Los 25 mejores juegos cooperativos para pasar un buen rato con amigos y familiares

Jugar en solitario está muy bien, pero los mejores juegos cooperativos aportan una energía totalmente diferente. Unirse a amigos o familiares convierte las misiones sencillas en momentos caóticos, divertidísimos e inolvidables.

Ya sea en línea o cara a cara, el modo cooperativo crea una conexión inmediata y hace que cada victoria se sienta como un logro conjunto. Tener una buena selección de juegos a mano es ideal para volver a jugar con un viejo amigo o estrenar una nueva consola con tus amigos.

El modo cooperativo abarca todos los géneros, así que siempre hay algo nuevo que probar. Teniendo esto en cuenta, espero que estés listo para una lista enorme de juegos cooperativos a los que vale la pena jugar a continuación.

Nuestra selección de los mejores juegos cooperativos

Cuando se trata de jugar juntos, encontrar el juego cooperativo perfecto puede convertir una experiencia buena en algo inolvidable. Los juegos cooperativos ofrecen acción trepidante,cooperativa resolución de problemas, o simplemente un actividad relajante. Estas son nuestras mejores opciones:

Warhammer 40.000: Space Marine II – Conviértete en un Marine Espacial junto a tus amigos para defender el Imperio frente a los implacables ataques alienígenas. Remanente II – Únete a otros jugadores y acaba con dioses similares a Cthulhu que intentan alterar la realidad. Risk of Rain 2 – Haz un aterrizaje forzoso en un planeta alienígena y escapa mientras te abres paso a tiros entre su flora y fauna. ¡Ups!

¿Eso es todo? ¡No! ¡Sigue leyendo para descubrir la lista completa de los mejores juegos cooperativos!

Los 25 mejores juegos cooperativos para jugar con amigos y familiares

¿Estás listo para sumergirte en una lista cuidadosamente seleccionada de los mejores juegos cooperativos? Desde emocionantes shooters hasta relajantes simuladores, estos títulos muestran lo mejor que ofrece este género y te garantizan horas de diversión y momentos inolvidables con amigos y familiares.

Tanto si quieres enfrentarte a hordas de zombis, construir una tranquila granja o explorar mundos alienígenas, esta colección tiene algo para todos los gustos. Así que prepárate, llama a tus compañeros de modo cooperativo y Prepárate para descubrir tu próximo juego favorito!

Publicado Disponible en Metascore 2024 PC, Xbox Series S y X, y PlayStation 5 PC: 82/100

Xbox Series X: 83/100

PS5: 80/100

¿Sueñas con convertirte en un marine espacial y acabar con alienígenas y paganos por igual? No busques más: Warhammer 40.000: Space Marine 2. Una auténtica joya dentro de la El universo de Warhammer 40.000, el juego permite a los jugadores unirse a sus amigos para defender el Imperium en la piel de uno de estos Space Marines de metal.

El juego ofrece una combinación perfecta de mecánicas innovadoras y acción trepidante, lo que lo convierte en la opción ideal para largas sesiones con amigos de confianza. Lanzado en 2024, ofrece una jugabilidad trepidante al tiempo que sumerge a los jugadores en la historia del Imperium, mientras unen fuerzas con otros Marines Espaciales para acabar con oleadas implacables de enemigos.

Publicado Disponible en Metascore 2023 PC, Xbox Series S y X, y PlayStation 5 PC: 80/100

Xbox Series X: 85/100

PS5: 80/100

ImagenDark Souls con el caos interdimensional en lugar de castillos medievales y dioses carbonizados, y ya tienes Remanente II. Esta intensa experiencia cooperativa juego de rol de acción invita a los jugadores y a sus amigos a equiparse y enfrentarse a monstruos colosales, plantas con conciencia propia y amenazas despiadadas procedentes de todos los rincones de su impredecible universo. Lo que distingue al juego es su generación aleatoria del mundo, lo que garantiza una gran rejugabilidad, un botín emocionante para mejorar a los personajes y jefes finales desafiantes capaces de aniquilar a los equipos desprevenidos.

Publicado en2023, Remanente II transmite magistralmente el mensaje de que es mejor enfrentarse a adversidades insuperables junto a los amigos que perecer en soledad, gracias a su magnífica mecánica cooperativa.

