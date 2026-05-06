¡Los 11 mapas de videojuegos más impresionantes que vale la pena explorar en 2025!

Los mapas más grandes de los videojuegos son auténticas pruebas de resistencia. Parecen espectaculares hasta que cada paso se convierte en una tarea pesada y un giro equivocado te cuesta diez minutos.

Son enormes, claro, pero también están pensados para desvíos, misiones secundarias, mazmorras ocultas y enemigos de nivel superior que se ríen de tu equipo. Te olvidas de la misión principal porque el mundo no deja de tentarte con historias y botines cada vez mejores.

Esta guía recoge los lugares del mundo que merecen el viaje: mapas que premian la curiosidad, castigan la pereza y te hacen sentir realmente vivo durante horas. Trae contigo un poco de paciencia y buen sentido de la orientación, y te mostraré adónde ir, qué puedes saltarte y a qué sitios volver más tarde.

Nuestra selección de los mapas más grandes de videojuegos

Algunos mundos de videojuegos no solo son grandes, sino que son absurdamente enormes. No son el tipo de mapas por los que se pasea sin más; son aquellos en los que uno emprende un viaje sencillo y, de alguna manera, acaba viviendo una aventura completamente diferente. Ya sea en el espacio, en tierras medievales o en paisajes infinitos formados por bloques, estos juegos redefinen lo que significa explorar.

Bueno, aquí tienes mis favoritos: cada uno te ofrece un mundo tan vasto que probablemente te olvidarás de lo que se suponía que tenías que hacer.

No Man’s Sky (2016) – Un universo infinito en el que empiezas con una nave averiada y toda una galaxia por descubrir. The Elder Scrolls V: Skyrim (2011) – Un juego de rol legendario en el que empiezas como prisionero y, de alguna manera, acabas siendo dueño de la mitad de las ciudades. Minería, artesanía (2011) – Un juego de mundo abierto pixelado en el que empiezas sin nada y acabas creando mundos más grandes que tu imaginación.

¿Quieres saber por qué estos mundos cuentan con algunos de los mapas de videojuegos más extensos? Sigue leyendo: estoy a punto de explicar qué es lo que hace que estos mapas sean tan increíbles (y por qué pueden robarte horas de tu vida).

Los 11 mapas más grandes de los videojuegos: mundos que nunca terminan

Hay juegos que no solo te ofrecen un mundo que explorar, sino que te entregan un planeta entero (o varios) y te dicen: «Buena suerte, espero que hayas traído algo para picar». Empiezas con grandes sueños de aventura y acabas con los pulgares doloridos de tanto caminar sin parar; y, sin embargo, me encanta cada segundo. No hay nada como la emoción de explorar durante horas, solo para darme cuenta de que no he avanzado nada.

1. No Man’s Sky [El mapa de videojuegos más grande jamás creado: Infinite Universe]

Nuestra puntuación 10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Aventura de exploración espacial y supervivencia en un mundo abierto Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, realidad virtual Año de estreno 2016 Creadores Hola, juegos Duración media de la partida Endless: un universo generado proceduralmente con 18 quintillones de planetas Ideal para Exploradores, constructores y aficionados a la supervivencia a los que les encanta el descubrimiento sin límites Lo que me gustó Universo generativo, construcción de bases, viajes fluidos del espacio a los planetas, modo multijugador cooperativo, actualizaciones constantes, biomas espectaculares, libertad para explorar sin límites

Es uno de los los mejores juegos de supervivencia donde los desarrolladores pensaron: «¿Por qué no someter a los jugadores a un sufrimiento sin fin?». En No Man’s Sky, empiezas con una nave averiada y una multiherramienta que es más «multi» que «herramienta».

El universo cuenta con mundos generados proceduralmente, lo que significa que ni siquiera los creadores saben lo que hay ahí fuera. Cada planeta cuenta con especies alienígenas únicas, ecosistemas, yel tiempodiseñado para matarte de formas nuevas y emocionantes. Los gráficos son un caleidoscopio de colores, lo que te hace preguntarte si el equipo artístico se alimentaba de cafeína o de algo más fuerte.

La mecánica del juego consiste en recursos mineros, manualidades, y cuestionándote tus decisiones al darte cuenta de que has pasado horas recogiendo minerales virtuales. Los jugadores profesionales pueden apreciar la inmensidad y la libertad, mientras que los principiantes pueden sentirse abrumados y un poco asustados.

