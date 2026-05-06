Los 14 mejores juegos de fútbol que no te puedes perder

Si estás buscando los mejores juegos de fútbol, esta lista tiene todo lo que necesitas para dar el pistoletazo de salida a partidos épicos con amigos o en solitario. Desde simulaciones realistas hasta el caos al estilo arcade, estos títulos dan vida al balón como nunca antes.

Aquí tienes un juego para ti; cada título tiene un toque único, así que sabrás cuál se adapta a tu estilo antes de empezar a jugar.

He reunido en una sola lista acción trepidante, gestión estratégica de equipos y la emoción del modo multijugador online. Quédate por aquí para ver las 14 recomendaciones y prepárate para descubrir tu próximo juego favorito, con el que disfrutarás de horas de acción futbolística y enfrentamientos intensos.

Nuestra selección de los mejores videojuegos de fútbol

He seleccionado los tres mejores juegos de fútbol que destacan tanto por su nivel técnico como por lo divertidos que son. Estos son los que yo elegiría sin dudarlo:

EA Sports FC 26 (2025) – Su jugabilidad hiperrealista, sus controles fluidos y sus modos multijugador online a gran escala lo convierten en uno de los mejores juegos de fútbol para cualquiera que busque emociones fuertes y precisión sobre el terreno de juego. Football Manager 2024 (2023) – Gestiona las tácticas y los fichajes con un nivel de detalle que te mantendrá enganchado. Un fantástico juego de fútbol para quienes disfrutan creando equipos ganadores entre bastidores. Pro Evolution Soccer 6 (2006) – Un ambiente nostálgico, adelantado a su tiempo; ¿te acuerdas de esos partidos rápidos y reñidos que resultaban justos y satisfactorios?

Desplázate hacia abajo para ver la lista completa de 14 juegos y descubre cuáles se adaptan a tu estilo de juego, tanto si buscas la maestría táctica como un control caótico del balón.

Los 14 mejores videojuegos de fútbol para todos los aficionados

Esta lista incluye todos los títulos más destacados, tanto para jugadores ocasionales como para los más competitivos. Es tu guía definitiva de los mejores juegos de fútbol que hay en el mercado. ¿A cuántos de ellos has jugado?

1. EA Sports FC 26 [Lo mejor para una simulación realista de fútbol]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Deportes / Simulación de fútbol Plataformas PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Switch, Switch 2 Año de estreno 2025 Creador/es EA Rumanía, EA Canadá, Electronic Arts Duración media de la partida 50–100 horas Ideal para Jugadores competitivos, aficionados al fútbol realista Lo que me gustó Modo Carrera, gráficos realistas

EA Sports FC 26 es la perfección en cuanto a juegos de fútbol se refiere. Entiendo por qué se considera el el mejor videojuego de deportes nunca. Desde el primer saque, me sentí inmerso en el universo del fútbol que refleja la realidad hasta el más mínimo detalle.

Jugarlo es una experiencia única. Cada regate, cada pase y cada tiro cobran vida gracias a la DualSensecontrolador.La jugabilidad es hiperrealista, y marcar un gol en el último minuto me da esa emoción que solo una auténtica simulación puede ofrecer.

Para más información Pasa un rato enModo Carrerapara firmar ellos mejores jugadores de Confederación de Fútbol de África Oriental y Central 26 para tus equipos favoritos. Esa atención al detalle da sus frutos en los partidos decisivos.

Me fijo en cada detalle y aprecio cómo todo parece cobrar vida. Bueno, los defensas controlados por la IA son muy listos, y los pequeños errores se pagan muy caros. Pero, a pesar de todo ese realismo, me pareció lo suficientemente accesible como para que las partidas fueran largas y emocionantes.

Visualmente, es impresionante. La iluminación del estadio, el público animado y las celebraciones de los jugadores cobran vida en la pantalla, lo que hace que cada partido parezca una película. Los comentarios aumentan la inmersión, mientras que las repeticiones a cámara lenta me permiten analizar mis tácticas y mejorar.

