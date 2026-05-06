Los 21 mejores juegos de PS5 que tienes que probar ya mismo

Buscando lo mejor PS5 ¿Juegos? Si acabas de hacerte con una PlayStation 5 o si quieres ampliar tu colección de videojuegos, estás en el lugar adecuado. El PS5 está repleta de juegos increíbles de todos los géneros. Pero con tantas opciones, elegir los adecuados puede resultar abrumador. Créeme, lo sé.

Estoy aquí para facilitarte la decisión, para que dediques menos tiempo a buscar y más a jugar. En esta guía, te voy a mostrar algunos de los mejores juegos a los que puedes jugar ahora mismo, en las que se aborda todo, desde la jugabilidad hasta la historia, pasando por los motivos por los que merecen un hueco en tu colección.

Nuestra selección de los mejores juegos para PS5

En lo que respecta a lo mejor PS5 juegos, nos referimos a títulos que no solo destacan por sus gráficos y su jugabilidad, sino que también ofrecen experiencias únicas dentro de sus respectivos géneros. Cada uno de los juegos que figuran a continuación destaca en su categoría.

Estos son algunos de los mejores juegos a los que deberías estar jugando ahora mismo:

God of War: Ragnarök (2022) – Una obra maestra del género de acción y aventura, con una historia apasionante y batallas épicas. Elden Ring (2022) – Explora un vasto mundo abierto en este juego de rol aclamado por la crítica con combates desafiantes. El fantasma de Yōtei (2025) – Un juego de rol de acción visualmente impresionante que lleva a los jugadores a un viaje por un mundo oscuro y mítico.

Estos títulos son algunos de los mejores PS5 juegos disponibles en este momento, cada uno de los cuales aporta algo único. Sigue leyendo para descubrir más recomendaciones y encontrar tu próximo juego en el que sumergirte.

Los 21 mejores juegos para PS5: títulos imprescindibles para cualquier jugador

Vale, entonces, estás buscando lo mejor PS5 juegos, ¿verdad? Pues estás de suerte. El PS5 tiene títulos realmente increíbles, pero la clave está en saber cuáles merecen realmente la pena. A todos nos ha pasado: hay tantas opciones que cuesta saber por dónde empezar.

1. God of War: Ragnarök [Mejor juego de acción y aventura para PS5]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PlayStation 5, PlayStation 4 Año de estreno 2022 Desarrollador Santa Monica Studio Duración media de la partida 25-40 horas Ideal para Ideal para los aficionados a la acción con una trama bien desarrollada Características únicas Arco argumental con dos protagonistas, combates brutales, mitología nórdica

De alguna manera, «God of War: Ragnarök» está a la altura de las expectativas, que parecían imposibles de cumplir, y va incluso más allá. La historia comienza unos años después de que… 2018 obra maestra, se convierte en aún más en la mitología nórdica y la compleja relación entre padre e hijo Kratos y Atreus.

¿El guion? De primera categoría. ¿Las interpretaciones? Verdaderamente conmovedoras. ¿Y los combates? Intensos, contundentes y tremendamente satisfactorios. Para mí, jugar a este juego significó mucho más que simplemente apretar botones sin parar; La verdad es que lo disfruté muchísimo en plena batalla, sintiendo cada golpe de hacha.

Para más información Utiliza con inteligencia las habilidades de Atreus en combate para acabar rápidamente con los enemigos y crear oportunidades para que Kratos aseste golpes contundentes.

Mi veredicto: God of War: Ragnarök es una auténtica maravilla en cuanto a narrativa y combate brutal, lo que lo convierte en la experiencia definitiva de acción y aventura. Si eres fan de las historias épicas y la acción trepidante, no te lo puedes perder.

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2. Elden Ring [El mejor RPG de mundo abierto para PS5]

Nuestra puntuación 9.9

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Plataformas PlayStation 5, PlayStation 4 Año de estreno 2022 Desarrollador FromSoftware Duración media de la partida Entre 60 y más de 100 horas Ideal para Ideal para los aficionados a la fantasía de mundo abierto Características únicas Un mundo abierto enorme, un sistema de personalización de personajes muy completo y un combate exigente pero justo

Vale, tengo que decirlo: Elden Ring es uno de esos juegos que al principio me dejó totalmente hecho polvo… y Me encantó cada segundo de esta aventura épica. Es uno de esos juegos que no te explica gran cosa, simplemente te sumerge en este mundo enorme y alocado y te dice: «Buena suerte». Pero eso es precisamente lo que lo hace tan especial.

Eres libre de ir a donde quieras, Lucha contra quien quieras y desarrolla a tu personaje como más te guste. Al principio me ganaban todos, pero en cuanto le cogí el truco, todo encajó perfectamente.

Para más información Sal a explorar fuera de los caminos trillados desde primera hora para encontrar equipo y recursos poco comunes que te darán ventaja en el combate.

Hay algo lo increíblemente satisfactorio que es derrotar a un jefe en el que llevas atascado horas. ¿Y el mundo? Precioso, inquietante y lleno de sorpresas. Si te gusta la fantasía, los retos o simplemente explorar juegos de rol geniales Si quieres hacerlo a tu manera, tienes que probarlo.

