Los 15 mejores juegos de lucha que dominan el panorama en 2026

Los mejores videojuegos de lucha han evolucionado enormemente desde los primeros títulos de boxeo para máquinas recreativas de Sega y la influencia de Bruce Lee en los videojuegos de artes marciales. Street Fighter II (1991) sentó las bases de lo que conocemos hoy en día; supuso un punto de inflexión gracias a su profunda mecánica de juego, sus personajes variados y su acción para dos jugadores altamente competitiva, que convirtió a los juegos de lucha en todo un fenómeno.

Tras haber pasado más de dos décadas inmerso en el género, Puedo afirmar sin lugar a dudas que los juegos de lucha siguen evolucionando con nuevos y emocionantes formatos y mecánicas cada vez más alucinantes. Tanto si te gusta apretar botones sin parar como si prefieres los combates estratégicos, hay algo para todos los gustos. En esta guía te presentamos lo mejor de lo mejor, incluyendo los últimos éxitos y esas joyas ocultas que todo aficionado a los juegos de lucha debe probar. ¡Empecemos!

Nuestra selección de los mejores juegos de lucha

Los mejores juegos de lucha han evolucionado mucho, y la lista de imprescindible El género de los juegos de lucha está repleto de todo tipo de estilos, mecánicas y personajes épicos. Aquí tienes una lista de nuestros mejores juegos de lucha de todos los tiempos:

Dragon Ball FighterZ (2018) – Este trepidante juego de lucha 3 contra 3 combina unos impresionantes gráficos de anime con un combate vertiginoso que refleja a la perfección la intensidad de la franquicia. Street Fighter 6 (2023) – Una evolución moderna de la franquicia clásica, con una mecánica de juego profunda y un aspecto totalmente renovado. Mortal Kombat 1 (2023) – Combates brutales y cinematográficos con remates espectaculares que traspasan los límites de la violencia en los juegos de lucha competitivos.

Ya sean luchadores veteranos o novatos, Estos populares juegos de lucha ofrecen combates inolvidables y una acción trepidante. Así que elige a tu luchador y sube al ring para descubrir nuestra guía completa de los mejores videojuegos de lucha de la historia.

Los 15 mejores juegos de lucha que marcan la pauta en los juegos competitivos

Los mejores juegos de lucha ponen a prueba la habilidad, los reflejos y la fortaleza mental. Solo estás tú contra tu rival, sin equipos ni excusas. Lanzar contraataques en el momento justo, ejecutar combos complejos y leer las intenciones del rival proporciona una satisfacción absoluta. Con un alto nivel de dificultad y una rejugabilidad infinita, estos títulos recompensan la dedicación como ningún otro.

1. Dragon Ball FighterZ [El mejor luchador de anime]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2018 Creador/es Arc System Works Duración media de la partida unas 12 horas

Si eres un Dragon Ball Si eres fan, tienes que echarle un vistazo FighterZ. Para muchos jugadores, es el el mejorDragon Ball juego en lo que respecta a la energía pura del combate, ya que recoge todo lo que hace que el anime sea tan emocionante: combates rápidos y trepidantes, personajes emblemáticos y movimientos espectaculares – todo ello envuelto en animaciones impresionantes que parecen sacadas directamente de la serie.

Te encantará realizar combos alucinantes, con movimientos característicos como Kamehameha y Final Flash, mientras se enfrenta a un una plantilla repleta de favoritos de la aficiónigualDios, Vegeta, Frialdad, Bañadores, yPequeño.

Los controles son fluidos y fáciles de manejar para los principiantes, pero no te dejes engañar: hay una gran profundidad para los jugadores más exigentes que quieran dominar técnicas avanzadas. Tanto si acabas de empezar como si estás listo para dar el salto al nivel profesional, Dragon Ball FighterZ ofrece una experiencia que no te querrás perder.

