Los 25 mejores juegos de supervivencia para jugar en 2026

Los mejores juegos de supervivencia te sumergen en situaciones delicadas que ponen a prueba tu verdadera valía, exigiendo creatividad, ingenio y sangre fría. El género ha evolucionado desde sencillos sistemas de creación hasta vastos mundos abiertos, y esta guía destaca los títulos más destacados: juegos que premian la planificación, la improvisación y la perseverancia..

Tanto si te gusta la tranquilidad de construir bases, el PvP más brutal, el inquietante survival horror o las aventuras con una historia bien desarrollada, esta selección abarca distintos subgéneros y niveles de dificultad para que encuentres el reto que más te guste. Sumérgete en estas recomendaciones cuidadosamente seleccionadas, centradas en la rejugabilidad, la atmósfera y la emoción pura de sobrevivir contra todo pronóstico.

Lo más destacado: Juegos de supervivencia

Antes de entrar en materia, aquí tienes tres títulos destacados que no debes dudar en probar: cada uno de ellos te enseña un aspecto diferente de la supervivencia. Estos juegos han sido cuidadosamente seleccionados por su diseño, su rejugabilidad y su capacidad para enseñar habilidades básicas de supervivencia. Tanto si eres nuevo en el género como si eres un veterano, seguro que alguno de ellos te va a encantar.

Sin salir (2020) – Redúcete al tamaño de un insecto y sobrevive en un jardín lleno de peligros. Un sistema de creación muy completo, un diseño ingenioso de los enemigos y un modo cooperativo muy bien logrado hacen de este juego una experiencia de supervivencia original y llena de imaginación. DayZ (2013) – Un juego de supervivencia zombi online, duro y emergente, en el que cada encuentro con otro jugador es decisivo. Busca recursos, fabrica objetos y elige bien a tus aliados: la tensión y la imprevisibilidad son la esencia del juego. The Long Dark (2014) – Una experiencia de supervivencia en la naturaleza lenta, austera y meditativa, centrada en el realismo. Planifica rutas, gestiona el calor y las calorías, y disfruta de una exploración tranquila pero llena de retos.

Estos tres títulos presentan estilos de supervivencia muy diferentes —cooperativo a pequeña escala, tensión multijugador en estado puro y resistencia en solitario—; así que hay opciones para todo tipo de supervivientes. Prueba uno según tu forma de jugar y utilízalo como punto de partida para explorar la lista completa que aparece a continuación y encontrar más juegos que se adapten a tus gustos.

Los 25 mejores juegos de supervivencia: éxitos cooperativos, de terror y de mundo abierto

Los juegos de supervivencia gozan de gran popularidad entre la comunidad de jugadores, y una de las principales razones es que puedes pasar horas y horas jugando a este género sin aburrirte. En un momento estás recolectando recursos para tu próxima construcción y, al siguiente, estás defendiéndote de invasiones; y es precisamente ese caos emocionante el que te mantiene en vilo.

Desde juegos de supervivencia en mundo abierto hasta juegos de supervivencia con zombis, hay muchísimos títulos disponibles, pero solo unos pocos destacan por encima del resto, y hoy vamos a repasar los mejores juegos de supervivencia.

1. Sin salir [Supervivencia y artesanía a pequeña escala]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Supervivencia y artesanía a pequeña escala Plataformas PS5, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Microsoft Windows Año de estreno 2020 Creador/es Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios Duración media de la partida Entre 20 y 40 horas (juego individual o cooperativo; más tiempo para los que quieren completarlo todo) Puntuación en Metacritic 83

Imagina que te despiertas y te das cuenta de que mides solo 6 cm en lugar de 1,80 m, y te ves obligado a sobrevivir entre hormigas, escarabajos y todo tipo de bichos del jardín. Suena a pesadilla, ¿verdad? Pues eso es precisamente esta alocada aventura de supervivencia Sin saliren el que te sumerge. Desde el primer momento, tendrás que fabricar herramientas para sobrevivir, acabar con algunas hormigas y ácaros por el camino y cumplir objetivos, todo ello sin perder la cordura en este mundo de locos.

Para más información Prioriza la armadura y el refugio desde el principio; el comportamiento de los insectos sigue patrones. Aprende cuáles son los momentos en los que atacan y aprovecha el entorno a tu favor. Únete a otros jugadores para enfrentarte a jefes más difíciles.

Para alguien que no esté muy familiarizado con los juegos de supervivencia, Sin salirno es el mejor punto de partida para un principiante, ya que hay muchos elementos que tener en cuenta y entender todas las mecánicas puede resultar bastante complicado. Por otro lado, si eres un entusiasta de los juegos de supervivencia y no te importan las mecánicas complejas, te encantará Sin salir. Da igual si estás fabricando herramientas o enfrentándote a saltamontes gigantes, es muy divertido, y lo recomiendo encarecidamente.

Mi veredicto: Un ingenioso juego de supervivencia en un mundo en miniatura con un diseño de enemigos muy bien pensado y una progresión cooperativa muy satisfactoria.

★ Supervivencia y artesanía a pequeña escala Sin salir Compra en Eneba

2. DayZ [Supervivencia PvP con zombis]

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego Supervivencia PvP con zombis a lo duro Plataformas PS4, Xbox One, Microsoft Windows Año de estreno 2013 Creador/es Bohemia Interactive Duración media de la partida Entre 20 y más de 300 horas (la duración es muy variable; los jugadores veteranos llegan a acumular cientos de horas) Puntuación en Metacritic 31

DayZ es un juego online de supervivencia zombi que lleva más de una década en el mercado y que sigue contando con una amplia comunidad de jugadores que lo practican a diario. Ofrece una experiencia de juego online en la que te lanzan a una ciudad infestada de zombis, donde tendrás que buscar comida, fabricar armas, medicinas y refugios, todo ello mientras luchas contra los zombis y otros jugadores en los servidores.

Para más información Muévete con discreción, evita las ciudades grandes al principio y aprende a fabricar los remedios básicos; los aliados de confianza valen más que el botín. Considera que cada encuentro con otro jugador es de alto riesgo.

Con su reciente actualización de Vanilla, DayZ ofreció nuevos contenidos y zombis más poderosos, lo que revitalizó enormemente el juego, y atrajo a montones de nuevos jugadores. Además, si buscas un juego de supervivencia al estilo de los shooters en tercera persona con rifles de asalto y todo tipo de armas modernas, DayZ Es muy recomendable.

Mi veredicto: Un juego de supervivencia online duro y competitivo en el que la tensión y la interacción entre los jugadores crean momentos inolvidables.

