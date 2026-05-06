Los 12 mejores juegos multijugador: a qué jugar en 2026

Si estás buscando los mejores juegos multijugador para empezar a jugar ahora mismo, esta lista tiene justo lo que necesitas. Hay muchísimos, pero no todos merecen la pena.

Por eso he recopilado las mejores opciones para todo tipo de jugadores; tanto si te apetece divertirte tranquilamente en modo cooperativo, como si prefieres partidas clasificatorias intensas o juegos multiplataforma para jugar con amigos. Los juegos multijugador se basan tanto en la competición como en los momentos caóticos y las jugadas decisivas.

A la hora de elegir estos títulos, no me he fijado solo en su popularidad. Veamos qué es lo que realmente merece la pena; es hora de sumarse a la moda.

Nuestra selección de los mejores juegos multijugador

¿A qué vale la pena jugar ahora? Hay un montón de juegos multijugador en todas las plataformas: PC y móviles. Pero solo los mejores han entrado en esta lista. Aquí están los diez mejores:

Fortnite (2017) – Un battle royale. Construye, dispara, sobrevive. Sus constantes actualizaciones y la compatibilidad total entre plataformas mantienen el juego siempre actual para más de 400 millones de jugadores. Call of Duty: Modern Warfare (2019) – Acción táctica de disparos en primera persona de la emblemática franquicia CoD. Sus trepidantes tiroteos y sus modos de juego en equipo estratégicos lo convierten en un título imprescindible para los aficionados a los shooters competitivos. Minería, artesanía (2009) – Un mundo digital sin límites en el que florece la creatividad humana. Con más de 300 millones de copias vendidas, sigue siendo una de las experiencias multijugador más queridas de la historia.

Hay 12 títulos en toda la lista, así que sigue leyendo. También incluiré recomendaciones de títulos multijugador que son la guinda del pastel para Xbox, Nintendo Switch, y dispositivos móviles.

Los 12 mejores juegos multijugador que merecen la pena

¿Qué es lo que hace que un juego multijugador sea genial? Una jugabilidad equilibrada tanto para jugadores ocasionales como para los competitivos, la compatibilidad entre plataformas, un sistema de progresión gratificante con contenidos desbloqueables y actualizaciones, y una comunidad activa. Eso es precisamente lo que he buscado al elaborar esta lista. A continuación, te presento el análisis completo de cada juego.

1. Fortnite [El mejor Battle Royale para jugar en grupo]

Nuestra puntuación 10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2017 Creador/es Epic Games Duración media de la partida Endless (servicio en línea) Ideal para Jugadores de juegos sociales que buscan diversión en un battle royale multiplataforma

AunqueFortnite Aunque no sea perfecto, sigue siendo uno de los mejores juegos de batalla real Lo he jugado. Combina magistralmente acción trepidante con construcción creativa. Puedes lanzarte a las partidas con mucha energía, sobre todo cuando llevas jugando bastante tiempo. La constante una jugabilidad en constante evolución mantiene tu atención y ofrece justo lo necesario un equilibrio entre la diversión desenfadada y la emoción de la competición. Es perfecto tanto para jugadores ocasionales como para los más competitivos.

★ El mejor Battle Royale para jugar en grupo Fortnite Compra en Eneba

Una desventaja es que el La curva de aprendizaje puede desanimar a los principiantes. Las primeras partidas y la jugabilidad te parecerán brutales, pero podrás disfrutar del reto a pesar de los contratiempos ocasionales. Epic Games cuenta con una comunidad activa de más de 400 millones jugadores registrados. Sabes que vas a jugar con mucha gente.

Mi veredicto: Fortnite sigue siendo el rey de los battle royale sociales. Si buscas un juego que evolucione constantemente y al que sea fácil jugar con amigos, este es el tuyo.

2. Call of Duty: Modern Warfare [El mejor FPS para el juego táctico en equipo]

Nuestra puntuación 9.8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, PS4, Xbox Año de estreno 2019 Creador/es Infinity Ward, Activision Duración media de la partida 20-30 horas (campaña), sin límite (multijugador) Ideal para Los aficionados a los FPS tácticos a los que les gusta el juego competitivo por equipos

Call of Duty: Modern Warfare destaca como uno de los MMO FPS que he probado. ¡Que lo disfrutes! combate tácticoen unun mundo de juego realista (no es ninguna sorpresa). Sumérgete en partidas en las que se requiere estrategia y una buena cooperación en equipo. Las batallas ofrecen momentos intensos, tiroteos trepidantes y mucho más. Me gustó que los desarrolladores intentaran equilibrar entradas accesibles para los nuevos jugadores y mecánica avanzada para los jugadores empedernidos.