Si te apetece lo mejor de lo mejor Dragon Ball Si te gustan los juegos de lucha, este te encantará en todos los sentidos.

Mi veredicto:Esta es la versión definitiva Dragon Ball una experiencia de combate que refleja a la perfección la intensidad del anime, al tiempo que logra un equilibrio entre la accesibilidad para los principiantes y la profundidad para los jugadores competitivos.

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2. Street Fighter 6 [La mejor versión moderna de un clásico]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creador/es Capcom Duración media de la partida Unas 18 horas

Capcom realmente se ha superado a sí misma con Street Fighter 6, aportando nuevas mecánicas y un una nueva estética impresionante que da un nuevo aire a esta emblemática serie. La nuevaSistema de transmisiónofrece mucho más control sobre el desarrollo de la batalla, tanto si quieres presionar a tu rival como si prefieres jugar de forma más defensiva. Los movimientos especiales, como el Hadouken y el Shoryuken, se sienten más fluidos que nunca, con sus entradas clásicas perfectamente integradas en el sistema de combate moderno.

El juegoSus completos modos para un jugador y su fluida y sólida experiencia online te harán volver una y otra vez. Con una mezcla de caras conocidas y prometedores recién llegados, cada partido está lleno de intensidad y acción.

Si eres un seguidor de toda la vida de Street Fighter o si te estás iniciando en el juego, SF6 lleva la fórmula a nuevas cotas y podría ser la mejor entrega de la franquicia hasta la fecha.

Mi veredicto: Street Fighter 6 representa el momento álgido de la franquicia, combinando innovaciones frescas con mecánicas legendarias para crear la que podría ser la mejor entrega de la serie.

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3. Mortal Kombat 1 [Lo mejor para el combate brutal y la historia]

Nuestra puntuación 9.6

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Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2023 Creador/es NetherRealm Studios Duración media de la partida Unas 7 horas

EstoMortal Kombat El juego marca el comienzo de una nueva era para la franquicia y ofrece todo lo que los fans desean: combates brutales, fatalidades alucinantes y un modo historia profundo y apasionante. Cada combate parece decisivo, y con cada combinación siempre existe la posibilidad de terminar el combate de un un remate espectacular.

Los movimientos especiales, como la emblemática «Spear» de Scorpion y los ataques congelantes de Sub-Zero, golpean con más fuerza que nunca, lo que hace que los combates sean a la vez intensos y estratégicos. La jugabilidad renovada es más fluida que antes, y la El nuevo sistema Kameo aporta un nuevo nivel de estrategia, sobre todo en los modos multijugador, lo que hace que sea más divertido jugar con amigos.

Tanto si te atrae la sangre, la gloria o los remates épicos, Mortal Kombat 1 se erige como uno de los mejores de la serie y no defrauda.

Mi veredicto:Con su jugabilidad renovada, su sistema estratégico Kameo y su característica violencia exagerada, Mortal Kombat 1 es uno de los más fuertes MK participaciones a lo largo de los años, y un serio aspirante al título de el mejorMortal Kombatjuego.

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4. Guilty Gear Strive [Los mejores gráficos y combate trepidante]

Nuestra puntuación 9.4

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Plataformas PC, PS5, PS4 Año de estreno 2021 Creador/es Arc System Works Duración media de la partida Unas 5 horas

Guilty Gear Strive es una experiencia electrizante que combina una animación alucinante, combates a toda velocidad y una mecánica de juego muy elaborada.Con suuna dirección artística magnífica y un código de red a toda prueba, se erige como uno de los mejores juegos de lucha que hay hoy en día. Los controles son increíblemente fluidos, y aprender todos los entresijos de los personajes del juego es un reto adictivo. Los ataques especiales, desde el explosivo «Volcanic Viper» de Sol Badguy hasta los devastadores «Overdrives» de May, aportan emoción a cada combate, lo que hace que cada combate resulte trepidante e intenso.

