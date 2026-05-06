Los 28 mejores juegos de mundo abierto que no te puedes perder en 2025

Los mejores juegos de mundo abierto tienen una forma de atraparte como ningún otro. Hay algo especial en tener la libertad de explorar mundos inmensos, sumergirse en historias épicas y dar forma a tu propia aventura. He pasado innumerables horas perdido en estos paisajes gigantescos, ya sea escalando montañas, luchando contra enemigos feroces o simplemente deambulando para ver qué puedo descubrir. Es esa mezcla de aventura, libertad y emoción eso es lo que hace que los juegos de mundo abierto sean tan especiales.

En esta guía, te voy a mostrar mi selección personal de los mejores juegos de mundo abierto. No se trata de títulos elegidos al azar, sino de juegos a los que he jugado y que he probado en primera persona (o de los que me han hablado muy bien amigos cercanos). Descubrirás qué es lo que hace que cada uno de ellos destaque, desde el diseño del entorno hasta la mecánica de juego.

Tanto si te apetece ver armas o magia en acción, como si buscas una historia profunda o un mundo abierto en el que perderte, en esta lista hay algo para todo tipo de jugadores.

Our Las mejores opciones en juegos de mundo abierto

Tras explorar los vastos mundos de los videojuegos de mundo abierto, te traigo las mejores aventuras del género. Desde éxitos de taquilla que dominan las listas de ventas hasta obras maestras independientes que traspasan los límites de la creatividad. Esta selección rinde homenaje a la variedad y la innovación que hacen que los juegos de mundo abierto sean tan emocionantes. Tanto si eres fan de los paisajes extensos como de las aventuras cooperativas, en esta lista hay algo para todos los jugadores.

Elden Ring — Un juego de rol de acción de mundo abierto repleto de combates desafiantes y una historia compleja. The Legend of Zelda: Las lágrimas del reino — Una aventura impresionante que combina exploración, acertijos y un amplio mundo abierto. Grand Theft Auto V — Un juego de mundo abierto repleto de crímenes, con una trama apasionante y un caos sin fin. Red Dead Redemption 2 — Una epopeya del Oeste con una narrativa rica y un mundo vivo y envolvente. Forza Horizon 5 – un trepidante juego de carreras de mundo abierto que ofrece paisajes impresionantes y emocionantes carreras de coches.

¿Tienes ganas de sumergirte en el juego? Sigue leyendo para ver nuestra lista completa de los mejores juegos de mundo abierto.

Cómo hemos seleccionado los mejores juegos de mundo abierto

Elegir los mejores juegos de mundo abierto no es tarea fácil, sobre todo teniendo en cuenta las múltiples formas que hay de disfrutar de estos vastos mundos virtuales. Así es como he reducido la lista de opciones:

Diseño mundial

En primer lugar, me fijé en el diseño del mundo, ya que es el alma de cualquier juego de mundo abierto. Un título puede presumir de mecánicas alucinantes o de una trama épica, pero si su mundo no parece vivo y no invita a explorarlo, es un factor decisivo. Desde ciudades imponentes hasta bosques frondosos, es la construcción del mundo lo que me hace querer seguir explorándolo.

Narrativa

A continuación, me centré en la narrativa. Una historia sólida da sentido a la exploración y te anima a adentrarte en los misterios del juego. Sin una trama sólida, el mundo puede parecer un enorme y vacío espacio abierto.

Mecánicas de juego

También he tenido en cuenta la mecánica de juego: cómo reacciona el mundo ante ti y viceversa. Los mejores juegos de mundo abierto te permiten afrontar los retos a tu manera, ofreciéndote libertad sin abrumarte.

Rejugabilidad

Por último, he analizado la rejugabilidad. Un juego que me sigue atrayendo incluso después de haberle dedicado decenas de horas es realmente especial.

Todos los títulos de mi lista han superado estas pruebas con creces. Desde la acogida del público hasta el reconocimiento de la crítica, estos juegos se han ganado un lugar en el Salón de la Fama de los juegos de mundo abierto.

Los 28 mejores juegos de mundo abierto de todos los tiempos

Tras explorar las vastas dimensiones de los videojuegos de mundo abierto, te traigo las mejores aventuras del género. Desde éxitos de taquilla que dominan las listas de ventas hasta obras maestras independientes que traspasan los límites de la creatividad. Esta selección rinde homenaje a la variedad y la innovación que hacen que los juegos de mundo abierto sean tan emocionantes. Tanto si eres fan de los paisajes extensos como de las aventuras cooperativas, en esta lista hay algo para todos los jugadores. Sumérgete en los clásicos modernos y descubre tu próxima aventura épica.

1. Elden Ring

Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2022 Desarrollador FromSoftware Características únicas Un mundo abierto enorme con clima dinámico, combates a caballo y modo multijugador cooperativo

Hay una razón Elden Ring ha revolucionado el mundo de los videojuegos. El mundo es enorme, aterrador y hermoso, lleno de secretos, jefes finales de alto nivel y mitologías complejas. La libertad de explorar a tu propio ritmo es algo realmente especial de este juego, y hace que cada rincón del mundo resulte gratificante. Los combates desafiantes, las misiones gratificantes y la profunda construcción del mundo hacen de este un juego que te acompañará mucho tiempo después de haberlo terminado.

Why Elden Ring ¿En qué se diferencia? Ante todo, es un juego de mundo abierto que transmite una sensación de descubrimiento y sorpresa. Al igual que muchos juegos que te llevan de la mano, Elden Ring te anima a salirte de los caminos trillados y descubrir las cosas por ti mismo. No es solo un juego; Es una experiencia que te obliga a estar a la altura de las circunstancias, y para mí, eso es lo que lo convierte en el mejor juego de mundo abierto.

