macOS, PS4, Xbox One, iOS, Linux Año de estreno 1995 (Remasterizada: 2017) Creadores Desarrollado por LucasArts y Tim SchaferDouble Fine Productions Duración media de la partida 6-8 horas Características destacadas Una historia llena de acción, persecuciones en moto y mecánicas de puzles únicas

Full Throttle: Remasterizado ofrece una emocionante mezcla de acción y rompecabezas desafiantes que es difícil de encontrar en el género de «apuntar y hacer clic». Este juego sigue al rudo Ben Throttle, siempre con sus gafas de sol, mientras se abre paso por un mundo postapocalíptico lleno de persecuciones en moto a toda velocidad, carreras de demolición y ingeniosos rompecabezas.

El juego cuenta con una trama tan llena de acción como apasionante. Ben Throttle, el líder de una banda de moteros, se ve envuelto en un mundo de conspiraciones corporativas y persecuciones trepidantes. La combinación única de secuencias de acción, como persecuciones en moto y una emocionante carrera de demolición, junto con intrincados rompecabezas, hace de este un título destacado.

JugandoA toda velocidad es una pasada. Las secuencias de acción trepidantes, sobre todo las persecuciones en moto, te hacen sentir como si estuvieras en plena aventura a toda velocidad. Los acertijos, por otro lado, exigen pensamiento creativo y paciencia.

Por qué lo elegimos Full Throttle: Remasterizado Es pura adrenalina: motos veloces, acertijos ingeniosos y un mundo que huele a gasolina y a problemas.

Personalmente, me pareció refrescante el equilibrio entre la acción y la resolución de acertijos. Es una aventura que te mantiene enganchado en varios niveles. Aunque la acción es emocionante, algunos de los acertijos pueden resultar un poco complicados, sobre todo si eres nuevo en este tipo de juegos. Pero ese desafío es parte de lo que hace que el juego sea tan gratificante.

La versión remasterizada de A toda velocidad da vida a la icónica animación del original con gráficos de alta definición. El estilo artístico dibujado a mano conserva ese aire retro, pero se ha pulido con colores vivos y entornos detallados. La banda sonora, compuesta por el legendario Peter McConnell, es otro de los puntos fuertes.

Mi veredicto:Full Throttle: Remasterizado es una emocionante aventura de «apuntar y hacer clic» repleta de acción, perfecta para cualquiera que busque una experiencia de juego más dinámica.

u/BikerChick

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Un juego trepidante y atractivo con una trama apasionante. La edición remasterizada mejora la experiencia, pero la duración del juego es relativamente corta.

7. Indiana Jones y el destino de la Atlántida [Aventura clásica de búsqueda del tesoro para PC]

Nuestra puntuación 9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Aventura, puzles, apuntar y hacer clic Plataformas Microsoft Windows, Wii, Linux, FM Towns, Amiga, macOS, Macintosh, DOS, AmigaOS Año de estreno 1992 Creador LucasArts Duración media de la partida 10-15 horas Características destacadas Ramificaciones en la trama (Ingenio, Fuerza bruta, Equipo), acertijos basados en diálogos y una narrativa al estilo de Indiana Jones

Indiana Jones y el destino de la Atlántida captura el espíritu de la aventura con una historia que parece una película perdida de la saga. En lugar de limitarse a repetir lo ya visto en las películas, LucasArts ha creado una historia totalmente nueva en la que los nazis buscan la mítica ciudad de la Atlántida. Esa elección aporta originalidad y profundidad al juego, sin dejar de ser fiel al estilo de Indiana Jones: viajes por todo el mundo, búsqueda de reliquias y diálogos ingeniosos.

Lo más destacado aquí es la estructura ramificada. Puedes elegir entre tres estilos de juego diferentes: acertijos y diálogos («Ingenio»), secuencias de mucha acción («Puños») o una combinación de ambos junto a Sophia Hapgood como compañera («Equipo»). Esto hace que volver a jugar resulte gratificante, ya que cada ruta ofrece una experiencia diferente.

Por qué lo elegimos Indiana Jones y el destino de la Atlántida tiene ese aire de aventura cinematográfica; te permite explorar, luchar y burlar a los nazis en tu búsqueda de mitos y gloria.