★ Supervivencia PvP con zombis a la vista DayZ Compra en Eneba

3. The Long Dark [Supervivencia realista en la naturaleza y soledad]

Nuestra puntuación 9.7

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Tipo de juego Supervivencia realista en la naturaleza y soledad Plataformas Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Microsoft Windows Año de estreno 2014 Creador/es Hinterland Studio Duración media de la partida 15–100+ horas (la historia dura entre 15 y 25 horas; las partidas en modo libre pueden durar mucho más) Puntuación en Metacritic 77

Tanto si te adentras en la carretera costera como si te sumerges en el silencioso valle del río, te espera un reto en cada rincón de The Long Dark. Es uno de esos pocos juegos de supervivencia en los que solo tienes una misión: sobrevivir. Toda la jugabilidad gira en torno a la exploración del mapa y a la búsqueda de provisiones en los lugares más insospechados.

Para más información Da prioridad al calor, las calorías y el descanso. Es mejor optar por pequeñas comodidades (un refugio, preparar una hoguera) que arriesgarse a salir a buscar provisiones. Planifica tus salidas teniendo en cuenta el tiempo y la oscuridad.

Aunque hay algunos lobos y osos que te acechan, no te encontrarás con criaturas no muertas ni otras criaturas misteriosas por el camino, así que si lo que buscas es simplemente un juego de supervivencia con buenos gráficos y sin complicaciones, The Long Dark es un buen punto de partida. Además, también hay un modo historia que aumenta la inmersión y hace que este juego merezca tu tiempo y tu dinero.

Mi veredicto: Tranquilo, implacable y meditativo: la supervivencia reducida a lo esencial más satisfactorio.

★ Supervivencia realista en la naturaleza y soledad The Long Dark Compra en Eneba

4. Tranquilidad [Supervivencia y asaltos PvP brutales]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Supervivencia y incursiones multijugador online Plataformas PS4, PS5, Microsoft Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2013 Creador/es Facepunch Studios Duración media de la partida 30-200+ horas (los servidores PvP alargan considerablemente la duración del juego) Puntuación en Metacritic 69

Cada vez que se habla de los juegos de supervivencia más duros y brutales de nuestro tiempo, Tranquilidadsiempre ocupará el primer puesto. Este brutal juego de supervivencia te sumerge en un mundo hostil en el que apenas dispones de nada, y tendrás que construir refugios y recolectar recursos, todo ello mientras los proteges de tus oponentes.

Para más información Al principio, actúa con discreción: evita las peleas ruidosas hasta que tengas una base preparada para las incursiones y unos aliados; las incursiones pequeñas e inteligentes son más eficaces que la agresión imprudente. Aprende a interpretar el comportamiento de los jugadores.

Y dado queTranquilidades un sitio webPvP Un juego de supervivencia en el que factores como el hambre, la sed y las condiciones meteorológicas amenazan tu existencia; tendrás que formar alianzas con otros jugadores o burlarlos y robarles sus recursos. Si te apasionan las escaramuzas entre escuadrones y los asaltos a bases, echa un vistazo a nuestras recomendaciones para el los mejores juegos multijugador de supervivencia.

Como puedes ver, Tranquilidadpuede resultar bastante implacable en ocasiones, lo que lo convierte en uno de los juegos de supervivencia más emocionantes de los últimos tiempos. Si estás buscando poner a prueba tus habilidades de supervivencia frente a los mejores, no te lo puedes perder Tranquilidad.

Mi veredicto: Un modo de supervivencia PvP brutal e implacable que premia la astucia, las alianzas y la estrategia fría.

★ Supervivencia y asaltos PvP brutales Tranquilidad Compra en Eneba

5. El infierno verde [Simulador brutal de supervivencia en el Amazonas]

Nuestra puntuación 9.3

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Tipo de juego Un brutal simulador de supervivencia en el Amazonas Plataformas PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, Microsoft Windows Año de estreno 2018 Creador/es El tarro de lo espeluznante Duración media de la partida 20-80 horas (simulador de supervivencia con partidas largas para perfeccionar la técnica) Puntuación en Metacritic 78

El infierno verdees un brutal simulador de supervivencia ambientado en la mortífera selva amazónica. Desde árboles venenosos hasta los furiosos habitantes de la selva, el peligro acecha en cada rincón. El infierno verde narra la historia de Jake Higgins, quien se embarca en un viaje para encontrar a su esposa desaparecida, pero se enfrenta a una cruda realidad cuando unos caníbales del Amazonas atacan su barco, matan a su conductor y lo abandonan a merced de las serpientes.

Tras recuperar la conciencia, tu aventura comienza de inmediato, ya que tendrás que reunir algunos recursos para construir un refugio y encontrar comida. Se hace especial hincapié en el estado mental del personaje y en la salud general del protagonista, lo que aporta una mayor dosis de realismo y de inmersión al juego.

Para más información Domina los aspectos básicos de la salud: obtén agua potable, controla las calorías y trata las infecciones de inmediato; la ignorancia mata más rápido que los depredadores. Aprende recetas sencillas.

El frondoso entorno verde, con sus hermosos lagos y sus diversos paisajes, hace queEl infierno verde uno de los juegos de supervivencia más atractivos que hay. Además, aunqueEl infierno verdeAunque está pensado principalmente para un solo jugador, puedes formar equipo con tus amigos y jugar en el modo cooperativo, lo que hace que sea mucho más divertido.

Mi veredicto: Un simulador de supervivencia en la selva de un realismo implacable que premia el juego prudente y meditado.

★ Simulador de supervivencia brutal en el Amazonas El infierno verde Compra en Eneba

6. ARK: Supervivencia Evolucionada [Domesticación de dinosaurios y supervivencia en un mundo abierto]

Nuestra puntuación 9.2

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Tipo de juego Domesticación de dinosaurios y supervivencia en un mundo abierto Plataformas PS4, Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft Windows, dispositivos móviles Año de estreno 2017 Creador/es Studio Wildcard Duración media de la partida 50-200+ horas (el proceso de domesticación y el contenido de final de juego alargan la duración del juego) Puntuación en Metacritic 70

Despertarte en una isla llena de dinosaurios sin nada más que tus puños para defenderte, ARK: Supervivencia Evolucionada es donde se pondrán a prueba tus verdaderas habilidades de supervivencia. Solo en una isla misteriosa, tendrás que fabricar armas, recolectar recursos y, una vez que te hayas equipado con las herramientas adecuadas, te adentrarás en el mundo de domesticar dinosaurios, y aquí es donde empieza toda la diversión.

Para más información Domestica a unos cuantos dinosaurios de confianza para que te sirvan de transporte y te ayuden a recolectar recursos antes de adentrarte en zonas peligrosas; llévate herramientas para domesticarlos y pienso. Nunca viajes con lo justo.