2. The Legend of Zelda: Las lágrimas del reino

Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2023 Desarrollador Nintendo Características únicas Exploración vertical, islas celestes, sistema de creación innovador

Un juego que, en mi opinión, realmente merece un reconocimiento es The Legend of Zelda: Las lágrimas del reino. Al ser una secuela de Breath of the Wild, lleva la fórmula a un nivel mucho más alto. El mundo de Hyrule es igualmente impresionante, y las nuevas tecnologías, como la capacidad de controlar el tiempo y el entorno, abren un nuevo abanico de posibilidades de exploración.

Ya sea resolviendo acertijos, luchando contra jefes o surcando los cielos, este juego no tiene ni un solo momento decepcionante. Lo que distingue Lágrimas del ReinodeBreath of the Wild is la profundidad de su construcción del mundo y la resolución de acertijos. Mientras que antes el juego se centraba en la exploración, este parece girar en torno al descubrimiento, con misterios, tecnología antigua y mitología.

3. Grand Theft Auto V

Plataformas PC, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2013 Desarrollador Rockstar North Características únicas Cambio entre tres personajes, un mundo abierto enorme, GTA Online

Grand Theft Auto V es una obra maestra del diseño de videojuegos de mundo abierto. La atención al detalle en Los Santos es impresionante. Desde atracar bancos hasta dar un tranquilo paseo, todas las actividades son divertidas. La historia gira en torno a tres personajes: Michael, Trevor y Franklin; los tres tienen historias diferentes (lo descubrirás cuando juegues). El mundo rebosa de vida y, con misiones secretas y zonas ocultas, siempre hay algo por descubrir.

AunqueRed Dead Redemption 2 puede ofrecer una historia más realista, GTA V te ofrece un mundo en el que todo es posible. Es caótico, emocionante y divertido, y parece que nunca se agota. En comparación con otros juegos de mundo abierto, GTA VSu vibrante mundo, sus historias y sus increíbles actividades lo convierten en uno de los mejores.

4. Red Dead Redemption 2

Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2018 Desarrollador Rockstar Games Características únicas Un mundo abierto realista, un sistema basado en el honor y una narrativa envolvente

Red Dead Redemption 2 es una auténtica lección magistral sobre cómo crear un mundo. Cada centímetro de su mundo abierto está meticulosamente diseñado, y me veo envuelto en los detalles: la fauna, las pequeñas interacciones, los fenómenos meteorológicos. Al jugar en el papel de Arthur Morgan, la narrativa te llega al corazón, y el desarrollo del personaje hace que lo que está en juego se sienta muy personal. Los tiroteos son intensos, y la historia me conmueve de una forma que pocos juegos logran.

A diferencia de otros juegos de mundo abierto, Red Dead Redemption 2 no solo te ofrece un entorno de pruebas, te ofrece un mundo vivo y realista. La historia no es solo una parte del juego, es el juego en sí. Si buscas una experiencia que sea a la vez envolvente y profundamente emotiva, esta es la tuya.

5. Forza Horizon 5

Plataformas PC, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2021 Desarrollador Juegos infantiles Características únicas Un México vibrante en un mundo abierto, una amplia gama de coches, carreras al estilo arcade y un servicio en línea en constante evolución

Considerado uno de los mejores videojuegos de carreras de todos los tiempos, Forza Horizon 5 combina la acción trepidante de un juego de carreras bien diseñado con la inmensidad de un título de mundo abierto. Abarca múltiples zonas, desde picos nevados hasta extensos desiertos, y podrás conducir cualquier coche en cualquier lugar.

Gracias a los DLC, que amplían la variedad, podrás competir con clásicos de siempre y supercoches modernos, todos ellos en las mismas carreteras. Es uno de los Los mejores juegos cooperativos para PC además, gracias a que puedes quedar con tus amigos en cualquier momento mientras juegas.

FH5 se inspira claramente en franquicias como Midnight Club and Necesidad de velocidad. Encontrarás una topografía similar y un énfasis en los pilotos controlados por la IA que se pueden encontrar en determinados lugares. Sin embargo, es evidente que ha mejorado la fórmula existente y se esfuerza por aportar variedad tanto en lo que respecta al mapa como a la selección de vehículos.

6. The Witcher 3: La caza salvaje

Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2015 Desarrollador CD Projekt Red Características únicas Un mundo amplio y centrado en la historia, una narrativa basada en las decisiones del jugador y un trasfondo muy rico

Nunca olvidaré la primera vez que me puse en la piel de Geralt. The Witcher 3: La caza salvaje es una de las experiencias de mundo abierto más envolventes que he vivido, y la nueva versión la mejora aún más. Desde los personajes, ricamente detallados, hasta los impresionantes gráficos, El rediseño mejora todos los aspectos del juego. Y con la incorporación de nuevas funciones y estilos de vida, no hay motivo para no volver a este mundo.

En comparación con otros juegos de rol de mundo abierto como Elden Ring, The Witcher 3 se siente mucho más personal. La historia gira en torno a las decisiones de los personajes y sus relaciones, y, aunque el combate es impresionante, son los diálogos y la exploración lo que realmente me atrapa.