JugandoEl destino de la Atlántida ofrece una experiencia inmersiva. A mí, personalmente, me encantó resolver los acertijos de la ruta «Wits», donde el juego se centraba en opciones de diálogo que cambiaban el desenlace. Al mismo tiempo, el combate de la ruta «Fists» aporta variedad, aunque resulte un poco torpe para los estándares actuales. Algunos acertijos pueden dejarte dándole vueltas al cabeza durante un rato, pero eso también forma parte de lo que hace que resolverlos resulte tan satisfactorio.

Visualmente, el juego sigue conservando el característico estilo de LucasArts: entornos detallados en pixel art, personajes expresivos y escenarios memorables, como ruinas antiguas y misteriosos yacimientos arqueológicos. La banda sonora es otro de sus puntos fuertes, ya que evoca la grandiosidad de los icónicos temas cinematográficos de John Williams, al tiempo que incorpora temas originales y evocadores que encajan a la perfección con la aventura.

Mi veredicto:Indiana Jones y el destino de la Atlántida Se considera una de las mejores aventuras gráficas jamás creadas. Su ingenioso diseño, su sólida trama y sus múltiples caminos de juego la convierten en un clásico atemporal.

u/IndyFan

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Una aventura épica que captura el espíritu de las películas. Los acertijos son desafiantes y la historia te sumerge por completo.

8. El viaje más largo [Una aventura épica con una trama cautivadora]

Nuestra puntuación 8.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Aventura, RPG, «apuntar y hacer clic» Plataformas Microsoft Windows, iOS Año de estreno 1999 Creador FunCom Duración media de la partida 20 horas Características destacadas Una narrativa brillante, un amplio elenco de personajes secundarios y una gran variedad de acertijos

El viaje más largo te sumerge en un mundo rico y cautivador donde la historia es lo más importante. Entras en la piel de April Ryan, una joven encargada de salvar dos mundos: la fantástica Arcadia y la distópica Stark. Este juego trata de vivir y explorar un mundo plenamente desarrollado con una historia que realmente importa.

La construcción del mundo es uno de los principales atractivos del juego, y la enorme cantidad de trasfondo y personajes secundarios te hace sentir que realmente te estás adentrando en un universo vasto y complejo. Lo que realmente destaca aquí es la diversidad de los acertijos; cada sección del juego ofrece algo único y te mantiene enganchado sin abrumarte.

JugandoEl viaje más largo Es como ponerse en la piel de un héroe a su pesar en una novela bien escrita. A medida que resuelves los acertijos, vas conociendo a los personajes, lo que hace que lo que está en juego te resulte más personal. Los escenarios de ambos mundos, Arcadia y Stark, están magníficamente diseñados, pero es la narrativa lo que te mantiene enganchado.

Por qué lo elegimos El viaje más largo conmueve profundamente con una narrativa emotiva que hace que cada descubrimiento se sienta merecido y que cada mundo merezca la pena explorar.

Sin embargo, es posible que el ritmo del juego no guste a todo el mundo. Hay momentos en los que se hace un poco lento, y volver sobre los propios pasos puede resultar repetitivo si no se tiene cuidado. Pero para quienes disfrutan de una experiencia narrativa envolvente, el esfuerzo merece la pena.

El viaje más largoLos fondos pintados a mano le dan un aspecto atemporal. El estilo artístico encaja a la perfección con la narrativa, ofreciendo entornos exuberantes que te sumergen en la historia y te hacen sentir como si estuvieras explorando otro mundo. Aunque los gráficos han envejecido un poco desde su lanzamiento, siguen luciendo muy bien, sobre todo por la forma en que transmiten los diferentes matices de ambos mundos.

Mi veredicto: El viaje más largo Es un juego imprescindible para cualquier amante de las aventuras con una trama bien desarrollada. Se trata de un juego en el que se da tanta importancia a la exploración de los personajes y el mundo como a la resolución de acertijos.

u/NarrativeLover

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Una historia magníficamente narrada con personajes muy bien desarrollados. El ritmo puede resultar lento en algunos momentos, pero merece la pena leerla.

9. The Walking Dead: La serie definitiva de Telltale [Un apasionante thriller de zombis con una trama ramificada]

Nuestra puntuación 8.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Aventura, Terror, Point and Click Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360, Mac OS, Android, iOS Año de estreno 2012 Creador Skybound Games Duración media de la partida ~30 horas (para todos los episodios) Características destacadas Tramas con múltiples ramificaciones, narrativa centrada en los personajes, intenso terror de supervivencia

The Walking Dead: La serie definitiva de Telltale redefine el género de los juegos de aventura con su narrativa profundamente envolvente, en la que cada elección cuenta. Esta serie te permite vivir el apocalipsis zombi a través de los ojos de Lee Everett, un delincuente convicto convertido en protector de una joven llamada Clementine. A medida que te abres camino por este mundo peligroso, tus decisiones tienen consecuencias duraderas que afectan tanto a las personas que te rodean como al desenlace de la historia.