Mi veredicto: Elden Ring supone un punto de inflexión en el género de los RPG de mundo abierto, con un vasto mundo repleto de retos y secretos. Es perfecto para los jugadores que disfrutan de la libertad, los retos y una rica historia.

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3. El fantasma de Yōtei [Lo mejor para los aficionados a los juegos de rol]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas PS5 Año de estreno 2025 Desarrollador Sucker Punch Productions Duración media de la partida 28-32 horas Ideal para Aficionados a los juegos de rol llenos de acción, con una historia rica y combates intensos Características únicas Un sistema de combate ágil y dinámico; un escenario mitológico japonés

El fantasma de Yōtei te sumerge en un mundo impresionante, lleno de espíritus ancestrales y batallas intensas. En el papel de un guerrero experto, te adentrarás en la mitología japonesa, acabando con tus enemigos, desbloqueando nuevos poderes y desentrañando un oscuro misterio tan brutal como hermoso.

Para más información Tómate tu tiempo para probar diferentes estilos de combate y así comprender a fondo los puntos fuertes de cada personaje.

El combate es fluido y satisfactorio, con épicas batallas contra jefes finales que pondrán a prueba tus habilidades hasta el límite. Los gráficos son sencillamente impresionantes, y cada rincón de esta tierra encantada invita a ser explorado.

Si te gustan los combates trepidantes, una historia apasionante y un mundo que rebosa peligro, El fantasma de Yōtei Es un juego imprescindible.

Mi veredicto: El fantasma de Yōtei combina una historia apasionante con una mecánica de juego compleja, lo que lo convierte en un juego de rol y acción destacado para quienes buscan tanto un desafío como profundidad narrativa.

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4. Ratchet & Clank: Rift Apart [El mejor juego de disparos de ciencia ficción para PS5]

Nuestra puntuación 9.7

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Plataformas PS5 Año de estreno 2021 Desarrollador Insomniac Games Duración media de la partida 12-15 horas Ideal para Ideal para divertirse a lo grande en un ambiente caótico y trepidante Características únicas Mecánicas de grietas dimensionales, dos protagonistas, armas extravagantes

Tío, «Rift Apart» es un auténtico caos, pero en el buen sentido. En un segundo, Estoy convirtiendo dinosaurios en setos En un momento estoy jugando con un aspersor de jardín y, al siguiente, me estoy teletransportando por el espacio con una cuerda de grieta mientras disparo una escopeta que suena como si saliera de un campo de batalla de dibujos animados.

Las armas son una locura, te dan una que… literalmente ralentiza el tiempo mientras dispara, y otro que genera setas furiosas. Es divertidísimo y explosivo a la vez.

Para más información Aprovecha la mecánica de la grieta dimensional durante el combate para burlar a los enemigos y mantener la acción dinámica.

Pero no todo es espectáculo y potencia de fuego, aquí también hay un encanto auténtico. Ya no solo juegas con Ratchet; Rivet, su gemelo dimensional, tiene el mismo tiempo en pantalla, y es increíble.

La historia es sorprendentemente entrañable, Los gráficos son impresionantes, ¿y los tiempos de carga? Prácticamente inexistentes gracias a la PS5. Es una de las más divertidas PS5 Sin duda, los mejores juegos a los que he jugado en esta consola.

Mi veredicto: Ratchet & Clank: Rift Apart es un juego trepidante y caótico, con unos gráficos fantásticos y armas emocionantes. Perfecto para quienes buscan una mezcla de humor, acción y una jugabilidad impresionante.

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5. Astro Bot [El mejor juego de plataformas para PS5]

Nuestra puntuación 9.6

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Plataformas PS5 Año de estreno 2024 Desarrollador Equipo Asobi Duración media de la partida 10-12 horas Ideal para Ideal para los aficionados a los juegos de plataformas creativos Características únicas Integración con el DualSense, guiños ocultos de PlayStation y un diseño de niveles tremendamente creativo

Vale, hablemos en serio. Me había pasado de largo con Astro Bot. Pensaba que solo sería un divertido viaje por el pasado, como un museo de PlayStation a lo grande con algunos aspectos básicos del salto. Pero no. Este juego es una auténtica pasada como juego de plataformas.

Para más información No te precipites al pasar los niveles; tómate tu tiempo para explorar cada zona en busca de secretos ocultos y recompensas extra.

Los niveles están repletos de ideas ingeniosas, cada movimiento es una maravilla gracias a laDualSense, y el ritmo es tan ágil que, sinceramente, está a la altura del pulido de los juegos de Mario.

El diseño es así de bueno. Es uno de esos juegos de plataformas poco comunes en el que no dejas de pensar: «Un momento, ¿cómo es posible que esto siga mejorando?». Se nota el cariño que se ha puesto en cada píxel.

Mi veredicto: Astro Bot es un juego de plataformas encantador e innovador que pone de manifiesto el potencial del PS5para su hardware. Es perfecto para los amantes de los juegos de plataformas creativos que aportan un aire fresco al género.