Publicado Disponible en Metascore 2020 PC, Xbox One y Xbox Series X, PlayStation 4 y 5, y Nintendo Switch PC: 85/100

Xbox One: 79/100

Xbox Series X: por determinar

PS4/PS5: Por determinar

Nintendo Switch: por determinar

Publicado en2019, Risk of Rain 2 Rápidamente se consolidó como uno de los mejores juegos cooperativos, con una premisa apasionante en la que los jugadores se ven sumergidos en un planeta alienígena de mundo abierto repleto de monstruos cada vez más poderosos. Cuanto más tiempo sobreviven los jugadores, más fuertes se vuelven sus enemigos, lo que da lugar a un desafío intenso e impredecible.

En esencia, el juego es una caótica fiesta de botín en la que los jugadores pueden pasar de luchar por sobrevivir a los primeros ataques a aniquilar hordas de enemigos en cuestión de segundos, siempre y cuando consigan capear el temporal inicial. Su sistema roguelike garantiza que no haya dos partidas iguales, lo que aumenta su rejugabilidad. La experiencia resulta aún más divertida con amigos que comparten los mismos gustos, especialmente aquellos a los que les encanta acumular botín y acumular objetos que rompen el equilibrio del juego para desatar el caos definitivo.

Publicado Disponible en Metascore 2017 PC, PlayStation 4, Xbox One, iOS (iPad) PC: 93/100

Este título sigue siendo uno de los favoritos de los fans, ya que ofrece a los jugadores la oportunidad de embarcarse en una campaña completa, todo ello mientras se enfrentan a momentos hilarantes, como discutir sobre el destino de una ardilla parlante. Aunque las travesuras no faltan, el juego también ofrece una historia increíble y un combate táctico y profundo. Los jugadores pueden elaborar estrategias juntos, utilizando barriles explosivos y potentes combinaciones de hechizos para vencer a los enemigos.

El verdadero encanto de Divinity: Original Sin 2 radica en la libertad que ofrece a los jugadores para afrontar los retos de forma creativa, lo que lo convierte en un juego perfecto para amigos a los que les guste trabajar en equipo. El juego es una fantástica combinación de una narrativa rica, una mecánica de juego estratégica y diversión cooperativa, siempre y cuando el trabajo en equipo sea lo suficientemente armonioso como para que todos puedan disfrutar de la aventura.

Publicado Disponible en Metascore 2020 PC, PlayStation 5, Xbox Series S y X PC: Por determinar

Xbox Series X: 75/100

PS5: 76/100

Tras su lanzamiento completo en 2020, Phasmophobia se ha consolidado como una experiencia de terror cooperativo excepcional. Los jugadores se unen a sus amigos para cazar fantasmas, no para exorcizarlos, sino para reunir pistas e identificar correctamente a la entidad espectral antes de escapar del lugar. Hay mucho en juego, ya que si se quedan demasiado tiempo corren el riesgo de que el fantasma se vuelva agresivo y acabe con todo el equipo.

Con su atmósfera inquietante y sus sustos que te hacen saltar del asiento, el juego sumerge magistralmente a los jugadores en su escalofriante mundo. La tensión compartida y los momentos de terror lo convierten en la experiencia perfecta para disfrutar con amigos, ya que ofrece no solo la emoción de la caza de fantasmas, sino también un tipo único de «vínculo traumático».

Publicado Disponible en Metascore 2024 PC, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S y X TBD

Lanzado inicialmente como título de acceso anticipado en 2024, Palworld ofrece una alocada experiencia de mundo abierto en la que los jugadores pueden capturar Pokémon-y asignarles diversas funciones, desde vigilar las bases hasta realizar trabajos manuales. Los elementos cooperativos permiten a los jugadores formar equipo y explorar la isla juntos, creando una experiencia dinámica centrada en la gestión de recursos, la fabricación de objetos y la cooperación. Si te gusta el trabajo en equipo, también puedes explorar juegos similares a Outriders para una acción similar.

Más allá de sus aspectos como simulador de construcción, Palworld Además, ofrece intensas batallas que exigen una coordinación bien pensada, en lugar de un combate sin sentido. Los jugadores deben colaborar para trazar estrategias y superar los retos, lo que añade profundidad a la jugabilidad.