Lo que distingue a esta serie es cómo combina la emoción de la supervivencia ante los zombis con decisiones trascendentales. Cada episodio te reta no solo a sobrevivir, sino también a tomar decisiones que pueden salvar o costar vidas, y la carga emocional de estos momentos es muy intensa. Si te gustan los juegos en los que tus decisiones realmente importan, este te ofrece una experiencia satisfactoria llena de altibajos emocionales.

JugandoThe Walking Dead: La serie definitiva de Telltale es intenso y sumerge al jugador por completo. La profundidad emocional de la historia me cautivó, y la forma en que los personajes evolucionan en función de tus decisiones me hizo sentir que realmente estaba influyendo en sus vidas. El ritmo del juego te mantiene en vilo mientras intentas equilibrar la necesidad de sobrevivir con los dilemas morales.

Por qué lo elegimos The Walking Dead: La serie definitiva de Telltale da donde más duele; cada decisión deja huella, cada pérdida perdura, y eso es precisamente lo que la hace inolvidable.

Aunque la jugabilidad es atractiva, no está exenta de defectos. Algunas de las secuencias de tiempo real pueden resultar demasiado exigentes, y hay momentos en los que la dificultad se dispara, lo que dificulta el avance. Sin embargo, la narrativa y el desarrollo de los personajes compensan con creces estos momentos. Es un juego que te recompensa por involucrarte emocionalmente con los personajes y la historia.

El estilo artístico en The Walking Dead: La serie definitiva de Telltale utiliza el estilo «cel-shading», lo que le confiere una estética de cómic que encaja muy bien con la temática postapocalíptica. No es hiperrealista, pero resulta visualmente impactante, lo que contribuye a crear la atmósfera adecuada al tiempo que mantiene un toque estilístico que encaja muy bien con la narrativa.

La banda sonora complementa a la perfección la atmósfera, con una música inquietante que intensifica la tensión emocional. El diseño de sonido, especialmente los gruñidos y los sonidos de los zombis, contribuye a crear una sensación de terror constante y realza la experiencia de terror de supervivencia.

Mi veredicto: The Walking Dead: La serie definitiva de Telltale Es un juego imprescindible para cualquier amante de los títulos centrados en la historia y con gran carga emocional. Su narrativa cautivadora, sus personajes memorables y sus decisiones difíciles te mantendrán enganchado de principio a fin.

u/ZombieFan

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Una experiencia llena de emoción y decisiones trascendentales. Los gráficos remasterizados y el doblaje mejoran la experiencia.

10. Thimbleweed Park [Una aventura policíaca de estilo moderno-retro con la mecánica clásica de apuntar y hacer clic]

Nuestra puntuación 8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Aventura, Rompecabezas Plataformas Microsoft Windows, Linux, macOS, Xbox One, PlayStation 4, iOS, Nintendo Switch, Android, Amazon Luna Año de estreno 2017 Creador La caja de juguetes de los horribles Duración media de la partida 8-10 horas Características destacadas Gráficos de estilo moderno-retro, humor negro, narrativa compleja

Thimbleweed Park es una carta de amor a la época dorada de las aventuras gráficas, con un toque de narrativa moderna. Ambientado en un pueblecito peculiar y misterioso, el juego te reta a resolver un espeluznante asesinato utilizando tu ingenio y tu habilidad para resolver acertijos. Si te gustan los thrillers policíacos mezclados con humor poco convencional, este juego es una auténtica delicia.

El encanto del juego reside en su mundo y sus personajes, ricamente detallados, cada uno con su propia y peculiar historia y sus propias motivaciones. A medida que te adentras en Thimbleweed Park, te pondrás en la piel de varios personajes, cada uno de los cuales aportará sus habilidades únicas para resolver acertijos y desvelar los misteriosos secretos de la ciudad.

Me quedé cautivado por la atmósfera única del juego. El escenario inquietante, junto con los diálogos ingeniosos y los personajes extraños, crea una narrativa fascinante que me mantuvo enganchado de principio a fin. El hecho de poder jugar con varios personajes me permitió resolver los acertijos de diferentes maneras, y fue muy satisfactorio descifrarlos.