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6. Baldur’s Gate 3 [El mejor juego de rol por su caos y sus opciones impulsadas por la historia]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas PS5, PC, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Desarrollador Larian Studios Duración media de la partida Entre 60 y más de 100 horas Ideal para Ideal para los aficionados a los RPG profundos y al modo cooperativo Características únicas Compatibilidad con guardado cruzado, combate táctico y amplia personalización de personajes

Este juego es una locura, en el buen sentido. «Baldur’s Gate 3» es el tipo de juego de rol donde puedes salir airoso de una pelea con tus palabras, lanzarle una bota a alguien en plena batalla o seducir a un clérigo vampiro. Y, de alguna manera, todo eso funciona. Cada elección parece tener importancia, independientemente de si estás selección de diálogos, tirar los dados o decidir qué hechizo extraño lanzar en combate.

Para más información Usa las habilidades únicas de tu personaje para resolver problemas de forma creativa. A veces, salir de una pelea con palabras es mejor que pelear.

Hay muchísima libertad. Puedes crear personajes totalmente diferentes cada vez que mueres, o seguir jugando campañas multijugador con amigos y ver cómo se desarrolla su caos. La narrativa es brillante, el mundo es inmenso y los personajes son sencillamente inolvidables. Si te gusta la fantasía juegos de estrategia con una pizca de locura total y mucho corazón, esta será tu próxima obsesión.

Mi veredicto: Baldur’s Gate 3 ofrece una experiencia de juego de rol increíble, con numerosas opciones y una trama muy elaborada. Es perfecto para los aficionados al combate táctico y a las historias en las que el jugador toma las riendas.

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7. Spider-Man 2 de Marvel [Lo mejor para los aficionados a la acción con telarañas]

Nuestra puntuación 9.4

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Plataformas PS5 Año de estreno 2023 Desarrollador Insomniac Games Duración media de la partida 20-30 horas Ideal para Ideal para los amantes de la acción de superhéroes Características únicas Dos Spider-Man, un mapa más grande y un sistema de combate con paradas

Sumergirse en Spider-Man 2 es como ponerse la sudadera con capucha favorita: resulta familiar, elegante y, sencillamente, divertido para los niños. Puedes alternar entre Peter y Miles mientras te balanceas por una Nueva York gigantesca, lanzas a los malos por los aires y realizas esas paradas a cámara lenta como un auténtico profesional.

Para más información Domina los poderes de Venom de Miles desde el principio para sacar el máximo partido al combate y explorar todo el abanico de sus habilidades.

The los nuevos ajustes en el combate le dan un toque especial, pero lo más divertido sigue siendo ese movimiento fluido y ese toque cinematográfico. Claro, el Las misiones secundarias no han cambiado muchoBueno, pero la trama principal es impactante y las escenas de acción son un auténtico caos de superhéroes. Puede que no sea nada revolucionario, pero sin duda cumple con creces: no es de extrañar que se encuentre entre lasmás vendidoPS5 juegos.

Mi veredicto: Spider-Man 2 de Marvel toma todo lo que hizo grande al primer juego y lo lleva a otro nivel con nuevas mecánicas y un mundo más amplio. Es ideal para los fans de los superhéroes y los amantes de la acción que buscan una aventura trepidante.

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8. Forza Horizon [Lo mejor para los aficionados a los juegos de carreras]

Nuestra puntuación 9.3

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Plataformas PS5 Año de estreno 2021 Desarrollador Juegos infantiles Duración media de la partida 40-60 horas Ideal para Ideal para los aficionados a los juegos de carreras de mundo abierto Características únicas Creación de eventos personalizados, clima dinámico, mapa de México

Forza Horizon 5 sube el listón en cuanto a juegos de carreras de mundo abierto, con un mapa enorme y variado de MéxicoEs impresionante descubrirlo. El Festival se ha renovado con eventos únicos que ponen de relieve la belleza del juego, mientras que las herramientas de eventos personalizadas te permiten crear tus propios retos.

Para más información Prueba diferentes configuraciones de tuning para optimizar el rendimiento de tu vehículo en distintos terrenos y retos.

Visual mejoras como una iluminación mejorada y realistahumo de neumáticoshacen que la experiencia de carrera sea más inmersiva. La conducción es mejor que nunca y hay un sinfín de actividades en línea, entre las que se incluye la ingeniosa Eliminatormodo ySuper 7retos personalizados. Sin duda, este es uno de los los mejores juegos de carrerasque se haya hecho nunca sobrePS5.

Mi veredicto: Forza Horizon 5 garantiza una emocionante experiencia de carreras con un mundo enorme y diversión sin límites. Es perfecto para los aficionados a las carreras en mundo abierto y para quienes aprecian los entornos hermosos y detallados.