Publicado Disponible en Metascore 2016 PC, PlayStation 4 y Vita, Xbox One, Nintendo Switch, Wii U, iOS y Android PC: 89/100

PS4: 86/100

PS Vita: por determinar

Xbox One: 89/100

Nintendo Switch: 87/100

Wii U: Por determinar

iOS: 88/100

Publicado en2016, Stardew Valley Se considera uno de los mejores juegos cooperativos para relajarse, ya que ofrece a los jugadores la oportunidad de relajarse y centrarse en la agricultura sin la amenaza constante de monstruos o la muerte acechando a cada paso. Con la incorporación del modo multijugador, los jugadores pueden formar equipo con sus amigos para disfrutar de la experiencia agrícola más relajante, hasta que surge la inevitable discusión sobre quién se ha olvidado de regar los cultivos.

La jugabilidad relajante del juego y su encantador estilo pixel art son algunas de sus características más atractivas, lo que lo convierte en una escapada perfecta de los juegos de acción trepidantes. En definitiva, Stardew Valley es la opción ideal para quienes disfrutan jugando a juegos relajados con amigos y seres queridos.

Publicado Disponible en Metascore 2023 PC, PlayStation 5, Xbox Series S y X PC: 96/100

PS5: 96/100

Xbox Series X: 99/100

Desarrollado también por Larian Studios, este juego perfecciona la mecánica de juego de Dungeons & Dragons en formato digital, con una historia increíble, una mecánica de juego cautivadora y un doblaje que da vida a los personajes. Jugar la campaña del juego con un compañero en modo cooperativo puede mejorar la experiencia, haciéndola aún más divertida que cuando se juega en solitario.

La libertad de elección en Baldur’s Gate 3 permite que hasta cuatro jugadores den forma a la historia, lo que da lugar a campañas que pueden ser breves y sangrientas o largas y heroicas, con la posibilidad de ampliarlas mucho más de 20 horas de la jugabilidad. Cada sesión está llena de emoción, desde intensas batallas hasta momentos de pura alegría al descubrir un tesoro enterrado.

9. Left 4 Dead 2

Publicado Disponible en Metascore 2009 PC y Xbox 360 PC: 89/100

Xbox 360: 89/100

Las películas de zombis nunca han pasado de moda, y Left 4 Dead 2mantiene elgénero zombi vivo y en plena forma, incluso 15 años tras su lanzamiento. Su jugabilidad adictiva y sus mecánicas cooperativas únicas animan a los jugadores a cubrirse las espaldas mutuamente mientras se abren paso entre hordas implacables de zombis. Armados con todo tipo de objetos, desde armas de fuego hasta sartenes, el caótico encanto del juego resulta a la vez emocionante y hilarantemente impredecible.

Ya sean las risas cuando alguien alerta sin querer a una bruja o los gemidos de desesperación al enfrentarse a dos tanques a la vez, Left 4 Dead 2 ofrece una gran variedad de retos y tipos de enemigos que hacen que cada partida sea nueva y emocionante. Es un clásico atemporal del modo cooperativo que garantiza un buen rato con los amigos.

Publicado Disponible en Metascore 2024 PC y PlayStation 5 PC: 83/100

PS5: 82/100

Desarrollado porArrowhead Game Studios y publicado en 2024, Helldivers 2 ofrece una experiencia de juego perfecta gracias a una combinación de gráficos impresionantes, mecánicas de juego únicas y una comunidad muy activa. Aunque el número de jugadores haya disminuido desde su lanzamiento inicial, el juego sigue ofreciendo una experiencia fantástica para quienes buscan misiones tácticas y trepidantes. Los jugadores se enfrentan a hordas de insectos gigantes mientras sobreviven en planetas infernales, todo ello colaborando para completar los objetivos.

La inevitabilidad del fuego amigo y los contratiempos ocasionales en la comunicación y la coordinación añaden un toque de caos al juego, lo que lo hace a la vez desafiante e increíblemente divertido.

Publicado Disponible en Metascore 2018 PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 y 5, iOS y Android PC: 85/100

iOS: Por determinar

Nintendo Switch: 79/100

PS4/PS5: Por determinar

Xbox One/Series X: por determinar

Among Us, lo que requiere al menos 4 jugadorespara llevar a cabo una partida en condiciones, tiene una notable capacidad para convertir a grupos de amigos en enemigos recelosos, con una mecánica de juego basada en el engaño y en la realización de tareas sencillas que recuerdan a las de las salas de escape.