Mi veredicto: EA Sports FC 26 Tiene todo lo que busco en un simulador de fútbol. Si te gusta el realismo, los equipos con licencia y la emoción del fútbol mundial, este juego cuenta con toda mi confianza.

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego Simulación de gestión deportiva Plataformas PC, macOS, iOS, Android, Xbox One, Xbox Series X/S, PS5, iPad, Apple Arcade, Switch Año de estreno 2023 Creador/es Sports Interactive, Sega Duración media de la partida 100–200 horas Ideal para Jugadores a los que les gusta la gestión en profundidad y la toma de decisiones estratégicas Lo que me gustó Ligas japonesas con licencia oficial y fácil transferencia de partidas guardadas de ediciones anteriores

Football Manager 2024me hace sentircontrol total del mundo del fútbol. Dirijo equipos y busco nuevos talentos, lo que convierte cada temporada en un reto personal.

La jugabilidad me da la sensación de estar dirigiendo un club de verdad. Cada partido es un rompecabezas, como elegir las formaciones y hacer sustituciones que realmente influyen en el resultado. La profundidad es una locura: las finanzas, los fichajes, los programas de entrenamiento, la moral de los jugadores… todo está en mis manos.

Para más información Invierte en la búsqueda de jóvenes talentos desde el principio. Una sola estrella puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de una temporada.

Este es el sueño de cualquiera que prefiera la estrategia al juego directo. He aprendido a valorar las pequeñas decisiones, como ajustar la resistencia o elegir al capitán. Sí, la interfaz del juego abruma al principio, pero eso hace que conseguir la victoria resulte aún más satisfactorio.

El diseño es sencillo y se centra en ofrecer información de calidad. Las representaciones de los partidos en 3D y los gráficos detallados convierten cada partido en una oportunidad para aprender. Ver jugar a mis equipos y ver cómo se van materializando mis planes futbolísticos es adictivo.

Mi veredicto: Football Manager 2024 Es mi juego favorito para los fanáticos de la estrategia. Este juego hace que cada partido de fútbol se viva como una auténtica experiencia de gestión.

3. Pro Evolution Soccer 6 [Ideal para los aficionados a la simulación clásica]

Nuestra puntuación 9.7

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Tipo de juego Simulación de fútbol Plataformas PlayStation 2, Xbox 360, PC Año de estreno 2006 Creador/es Konami Duración media de la partida 30-50 horas Ideal para Los aficionados nostálgicos de los videojuegos clásicos de fútbol Lo que me gustó Me recuerda los buenos viejos tiempos

Peso 6es unjuego clásico de simulación que sigue siendo lo mejor para los aficionados a los videojuegos de fútbol. Cada partido parece una partida de ajedrez con un balón, en la que la estrategia y la capacidad de reacción son fundamentales. Es de la vieja escuela, pero resulta gratificante, y he pasado innumerables horas perfeccionando mis estrategias contra mis amigos.

Jugarlo es pura adrenalina. La física del balón hace que cada regate y cada tiro tengan sentido. He vivido momentos en los que he esquivado a los defensas y he visto a mis jugadores ejecutar exactamente lo que había planeado.

Para más información Céntrate en dominar los pases manuales; te abrirá un sinfín de oportunidades de contraataque.

La presentación es sencilla, pero eficaz. Aunque los gráficos están un poco anticuados, eso no le quita emociónPor no hablar de los comentarios y los vítores del público, que aportan emoción sin restar protagonismo a la acción, lo que me mantiene enganchado durante largas sesiones.

Mi veredicto:Peso 6 sigue siendo el referente de los videojuegos clásicos de simulación de fútbol. Cada vez que lo juego, sigo disfrutando de esa experiencia centrada en la habilidad.

4. Revancha [Lo mejor para disfrutar de la trepidante acción del fútbol online]

Nuestra puntuación 9.6

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Tipo de juego Fútbol multijugador en tercera persona Plataformas PS5, Xbox Series X/S, PC Año de estreno 2025 Creador/es Sloclap, Kepler Interactive Duración media de la partida 10-30 horas Ideal para Jugadores que buscan una experiencia futbolística única y táctica Lo que me gustó Controlar a un solo jugador en un equipo hace que el juego resulte más envolvente

Revancha lleva los juegos de fútbol a otro nivel. Me sumerjo en un caos arcade en tercera persona donde la coordinación del equipo y la habilidad individual cuentan tanto como mi tiempo de reacción. El ritmo del partido es una locura, y acertar pases y tiros perfectos es emocionante. Olvídate del realismo; aquí lo que importa es divertirse y tener buenos reflejos.