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9. Call of Duty: Modern Warfare 2 [El mejor juego de disparos en primera persona]

Nuestra puntuación 9.2

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Plataformas PS5, PS4, Xbox Series X Año de estreno 2022 Desarrollador Infinity Ward Duración media de la partida Entre 10 y 20 horas (varía) Ideal para Aficionados a los juegos de disparos en primera persona, entusiastas del modo multijugador Características únicas Progresión flexible de las armas, nuevos modos en mapas de gran tamaño y una mecánica de disparo mejorada

Call of Duty: Modern Warfare 2 ofrece una una experiencia multijugador novedosa pero a la vez familiar. Mejora la jugabilidad de disparos tan sólida por la que se conoce a la serie, con modos nuevos e innovadores en mapas de gran extensión.

Para más información Céntrate en desbloquear accesorios para armas con el fin de ajustar tu equipamiento a las distintas situaciones de combate y mejorar tu rendimiento.

El juego presenta un sistema de mejora de armas flexible, lo que hace que cada arma resulte única. A pesar de algunos problemas de rendimiento en PC, la jugabilidad es fluida y satisfactoria. El diversidad de modos y las mejoras hacen que siga diferenciándose de la colección del año pasado. Si eres fan de la serie, esta entrega ofrece una experiencia multijugador atractiva y pulida. Así que sí, entre los los mejores juegos de disparos en primera persona, este sin duda se lleva la palma.

Mi veredicto: Call of Duty: Modern Warfare 2 revitaliza la franquicia con una jugabilidad mejorada y modos novedosos. Es perfecto para los aficionados a los juegos de disparos en primera persona que buscan una experiencia trepidante y llena de adrenalina.

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10. Grand Theft Auto V [Un auténtico clásico]

Nuestra puntuación 9.1

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Plataformas PS5, PS4, Xbox Series X Año de estreno 2022 Desarrollador Rockstar Games Duración media de la partida 30-50 horas (historia principal) Ideal para Aficionados a los mundos abiertos, amantes del caos, amantes de las historias Características únicas Un mundo enorme, tres protagonistas, misiones cinematográficas y un montón de contenido adicional

Todavía recuerdo aquella misión en la que estrellé un avión contra otro, me enfrenté a la tripulación en pleno vuelo, lo secuestré y luego salté en paracaídas justo a tiempo para ver cómo explotaba en el océano. Eso es GTA V para ti, completamente desquiciado, pero en el buen sentido.

Para más información Tómate tu tiempo para explorar el mundo de Los Santos. Siempre hay algo nuevo por descubrir a la vuelta de cada esquina.

En otra ocasión, tomé un camino cualquiera para subir a una montaña en un todoterreno y, al llegar a la cima, casi atropello a unos excursionistas. Uno de ellos gritó:«¡Típico!» como si eso pasara todos los fines de semana. El mundo parece cobrar vida. La historia es oscura, divertida y realmente apasionante, y Rockstar Se han corregido un montón de cosas con respecto a GTA IV: la conducción ha mejorado y el juego es más fluido escenas de tiroteos y, por último, puntos de control de las misiones. Sigo volviendo solo para ver qué lío puedo armar esta vez.

Mi veredicto: Grand Theft Auto V sigue siendo un clásico atemporal, con un mundo inmenso y un caos sin fin. Si te encantan los juegos de mundo abierto que te permiten crear tus propias aventuras, este es un título imprescindible.

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11. Final Fantasy XIV [Lo mejor para los aficionados a los MMO con una trama destacada]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Mac Año de estreno Juego básico de 2013, Endwalker de 2021 Desarrollador Square Enix Duración media de la partida Más de 100 horas Ideal para Aficionados a los MMO con una historia bien desarrollada, amantes de la mitología, aventureros cooperativos Características únicas Arcos argumentales de gran envergadura, «Los descendientes del Séptimo Amanecer», escenarios alucinantes

Final Fantasy XIV no es simplemente más de lo mismo, sino un emocionante viaje por distintos mundos con el tipo de una narrativa con la que la mayoría de los MMO solo pueden soñar. Lo que realmente lo hace especial en esta franquicia es el vínculo que se establece con el Los descendientes del Séptimo Amanecer.

Para más información Asegúrate de participar tanto en la historia principal como en las misiones secundarias para desbloquear todo el rico contenido del juego y las recompensas únicas.

Nos esperan grandes batallas, extrañas torres alienígenas y algunos lugares que te dejarán con la boca abierta, y eso sin haber llegado siquiera a la Luna. El viaje comienza con la búsqueda de libros en Sharlayan,se dirige aThavnair, y no deja de mejorar. Es alucinante, extraño y maravilloso, y, sinceramente, puede que sea la parte más conmovedora de todo el La saga de FFXIV.

Mi veredicto: Final Fantasy XIV es un MMO de gran envergadura y con una historia bien desarrollada, perfecto para aquellos jugadores que buscan un mundo envolvente con una mitología rica y batallas épicas.

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12. Demon’s Souls [Un remake brutal, pero bien hecho]

Nuestra puntuación 8.9

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Plataformas PS5 Año de estreno 2020 (Nueva versión) Desarrollador Bluepoint Games Duración media de la partida 30-50 horas Ideal para Aficionados incondicionales a los juegos de rol de acción, amantes de los retos Características únicas Impresionante remasterización visual, ubicación fiel de los enemigos, atmósfera intensa

Aunque he jugado Demon’s Souls antes, elPS5 El remake todavía me tenía en vilo Boletaria como si nunca hubiera estado allí. Los enemigos, las trampas y los diseños son prácticamente los mismos, pero ¿el miedo? Eso me pareció totalmente nuevo.