Por qué lo elegimos Thimbleweed Park Es como toparse con un programa nocturno un poco raro: una mezcla a partes iguales de inquietante, divertidísimo y brillantemente autoconsciente.

La jugabilidad puede resultar complicada en ocasiones, sobre todo si no estás acostumbrado a las mecánicas clásicas de los juegos de «apuntar y hacer clic». Pero no es un juego en el que te quedes atascado durante mucho tiempo. Siempre hay una solución si te fijas bien en el entorno o en las opciones de diálogo. Aunque algunos acertijos me parecieron más intuitivos que otros, la experiencia en general fue fluida y disfruté cada momento.

Thimbleweed Park utiliza un estilo pixel art moderno y retro, perfecto para capturar ese aire nostálgico de los juegos de aventuras clásicos sin dejar de parecer fresco. La iluminación y los detalles sutiles, como el parpadeo de un letrero de neón o la niebla del fondo, realzan la atmósfera sin distraer la atención de la historia.

La banda sonora es igualmente impresionante, con una partitura original y llena de suspense que complementa el misterio y el humor de la narración. La combinación de los elementos visuales y sonoros contribuye a crear una experiencia envolvente que hace que la ciudad cobre vida, a pesar de estar plagada de sucesos extraños.

Mi veredicto: Thimbleweed Park destaca como uno de los mejores juegos independientes de aventuras de apuntar y hacer clic de los últimos años. Su mezcla de encanto retro, narrativa moderna y humor memorable lo convierte en un juego imprescindible tanto para los aficionados al género como para los recién llegados.

u/RetroGamer

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Un viaje nostálgico con un toque moderno. El humor es ingenioso y los acertijos son gratificantes, aunque a algunos les puedan resultar complicados.

11. Gabriel Knight: Los pecados del padre [Un emocionante drama policíaco sobrenatural con personajes excepcionales]

Nuestra puntuación 8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Aventura, misterio, «apuntar y hacer clic» Plataformas Microsoft Windows, Macintosh, DOS, MS-DOS, Classic Mac OS Año de estreno 1993 (Edición del 20.º aniversario: 2014) Creadores Sierra On-Line, Phoenix Online Studios Duración media de la partida 10-15 horas Características destacadas Una trama sobrenatural, personajes memorables y una mecánica detallada de investigación criminal

Gabriel Knight: Los pecados del padre te sumerge en el mundo de los misterios sobrenaturales y la resolución de crímenes. Te pondrás en la piel de Gabriel Knight, un investigador de lo paranormal y novelista, mientras desentraña una escalofriante trama llena de rituales vudú, asesinatos y oscuros secretos.

El principal atractivo del juego reside en su diseño inteligente y su historia con múltiples capas. En el papel de Gabriel, te adentrarás en una serie de rompecabezas complejos e investigaciones criminales, en las que cada pista y cada interacción con los personajes te acercarán más al descubrimiento de la verdad. Jugando Gabriel Knight: Los pecados del padre Da la sensación de formar parte de una serie policíaca de las de antes, pero con un toque sobrenatural. A mí, personalmente, me gustó la combinación entre el trabajo de investigación y la atmósfera inquietante. Pasarás el rato hablando con distintos personajes, recopilando información y resolviendo acertijos que no son demasiado difíciles, pero que requieren pensar un poco.

Por qué lo elegimos Gabriel Knight: Los pecados del padre te sumerge en su misterio impregnado de vudú con una historia que es a partes iguales espeluznante y cautivadora.

Sin embargo, no está exento de peculiaridades. La interfaz puede parecer un poco anticuada y algunos acertijos pueden resultar demasiado enigmáticos para los jugadores noveles. Pero eso forma parte del encanto para los aficionados de toda la vida a las aventuras gráficas. La narrativa y las interacciones entre los personajes compensan con creces cualquier pequeño inconveniente en la mecánica del juego. Te verás enganchado a la historia y con ganas de resolver cada misterio que te plantee el juego.

La edición del 20.º aniversario de Gabriel Knight: Los pecados del padre Incluye gráficos actualizados, pero las imágenes de estilo retro siguen captando la atmósfera inquietante del original. La música evocadora y los sonidos ambientales contribuyen a sumergirte aún más en la historia. Se mantiene una tensión constante a lo largo de todo el juego, gracias tanto a la banda sonora como a los efectos de sonido.

