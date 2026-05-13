Los 11 mejores juegos de F1 de 2025 para los aficionados a la Fórmula 1

Siempre estoy buscando los mejores juegos de Fórmula 1 que hay en el mercado. Todavía recuerdo como si fuera ayer la primera vez que jugué a un juego de carreras de Fórmula 1. Fue Fórmula 1 97. ¡Desde aquel partido, me he convertido en un fan incondicional! Incluso hoy en día, me sumerjo en algunos de los juegos de F1 más emocionantes y las horas pasan volando mientras intento superar los límites de circuitos legendarios y compito con mis amigos.

Da igual si te lanzas a la Fórmula 1 en solitario o compites junto a tus amigos; esta mezcla de velocidad y estrategia te mantendrá pegado a la pista. Lo mejor de los videojuegos de F1 es que captura la esencia de las carreras de Fórmula 1 con profundidad y realismo.

La emoción de perfeccionar cada curva o de realizar un adelantamiento impecable sigue siendo inigualable en estos juegos. En este artículo te voy a presentar algunos de los mejores juegos de Fórmula 1 a los que he jugado.

Nuestra selección de los mejores videojuegos de Fórmula 1

Si quieres vivir la emoción de las carreras de Fórmula 1, estos cinco juegos destacan como lo mejor de lo mejor. Cada título aporta algo único a la pista. Encontrarás en ellos una mezcla de realismo, innovación y una jugabilidad envolvente, lo suficientemente emocionante como para satisfacer tanto a los jugadores ocasionales como a los aficionados más acérrimos a los simuladores de carreras. Estos juegos de F1 siguen siendo mis favoritos:

F1 2020 (2020) – Destaca por su completo modo carrera y sus opciones multijugador, además de por sus estrategias de carrera personalizables y la gestión del equipo (que son bastante realistas). F1 2019 (2019) – Un gran paso adelante para la serie, con la incorporación del campeonato de F2, las clásicas rivalidades en el modo carrera y notables mejoras en los gráficos y la jugabilidad. F1 2018 (2018) – Se ha ampliado el modo carrera con la incorporación de entrevistas con la prensa y rivalidades entre jugadores, además de añadir una colección de nuevos coches clásicos y recuperar circuitos emblemáticos como el Circuito Paul Ricard. F1 2023 (2023) – Un sucesor natural de Fórmula 1 2024, F1 2023 mantiene el impulso con una jugabilidad pulida y nuevas e interesantes incorporaciones que hacen que los modos para un jugador y multijugador sean sencillamente increíbles. F1 2017 (2017) – Una entrega muy aclamada que volvió a introducir los coches clásicos de Fórmula 1 en la serie y amplió considerablemente el modo Carrera con un sistema de Investigación y Desarrollo mucho más completo.

Estoy convencido de que estos cinco títulos representan lo mejor de los videojuegos de Fórmula 1. Cada uno destaca en distintos aspectos y ofrece emociones fuertes y diversión a los aficionados a las carreras. Pero los explicaré más adelante, en la siguiente sección. Te presentaré un total de once títulos de Fórmula 1 que te harán subir la adrenalina.

Los 11 mejores videojuegos de Fórmula 1 que todo aficionado a las carreras debería probar

Esta es mi selección de los 11 mejores videojuegos de Fórmula 1 que los auténticos aficionados a este deporte no pueden perderse. Estos juegos combinan una simulación realista y circuitos emblemáticos, junto con una jugabilidad trepidante, para ofrecerte la mejor experiencia de Fórmula 1.

1. F1 2020 [Jugabilidad modernizada con funciones de eSports]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Simulador de carreras Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2020 Creador/es Codemasters Duración media de la partida entre 15 y 20 horas Ideal para Los aficionados al modo carrera Lo que me gustó Un modo carrera muy completo y 4 modos multijugador

F1 2020 es la cumbre de la era Codemasters, ya que introduce el popular modo «Mi equipo», que te permite crear y gestionar tu propio equipo de Fórmula 1 como el undécimo constructor de la parrilla. Pude personalizarlo todo, desde el logotipo del equipo, la decoración, los patrocinadores y la combinación de colores, hasta elegir un proveedor de motores real, como Mercedes o Ferrari, y fichar a un segundo piloto de la parrilla de Fórmula 2. Por eso creo que es uno de los los mejores juegos de carrerasque se haya hecho jamás.

Este modo también combina las carreras tradicionales con la gestión de equipos, equilibrando el rendimiento en pista con decisiones fuera de ella, como las prioridades en I+D y las negociaciones de contratos. Me vi totalmente inmerso no solo en la conducción de los coches de 2020 y en las carreras en circuitos oficiales, sino también en la gestión de presupuestos, la selección de patrocinadores y el desarrollo de nuevas piezas para mejorar el rendimiento.

Para más información Usa la función «Flashback» para rebobinar y volver a intentar las curvas difíciles, ya que te permite practicar sin penalizaciones. Esto te ayudará a descubrir la velocidad de entrada, el punto de frenada y la trazada ideales. Repite este proceso para mejorar tus habilidades y tus tiempos por vuelta de la forma más eficaz posible.

El modo «Mi equipo» aportó estrategia a largo plazo y mayor profundidad. Hizo que cada decisión tuviera un gran impacto, lo que dio un nuevo aire a la serie. La mecánica de conducción estaba muy bien ajustada, con una experiencia de carrera realista pero accesible, con un manejo sensible, condiciones meteorológicas dinámicas y efectos de daños muy detallados.