Tanto si eres un veterano de la serie como si te estás iniciando en ella, Strive ofrece una equilibrio entre profundidad y accesibilidad.

Mi veredicto: Guilty Gear Strive combina magistralmente una presentación artística impresionante con una jugabilidad trepidante y llena de detalles mecánicos, lo que lo convierte en una opción de primer nivel para los jugadores que buscan tanto un espectáculo visual como profundidad competitiva.

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5. Tekken 8 [El mejor juego de lucha en 3D]

Nuestra puntuación 9.1

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Plataformas PS5, PC, Xbox Series X|S Año de estreno 2024 Creador/es BANDAI Namco Studios, Bandai Namco Entertainment Duración media de la partida Unas 4 horas

Tekken 8sube el listón de los juegos de lucha en 3D, que combina nuevas mecánicas con el característico sistema de combate profundo que ha definido a la serie durante años. El Los gráficos del juego son más que increíbles, y la plantilla está repleta de luchadores clásicos, además de nuevas y emocionantes incorporaciones. Con un Sistema Rage renovado y combos espectaculares, el juego resulta novedoso a la vez que familiar, ya que mantiene vivo el legado de la serie al tiempo que ofrece nuevas emociones.

Si buscas combates intensos uno contra uno y un modo multijugador sólido, Tekken 8 cumplirá con todas tus expectativas. El panorama competitivo del juego está en pleno auge, y si te interesa profundizar en Tekkendeportes, hay todo un mundo de juego de alto nivel por descubrir. Eso sí, no esperes una campaña cooperativa completa: la mayor parte de la experiencia consiste en partidas competitivas 1 contra 1 (en línea o en local).

Los lanzamientos que presentan este nivel de pulido y profundidad mecánica marcan, de hecho, la pauta para el Nominados al mejor juego de lucha Premios de los videojuegos 2025.

Mi veredicto:Tekken 8 establece un nuevo referente en los juegos de lucha en 3D gracias a sus impresionantes gráficos y su sofisticado sistema de combate; sin duda, la mejor opción para los jugadores que buscan precisión técnica y intensas batallas 1 contra 1.

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6. Super Smash Bros. Ultimate [El mejor luchador de equipo]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas Nintendo Año de estreno 2018 Creador/es Nintendo Duración media de la partida ~24 horas

Super Smash Bros. Ultimate es el juego de lucha definitivo para cualquiera que busque combates divertidos y trepidantes, y una amplia plantilla de personajes. Con todos los luchadores de los juegos anteriores y aún más nuevos, es un el sueño de cualquier aficionado a los crossovers en el mundo de los videojuegos. Tanto si juegas con amigos en modo local como en línea, la acción siempre es caótica, pero en el mejor sentido de la palabra.

Las nuevas funciones lo llevan a un nivel superior, con conjuntos de movimientos personalizables, modos de juego emocionantes como «Smashdown» y un modo multijugador online mejorado para que los combates sean más fluidos. Además, la incorporación de nuevos escenarios y un modo de aventura para un jugador ampliado garantiza una acción de Smash Bros dinámica e interminable.

Mi veredicto:Con su incomparable plantilla y su caótica acción multijugador, Super Smash Bros. Ultimate se erige como el juego de lucha por equipos por excelencia, capaz de atraer tanto a jugadores ocasionales como a aficionados a la competición.

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7. Soulcalibur VI [Mejor juego de lucha con armas]

Nuestra puntuación 8.9

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Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2018 Creador/es Bandai Namco Duración media de la partida Unas 7 horas

Para los aficionados a combate con armas, Soulcalibur VI ofrece una fluidez y una profundidad sin igual. El combate es rápido, fluido y satisfactorio, con una plantilla de luchadores fantásticos que da vida a guerreros legendarios. La incorporación de la Mecánica «Reversal Edge» añade una nueva dimensión al enfoque estratégico del juego, mientras que el una rica tradición te sumerge en un mundo de duelos épicos y leyendas oscuras. Disponible para consolas domésticas, es perfecto tanto para jugadores ocasionales como para los amantes de la competición.