La mecánica de juego sencilla también favorece una gran rejugabilidad, lo que lo convierte en la opción ideal para amigos que buscan una partida rápida y distendida sin tener que comprometerse con un título con una campaña extensa. Siempre y cuando vuestra amistad pueda soportar una que otra puñalada por la espalda, Among Us promete diversión y emoción sin fin.

Publicado Disponible en Metascore 2013 PC, PlayStation 3, 4 y Vita, Xbox One y 360, iOS, Android, Nintendo Switch, 3DS y Wii U PC: 83/100

PS3: 81/100

PS4: 83/100

PS Vita: 85/100

Xbox 360: 81/100

Xbox One: 84/100

Nintendo Switch: 82/100

3DS: 71/100

Wii U: Por determinar

Como un exitoso juego de mundo abierto un juego cooperativo acogedor, Terraria sigue gozando de gran popularidad gracias a una comunidad de jugadores fieles, lo que hace que las partidas multijugador sigan teniendo una gran demanda incluso años después de su lanzamiento. Esto 2D Esta aventura de mundo abierto invita a grupos de amigos a cavar, crear y explorar a sus anchas, aunque a menudo, sin quererlo, acaban invocando a jefes finales que amenazan con acabar con el mundo y a los que solo se puede derrotar con un equipo potente y una coordinación milimétrica.

Ofreciendo infinitas posibilidades para que los jugadores den forma a sus propias aventuras, Terraria sigue siendo un clásico irresistible gracias a su atractiva mecánica de juego y a su encanto atemporal.

13. Portal 2

Publicado Disponible en Metascore 2011 PC, Nintendo Switch, PlayStation 3, Xbox 360 PC: 95/100

PS3: 95/100

Xbox 360: 95/100

Portal 2 se considera uno de los mejores juegos cooperativos gracias a su innovadora y apasionante mecánica de juego, que exige a los jugadores pensar en términos de física y Portales. Aunque la premisa es tan sencilla como usar portales para mover objetos, la mecánica de los rompecabezas a los que se enfrentan los jugadores a lo largo del juego puede resultar desafiante y desconcertante.

El juego ofrece explicaciones claras sobre sus mecánicas, lo que garantiza una experiencia divertida para todos, incluido el travieso y asesino robot que supervisa las instalaciones de pruebas. Colabora con un compañero de confianza para superar y sobrevivir a las pruebas, mientras aprendes a «pensar con Portales».

Publicado Disponible en Metascore 2018 PC, PlayStation 4, Xbox One PC: 88/100

PS4: 90/100

Xbox One: 90/100

Ningún repaso a los grandes juegos cooperativos de mundo abierto estaría completo sin mencionar Monster Hunter: World. Aunque el más nuevo Monster Hunter Rise se publicó en 2021, Mundo sigue siendo uno de los favoritos de los aficionados gracias a su mecánica única y a la emocionante experiencia de cazar bestias colosales en biomas épicos y visualmente impresionantes.

El juego destaca por su modo cooperativo, en el que hasta cuatro jugadores pueden unir fuerzas para coordinar sus ataques, trazar estrategias y, como es inevitable, soportar los golpes demoledores que asestan los gigantescos monstruos.

Publicado Disponible en Metascore 2020 PC, Xbox One, PlayStation 4 y 5 PC: 85/100

Xbox One: 83/100

PS4: Por determinar

PS5: 85/100

Desarrollado porGhost Ship Games, Deep Rock Galactic ofrece una emocionante y divertida aventura cooperativa repleta de momentos intensos para compartir con otros jugadores. Lanzado originalmente en 2018, el juego se ha mantenido fresco y atractivo gracias a las frecuentes actualizaciones que atraen tanto a los nuevos jugadores como a los veteranos; esta dinámica comunidad garantiza una rápida búsqueda de partidas, lo que facilita sumergirse en la acción.

La coordinación es fundamental, ya que los jugadores deben sincronizar las habilidades de sus personajes para hacer frente a diversos retos, ya sea explorando cavernas alienígenas, construyendo defensas o haciendo pedazos a los enemigos con un arsenal cada vez más amplio de armas poderosas. Deep Rock Galactic sigue marcando la pauta en lo que respecta al juego cooperativo.

16. Compañía letal

Publicado Disponible en Metascore 2020 Ordenador personal, iOS TBD

Se trata de un juego indie de terror único que se nutre de una mezcla de tensión, imprevisibilidad y humor negro. Los jugadores asumen el papel de empleados de una empresa de dudosa reputación encargados de recuperar objetos de lugares encantados. Aunque, técnicamente, el juego se puede jugar en solitario, es en la experiencia con amigos donde realmente destaca, ya que la atmósfera y los sustos se intensifican gracias a las reacciones compartidas y al trabajo en equipo.