Bluepoint no se limitó a darle al juego un nuevo aspecto, sino que consiguió que nos sintiéramos tal y como lo recordábamos, y no solo como era. La iluminación, los sonidos, la tensión en cada paso… Todo está llevado al máximo.

Para más información Ten paciencia en el combate; aprende los patrones de los enemigos y no tengas miedo de retirarte y reagruparte antes de volver a la carga.

Sabía lo que me esperaba entre las sombras, pero aun así dudé. Ahí reside la magia. Este es el juego que por fin alcanza todo su potencial. Demon’s Souls en PS5es inquietante, hermosa e inolvidable para cualquier generación.

Mi veredicto: Demon’s Souls on PS5 lleva el brutal desafío del juego original a un nuevo nivel con unos gráficos impresionantes. Es perfecto para quienes disfrutan de los RPG de acción intensos en los que hay mucho en juego.

★ Un remake brutal, pero bien hecho Demon’s Souls Compra en Eneba

13. Stellar Blade [Acción de ciencia ficción con mucho estilo]

Nuestra puntuación 8.8

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Plataformas PS5 Año de estreno 2024 Desarrollador Subir de marcha Duración media de la partida 20-30 horas Ideal para Aficionados a los juegos de rol de acción, entusiastas de la ciencia ficción Características únicas Combates trepidantes, escenarios impresionantes, una historia de ciencia ficción

Stellar Blade es un prometedorRPG de acción que combina combates emocionantes, enfrentamientos contra jefes finales apasionantes y un mundo visualmente impresionante, aunque dista mucho de ser perfecto. El juego presenta una mezcla de momentos torpes, temas poco desarrollados y un equilibrio único entre el control lineal y el diseño de mundo abierto.

Para más información Céntrate en dominar las mecánicas de esquiva y contraataque para que las batallas contra los jefes te resulten más llevaderas.

Juegas en el papel de Eve, una guerrero mejorado con tecnología enviados a la Tierra para luchar contra unos monstruos llamados Naytiba y proteger la última ciudad, Xion. La acción es trepidante y, aunque algunas mecánicas aún están un poco verdes, el La emoción de la batalla es lo que te hace volver una y otra vez. Stellar Blade destaca por sus aspectos visuales y de jugabilidad en una aventura épica. Sin embargo, su combinación desigual de diseño de juego y elementos narrativos podría mejorarse.

Mi veredicto: Stellar Blade ofrece un combate trepidante y unos gráficos impresionantes, aunque su jugabilidad irregular puede restarle méritos. Es ideal para los aficionados a los RPG de acción que buscan algo nuevo, aunque aún le falten algunos detalles.

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14. Tetris Effect: Conectado [Un fascinante viaje a través de los rompecabezas]

Nuestra puntuación 8.7

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Plataformas PS5, PS4, Xbox Series X/S, PC Año de estreno 2020 Desarrollador Monstars, Resonair Duración media de la partida 10-20 horas Ideal para Amantes de los rompecabezas, aficionados a la música Características únicas Imágenes espectaculares, diseño de sonido y modos multijugador

El Tetris siempre ha formado parte de mi vida, casi como un viejo amigo. Para mí, la mecánica básica del juego es sencilla, adictiva y me ayuda a relajarme. A lo largo de los años, he experimentado el «Tetris Effect», donde los tetrominós invaden mi mente tras largas sesiones de juego.

Para más información Utiliza el modo «Zen» para relajarte y concentrarte al máximo, y disfruta de una experiencia de rompecabezas sin estrés y con un mínimo de interrupciones.

«Tetris Effect: Conectado» lleva esa experiencia a un nuevo nivel. Con unos gráficos espectaculares y un diseño de sonido impresionante, mejora la experiencia de Tetris al tiempo que añade modos multijugador que te permiten competir. Aunque Tetris 99 sigue siendo mi favorito de todos los tiempos, Tetris Effect: Conectado ofrece una una visión fresca y cautivadora que casi le hace sombra. Este juego combina una mecánica de juego basada en habilidades clásicas con una estética impresionante.

Mi veredicto: Tetris Effect: Conectado mejora el clásico juego de rompecabezas con unos gráficos y una banda sonora espectaculares. Perfecto tanto para los fans de la serie Tetris como para quienes buscan una experiencia de juego relajante y meditativa.

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15. Spider-Man: Miles Morales [Lanzarse con telarañas y corazón]

Nuestra puntuación 8.6

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Plataformas PlayStation 5, PlayStation 4 Año de estreno 12 de noviembre de 2020 Desarrollador Insomniac Games Duración media de la partida 8-15 horas Ideal para Fans de los superhéroes, amantes de la acción Características únicas Sensaciones táctiles del DualSense, tiempos de carga instantáneos, gráficos impresionantes

Miles Morales’ PS5 Su debut es una maravilla visual que muestra el de la PS5conUna Nueva York nevada casi fotorrealista. La historia del juego es breve pero impactante, y la acción es trepidante. Sentirás el poder de los poderes eléctricos de Miles Venom habilidades a través de la Sensación táctil del DualSense, y los tiempos de carga instantáneos suponen un gran avance.

