Los 8 mejores juegos de Gundam que merecen la pena en 2025: desde la personalización hasta los RPG estratégicos

La búsqueda de lo mejor Gundam Los videojuegos pueden parecer como si estuvieras explorando las vastas extensiones del Gundam el propio universo. Como gran fan de esta emblemática franquicia, sé lo que es ese dilema. Todos queremos un juego que refleje a la perfección la esencia de Mobile Suit Gundam .

Puede significar comandar enormes ejércitos de trajes móviles, construir meticulosamente nuestro Gunpla perfecto o revivir los intensos arcos argumentales de Zeta Gundam or Gundam Wing. Muchos títulos prometen la emoción de pilotar un robot gigante, pero pocos ofrecen la envergadura y la profundidad estratégica que los aficionados realmente anhelan.

Llevo años jugando a través de las décadas de Gundam los medios de comunicación y la biblioteca de videojuegos resultante. Esta guía va al grano para ofrecerte lo mejor Gundam juegos disponibles actualmente para PC, PlayStation y Switch.

Nuestra selección de los mejores juegos de Gundam

Es difícil quedarse solo con tres, pero estos títulos destacan por su jugabilidad excepcional. Ofrecen la experiencia más pulida y completa Gundam experiencias disponibles actualmente en la franquicia.

SD Gundam G Generation Cross Rays (2019) – Cuenta con una amplia gama de trajes móviles y un sistema de mejoras muy completo que mantendrá a los aficionados a los RPG tácticos entretenidos durante cientos de horas. Gundam Breaker 4 (2024) – Para los jugadores que sueñan con diseñar su propio traje de combate definitivo para móviles desde cero, este Gundam Breaker Esta entrega ofrece una personalización sin igual y una jugabilidad de acción satisfactoria en tiempo real. SD Gundam Alianza de Combate (2022) – La mejor manera de repasar los momentos más emblemáticos de toda la Gundam una serie para jugar con amigos, con un diseño cooperativo de acción trepidante del tipo «hack-and-slash».

¿Listo para encontrar el perfecto? Gundam ¿Quieres descubrirlo por ti mismo? Sigue leyendo para ver la lista completa, que incluye juegos de lucha, RPG clásicos y títulos centrados en la historia. ¿A cuántos de ellos has jugado?

Los 8 mejores juegos de Gundam que encantarán a todos los fans

Esta es la lista definitiva de los mejores Gundam juegos que capturan el espíritu de la franquicia en múltiples géneros. Si eres fan de esta emblemática serie, te encantarán todos los títulos que están por llegar.

1. SD Gundam G Generation Cross Rays [El mejor juego de Gundam para los amantes de la estrategia]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PC, PS4, Nintendo Switch Año de estreno 2019 Creador/es Desarrollador: Tom Create; Editor: Bandai Namco Entertainment Duración media de la partida ~140 horas Ideal para Una estrategia táctica profunda y una amplia Gundam configuración de la plantilla

SD Gundam G Generation Cross Rays es uno de los mejores juegos de rol tácticos; aunque es un poco complejo, resulta muy gratificante. Reúne cuatro líneas temporales principales ajenas al «Universal Century», entre las que se incluyen Mobile Suit Gundam Wing, Gundam SEED, Gundam 00, yMobile Suit Gundam: Huérfanos de sangre de hierro, en una historia cruzada a gran escala.

Tu misión consiste en reclutar pilotos y reunir cientos de trajes de combate, para luego desplegarlos en campos de batalla divididos en cuadrículas.

La mecánica principal del juego es increíblemente adictiva: Completa misiones, utiliza el capital obtenido para desarrollar nuevos trajes de combate y mejorar a tus pilotos, y fusiona unidades para desbloquear máquinas aún más poderosas.

Para más información Utiliza la función «Desarrollo» para convertir unidades de bajo nivel en otras nuevas y más poderosas; es mucho más rápido que conseguir planos.

La estética visual utiliza el estilo «superdeformado», o SD Gundam Los diseños de las unidades son excelentes, pero las animaciones de ataque son impresionantes, con recreaciones cinematográficas de escenas emblemáticas que lo convierten en el mejor juego de Gundam disponible en la actualidad.