A pesar de su difícil comienzo, el juego ha evolucionado y cuenta con más de 10 millones de ejemplares vendidos hasta junio 2022. Si quieres jugar al juego de mundo abierto más grande, entonces No Man’s Sky es tu Everest digital.

2. The Elder Scrolls V: Skyrim [Un enorme mapa de fantasía para los aficionados a los juegos de rol]

Nuestra puntuación 9.9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Juego de rol de acción de mundo abierto Plataformas PC, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2011 Creadores Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks Duración media de la partida Entre 35 y más de 100 horas, dependiendo de la exploración y las misiones secundarias Ideal para Jugadores a los que les encantan los mundos de fantasía, las tramas complejas y la libertad total Lo que me gustó Un enorme mapa creado a mano, cientos de misiones, compatibilidad con mods, un diseño de mundo evocador, una exploración envolvente, personajes memorables y una rejugabilidad atemporal

Una de mis favoritas juegos de mundo abierto donde empiezas como prisionero y, si eres como yo, acabas como el Thane (título nobiliario del juego) de cada feudo con una casa repleta de ruedas de queso robadas.

El mundo es unReino de fantasía nórdica lleno de dragones que tienen la costumbre de atacar en los peores momentos. Los gráficos fueron revolucionarios en 2011, y con los mods, puedes hacer que parezca una obra maestra moderna o un caos total.

Se reveló en 2023 queThe Elder Scrolls V: Skyrim Las ventas han superado las previsiones 60 Millones de copias. Su jugabilidad ofrece que blande la espada, lanzamiento de hechizos, y gritarle a todo hasta que se caiga. Los jugadores veteranos sabrán apreciar su profundidad, mientras que los novatos quizá se pierdan en las misiones secundarias y se olviden de que hay un mundo que salvar.

El mapa es tan enorme que seguirás volviendo incluso después de terminar el juego, convencido de que aún te queda algún rincón secreto por descubrir. Un pequeño consejo: ten cuidado con esa famosa lesión de rodilla.

3. Minecraft: Edición Java y Bedrock [El mapa de videojuegos más grande para creadores creativos]

Nuestra puntuación 9.8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Supervivencia en un mundo abierto con elementos de creación Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2011 (Bedrock: 2017) Creadores Mojang Studios, Xbox Game Studios Duración media de la partida Endless: mundos infinitos generados proceduralmente Ideal para Constructores, aficionados a la supervivencia y jugadores creativos a los que les encanta la libertad absoluta Lo que me gustó Mapa infinito generativo, modos Creativo y Supervivencia, mecánica de Redstone, multijugador cooperativo, servidores de la comunidad, actualizaciones constantes, rejugabilidad atemporal

¡El juego que cambió mi forma de ver el mundo que me rodea! Te despiertas en un… mundo pixelado sin más que tus puños, y antes de que te des cuenta, estás dando puñetazos a los árboles como un loco.

¿El mundo? Infinito. ¿La jugabilidad? Lo que tú quieras que sea. Modo Supervivencia te convierte en un carroñero desesperado, que huye a toda velocidad de los esqueletos y espera que su último trozo de pan le mantenga con vida.

El juego se prolonga infinitamente con cuevas profundas, pueblos extensos, y todo un ecosferaa la espera de ser explorados. En un momento estás construyendo una acogedora cabaña y, al siguiente, te has caído por un barranco y has perdido todos tus diamantes. Los jugadores profesionales crean Aparatos de Redstone que parecen tecnología extraterrestre, mientras que los principiantes pasan sus primeras noches acurrucados en una choza de tierra.

Con más de300 millones de ejemplares vendidos… es el videojuego más vendido de todos los tiempos. Te guste o no, no se puede negar la magia de recorrer sus paisajes infinitos, bloque a bloque.

4. Elite: Dangerous [El mapa de videojuegos más grande con sistemas estelares reales]

Nuestra puntuación 9.7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Simulación espacial de mundo abierto/MMO tipo sandbox Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2014 Creadores Frontier Developments Duración media de la partida Infinita: la Vía Láctea al completo, con 400 000 millones de sistemas estelares Ideal para Los exploradores y los aficionados a los simuladores espaciales que buscan realismo, amplitud y libertad Lo que me gustó Un mapa a escala galáctica de enormes dimensiones, exploración sin límites, sistemas de naves detallados, profundidad en el comercio y el combate, datos astronómicos reales y eventos de la comunidad

¿Alguna vez has soñado con ser piloto espacial? En Elite: Dangerous, empiezas con una nave que parece más una lata que un crucero estelar. Esto juego de simulaciónofrece un1:1escalaLa Vía Láctea porque, al parecer, los desarrolladores pensaron que necesitábamos 400 000 millones de sistemas estelares sentirse realmente insignificante.