Para más información Aprovecha las misiones secundarias y los desafíos para desbloquear por completo las habilidades de Miles y disfrutar al máximo del mundo del juego.

Sin embargo, aunque el juego es muy divertido, da más la sensación de ser una expansión independiente que una secuela en toda regla. El La historia principal es bastante breve Se puede terminar en un par de tardes, pero sigue siendo entretenido, sobre todo gracias a las actividades secundarias. Es un ejemplo perfecto de de la PS5capacidades, pero no esperes semanas de juego; más bien unos días de diversión lanzando telarañas con tus amigos.

Mi veredicto: Spider-Man: Miles Morales es una aventura breve y preciosa que te ofrece toda la diversión de lanzarse con telarañas en un formato compacto. Es perfecta para quienes buscan una emocionante experiencia de superhéroes sin tener que pasar por largas horas de juego repetitivo.

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16. Gran Turismo 7 [El simulador de conducción real]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas PlayStation 5, PlayStation 4 Año de estreno 4 de marzo de 2022 Desarrollador Polyphony Digital Duración media de la partida 20-50 horas Ideal para Aficionados incondicionales a las carreras, amantes de los juegos de simulación Características únicas Music Rally, sensaciones táctiles envolventes, amplia gama de coches

Gran Turismo 7 supone un auténtico regreso a la forma para la serie. Este juego de PlayStation ofrece un nivel de realismo y profundidad que solo el PS5puede manejar. Empezando por el peculiar Modo Music Rally, el juego te cautiva con sus gráficos y luego te sumerge en un mundo de coches y entornos de una detalle impresionante.

Para más información Empieza por el modo «Music Rally» para ir familiarizándote con el juego antes de lanzarte a los retos de carrera más complejos.

La retroalimentación vibratoria procedente del Mando DualSense es sencillamente genial, ya que te permite sentir cada curva y el chirrido de los neumáticos. El Home Map es un juego nostálgico un guiño a las entregas anteriores, con un centro de matriculación, talleres de tuning e incluso una cafetería. Si buscas un juego de carreras accesible, mejor busca otra cosa. Pero si lo que te apetece es profundidad, desafío y realismo, GT7 es tu juego.

Mi veredicto: Gran Turismo 7 es un juego profundo, centrado en la simulación juego de carreras que ofrece un gran realismo y variedad. Perfecto para los amantes de las carreras que buscan precisión y detalle.

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17. Museo Two Point [Una versión alocada de los simuladores de gestión]

Nuestra puntuación 8.4

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Plataformas PlayStation 5, PlayStation 4, PC Año de estreno Marzo de 2024 Desarrollador Two Point Studios Duración media de la partida 20-40 horas Ideal para Aficionados a los simuladores de gestión poco convencionales Características únicas Retos financieros estratégicos, exposiciones llenas de humor

«Museo Two Point» supone un magnífico regreso al estilo de los juegos de simulación de gestión. Combina un humor peculiar, profundidad estratégica y un enfoque en las finanzas que me mantuvo enganchado durante horas. A diferencia de algunos títulos recientes, este te reta a cuadrar las cuentas mientras construyes y decoras tu museo.

Para más información Presta mucha atención a tus finanzas, ya que los retos del juego giran en torno a encontrar el equilibrio entre la creatividad y la gestión empresarial.

La amplia variedad de objetos de exposición y atrezo que se pueden desbloquear es una ventaja añadida, lo que hace que el juego resulte gratificante en todo momento. No se trata solo de crear una máquina de hacer dinero, sino de gestionar los detalles y tomar decisiones difíciles. El equilibrio entre diversión y desafío es perfecto: nunca resulta demasiado exigente, pero siempre te mantiene enganchado. Si te gustan los juegos originales para niños, este es una opción genial.

Mi veredicto: Museo Two Point combina un humor peculiar con mecánicas de gestión complejas. Es perfecto para los aficionados a los juegos de simulación que buscan algo divertido y a la vez estimulante.

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18. Monster Hunter Wilds [Grandes bestias, batallas aún mayores]

Nuestra puntuación 8.3

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Plataformas PS5, Xbox Series X/S, PC Año de estreno 2025 Desarrollador Capcom Duración media de la partida Entre 40 y más de 100 horas Ideal para Aficionados a los juegos de rol de acción intensos y al modo cooperativo Características únicas Progresión optimizada, cacerías a gran escala, generoso sistema de botín

Monster Hunter Wilds ofrece una versión pulida y mejorada de la esencia de la serie: sDerrota a los monstruos, fabrica equipo poderoso, y vuelta a empezar. Desde el momento en que recibí las decoraciones para principiantes de primer nivel, quedó claro que Capcom sabe lo que quieren los jugadores. Estas joyas iniciales, que antes eran objetos difíciles de conseguir en Monster Hunter World, ahora se reparten generosamente, eliminando un gran obstáculo para los nuevos usuarios y los que vuelven cazadores. Este juego cuenta con una gran tradición en Japón, donde está cosechando muchísimos «me gusta».