Jugarlo es como un caos controlado. He corrido, he placado y he marcado goles de formas que nunca ocurrirían en el fútbol real, y ahí radica su atractivo. Las partidas online con los chicos son una locura – a veces caótico, a veces perfectamente sincronizado.

Para más información La sinergia del equipo es fundamental. Combina habilidades para crear combos alucinantes.

Bueno, a veces hay retrasos, pero eso no me impide correr a toda velocidad hacia el balón. Los jugadores tienen habilidades únicas, y Dominarlos aporta profundidad a cada partida.

Los gráficos destacan por sus coloridas arenas, sus efectos de potencia y sus llamativas tácticas. La música y los efectos de sonido mantienen el ambiente animado. Observo cada movimiento con atención, porque un solo error o un gol en el último minuto puede dar un vuelco al partido en cuestión de segundos.

Mi veredicto:Revancha Es mi juego de fútbol arcade favorito. Es rápido, se basa en la habilidad y es adictivo. Seguro que te mantendrá enganchado durante horas.

5. Rocket League [Lo mejor para los aficionados al fútbol con espíritu creativo]

Nuestra puntuación 9.4

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Tipo de juego Fútbol con vehículos Plataformas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC Año de estreno 2015 Creador/es Psyonix Duración media de la partida ~315 horas Ideal para Jugadores que buscan diversión multijugador trepidante y basada en la habilidad Lo que me gustó Combinar el fútbol con los coches da lugar a una experiencia alocada, divertida y adictiva

Rocket League no se parece a nada de lo que hay en los videojuegos de fútbol: Conduzco coches propulsados por cohetes y golpeo la pelota a velocidades de locos. La combinación de coordinación en equipo y control del vehículo me tiene enganchado durante horas. Es, sin duda, uno de esos caótico PS5 juegos deportivos al que haya jugado nunca.

Jugarlo es caótico, pero preciso. He aprendido a hacer volteretas aéreas, disparos contra la pared y combos de impulso, lo que hace que anotar sea increíblemente satisfactorio.

Para más información Entrena en los retos aéreos para conseguir jugadas alucinantes.

Aunque pierda, me encanta correr por la pista persiguiendo el balón y sentir esa adrenalina de la velocidad. Las partidas con amigos son lo más, y no paro de aprender nuevas formas de controlar mi coche en el aire.

Los gráficos son fluidos y las jugadas espectaculares hacen que cada acción sea visualmente emocionante. Sigo cada pase y cada gol, apreciando la estrategia que hay detrás de cada movimiento. Es tremendamente divertido y no se parece a ninguna otra experiencia de juego de fútbol.

Mi veredicto: Rocket League Es mi elección para disfrutar de la acción en un juego de fútbol creativo. Si te gustan los juegos en los que prima la habilidad, este te tendrá enganchado.

6. Pro Evolution Soccer 2017 [Lo mejor para los aficionados al fútbol táctico]

Nuestra puntuación 9.2

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Tipo de juego Simulación de fútbol Plataformas PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC, Android, iOS Año de estreno 2016 Creador/es PES Productions (Konami) Duración media de la partida ~20-30 horas Ideal para Los aficionados al fútbol con una jugabilidad realista y profundidad táctica Lo que me gustó Varios modos de juego

Tengo que admitir que, aunque soy un gran Asociación Internacional de Fútboland Copa de Fútbol de África Orientaltío,PES 2017 Es, sin duda alguna, uno de los juegos de fútbol más satisfactorios a los que he jugado nunca. La profundidad de las tácticas y la estrategia me deja sin palabras; cada partido es como una partida de ajedrez mental sobre el terreno de juego. Si te fijas en los pequeños detalles del juego, esto es para ti.