7. The Elder Scrolls V: Skyrim

Plataformas PC, PS3, Xbox 360 (versión original); PS4, Xbox One, Switch, PS5, Xbox Series X/S (versiones remasterizadas/reediciones) Año de estreno 2011 Desarrollador Bethesda Game Studios Características únicas Un mundo abierto de gran extensión, encuentros con dragones, una historia muy elaborada, una enorme libertad para el jugador y una amplia comunidad de modders

The Elder Scrolls V: Skyrim Se considera el juego de rol de mundo abierto más influyente jamás creado, y ha establecido un punto de referencia que muchos desarrolladores siguen intentando igualar hoy en día. Desde el momento en que sales de Helgen, tienes libertad para explorar un vasto paisaje de inspiración nórdica repleto de antiguas guaridas de dragones, ruinas misteriosas y bulliciosas ciudades con sus propias dinámicas sociales e intrigas políticas.

La belleza del mundo abierto de Skyrim Así es como puedes forjar tu propia historia a través de su complejo sistema de clases. Puedes empezar como guerrero o convertirte en mago. O bien, puedes seguir un camino más oscuro y convertirte en un maestro asesino.

La imprevisibilidad de Skyrim, junto con su rica historia y sus infinitas posibilidades, lo convierten en un juego imprescindible para cualquiera que aún no haya explorado esos picos nevados, incluso años después de su lanzamiento. De hecho, el atractivo de juegos comoSkyrim radica en su combinación única de libertad, una rica tradición y una narrativa cautivadora.

8. Starfield

Plataformas PC, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Desarrollador Bethesda Game Studios Características únicas Exploración espacial, naves personalizables, más de 1000 planetas

Starfield podría ser justo el juego de exploración espacial que estabas esperando. Ambientado en un universo de precioso diseño, Starfield combina la exploración de mundo abierto de Skyrim con la inmensidad del espacio exterior. Hay tanto por descubrir: nuevos planetas, especies alienígenas, ruinas antiguas y mucho más.

Las naves y sondas personalizadas están muy bien diseñadas, y al viajar por las estrellas, se tiene una auténtica sensación de grandeza. Lo que distingue Starfield a diferencia de otros juegos de ciencia ficción como Mass Effect es pura libertad. Puedes unirte a un equipo, construir tu propia nave espacial o simplemente explorar el universo a tu aire.

9. Horizon: El Oeste Prohibido

Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5 Año de estreno 2022 Desarrollador Guerrilla Games Características únicas Dinosaurios robóticos, exploración submarina, entornos dinámicos

Una secuela que supera a su predecesora en todos los aspectos, Horizon: El Oeste Prohibido continúa el viaje de Aloy por un exuberante mundo postapocalíptico. Los impresionantes gráficos y la variedad de entornos hacen que la exploración sea aún más emocionante, y el combate contra las criaturas robóticas es tan apasionante como siempre. Es uno de esos juegos en los que El mundo parece cobrar vida, y cada rincón esconde una nueva aventura.

Lo que me gusta de El Oeste Prohibido es cómo logra equilibrar la acción trepidante con una historia reflexiva y realista. Mientras que juegos como The Witcher 3 puede centrarse en narrativas épicas, Horizonte ofrece una experiencia mucho más personal y emotiva. La secuela incorpora tantas pequeñas mejoras que merece la pena que cualquier fan del primer juego le eche un vistazo.

10. Far Cry 6

Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2021 Desarrollador Ubisoft Toronto Características únicas Mecánicas de guerra de guerrillas, mochilas Supremo, animales de compañía

Far Cry 6 es una auténtica fábrica de violencia, y por eso me encanta. En la Montana rural, te ves envuelto en una lucha contra una secta apocalíptica. El mundo es enorme, está repleto de vehículos que puedes requisar, armas con las que disparar y lugares que explorar. Las misiones y el auténtico enfoque de mundo abierto te dan la libertad de jugar como tú quieras.

Lo que me encanta de Far Cry 6 es que no se toma a sí misma demasiado en serio. A diferencia de Red Dead Redemption 2, que se basa en gran medida en la realidad, Este juego te permite dar rienda suelta a tu locura. Ya sea surcando los cielos en un avión o arrollando a los NPC con una camioneta, es una experiencia trepidante y llena de acción de principio a fin.

11. Minería, artesanía

Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2011 Desarrollador Mojang Studios Características únicas Construcción con bloques, mundo infinito generado proceduralmente, mecánica de Redstone

Minería, artesaníaA primera vista puede parecer un juego para niños, pero en cuanto te sumerges en él, queda claro por qué es uno de los mejores juegos de mundo abierto que hay. La sencillez de los gráficos es engañosa: la jugabilidad es profunda y creativa, que permite a los jugadores hacer todo lo que se pueda imaginar. Ya sea construyendo castillos elaborados, explorando cavernas profundas o sobreviviendo a ataques de zombis por la noche, siempre hay algo que hacer en Minería, artesanía.

En comparación con otros juegos de mundo abierto, Minería, artesaníadestaca por su creatividad. No hay ningún objetivo hasta que te lo fijas tú mismo, y ahí reside precisamente su encanto. Este es un auténtico ejemplo de un mundo en el que el único límite es tu imaginación.

12. Fallout 4

Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2015 Desarrollador Bethesda Game Studios Características únicas Ambiente postapocalíptico, construcción de bases, sistema de combate VATS

Fallout 4 es el juego de mundo abierto postapocalíptico definitivo. Este juego de mundo abierto es enorme, y la historia está llena de decisiones que influyen en el mundo que te rodea. Los tiroteos son fluidos, el diseño artístico es sofisticado y los entornos que creas son fantásticos. Cada rincón de la Commonwealth tiene algo que explorar, ya sea un banco oculto, un campamento de asalto o una reliquia olvidada del mundo antiguo.