Para más información Únete a tus amigos desde el principio para ir a la caza de monstruos y así conseguir el máximo botín y avanzar lo más rápido posible.

Tras 47 horas, alcanzando Rango de cazador 86 y finalizando Aunque ya he disfrutado de casi todo lo que ofrece el juego, sigo deseando volver a sumergirme en él, sobre todo con amigos. Wilds no se limita a repetir, sino que va más allá. El los monstruos son más malvados, las armas son más satisfactorias y la experiencia es más fluida que nunca.

Mi veredicto: Monster Hunter Wilds perfecciona la fórmula de la caza de monstruos con un sistema de progresión optimizado y batallas épicas. Es perfecto para los jugadores a los que les encanta la acción cooperativa y los jefes finales.

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19. Returnal [Un viaje brutal y hermoso a través del tiempo]

Nuestra puntuación 8.2

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Plataformas PlayStation 5, PC Año de estreno 2021 Desarrollador Housemarque Duración media de la partida 20-50 horas Ideal para Aficionados al género roguelike, veteranos de los juegos «bullet hell» Características únicas Partidas generadas proceduralmente, combate tipo «bullet hell», sensaciones táctiles envolventes

«Returnal» abrió nuevos caminos en el momento de su lanzamiento, llevando el género roguelike —durante mucho tiempo dominado por títulos independientes como Dead Cells y Spelunky 2, hasta alcanzar el nivel AAA. Desarrollado por Housemarque, combina un combate trepidante al estilo «bullet hell» con mecánicas roguelike muy elaboradas y una historia de ciencia ficción densa e inquietante. Cada vuelta ofrece algo nuevo, mientras te abres paso a través de biomas alienígenas en constante cambio y desentrañas el misterioso destino de Selene.

Para más información No tengas miedo de arriesgarte y probar diferentes armas y mejoras durante tus partidas para descubrir qué es lo que mejor te funciona.

En el momento del lanzamiento, la falta de un La función de guardado resultaba frustrante durante las sesiones largas, pero eso ya se ha solucionado, y lo que queda es uno de los juegos más atrevidos de PS5. Con una jugabilidad sólida, unos gráficos impresionantes y un uso inteligente de Sensación táctil del DualSense, Returnal es a la vez exigente y gratificante en el mejor sentido de la palabra.

Mi veredicto: Returnal aporta un aire fresco al género roguelike con acción trepidante y una historia apasionante. Es ideal para los jugadores a los que les gustan las partidas desafiantes y las tramas que te hacen pensar.

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20. Helldivers 2 [Una locura de exterminio de bichos con tus amigos]

Nuestra puntuación 8.1

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Plataformas PlayStation 5, PC Año de estreno 2024 Desarrollador Arrowhead Game Studios Duración media de la partida Entre 20 y más de 60 horas (servicio en directo en curso) Ideal para Fans del modo cooperativo, amantes de la acción, caos en equipo Características únicas Modo cooperativo online para 4 jugadores, tono satírico, objetivos impulsados por la comunidad

Si «Starship Troopers» fuera una juego de disparos cooperativo en tercera persona, «Helldivers 2» sería el juego. Esta secuela recoge todo lo mejor del éxito de culto de 2015 y lo potencia al máximo en totalmente en 3D. Se acabó la perspectiva cenital; en su lugar, nos encontramos con un campo de batalla crudo y caótico en el que tú y tu escuadrón os enfrentáis a oleadas de horrores alienígenas.

Para más información La comunicación es fundamental en el modo cooperativo; coordínate con tu equipo para acabar con los enemigos de forma eficaz.

Arrowhead Game Studios ha dado en el clavo con este juego. El lanzamiento tuvo tanto éxito que colapsó los servidores, y una vez que la situación se estabilizó, los jugadores descubrieron que bajo esa superficie se escondía una experiencia táctica, llena de tensión y, a menudo, hilarante.

Mi veredicto: Helldivers 2 lleva la acción por equipos a nuevas cotas con una emocionante jugabilidad cooperativa y combates tácticos. Es perfecto para los jugadores a los que les gusta colaborar para superar retos.

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21. Kingdom Come: Deliverance 2 [Realismo medieval crudo]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas PS5, Xbox Series X/S, PC Año de estreno 2025 Desarrollador Warhorse Studios Duración media de la partida Entre 80 y más de 150 horas Ideal para Aficionados incondicionales a los juegos de rol, jugadores a los que les gusta seguir la historia Características únicas Combate realista, extenso árbol de diálogos, inmersión histórica

Kingdom Come: Deliverance 2 no se anda con rodeos. YoEs enorme, lento y te sumerge de forma brutal en todos los sentidos. El combate es exigente y preciso, la historia es más rica que nunca y hay tanto por explorar que no sabrás por dónde empezar.