Una vez que hayas domesticado algunos dinosaurios y animales salvajes, podrás utilizarlos para diversos fines. Desde montarlos por toda la isla hasta asaltar a otros grupos, ARK: Supervivencia Evolucionada ofrece una experiencia verdaderamente envolvente gracias a su mecánica de juego tipo «sandbox».

Configuración delel mejorARKservidor de alojamiento te permite mantener un entorno estable en el que tu progreso y tu tribu prehistórica permanecen protegidos las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Mi veredicto: Ambicioso y desenfrenado: domar dinosaurios y asaltar bases hacen que cada partida sea memorable (y caótica). Se cuenta entre los los mejores juegos de mundo abierto para los jugadores que quieran domesticar, criar y construir imperios a lomos de dinosaurios.

★ Domesticar dinosaurios y sobrevivir en un mundo abierto ARK: Supervivencia Evolucionada Compra en Eneba

7. No te mueras de hambre [Un peculiar juego de supervivencia y creación al estilo roguelike]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego Un peculiar juego de supervivencia y creación al estilo roguelike Plataformas Nintendo Switch, PS3, PS4, PS Vita, Xbox One, Wii U, Microsoft Windows, dispositivos móviles Año de estreno 2013 Creador/es Klei Entertainment Duración media de la partida Entre 20 y más de 100 horas (ciclos roguelike + expansiones/mods) Puntuación en Metacritic 78

¿Buscas una perspectiva diferente sobre los juegos de supervivencia? Don’t Starve, con su inquietante jugabilidad, te dejará sin aliento. Ofrece una experiencia de juego de estilo caricaturesco en un terreno extraño donde tendrás que fabricar objetos y sobrevivir en la naturaleza. Desde abejas furiosas hasta búfalos agresivos, hay todo tipo de enemigos que te mantendrán en vilo.

Para más información Domina los ciclos estacionales y da prioridad a un ciclo alimentario fiable (agricultura + olla de cocción lenta) para sobrevivir a largo plazo. Lleva antorchas y armadura en las expediciones.

Las mecánicas de creación son muy amplias, ya que en este juego puedes hacer todo tipo de cosas. Desde colocar trampas para conejos hasta construir granjas o preparar comida, No te mueras de hambre te asegura que siempre estés haciendo algo.

Los amantes de los juegos de terror no pueden perderse No te mueras de hambre; podría ser tu próximo gran descubrimiento. ¿Te apetece más emoción basada en carreras? Echa un vistazo a nuestra lista de los los mejores juegos roguelike.

Mi veredicto: Encantador, brutal y siempre sorprendente: un juego de supervivencia con un diseño retorcido e ingenioso.

★ Un peculiar juego de supervivencia y creación al estilo roguelike No te mueras de hambre Compra en Eneba

8. Envuelto [Supervivencia y exploración al estilo RPG]

Nuestra puntuación 8.9

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Tipo de juego Supervivencia y exploración al estilo de los juegos de rol Plataformas PS5, Xbox Series X/S, Microsoft Windows Año de estreno 2024 Creador/es Keen Games Duración media de la partida 30-100 horas (RPG de supervivencia; varía según el grado de completismo) Puntuación en Metacritic tbd

Envueltocombina combates trepidantes de RPG de acción con complejos sistemas de supervivencia para crear un híbrido poco común: un juego de supervivencia de mundo abierto que realmente se siente como un RPG. Si quieres descubrir más mundos gigantescos que explorar a tu propio ritmo, echa un vistazo a los mejores juegos de mundo abierto.

Por su excelente combate cuerpo a cuerpo, que te recordará a Elden Ring hasta crear recursos de la nada, Envueltoofrece algo diferente que no hemos visto en ningún otro juego de supervivencia de mundo abierto.

En cuanto a la trama, Envueltomuestra las secuelas de una civilización devastada tras una niebla mortal que acabó con la vida de casi todo el mundo, salvo unos pocos. Tu misión consiste en restablecer la paz en el mundo enfrentándote a fuerzas hostiles, rescatando a los supervivientes perdidos y completando diversas misiones al estilo de los juegos de rol a lo largo de tu aventura.

Para más información Trátalo como un RPG de acción: mejora las armas y la movilidad, y combina la exploración con sesiones en la base segura para acumular botín y materiales de fabricación. Céntrate en las mecánicas de combate cuerpo a cuerpo.

Envueltodestaca entre los típicos juegos de supervivencia por su rica narrativa y su marcado énfasis en la exploración y la interacción con el entorno. Ofrece una experiencia profundamente envolvente, por lo que es muy fácil perder la noción del tiempo al sumergirse en su mundo.

Mi veredicto: Un híbrido excepcional que combina Elden Ring–Combate cuerpo a cuerpo con mecánicas de supervivencia bien definidas–: ideal para jugadores que buscan combates llenos de acción, una exploración profunda y una historia que les motive a seguir avanzando.

★ Supervivencia y exploración al estilo RPG Envuelto Compra en Eneba

9. Valheim [Creación cooperativa vikinga y asaltos a jefes]

Nuestra puntuación 8.8

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Tipo de juego Supervivencia vikinga – modo cooperativo, creación de objetos y combates contra jefes Plataformas Xbox One, Xbox Series X/S, Microsoft Windows Año de estreno 2021 Creador/es Iron Gate Studio / Coffee Stain Publishing Duración media de la partida Entre 30 y más de 200 horas (desarrollo de la base y progresión de jefes) Puntuación en Metacritic tbd

Si ya estás harto de los juegos de supervivencia de ciencia ficción, entonces Valheim podría ser tu verdadera vocación. Se trata de un juego de supervivencia inspirado en los vikingos, con algunas criaturas mágicas aquí y allá. Al igual que muchos otros juegos de supervivencia, te deja en medio de la nada y tienes que ponerte manos a la obra de inmediato. Tala algunos árboles, recoge unas cuantas piedras y construye una mesa de trabajo; ya sabes cómo va el resto.

Para más información Da prioridad a la construcción de una base protegida y bien iluminada cerca de distintos biomas, para poder recolectar recursos sin tener que desplazarte mucho. Mejora tu barco cuanto antes: la exploración te reportará mejores botines y te preparará para los jefes.

Sin embargo, lo que distingue a Valheim Lo que lo distingue es que te ofrece una gran variedad de enemigos y desafíos a lo largo de tu aventura y te permite formar equipo con amigos y familiares en el modo cooperativo. Si estás formando un equipo, te encantará la amplia selección de opciones en el los mejores juegos cooperativos. En general, con su mecánica original y sus escenarios inspirados en los vikingos, Valheim merece el dinero que tanto te ha costado ganar.