Cada misión consiste en colarse en edificios inquietantes y ruinosos habitados por entidades aterradoras, a menudo extrañas, que patrullan las instalaciones. El reto consiste en completar los objetivos y escapar antes de que te atrapen, una hazaña que requiere una planificación minuciosa y una buena comunicación. El comportamiento impredecible de la IA de las entidades garantiza que ningún encuentro sea igual a otro, lo que mantiene a los jugadores en vilo durante todo el juego.

Publicado Disponible en Metascore 2022 PC, Xbox One, Xbox Series X y S, iOS, Android, Nintendo Switch, PlayStation 4 y 5 PC: 86/100

Xbox One: por determinar

Xbox Series X: 95/100

iOS: 91/100

Nintendo Switch: 88/100

PS4: Por determinar

PS5: 89/100

Gracias a las recientes actualizaciones de su desarrollador, Supervivientes vampiros Ahora ofrece un modo cooperativo, lo que lo convierte en uno de los mejores juegos cooperativos caóticos del mercado. El encantador estilo pixel art del juego complementa su intensa jugabilidad, en la que los jugadores se ven constantemente abrumados por oleadas y oleadas de enemigos.

En el modo cooperativo, la dificultad va en aumento a medida que las oleadas de monstruos se vuelven más poderosas, lo que obliga a los jugadores a colaborar y trazar estrategias para sobrevivir. Prepárate para una experiencia de juego trepidante, frenética y adictiva, perfecta para un grupo de amigos que quieran unir fuerzas y enfrentarse a una horda interminable de criaturas no muertas.

Publicado Disponible en Metascore 2021 PC, PlayStation 4 y 5, Xbox One, Xbox Series X y S, Nintendo Switch PC: 89/100

PS4: 89/100

PS5: 88/100

Xbox One: por determinar

Xbox Series X: 89/100

Nintendo Switch: 82/100

Si conviertes la terapia de pareja en la aventura cooperativa definitiva, obtienes Se necesitan dos. Esta galardonada obra maestra sumerge a los jugadores en una montaña rusa de emociones, repleta de ingeniosos rompecabezas y mecánicas de juego en constante evolución. Cada nivel presenta nuevos retos y giros creativos, lo que garantiza que ningún momento sea igual a otro.

El trabajo en equipo es el núcleo de la experiencia: sin una colaboración eficaz, avanzar se convierte en una tarea ardua. Ya sea explorando paisajes imaginarios o abordando metáforas relacionadas con las relaciones, Se necesitan dos ofrece una experiencia cooperativa sin igual, que promete diversión, risas y recuerdos inolvidables para todos los participantes.

Publicado Disponible en Metascore 2018 PC, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 y 5 PC: 81/100

Xbox One: 83/100

PS4: 81/100

Nintendo Switch: 81/100

Como obra maestra de Ghost Town Games, ¡Overcooked! 2 redefine el juego cooperativo con una mezcla de caos, colaboración y desastres culinarios que pueden fortalecer los lazos o desencadenar rivalidades divertidas. Este simulador de cocina, lleno de energía y de ritmo trepidante, invita a los jugadores a ponerse el delantal y prepararse para unas frenéticas travesuras en la cocina: cortar, saltear y servir platos en entornos cada vez más absurdos.

La intensidad del juego, junto con sus retos impredecibles, suele llevar a los jugadores al borde de la risa o la histeria, dependiendo de su estado de ánimo y de su capacidad para trabajar en equipo. Es una experiencia caótica y divertida, perfecta para disfrutar con amigos y familiares.

Publicado Disponible en Metascore 2021 PC, Nintendo Switch TBD

Coordinarse con un solo amigo ya puede ser bastante complicado; imagínate hacerlo con cinco o más en una sala de juego caótica. Ese es precisamente el caos encantador que Pico Park ofrece. Este encantador juego pixelado reta a los jugadores a colaborar para resolver acertijos aparentemente sencillos que ponen a prueba tanto la lógica como el trabajo en equipo.

Aunque cada nivel pueda parecer sencillo a primera vista, esa aparente sencillez suele traducirse en dificultades inesperadas, acentuadas por la falta de comunicación. Es el juego perfecto para grupos que quieran poner a prueba su coordinación —y su paciencia— de la forma más entretenida posible.