Para más información Presta atención al entorno y a los PNJ; tendrás que reunir pistas y objetos del mundo que te rodea para resolver las misiones con eficacia.

Retomando la historia justo después del primer juego, vuelves a meterte en la piel de Henry, que ahora ha sido enviado con Hans a la región de Trosky. Las cosas se tuercen rápidamente y, a partir de ahí, el juego no hace más que intensificarse. Aunque está más cargado de acción que antes, sigue manteniendo ese ritmo pausado y ese realismo que tanto gusta a los aficionados. Con más de 2,2 millones de palabras en el guion, Puede que este sea el juego de rol con una trama más elaborada que se haya creado jamás, y eso se nota.

Mi veredicto: Kingdom Come: Deliverance 2 garantiza un combate brutal y realista, además de una narrativa profunda. Es perfecto para los aficionados a los juegos de rol a los que les encanta la inmersión y la precisión histórica.

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Próximos juegos para PS5

The PS5 La oferta está a punto de volverse aún más alucinante con estos títulos tan esperados. Prepárate para unos lanzamientos realmente importantes que prometen experiencias inolvidables, con acción trepidante en mundos abiertos y tramas con gran profundidad narrativa.

Grand Theft Auto 6 (2026) – El siguiente capítulo de la Grand Theft Auto La saga está a punto de llegar, y si eres como yo, habrás estado esperando con impaciencia el regreso de ese mundo caótico Rockstar por lo que es conocido. Con los rumores sobre una nueva ciudad y personajes totalmente nuevos, todo apunta a que será el próximo gran éxito en el mundo de los videojuegos de mundo abierto.

– El siguiente capítulo de la Grand Theft Auto La saga está a punto de llegar, y si eres como yo, habrás estado esperando con impaciencia el regreso de ese mundo caótico Rockstar por lo que es conocido. Con los rumores sobre una nueva ciudad y personajes totalmente nuevos, todo apunta a que será el próximo gran éxito en el mundo de los videojuegos de mundo abierto. Lobezno de Marvel (2026) – Prepárate para caer en las garras de Wolverine. Este juego, repleto de acción y con una trama bien desarrollada, es un sueño para Marvel a los aficionados, con una experiencia cruda y brutal que encaja a la perfección con el personaje de Logan. Si eres fan de los videojuegos de superhéroes, este es imprescindible.

– Prepárate para caer en las garras de Wolverine. Este juego, repleto de acción y con una trama bien desarrollada, es un sueño para Marvel a los aficionados, con una experiencia cruda y brutal que encaja a la perfección con el personaje de Logan. Si eres fan de los videojuegos de superhéroes, este es imprescindible. Resident Evil: Requiem (2026)– ElResident Evil la franquicia sigue reinando con Descanso, con más terror escalofriante, acertijos que te harán devanarte los sesos y acción de supervivencia trepidante. Esta entrega promete traer un nuevo terror a los seguidores de la serie, que combina el terror de supervivencia clásico con innovaciones modernas en la jugabilidad.

Estos próximos juegos nos mantendrán ocupados durante bastante tiempo. Cada uno aporta algo único, y créeme, no te los puedes perder. ¡Mantén los ojos bien abiertos y los mandos a punto!

Mi opinión general sobre los mejores juegos de PS5

En lo que respecta a PS5Hay un título perfecto para cada tipo de jugador, sobre todo si lo que buscas es una experiencia realmente envolvente. Estos juegos destacan por su capacidad para atraparte y mantenerte enganchado.

Para los aficionados a los juegos de acción y aventura → God of War: Ragnarök . Una historia apasionante y batallas épicas que te hacen sentir cada golpe de hacha, ideal para quienes buscan una narrativa intensa y combates brutales.

. Una historia apasionante y batallas épicas que te hacen sentir cada golpe de hacha, ideal para quienes buscan una narrativa intensa y combates brutales. Para los amantes de los juegos de mundo abierto → El fantasma de Yōtei . Un mundo rico y vibrante por explorar, con unos gráficos impresionantes y una mecánica de juego cautivadora que ofrece a los jugadores la libertad de forjar su propio camino a través de paisajes de ensueño.

. Un mundo rico y vibrante por explorar, con unos gráficos impresionantes y una mecánica de juego cautivadora que ofrece a los jugadores la libertad de forjar su propio camino a través de paisajes de ensueño. Para los amantes de las carreras → Gran Turismo 7 . El simulador de carreras definitivo, que ofrece una física de conducción realista y una amplia variedad de circuitos, ideal para los jugadores que buscan disfrutar de una experiencia de conducción realista.

. El simulador de carreras definitivo, que ofrece una física de conducción realista y una amplia variedad de circuitos, ideal para los jugadores que buscan disfrutar de una experiencia de conducción realista. Para los amantes del caos → GTA V. Un auténtico clásico en el que podrás desatar el caos en un mundo abierto, extenso y dinámico, perfecto para quienes disfrutan creando sus propias aventuras sin ningún tipo de restricción.

Sea cual sea el tipo de experiencia que busques, estos juegos ofrecen algo especial para todos. ¡Prepárate para sumergirte en ellos!

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