Esta es la versión definitiva Gundam Un juego para los aficionados a los juegos de estrategia complejos y con un alto grado de personalización al estilo de Fire Emblem or Final Fantasy Tactics. La inclusión de más de 30 Gundam La serie es fantástica, ya que permite a los aficionados formar equipos de ensueño que abarcan toda Gundam líneas temporales del universo.

Mi veredicto: SD Gundam G Generation Cross Rays es una experiencia táctica amplia y gratificante, perfecta para los jugadores que buscan un juego de estrategia militar de gran profundidad con increíbles trajes de combate de todo el Gundamserie.

2. Gundam Breaker 4 [El mejor juego de Gundam para la personalización y el combate creativo]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas PC, PS4, PS5, Nintendo Switch Año de estreno 2024 Creador/es Desarrollador: Crafts & Meister Co., Ltd.; Editor: Bandai Namco Entertainment Duración media de la partida unas 25 horas Ideal para Gundam personalización, acción en tiempo real y modo cooperativo

Gundam Breaker 4 es un paraíso para los aficionados a las maquetas y a la personalización manual. La idea es sencilla: pilotas un Gunpla, una maqueta de plástico en miniatura de un Gundam – en trepidantes batallas virtuales. El bucle principal de este Gundam Breaker El objetivo del juego es destruir los trajes de combate enemigos y recoger sus piezas como botín, que luego utilizarás para montar tu propia creación definitiva.

Esta entrega mejora la serie al introducir un sistema de doble arma y una experiencia de combate mucho más fluida y refinada que New Gundam Breaker.

La acción es un juego de acción trepidante de tipo «hack and slash», lo que lo convierte en un juego muy accesible y divertido que se centra en el combate en tiempo real y en la obtención de botín.

Para más información Combinar un arma blanca de corto alcance con un cañón de largo alcance puede aumentar considerablemente tu versatilidad en combate y garantizar que nunca te bloquee un mobile suit enemigo difícil de batir.

La personalización es lo más destacado aquí. Puedes combinar piezas de más de 250 kits básicos de Gundam, aplicando pintura, efectos de envejecimiento y calcomanías para que tu mobile suit sea realmente único. Gundam Breaker 4 es el paraíso definitivo para los constructores de mechas, perfecto para los jugadores a los que les encanta tanto crear como destruir.

El modo multijugador y cooperativo también te permite formar equipo con tus amigos para afrontar misiones y conseguir piezas raras juntos.

Mi veredicto: Si te gusta tanto montar y personalizar maquetas como pilotar un robot gigante en intensas partidas de acción en las que lo importante es conseguir botín, Gundam Breaker 4 es el mejor juego de Gundam para ti.

3. SD Gundam Alianza de Combate [El mejor juego cooperativo de Gundam, lleno de acción y nostalgia]

Nuestra puntuación 9.6

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Plataformas PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2022 Creador/es Desarrollador: ARTDINK; Editor: Bandai Namco Entertainment Duración media de la partida ~36 horas Ideal para Modo multijugador cooperativo y combates rápidos de rol de acción

SD Gundam Alianza de Combate es un RPG de acción trepidante que adopta la adorable estética de estilo chibi de SD Gundam y lo combina con una jugabilidad de acción trepidante muy satisfactoria. La historia gira en torno a un «G: Universe», un mundo digital en el que Gundam La historia se ha tergiversado misteriosamente para convertirla en «Breaks».

Tendrás que dirigir un escuadrón de tres unidades a través de batallas emblemáticas de toda la Mobile Suit Gundam franquicia para corregir estas anomalías.

La experiencia es una oleada de nostalgia que te permite pilotar trajes móviles legendarios de Mobile Suit Gundam, Zeta Gundam, Gundam Wing, y mucho más, frente a hordas de trajes de combate enemigos. Aunque los gráficos son «superdeformados», el combate no tiene nada de suave.

Para más información Da prioridad a mejorar las estadísticas de tu mobile suit principal, pero lleva siempre contigo dos unidades de apoyo que destaquen en diferentes rangos. Contar con un equipo equilibrado es fundamental para superar con eficacia las misiones de combate de alta dificultad.

Es un RPG de acción trepidante con una estructura de misiones que invita a volver a jugar una y otra vez. Lo mejor son las eficaces funciones multijugador y cooperativas, que te permiten formar equipo con dos amigos y afrontar juntos las batallas más difíciles.