Los gráficos son impresionantes y consiguen que el vacío del espacio resulte a la vez hermoso y aterrador. La jugabilidad consiste en comercio, combate, yexploración, con una curva de aprendizaje más pronunciada que el pozo gravitatorio de un agujero negro —el tipo de reto en el que mantenerse en contacto con VPN rápida para jugar puede hacer que todo resulte un poco más fluido.

Los jugadores profesionales pueden apreciar la profundidad y el realismo, mientras que los principiantes pueden sentirse como si los hubieran lanzado al vacío. Si exploras el Si los juegos de mundo abierto más grandes están en tu lista, añade este juego a esa sección porque este juego de simulación redefine el concepto de inmensidad y es tu billete hacia las estrellas.

5. Elden Ring [El mapa de videojuegos más grande para los fans de Souls]

Nuestra puntuación 9.6

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Juego de rol de acción de mundo abierto/estilo Souls Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2022 Creadores FromSoftware, Bandai Namco Entertainment Duración media de la partida Entre 60 y 80 horas para la historia principal y el contenido opcional intermedio; mucho más si se explora a fondo Ideal para Jugadores a los que les encanta la fantasía oscura, la exploración, las tradiciones enigmáticas y los descubrimientos desafiantes Lo que me gustó Un mapa enorme e interconectado, exploración vertical, combates brutales pero justos, mazmorras y secretos ocultos, un ciclo de descubrimiento gratificante, un diseño creativo de los jefes finales y libertad para explorar a tu propio ritmo

If Elden Ring si algo me ha enseñado, es que el mundo abierto es not Mi amigo. Uno pensaría que un mundo tan vasto e impresionante ofrecería algo de paz, pero no: cada centímetro de Las Tierras Intermedias te está acechando. He pasado horas explorando su enorme mundo y, sinceramente, me ha hecho sentir perdido.

El juego está repleto de monstruos grotescos, PNJ enigmáticos, ypaisajes impresionantes que te hacen olvidar el inevitable sufrimiento que te espera. El juego no te lleva de la mano; al contrario, te empuja por un precipicio y se limita a observar cómo te las apañas. Pero eso es precisamente lo que lo hace tan gratificante.

El mundo es increíblemente enorme, lleno de castillos inquietantes, mazmorras ocultas, y enemigos gigantes que te hacen pensártelo dos veces antes de enfrentarte a ellos. FromSoftware se ha asegurado de que cada centímetro esté repleto de algo que merezca la pena descubrir… o de algo que te acabe de un solo golpe.

Elden Ring Es brutal, espectacular y absolutamente adictivo. Para los nuevos jugadores, es un ejercicio de paciencia. Para los veteranos, es un auténtico calvario. Sea como sea, te espera una aventura trepidante y tremendamente divertida.

6. Starfield [El mapa de videojuegos más grande para una exploración espacial sin límites]

Nuestra puntuación 9.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Juego de rol de ciencia ficción de mundo abierto Plataformas PC, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creadores Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks Duración media de la partida Infinito: miles de planetas, sin un tiempo de finalización definido Ideal para Los aficionados a la ciencia ficción a los que les encantan los viajes espaciales, la construcción naval y la libertad sin límites Lo que me gustó Un enorme mapa a escala galáctica, un sólido sistema de exploración, personalización de naves, combates fluidos, un diseño de misiones flexible y la libertad de salirse del camino marcado y hacer del universo tu propio mundo

Estoun impresionante juego espacial te ofrece un mundo abierto como No Man’s Sky aunque sea a menor escala, sigue ocupando un lugar entre los mejores 11 los mundos de juego más grandes de la historia. Starfield te ofrece un universo con más de 1000 planetas, y yo diría que es el mejor lugar de juegos para fanáticos del espacio, exploradores, y gente que simplemente quiere atiborrar sus naves de chatarra espacial.

¿Los gráficos? Impresionantes. ¿La jugabilidad? Una mezcla de combate espacial, gestión de recursos, y alguna que otra crisis existencial cuando te das cuenta de lo vacío que es realmente el espacio. El juego te permite personalizar naves, construir puestos avanzados, yhablar con los PNJ que pueden ser, o no, más robóticos que los propios robots.