Mi veredicto: Un juego de supervivencia cooperativa tremendamente adictivo, con una progresión muy satisfactoria y enfrentamientos contra jefes finales que premian el trabajo en equipo.

★ Creación cooperativa vikinga y asaltos a jefes Valheim Compra en Eneba

10. Minería, artesanía [Creatividad y supervivencia sin límites en un mundo abierto]

Nuestra puntuación 8.7

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Tipo de juego Supervivencia / Creativo en un mundo abierto Plataformas Xbox One, PS4, Nintendo Switch, Microsoft Windows Año de estreno 2009 Creador/es Mojang Studios Duración media de la partida Entre 100 y más de 1000 horas (un mundo abierto enorme; depende del jugador) Puntuación en Metacritic 93

Minería, artesaníase considera un título que ha marcado un hito en el género y ofrece infinitas posibilidades para sobrevivir. Da igual si juegas en el modo supervivencia o con tus amigos en sus servidores, Minería, artesaníapondrá a prueba tu creatividad interior.

Aquí puedes construir lo que quieras. Desde rascacielos hasta granjas con ganado y todo el equipo agrícola necesario, no hay nada que no puedas hacer en Minería, artesanía, lo que lo convierte en uno de los favoritos de todos los tiempos para muchos jugadores. Minería, artesaníaes la elección natural para un los mejores juegos multijugador lista: sus enormes servidores, sus creativas configuraciones cooperativas y sus minijuegos modificados la convierten en un juego infinitamente social y genial para disfrutar con amigos.

Para más información Aprende a automatizar las cadenas de recursos básicas (granjas, fundiciones) desde el principio: te ahorrará horas y te permitirá llevar a cabo proyectos creativos. Lleva siempre contigo una cama y un cofre del End cuando salgas a explorar.

Ahora, con diferentes variantes y compatibilidad con el trazado de rayos en tiempo real, el juego nunca ha tenido mejor aspecto, y dado que la comunidad crece enormemente cada año, nunca te quedarás sin contenido para Minería, artesanía, lo que lo convierte en un clásico atemporal.

Mi veredicto: El juego de mundo abierto definitivo: su creatividad sin límites y su profundidad en cuanto a la supervivencia lo convierten en un clásico atemporal.

★ Creatividad y supervivencia sin límites en un mundo abierto Minería, artesanía Compra en Eneba

11. Bajo el agua [Exploración y supervivencia submarinas]

Nuestra puntuación 8.6

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Tipo de juego Exploración y supervivencia submarinas Plataformas PS5, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Microsoft Windows, dispositivos móviles Año de estreno 2018 Creador/es Unknown Worlds Entertainment Duración media de la partida 20-80 horas (historia principal + exploración/partidas más exhaustivas) Puntuación en Metacritic 87

Tras estrellarte en un planeta alienígena compuesto íntegramente por un océano, tendrás que sumergirte en las profundidades para sobrevivir. Desde fabricar diversas herramientas hasta enfrentarte a misteriosas criaturas de las profundidades, Bajo el aguate mantiene en vilo en todo momento, lo que lo convierte en uno de los favoritos de los aficionados dentro del género de los juegos de supervivencia. Si lo que te apetece ahora es una aventura de supervivencia espacial, traza tu rumbo a través de la los mejores juegos espaciales.

Para más información Construye un «seamoth» cuanto antes y da prioridad a los módulos de oxígeno y térmicos: las mejoras de movilidad y profundidad hacen que la exploración sea mucho más segura. Anota los pecios interesantes en tu mapa mental.

Los gráficos del juego son sencillamente preciosos y, gracias a su fenomenal atención al detalle, es muy fácil perder la noción del tiempo. Además, a medida que te adentras en el juego, este te plantea retos más difíciles y mecánicas más complejas. Pero, al tratarse de una aventura en solitario, cada nuevo descubrimiento mantiene la emoción, por lo que el aburrimiento no tiene cabida. Sin duda, es uno de los mejores simuladores de supervivencia que existen.

Mi veredicto: Uno de los mejores simuladores de supervivencia para un jugador: precioso, lleno de tensión y que resulta tremendamente gratificante explorar.

★ Exploración y supervivencia submarinas Bajo el agua Compra en Eneba

12. No Man’s Sky [Supervivencia y descubrimiento en un espacio generativo]

Nuestra puntuación 8.3

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Tipo de juego Supervivencia y exploración en un espacio generativo Plataformas PS5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Microsoft Windows Año de estreno 2017 Creador/es Hola, juegos Duración media de la partida Entre 50 y más de 300 horas (exploración sin límites y actualizaciones) Puntuación en Metacritic 71

A todos los aficionados a la exploración espacial, No Man’s Sky irrumpió en escena como un rayo de esperanza. Nos ofrecía todo lo que podríamos desear y, aunque requirió algunas actualizaciones aquí y allá, Hello Games logró crear uno de los mejores juegos de supervivencia espacial de nuestro tiempo.

Con miles de millones de planetas por descubrir, No Man’s Sky Te pone un traje espacial, te equipa con una nave espacial y te da todas las herramientas necesarias para sobrevivir en las tierras salvajes del espacio. Quedarte sin oxígeno y sin energía no son las únicas cosas que te pondrán en apuros; hay un montón de monstruos y otros peligros que te acechan, y eso hace que sea muy divertido jugar.

Para más información Utiliza la construcción de la base para crear un centro móvil y da prioridad a las mejoras del inventario del exotraje; céntrate en la tecnología que facilita la vida para ampliar los periodos de exploración. Únete a las misiones comunitarias para conseguir recursos rápidamente.

Con actualizaciones periódicas a lo largo de los años, No Man’s Sky ha evolucionado muchísimo, y si buscas un juego con una jugabilidad decente y una comunidad acogedora, no te lo puedes perder. Si quieres más opciones de ciencia ficción, echa un vistazo a la los mejores juegos de ciencia ficción.

Mi veredicto: De un comienzo accidentado a un juego de supervivencia espacial de mundo abierto profundamente satisfactorio: un universo inmenso y con infinitas posibilidades por descubrir.

★ Supervivencia y descubrimiento en un espacio generativo No Man’s Sky Compra en Eneba

13. Palworld [Supervivencia y multijugador con domesticación de monstruos]

Nuestra puntuación 8.2

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Tipo de juego Supervivencia y multijugador con domesticación de monstruos Plataformas PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Microsoft Windows Año de estreno 2024 Creador/es Pareja de mano Duración media de la partida 30-150 horas (domesticación de monstruos más tiempo en el modo para un jugador y multijugador) Puntuación en Metacritic tbd

Ambientada en la próspera isla de Palpagos, Palworld es el juego de supervivencia de mundo abierto que siempre habíamos deseado. Desde el primer momento, nos ofreció la libertad de recorrer la isla, bellamente diseñada, y comenzar nuestra aventura de supervivencia. El mundo es precioso y está lleno de oportunidades, y puedes empezar por fabricar objetos con madera y atrapar algunos «Pals», unas criaturas parecidas a los Pokémon, que puedes capturar utilizando bolas similares a las de Pokémon.