En el campo,la jugabilidad es perfecta. Los pases, los regates y los tiros están perfectamente ajustados. Si consigues colocarte bien y calculas bien el momento del disparo, la satisfacción es enorme. La IA es inteligente y los errores se pagan caro, lo que hace que cada partido se viva como una batalla de ingenio y habilidad.

Para más información Practica tus pases con el pie. Dominar el arte de los pases perfectos te abre las puertas a un nuevo nivel táctico.

Visualmente, se trata de sutileza y de inmersión. Las animaciones de los jugadores son fluidas y el ambiente del estadio es perfecto. Puede que la presentación no sea la más espectacular, pero no puedo negar lo mucho que me sumerge en la experiencia.

Mi veredicto:PES 2017 Es fútbol en estado puro, perfecto para los aficionados que disfrutan de la profundidad táctica y la jugabilidad basada en la habilidad. Si te encantan las sutilezas de este deporte, este juego es imprescindible.

7. EA Sports FC 25 [Lo mejor para disfrutar plenamente del fútbol]

Nuestra puntuación 9.1

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Tipo de juego Simulación de fútbol Plataformas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch Año de estreno 2024 Creador/es EA Sports, Electronic Arts Duración media de la partida ~30-50 horas Ideal para Jugadores que buscan una experiencia futbolística completa con diversos modos Lo que me gustó Modo Volta Football: fútbol sala callejero 5 contra 5

No es de extrañarEA Sports FC 25 es uno de loslos videojuegos de esports más populares. La cantidad de contenido oficial es impresionante: equipos, estadios y ligas que reconocerás al instante. La calidad de este juego es una pasada; Realmente me hace sentir como si estuviera viviendo la fantasía futbolística con la que siempre he soñado.

Lo que más me llama la atención es la cantidad de fútbol que parece cobrar vida. Tengo pleno control sobre mis jugadores a la hora de tomar decisiones en el calor del momento. Puedo ajustar mi equipo, definir las tácticas e incluso profundizar en los detalles más sutiles de cada partido. Desde los preparativos previos al partido hasta el pitido final, cada encuentro es todo un acontecimiento.

Para más información Prueba otros modos de juego como Volta para tomarse un respiro de los largos partidos de la liga.

Visualmente,los gráficos se acercan todo lo posible al fútbol realt. Los estadios están muy bien detallados y los modelos de los jugadores son muy realistas. La inmersión que proporcionan los comentarios, el ambiente y el ritmo del juego se combinan para crear algo especial.

Mi veredicto:EA Sports FC 25 es la experiencia futbolística definitiva, perfecta para cualquiera que adore este deporte y quiera vivirlo en todo su esplendor.

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego Simulación de fútbol Plataformas PS4, Xbox One, PC, iOS, Android Año de estreno 2019 Creador/es PES Productions (Konami) Duración media de la partida ~15–25 horas Ideal para Jugadores que aprecian las mecánicas de juego detalladas y la gestión de equipos Lo que me gustó Física realista del balón y movimientos de los jugadores

eFootball PES 2020 se aleja del ritmo frenético de otros juegos de fútbol y se centra en un juego metódico y estratégico. Este juego valora a los jugadores que saben pensar bien sus pases, construir jugadas y controlar el ritmo del partido. Si te gusta el lado más estratégico del fútbol, este juego es una auténtica joya.

En este juego, la forma de abordar cada balón y cada pase es diferente. Todo es cuestión de paciencia; Me doy cuenta de que me lo tomo con calma y espero a que se presente la oportunidad perfecta para actuar. Al principio es un proceso lento, pero una vez que le cojo el ritmo, resulta muy satisfactorio.

Para más información Céntrate en la construcción del juego; la paciencia es fundamental en este partido. Perfecciona tu juego de pases para dominar realmente el campo.

Gráficamente, el juego está muy bien acabado. No lleva el realismo al extremo, pero la iluminación y las animaciones faciales hacen que resulte creíble. Los estadios tienen un aspecto magnífico, y el ruido del público le da al juego un ambiente auténtico, sobre todo en las finales de los grandes torneos.

