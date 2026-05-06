Los 11 mejores juegos de detectives de 2025: no dejes piedra sin remover

Los mejores juegos de detectives te sumergen en un mundo en el que cada pista cuenta y la trama da giros inesperados.

Como gran aficionado que ha jugado a montones de juegos de misterio, te puedo asegurar que no hay nada como la emoción de la investigación detectivesca. Si a ti también te apasiona atar cabos, dar caza a asesinos y sumergirte en historias policíacas bien construidas, no busques más: esta lista es para ti.

Hoy voy a compartir contigo algunos de los mejores juegos de detectives que se han creado y, con suerte, ayudarteé a encontrar tu nuevo juego de misterio favorito. ¿Te apuntas?

Nuestra selección de los mejores juegos de detectives

Hoy en día, tenemos la suerte de contar con una gran variedad de juegos de detectives realmente buenos. Sin embargo, cuando se trata de lo mejor de lo mejor, es imposible incluirlo todo.

Así que, si quieres hacerte una idea de lo que vamos a tratar en unos instantes, aquí tienes nuestra selección:

Disco Elysium (2019) – Un juego de rol policíaco basado en el diálogo en el que tu mente fragmentada se convierte en tu mayor aliada y enemiga. Cada decisión y cada fracaso redefinen la investigación y tu identidad. L.A. Noire (2011) – Sumérgete en el Los Ángeles de la posguerra en la piel de un detective en ascenso que resuelve crímenes brutales mediante interrogatorios, la búsqueda de pistas y su instinto. Cada caso tiene un aire cinematográfico y es profundamente humano. El regreso del Obra Dinn (2018) – Investiga el misterio de un barco desaparecido utilizando la observación y un reloj mágico. Cada deducción te acerca un poco más a desentrañar uno de los misterios más ingeniosos del mundo de los videojuegos.

Quizá ya hayas visto algo que te haya llamado la atención, o quizá tu mente siga divagando.

Pero, independientemente de cuál de estos casos se ajuste más a tu situación, ningún buen detective debería dejar ninguna prueba sin examinar a fondo. Teniendo esto en cuenta, te invito a que me sigas, porque la lista completa está justo ahí delante, ¡y no te la puedes perder!

Los 11 mejores juegos de detectives para mentes investigadoras

Y ahora, por fin, vamos a ponernos manos a la obra y a resolver este caso de una vez por todas. Estos juegos de detectives son más que buenos: son adictivos y seguro que te enganchan. Pero, ¿sabes?, creo que todo buen detective necesita una pizca de obsesión.

He pasado horas buscando respuestas, resolviendo acertijos e intentando ir un paso por delante en estas obras maestras que estás a punto de ver y que quizá llegues a vivir en primera persona. Así que prepárate, porque ha llegado el momento de poner a prueba tus dotes de detective. ¡Vamos allá!

1. Disco Elysium [El mejor juego de rol de detectives con una narrativa destacada]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas Windows, macOS, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2019 Desarrollador ZA/UM Duración media de la partida 33 horas

Disco Elysium es sin duda una de las más alocadas y los juegos para PC más originales en los últimos años. El hecho de que además sea un juego de detectives increíble lo hace aún mejor.

De principio a fin, este juego no se parece a nada. Te despiertas con resaca, medio desnudo y sin tener ni idea de lo que pasa. No tardas mucho en darte cuenta de que, en realidad, eres un detective que investiga un caso de asesinato. Una vez que lo haces, te embarcas en una Una investigación alucinante a través de una ciudad destrozada, llena de crimen, política y algunos de los personajes más interesantesen el mundo de los videojuegos.

Por qué lo elegimos Disco Elysium redefine la narrativa policíaca al convertir tus pensamientos más íntimos en compañeros y rivales. Su guion, la construcción del mundo y el sistema de elecciones crean un misterio psicológico sin parangón en el género.