Visualmente,F1 2020 es bastante impresionante, con modelos de coches detallados, una iluminación realista y unos entornos de circuito llenos de vida que hacían sentir toda la emoción de la Fórmula 1.

La presentación del juego y el ambiente del día de la carrera están muy bien logrados, y hacen que la experiencia de inmersión vaya más allá de la simple conducción.

Mi veredicto: F1 2020 te cautiva al combinar la intensa acción de las carreras con la gestión de equipos; un juego imprescindible tanto para los aficionados incondicionales a los simuladores de carreras como para los principiantes que buscan una experiencia completa de Fórmula 1.

2. F1 2019 [Una introducción ampliada al modo Carrera sobre los coches clásicos]

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego Simulador de carreras Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2019 Creador/es Codemasters Duración media de la partida De 12 a 18 horas Ideal para Mejor manejo Lo que me gustó Una física de conducción mejorada y rivales controlados por IA

F1 2019 Me pareció uno de los juegos de Fórmula 1 más auténticos y envolventes hasta la fecha. Incorporaba un modo carrera de F2 totalmente nuevo, además de una importante mejora gráfica.

Me encantó poder empezar mi trayectoria en la muy competitiva Fórmula 2 antes de dar el salto a la Fórmula 1, lo que le aportó a mi carrera una gratificante sensación de progresión y realismo. Las carreras nocturnas parecían más impresionantes y realistas que nunca, con efectos de iluminación impresionantes que realmente cambiaban la sensación que transmitían las pistas en distintas condiciones.

En la pista, las carreras me parecieron reñidas y tensas gracias a la IA mejorada, que presionaba con fuerza y corría de forma inteligente, pero también mostraba variabilidad. Por eso, cada carrera resultaba impredecible y emocionante.

La mecánica de conducción lograba un buen equilibrio entre simulación y accesibilidad; los coches respondían bien, y gestionar el desgaste de los neumáticos y el combustible hacía que la estrategia fuera fundamental. El sistema de daños añadía un nivel adicional de dificultad, ya que los errores tuvieron consecuencias tangibles durante las carreras.

Para más información Tomar los vértices es fundamental para mantener la ventaja, pero si tu coche sobrevira a mitad de curva, levanta el pie del acelerador y reduce de marcha para recuperar el control. En algunos circuitos, es mejor evitar los bordillos, ya que pueden desestabilizar el coche y provocar trompos o accidentes.

Fuera de la pista, me gustaron mucho las funciones que mejoran la experiencia de juego, como el guardado automático durante las sesiones y un modo de fin de semana de Gran Premio personalizable que me ofrecía flexibilidad a la hora de jugar. La inclusión de múltiples modos de juego, como pruebas contrarreloj, desafíos y torneos por invitación con leyendas, hizo que la experiencia de juego se mantuviera fresca y atractiva.

Mi veredicto: Fórmula 1 2019 destaca por su profundidad, su realismo en las carreras y su cuidada presentación. Es un juego que atrae tanto a los principiantes que buscan una forma accesible de iniciarse en los juegos de Fórmula 1 como a los aficionados más exigentes que buscan una simulación de carreras detallada y desafiante.

3. F1 2018 [Una experiencia de carreras inmersiva impulsada por IA]

Nuestra puntuación 9.7

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Tipo de juego Simulador de carreras Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2018 Creador/es Codemasters Duración media de la partida De 12 a 16 horas Ideal para Carreras realistas Lo que me gustó Una física realista y una personalización detallada de los coches (diseños personalizados en el modo Carrera)

F1 2018 ofrece una experiencia de carreras de Fórmula 1 refinada y envolvente, con un modo carrera que amplía considerablemente el de su predecesor.

The La inclusión de entrevistas de prensa más detalladas aportó dramatismo y tensión realistas; influyen en la moral del equipo y en las negociaciones contractuales. Gestionar el desarrollo de mi coche se volvió mucho más interesante gracias al sistema mejorado de I+D, en el que ganaba «puntos de desarrollo» durante los entrenamientos que podía invertir en el motor, el chasis y la aerodinámica.

El riesgo de que falle la mejora añadió una dimensión estratégica. Te obliga a tomar decisiones con cuidado. Además, el regreso de los coches clásicos de épocas emblemáticas al modo carrera principal fue uno de los aspectos más destacados, ya que te permite competir con leyendas históricas de la F1, como el Lotus 72D de 1972 y el Ferrari 312T, en eventos especiales que combinaban retos únicos, como pruebas contrarreloj y situaciones de adelantamiento.

Visualmente,F1 2018 te impresionará con sus modelos de coches vibrantes y detallados, sus circuitos con texturas muy logradas, su clima realista y sus impresionantes efectos de iluminación. Me gustó especialmente el mayor uso de las carreras nocturnas y las nuevas configuraciones alternativas, que aportaron variedad a los circuitos. Así que tengo que admitir que Fórmula 1 2018 es a la vez uno de los mejores y más videojuegos deportivos emocionantes para los pilotos virtuales con experiencia.

Para más información Empieza seleccionando una prueba contrarreloj en el circuito que quieras aprender y aplica una configuración de las tablas de clasificación, asegurándote de que se ajuste a tus ajustes de asistencia. A continuación, recorre la pista lentamente y concéntrate en tomar cada vértice, identificando al mismo tiempo puntos de referencia que te sirvan para frenar y girar.