Para más información Consigue pronto algunos compañeros de apoyo (recolectores/artesanos) para automatizar las tareas domésticas y poder centrarte en la exploración y el combate. Busca un equilibrio entre domesticar animales y defender la base.

Una vez que hayas capturado a los Pals, podrás asignarles diferentes tareas, llevarlos a la batalla y, en momentos de apuro, incluso cocinarlos para preparar una comida especial. Con sus gráficos, su mecánica de juego decente y un modo multijugador muy entretenido, no tardó mucho en Palworld convertirse en uno de los favoritos de los aficionados dentro del género de los juegos de supervivencia.

Mi veredicto: Una divertida y peculiar mezcla: la domesticación de monstruos se une a la supervivencia con una profundidad sorprendente y un caos multijugador.

★ Supervivencia y multijugador con domesticación de monstruos Palworld Compra en Eneba

14. El bosque [Misión de supervivencia y rescate en una situación de terror]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego Misión de supervivencia y rescate de terror Plataformas PS4, Microsoft Windows Año de estreno 2014 Creador/es Endnight Games Duración media de la partida 20-60 horas (campaña + modo de supervivencia ampliado) Puntuación en Metacritic tbd

El bosquees un juego de terror y supervivencia que te va a dar un susto de muerte. Tras estrellarte en una isla misteriosa y ver cómo una figura oscura secuestra a tu hijo, eres el único superviviente del avión y tendrás que enfrentarte a enemigos misteriosos, caníbales y casi todos los animales salvajes que se te ocurran.

Al final, conseguirás los recursos, construirás tu casa del árbol y ahí es cuando empieza la verdadera diversión. Tendrás que encontrar a tu hijo y salvarlo, lo que te dará un verdadero objetivo en el juego.

Para más información Construye varios escondites y una torre de vigilancia; el sigilo y las trampas son más eficaces que los enfrentamientos directos con los caníbales. Explora las cuevas con precaución: están repletas de botín, pero son mortíferas.

En muchos juegos de supervivencia, simplemente te lanzan a la naturaleza para que te las arregles por tu cuenta. Pero cuando hay una trama que seguir, las cosas se vuelven mucho más interesantes y te enganchan de verdad. El bosqueHace precisamente eso: te ofrece una historia apasionante que te anima a pasar horas sumergido en el juego, lo que lo convierte en un título excelente.

Mi veredicto: Una combinación perfecta de terror y supervivencia: una atmósfera tensa y una trama apasionante centrada en el rescate. Se encuentra entre los el mejor juego de terror y supervivencia, gracias a su tensión constante y a su inteligente equilibrio entre la exploración y el miedo.

★ Supervivencia de terror y misión de rescate El bosque Compra en Eneba

15. Resident Evil: Requiem [El clásico juego de terror y supervivencia «Regreso a Raccoon City»]

Nuestra puntuación TBD Tipo de juego Juego de terror y supervivencia con una historia central Plataformas PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, Microsoft Windows Año de estreno 2026 (fecha prevista: 27 de febrero de 2026) Creador/es Capcom Co., Ltd. Duración media de la partida Por determinar (las campañas de la serie suelen durar entre 10 y 20 horas, aunque esto puede variar en función de la dificultad y los objetos coleccionables) Puntuación en Metacritic tbd

La novena entrega de la serie principal de Capcom Resident Evil te lleva de vuelta a Raccoon City con un nuevo protagonista, un analista del FBI Grace Ashcroft, una tensa investigación en el interior de un hotel abandonado, en la que priman la gestión de recursos, los acertijos y un terror que va creciendo poco a poco. Puedes cambiar libremente entre la perspectiva en primera y tercera persona, lo que te proporciona precisión en los enfrentamientos en pasillos estrechos y una mayor visión de conjunto mientras exploras.

Para más información Aprovecha las raíces de supervivencia de la serie: mantén un inventario reducido, memoriza la distribución de las habitaciones para crear rutas seguras de regreso a las zonas seguras y cambia de perspectiva según la situación: primera persona para disparos precisos, tercera persona para tener una mejor percepción del espacio y asomarte por las esquinas.

Se lanza27 de febrero de 2026,a lo largo dePS5, Xbox Series X/S, PC yNintendo Switch 2, y ya está dando que hablar en el circuito de preestrenos.

Mi veredicto: Un estilo pulido y que vuelve a lo esencial Resident Evil que combina la tensión clásica del survival horror con una presentación moderna y dos perspectivas diferentes. Si te gusta el survival linear, centrado en la historia y con una gestión ajustada de los recursos, apúntatelo para el día del lanzamiento.

★ El clásico juego de terror y supervivencia «Regreso a Raccoon City» Resident Evil: Requiem Compra en Eneba

16. The Last of Us [Drama de supervivencia centrado en la trama]

Nuestra puntuación 7.8

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Tipo de juego Drama de supervivencia centrado en la trama Plataformas PS3, PS4, PS4, Microsoft Windows Año de estreno 2013 Creador/es Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida 15-30 horas (campaña con una historia; los extras alargan la duración) Puntuación en Metacritic 95

Los juegos de supervivencia no se limitan a fabricar herramientas y refugios con madera y piedras y dar por terminado el día; algunos juegos épicos con una historia bien desarrollada, como The Last of Us te dejarán boquiabierto con su increíble trama y su impresionante jugabilidad, y destacan en todos los aspectos.

The Last of Us narra una historia oscura sobre las secuelas de un brote de infección fúngica que convierte a los humanos en criaturas no muertas, lo que la hace destacar entre las los mejores juegos con una buena historia. El juego narra la historia de Joel y Ellie, que intentan escapar a escondidas de los límites y llegar a su destino. Sin embargo, su viaje está plagado de todo tipo de peligros.

Para más información Ahorra munición, realiza derribos sigilosos y fabrica objetos en silencio: la improvisación te hará ganar más combates que la fuerza bruta. Presta atención al entorno para encontrar ingredientes para fabricar objetos.

La trama está magníficamente escrita y, con sus gráficos impecables y su mecánica general, no hay duda de que es TLOUS uno de los mejores juegos de supervivencia que hay.

Mi veredicto: Un drama de supervivencia cinematográfico y emocionalmente desgarrador: la narración y la tensión en su máxima expresión.