¿Qué distingueFallout 4 a diferencia de otros juegos postapocalípticos como Metro Exodus is la libertad que te ofrece. La posibilidad de construir colonias y tomar decisiones lógicas a lo largo de la historia añade otra dimensión a la experiencia ya mencionada. Es un juego que te permite jugar a tu manera en un mundo devastado.

13. Spider-Man 2 de Marvel

Plataformas PlayStation 5 Año de estreno 2023 Desarrollador Insomniac Games Características únicas Jugabilidad con dos Hombres Araña (Peter Parker y Miles Morales), desplazamientos mejorados, combate dinámico y un mundo abierto de Nueva York lleno de detalles

Soy un gran fan de Spider-Man de Marvel¡Me quedé alucinado con lo que ofrecían la historia, los gráficos y la jugabilidad! Tras el tan esperado lanzamiento de Spider-Man 2 de Marvel, puedo decir con alegría que no me ha decepcionado. Moverse por las telarañas es más fluido que nunca, y la historia gira en torno a Peter Parker y Miles Morales, que cuentan con nuevos poderes y objetos para llevar la acción a otro nivel.

¿Qué distingueSpider-Man 2 Lo que distingue a este juego de otros títulos de superhéroes es la fluidez con la que integra la historia de ambos personajes. La encarnizada batalla entre Peter y Miles nos ofrece una perspectiva única sobre el trabajo en equipo de los superhéroes. Además, la posibilidad de cambiar al instante entre ambos supone un cambio revolucionario.

14. Genshin Impact

Plataformas PC, PS4, PS5, iOS, Android Año de estreno 2020 Desarrollador miHoYo (now HoYoverse) Características únicas Mecánica de gacha, sistema de combate elemental, amplio mundo abierto de fantasía, juego multiplataforma

Genshin Impact te invita a explorar Teyvat, un mundo repleto de maravillosa magia elemental, paisajes sublimes y secretos ocultos. Si eres fan del anime, este juego es para ti. Como aventurero, buscarás a tu hermano perdido mientras desvelas los secretos de este enorme RPG de mundo abierto. Cada región está llena de vida, desde bulliciosas ciudades pequeñas hasta tranquilas montañas, pasando por exploración e historia conmovedora. El combate dinámico permite cambiar de personaje en plena batalla, y es una combinación elemental única lo que hace que las batallas sean interesantes.

Genshin Impact te da una sensación de libertad. Puedes saltar desde acantilados, visitar mazmorras en busca de objetos únicos o, simplemente, explorar el mundo. La función cooperativa se desbloquea al alcanzar el nivel 16. Para entonces, ya habrás aprendido los fundamentos del combate y del lanzamiento de hechizos. ¡Este juego de mundo abierto es una aventura que promete diversión y descubrimientos!

15. Cyberpunk 2077: Libertad Fantasma

Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Desarrollador CD Projekt Red Características únicas Paquete de expansión con una nueva historia centrada en el espionaje, mecánicas de juego mejoradas y un nuevo distrito de Night City

Mentiría si dijera que no tenía mis dudas después de Cyberpunk 2077el accidentado inicio de… Pero Libertad Fantasma me cambió la vida. Esta expansión parece el juego que nos prometieron; emocionantes atracos, una narrativa cautivadora y una nueva zona fascinante por explorar. Night City siempre ha sido un mundo fascinante, pero Libertad Fantasma añade capas de profundidad e intriga que hacen imposible dejar de jugar.

A diferencia de otros títulos de mundo abierto, Libertad Fantasma ofrece una aventura cyberpunk al estilo noir. Aquí no hay poderes Jedi llamativos, solo acción cruda a pie de calle, decisiones de alto riesgo y personajes que parecen sacados del mundo real. Si te gustan las historias envolventes, esta expansión te enganchará.

16. No Man’s Sky

Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2016 Desarrollador Hola, juegos Características únicas Universo generado proceduralmente, construcción de bases, modo multijugador, exploración de innumerables planetas

CuandoNo Man’s Sky Cuando se lanzó, aún tenía algunos fallos. Pero, gracias a las constantes actualizaciones y mejoras, se ha convertido en una de las experiencias más emocionantes en un mundo abierto. La inmensidad del universo, con sus planetas tan bien diseñados, me mantiene explorando durante horas. Me fascina descubrir planetas y considerarlos míos (aunque solo sea dentro del juego).

Aunque muchos otros juegos de mundo abierto ofrecen una historia muy completa, No Man’s Sky está repleto de exploración. La verdadera belleza de este juego reside en que te permite seguir tu propio camino, ya sea explorando mundos desconocidos, intercambiando objetos o simplemente recorriendo la galaxia. Esta total libertad para escribir tu propia historia espacial es lo que hace que juegos comoNo Man’s Sky tan especial.

17. Hollow Knight: Silksong

Plataformas PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S Año de estreno Por confirmar (Próximamente) Desarrollador Equipo Cherry Características únicas Secuela de Hollow Knight, con el nuevo protagonista Hornet, una mecánica de juego Metroidvania perfeccionada, nuevos enemigos y entornos

Tras el éxito de la versión original Hollow Knight, Canción de sedacontinúa el viaje con mayor profundidad y desafío. Juegas en el papel de Hornet, explorando un mundo de precioso diseño lleno de peligros. Las nuevas tecnologías, los entornos llenos de vida y las tradiciones arraigadas hacen de este juego una auténtica delicia. Las fases de plataformas y el combate son fluidos y satisfactorios, y las misiones resultan gratificantes a cada paso.

¿Qué distingueCanción de sedalo que lo distingue de otros juegos de plataformas de exploración es la combinación de combates intensos y una narrativa emotiva. No solo pone a prueba tus habilidades, ¡sino que también te llega al corazón! Si buscas un juego que combine dificultad y belleza, sí, este es el tuyo.