The La IA se mostró notablemente más dura y agresiva, lo que hacía que las luchas rueda a rueda fueran intensas y gratificantes. Tenía que defender mi posición con habilidad, ya que los rivales realizaban maniobras arriesgadas en la primera curva y jugadas inteligentes, como bloquear las trazadas de carrera al entrar en las curvas, lo que me obligaba a abrirme, o chocar contra mí en mitad de las curvas (como en una típica situación de agresividad al volante).

Tengo que admitir que este juego ha aportado un nuevo nivel de realismo y emoción a la serie, y es imprescindible para cualquier aficionado a los videojuegos de Fórmula 1.

Mi veredicto:F1 2018 Me parece, al menos a mí, que logra un buen equilibrio entre la emoción de las carreras y la profundidad de la gestión. Te hará sentir nostalgia por los juegos clásicos de F1. Es realmente impresionante ver las estrategias de carrera modernas en las repeticiones. Estoy seguro de que tanto los aficionados ocasionales como los jugadores empedernidos de los simuladores de carreras se enamorarán de este juego.

4. F1 2023 [Física de conducción renovada para un mayor realismo]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Simulador de carreras Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One/Series X Año de estreno 2023 Creador/es Codemasters Duración media de la partida entre 15 y 20 horas Ideal para Los que buscan las últimas novedades Lo que me gustó Una jugabilidad pulida y nuevas mecánicas

Ya he hablado de los «tres grandes», pero aún no he terminado mi lista de los mejores títulos de Fórmula 1. De hecho, Fórmula 1 2023 es, en mi humilde opinión, el el mejor juego de carreras para PS5 por lo realista que han logrado que sea la mecánica de los coches en este juego (desde el frenado hasta la aceleración), los circuitos de Las Vegas y Catar (me han encantado), las banderas rojas (que pueden resultar un poco molestas, pero en general son muy emocionantes) y la tecnología Precise Drive, que te hace sentir como si fueras un auténtico piloto de F1 al volante.

JugandoF1 2023, me enganchó de verdad el nuevo capítulo del modo historia de «Braking Point», que profundiza en las vidas y las dificultades del equipo ficticio Konnersport. Esta vez, la historia me pareció más cautivadora y emotiva, con un guion mejor y unas interacciones entre los personajes más logradas (me atrevería a decir que supone un claro avance con respecto al primero).

Más allá de la historia, me ha gustado cómo el nuevo centro «F1 World» lo une todo. Me ha dado la sensación de ir avanzando tanto en el modo para un jugador como en el multijugador gracias a los elementos cosméticos y las piezas de coche desbloqueables. En la pista, La conducción resulta más precisa y técnica, con pilotos controlados por la IA que se comportan de forma más inteligente y una experiencia de carrera más realista.

Para más información Las ayudas pueden facilitar el juego, pero limitan tu capacidad para controlar plenamente los coches en F1 23, así que evita utilizar la ayuda de trazado. En su lugar, fíjate en los marcadores de frenada o en elementos del circuito como líneas, casetas de comisarios y muros para aprender los puntos de frenada precisos antes de las curvas.

Me encontré planificando cada vuelta con cuidado, gestionando los adelantamientos, el desgaste de los neumáticos y las paradas en boxes de una forma que captaba a la perfección la tensión de la Fórmula 1 real. Visualmente, es sencillamente impresionante; los circuitos son espectaculares, los efectos de iluminación y meteorológicos aumentan la inmersión, y el nuevo sistema de colores hace que las carreras sean más realistas.

Mi veredicto:Aunque hay quien ha criticado las microtransacciones del juego y la falta de coches nuevos de Fórmula 2, para mí, la emoción de conducir y la riqueza de los modos de carrera y de historia lo compensan con creces.Fórmula 1 2023 logra un equilibrio perfecto entre la simulación realista y una jugabilidad accesible.

5. F1 2017 [Primera integración de la Fórmula 2 y reportajes más detallados sobre los pilotos]

Nuestra puntuación 9.3

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Tipo de juego Simulador de carreras Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2017 Creador/es Codemasters Duración media de la partida De 10 a 15 horas Ideal para Jugadores de la serie progresiva Lo que me gustó Mejoras en el modo Carrera, manejo realista

Este título ofrece una experiencia de carreras de Fórmula 1 muy completa, centrada en un modo carrera muy completo que abarca diez temporadas. Como jugador, me encargué de gestionar todos los aspectos del desarrollo de mi equipo, incluido un sistema de I+D considerablemente ampliado con más de 115 mejoras, en el que mi progreso se equilibraba cuidadosamente con el riesgo de que las mejoras fallaran.

Además, gestioné estratégicamente componentes clave del coche, como el motor y las cajas de cambios, para evitar sanciones. Paralelamente a la intensa competición en pista, me ocupé de las actividades fuera de ella, como las negociaciones contractuales, la gestión del equipo y los programas de desarrollo de habilidades.

Para más información El Red Bull RB6 de 2010 destaca por ser uno de los monoplazas más fáciles de manejar, gracias a su impresionante estabilidad y a su elevada carga aerodinámica, que lo mantienen firmemente pegado a la pista. Su entrega de potencia es especialmente predecible en el extremo superior del rango de revoluciones, de 18 000 rpm, lo que permite frenar más tarde y alcanzar velocidades más altas de lo esperado.