The La redacción es sencillamente genial, repleta de momentos hilarantes, oscuros, tristes, divertidos y profundamente filosóficos. La La jugabilidad se basa exclusivamente en diálogos y decisiones con tiradas de dados al estilo D&D cuando se trata de acciones más complicadas. En esencia, solo estáis tú, tu pareja, tus pensamientos (que discuten contigo) y tus decisiones.

Es, sin duda, un juego de detectives único en su género en el mejor sentido de la palabra, y eso por sí solo ya es una razón de peso para que lo pruebes.

Mi veredicto:Disco Elysium Es para aquellos jugadores que buscan historias profundas y basadas en las decisiones, en las que tu propia mente forma parte del caso. Es atrevido, extraño e inolvidable.

2. L.A. Noire [La mejor experiencia de investigación criminal clásica]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas Windows, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2011 Desarrollador Equipo Bondi Duración media de la partida 30 horas

Para los amantes de las buenas novelas clásicas de misterio y asesinatos, no hay nada que supere a la obra maestra que es L.A. Noire. Te sumerge en un Los Ángeles lleno de humo de la posguerra, donde te pones en la piel de un detective en ascenso. La jugabilidad es muy divertida, el guion es de primera categoría y la atmósfera parece sacada directamente de las mejores películas de cine negro.

Por qué lo elegimos Pocos juegos logran capturar el espíritu de los dramas policíacos clásicos como L.A. Noire. Cada caso parece sacado directamente del cine policíaco clásico de Hollywood, desde la lectura de los rostros de los sospechosos hasta las persecuciones de coches en fuga por las calles llenas de humo de la posguerra.

En este juego, «detective» no es solo el título del protagonista. Claro, hay bastante acción que te hace sentir como si estuvieras en el Los mejores juegos de la Mafia, justo al otro lado de la ley. Pero el resto del tiempo, investigas, recopilas pistas, interpretas expresiones faciales y detectas mentiras en las entrevistas.

En otras palabras, lo que haces es resolver casos, y vaya si son geniales. Cada uno es como un pequeño juego de misterio en sí mismo, con giros inesperados que te mantienen en vilo hasta que la última pieza encaja en su sitio. Y cuando se trata de juegos de detectives, eso es justo lo que necesitas.

Mi veredicto: L.A. Noire es perfecta para los aficionados a los thrillers negros y a los misterios de desarrollo pausado que buscan una historia de detectives de fantasía bien construida.

3. El regreso del Obra Dinn [El mejor juego de puzles y misterio basado en la lógica]

Nuestra puntuación 9.7

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Plataformas Windows, macOS, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2018 Desarrollador Lucas Pope Duración media de la partida 10 horas

Cuando se habla de juegos de detectives realmente únicos, no se puede dejar de mencionar el El regreso de Obra Dinn.

Tu misión es resolver el El misterio de un barco fantasma, y te toca a ti investigar las escenas del crimen. No hay nadie que te lleve de la mano, y casi todo, desde los gráficos hasta las distintas mecánicas de juego, resulta absolutamente novedoso.

Por qué lo elegimos El regreso del Obra Dinn convierte la investigación en pura deducción. Su estilo artístico en blanco y negro y la mecánica de congelación del tiempo hacen que cada descubrimiento se sienta merecido a medida que vas desentrañando el inquietante destino de una nave.

Resuelves un misterio de asesinato observando instantes congelados en el tiempo. Es como jugar a ser detective con una máquina del tiempo. Cada detalle cuenta: cada rostro, cada uniforme y cada pequeña pista que encuentras cuenta una parte de la historia. El mundo es austero, minimalista e inquietante, que te va atrapando cada vez más a medida que intentas averiguar qué ha pasado.

Es una auténtica obra maestra para cualquier amante de… misterio de desarrollo lento. No te lo pierdas, porque realmente no hay muchos juegos de detectives tan buenos como esta joya.

Mi veredicto:El regreso del Obra Dinn es perfecto para los jugadores a los que les encanta resolver acertijos basándose únicamente en el razonamiento. Es extraño, metódico y brillante de principio a fin.