Si te apetece un juego de lucha que ofrezca tanto espectáculo como profundidad, Soulcalibur VI no te decepcionará.

Mi veredicto:Soulcalibur VI se erige como el juego de lucha con armas por excelencia, ya que combina una mecánica de combate fluida con una profundidad estratégica que satisface tanto a los jugadores ocasionales que buscan espectáculo como a los luchadores competitivos que buscan la maestría.

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8. King of Fighters XV [El mejor juego de lucha por equipos]

Nuestra puntuación 8.7

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Plataformas PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S Año de estreno 2022 Creador/es SNK Duración media de la partida unas 40 horas

King of Fighters XV sigue la estela de su predecesor con una acción trepidante y una lista de personajes emblemáticos que los fans llevan décadas adorando.

Tanto si juegas en solitario como si formas equipo con amigos, el juego recompensa la maestría con su combinaciones complejas y mecánicas de equipo. Es una auténtica prueba de habilidad, en la que cada partido te obliga a perfeccionar tus tácticas.

Si te gustajuegos de lucha por equipos con acción trepidante y combos complejos, KOF XV es imprescindible.

Mi veredicto:King of Fighters XV ofrece la mejor experiencia de combate por equipos gracias a sus combos explosivos y su profundidad táctica, lo que lo convierte en el juego perfecto para aquellos jugadores a los que les apasiona la coordinación y la ejecución a alto nivel.

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9. Skullgirls 2nd Encore [El mejor juego de lucha independiente]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2013 Creador/es Lab Zero Games Duración media de la partida Unas 14 horas

Skullgirls 2nd Encore ofrece una increíble fusión de mecánicas de combate profundas y complejas y una preciosa animación dibujada a mano. A pesar de ser un título independiente, este juego de lucha está a la altura de los mejores y ofrece un una galería de personajes extravagantes y un metajuego en constante evolución. La mecánica del juego es compleja, pero el juego es accesible, con excelentes tutoriales para principiantes y competición de alto nivel para quienes quieran dominarla. Con sus personajes y su estilo únicos, también se ha convertido en un fenómeno de la cultura popular, lo que ha tenido repercusiones en la comunidad de los videojuegos de lucha en general y más allá.

Si buscas algo que sea a la vez visualmente impresionante y mecánicamente satisfactorio, Skullgirls 2nd Encore es una auténtica joya.

Mi veredicto:Skullgirls 2nd Encore demuestra que los juegos de lucha independientes pueden competir con los títulos AAA. Cuenta con unas magníficas animaciones dibujadas a mano y una mecánica de juego de nivel profesional que satisface tanto a los jugadores ocasionales como a los puristas de la competición.

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10. Melty Blood: Type Lumina [El mejor anime de lucha trepidante]

Nuestra puntuación 8.2

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Plataformas PC, PS4, Switch Año de estreno 2021 Creador/es Pan francés Duración media de la partida ~42 horas

Rápido, llamativo e increíblemente divertido, Melty Blood: Type Lumina da vida al género de los juegos de lucha de anime gracias a su mecánica muy pulida y su jugabilidad ágil. El juego logra un equilibrio perfecto entre accesibilidad y profundidad, lo que lo hace ideal tanto para principiantes como para jugadores experimentados. Con un un estilo visual impactante y un combate basado en combos, Es un juego que premia los reflejos rápidos y la destreza.

Si estás elaborando una lista de finalistas de los los mejores videojuegos de anime y quieres una que esté llena de acción y sin relleno, Tipo: Luz Es fácil recomendarlo. Es acogedor, pero también tiene ese toque competitivo que hace que mejorar resulte adictivo y que cada pequeño avance en la ejecución valga la pena.