Una característica destacada de esta entrega es la Incorporación de monoplazas clásicos de Fórmula 1 de los últimos 30 años, que no solo están disponibles en diversos modos de juego, sino que también se integran en el modo carrera a través de eventos que incluyen múltiples retos de juego, como adelantamientos y pruebas contrarreloj.

Visualmente, el juego mejoró mi inmersión gracias a los circuitos actualizados, los trazados alternativos, las carreras nocturnas en Mónaco y los animados entornos del paddock. La inclusión de avatares de pilotos femeninas y cascos personalizables nos permitió a mí (y a mis amigos) disfrutar de más opciones de personalización. No me cabe duda de que la mayoría de los aficionados lo agradecerán F1 2017 por su completo modo carrera y la nostálgica incorporación de coches clásicos, que en conjunto ofrecen una progresión significativa y un gran valor de rejugabilidad.

Mi veredicto:F1 2017 atrae a los amantes de la simulación y a quienes buscan una narrativa más rica y una mayor variedad en la jugabilidad, lo que lo convierte en uno de los juegos más completos y adictivos de la serie.

6. F1 2021 [Estreno del modo historia y el paraíso del multijugador]

Nuestra puntuación 9.1

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Tipo de juego Simulador de carreras Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One/Series X Año de estreno 2021 Creador/es Codemasters Duración media de la partida De 14 a 18 horas Ideal para Amantes del modo historia Lo que me gustó Se ha incorporado un modo historia con una narrativa muy elaborada

JugandoF1 2021, realmente sentí que aportaba una nueva dimensión a la serie con la incorporación del modo historia. Me pone en la piel de Aiden Jackson, un joven piloto que va ascendiendo de la Fórmula 2 a la F1, enfrentándose a rivales, compañeros de equipo y las intensas presiones que conlleva una carrera en el mundo del automovilismo. Me recordó un poco a la película de Brad Pitt F1 que se estrenó hace unos meses (¿no es la mejor película de la historia?).

Este modo, centrado en la narrativa, aporta un toque dramático y personal a la experiencia de las carreras, lo que hace que vaya más allá de dar vueltas a un circuito. La historia también es una forma estupenda de familiarizarse con el juego, ya que combina divertidos momentos cinematográficos con una jugabilidad sólida. Además, estoy bastante seguro de que te parecerá Fórmula 1 2021literalmente elel mejor juego multiplataforma en esta franquicia.

Para más información En la Fórmula 1 no se tolera el contacto accidental o intencionado en la pista; los roces leves suelen acarrear advertencias, mientras que los casos más graves dan lugar a sanciones de tiempo o a la descalificación. Chocar contra otros pilotos también daña el coche, lo que puede provocar el abandono de la carrera si los daños son demasiado graves.

Más allá de la historia, me gustó mucho el regreso del modo «Mi equipo», en el que gestionaba todos los aspectos de mi equipo de carreras, incluyendo el nueva estadística de concentración que influye en la motivación y el rendimiento del conductor, un toque original que aporta profundidad. La jugabilidad en sí misma ofrece una física realista, una conducción gratificante, fluida y estratégica, y se adapta bien tanto a los principiantes como a los jugadores experimentados.

Mi veredicto:Me pareció un juego muy completo que aporta profundidad narrativa sin dejar de ofrecer la calidad de simulación de carreras que esperan los aficionados; una experiencia imprescindible tanto para los recién llegados como para los seguidores de toda la vida.

Nuestra puntuación 8.8

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Tipo de juego Simulador de carreras Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One/Series X Año de estreno 2022 Creador/es Codemasters Duración media de la partida entre 15 y 20 horas Ideal para Jugadores centrados en el rendimiento Lo que me gustó Gráficos mejorados y condiciones meteorológicas dinámicas

F1 2022 Es el primer juego que incorpora el nuevo reglamento técnico y los monoplazas de la temporada 2022 de Fórmula 1, ofreciendo una experiencia de carreras novedosa y envolvente. Me vi inmerso en fines de semana de carrera realistas, gestionando la configuración de los coches, el desgaste de los neumáticos y las estrategias de combustible en los circuitos oficiales.

El juego me descubrió «F1 Life», un espacio social personalizable donde podía mostrar mis logros, mis coches y mi ropa, además de Supercoches aptos para circular eso aportó variedad a mi experiencia de juego en general. Visualmente, Fórmula 1 2022 destaca por sus modelos de coches muy detallados, su iluminación realista, sus efectos meteorológicos dinámicos y sus entornos de circuito auténticos, lo que crea una atmósfera de carrera muy realista.

Para más información A diferencia de las carreras reales de Fórmula 1, F1 22 se centra en formatos de carrera más cortos para que la jugabilidad resulte atractiva y manejable. En lugar de las 58 vueltas completas de Melbourne, puedes elegir carreras de 3 o 5 vueltas, o ajustar la distancia al 25 %, al 50 % o a la duración total de una carrera real.

La física y la mecánica de conducción se han perfeccionado para lograr un mayor realismo, incluyendo paradas en boxes interactivas, nuevas carreras de velocidad y una IA adaptativa que se ajusta al nivel de habilidad de los jugadores, ofreciendo tanto desafío como accesibilidad. El juego también es compatible con la realidad virtual, lo que proporciona a los jugadores una experiencia profundamente inmersiva, como si estuvieran realmente en la cabina. Y para aquellos que deseen optimizar su experiencia en línea, utilizando La mejor VPN para jugar con un ping bajo puede ayudar a que las carreras se desarrollen de forma fluida y estable. Las nuevas mecánicas de juego, como los coches de seguridad y las vueltas de formación, aportan mayor profundidad a la estrategia de carrera.