18. The Elder Scrolls Online: Nigromante

Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Desarrollador ZeniMax Online Studios Características únicas Nueva clase: Nigromante; profundos elementos de rol; un MMO de gran envergadura basado en el universo de The Elder Scrolls

Necrom me hizo volver a sumergirme en el extenso mundo de Tamriel (el continente que aparece en The Elder Scrolls Online), y no podría estar más feliz. Ya fuera explorando mazmorras con mi clan o defendiéndome del ataque de un dragón en un campo cualquiera, el juego parecía cobrar vida. ESO destaca por su capacidad para hacer que cada rincón del mapa resulte significativo, y Necrom añade aún más profundidad a su épica historia.

Juegos tipo MMORPG World of Warcraft a veces puede resultar un poco repetitivo, pero ESO mantiene el interés gracias a sus historias cautivadoras y su mecánica cooperativa. Es el tipo de juego en el que el trabajo en equipo es fundamental, y gritar «¡Cúrame!» en el chat nunca pasa de moda.

19. Ghost of Tsushima: Edición del Director

Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5 Año de estreno 2021 Desarrollador Sucker Punch Productions Características únicas Acción de samuráis en un mundo abierto, funciones mejoradas para PS5 y la expansión «Iki Island»

Pocos juegos me han dejado tan impresionado como Ghost of Tsushima. ElVersión del directormejora una experiencia que ya era impresionante con unos gráficos más detallados y una atmósfera envolvente Ampliación de la isla de Iki. Esquivar entre la hierba alta y asaltar campamentos mongoles resulta emocionante, pero los momentos de tranquilidad, como pasear por bosques dorados o encontrar un rincón tranquilo donde relajarse, son igual de memorables.

¿Qué es lo que lo distingue de otros juegos de acción y aventura como Assassin’s Creed es su estilo único. Aunque el parkour de Ezio es espectacular, la historia de honor y venganza de Jin llega más hondo. Esa es la magia que se encuentra en juegos comoGhost of Tsushima. Además, guiar a un zorro hasta su madriguera en este juego es… créeme, una auténtica delicia.

20. Assassin’s Creed: Odyssey

Plataformas PC, PS4, Xbox One, Stadia Año de estreno 2018 Desarrollador Ubisoft Quebec Características únicas Ambientación en la Antigua Grecia, elementos de juego de rol, decisiones del jugador que influyen en el desarrollo de la historia, combate naval

Si alguna vez has querido descubrir las maravillas de la Antigua Grecia mientras blande una espada y te enfrentas a bestias míticas, Assassin’s Creed: Odyssey es para ti. El juego te permite meterte en la piel de un mercenario con una historia personalizable, lo que te da total libertad para decidir cómo quieres que se desarrolle la trama. El mundo es enorme y las misiones te mantendrán ocupado durante horas.

Lo que más me gusta de… Odisealo que la hace especial son los elementos de los juegos de rol que incorporó al Assassin’s Creed fórmula. Es mucho más que parkour y sigilo; Se trata de elegir tu camino, tu estilo de combate y cómo te relacionas con el mundo. A diferencia de otrosAssassin’s Creed De entre todos los juegos, este te permite, en cierto modo, jugarte el destino.

21. Destiny 2: La forma definitiva

Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia Año de estreno Previsto para 2024 Desarrollador Bungie Características únicas Última expansión de la historia de Destiny 2, nuevas incursiones y contenido de final de juego

Me tiene obsesionado Destiny 2desde hace años, yLa forma definitiva La expansión llevó esa experiencia a un nivel superior. Con nuevas funciones que transforman la narrativa del juego y plantean nuevos retos, se trata de un título imprescindible para los seguidores de la franquicia. Tanto si te adentras en una nueva campaña como si exploras un mundo renovado, cada misión parece tener importancia. El trepidante combate, los impresionantes gráficos y la conexión con tu equipo de bomberos me mantuvieron pegado a la pantalla.

¿Qué es lo que hace queDestiny 2 destacar, sobre todo con La forma definitiva, es su capacidad para hacer que cada actualización se perciba como un momento crucial en un universo en plena ebullición. A diferencia de otros juegos de disparos, DestinoLa historia y la construcción del mundo son lo que lo hacen especial, y con su narrativa en constante expansión, va mucho más allá de los tiroteos. Además, hay algo especialmente gratificante en enfrentarse a un jefe con los amigos después de meses de jugar juntos.

22. Subnautica: Below Zero

Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2021 Desarrollador Unknown Worlds Entertainment Características únicas Exploración submarina, supervivencia y creación, bioma helado, secuela de Subnautica

Subnautica: Below Zero toma todo lo que hizo grande al juego original y lo traslada a un nuevo mundo helado. La exploración de las profundidades oceánicas sigue siendo tan fascinante como siempre, pero ahora te enfrentas al frío extremo de un planeta extraño, donde cada inmersión puede depararte algo peligroso o algo hermoso.

Lo que realmente hace que este juego destaque es su ritmo. Esa sensación de aislamiento y de asombro silencioso es algo que no se ve a menudo en los juegos de supervivencia. Mientras que otros títulos pueden centrarse en la acción, Por debajo de cero te permite relajarte en el inquietante silencio de las profundidades. Es uno de esos juegos que te harán sentir pequeño de la forma más fascinante.