★ El mejor FPS para el juego táctico en equipo Call of Duty: Modern Warfare Compra en Eneba

Las campañas y los modos multijugador del juego también están muy bien. Están llenos de acción. Un inconveniente es que tienes que dependen en gran medida de la repetición para desbloquear cosas. Eso puede resultar un poco molesto. A pesar de eso, el juego es excelente. Se vendieron más de 30 millones ejemplares, lo que demuestra que su popularidad es innegable. Para obtener más información, consulta el los mejores juegos de disparos en primera persona, y te recomiendo encarecidamente que pruebes uno de ellos hoy mismo.

Mi veredicto: Guerra moderna ofrece la experiencia de FPS táctico que tanto ansían los fans de CoD. El proceso de subir de nivel puede resultar tedioso, pero los combates y la coordinación en equipo hacen que cada partida merezca la pena.

3. Minería, artesanía [El mejor juego de supervivencia para vivir aventuras creativas]

Nuestra puntuación 9.6

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, PS5, PS4, PS3, PS Vita, Xbox One, Xbox 360, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Wii U, dispositivos móviles Año de estreno 2011 Creador/es Mojang Studios Duración media de la partida Sin fin (modo mundo abierto) Ideal para Jugadores creativos a los que les encantan las aventuras de construcción y supervivencia

JugandoMinería, artesanía siempre da la sensación de embarcarse en una gran aventura en un mundo sin límites. Me encanta cómo este juego, uno de los los mejores juegos de supervivencia, estimula la creatividad y fomenta una conexión única con sus paisajes de bloques. En serio, acabo de ver a un jugador construir un ordenador gigantesco con bloques. Cada partida parece una búsqueda personal hacia la victoria.

★ El mejor juego de supervivencia para vivir aventuras creativas Minería, artesanía Compra en Eneba

El juegomecánica sencilla te permiten centrarte en el proceso creativo, lo que lo convierte en una experiencia que cualquier jugador sabrá apreciar de verdad. Un inconveniente con el que podrías encontrarte es el progreso lento al principio del juego, lo que a veces pone a prueba tu paciencia antes de que lleguen las recompensas. Aun así, el encanto de Minecraft perdura con más de 300 millones ejemplares vendidos. Sigo volviendo para mejorar mis construcciones y explorar nuevos biomas.

A pesar de la monotonía ocasional, la libertad creativa me resulta tremendamente satisfactoria. Minecraft es algo único.

Mi veredicto: Minería, artesaníaEs un juego atemporal. Da igual si estás construyendo un castillo o sobreviviendo a tu primera noche: la libertad creativa que ofrece es incomparable. Imprescindible para cualquier jugador.

4. Ficción dividida [Mejor aventura con modo cooperativo]

Nuestra puntuación 9.2

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Año de estreno 2025 Creador/es Hazelight Studios Duración media de la partida 15-20 horas Ideal para Dúos que quieran vivir una experiencia narrativa cooperativa con aire cinematográfico

De los creadores de Se necesitan dos and Una salida, Ficción dividida nos trae otra experiencia cooperativa imprescindible. Tú y un amigo encarnáis a dos escritoras, Mio y Zoe, que quedan atrapadas dentro de sus propias historias después de que una corporación sospechosa se apodere de sus mentes. Una escribe ciencia ficción y la otra, fantasía, y estaréis saltando constantemente entre ambos mundos.

★ La mejor aventura narrativa cooperativa Ficción dividida Compra en Eneba

¿Qué es lo que hace queFicción dividida Lo que lo hace especial es que fomenta una cooperación auténtica. No se trata solo de jugar uno al lado del otro, sino de resolver acertijos, intercambiar habilidades y llevar a cabo jugadas que solo funcionan cuando ambos jugadores están sincronizados. El cambio constante de géneros mantiene el interés. En un momento estás en una ciudad cyberpunk iluminada con luces de neón y, al siguiente, estás luchando contra dragones.