Mi veredicto:Me encantóF1 2022gracias a su combinación de impresionantes efectos visuales, mayor realismo y innovadoras funciones sociales. La combinación de una dinámica de carrera auténtica con opciones accesibles lo hace atractivo tanto para los principiantes como para los entusiastas más experimentados de la Fórmula 1.

8. F1 2013 [Una simulación increíble y unos gráficos espectaculares]

Nuestra puntuación 8.7

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Tipo de juego Simulador de carreras Plataformas PC, PS3, Xbox 360 Año de estreno 2013 Creador/es Codemasters Duración media de la partida De 10 a 14 horas Ideal para Una experiencia de carreras clásica Lo que me gustó Jugabilidad equilibrada, controles muy bien valorados

Me gustóF1 2013 por su modo «F1 Classics», que me permitió competir con coches, pilotos y circuitos legendarios de los años 80 y 90. El juego incluye todos los equipos, pilotos y circuitos actuales de la temporada 2013, y los jugadores pueden participar en carreras de Gran Premio realistas, personalizar la configuración de los coches y enfrentarse a condiciones meteorológicas dinámicas. Es, sencillamente, una cita ineludible para los aficionados a la F1.

La incorporación del «Modo Escenario» añade retos rápidos y específicos, lo que aumenta la rejugabilidad del juego. También me ha parecido que la IA ha mejorado notablemente, ya que ofrece carreras competitivas e impredecibles, con rivales que cometen errores y se enzarzan en auténticas batallas.

Visualmente,F1 2013 Me impresionó por sus detallados modelos de coches, su iluminación realista, los efectos de lluvia y los entornos de pista envolventes. Experimenté un comportamiento más realista del coche, incluyendo mejoras en el KERS y el control de tracción, lo que además hace que la jugabilidad resulte a la vez desafiante y gratificante.

Para más información Empieza dando unas vueltas rápidas por los circuitos con diferentes configuraciones para familiarizarte con los coches, los circuitos y la física del juego, frenando un poco más tarde de lo que indica la trazada recomendada, pero sin frenar en exceso. A continuación, intenta conducir con las ayudas al mínimo; cuando te sientas cómodo, puedes ajustar el control de tracción a un nivel medio, aunque no es recomendable para quienes juegan con el teclado.

Estoy bastante seguro de que os va a encantar Fórmula 1 2013 por su combinación de simulación de carreras moderna con contenido nostálgico, especialmente el modo «F1 Classics», y por su estrategia de carrera más profunda.

Mi veredicto:Fórmula 1 2013El equilibrio entre accesibilidad y realismo lo convierte en uno de los favoritos tanto para los principiantes como para los apasionados de la Fórmula 1. A pesar de algunos errores y pequeños defectos, sigue siendo un título destacado de la serie por su profundidad y su fiel representación de las carreras de F1.

9. F1 2024 [IA avanzada para una experiencia de carreras sin igual]

Nuestra puntuación 8.6

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Tipo de juego Simulador de carreras Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One/Series X Año de estreno 2024 Creador/es Codemasters Duración media de la partida entre 15 y 20 horas Ideal para Los amantes del realismo absoluto Lo que me gustó Las últimas pistas, simulación y gráficos ultrarrealistas

Por fin hemos dado con el el mejor juego de simulación en la franquicia de Fórmula 1. Fórmula 1 2024 presenta un modo carrera totalmente renovado en el que los jugadores se lagan una reputación compitiendo como pilotos reales, negociando contratos, fijándose objetivos de rendimiento y avanzando a lo largo de una temporada de Fórmula 1 realista y dinámica. No he podido evitar convertirme en un fan de esta edición.

El nuevo sistema «EA Sports Dynamic Handling» ofrece una física de los coches más fluida y con mayor capacidad de respuesta, lo que hace que la conducción resulte más accesible, aunque podría decirse que menos desafiante para los aficionados a los simuladores de carreras más exigentes. Por lo general, disfrutaba gestionando las mejoras, probando en las sesiones de entrenamientos y compitiendo en circuitos reales de 2024 con gráficos actualizados y efectos meteorológicos envolventes.

Visualmente, F1 24 cuenta con modelos de coches detallados, una iluminación realista, lluvia y entornos de pista que aumentan la inmersión. El juego funciona con fluidez y con una gran fidelidad gráfica, lo que permite disfrutar de situaciones de carrera dinámicas realzadas por auténticos sonidos de motor y neumáticos.

Para más información F1 24 ofrece un manejo mejorado del mando, lo que reduce la ventaja que tenía antes el volante. Antes de empezar a conducir, tómate un momento para ajustar controles como las zonas muertas de la dirección y así mejorar el rendimiento.

Aunque la física de este juego es más indulgente, lo que permite recuperarse más fácilmente de los errores, esto ha suscitado opiniones encontradas; algunos elogian la accesibilidad para los usuarios de mando (yo me incluyo en este grupo), mientras que los puristas echan de menos la dinámica de conducción más exigente y matizada de las entregas anteriores.