De Bethesda El estilo característico ya está aquí: muchísima libertad, muchísimo contenido y, por supuesto, muchísimos errores. Pero seamos sinceros, la mitad de la diversión de este juego consiste en ver cómo tu personaje sale disparado a la órbita porque la física ha decidido tomarse el día libre. Es abrumador, impredecible y, a veces, frustrante, pero bueno, eso es lo que hace que un Bethesda Los juegos de rol te hacen sentir como en casa.

7. Microsoft Flight Simulator [El mundo entero en un solo juego]

Nuestra puntuación 9.4

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Simulación de vuelo/exploración de mundo abierto Plataformas PC, Xbox Series X/S Año de estreno 2020 Creadores Asobo Studio, Xbox Game Studios Duración media de la partida Sin límites: se puede explorar todo el planeta, sin restricciones en la campaña Ideal para Exploradores, aficionados a la aviación y jugadores que buscan escala y realismo en estado puro Lo que me gustó El mundo entero cartografiado con precisión satelital, información meteorológica y de tráfico en tiempo real, imágenes impresionantes, física de vuelo realista y la libertad de volar a cualquier lugar sin pantallas de carga

Si alguna vez has querido sobrevolar todo el planeta sin tener que pasar por los controles de seguridad de los aeropuertos, este juego de simulación es la realización de tu sueño. Microsoft Flight Simulator no solo tiene un mapa enorme, sino que tiene el toda la Tierra recreada con un detalle absurdo. Montañas, océanos, ciudades, e incluso tu propia casa (si amplías lo suficiente) están todas ahí, invitándote a sobrevolarlas.

El juego utilizadatos meteorológicos reales, así que si hay una tormenta fuera de tu ventana, ¿sabes qué? Puedes lanzarte directamente hacia ella, porque las turbulencias no son más que otra forma en que el juego te recuerda que no tienes el control.

En esteserie de simulación de última generación, uno tiene la enorme responsabilidad de mantener un avión en el aire. Tanto si eres un apasionado de la aviación como si solo estás aquí para estrellar un Boeing en el barrio de tu mejor amigo por diversión, este juego cumple con las expectativas.

8. Atlas [El mapa de videojuegos más grande jamás creado para los aficionados a los juegos de supervivencia]

Nuestra puntuación 9.3

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Supervivencia multijugador en un mundo abierto, guerra pirata Plataformas PC, Xbox One Año de estreno 2018 Creadores Grapeshot Games, Snail Games Duración media de la partida Entre 50 y más de 70 horas para explorar y construir en el mundo abierto Ideal para Jugadores de supervivencia a los que les encanta la amplitud, el peligro y dominar todo el mapa Lo que me gustó Un vasto mundo oceánico con clima dinámico, construcción de barcos y combates navales, construcción de bases, control de territorios, incursiones cooperativas y un mundo persistente que se adapta al número de jugadores y a su ambición.

El juego en el que la supervivencia se une a la piratería, y el océano es a la vez tu patio de recreo y tu peor pesadilla. Atlas lleva el juego de mundo abierto al extremo, con más de 45,000 kilómetros cuadrados of agua and país. Así es, se trata de otro de los mundos de videojuegos más grandes jamás creados, diseñado para hacerte dudar de tus cálculos.

Si alguna vez has querido experimentar la emoción de capitanear un barco mientras te defiendes de inanición, tormentas, y otrosjugadores que te roban el botín que tanto te ha costado conseguir, entonces este es tu juego.

Pero no nos olvidemos de la verdadera protagonista de Atlas – el caos absoluto. Entre monstruos marinos, batallas navales… e islas enteras gobernadas por jugadores ávidos de poder, cada momento es impredecible.

Se supone que los juegos con los mapas de mundo abierto más extensos deben dar la sensación de inmersivo, ¡y este sin duda lo es! Es la prueba definitiva de paciencia y perseverancia, que te recompensa con momentos increíbles de triunfo justo antes de que alguien hunda tu barco y te lo quite todo.