Publicado Disponible en Metascore 2021 PC TBD

Si bien los juegos clásicos de terror suelen ser experiencias para un solo jugador, Devorar da un giro inesperado al permitir que los jugadores se enfrenten a sus miedos juntos. En este escalofriante juego de terror cooperativo, tú y tus amigos os ponéis en la piel de ocultistas que intentan expulsar a un demonio.

Con cada paso del ritual de exorcismo, la entidad se enfurece cada vez más, lo que aumenta la tensión y pone a prueba la coordinación y la comunicación de tu equipo bajo presión. El juego alcanza su máxima intensidad a medida que el ritual llega a su fin: el demonio empieza a correr cada vez más rápido, lo que garantiza sustos constantes y una carrera contrarreloj para salir airosos.

Publicado Disponible en Metascore 2021 PC, Xbox One, Xbox Series X y S TBD

Ya sea construyendo una casa larga vikinga, cazando criaturas míticas o preparándose para la próxima batalla épica contra un jefe, Valheim ofrece una experiencia cautivadora gracias a su mecánica intuitiva y a sus impresionantes gráficos estilizados. El carácter abierto del juego fomenta la creatividad y el trabajo en equipo, permitiendo a los amigos explorar, construir y sobrevivir juntos en un extenso mundo inspirado en la mitología nórdica.

Su combinación de jugabilidad relajante y desafíos intensos lo convierte en el juego perfecto para que un grupo de amigos se distienda y se relaje, al tiempo que se enfrenta de vez en cuando al reto de una aterradora batalla contra un jefe.

Publicado Disponible en Metascore 2020 PC, Xbox One, Xbox Series X y S, Nintendo Switch, iOS, Android, PlayStation 4 y 5 PC: 80/100

Xbox One/Series X: por determinar

PS4: 81/100

PS5: Por determinar

Nintendo Switch: por determinar

Este juego es el ejemplo perfecto del caos y la diversión de las carreras de obstáculos, que a menudo convierten incluso a los grupos de amigos más unidos en rivales acérrimos. Aunque Fall Guys Aunque técnicamente se trata de un «battle royale», la mecánica del juego sustituye las armas y el combate por saltos, carreras y esquivas de obstáculos absurdos para evitar la eliminación.

Con sus gráficos llamativos y de estilo caricaturesco y su física disparatada, el juego garantiza risas y momentos inolvidables, siempre y cuando los jugadores le vean la gracia a sus inevitables caídas del podio.

Publicado Disponible en Metascore 2024 PC, Xbox Series X y Series S PC: 91/100

La construcción de fábricas cada vez más complejas en un planeta extraño es el núcleo de SatisfactorioEl encanto de «». Con la emoción de la exploración y la lucha contra criaturas alienígenas, tú y tu grupo de amigos tendréis que extraer recursos, construir cintas transportadoras, automatizar líneas de producción y, en última instancia, optimizar el flujo de trabajo de una fábrica.

La mecánica del juego se asemeja a la resolución de complejos rompecabezas de ingeniería, con todo el caos que ello conlleva, ya que pueden surgir problemas logísticos o situaciones tan simples como que un jugador se quede atascado en un ascensor.

Publicado Disponible en Metascore 2014 PC, PlayStation 4, Xbox One TBD

Aterrizar de emergencia en una isla remota habitada por caníbales nunca es divertido, pero cuando se vive con amigos, se vuelve mucho más entretenido y apasionante, como aprendí de El bosque. La experiencia cooperativa abarca desde una pesadilla de supervivencia, en la que los jugadores se apresuran a construir un refugio antes de que caiga la noche, hasta una divertida aventura de construcción de proyectos, como la creación de una elaborada tirolina entre lugares remotos.

Aunque el juego es, en esencia, tenso y sombrío, jugar con un grupo de amigos le aporta un toque de humor y diversión, siempre y cuando alguien sepa cómo encender la hoguera para cocinar antes de salir de expedición.

¿Cómo elegimos los mejores juegos cooperativos?