Lo que más me gustó de F1 2024 fue cómo fue mejorando el modo carrera hasta convertirlo en una experiencia más envolvente y centrada en el piloto, y por ofrecer una jugabilidad fluida y visualmente impactante que combina accesibilidad y realismo.

Sin embargo, a quienes busquen una simulación exigente les puede parecer que la conducción es demasiado indulgente.

Mi veredicto:F1 24 ofrece un producto sólido y pulido, ideal tanto para los principiantes como para los aficionados de toda la vida a los juegos de Fórmula 1. Solo asegúrate de tener un una buena configuración para juegos de simulación de carrerasen casa.

10. Edición Campeonato de Fórmula 1 [Un clásico emblemático con la diversión de los juegos de arcade]

Nuestra puntuación 8.2

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Tipo de juego Simulador de carreras Plataformas PS3 Año de estreno 2009 Creador/es Codemasters Duración media de la partida De 10 a 14 horas Ideal para Aficionados nostálgicos Lo que me gustó Circuitos clásicos con IA mejorada

Si eres uno de esos aficionados nostálgicos de la F1, te encantará que haya añadido esta joya a mi lista.

No he podido evitar incluirlo Edición Campeonato de Fórmula 1 destaca por sus impresionantes gráficos en alta definición y su experiencia de carreras realista. He competido en carreras trepidantes en circuitos reales, gestionando la configuración de los coches y dominando su exigente física.

El juego también cuenta con daños realistas en los coches, condiciones meteorológicas dinámicas y efectos de iluminación espectaculares, lo que aumenta la inmersión. El control con sensor de movimiento del mando SIXAXIS aportó un elemento físico único a mi experiencia de juego (aunque utilicé los controles tradicionales para mayor precisión).

El juego transmitía una intensa sensación de velocidad, y el desenfoque de la pantalla y el movimiento de la cámara amplificaban la emoción, sobre todo en los grupos de coches muy apretados (por un momento, de verdad pensé que se me volvería a dar mareo). Te hace sentir como si volvieras a estar en aquellas salas recreativas.

Para más información Para mejorar tus habilidades, nunca compitas en un nivel de dificultad inferior a «Medio» y desactiva todas las ayudas a la conducción, salvo quizá el control de tracción y el ABS, según tus preferencias. Aunque al principio conducir un monoplaza de F1 puede resultar abrumador, los pilotos de simulación con experiencia suelen adaptarse rápidamente.

La velocidad de fotogramas se mantuvo rápida y estable incluso bajo una lluvia intensa, en la que la visibilidad se veía reducida de forma realista por la niebla y las gotas de lluvia, lo que aumentaba la dificultad. Los auténticos sonidos del motor, los matizados ruidos de los neumáticos y los magníficos efectos Doppler enriquecieron la atmósfera sonora.

La IA me planteó un desafío equilibrado, premiando la conducción fluida frente a los movimientos bruscos y agresivos, y permitiendo incluso a mis compañeros más expertos destacar al dominar trazadas precisas.

Estoy seguro de que a los fans les va a encantar Edición Campeonato de Fórmula 1 por su combinación de fidelidad visual, manejo realista de los coches y controles innovadores, lo que lo convierte en uno de los mejores juegos de F1 para PS3.

Mi veredicto:Este juego destaca por ofrecer una auténtica experiencia de carreras en consolas de nueva generación que resulta atractiva tanto para los jugadores ocasionales como para los apasionados de la F1.

11. F1 Challenge 1999-2002 [Un guiño cargado de nostalgia a las temporadas de Fórmula 1 de finales de los 90]

Nuestra puntuación 8.0

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Tipo de juego Simulador de carreras Plataformas PC Año de estreno 2003 Creador/es EA Sports Duración media de la partida De 15 a 25 horas Ideal para Aficionados a las temporadas históricas de la F1 Lo que me gustó Céntrate en tres temporadas clásicas con una simulación detallada

Me gustaría terminar mi lista con esta joya en particular. F1 Challenge 1999-2002 es un simulador de Fórmula 1 visualmente impresionante y muy realista que reúne cuatro temporadas completas (1999-2002) en un único paquete completo. Me di cuenta de que podía participar en carreras realistas en circuitos recreados con gran precisión, eligiendo entre 44 coches meticulosamente detallados con configuraciones realmente impresionantes.

El juego cuenta con un sofisticado motor físico que ofrece un comportamiento y una respuesta realistas de los coches, premiando una conducción fluida y precisa. Más allá de las carreras individuales, Los jugadores pueden competir en campeonatos de temporada completa, poniendo a prueba sus habilidades frente a una IA inteligente. Tengo que decir que este es, sin duda, uno de los Los mejores juegos para un solo jugador en PC para los aficionados a la Fórmula 1.

Para más información Para desbloquear todas las opciones, abre la carpeta de guardado y edita el archivo del reproductor (PLR) con un editor de texto. Busca la línea «Options Num Controls=”26″» dentro de la sección [Controls] y cambia el 26 por 44; a continuación, guarda y cierra el archivo.

Sin embargo, sigue habiendo defectos que realmente me sacan de quicio. A pesar de sus impresionantes gráficos, el juego carece de efectos espectaculares de daños por colisión, y en su lugar opta por piezas que se desprenden y desaparecen rápidamente. La interfaz de usuario está muy cuidada y se adapta a los colores de cada equipo, aunque algunos menús pueden resultar confusos para los principiantes.