Una pequeña pega es que algunos rompecabezas parecen un poco demasiado sencillos, pero, sinceramente, el ritmo y la variedad lo compensan con creces. Si te encantó Se necesitan dos, aquí tenemos a Hazelight haciendo lo que mejor sabe hacer, una vez más. ¿Quieres ver más? Echa un vistazo a la Los mejores juegos similares a Split Fiction.

Mi veredicto: Ficción divididaes la narrativa cooperativa en su máxima expresión. Busca a un amigo y prepárate para una de las experiencias para dos jugadores más creativas que existen.

5. Forza Horizon 5 [El mejor juego de carreras para vivir emociones en un mundo abierto]

Nuestra puntuación 9.3

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One Año de estreno 2021 Creador/es Juegos infantiles Duración media de la partida 30-50 horas Ideal para Aficionados a las carreras que buscan emociones en un mundo abierto junto a sus amigos

Compitiendo en Forza Horizon 5 es una experiencia emocionante que te hace querer ganar todas las carreras. Este título se encuentra, sin duda, entre los mejores juegos de carreras Lo he jugado. Te invita a explorar entornos inmensos y espectaculares por todo México. Me encanta la libertad de personalizar coches y la emoción de las competiciones en línea. El juego logra un un buen equilibrio entre diversión desenfadada y mecánicas complejas. Es ideal tanto para principiantes como para veteranos.

★ El mejor juego de carreras para vivir emociones en un mundo abierto Forza Horizon 5 Compra en Eneba

Un problema con el que me topé es el sistema de progresión, que resulta demasiado complejo, en el que retos relacionados con los rellenosa vecesbajar el ritmo. A pesar de ello, el amplio mundo abierto y las frecuentes actualizaciones hacen que la experiencia merezca la pena. El juego es emocionante y muy entretenido. Te hace olvidar esos pequeños inconvenientes. Si te apetece un poco de adrenalina y competición, este es un juego imprescindible para ti y tus amigos.

Mi veredicto: Forza Horizon 5 Es pura adrenalina sobre ruedas. Si te encanta correr por impresionantes mundos abiertos con tus amigos, este es el juego que tienes que hacerte con él.

6. Fall Guys [El mejor juego de mesa para divertirse a lo grande]

Nuestra puntuación 9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2020 Creador/es Mediatonic Duración media de la partida Endless (juego de mesa) Ideal para Jugadores a los que les gustan las fiestas y buscan diversión caótica y desenfadada

Lo intenté Fall Guys el fin de semana pasado, y enseguida se convirtió en mi opción favorita para divertirme un rato. Imagínate un universo brillante y lleno de vida, como si… «Mario Kart» se ha fusionado con «Squid Game»: te abres paso entre martillos gigantes e intentas sobrevivir a cada ronda caótica. Pude meterme en el juego sin ningún tipo de estrés porque el los controles son muy sencillos.

★ El mejor juego de fiesta para divertirse a lo grande Fall Guys Compra en Eneba

Si te gusta más echarte unas risas que jugar a juegos de alto nivel, entonces Fall Guys es perfecto. Un inconveniente que he notado es el emparejamiento irregular, que puede arruinar el ambiente cuando lo único que quieres es una oportunidad justa. Aun así, es un pequeño contratiempo en lo que, por lo demás, es una aventura ridícula. Con más de 50 millones de descargas Poco después de su lanzamiento, Fall Guys caló hondo entre los jugadores que buscaban una competición desenfadada.

Si buscas algo especial para una noche de juegos, este divertido juego de lucha va a ser todo un éxito entre tus amigos. Además, destaca entre losel mejorNintendo Switch juegos para jugar en grupo.

Mi veredicto: Fall Guys Es caótico, disparatado y ridículamente divertido. Perfecto para las noches de juegos en las que solo te apetece reírte y no tomarte las cosas demasiado en serio.

7. Warframe [El mejor juego gratuito de acción con ninjas espaciales]

Nuestra puntuación 8.7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles Año de estreno 2013 Creador/es Digital Extremes Duración media de la partida Más de 100 horas Ideal para Los aficionados a los juegos gratuitos que disfrutan de la personalización avanzada y las misiones cooperativas

Hace un tiempo, me lancé a Warframe Uno podría esperar un shooter gratuito al uso, pero es mucho más que eso. El sistema de combate fluido y de parkour me tuvo en vilo, y la variedad de Warframes significahay opciones para todos los estilos de juego (a Warframe es algo así como un avatar).