Elaborar una lista de los mejores juegos cooperativos significa destacar aquellos títulos que se distinguen por su encanto único y por lo divertidos que resultan cuando se juegan en compañía. En cuanto a los criterios, tenemos en cuenta:

Mecánicas únicas : Los grandes juegos cooperativos suelen incorporar características innovadoras que los diferencian del resto. Por ejemplo, Portal 2 desafía a los jugadores a resolver acertijos basados en la física de forma colaborativa, animándoles a «pensar con portales» de una manera que ningún otro juego consigue igualar.

: Los grandes juegos cooperativos suelen incorporar características innovadoras que los diferencian del resto. Por ejemplo, Portal 2 desafía a los jugadores a resolver acertijos basados en la física de forma colaborativa, animándoles a «pensar con portales» de una manera que ningún otro juego consigue igualar. Gran rejugabilidad : El carácter social de los juegos cooperativos hace que la rejugabilidad sea fundamental. Títulos como Civilization 6 hacen que los jugadores sigan volviendo para jugar «solo una partida más», incluso después de docenas o cientos de partidas.

: El carácter social de los juegos cooperativos hace que la rejugabilidad sea fundamental. Títulos como Civilization 6 hacen que los jugadores sigan volviendo para jugar «solo una partida más», incluso después de docenas o cientos de partidas. El factor diversión: Al fin y al cabo, los videojuegos están pensados para divertirse. Incluso las mecánicas de juego más originales fracasan si la experiencia de juego no resulta agradable. Pico Park, por ejemplo, utiliza una mecánica sencilla para crear momentos hilarantes y caóticos que hacen reír a los jugadores de principio a fin.

Otras consideraciones importantes incluyen cómo destaca cada juego en aspectos que van más allá de las mecánicas cooperativas tradicionales, como el diseño narrativo y el estado general de la comunidad del juego. Estos factores pueden mejorar considerablemente la experiencia, ofreciendo una historia más rica y un entorno más acogedor y atractivo para los jugadores.

¿Qué es lo que define a un buen juego cooperativo?

En esencia, un juego cooperativo verdaderamente excepcional se basa en colaboración significativa, donde las aportaciones de cada jugador resultan fundamentales para el éxito de todo el equipo. Ya sea resolviendo acertijos, ejecutando estrategias o superando obstáculos difíciles, la mecánica del juego debe hacer hincapié en la interdependencia y la coordinación.

Rejugabilidad es la clave de algunos de los juegos cooperativos más populares, como Deep Rock Galactic and Among Us. Estos juegos suelen ser diferentes en cada sesión, gracias a mecánicas de juego que permiten regenerar el contenido de forma continua. Esto garantiza que cada partida sea una experiencia distinta, ofreciendo a los jugadores nuevas formas de abordar cada juego.

Además, un una trama cautivadora and diseño narrativo puede atraer a jugadores que, en un principio, se sientan atraídos por el juego únicamente por su modo cooperativo.

Por ejemplo,Helldivers 2 sumerge a los jugadores en su campaña haciéndoles sentir como auténticos soldados que luchan por sobrevivir en planetas infestados de alienígenas. Del mismo modo, juegos como Devorar Anima a los jugadores a seguir las tramas centradas en los demonios que se van desarrollando, lo que añade profundidad a cada sesión mientras colaboráis para llevar a cabo exorcismos y descubrir más detalles sobre la inquietante narrativa del juego.

Cómo elegir el juego cooperativo más adecuado para ti

A la hora de elegir un juego cooperativo, empieza por preferencias de la plataforma. Es posible que algunos jugadores prefieran el PC, mientras que otros se decanten por PlayStation o Xbox. Un buen punto de partida es asegurarse de que el juego esté disponible en una plataforma a la que todos puedan acceder.

A continuación, piensa en el resultado deseadoestilo de juego. Un juego de estrategia como Satisfactorio quizá no sea lo más adecuado para los jugadores que buscan algo más relajado, como Stardew Valley. Es importante encontrar un término medio que satisfaga a tu grupo de jugadores, aunque explorar nuevos géneros también puede ser una forma divertida de darle un giro a las cosas.

Asegúrate de tomar nota de los datos de todos intereses en distintos géneros. A los aficionados a los juegos de rol les pueden gustar más los títulos centrados en la historia, como Baldur’s Gate 3, mientras que a otros les pueden gustar los juegos de supervivencia como el bosque or Compañía Letal.

Por último, pero no por ello menos importante, tener en cuenta la accesibilidad. Algunos juegos cooperativos requieren una gran coordinación y comunicación, mientras que otros son más relajados y cuentan con mecánicas sencillas. Ten en cuenta el nivel de experiencia y el grado de complejidad que prefiere cada uno para asegurarte de que todos se diviertan.