El sistema de progresión se centra en la adquisición de nuevos trajes de combate y en la mejora de sus estadísticas, haciendo que cada misión superada se sienta como un paso adelante significativo. El énfasis en volver a vivir los momentos favoritos hace que Alianza de Combate Ideal para los recién llegados y un divertido viaje al pasado para los veteranos.

Mi veredicto: Alianza de Combate es un juego cooperativo increíblemente divertido Gundam juego que ofrece acción trepidante y te permite revivir los momentos más destacados de la Gundam ver series con amigos.

4. Dynasty Warriors: Gundam Reborn [El mejor juego de Gundam para batallas de mechas a gran escala]

Nuestra puntuación 9.4

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Plataformas PlayStation 3, PlayStation Vita Año de estreno 2013 Creador/es Desarrollador: Omega Force; Editor: Bandai Namco Entertainment Duración media de la partida ~75 horas Ideal para Un RPG de acción trepidante y una fantasía de batallas a gran escala

Si quieres sentir la potencia pura de un Gundam frente a todo un ejército, Dynasty Warriors: Gundam Reborn es, sin duda, el mejor Gundam juego. Desarrollado por Omega Force, Este título retoma la fórmula de los juegos de acción y espadas de «un guerrero contra mil» de Dynasty Warriors y lo trasplanta directamente al Mobile Suit Gundamuniverso.

Pilotarás trajes móviles emblemáticos como el Nu Gundam o el Zeta Gundam y arrasarás con enormes grupos de fuerzas enemigas en batallas explosivas y cinematográficas. La magnitud de la guerra es inmensa.

Tu misión consiste en hacer retroceder al enemigo, tomar el control de zonas clave del mapa y derrotar a poderosos ases enemigos. Cuenta con tanto El «Modo Oficial», que te permite seguir las principales tramas de los distintos universos de Gundam, y el «Modo Definitivo», que ofrece historias originales que combinan varios universos.

Para más información Céntrate en encadenar combos largos. Utiliza los ataques especiales de área de efecto de tu traje móvil solo cuando estés rodeado por cientos de trajes móviles enemigos para lograr el mayor impacto y el mayor número de bajas.

Esta es la fantasía de poder definitiva. La plantilla del juego es enorme y abarca todas las series principales de Gundam, como Mobile Suit Gundam, Zeta Gundam, Gundam SEED, y Gundam Wing. Se trata de una experiencia de acción trepidante que hace especial hincapié en los ataques especiales espectaculares y trepidantes.

Mi veredicto: Dynasty Warriors: Gundam Rebornes el perfectoGundam Un juego para aquellos jugadores que buscan un título de combate sencillo, satisfactorio y repleto de acción trepidante que recree el escenario de una guerra a gran escala.

5. MS Saga: Un nuevo amanecer [La mejor experiencia de RPG clásico de Gundam]

Nuestra puntuación 9.2

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Plataformas PS2 Año de estreno 2005 Creador/es Desarrollador: BEC; Editor: Bandai Namco Entertainment Duración media de la partida ~59 horas Ideal para Un juego de rol de acción por turnos tradicional con una historia original

MS Saga: Un nuevo amanecer es una auténtica joya oculta para los amantes de los videojuegos de rol japoneses clásicos (JRPG). No es unGundam un juego en el sentido habitual de «orientado a la acción». En realidad, se trata de un juego de rol por turnos para la PlayStation 2 que sitúa tus trajes móviles personalizados en un marco tradicional de los JRPG, con exploración, desarrollo de personajes y combates estratégicos por turnos.

La historia gira en torno a Tristan, un hombre que se propone vengar la destrucción de su orfanato tras una guerra devastadora.A diferencia de la mayoríaGundam En cuanto a los videojuegos, este título cuenta con un reparto y una trama originales.

Para más información El sistema de actualizaciones en MS Saga es fundamental. Descubrí que invertir mucho en el chasis y el blindaje de mis trajes de combate principales desde el principio hizo que los desafíos de combate de las últimas fases del juego resultaran mucho más llevaderos.