Mi veredicto: Gabriel Knight: Los pecados del padre es una cautivadora mezcla de misterio, terror sobrenatural y una narrativa ingeniosa. Su fascinante historia, combinada con personajes interesantes y una atmósfera inquietante, la convierte en una de las mejores del género «punta y haz clic».

Tú/Fan de Supernatural

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Una historia apasionante con personajes muy bien desarrollados y una trama cautivadora. La edición remasterizada mejora la experiencia, aunque a algunos les pueda parecer que el ritmo es lento.

Próximos juegos de aventura de apuntar y hacer clic

El género de la aventura no parece que vaya a perder fuelle a corto plazo: 2026 se perfila como un año espectacular para los juegos centrados en la narrativa. Estos próximos títulos parecen dispuestos a combinar ingeniosos rompecabezas con esa magia clásica de los juegos de apuntar y hacer clic de la que nunca nos cansamos:

El siervo del lago (por confirmar, 2026) – Este ya me ha llamado la atención. Se trata de un inquietante misterio de fantasía ambientado en torno a un lago maldito, que promete una mitología profunda, diálogos con ramificaciones y decisiones morales que realmente te sacuden. Si te gusta el folclore oscuro y las atmósferas densas, este es el juego que no te puedes perder.

– Este ya me ha llamado la atención. Se trata de un inquietante misterio de fantasía ambientado en torno a un lago maldito, que promete una mitología profunda, diálogos con ramificaciones y decisiones morales que realmente te sacuden. Si te gusta el folclore oscuro y las atmósferas densas, este es el juego que no te puedes perder. Dos reinos: Susurros desde la Grieta (fecha por confirmar, 2026) – Un misterio que traspasa las dimensiones, repleto de imágenes surrealistas y matices filosóficos. Espero una narrativa con múltiples capas, diálogos que dependan de las decisiones del jugador y acertijos que desafíen la realidad y pongan a prueba tanto tu mente como tu sentido de la moral.

– Un misterio que traspasa las dimensiones, repleto de imágenes surrealistas y matices filosóficos. Espero una narrativa con múltiples capas, diálogos que dependan de las decisiones del jugador y acertijos que desafíen la realidad y pongan a prueba tanto tu mente como tu sentido de la moral. Los ritos oscuros de Arkham (fecha por determinar, 2026) – Una aventura de terror cósmico inspirada en Lovecraft; esta parece salvaje. Prepárate para rituales ocultistas y una inquietante sensación de terror a medida que descubres lo que se esconde bajo las sombrías calles de la ciudad.

Estas próximas aventuras demuestran que el género sigue evolucionando: historias más elaboradas, decisiones más profundas y mundos que te sumergen en ellos desde el primer clic.

Mi opinión general sobre los mejores juegos de apuntar y clicar

Los juegos de aventura de apuntar y hacer clic siguen siendo algunos de los mejores para los jugadores que buscan historias sólidas, acertijos ingeniosos y personajes memorables. Aquí hay algo para todo tipo de aventureros:

Para los amantes del humor negro y las novelas policíacas → Grim Fandango Remasterizado . Su ambientación al estilo noir y sus peculiares personajes del más allá hacen que cada acertijo parezca parte de una película surrealista que realmente puedes resolver.

. Su ambientación al estilo noir y sus peculiares personajes del más allá hacen que cada acertijo parezca parte de una película surrealista que realmente puedes resolver. Para los jugadores a los que les encantan los rompecabezas creativos y la comedia absurda → El día del tentáculo: Remasterizado . Saltar de una línea temporal a otra para arreglar el pasado y salvar el futuro es tan divertido como parece, y el doble de extraño.

. Saltar de una línea temporal a otra para arreglar el pasado y salvar el futuro es tan divertido como parece, y el doble de extraño. Para los jugadores a los que les gustan las historias y buscan emociones fuertes → The Walking Dead: La serie definitiva de Telltale . Cada decisión deja huella, cada pérdida duele más, y la historia perdura mucho después de que aparezcan los créditos.

. Cada decisión deja huella, cada pérdida duele más, y la historia perdura mucho después de que aparezcan los créditos. Para los jugadores que se apasionan por la creación de mundos detallados y las historias conmovedoras → El viaje más largo. Una obra maestra de desarrollo pausado que recompensa la paciencia con una rica mitología y un mundo inolvidable a caballo entre la magia y la tecnología.

Sea cual sea tu estilo de juego, estas aventuras te recuerdan por qué los juegos de «apuntar y hacer clic» siguen siendo los reyes: son ingeniosos, divertidos y están llenos de emoción.

Preguntas frecuentes