23. Valheim

Plataformas PC Año de estreno 2021 Desarrollador Iron Gate Studio Características únicas Juego de supervivencia vikinga de tipo sandbox, mundos generados proceduralmente, modo multijugador cooperativo, construcción y creación de objetos

Valheim Es uno de esos pocos juegos de supervivencia que permiten personalizar la experiencia y te hacen sentir parte de algo más grande. Ambientado en un mundo inspirado en la mitología nórdica, encarnas a un vikingo de otro mundo, con la misión de acabar con criaturas míticas y sobrevivir en un mundo salvaje. El arte y la arquitectura son impresionantes, y los elementos cooperativos del juego lo convierten en una experiencia fantástica para compartir con amigos. Para garantizar una aventura cooperativa lo más fluida posible a través del décimo reino nórdico, muchos jugadores optan por el el mejorValheimservidor de alojamiento para mantener un entorno estable para su clan.

¿Qué es lo que me impulsa a…? Valheim es la combinación de la supervivencia en grupo con una jugabilidad creativa. A diferencia de otros juegos de supervivencia que se basan principalmente en el combate, este te permite disfrutar de la diversión de construir, fabricar y explorar en equipo. Tanto si estás construyendo tu casa vikinga como si te enfrentas a un gran jefe, lo importante es el trabajo en equipo.

24. Los forajidos de Star Wars

Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno Previsto para 2024 Desarrollador Massive Work Studio Características únicas Una experiencia de Star Wars en un mundo abierto, con cacerías de recompensas y combates espaciales y terrestres

Si ser contrabandista en una galaxia muy, muy lejana te parece un sueño, Los forajidos de Star Wars ofrece una experiencia con estilo. La libertad de elegir entre el sigilo o la acción te permite jugar a tu manera, y los planetas de mundo abierto están repletos de La Guerra de las GalaxiasNostalgia. La primera vez que piloté mi nave, me sentí como si me hubiera metido en la piel de Han Solo, pero sin el copiloto wookiee.

A diferencia de juegos como Jedi: Survivor que se centran en los combates con sables láser y en la Fuerza,Forajidoste sumerge en el lado más crudo y sin ley de la galaxia. No se trata de ser un héroe, sino de ser más listo que los demás para sobrevivir. Eso, para mí, es La Guerra de las Galaxiasen su máxima expresión de aventura.

25. Baldur’s Gate 3

Plataformas PC, PS5 Año de estreno 2023 Desarrollador Larian Studios Características únicas Mecánicas de RPG profundas, combate por turnos, reglas de D&D 5.ª edición, una narrativa muy elaborada

Baldur’s Gate 3 Es un juego de rol que no es del agrado de todo el mundo. Combina los mejores elementos del D&D de mesa con los juegos modernos, y los jugadores pueden tomar decisiones importantes que influyen en la historia. El desarrollo de los personajes, la dinámica de equipo y la libertad de movimiento para resolver misiones lo diferencian de otros juegos de rol. Las opciones de diálogo, las ramificaciones en la trama y la enorme rejugabilidad añaden una dimensión completamente nueva al juego.

A diferencia de muchos otros juegos de rol destacados, donde a veces sentía que el impacto de mis decisiones era mínimo, Baldur’s Gate 3 hace que cada acción resulte significativa. Es una experiencia que te hace reflexionar sobre cada uno de tus movimientos. Este juego pone de manifiesto la importancia de tus decisiones.

26. El creador de planetas

Plataformas PC Año de estreno 2023 Desarrollador Miju Games Características únicas Terraformación de planetas, supervivencia y creación de objetos, construcción de bases, exploración

La terraformación nunca ha sido tan gratificante. El simulador planetario te sitúa en un planeta árido y hostil y te dice: «Arregla esto». Poco a poco, gracias a un diseño ingenioso, a los materiales y a tu pura determinación, convertirás un páramo en un ecosistema próspero. Es como jugar a ser Dios, pero con un toque de ciencia ficción y fantasía, y con menos quejas de los vecinos.

Aunque juegos como Bajo el aguaor No Man’s Sky también ofrecen algunas funciones de supervivencia, El creador de planetas se centra más en el placer de construir a tu aire. Su enfoque unificado lo hace perfecto para los jugadores ocasionales que buscan relajarse con amigos mientras crean un mundo completamente nuevo. Hazte con tu propio rincón del universo.

27. Hijos del Bosque

Plataformas PC Año de estreno 2023 Desarrollador Endnight Games Características únicas Terror de supervivencia, mundo abierto, creación de objetos, enemigos con IA dinámica

La atmósfera aterradora de Hijos del Bosque Es algo que no olvidaré fácilmente. Se crea una tensión interna cuando tú y tus amigos lucháis por sobrevivir frente a caníbales y criaturas que parecen sacadas directamente de una pesadilla. ¿El modo cooperativo? Oh, sí, es, sin duda, lo mejor. Una vez, mi grupo y yo estuvimos debatiendo durante una hora cómo asegurar una casa en un árbol, solo para ver cómo se derrumbaba cuando un mutante nos atacó lol.

En comparación con otros juegos de supervivencia como El Bosque o el Infierno Verde, logra un equilibrio perfecto entre el terror y la exploración. Además, el sistema de creación te da una verdadera sensación de satisfacción cuando por fin construyes esa fortaleza inexpugnable… o al menos eso esperas.

28. Metal Gear Solid 5: El dolor fantasma

La obra maestra de Hideo Kojima, Metal Gear Solid 5: El dolor fantasma, parece un mundo abierto prácticamente ilimitado de formas creativas de infiltrarse en una base. Desde métodos serios, como pistolas de sigilo y rifles de francotirador, hasta otros más cómicos, como atrapar a la gente bajo una caja y llevárselos en globo aerostático, Metal Gear Solid Vtiene mucho que ofrecer.