Mi veredicto:Aunque carece de un modo carrera propiamente dicho, la fidelidad del juego y su amplio contenido lo convierten en un clásico atemporal para los aficionados a los simuladores de carreras que buscan una experiencia auténtica de Fórmula 1, enriquecida por una apasionada comunidad de modders. Su perfección y su atención al detalle le aseguran un lugar entre los mejores y más entretenidos simuladores de carreras de monoplazas jamás creados.

Menciones honoríficas

Mi lista principal de los mejores títulos de F1 termina aquí. Aunque aún quiero añadir algunos nombres que siguen vivos en mi memoria. Estos otros juegos existían antes de la era de Instagram y YouTube, cuando no podíamos simplemente conectarnos a Internet para buscar consejos y códigos de trucos o comparar nuestro progreso con los datos de otros jugadores en línea; estos títulos introdujeron por primera vez una física y unos gráficos realistas, junto con una IA mejorada (sí, la IA ya existía en los años 90) y sistemas meteorológicos. Estas contribuciones dieron forma a la evolución de los simuladores de carreras tal y como los conocemos hoy en día. Por eso cuentan con una base de fans leales (yo, como autoproclamado el mayor admirador). Así que no te pierdas estos tres títulos.

12. Gran Premio 2 [Un clásico legendario elogiado por su realista física de conducción]

Nuestra puntuación 7.5

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Tipo de juego Simulador de carreras Plataformas PC Año de estreno 1996 Creador/es MicroProse Duración media de la partida entre 20 y 30 horas Ideal para Los puristas de la simulación Lo que me gustó Una precisión excepcional para su época

Si me preguntas por el los mejores juegos multijugador Para los amantes de la F1 de los años 90, este será uno de mis favoritos. Gran Premio 2 GP2 es un simulador de carreras para PC emblemático de los años 90 que recrea la temporada de Fórmula 1 de 1994 con un realismo excepcional, incluyendo todos los equipos, pilotos y circuitos.

Este juego de Fórmula 1, con 30 años a sus espaldas, me hizo sumergirme de lleno en la estrategia de carrera, la personalización de la configuración del coche, la clasificación y las carreras desde múltiples perspectivas de cámara, incluidas las vistas inmersivas desde la cabina.

Además, incluye siete ayudas a la conducción ajustables, que van desde la transmisión automática hasta la asistencia a la dirección; estas ayudas me permiten adaptar mi experiencia desde un estilo arcade hasta una simulación realista. Visualmente, GP2 me impresionó con unos gráficos con texturas que reproducen con precisión los coches y los circuitos, adornados con patrocinadores auténticos, lo que le da un aspecto casi fotorrealista para su época.

Para más información Para conducir más rápido en GP2, desactiva la ayuda al acelerador, ajusta la primera marcha entre 40 y 46 y utiliza un ajuste del alerón trasero de 1, con el alerón delantero entre 9 y 13, aunque esto requiere práctica. Los principiantes deberían centrarse en conducir sin frenos automáticos y mejorar poco a poco, avanzando de nivel hasta ganar en el nivel «as».

Su innovador motor físico simula el movimiento de los coches en tres ejes, lo que da lugar a un manejo realista y a espectaculares choques aéreos. El juego también incluye fallos mecánicos aleatorios para quienes buscan un realismo total y un atractivo modo multijugador por turnos (A mis amigos les encanta sobre todo porque nos recuerda nuestra infancia; esta y la siguiente entrada).

Gran Premio 2Su principal atractivo es esta combinación de impresionantes gráficos y un sofisticado modelo físico que ha redefinido las simulaciones de carreras.

Mi veredicto:Gran Premio 2 se convirtió en un hito que influyó en innumerables juegos de carreras posteriores. Los aficionados lo aprecian por su profundidad, su nivel de dificultad y su capacidad para plasmar la intensidad de las carreras de Fórmula 1, lo que lo convierte en un clásico venerado en la historia de los simuladores de carreras para PC.

13. Fórmula 1 97 [La F1 de la vieja escuela con ajustes mecánicos]

Nuestra puntuación 7.4

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Tipo de juego Simulador de carreras Plataformas PlayStation, PC Año de estreno 1997 Creador/es Creaciones extravagantes Duración media de la partida De 10 a 12 horas Ideal para Juegos de carreras para consolas retro Lo que me gustó Gráficos 3D que marcan tendencia

Fórmula 1 de 1997 es un clásico juego de carreras para PlayStation basado en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1997, que incluye todos los equipos y circuitos más importantes de esa temporada.

Participé en carreras de alta velocidad con dos modos distintos: Arcade, con unos gráficos espectaculares y un manejo sencillo, y Gran Premio, que se centra en una experiencia más parecida a una simulación.

El juego incluye modo multijugador en pantalla dividida y presenta coches y circuitos detallados con el estilo visual característico de los videojuegos de carreras para consolas de finales de los noventa. Su característica más destacada es su dinámica jugabilidad arcade, combinada con una emocionante sensación de velocidad, acompañado por la retransmisión completa de la carrera a cargo de Murray Walker eso es lo que aporta auténtica emoción a las carreras.

Para más información Formula 1 ‘97 te permite activar fallos mecánicos, lo que refleja las habituales averías de motor de la década de los noventa. Aunque resultan frustrantes, estos incidentes poco frecuentes añaden emoción y realismo al juego.