★ Steam – Recarga Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Si eres de los que quieren fácil acceso a diversas configuraciones de equipamiento, te encantará el enfoque equilibrado de Warframe respecto a las microtransacciones. Los jugadores ocasionales pueden participar en misiones rápidas, mientras que los jugadores competitivos pueden enfrentarse a jefes de alto nivel. Compatibilidad con el juego entre plataformas además, ayuda a unir diferentes plataformas.

Dicho esto,La rutina de tener que jugar sin parar para desbloquear ciertos objetos puede resultar repetitiva si no tienes mucha paciencia. Digital Extremes informa de que más de 50 millones jugadores registrados, lo que mantiene activa la comunidad y garantiza un gran número de equipos para las incursiones a gran escala. Warframe’s profundidad siempre me sorprende. Prepárate para un poco de la agricultura de vez en cuando.

Mi veredicto: Warframe demuestra que los juegos gratuitos pueden seguir siendo de calidad. La rutina es dura, pero el combate fluido y las infinitas opciones de personalización te hacen volver una y otra vez.

8. Remanente II [El mejor shooter cooperativo al estilo Souls]

Nuestra puntuación 8.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creador/es Gunfire Games Duración media de la partida 25-40 horas Ideal para Jugadores en modo cooperativo a los que les encantan los retos al estilo «soulslike» y las mecánicas de los shooters

Adéntrate en mundos retorcidos en Remanente II. Esta secuela mantiene la misma acción cooperativa que su predecesora, pero se centra aún más en jefes intransigentes. Así que prepárate. Si te gusta una mezcla de mecánicas de shooter y la dificultad propia de los juegos del estilo Souls, vale la pena probar este juego. Te recomiendo que le eches un vistazo cuando tengas tiempo, sobre todo si eres de los que buscan personalizaciones detalladas y sinergia en el modo cooperativo.

★ El mejor shooter cooperativo al estilo Souls Remanente II Compra en Eneba

Un problema con el que te podrías encontrar es que la generación aleatoria de mapas a veces te lleva a secciones difíciles demasiado pronto. Aun así, Gearbox ha informado de que se vendieron más de un millón de unidades en los primeros cuatro días, lo que demuestra claramente que ha tenido una gran acogida entre el público. Remanente II no es realmente para jugadores ocasionales, pero puede resultar divertido probarlo. Sin duda, es uno de los los mejores juegos cooperativos para jugadores a los que les encantan los retos. Si te apasiona redadas de castigo, entonces te encantará.

Remanente II cuenta con una gran cantidad de castigar las formaciones del enemigo que sin duda pondrá a prueba tu paciencia.

Mi veredicto: Remanente II Es para aquellos a los que les gusta sufrir junto a sus amigos. Es duro, pero vale la pena: si te encantan los juegos cooperativos al estilo Souls, este te está llamando.

9. Helldivers 2 [El mejor caos cooperativo disparando a los alienígenas]

Nuestra puntuación 8.4

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2024 Creador/es Arrowhead Game Studios Duración media de la partida 30-50 horas Ideal para Equipos cooperativos que se lucen en el caos de los combates contra alienígenas

Estoun juego espacial extraordinario nos devuelve la alegría de la primera. Esta secuela se centra en misiones cooperativas tácticas contra hordas de amenazas alienígenas. Hay que seguir adelante con un buen trabajo en equipo. Si te apetece acción trepidante de disparos, pero con un toque de estrategia, lo encontrarás aquí.

The perspectiva descendente ofrece una visión clara, de modo que tanto los jugadores ocasionales como los más entusiastas puedan seguir lo que ocurre en el campo de batalla.

★ El mejor caos cooperativo de disparos a alienígenas Helldivers 2 Compra en Eneba

Una molestia importante es que las torpes animaciones de recarga a veces te dejan inmovilizado, lo que te deja expuesto a ataques repentinos. Sin embargo, el original Helldivers ganado más de28 000 opiniones «abrumadoramente positivas» está en Steam, así que no es de extrañar que el El revuelo que ha causado la secuela parece justificado. En definitiva,Helldivers 2 sube el listón con más enemigos, explosiones más espectaculares y una sinergia de equipo en primer plano.