Mi veredicto:Melty Blood: Type Lumina destaca por sus combates de anime ultrarrápidos con una mecánica pulida que premia los reflejos y el dominio, ideal para los jugadores que buscan acción inmediata sin renunciar a la profundidad.

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11. BlazBlue: Batalla cruzada [El mejor luchador de crossover]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas PC, PS4, Switch, Xbox One Año de estreno 2018 Creador/es Arc System Works Duración media de la partida unas 12 horas

BlazBlue: Batalla cruzada es un crossover explosivo que reúne a personajes de BlazBlue, Persona 4 Arena, Ruby, Weiss, Blake y Yang, yUnder Night In-Birth. Las batallas 2 contra 2 son rápidas y frenéticas, con un sistema de relevos único que te permite crear equipos personalizados con un potencial de combos devastador. Tanto si te atrae la acción trepidante como si te gustan los personajes pintorescos, Batalla cruzada ofrece una visión fresca y emocionante del género de los juegos de lucha.

Es una opción ideal para los jugadores que quieran probar algo nuevo, y su Su mecánica fácil de aprender la convierte en un punto de partida ideal para los principiantes.

Mi veredicto: Batalla cruzada da en el clavo con la fórmula del crossover gracias a su mecánica accesible y a sus explosivos combates 2 contra 2, lo que lo convierte en el punto de partida perfecto para los principiantes, al tiempo que ofrece suficiente profundidad para mantener interesados a los veteranos.

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12. UFC 5 [La mejor simulación de lucha realista]

Nuestra puntuación 7.9

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Plataformas PS5, Xbox Series X|S Año de estreno 2023 Creador/es Electronic Arts Inc., EA Sports Duración media de la partida ~24 horas

Si estás buscando el juego definitivo de la UFC, UFC 5 presenta un argumento convincente al considerar las MMA como un deporte, y no como un recopilatorio de jugadas espectaculares en el que solo hay que apretar botones.

El juego cuenta con unos gráficos impresionantes y animaciones increíblemente realistas que hacen que cada puñetazo, cada patada y cada llave se sientan auténticos. Con una plantilla ampliada de luchadores legendarios y estrellas emergentes, tendrás un montón de opciones para dominar diferentes estilos de lucha, desde brutales golpeadores hasta luchadores técnicos.

El renovado sistema de lucha cuerpo a cuerpo aporta una gran profundidad al juego en el suelo, mientras que los golpes se sienten más precisos y contundentes que nunca. Las técnicas especiales, como las rodillas en vuelo, los puñetazos giratorios y los devastadores combos de ground and pound, crean momentos de pura emoción.

El modo carrera te permite crear a tu luchador desde cero, mientras que el modo multijugador online pone a prueba tus habilidades al máximo.

Mi veredicto:Si te apetece disfrutar de auténtica acción de MMA con una mecánica profunda y combates realistas, UFC 5 es la experiencia definitiva en simulación de lucha.

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13. Virtua Fighter 5: El enfrentamiento definitivo [El mejor luchador técnico]

Nuestra puntuación 7.6

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Plataformas PS4, PC (a través de PlayStation Network) Año de estreno 2021 Creador/es Mezclar Duración media de la partida unas 12 horas

En lo que respecta a la precisión y la técnica de combate, Virtua Fighter 5: El enfrentamiento definitivo sigue siendo el rey. Este juego destaca por su gran potencial de perfeccionamiento, ya que ofrece un combate detallado y metódico en el que cada movimiento cuenta. Puede que no tenga los gráficos más espectaculares, pero su profunda mecánica de combate te mantendrá enganchado.

Si estás buscando un juego de lucha que valore más la práctica y la estrategia que los movimientos llamativos, Virtua Fighter 5 ahí es donde está la acción.

Mi veredicto:Virtua Fighter 5: El enfrentamiento definitivo sigue siendo el referente indiscutible de los videojuegos de lucha técnica, ya que premia a los jugadores pacientes que valoran la precisión y la estrategia metódica por encima del espectáculo llamativo.