Mi veredicto: eFootball PES 2020 Es perfecto para cualquiera a quien le guste jugar al fútbol con estrategia. Si te gusta el juego más táctico, este te ofrece una experiencia única y bien pensada.

9. FIFA 17 [Lo mejor para los aficionados al modo historia]

Nuestra puntuación 8.9

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Tipo de juego Simulación de fútbol Plataformas PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC Año de estreno 2016 Creador/es EA Sports, Electronic Arts Duración media de la partida ~20-40 horas Ideal para Jugadores que buscan una combinación de fútbol realista y modos de historia envolventes Lo que me gustó Presentación del modo historia «The Journey» y gráficos mejorados

FIFA 17 conquistó el mundo con el lanzamiento de El viaje el modo historia, y tengo que decir que, fue un punto de inflexión, lo que lo convierte en uno de los Los mejores juegos de FIFA En mi opinión. Para los que amamos el fútbol y una buena historia, es la combinación perfecta.

Te pones en la piel de Alex Hunter, un joven futbolista que se abre camino con entusiasmo hacia la cima del fútbol mundial. Su trayectoria está llena de momentos decisivos, tanto dentro como fuera del campo. Cuando jugaba El viaje, me sentí inmerso en una historia que realmente me importaba. Las decisiones que tomé afectaron a la carrera de Alex, a sus relaciones y, en última instancia, a su éxito.

Para más información In El viaje, toma las decisiones profesionales adecuadas; las decisiones fuera del campo pueden afectar al rendimiento de tu equipo.

La jugabilidad es la típica de FIFA, pero el modo historia aporta un toque personal que hace que las partidas resulten más significativas1. Los jugadores a los que les guste la narrativa lo disfrutarán mucho, mientras que aquellos que solo busquen acción futbolística pura quizá encuentren el modo historia algo lento.

Sin embargo, saltarse la historia por completo supone perderse parte del drama y de los momentos clave de los personajes que aportan una mayor profundidad al juego.

En cuanto al aspecto gráfico,FIFA 17 hace lo que mejor sabe hacer: ofrece unos gráficos espectaculares. Las escenas cinemáticas en El viajetienen un aire cinematográfico,aunque los gráficos del partido son nítidos y de gran calidad. Los estadios, los rostros de los jugadores y las animaciones están muy logrados, y el público contribuye a crear un ambiente increíble.

Mi veredicto:FIFA 17 es un juego imprescindible si te gusta el fútbol y buscas una historia apasionante. Para mí, El viaje realmente te hace sentir una emoción que ningún otro juego de fútbol te ofrece.

Nuestra puntuación 8.7

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Tipo de juego Deportes de acción Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2022 Creador/es Next Level Games (Nintendo) Duración media de la partida ~10-20 horas Ideal para Jugadores ocasionales y aficionados a la franquicia de Mario que buscan partidas divertidas y trepidantes Lo que me gustó Jugabilidad caótica, potenciadores únicos y gráficos llamativos

Super Mario Strikers: Liga de Fútbol es el juego de fútbol más alocado y exagerado al que he jugado nunca. Olvídate del realismo; Este juego sube el nivel de diversión.

Es fútbol con muchos giros inesperados Mario una locura en la que controlas a personajes emblemáticos de la Mario universo, cada uno con movimientos especiales y tácticas audaces. Este juego es puro caos y diversión, sin duda una de las lo más interesante Mariojuegospara mí.

Cuando lo juegas, da la sensación de ser un Mario Kart carrera con una pelota. Puedo lanzar golpes potentes, esquivar los ataques del rival y usar todo tipo de objetos extravagantes para inclinar la balanza a mi favor.

Para más información Utiliza siempre la habilidad especial de tu personaje cuando el balón se encuentre en una posición clave; puede cambiar por completo el rumbo del partido.

He pasado horas intentando conseguir la foto perfecta, solo para que me interrumpiera una bola explosiva o un movimiento especial de Luigi. No se trata tanto de estrategia como de crear caos y divertirse, sin duda uno de los videojuegos deportivos más ridículos para Cambiar.