9. Guild Wars: Nightfall [La mejor exploración de mapas extensos en el Guild Wars clásico]

Nuestra puntuación 9.2

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Juego de rol multijugador masivo en línea Plataformas PC Año de estreno 2006 Creadores ArenaNet, NCsoft Duración media de la partida Entre 30 y 40 horas para la campaña principal Ideal para Jugadores de MMO a los que les gusta el combate táctico en grupo, una historia rica y las misiones basadas en la trama Lo que me gustó El singular escenario de inspiración africana de Elona, un sistema de héroes muy completo para el control del grupo, una campaña memorable, una gran variedad de configuraciones y el clásico combate basado en habilidades de Guild Wars

Estoun MMORPG muy entretenido me hizo sentir como un héroe, al tiempo que me recordaba que los enemigos no juegan limpio. A diferencia de los típicos juegos multijugador, este te permite construir un Fiesta controlada por IA – porque a veces, incluso los amigos virtuales son mejores que los de verdad.

El mundo deLo mejoris en cambio, varias, y repleto de enemigos que se dedican a amargarte el día. Desde las dunas del desierto hasta las exuberantes costas, parece un viaje por carretera de fantasía en el que cada parada es una lucha por la supervivencia.

Pero hablemos de lo que hizo que Guild Wars: Nightfallespecial – elHéroes sistema. En lugar de esperar a compañeros de equipo poco fiables, tienes Aliados controlados por IA que (sorprendentemente) siguen órdenes. Eso significaba que, de hecho, podías elaborar estrategiassin que nadie se lance a la batalla sin más.

Con un profundosistema de clases y algunos de los el mejor PvE En cuanto al contenido de la serie, este juego demostró que un juego de mundo abierto con un mapa extenso no tiene por qué estar vacío: solo tiene que seguir planteándote retos.

10. The Crew [Ideal para los aficionados a las carreras en mundo abierto]

Nuestra puntuación 9.1

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Híbrido entre un juego de carreras de mundo abierto y un MMO de carreras Plataformas PC, PS4, Xbox 360, Xbox One Año de estreno 2014 Creadores Ivory Tower + Ubisoft Reflections, Ubisoft Duración media de la partida Unas 20 horas para la campaña principal Ideal para Los aficionados a las carreras a los que les encantan las carreteras extensas, el juego en modo multijugador y los mapas a gran escala Lo que me gustó Un mapa gigantesco a escala de EE. UU. dividido en regiones, un mundo sin interrupciones y sin pantallas de carga, una gran variedad de estilos de conducción, sólidos sistemas sociales y de equipos, y una divertida progresión de vehículos y desafíos

Si alguna vez has querido hacer un viaje por carretera por todo Estados Unidos sin parar para gas, entradas, odormir, estojuego multijugador trepidante tienes todo lo que necesitas. Que ocupe el décimo puesto en nuestra lista de los mapas de videojuegos más grandes no significa que no vaya a ser una pasada.

Los desarrolladores han recreado todo el país; lo han reducido un poco, pero sigue siendo lo suficientemente grande como para que viajes por carretera parecen compromisos de verdad. En un momento dado, estás quemando rueda por las calles de Miami, y al momento siguiente, te encuentras a la deriva por montañas nevadas.

¿Lo mejor de todo? La libertad. ¿Te apetece dar una vuelta por el desierto al atardecer? Adelante. ¿Prefieres abrirte paso entre el tráfico como si la autopista fuera tuya? Eso sí, intenta no chocar. ¿Qué juego tiene el mapa más grande y, aun así, consigue que parezca vivo? Este se acerca bastante, ya que llena su mundo con carreras, misiones, ypaisajes suficientes para que te olvides de que se supone que debes ganar.

La tripulacióndio la vuelta a laUSA en unoun enorme parque infantil, lo que demuestra que, a veces, el camino es la verdadera carrera.

11. Assassin’s Creed Shadows [El mejor diseño de mapa de mundo abierto de la serie Assassin’s Creed]

Nuestra puntuación 9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Juego de acción y aventuras de mundo abierto con elementos de sigilo y RPG Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 Creadores Ubisoft Quebec (con el apoyo de los estudios de Ubisoft en todo el mundo) Duración media de la partida Entre 20 y 35 horas para la historia principal y el contenido secundario de nivel medio Ideal para Jugadores a los que les encantan los mapas con múltiples niveles, tipo laberinto, llenos de rutas verticales, caminos de sigilo y atajos ocultos Lo que me gustó Un sistema de dos protagonistas muy logrado, un mundo abierto lleno de vida, un diseño de mapa vertical, un sistema de sigilo y combate muy pulido, abundante contenido secundario, una iluminación y una atmósfera impresionantes, y un excelente equilibrio entre la exploración y la acción.

Ambientada en el Japón de finales del siglo XVI, en una época de agitación, Sombras sigue a dos protagonistas: Naoe, una asesina que se mueve entre las sombras y se mueve con agilidad, y Yasuke, un guerrero que cuenta con una fuerza bruta y una fe inquebrantable en su misión.