Sin embargo, te permite reclutar y pilotar trajes móviles clásicos como el Gundam, Zaku y Zeta Gundam. Las opciones de personalización son muy amplias: puedes equipar diferentes armas, mejorar las piezas internas y pintar tus trajes móviles.

Esta combinación única de elementos tradicionales de los JRPG, como los encuentros aleatorios y un mapa del mundo que explorar,hace queMS Saga una experiencia encantadora y sorprendentemente profunda. El formato clásico de JRPG de este juego ofrece un magnífico respiro frente a la acción trepidante que suele caracterizar a otros Gundam títulos.

Mi veredicto: MS Saga: Un nuevo amanecer es el juego ideal para los aficionados a los RPG que buscan una historia con un fuerte componente narrativo y una amplia personalización de personajes y trajes de combate en el Gundamuniverso.

6. Mobile Suit Gundam Battle Operation: Código Fairy [El mejor juego de Gundam con una trama destacada]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5 Año de estreno 2021 Creador/es Desarrollador: Bandai Namco Forge Digitals, Editor: Bandai Namco Entertainment Duración media de la partida unas 20 horas Ideal para Un modo historia profundo para un jugador y combates tácticos con mechas

Mobile Suit Gundam Battle Operation: Código Fairy es un juego de disparos táctico muy específico y centrado en los personajes. Se trata de un juego para un solo jugador ambientado en la famosa línea temporal de la Guerra de un Año de la serie original Gundamserie.El juego gira en torno a una unidad secreta de Zeon formada íntegramente por mujeres piloto conocida como las «Noisy Fairy».

Se trata de una experiencia centrada en la historia que utiliza el motor de juego de Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2 pero ofrece una campaña con una trama muy elaborada.

Hada del Código destaca por combinar combates estratégicos en tercera persona con un magnífico modo historia. Tus misiones consisten en maniobras tácticas por escuadrones en mapas de batalla, lo que te obliga a aprovechar las habilidades únicas de cada piloto y su respectivo traje móvil.

La historia es sorprendentemente conmovedora. Ofrece una nueva perspectiva sobre la Guerra de un Año desde el punto de vista del Principado de Zeon.

Para más información Domina la mecánica de «piedra, papel o tijera» de los distintos trajes de combate (General, Raid y Apoyo). Comprueba siempre la composición del enemigo antes de una batalla y asigna a tus pilotos para contrarrestar sus puntos fuertes.

El juego recrea a la perfección la guerra cuerpo a cuerpo entre las fuerzas de la Federación Terrestre y las de Zeon. Con múltiples volúmenes de contenido narrativo y una jugabilidad dinámica, Hada del Código es una opción excelente para Gundam los aficionados que buscan una campaña para un solo jugador que les haga interesarse por los pilotos y el destino de sus trajes móviles.

Mi veredicto: Hada del Código es un título único, centrado en la historia, que ofrece una narrativa emotiva y combates tácticos por equipos al estilo clásico Mobile Suit Gundamconfiguración.

7. Super Robot Wars [El mejor juego crossover de Gundam para los aficionados al anime mecha]

Nuestra puntuación 8.8

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Plataformas PC, PS4, Nintendo Switch (varía según el título) Año de estreno 1991-Actualidad Creador/es Desarrollador: B.B. Studio; Editor: Bandai Namco Entertainment Duración media de la partida Entre 50 y 100 horas o más Ideal para Juegos de estrategia, un gran crossover de anime y animaciones de combate cinematográficas

Super Robot Wars (SRW)no es unGundam juego en exclusiva, pero es el destino definitivo para cualquier gran aficionado al anime de mechas. Esta venerable franquicia de juegos de estrategia es un crossover a gran escala que reúne a Mobile Suit Gundam junto con otras muchas series legendarias de robots gigantes, comoNeon Genesis Evangelion, Mazinger Z, yGaoGaiGar.

La mecánica principal del juego es la de un RPG táctico clásico, similar a SD Gundam G Generation, pero a una escala aún mayor. Diriges un enorme ejército de personajes y trajes móviles procedentes de universos totalmente distintos, que colaboran en una historia unificada. Esto lo convierte en uno de los los mejores juegos de mechasPuedes intentarlo.

La alegría deSRW proviene de las fantásticas interacciones entre los personajes y las espectaculares animaciones de ataque, dignas de una película. Cada ataque es una preciosa secuencia dibujada a mano que parece una escena impactante sacada directamente de su respectivo anime.