4. El caso del ídolo de oro [El mejor juego indie de puzles y misterio]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas Windows, macOS, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Android, iOS Año de estreno 2022 Desarrollador Color Gray Games Duración media de la partida 8 horas

A primera vista, El caso del ídolo de oro A simple vista no parece nada especial. Pero en cuanto lo pruebas, te das cuenta enseguida de que, en realidad, es una obra maestra muy bien camuflada.

A pesar de su aspecto de juego para móviles, es un título de detectives increíble que también podría figurar entre los los mejores juegos de rompecabezas nunca. Te encuentras en un mundo extraño lleno de muerte, codicia y secretos, y tienes la misión de averiguar qué ha pasado, por tu cuenta.

Por qué lo elegimos El caso del ídolo de oro esconde uno de los sistemas de investigación más ingeniosos tras una peculiar fachada pixelada. Cada escena del crimen parece hecha a mano, lo que exige una observación aguda y razonamientos lógicos.

Cada escena del crimen es como una caja cerrada con llave. Recoges pistas, lees notas, examinas habitaciones y, poco a poco, vas desentrañando el misterio del asesinato. La jugabilidad es como hojear las páginas de una novela policíaca llena de giros inesperados, en la que cada palabra cuenta y cada objeto esconde algo.

Además, tiene un estilo artístico extrañamente atractivo; puede que cueste un poco acostumbrarse a él, pero merece mucho la pena. El caso del ídolo de oro es ingeniosa, inquietante y totalmente inolvidable.

Mi veredicto:El caso del ídolo de oro Es ideal para los aficionados al misterio que buscan un reto poco convencional en el que prime el ingenio sobre el espectáculo. Ingeniosa, oscura y totalmente diferente.

5. Juicios de inocencia [La mejor serie policíaca judicial]

Nuestra puntuación 9.4

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Plataformas Windows Año de estreno 2025 Desarrollador C&D Games Duración media de la partida 22 horas

Juicios de inocencia encuentra el equilibrio perfecto entre el drama judicial clásico y el misterio personal. En el juego encarnas a Luna Ray, un abogado novato que se ve sumergido en un mundo de tribunales corruptos y casos que difuminan la línea entre la justicia y la moralidad. Está hecho a medida para los jugadores a los que les encantan las historias basadas en la lógica, con profundidad emocional y mucho en juego.

Jugar a estoun juego de novela visual interesante se siente intenso e impredecible. En un momento estás interrogando tranquilamente a un sospechoso y, al siguiente, te apresuras a presentar una objeción antes de que el juez cierre el caso. El sistema de diálogo premia la aguda capacidad de observación, y las ramificaciones en las decisiones hacen que cada caso resulte personal. Hay algunos momentos en los que la trama se alarga entre un juicio y otro, pero la recompensa emocional lo compensa con creces.

Por qué lo elegimos Juicios de inocencia combina una estrategia judicial ingeniosa con una narración emotiva. Los juicios de Luna Ray se perciben como algo personal, y cada decisión tiene un peso real, lo que la convierte en una experiencia policíaca excepcional.

Visualmente, es un una presentación indie limpia y estilizada, con personajes dibujados a mano y un marcado estilo propio. La iluminación de la sala del tribunal cambia según la tensión y las pequeñas animaciones dan vida a los personajes. No busca el realismo, pero capta a la perfección la atmósfera, dejando que sea el drama el que lleve el peso de la historia.

Mi veredicto: Juicios de inocencia es perfecto para los jugadores que buscan historias de detectives con corazón e inteligencia. Combina acertijos lógicos, decisiones morales y una narrativa apasionante de una forma que pocos juegos de tribunales logran conseguir.