★ Drama de supervivencia centrado en la historia The Last of Us Compra en Eneba

17. Metro Exodus [Juego de disparos y supervivencia postapocalíptico]

Nuestra puntuación 7.7

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Tipo de juego Juego de disparos y supervivencia postapocalíptico Plataformas PS5, PS4, Microsoft Windows, Xbox Series X/S, Xbox One Año de estreno 2019 Creador/es 4A Games Duración media de la partida 15-30 horas (campaña principal; la exploración alarga la duración del juego) Puntuación en Metacritic 82

Metro Exoduses unjuego de disparos en primera persona con un gran énfasis en las mecánicas de supervivencia. Ambientado en una Rusia postapocalíptica, Metro Exodus narra las aventuras de un grupo de supervivientes mientras se abren paso por un terreno inhóspito plagado de peligros de todo tipo. Por el camino, tendrás que recurrir a los recursos disponibles para fabricar armas, munición y otras herramientas útiles.

Para más información Recoge todo lo que encuentres, fabrica munición sobre la marcha y aprende a gestionar las máscaras antigás y los filtros; el sigilo suele evitar enfrentamientos a tiros que pueden salirte caros. Explora las zonas secundarias en busca de mejoras valiosas.

La trama es para morirse, y si has jugado a títulos anteriores de la franquicia, ya sabrás lo buena que es la historia de cada entrega. Por otra parte, cada aspecto de la jugabilidad es excepcional a su manera, y si eres fan de los juegos de supervivencia y terror con buenas tramas, no puedo más que recomendarte Metro Exodussuficiente.

Mi veredicto: Un juego de disparos en primera persona (FPS) postapocalíptico, lleno de tensión y magníficamente realizado, con sistemas de supervivencia que intensifican cada enfrentamiento.

★ Juego de disparos y supervivencia postapocalíptico Metro Exodus Compra en Eneba

18. Firewatch [Experiencia narrativa de misterio en la naturaleza]

Nuestra puntuación 7.6

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Tipo de juego Una experiencia narrativa de misterio en plena naturaleza Plataformas Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Microsoft Windows Año de estreno 2016 Creador/es Campo Santo / Campo Santo Duración media de la partida 4-8 horas (duración habitual de una historia) Puntuación en Metacritic 81

Si estás buscando un juego de supervivencia en el que puedas sumergirte durante unas pocas horas, Firewatch es un lugar ideal para hacerlo. Con una campaña que dura solo unas horas, Firewatch te ofrece supervivencia, creación de objetos, narraciones y una experiencia inmersiva inolvidable, todo ello en un mismo entorno.

Para más información Juega con el audio activado y presta atención a las opciones de diálogo: estas determinan el tono emocional y el ritmo de la breve campaña. Disfruta del paisaje.

Firewatch La historia se desarrolla en la naturaleza salvaje de Wyoming a finales de los 80, donde el protagonista es un vigilante forestal profesional; pero cuando empiezan a suceder misteriosos acontecimientos, te verás obligado a cuestionarte todo lo que te rodea. Firewatch, con su trama apasionante, te mantendrá en vilo en todo momento. Si no quieres dedicarle horas y horas a un juego de supervivencia y solo buscas algo para jugar de una sola vez, no te pierdas Firewatch.

Mi veredicto: Breve pero impactante: una experiencia narrativa de supervivencia que antepone la atmósfera y la historia a la mecánica de juego.

★ Una experiencia narrativa de misterio en plena naturaleza Firewatch Compra en Eneba

19. State of Decay 2 [Construcción de bases y supervivencia en comunidad]

Nuestra puntuación 7.4

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Tipo de juego Construcción de la base y supervivencia de la comunidad Plataformas Xbox One, Microsoft Windows Año de estreno 2018 Creador/es Undead Labs / Xbox Game Studios Duración media de la partida 30–120+ horas (tiempo de reproducción aproximado de los bucles de la comunidad) Puntuación en Metacritic 66

A lo largo de los años hemos tenido una buena cantidad de juegos de supervivencia postapocalípticos, pero State of Decay 2, con su particular versión de zombis, es un juego único en su género. En un entorno urbano magníficamente recreado, tú eres el líder de la manada y tienes la misión de encontrar provisiones, construir refugios y mantener con vida a los supervivientes, todo ello mientras luchas contra las criaturas no muertas que acechan en cada esquina.

Con un modo para un jugador y otro multijugador, State of Decay 2 te mantiene entretenido con sus diversas opciones. Aunque jugar con tus amigos en el modo cooperativo es muy divertido, el modo para un jugador te mantendrá entretenido durante unas cuantas horas.

Para más información Invierte desde el principio en una base sostenible y diversifica las habilidades de supervivencia; la rotación de misiones mantiene la estabilidad de tu comunidad. Mantén la moral alta.

Una de las cosas que más me gustó de State of Decay 2 es que, a diferencia de otros juegos de supervivencia, mantiene unas mecánicas muy fáciles de entender. Puedes fabricar diferentes herramientas y refugios sin que te cueste demasiado esfuerzo. En definitiva, se trata de otro excelente juego de supervivencia zombi que satisface las mismas ganas que el los mejores juegos de zombis.

Mi veredicto: Un juego de supervivencia en comunidad accesible y divertido, con una sólida mecánica de construcción de bases y situaciones dramáticas espontáneas.

★ Construcción de bases y supervivencia en comunidad State of Decay 2 Compra en Eneba

20. Days Gone [Acción y historia de zombis en un mundo abierto]

Nuestra puntuación 7.3

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Tipo de juego Acción y historia de zombis en un mundo abierto Plataformas PS4, PS5, Microsoft Windows Año de estreno 2019 Creador/es Bend Studio / Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida 25-60 horas (campaña + contenido secundario del mundo abierto) Puntuación en Metacritic 71

Days Gone se considera el mejor de todos los tiempos en el género de los juegos de supervivencia con una historia, y de eso no hay duda. Tanto si estás aquí solo para acabar con hordas y hordas de zombis como si simplemente quieres jugar a un juego de disparos en tercera persona con una buena trama, Days Gone es uno de los mejores títulos AAA del mercado. Y mientras seguimos esperando la secuela, lo único que podemos hacer es volver a visitar el Oregón plagado de zombis.

En esencia,Days Gone es un juego de supervivencia de mundo abierto con una historia apasionante, personajes memorables y zombis. Ambientado en un mundo postapocalíptico invadido por los Freakers (zombis), tendrás que recorrer la ciudad recogiendo todos los recursos, completando diversas misiones y manteniendo tu arsenal de armas y tu moto en óptimas condiciones.