Pero esto es lo mejor. El juego introdujo una de las primeras líneas de conducción que ayudaba a los principiantes y permitía ajustar la respuesta de la dirección según el modo seleccionado, dirigido tanto a jugadores ocasionales como a aquellos que buscan realismo.

But La IA puede mostrarse agresiva en sus tácticas de carrera, lo que añade imprevisibilidad y dificultad. Los coches se sienten ligeros y ágiles, lo que hace que las colisiones sean espectaculares pero entretenidas. A los aficionados seguro que les encanta Fórmula 1 ’97 por su valor nostálgico, su presentación llena de dinamismo y sus comentarios de audio envolventes, que en conjunto ofrecen una experiencia de carreras cautivadora y entretenida.

Mi veredicto:Sigue siendo un hito muy querido por los aficionados a las carreras y los jugadores de PlayStation, y se considera uno de los mejores títulos clásicos de F1 antes de que la serie cambiara de desarrollador.

14. Estrellas de la F1 [Un juego de carreras de karts lleno de fantasía con circuitos y personajes llenos de colorido]

Nuestra puntuación 6.9

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Tipo de juego Carreras arcade Plataformas PC, PS3, Xbox 360 Año de estreno 2012 Creador/es Codemasters Duración media de la partida De 8 a 12 horas Ideal para Juegos arcade para pasar el rato Lo que me gustó Carreras divertidas con un estilo de dibujos animados y fáciles de jugar

Estrellas de la F1 es un divertido juego de carreras de karts que cuenta con versiones caricaturescas de los pilotos y equipos de Fórmula 1 compitiendo en circuitos divertidos e imaginativos, llenos de atajos y potenciadores. Jugué a este juego con mis sobrinos y sobrinas; participamos en carreras que se centran en una jugabilidad entretenida, utilizando objetos creativos y dominando las curvas y los giros, más que en una física de carreras realista.

Para más información A diferencia de la mayoría de los juegos de karts, este no cuenta con una mecánica de derrapes, por lo que debes frenar antes de las curvas para mantener la velocidad al salir de ellas. Para ayudarte con esto, incluye indicadores de dirección en las curvas similares a los de la serie «Dirt» de Codemasters.

Los gráficos vibrantes y coloridos del juego, junto con su diseño exagerado, ofrecen una alternativa lúdica a los simuladores tradicionales de F1, lo que lo hace accesible para todas las edades y niveles de habilidad. Lo que lo distingue es su enfoque divertido y accesible, que combina la emoción de la F1 con una experiencia al estilo Mario Kart.

Quienes busquen diversión multijugador sin complicaciones y una visión divertida de este deporte disfrutarán de los animados circuitos y los personajes divertidos, que ofrecen un respiro refrescante frente a los juegos de carreras más serios.

Mi veredicto:Estrellas de la F1es perfecto para familias y jugadores que buscan un juego de carreras de karts alegre y trepidante protagonizado por los queridos personajes de la F1.

Mi veredicto final sobre el mejor juego de Fórmula 1

Estos son los mejores juegos de carreras para los aficionados a la Fórmula 1. F1 2020 destaca por su jugabilidad accesible y un modo carrera muy envolvente, perfecto para los principiantes. F1 2019 ofrece una conducción más precisa y una IA más inteligente, lo que da lugar a carreras intensas y reñidas. Por otra parte, F1 2018 destaca por sus emocionantes duelos rueda a rueda que ponen a prueba la destreza incluso de los jugadores más experimentados.

Por experiencia propia, si te centras desde el principio en ajustes del coche como la presión de los neumáticos y los ángulos de los alerones, mejorarás considerablemente tu rendimiento en carrera en todos los juegos de F1. Si estás empezando de cero, te recomiendo encarecidamente que te tomes tu tiempo para comprender las particularidades de cada circuito, con el fin de lograr mejores tiempos por vuelta y diseñar una estrategia de carrera imbatible.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor juego de Fórmula 1?

El mejor juego de F1 de la franquicia de Fórmula 1 es F1 2024. Ofrece una simulación realista y unos gráficos impresionantes que crean una experiencia de juego envolvente para los aficionados a las carreras de Fórmula 1.

¿Qué tipo de juego es F1?

F1 es un juego de simulación de carreras realista centrado en el mundo del automovilismo de Fórmula 1. En estos títulos encontrarás una física de los coches muy detallada, circuitos reales, modelos de competición y muchas otras cosas divertidas, que simulan la experiencia real de conducir en la F1.

¿Cuántos juegos de Fórmula 1 hay?

Hay 20 videojuegos de Fórmula 1 en el mercado. Estos juegos incluyen ediciones anuales y lanzamientos especiales que reflejan la evolución de la tecnología y las temporadas de carreras.

¿Es realista el videojuego de Fórmula 1?

Sí, el videojuego de F1 es realista. Ofrece una dinámica precisa de los coches, efectos meteorológicos, estrategias de carrera e incluso la trayectoria profesional típica de un piloto de Fórmula 1. Así es como estos juegos recrean virtualmente la auténtica experiencia de la F1 para los aficionados.

¿Cuál es el juego de Fórmula 1 más vendido?

El juego de F1 más vendido es Fórmula 1 2020 gracias a su completo modo carrera y a sus opciones multijugador, que atraen a un público muy amplio y generan una gran fidelidad entre los aficionados.