Visualmente,Es colorido y trepidante; los personajes son dinámicos y los movimientos especiales son espectaculares. La banda sonora acompaña perfectamente a la acción, lo que mantiene el ritmo a tope.

Mi veredicto:Super Mario Strikers: Liga de Fútbol es una versión divertida y caótica del fútbol, perfecta para jugar de forma ocasional. Es ideal para cualquiera que quiera relajarse y disfrutar de un partido divertido.

11. Capitán Tsubasa: El auge de los nuevos campeones [Lo mejor para los aficionados al anime y al fútbol]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Acción, Deportes Plataformas PS4, PC, Switch Año de estreno 2020 Creador/es Tamsoft (BANDAI NAMCO Entertainment) Duración media de la partida ~10-15 horas Ideal para Fans del anime, aficionados al fútbol de recreativos Lo que me gustó Modos de historia apasionantes y unos gráficos de anime llenos de colorido

Capitán Tsubasa: El auge de los nuevos campeones combina el fútbol con un drama al estilo anime. Es toda una locura para cualquiera que adore la acción trepidante y los momentos épicos del fútbol mundial. Es como jugar en tu anime deportivo favorito, donde el balón vuela como un cohete y cada jugador tiene movimientos especiales alucinantes.

La mecánica del juego se basa en realizando jugadas espectaculares y remates dramáticos. Los equipos cuentan con habilidades únicas capaces de cambiar el rumbo de la partida en un solo minuto. Me vi realizando tiros impresionantes, mientras las historias personales de los personajes se desarrollaban como si estuviera viendo un enfrentamiento de anime de alto riesgo.

Para más información Domina los movimientos especiales; pueden marcar la diferencia en un combate reñido.

Te darás cuenta de que te concentras en creando esos momentos cinematográficos inolvidables. Pero, lo admito, la jugabilidad puede resultar un poco repetitiva al cabo de un tiempo, y la falta de opciones tácticas más complejas limita su rejugabilidad.

Las imágenes son puro anime, con colores vivos y llamativos y una acción exagerada que te atrapa de lleno. Las escenas cinemáticas y los espectaculares movimientos especiales le dan un toque único. Y la banda sonora me anima mucho en cada combate.

Mi veredicto:Capitán Tsubasa: El auge de los nuevos campeones Es un juego imprescindible para cualquier amante del anime y el fútbol. Es una locura y aporta un aire fresco al género.

12. Kopanito All-Stars Fútbol [Lo mejor para los aficionados al fútbol a los que les encanta el caos]

Nuestra puntuación 8.4

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Tipo de juego Deportes arcade Plataformas PC, macOS, Linux Año de estreno 2016 Creador/es Merixgames Duración media de la partida ~5–10 horas Ideal para Juegos para grupos, multijugador informal Lo que me gustó Imágenes divertidas y una mecánica de juego basada en la habilidad

Kopanito All-Stars Fútbol Es uno de los juegos de fútbol más divertidos a los que he jugado nunca. Es pura locura arcade, con una física descabellada, potenciadores alocados y un estilo de juego trepidante que me hace volver una y otra vez. Si te apetece una partida rápida y caótica sin reglas estrictas, este es el juego.

La jugabilidad se basa en la imprevisibilidad y en un sinfín de goles. Los partidos son cortos, pero están llenas de momentos ridículos, como cuando mi compañero de equipo sacó el balón fuera del campo y acabó recibiendo un golpe de un power-up perdido.

Para más información No te obsesiones demasiado con las tácticas; simplemente disfruta del caos y lánzate a por esas jugadas descabelladas e impredecibles.

El humor forma parte del juego, y las travesuras exageradas mantienen la acción llena de dinamismo. Aquí no hay ninguna estrategia realmente compleja; solo tienes que elegir tu equipo, dejarte llevar y divertirte. Pero sí, hay que reconocer que esta falta de profundidad también puede hacer que el juego resulte superficial para los jugadores que buscan una experiencia más estratégica.

Visualmente,Es luminoso y colorido, con un estilo caricaturesco que encaja a la perfección con el tono. Las animaciones extravagantes y los personajes divertidos hacen que parezca un juego de fiesta, ideal para jugar con amigos.