Para más información Mejora tu moto y mantén tus provisiones; el sigilo y la movilidad suelen ser la estrategia más segura a la hora de enfrentarse a grandes hordas. Utiliza trampas del entorno.

Además, con su clima cambiante y su entorno en constante evolución, Days Gone ofrece una experiencia de supervivencia sin igual en el mundo de los videojuegos. Si buscas un juego con una historia que te cautive en tantos aspectos, te recomiendo encarecidamente que le eches un vistazo a Days Gone.

Mi veredicto: Un sólido juego de supervivencia zombi de mundo abierto con una narrativa sólida y una mecánica de desplazamiento muy satisfactoria.

★ Acción y historia de zombis en un mundo abierto Days Gone Compra en Eneba

21. Raft [Supervivencia en el mar y gestión de recursos]

Nuestra puntuación 7

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Tipo de juego Supervivencia en el mar y gestión de recursos Plataformas PS5, Xbox Series X/S, Microsoft Windows Año de estreno 2018 Creador/es Redbeet Interactive / Axolot Games Duración media de la partida Entre 20 y más de 100 horas (los modos cooperativo y sandbox alargan la duración del juego) Puntuación en Metacritic tbd

Abandonado en medio del océano con solo una balsa y un aparejo de pesca, tienes que sacar el máximo partido a lo que tienes. Por suerte, hay un montón de restos flotando a tu alrededor, así que no es tan difícil como otros juegos de supervivencia brutales que hemos incluido en nuestra lista.

Sin embargo, con una manada de tiburones atacándote cada dos por tres, tendrás que estar en vilo cada vez que decidas darte un chapuzón para conseguir nuevos suministros. Raft mantiene la sencillez y te anima a reunir provisiones y ampliar tu balsa recogiendo tablones de madera, mesas de trabajo, antenas y todo lo que se te ocurra.

Para más información Amplía tu balsa de forma metódica, construye estaciones modulares (agricultura, agua, artesanía) y mantén una red para recoger chatarra constantemente. Mantén las defensas contra los tiburones activadas.

Para alguien que no haya dedicado innumerables horas al género de los juegos de supervivencia y esté buscando un buen punto de partida, no hay mejor opción para iniciarse en los simuladores de supervivencia que Raft. Si te atraen las melodías envolventes, pásate por el los mejores juegos de simulación.

Mi veredicto: Una idea sencilla, una ejecución magistral: un relajante juego de supervivencia cooperativo con una progresión adictiva y la tensión del océano.

★ Supervivencia en el océano y gestión de recursos Raft Compra en Eneba

22. SCUM [Simulador de supervivencia extrema y PvP]

Nuestra puntuación 6.8

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Tipo de juego Simulador de supervivencia extremo y PvP Plataformas Windows Año de estreno 2018 Creador/es Gamepires Duración media de la partida Entre 15 y más de 40 horas (PvP y simulación intensivos; los jugadores veteranos superan con creces esta cifra) Puntuación en Metacritic tbd

SCUM Fue una de mis primeras experiencias con un juego de Steam en acceso anticipado del género de supervivencia, y sigue estando a la altura hoy en día. Es una mezcla entre «The Running Man» y «Battle Royale», ya que encarnas a un convicto abandonado en una isla para participar en un deporte sangriento.

La acción enSCUMtiene lugar elMesas para 80 comensales donde los jugadores saquean, construyen e intentan sobrevivir. La fabricación de objetos es fundamental para la supervivencia, al igual que ir al baño. La forma y el momento en que vayas al baño influirán en la jugabilidad, junto con otros parámetros como el metabolismo y la presión arterial. El monitor BCU te ayudará a llevar un control de estos datos, pero no podrá evitar que te maten.

Para más información Controla constantemente tu metabolismo y tus signos vitales: los pequeños detalles (la comida, ir al baño, dormir) influyen en tu rendimiento; aprende el mapa y juega con inteligencia en el modo multijugador. No subestimes la seguridad de la base.

Entre los demás jugadores, los mechas letales y el sistema de supervivencia, siempre estás en peligro. Además, tendrás que mantener altos tus puntos de fama si quieres reaparecer. Es un videojuego implacable con los principiantes, pero al que puedes jugar en solitario si tienes nervios de acero y encuentras el servidor adecuado.

Mi veredicto: Un juego de supervivencia brutal, con un enfoque de simulación, en el que los detalles y la habilidad del jugador marcan la diferencia.

★ Simulador de supervivencia extremo y PvP SCUM Compra en Eneba

23. Don’t Starve Together [El mejor juego multijugador para poner a prueba la amistad]

Nuestra puntuación 6.7

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Tipo de juego Modo cooperativo multijugador de supervivencia (peculiar/caótico) Plataformas Windows, PS3, PS4, Wii U, Xbox One, Nintendo Switch, PS Vita, dispositivos móviles Año de estreno 2015 Creador/es Klei Entertainment Duración media de la partida Entre 35 y más de 200 horas (la duración del modo cooperativo varía) Puntuación en Metacritic 83

Si estás listo para una versión caricaturesca de los juegos de supervivencia, Don’t Starve Together debería ocupar un lugar destacado en tu lista de juegos. Este juego indie de Klei lleva una década cautivando a los jugadores, y DST te permite disfrutar de la aventura con tus amigos. El peculiar estilo artístico dibujado a mano de Don’t Starve Togetherse esconde justolo brutal que puede llegar a ser este videojuego.

En el extraño mundo al estilo de Tim Burton de No te mueras de hambre, te pones en la piel de Wilson, un científico desplazado que acaba en un mundo paralelo donde la fabricación de objetos y la búsqueda de recursos son fundamentales para sobrevivir. La construcción de bases es un poco diferente en este juego debido a su estilo, pero igual de apasionante. Las bases son clave para la supervivencia en el juego, especialmente durante esas noches mortales en el Constant.

Para más información Asigna roles en la cooperativa (agricultor, recolector, constructor) y construye huertos comunitarios y granjas para garantizar el suministro. Comparte recursos antes de que llegue el invierno.

Además, tendrás que controlar el hambre, la cordura y la salud mientras te defiendes de los monstruos y de cualquier horror estacional que te depare el mundo. La oscuridad no es solo un obstáculo visual; es una amenaza que te matará si no estás preparado. Don’t Starve Together amplía el juego original para ofrecer una experiencia multijugador cooperativa.

Mi veredicto: El giro de supervivencia multijugador que convierte el caos del modo individual en una historia cooperativa llena de humor y tensión. Si te gusta el diseño extravagante de Klei, encontrarás en nuestro los mejores juegos indieresumen.