Aunque no es unmundo abierto en el sentido tradicional de un mapa enorme y extenso, Metal Gear Solid Vofrece muchas posibilidades de exploración y se aleja por completo de un recorrido lineal una vez que estás dentro de una misión. Puedes acabar con el jefe tendiendo trampas antes incluso de que comience una escena cinemática, o puedes abrirte paso sigilosamente por toda la misión sin que nadie se dé cuenta.

Kojima se ha esforzado claramente por garantizar que esa pregunta que te ronda por la cabeza —«¿y si…?»— sobre una misión o sobre cómo llevarla a cabo no quede sin respuesta. Si eres fan de los auténticos juegos de mundo abierto, Metal Gear Solid VEs un juego imprescindible, sobre todo porque probablemente no veamos una secuela en un futuro próximo.

The La evolución de los videojuegos de mundo abiertoMecánica

Los videojuegos de mundo abierto han avanzado muchísimo y, sinceramente, ha sido increíble ser testigo de su evolución. Los primeros juegos nos ofrecían mapas enormes con una exploración sencilla, pero ahora, La libertad y la creatividad que ofrecen estos juegos son alucinantes. Características como los cambios meteorológicos y los ciclos de día y noche hacen que el mundo parezca cobrar vida; por ejemplo, que la lluvia influya en el combate o contemplar una puesta de sol tras una misión difícil es algo realmente genial. Ahora los PNJ incluso reaccionan a lo que haces. Es decir, ¿a que es increíble (y un poco incómodo) cuando te llaman la atención al chocar con ellos?

Lo que realmente me entusiasma es lo interactivo que se ha vuelto todo. Romper paredes, resolver ingeniosos rompecabezas o ver cómo reaccionan los animales ante su entorno; todo ello resulta muy gratificante. Juegos comoSleeping Dogs, Red Dead Redemption 2 and The Legend of Zelda: El aliento de lo salvaje realmente dan en el clavo con esos pequeños detalles que te hacen detenerte y decir: «Vaya, esto parece de verdad».

¿Lo mejor de todo?Estos juegos te permiten tomar las riendas de tu propia historia. No te limitas a seguir un guion; estás creando tu propia aventura en un mundo que te escucha y te responde. Ya sea escalando acantilados o simplemente jugando con el entorno, cada momento se siente especial. ¿Los juegos de mundo abierto? Cada vez son mejores.

Creación de mundos inmersivos: el papel de la historia y la exploración

Siempre he pensado que un buen juego de mundo abierto no se reduce solo a su aspecto – Se trata de sentirte parte de la historia que vas descubriendo por ti mismo. Esa combinación de historia y exploración es lo que hace que estas aventuras sigan vivas en mi memoria, incluso después de dejar de jugar. Una historia sólida te da una razón para seguir adelante, mientras que la exploración hace que el mundo parezca vivo y real. The Witcher 3: La caza salvaje lo ilustra muy bien. Cada misión parece importante, no solo por la historia, sino también por los pequeños detalles del mundo.

Lo que realmente hace que estos juegos sean especiales es lo realista que resulta su mundo. Juegos como Red Dead Redemption 2 están repletas de historias apasionantes, momentos emotivos y personajes que te llegan al corazón. Elden Ring, por otro lado, premia la curiosidad al permitirte descubrir sus secretos a través de la exploración. ¿A que mola?

Para mí, lo mejor de los juegos de mundo abierto es cómo te hacen formar parte de la historia. Pasear por lugares increíbles y ir recogiendo pistas por el camino hace que la experiencia resulte muy personal. Ya sea que te embarques en misiones épicas o te encuentres con sorpresas por el camino, Es esa combinación de historia y libertad lo que hace que estos juegos sean inolvidables.

Juegos de mundo abierto de todos los géneros

Me he dado cuenta de que la mecánica de juego de mundo abierto está por todas partes, y me encanta cómo cada género la adapta a su propio estilo:

Aventuras de acción (p. ej.,Assassin’s Creed)

La exploración se convierte en una auténtica aventura a través de ciudades en expansión y paisajes impresionantes. Cada callejón recóndito y cada capilla en lo alto de una montaña rebosan de sorpresas que esperan ser descubiertas.

(p. ej.,Assassin’s Creed) La exploración se convierte en una auténtica aventura a través de ciudades en expansión y paisajes impresionantes. Cada callejón recóndito y cada capilla en lo alto de una montaña rebosan de sorpresas que esperan ser descubiertas. Épicas de los juegos de rol (p. ej.,The Witcher 3, Elden Ring)

Estos mundos se perciben como auténticos vastos, invitándote a recorrerlos a tu propio ritmo. Por el camino, irás descubriendo historias, equipándote y encontrando nuevos caminos que explorar.

(p. ej.,The Witcher 3, Elden Ring) Estos mundos se perciben como auténticos vastos, invitándote a recorrerlos a tu propio ritmo. Por el camino, irás descubriendo historias, equipándote y encontrando nuevos caminos que explorar. Mundos de supervivencia (p. ej.,Minecraft, Subnautica)

Cada rincón del mapa esconde recursos, biomas o amenazas que te mantienen en vilo. Construir, buscar recursos y adaptarse hacen que cada partida sea una experiencia nueva.

Para mí, lo mejor es lo divertidos que son los mundos abiertos de todos los géneros. Ya sea escalando montañas en un juego de rol o buceando en un juego de supervivencia, La libertad de explorar hace que cada momento sea especial. Los diseños de mundo abierto introducen nuevas formas de jugar y descubrir historias. Es divertido cómo te permiten crear tus propias aventuras, y eso es lo que hace que vuelva a jugar una y otra vez.