Para más información Céntrate primero en mejorar la potencia de las armas de tus unidades Gundam favoritas. Esto les dará una gran ventaja en las primeras misiones y les permitirá subir de nivel más rápido para desbloquear nuevas y poderosas habilidades.

Los recientes lanzamientos en inglés del juego facilitan mucho más el acceso a los aficionados de todo el mundo. Si eres un fanático de varias franquicias de mechas y te encantan los juegos con una estrategia profunda y táctica, este crossover es la celebración definitiva del género.

Mi veredicto: Super Robot Wars es el juego imprescindible para cualquier aficionado al anime de mechas, ya que ofrece una espectacular experiencia de estrategia táctica que rinde homenaje a todo el género de los robots gigantes.

8. Mobile Suit Gundam Battle Destiny Remastered [El mejor juego de lucha de Gundam remasterizado]

Nuestra puntuación 8.6

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Plataformas PC, Nintendo Switch Año de estreno 2025 Creador/es Desarrollador: Bandai Namco Forge Digitals Inc.; Editor: Bandai Namco Entertainment Duración media de la partida Varía (alta rejugabilidad) Ideal para Acción trepidante en un juego de lucha en 3D y personalización de mechas

Mobile Suit Gundam Battle Destiny Remastered es una versión actualizada del popular título de acción para Vita, que ofrece controles perfeccionados y gráficos mejorados. El intenso combate en 3D ahora se disfruta más que nunca.

El juego está ambientado en el Mobile Suit Gundam SEMILLA and SEED: El destinoplazos, lo que permite a los pilotos personalizados participar en los dramáticos acontecimientos de la guerra desde la perspectiva de la Federación Terrestre o de la ZAFT.

Lo más destacado del juego es su dinámica de juego de lucha trepidante, al estilo de los combates en arena. Participarás en frenéticas batallas 1 contra 1 y 2 contra 2, utilizando los rifles de haz, las espadas y las habilidades especiales del mobile suit que elijas.

El sistema de progresión consiste en completar misiones, conseguir nuevos trajes móviles y ajustar sus estadísticas para adaptarlos a tu estilo de juego. La versión remasterizada hace que este juego sea mucho mejor que el lanzamiento original.

Para más información Para dominar las batallas multijugador, domina la técnica del «boost-dash». Esta es la clave para mantener la distancia, esquivar los disparos enemigos y acercarte rápidamente para lanzar un contraataque.

Es un magnífico ejemplo de RPG de acción en el que todo gira en torno a combates intensos cuerpo a cuerpo. Si te encantan los duelos a toda velocidad del Extreme Vs la serie o el clásico Gundam Battle Assaulttítulos, estoGundam El juego ofrece una experiencia de acción similar y muy satisfactoria.

Mi veredicto: Se trata de una obra muy centrada y llena de acción Gundam un juego que ofrece toda la emoción de los intensos combates en 3D para los aficionados al SEMILLAépoca de laGundamserie.

Mi valoración general sobre los mejores juegos de Gundam

The Gundam La franquicia ofrece una increíble variedad de videojuegos. El mejor punto de partida depende totalmente del tipo de juego que busques.

Para estrategas experimentados → SD Gundam G Generation Cross Rays

El complejo sistema de combate táctico basado en cuadrículas y la amplia plantilla de personajes de las cuatro líneas temporales principales ofrecen la experiencia más satisfactoria a largo plazo el mejor juego de rol tácticoexperiencia.

Para los amantes de los Gunpla y las maquetas → Gundam Breaker 4.

La enorme variedad de opciones de personalización y la gratificante dinámica de desmontar y montar tu mobile suit definitivo en este juego adictivo de acción y espadas no tiene parangón Gundam Breakerjuego

Para los que se inician y quieren empezar sin complicaciones → SD Gundam Alianza de Combate.

La jugabilidad trepidante y el modo cooperativo hacen que este un excelente juego de rol una introducción que se disfruta desde el primer momento a la Gundamuniverso.

Sea cual sea tu estilo de juego, hay un Gundam ¡Un juego ideal para pilotar el mobile suit de tus sueños y vivir la emoción de la batalla entre las estrellas!

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