6. Sherlock Holmes: Crímenes y castigos [La mejor aventura policíaca clásica]

Nuestra puntuación 9.2

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Plataformas Windows, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2014 Desarrollador Frogwares Duración media de la partida 15 horas

Sería extraño incluir en la lista de los mejores juegos de detectives a uno de los detectives más famosos de todos los tiempos. Por supuesto, esa no es la única razón por la que… Sherlock Holmes: Crímenes y castigos está aquí, porque este juego realmente te hace sentir como el legendario detective consultor.

En cuanto entras en el el Londres victoriano, lleno de misterio, la sensación es incomparable. Cada investigación que emprendes es ingeniosa y te sumerge por completo en ella. De hecho, llegas a reunir pistas, interrogar a los sospechosos y reconstruir el crimen para que saques tus propias conclusiones.

Por qué lo elegimos Sherlock Holmes: Crímenes y castigos captura la esencia de Sherlock Holmes: una deducción aguda, una narrativa con múltiples capas y una ambigüedad moral. Cada caso se percibe como una auténtica novela de misterio en la que tus conclusiones determinan realmente el desenlace.

Desde el análisis de la escena del crimen hasta el uso de tus habilidades detectivescas para reconstruir la secuencia de los hechos, todo cuenta. El Las decisiones que tomes influirán en la historia, y en algunos casos, incluso puedes acusar a la persona equivocada, lo que añade un toque de complejidad y realismo a la novela policíaca.

Realmente te hace sentir como si estuvieras en uno de los libros de Sir Arthur Conan Doyle, y así es exactamente como debe ser un juego de Sherlock Holmes.

Mi veredicto: Si alguna vez has querido… be Sherlock, este juego capta a la perfección la esencia. Es inteligente, envolvente y, sorprendentemente, muy humano.

7. El lobo entre nosotros [La mejor historia de cuento de hadas negro]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas Windows, OS X, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, Android, iOS Año de estreno 2013 Desarrollador Telltale Games Duración media de la partida 10 horas

The Telltale Games les gustaba incluir muchos elementos de novela negra en sus juegos con historias increíbles. Sin embargo, ningún otro título lo hizo tan bien como El lobo entre nosotros, lo cual es sencillamente fantástico.

Desde el principio, a medida que te sumerges en un mundo de cuentos de hadas vivos pero retorcidos, cada paso resulta totalmente mágico. Eres Bigby Wolf, el implacable sheriff de Fabletown, y tratas de resolver un espeluznante misterio de asesinato que podría destrozar a toda la comunidad.

Por qué lo elegimos El lobo entre nosotros combina una investigación policial cruda con una mitología de cuentos de hadas retorcida. Sus ramificaciones narrativas y su estética estilizada crean una atmósfera a la vez brutal y hermosa.

Todo es crudo, descarnado y rebosa suspense. Cada escena del crimen que investigas parece cobrar vida; cada pista que recabas desvela secretos que te hacen dudar de todo el mundo, y Cada decisión que tomas influye en la historia que te rodea.

Es ununa mezcla perfectamente extraña de cine negro y cuento de hadas que no encontrarás en ningún otro sitio. Desde que se estrenó, los fans llevan pidiendo a gritos una segunda temporada. Ahora, más de una década después, puede que por fin la tengamos, ¡así que no te la pierdas y prepárate!

Mi veredicto:El lobo entre nosotros Es perfecto para los jugadores a los que les gustan las historias y que disfrutan de la fantasía oscura combinada con el drama policíaco. Es emotivo, elegante y está lleno de tensión.

8. Su historia [Mejor misterio interactivo con secuencias cinemáticas]

Nuestra puntuación 8.9

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Plataformas Windows, OS X, Android, iOS Año de estreno 2015 Desarrollador Sam Barlow Duración media de la partida 4 horas

Su historia es otra joya más entre los juegos de detectives que te sorprende de forma inesperada. Es un juego de vídeo eso no te aporta nada más que un ordenador viejo y un montón de fragmentos de vídeo incompletos de un interrogatorio policial, dejándote solo para averiguar qué pasó.