Si te apetece ir a la caza de errores y enfrentarte a jefes finales, este juego está listo para cumplir su promesa de pura locura y diversión en modo cooperativo. Es precisamente este tipo de dinámica adictiva lo que los jugadores esperan encontrar en el Nominados al premio al mejor juego multijugador de los Game Awards 2025.

Mi veredicto: Helldivers 2 Es el caos cooperativo en estado puro, pero bien hecho. Reúne a unos amigos, acaba con los alienígenas y déjate llevar por el caos. Así de sencillo.

10. Street Fighter 6 [La mejor experiencia de lucha competitiva]

Nuestra puntuación 8.2

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Año de estreno 2023 Creador/es Capcom Duración media de la partida Endless (juego de lucha) Ideal para Jugadores competitivos que buscan mecánicas de combate avanzadas

Entré enStreet Fighter 6 Esperaba una actualización decente, pero me ha dejado realmente alucinado. El los gráficos son nítidos y las nuevas mecánicas me permite probar combinaciones como nunca antes. Si buscas esa dulce sensación de la victoria, este juego de lucha te la ofrece. El el techo de habilidad es muy exigente, pero también hay un modo apto para principiantes.

★ La mejor experiencia de lucha competitiva Street Fighter 6 Compra en Eneba

Un inconveniente con el que me he topado son los ocasionales fallos en el código de red, que pueden arruinar los combos si la conexión no es muy buena. Me encanta que esté pensado tanto para principiantes como para profesionales experimentados. Por ejemplo, lanzar repetidamente un «Drive Impact» puede aturdir a un oponente ocasional, pero un rival con experiencia puede pararlo y encadenarlo con un contraataque devastador.

Pasar de los rápidos movimientos de pies de Cammy a los agarres demoledores de Zangief pone de manifiesto lo radicalmente cada personaje cambia tu estrategia. No es de extrañar que figure entre losel mejor Street Fighter juegos en la franquicia.

Mi veredicto: Street Fighter 6 es el juego de lucha de moda en este momento. Tanto si eres un maestro de los combos como si te limitas a apretar botones sin más, hay un modo para ti.

11. Grand Theft Auto Online [El mejor caos en un mundo abierto]

Nuestra puntuación 8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, PS5, PS4, PS3, Xbox Series X/S, Xbox One, Xbox 360 Año de estreno 2013 Creador/es Rockstar Games Duración media de la partida Endless (juego de mundo abierto tipo sandbox) Ideal para Los amantes de los juegos de mundo abierto a los que les gustan los atracos, las carreras y el caos de los mundos abiertos

No dejo de volver a GGrand Theft Auto Online para disfrutar de esa sensación de libertad. Las posibilidades son casi infinitas. Puedo estar dando una vuelta por Los Santos en un deportivo robado o planeando un atraco a lo grande con unos cuantos amigos. Es ese punto ideal entre una exploración relajada en un mundo abierto y misiones trepidantes. Permite que cada tipo de jugador encuentre su estilo.

★ El mejor caos en un mundo abierto Grand Theft Auto Online Compra en Eneba

Si te gusta la competición, lánzate a las caóticas arenas de PvP o pon a prueba tu destreza en carreras personalizadas por puro placer. Una de las principales frustraciones es lo caros que pueden llegar a ser los vehículos de gama alta, lo que empuja a algunos jugadores a pasar horas jugando o a comprar Shark Cards. Sin embargo, el gigante de los mundos abiertos de Rockstar superó 6.000 millones de dólares en ingresos totales, así que siempre se publican contenidos nuevos. Me encanta la variedad de actualizaciones, que evitan que te aburras. Si necesitas dinero rápido, aquí tienes cómo ganar dinero en Grand Theft Auto V.

Puedes planear un complejo atraco a un casino o simplemente dar una vuelta en el modo de mundo abierto. Eso sí, mantente alerta ante esos jugadores que se lo toman demasiado en serio en todas las salas públicas.

Mi veredicto: Grand Theft Auto Online es un mundo abierto con infinitas posibilidades. Atracos, carreras, caos… aquí lo tienes todo. Eso sí, ten cuidado con los trolls en las salas públicas.