Cuando las maquinaciones de un antiguo culto amenazan a los clanes locales y al equilibrio de poder, las historias de ambos protagonistas se entrecruzan. Uno se desliza sigilosamente por los pasillos; el otro se lanza de cabeza al peligro. Sus decisiones se entrecruzan en misiones dinámicas que te harán replantearte qué significa realmente seguir el «buen camino».

La trama gira en torno al conflicto: la lealtad, la traición, el poder y la identidad. No hay ningún giro espectacular pensado para sorprenderte; en cambio, es algo personal. Las noches dedicadas a dar caza a los miembros de la secta, irrumpir en fortalezas y descubrir reliquias se sienten merecidas y tienen su importancia. Es uno de los los mejores videojuegos basados en libros al que haya jugado nunca.

El mapa es uno de los más grandes de la serie – denso, sinuoso e ingenioso. Está diseñado para moverse por él, con tejados que se pueden explorar, senderos forestales ocultos, túneles subterráneos y caminos que se ramifican por el pueblo. Sombras da lo mejor de sí cuando te anima a descubrir nuevas rutas: esquivar a los guardias, dar la vuelta a las mazmorras por encima o rodearlas por los canales. El sistema de sigilo premia la paciencia; lo notarás cuando una cadena perfecta de derribos te salve el pellejo. El combate es preciso y meditado, así que no puedes limitarte a apretar botones sin más.

La progresión te ofrece herramientas para potenciar ambos estilos de juego. Utiliza artilugios, movimientos sigilosos o mejoras brutales, dependiendo del protagonista. Para mí, el contenido secundario nunca ha sido un mero relleno. Los desafíos de los santuarios, las cacerías de yokai y los aquelarres ocultos siempre te ponen a prueba en pequeñas y divertidas secuencias.

Si te gustan los juegos en los que te preguntas «¿qué camino debo tomar?» en lugar de «¿a quién mato ahora?», Shadows te va a encantar.

Mi opinión general sobre los mapas más grandes de los videojuegos

La verdad es que nunca me ha importado el tamaño real del mapa, sino lo que ese espacio aporta al juego en cuanto a historia y atmósfera. Si el mundo cumple con su cometido, lo considero un éxito, por mucho que ponga a prueba mi paciencia. Aquí tienes algunas recomendaciones según el tipo de jugador que seas:

Para los exploradores que nunca utilizan el desplazamiento rápido > No Man’s Sky . Una galaxia infinita creada para los viajeros. Cada planeta ofrece algo nuevo: a veces belleza, a veces caos, pero siempre un descubrimiento.

> . Una galaxia infinita creada para los viajeros. Cada planeta ofrece algo nuevo: a veces belleza, a veces caos, pero siempre un descubrimiento. Para los amantes de la fantasía > The Elder Scrolls V: Skyrim . Dragones, mazmorras y un sinfín de distracciones. Un mundo abierto clásico que sigue siendo un referente en cuanto a exploración y libertad.

> . Dragones, mazmorras y un sinfín de distracciones. Un mundo abierto clásico que sigue siendo un referente en cuanto a exploración y libertad. Para constructores y creadores > Minecraft: Edición Java y Bedrock . Mundos infinitos, creatividad infinita. Perfecto para jugadores que convierten los espacios abiertos en mundos personales llenos de historias y locura.

> . Mundos infinitos, creatividad infinita. Perfecto para jugadores que convierten los espacios abiertos en mundos personales llenos de historias y locura. Para pilotos y exploradores del mundo real > Microsoft Flight Simulator . El mundo real es tu patio de recreo. Desde las cimas de las montañas hasta los horizontes urbanos, es el mapa más grande jamás creado… y es real.

> . El mundo real es tu patio de recreo. Desde las cimas de las montañas hasta los horizontes urbanos, es el mapa más grande jamás creado… y es real. Para los amantes de la ciencia ficción > Starfield. Toda una galaxia de sistemas creados a mano y planetas generados proceduralmente. Ideal para jugadores que buscan una experiencia a gran escala, vuelos espaciales y un ritmo más pausado y reflexivo.

Cada uno de estos juegos define la escala a su manera, pero todos nos recuerdan por qué la exploración sigue siendo importante. Los mapas más grandes no se centran en ir de A a B, sino en todo lo que ocurre entre ambos puntos.

Preguntas frecuentes