La evolución de los juegos cooperativos

Los juegos cooperativos cuentan con una larga trayectoria, que se remonta a las partidas en pantalla dividida entre amigos en el sofá en GoldenEye 007 y se convierten en narrativas de gran envergadura con mecánicas de juego únicas en Grand Theft Auto Online. Los primeros juegos cooperativos se nutría del juego local, lo que convirtió la interacción en la vida real en un componente clave de la experiencia cooperativa. El auge de Internet acabó permitiendo multijugador en línea, lo que permite a los jugadores conectarse e interactuar a escala mundial.

Los nuevos avances tecnológicos han revolucionado el modo cooperativo, permitiendo una colaboración fluida y mejorando la experiencia para un público mucho más amplio, lo que hace que los videojuegos sean más accesibles para todos.

A medida que la tecnología avanza, las expectativas de los jugadores no dejan de crecer. El modo cooperativo se ha convertido ahora en un característica prevista más que una ventaja. Algunos juegos, como Among Us, están incluso diseñadas en torno al trabajo en equipo y las interacciones sociales. Lo que antes eran simples mecánicas se está convirtiendo ahora en experiencias ricas, inmersivas y socialmente atractivas que satisfacen las necesidades de una amplia variedad de jugadores.

Géneros populares en los juegos cooperativos

Los juegos cooperativos abarcan diversos géneros, y cada uno de ellos ofrece experiencias únicas que satisfacen los distintos intereses de los jugadores. Left 4 Dead 2representa eltiradorgénero, haciendo hincapié en el trabajo en equipo y la coordinación mano-ojo. Por otro lado, Juegos de roligualBaldur’s Gate 3 se centra en la estrategia y la narración, ofreciendo a los jugadores historias ricas y retos tácticos para disfrutar juntos.

Juegos de rompecabezas, comoPortal 2, también son muy populares en el ámbito del modo cooperativo, ya que retan a los jugadores a pensar de forma creativa y a resolver problemas juntos.Juegos de supervivencia, al tiempo que fomentan la creatividad, suelen ser más intensos y trepidantes, lo que les confiere un toque de urgencia en comparación con los juegos basados en acertijos.

Últimamente ha habido un aumento de juegos como Satisfactorioquecombinar varios géneros para ofrecer una experiencia de juego divertida y a la vez profunda. En definitiva, cada género potencia el aspecto social del modo cooperativo, lo que hace que la experiencia de juego resulte más atractiva y genera retos colectivos que proporcionan una gratificante sensación de logro.

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son las características esenciales que hay que buscar en un juego cooperativo?

Busca juegos que cuenten con sólidas mecánicas de trabajo en equipo, un buen equilibrio entre dificultad y accesibilidad, una gran rejugabilidad, una experiencia multijugador fluida y una jugabilidad o una historia cautivadoras que mantengan a todos interesados.

¿Qué plataformas son las mejores para jugar a juegos cooperativos?

Depende de las preferencias personales y de los juegos disponibles. Tanto si juegas en PC, PlayStation, Xbox, oNintendo Switch, todas las plataformas ofrecen una gran variedad de juegos cooperativos a los que se puede jugar tanto de forma local como en línea. Muchos de los juegos cooperativos más populares son multiplataforma, lo que te permite jugar con tus amigos independientemente de la consola que utilicen.

¿Cómo puedo mejorar las habilidades de trabajo en equipo en los juegos cooperativos?

Céntrate en la comunicación, la coordinación y la capacidad de adaptación. Practicar con regularidad y aprender de cada experiencia fortalecerá a tu equipo y hará que la experiencia de juego sea más satisfactoria.

¿Ofrecen los juegos cooperativos una mejor experiencia de juego que las campañas para un solo jugador?

No necesariamente, ya que ambos tipos de juego pueden resultar igual de gratificantes, aunque de formas diferentes. Los juegos cooperativos ofrecen una experiencia social y colaborativa que puede resultar más dinámica y atractiva, mientras que las campañas para un solo jugador suelen ofrecer una narrativa más profunda y un enfoque más individual.

¿Hay algún juego clásico para jugar en modo cooperativo que sea imprescindible?

Sí, y hay un montón de ellos en esta lista, como Left 4 Dead 2, ¡Overcooked! 2, yPortal 2.