★ Mejor luchador técnico Virtua Fighter 5: El enfrentamiento definitivo Compra en Eneba

14. Arms [El luchador más singular]

Nuestra puntuación 7.4

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Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2017 Creador/es Nintendo Duración media de la partida ~95 horas

Armas es una propuesta única dentro del género de los juegos de lucha gracias a su el uso de brazos extensibles que dan lugar a un sistema de combate totalmente diferente. Es accesible y divertido, ideal para partidas rápidas y espontáneas, pero también ofrece suficiente profundidad como para mantener el interés de los jugadores más exigentes. El variopinto elenco de personajes y los diversos escenarios hacen que Armas una pasada para el modo multijugador local y online.

Si quieres un tipo de luchador diferente que siga manteniendo la competitividad, Armas es una opción perfecta.

Mi veredicto:Armas se ha labrado su propio nicho gracias a un sistema de combate innovador, lo suficientemente accesible para el juego ocasional, pero con la profundidad necesaria para las partidas competitivas.

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15. Fighting EX Layer [La mejor joya oculta]

Nuestra puntuación 7.2

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Plataformas Ordenador personal, PlayStation 4 Año de estreno 2018 Creador/es Arca Duración media de la partida Unas 10 horas

Fighting EX Layer quizá no sea tan conocido, pero es un auténtico una joya oculta para los aficionados a los juegos de lucha. El juego se basa en el legado del Street Fighter EX serie, que ofrece una mecánica profunda y un sistema «Gachi» único que premia la sincronización precisa y los combos. Sus impresionantes gráficos y el equilibrio entre accesibilidad y profundidad lo convierten en una joya infravalorada para cualquiera que se tome en serio el dominio de los juegos de lucha.

Si buscas un reto único y gratificante, no te lo pierdas Fighting EX Layer.

Mi veredicto:Fighting EX Layer es una obra maestra infravalorada que merece toda la atención de los aficionados a los juegos de lucha, gracias a sus mecánicas únicas y a una profundidad muy gratificante que rivaliza con los grandes nombres del género.

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Mi veredicto general

En lo que respecta a los mejores juegos de lucha, hay opciones para todo tipo de jugadores. Estos títulos destacados garantizan experiencias inolvidables:

Para los puristas de la competición → Street Fighter 6 . La cumbre de los juegos de lucha tradicionales, con su sofisticado sistema Drive y una mecánica pulida que premia la habilidad y la estrategia al más alto nivel.

. La cumbre de los juegos de lucha tradicionales, con su sofisticado sistema Drive y una mecánica pulida que premia la habilidad y la estrategia al más alto nivel. Para los aficionados al anime → Dragon Ball FighterZ . Un juego de lucha 3 contra 3 visualmente impresionante que plasma la energía explosiva del anime, al tiempo que ofrece controles intuitivos y un amplio potencial de combos para jugadores de todos los niveles.

. Un juego de lucha 3 contra 3 visualmente impresionante que plasma la energía explosiva del anime, al tiempo que ofrece controles intuitivos y un amplio potencial de combos para jugadores de todos los niveles. Para luchadores técnicos → Tekken 8 . El mejor juego de lucha en 3D disponible en la actualidad, con unos gráficos impresionantes y un combate metódico que exige una sincronización precisa y un pensamiento táctico en cada combate.

. El mejor juego de lucha en 3D disponible en la actualidad, con unos gráficos impresionantes y un combate metódico que exige una sincronización precisa y un pensamiento táctico en cada combate. Para los aficionados a las MMA → UFC 5. La simulación de artes marciales mixtas más auténtica, que combina golpes realistas, lucha cuerpo a cuerpo y combate en el suelo para los jugadores que buscan una acción deportiva de combate fiel a la realidad.

Sea cual sea tu estilo de lucha o tus preferencias, ¡estos juegos representan lo mejor que el género tiene para ofrecer en 2026!

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