★ El mejor juego multijugador para poner a prueba la amistad Don’t Starve Together Compra en Eneba

24. Dune: El despertar [MMO de supervivencia en un mundo abierto azotado por el viento y la arena]

Nuestra puntuación 6.5

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Tipo de juego MMO de supervivencia en un mundo abierto azotado por el viento y la arena Plataformas Windows, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 Creador/es Funcom Duración media de la partida Varía (MMO en servicio continuo) — Entre 50 y más de 500 horas, lo habitual en los MMO en servicio continuo Puntuación en Metacritic 78

Ambientada en los implacables desiertos de Arrakis, Dune: El despertar es un MMO de supervivencia persistente que combina el PvP a gran escala, las intrigas entre facciones y los peligros del entorno en un único y despiadado mundo abierto. Tendrás que buscar especias, construir y fortificar asentamientos, pilotar ornitópteros y gestionar las líneas de suministro, todo ello mientras las tormentas de arena, los jugadores rivales y la amenaza siempre latente de los colosales gusanos de arena te obligan a sopesar el riesgo frente a la recompensa.

Para más información Únete a una facción o crea una rápidamente: el control del territorio y el comercio son fundamentales; planifica siempre las expediciones en busca de especias teniendo en cuenta los patrones de los gusanos y las condiciones meteorológicas. Fortalece las caravanas.

El juego se basa en gran medida en la cooperación y el conflicto entre jugadores: las alianzas pueden controlar territorios valiosos, pero las incursiones y las infiltraciones son riesgos constantes, lo que hace que cada victoria sea significativa y cada derrota, costosa. En su lanzamiento, la edición para PC se centró en sistemas de supervivencia muy ajustados y en contenido de servicio en directo (con versiones para consola previstas), y las primeras actualizaciones posteriores al lanzamiento ya han comenzado a ajustar los sistemas de vehículos y recuperación para facilitar la jugabilidad a largo plazo.

Mi veredicto: Un ambicioso MMO de supervivencia que recrea a la perfección la tensión de Arrakis: la política y el entorno hacen que cada partida sea significativa.

★ MMO de supervivencia en un mundo abierto azotado por el viento Dune: El despertar Compra en Eneba

25. Project Zomboid [Supervivencia zombi con un modo sandbox profundo y una simulación implacable]

Nuestra puntuación 6.4

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Tipo de juego Un juego de supervivencia zombi con un modo sandbox profundo y una simulación implacable Plataformas Windows Año de estreno 2013 Creador/es The Indie Stone Duración media de la partida Entre 50 y más de 400 horas (un mundo abierto muy amplio con largas campañas de supervivencia) Puntuación en Metacritic tbd

Project Zomboid es el mejor videojuego de supervivencia para PC si te gustan las obras de Romero o «The Walking Dead». Ambientado en Kentucky tras el «Incidente de Knox», te verás luchando por sobrevivir y muriendo a menudo en este crudo juego de mundo abierto con perspectiva isométrica.

El objetivo de este juego es, sencillamente, seguir con vida, algo que es más fácil de decir que de hacer. Tendrás que reunir recursos, tratar las lesiones, evitar las infecciones y mantén tu estado mental bajo control. Un pequeño error, como hacer ruido o dejar una ventana abierta, puede poner fin a tu huida de forma brutal. El aburrimiento, la depresión, el hambre y las condiciones meteorológicas de cada estación influyen en tus posibilidades de sobrevivir.

Para más información Construye varios refugios y aprende a rotar los cultivos; un juego pausado y paciente, junto con el dominio de las recetas de artesanía, te llevará más lejos que cualquier carrera de suerte. Considera el ruido como tu enemigo más letal.

El nivel de detalle y el realismo son impresionantes, ya que puedes bloquear ventanas y puertas, cultivar alimentos para abastecerte a largo plazo o incluso leer libros para mejorar tus habilidades. Con un sistema de habilidades muy completo, opciones de mundo abierto personalizables y modo multijugador, Project Zomboid ofrece a los jugadores una experiencia estimulante que premia la paciencia y la planificación.

Mi veredicto: Un juego de supervivencia zombi de mundo abierto, intenso y despiadado: la mejor opción para los jugadores a los que les encantan las simulaciones con elementos emergentes y las consecuencias significativas.

★ Supervivencia zombi con un modo sandbox profundo y una simulación implacable Project Zomboid Compra en Eneba

Mi opinión general sobre los mejores juegos de supervivencia

Los juegos de supervivencia ponen a prueba la paciencia, la capacidad de planificación y los nervios; esta lista destaca títulos que premian diferentes estilos de juego, en lugar de pretender que un solo juego sirva para todo. A continuación encontrarás puntos de partida claros en función de lo que busques en el género, para que puedas elegir el título adecuado y sumergirte en él.

For los recién llegados → Bajo el agua .

Un juego de supervivencia para un solo jugador, de estilo accesible, que enseña las mecánicas básicas a través del asombro y la exploración, en lugar de recurrir a una dificultad desmesurada.

→ Un juego de supervivencia para un solo jugador, de estilo accesible, que enseña las mecánicas básicas a través del asombro y la exploración, en lugar de recurrir a una dificultad desmesurada. For jugadores en modo cooperativo → Valheim .

Sus sistemas sencillos, su progresión clara y sus combates contra jefes en los que hay que cooperar lo convierten en el juego ideal para aprender a sobrevivir con amigos.

→ Sus sistemas sencillos, su progresión clara y sus combates contra jefes en los que hay que cooperar lo convierten en el juego ideal para aprender a sobrevivir con amigos. For los aficionados al survival horror → El bosque .

La tensión palpable, los sustos repentinos y una historia con un propósito claro combinan la maestría narrativa con el terror de una forma que tanto los novatos como los veteranos saben apreciar.

→ La tensión palpable, los sustos repentinos y una historia con un propósito claro combinan la maestría narrativa con el terror de una forma que tanto los novatos como los veteranos saben apreciar. For juegos de estrategia y gestión (al estilo Frostpunk) → State of Decay 2 .

La creación de comunidades, los roles de los supervivientes y la gestión de la base te ofrecen esa resolución sistémica de problemas que tanto ansían los jugadores de Frostpunk, pero con más acción.

(al estilo Frostpunk) → La creación de comunidades, los roles de los supervivientes y la gestión de la base te ofrecen esa resolución sistémica de problemas que tanto ansían los jugadores de Frostpunk, pero con más acción. For amantes de los simuladores hardcore y el realismo → Project Zomboid.

Una mecánica de juego profunda e implacable y unas consecuencias significativas hacen que cada decisión cuente: perfecto si lo que buscas es un auténtico simulador de supervivencia.

Elige el personaje que mejor se adapte a tu estilo de juego y empieza por ahí: cada recomendación te permite desarrollar habilidades que podrás aplicar al resto de juegos del género.

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