Multijugador y mundos compartidos

Los juegos multijugador de mundo abierto han cambiado nuestra forma de jugar. No hay nada como explorar mundos enormes con amigos o encontrarte con desconocidos que pueden echarte una mano o tomarte el pelo (a todos nos ha pasado alguna vez). Juegos comoDestiny 2 and Grand Theft Auto Online haz que estas experiencias compartidas sean de lo más divertidas. Ya sea asaltando naves alienígenas o llevando a cabo atracos, la diversión nunca se acaba.

FamosoJuegos de rol multijugador masivos en línea igualWorld of Warcraft and Final Fantasy XIV Llevan años dominando los mundos compartidos. Ahora, los juegos de servicio continuo van un paso más allá con actualizaciones y eventos periódicos. Estos juegos no solo te ofrecen un mundo, sino que lo van ampliando constantemente, por lo que siempre hay algo nuevo. Piensa en ello como un bufé de videojuegos que nunca se agota.

Para mí, estos juegos son una mezcla de caos y diversión. Mis amigos suelen hacer bromas pesadas en Grand Theft Auto Online, donde, con la excusa de echarnos una mano, nos hacen volar por los aires con un lanzacohetes. ¿No es genial el trabajo en equipo? Esa es la magia de los mundos multijugador. Explorar junto a otros hace que cada momento sea impredecible y divertidísimo. Y, sinceramente, ¿no es eso de lo que se tratan los videojuegos?

Primeros pasos: recomendaciones para los nuevos jugadores de juegos de mundo abierto

En primer lugar, ten en cuenta lo siguiente: «No es tan abrumador como parece». Empieza con juegos como *The Legend of Zelda: El aliento de lo salvaje*, *Spider-Man: Miles Morales* o *GTA V*. Son ideales para principiantes porque ofrecen una guía muy completa. Si buscas aventuras más centradas en la fantasía, también puedes echar un vistazo a algunos de los los mejores juegos similares aFábula. Tómate tu tiempo para explorar, aceptar misiones y, por supuesto, molestar a los PNJ.

¿Mi consejo?No te precipites. Sigue las misiones principales, pero tómate también tu tiempo para explorar. Encontrarás sorpresas en diferentes partes del mapa, como tesoros ocultos o misiones secundarias ocultas. Consejo de experto: Consulta siempre el mapa; Es como tu mejor amigo en el mundo abierto de los videojuegos. La primera vez que jugué a un juego de mundo abierto, me quedé alucinado al darme cuenta de que podía ir a cualquier parte. Claro, puedes meterte sin querer en territorio enemigo y causar estragos (ya me ha pasado), ¡pero eso es parte de la diversión! Tómate tu tiempo y disfruta del viaje antes de lanzarte a explorar otros mundos inmensos.

Consejos para sacar el máximo partido a tu experiencia en un mundo abierto

La mayoría de los juegos de mundo abierto dan la sensación de ser enormes, pero eso es precisamente lo que se busca. Les encanta la libertad, la exploración y la emoción del descubrimiento. Para que todo sea divertido (y no resulte abrumador), es útil ir poco a poco con un plan.

1. Empieza por las misiones principales

Estos actúan como tu guía turístico personal. Te presentan el mundo abierto del juego, sus mecánicas y sus objetivos principales, ayudándote a sentar unas bases sólidas. Piensa en ellos como la columna vertebral de tu aventura.

2. Amplía tu contenido con material complementario

Cuando te sientas cómodo, empieza a explorar las misiones secundarias. A menudo esconden los mejores momentos: personajes divertidos, tramas sorprendentes e incluso equipo potente. Incorporar contenido secundario mantiene la jugabilidad fresca y gratificante sin perder el rumbo.

3. Explora a tu propio ritmo

Aquí es donde ocurre la verdadera magia. Tómate tu tiempo para recorrer el mundo. Sube a torres misteriosas, explora cuevas ocultas o simplemente deambula sin rumbo fijo. El desplazamiento rápido es muy práctico, pero no hay nada como descubrir una zona secreta por pura curiosidad.

4. Déjate llevar por la curiosidad

¿Ves algo interesante a lo lejos? No lo dudes. Así es como surgen los mejores momentos. Pero recuerda: guarda el progreso a menudo, porque ser demasiado valiente en una zona peligrosa puede salirte caro (no me preguntes cómo lo sé).

Preguntas frecuentes

¿Qué caracteriza a un juego de mundo abierto?

En un juego de mundo abierto, puedes moverte con total libertad, sin restricciones. Puedes completar las misiones en el orden que quieras e interactuar con la IA, como los PNJ, los elementos, el clima, etc.

¿Qué juego de mundo abierto tiene el mapa más grande?

No Man’s Sky se dice que cuenta con el mapa de mundo abierto más grande, con un universo que ofrece hasta 18 quintillonesplanetas.

¿Son los juegos de mundo abierto adecuados para los jugadores ocasionales?

¡Sí! Juegos como Genshin Impact, GTA V y Minecraft te permite descubrirlo sin ninguna presión.

¿Puedo jugar a juegos de mundo abierto sin conexión?

¡Sí! Casi todos los juegos que aparecen en esta lista se pueden jugar sin conexión, excepto «Spider-Man 2» de Marvel, «Genshin Impact» y «Destiny 2». Estas tres opciones requieren una conexión a Internet activa.

¿Qué juegos de mundo abierto son recomendables para principiantes?

Entre los juegos de la lista aptos para principiantes se incluyen GTA V, Minecraft, Far Cry 6, and Assassin’s Creed: Odyssey.