12. Apex Legends [El mejor Battle Royale de alta intensidad]

Nuestra puntuación 8.1

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles Año de estreno 2019 Creador/es Respawn Entertainment Duración media de la partida Endless (servicio en línea) Ideal para Los aficionados al battle royale a los que les gustan las tácticas de escuadrón basadas en héroes

Apex Legends es muy divertido de jugar gracias a los escuadrones formados por héroes, que aportan habilidades únicas y sinergia a la fórmula típica de los battle royale. Elsistema de ping te ayuda a coordinarte aunque no utilices el chat de voz, lo que lo hace accesible tanto para los principiantes como para los jugadores veteranos.

Si eres un jugador ocasional, entonces… te darás cuenta de lo rápido que puedes captar el estilo de cada Leyenda y lanzarse a las partidas sin sentirse abrumados. Para los más competitivos, elmodo por clasificación ofrece la oportunidad de ascender en la clasificación y ganarse el derecho a presumir. El juego también cuenta con una próspera Apex Legendsdeportes si quieres llegar a ser profesional. Las actualizaciones periódicas del meta mantienen el juego siempre fresco. Uno de los retos a los que se enfrentan muchos jugadores es la amenaza casi constante de emboscadas de terceros, que pueden poner fin abruptamente a una batalla encarnizada si no estás alerta.

★ Steam – Recarga Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

A pesar de esta frustración, el partido ha atraído a más de 100 millones jugadores únicos, según EA. Contenido de temporada lanza actualizaciones periódicas e introduce nuevas leyendas, armas y cambios en los mapas. Tanto si eres un guerrero de las partidas en solitario como un estratega de escuadrones completos, pasa por alto los inconvenientes y pronto descubrirás lo dinámico que es este juego.

Mi veredicto: Apex Legends aplica de forma brillante la mecánica táctica basada en héroes al género battle royale. Solo el sistema de pings lo convierte en uno de los shooters por equipos más accesibles que existen.

Mi opinión general sobre los mejores juegos multijugador

Elegir el juego multijugador adecuado depende de tu estilo de juego, de con quién juegues y del tiempo del que dispongas. Tanto si buscas la intensidad de la competición, el caos desenfadado o experiencias cooperativas profundas, hay un juego perfecto para ti. A continuación te explicamos cómo decidir qué juego se adapta mejor a ti:

Para los aficionados al battle royale → Fortnite. Sus constantes actualizaciones, sus creativas mecánicas de construcción y su compatibilidad total entre plataformas lo convierten en el battle royale más accesible y social que existe.

Fortnite. Sus constantes actualizaciones, sus creativas mecánicas de construcción y su compatibilidad total entre plataformas lo convierten en el battle royale más accesible y social que existe. Para los jugadores de FPS tácticos → Call of Duty: Modern Warfare. Unas intensas secuencias de disparos, modos de equipo estratégicos y una enorme comunidad de jugadores garantizan una experiencia de shooter competitiva CoDpor lo que es conocido.

Call of Duty: Modern Warfare. Unas intensas secuencias de disparos, modos de equipo estratégicos y una enorme comunidad de jugadores garantizan una experiencia de shooter competitiva CoDpor lo que es conocido. Para los amantes de los juegos creativos de tipo «sandbox» → Minería, artesanía. Su creatividad sin límites, la compatibilidad entre plataformas y su infinita rejugabilidad lo convierten en una experiencia multijugador atemporal para todas las edades.

Minería, artesanía. Su creatividad sin límites, la compatibilidad entre plataformas y su infinita rejugabilidad lo convierten en una experiencia multijugador atemporal para todas las edades. Para noches de fiesta alocadas → Fall Guys. Sus gráficos llamativos, sus controles sencillos y sus ridículas pistas de obstáculos lo convierten en el juego ideal para echarse unas risas con los amigos.

Fall Guys. Sus gráficos llamativos, sus controles sencillos y sus ridículas pistas de obstáculos lo convierten en el juego ideal para echarse unas risas con los amigos. Para los amantes de los retos cooperativos → Remanente II or Helldivers 2. Ambos ofrecen experiencias de trabajo en equipo exigentes pero gratificantes, perfectas para equipos que dan lo mejor de sí mismos bajo presión.

Sea cual sea tu estilo de juego —ya seas un jugador competitivo, un jugador ocasional o un entusiasta del modo cooperativo—, el juego multijugador adecuado te hará volver una y otra vez. Encuentra el que mejor se adapte a tu grupo y disfrutarás de horas y horas de diversión.

Preguntas frecuentes