Pero un gran detective no necesita necesariamente todas las grandes características de un juego de rol complejo. Buscas palabras clave, ves entrevistas y, poco a poco, vas desentrañando lo que ocurrió en este inquietante misterio de asesinato. Cada fragmento es una pista, y el momento en que la historia empieza a cobrar sentido es inolvidable.

Por qué lo elegimos Su historia convierte las secuencias de vídeo en el núcleo de la jugabilidad. Buscar en una antigua base de datos policial para descubrir la verdad resulta íntimo y realista; ofrece a los jugadores la emoción de un auténtico descubrimiento.

El juego realmente confía en que pienses por ti mismo. Tú investiga a tu propio ritmo, une los puntos y persigue la respuesta final. La mecánica del juego es sencilla pero brillante, y convierte el acto de buscar en una auténtica aventura de investigación y descubrimiento.

No es muy largo, pero cada escena es de una calidad exquisita, y por eso resulta totalmente realista. Créeme, no te lo puedes perder.

Mi veredicto:Su historiaEs breve, ingenioso y potente: la elección perfecta para cualquiera a quien le guste resolver misterios basándose únicamente en la intuición y la observación.

9. Lluvia intensa [El mejor thriller interactivo y emotivo]

Nuestra puntuación 8.7

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Plataformas Windows, PS3, PS4 Año de estreno 2010 Desarrollador Quantic Dream Duración media de la partida 12 horas

Lluvia intensa es una auténtica montaña rusa emocional que te sumerge en una red de mentiras, peligro y pérdida desde el momento en que pones un pie en ella.

Tú siguescuatro personajes diferentes, cada uno con sus propias habilidades detectivescas, todos tras la pista del escurridizo «asesino del origami». A medida que vas reuniendo pistas e intentando atar cabos, sientes cada giro y cada sorpresa de esta una historia magistralmente escrita en la que la tensión va en aumento. Es un viaje a través del desamor, la culpa y la redención.

Por qué lo elegimos Lluvia intensaentrelaza cuatro vidas en una búsqueda desesperada del asesino. La narrativa ramificada, las decisiones morales y la intensidad emocional te mantienen en vilo de principio a fin.

Las escenas del crimen que exploras están repletas de pequeños detalles que revelan una historia más amplia, lo que convierte cada investigación en un rompecabezas que hay que resolver. Puede que haya algunos momentos en los que el ritmo resulte lento, pero la mayor parte del tiempo, Lluvia intensa te mantiene en vilo como pocos juegos lo consiguen. No te lo puedes perder bajo ningún concepto.

Mi veredicto:Lluvia intensaes un golpe emocional en el estómago pensado para aquellos jugadores que buscan una historia que les llegue al corazón de la mejor manera posible.

10. Batman: Colección Arkham [La mejor experiencia de acción y misterio]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas Windows, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2019, 2023 (Switch) Desarrollador Rocksteady Studios Duración media de la partida 70 horas

Por supuesto, ninguna lista de buenos juegos de detectives estaría completa sin el mejor detective del mundo. Por eso, adentrémonos en las sombras de Gotham con Batman: Colección Arkham.

No es ningún secreto que estos increíbles títulos de superhéroes están llenos de acción. Al fin y al cabo, eres el mismísimo Caballero Oscuro, que debe defender su ciudad asolada por el crimen. Pero hay mucho más que solo dar puñetazos.

Por qué lo elegimos La Colección Arkham combina a la perfección la investigación policial con la acción. El uso de artilugios para reconstruir los crímenes y seguir la pista a los villanos por Gotham aporta profundidad al género de superhéroes.

La parte de investigación, que ocupa una parte considerable de los juegos, es muy completa, y las habilidades detectivescas únicas de Batman te ayudarán a reconstruir las escenas del crimen, interrogar a los sospechosos y descubrir oscuros secretos. Cada juego cuenta con algunos de los villanos más emblemáticos de Batman, que intentan llevar a cabo sus malvados planes, pero antes de poder atraparlos, debes encontrarlos.