Mi veredicto:Kopanito All-Stars Fútbol Es pura diversión futbolística en su forma más absurda. No pretende ser realista; simplemente te lo pasarás en grande y disfrutarás del caos. Perfecto para cuando te apetezca algo ligero y divertido.

Nuestra puntuación 8.3

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Tipo de juego Estrategia por turnos, gestión deportiva Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2015 Creador/es Creoteam Duración media de la partida ~20-30 horas Ideal para Amantes de los juegos de estrategia, aficionados a los simuladores de fútbol Lo que me gustó Elementos de los juegos de rol, profundidad en la gestión del club

Fútbol, táctica y gloria ofrece un enfoque totalmente nuevo del fútbol. Combina la planificación a largo plazo de un simulador de gestión futbolística con las tácticas por turnos de un juego de estrategia y, sinceramente, Es una de las experiencias más singulares que he vivido. Si te gusta tomar decisiones con visión de futuro y ver cómo se desarrollan con el tiempo, este es tu juego.

Cada partido es como una batalla de ingenio, ya que planifico cuidadosamente mis tácticas y tengo que ajustar mi alineación y mis formaciones para superar en astucia a mi rival. El sistema por turnos hace que cada movimiento cuente, y siempre voy un paso por delante.

Para más información Planifica con cuidado. El éxito de tu equipo depende de lo bien que te adaptes a tu rival.

Es una combinación fantástica de fútbol y estrategia profunda. Dicho esto, el ritmo puede resultar un poco lento, y es posible que a algunos jugadores les resulte un poco tediosa la espera entre turnos.

El estilo visual es sencillo pero eficaz, con un enfoque minimalista que permite centrarse en la táctica. El juego no pretende impresionar con gráficos llamativos, sino que se centra en lo que realmente importa: la toma de decisiones estratégicas. Es ideal para los jugadores que disfrutan del fútbol como un deporte de reflexión.

Mi veredicto:Fútbol, táctica y gloria es perfecto para los aficionados a la estrategia y al fútbol. Se trata de una propuesta única dentro del género que combina la gestión con el combate por turnos para ofrecer una experiencia sumamente envolvente.

14. He aquí a los Kickmen [Lo mejor para los aficionados al fútbol con sentido del humor]

Nuestra puntuación 8.1

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Tipo de juego Acción, Deportes, Comedia Plataformas Ordenador personal, Nintendo Switch Año de estreno 2017 Creador/es Size Five Games Duración media de la partida ~3-5 horas Ideal para Aficionados al humor satírico, jugadores ocasionales Lo que me gustó Una visión original del fútbol, con un tono narrativo divertido

He aquí a los Kickmen es un bicho raro en el mundo del fútbol, y por eso me encanta. El juego apuesta decididamente por su diseño intencionadamente «malo», y eso es precisamente lo que lo hace tan divertido. Si te gusta echarte unas risas mientras juegas, este es el juego que sabe cómo burlarse de todo el género.

La jugabilidad es deliberadamente absurda, con gráficos de baja calidad y mecánicas exageradas que dan la sensación de Están intentando burlarse de todos los partidos de fútbol que hay. La física del balón es deliberadamente ridícula y los controles son torpes. Pero ahí reside su encanto: es una sátira de los videojuegos de fútbol modernos y no se toma en serio en absoluto.

He vivido innumerables momentos en los que me he echado a reír ante lo absurdo de la situación. Dicho esto, la mecánica poco fluida y los controles deficientes pueden resultar frustrantes, y no tiene el acabado que la mayoría de los aficionados al fútbol esperarían.

Los gráficos son minimalistas, con un estilo retro y pixelado que no hace más que aumentar la diversión. Los efectos de sonido son igual de divertidos y contribuyen a reforzar el tono satírico. Está claro que este juego no pretende ser realista; se trata más bien de crear una experiencia que haga reír a carcajadas que de cualquier otra cosa.

Mi veredicto:He aquí a los Kickmen es una visión única y satírica del fútbol que se burla de todo lo que nos encanta de este deporte. Si buscas una aventura divertidísima y sin límites, esta es tu oportunidad.