Si te encantan las buenas historias de misterio, pero también te gusta que vayan acompañadas de acción de primera categoría, estas son tres de las los mejores juegos de Batman todo en un solo paquete, y sin duda merece la pena.

Mi veredicto:Para aquellos que buscan acción y estrategia en un mismo juego, La Colección Arkham es la combinación definitiva de acción y misterio.

11. Las crónicas de «Great Ace Attorney» [La mejor aventura de detectives en los tribunales]

Nuestra puntuación 8.3

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Plataformas Capcom Año de estreno 2021 Desarrollador Windows, PS4, Nintendo Switch Duración media de la partida 75 horas

Si estás buscando un juego de misterio y detectives que, además, sea un auténtico caos en los tribunales, Las crónicas de «Great Ace Attorney» es ideal para ti.

Juegas en el papel de Ryunosuke Naruhodo, un abogado novato y ansioso con una aguda capacidad de deducción y un don especial para dar un giro a casos penales que parecen perdidos. La historia, ambientada en una versión bellamente estilizada del Londres y el Japón del siglo XIX, es absolutamente apasionante, llena de giros inesperados, testigos excéntricos y una lógica absurda que, de alguna manera, resulta totalmente coherente.

Por qué lo elegimos Combinando la investigación con el caos de los tribunales, Las crónicas de «Great Ace Attorney» captura la emoción de la deducción y el debate. Su humor y encanto convierten los acertijos lógicos en un drama de gran intensidad.

Este juego resulta sorprendentemente un excelente equilibrio entre la investigación y el drama judicial. Estás recopilando pistas, poniendo en duda los testimonios y formando equipo con un detective al estilo Sherlock Holmes que te resulta muy familiar. Es divertida, ingeniosa y, sorprendentemente, conmovedora.

Los personajes son inolvidables, la trama está llena de giros inesperados y la presentación es de primera categoría. Claro, es bastante…con mucho texto, pero si buscas uno de los mejores juegos de detectives, con estilo, encanto y un montón de giros inesperados, este es el tuyo.

Mi veredicto:Las crónicas de «Great Ace Attorney» es la combinación perfecta de ingenio, misterio y dramatismo judicial. Una experiencia imprescindible para los jugadores a los que les gustan las historias con inteligencia y personalidad.

Mi opinión general sobre los mejores juegos de detectives

En lo que respecta a los juegos de detectives, hay opciones para todo tipo de investigadores. Esto es lo que te recomendaría:

Para los jugadores a los que les encanta una narrativa profunda y personajes con muchas facetas → Disco Elysium . Su diseño basado en los diálogos y la mecánica de la voz interior hacen que cada decisión resulte significativa y personal.

→ . Su diseño basado en los diálogos y la mecánica de la voz interior hacen que cada decisión resulte significativa y personal. Para los aficionados a drama policíaco clásico y misterio cinematográfico → L.A. Noire . Recrea la tensión y el glamour del Los Ángeles de los años cuarenta con interrogatorios muy realistas y casos perfectamente elaborados.

→ . Recrea la tensión y el glamour del Los Ángeles de los años cuarenta con interrogatorios muy realistas y casos perfectamente elaborados. Para los amantes de los rompecabezas a quienes les gusta deducción lenta y metódica → El regreso del Obra Dinn . Tendrás que recurrir exclusivamente a la observación y la lógica para resolver uno de los misterios más gratificantes del mundo de los videojuegos.

→ . Tendrás que recurrir exclusivamente a la observación y la lógica para resolver uno de los misterios más gratificantes del mundo de los videojuegos. Para aquellos a los que les apetece una mezcla de lógica y caos en la narración → El lobo entre nosotros. Combina la fantasía oscura con el cine negro más crudo para crear una historia tan emotiva como impredecible.

Tanto si te atrae el realismo, los rompecabezas que ponen a prueba tu ingenio o las tramas bien construidas, estos juegos de detectives demuestran que resolver misterios sigue siendo tan emocionante como siempre.

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