Mi veredicto general

Tras echar un vistazo a todos los títulos, queda claro que los juegos de fútbol ofrecen opciones para todo tipo de jugadores. La elección del punto de partida depende de si lo que buscas es caos, estrategia o realismo:

Para los que se estrenan → Super Mario Strikers: Liga de Fútbol . Los partidos trepidantes y la diversión sin límites lo convierten en la forma perfecta de jugar al fútbol sin preocuparse por las tácticas ni las estadísticas.

. Los partidos trepidantes y la diversión sin límites lo convierten en la forma perfecta de jugar al fútbol sin preocuparse por las tácticas ni las estadísticas. Para los apasionados de las simulaciones de fútbol realistas → EA Sports FC 26 . Sus equipos perfectamente diseñados, sus controles fluidos y su experiencia futbolística realista te sumergen de lleno en la acción y aportan a cada partido un toque especial que resulta muy satisfactorio.

. Sus equipos perfectamente diseñados, sus controles fluidos y su experiencia futbolística realista te sumergen de lleno en la acción y aportan a cada partido un toque especial que resulta muy satisfactorio. Para mentes tácticas → Football Manager 2024 . Si te encanta formar equipos y poner en práctica estrategias ganadoras, este juego de fútbol de mundo abierto te permite controlar cada detalle y ver cómo tus ideas cobran vida.

. Si te encanta formar equipos y poner en práctica estrategias ganadoras, este juego de fútbol de mundo abierto te permite controlar cada detalle y ver cómo tus ideas cobran vida. Para un caos desenfadado → Rocket League . Los coches propulsados por cohetes que lanzan una pelota a toda velocidad dan lugar a partidas impredecibles y llenas de energía, ideales para jugar en modo multijugador local con amigos.

. Los coches propulsados por cohetes que lanzan una pelota a toda velocidad dan lugar a partidas impredecibles y llenas de energía, ideales para jugar en modo multijugador local con amigos. Para los nostálgicos → Pro Evolution Soccer 6. Su mecánica clásica sigue funcionando a la perfección en partidos rápidos y me recuerda por qué me enamoré de los juegos de fútbol en primer lugar.

Sea cual sea tu estilo, estas recomendaciones lo abarcan todo: desde goles rápidos y partidos emocionantes de última hora hasta la construcción de plantillas a largo plazo. Mi consejo: coge el mando, sumérgete en el juego y disfruta de la acción futbolística con tus amigos.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor juego de fútbol?

El mejor partido de fútbol es EA Sports FC 26. Ofrece una jugabilidad hiperrealista, una gestión de equipos envolvente y múltiples modos de juego que lo hacen perfecto tanto para jugadores ocasionales como para los aficionados más acérrimos al fútbol.

Ambas formas son correctas. «Football» es el término más habitual en la mayor parte del mundo, mientras que «soccer» se utiliza ampliamente en Estados Unidos y Canadá. La elección depende simplemente de las preferencias regionales, pero la mayoría de los jugadores entenderán cualquiera de los dos términos.

¿Qué es mejor, el FC25 o el UFL?

Primera clase 25 es mejor que UFL. Ofrece una jugabilidad más fluida, más equipos con licencia, estadísticas realistas de los jugadores y mejores modos online, lo que te brinda una experiencia futbolística más completa.

¿Es Pro Evolution Soccer mejor que FIFA?

No, Asociación Internacional de Fútbolse impone por un estrecho margenPES en cuanto a licencias, autenticidad de los jugadores y modos de juego. PES es divertido para los puristas de la jugabilidad, pero Asociación Internacional de Fútbol ofrece una experiencia más completa para la mayoría de los jugadores.

¿Quién vende más, FIFA o PES?

Asociación Internacional de Fútbol vende más que PES. Asociación Internacional de Fútbol(ahora se llamaCopa de Fútbol de África OrientalSu alcance mundial, sus licencias oficiales y las mejoras constantes que se introducen cada año hacen que siga siendo la opción preferida de los aficionados a los videojuegos de fútbol de todo el mundo.