Los 16 mejores juegos independientes que no te puedes perder en 2026

Reconozco que buscar los mejores juegos independientes es una tarea titánica. Al fin y al cabo, lo único que define a un juego como independiente es su financiación: un juego es independiente si lo autoeditan equipos pequeños o si lo financia una editorial pequeña. Y es precisamente esta libertad financiera la que permite que los juegos independientes prosperen.

El énfasis en la expresión artística o la innovación supone un reto para que los artistas independientes consigan destacar de verdad. No pueden limitarse a usar el nombre de su marca para vender copias: tienen que destacar por méritos propios. Por eso, cuando un juego independiente es bueno, sabes que es bueno de verdad.

Nuestra selección de los mejores juegos independientes

Aunque hay un montón de juegos independientes geniales, también hay algunos que destacan por encima del resto. Estas son mis recomendaciones de lo mejor de lo mejor de esta lista:

Hades (2020) — Un juego roguelike de acción mitológica y ritmo trepidante. Spelunky 2 (2020) — Un dinámico juego de plataformas de acción y aventuras ambientado en ruinas antiguas. Disco Elysium (2019) — Una novela basada en un juego de rol para ordenador que revolucionó el género.

Sin embargo, estos títulos solo son una pequeña muestra. Sigue leyendo para descubrir mi lista de joyas indie. ¡Quién sabe, quizá tu nuevo favorito esté a solo un clic de distancia!

Los 16 mejores juegos independientes de todos los tiempos

Lo que hace que los videojuegos independientes resulten especialmente atractivos es su necesidad de destacar frente a sus homólogos de gran presupuesto. Independientemente de su género, los videojuegos independientes deben sobresalir —ya sea en el aspecto artístico, temático o mecánico— para alcanzar el éxito. Esto les empuja a ser mejores que cualquier cosa que pueda producir un gran estudio.

Dicho esto, aquí tienes mi lista de los mejores juegos independientes que no te puedes perder.

1. Hades [El mejor roguelike independiente]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PC, macOS, Nintendo Switch, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, iOS Año de estreno 2020 Creador/es Supergiant Games Duración media de la partida 22 horas (juego principal), más de 95 horas (si se quiere completar todo) Ideal para Aficionados a los roguelike de acción que buscan combates trepidantes y una narrativa rica

De Supergiant Games Hades no es solo un gran juego independiente, es uno de los los mejores juegos rogueliketambién.

En la piel de Zagreus, hijo de Hades, intentarás escapar de los confines de tu hogar/prisión y llegar a la superficie. Aunque esto pueda parecer el argumento de un juego de rol, Hades en su lugar, apuesta por una jugabilidad roguelike llena de acción trepidante y con una mecánica impecable. Con partidas cortas e intensas salpicadas de espectaculares combates contra jefes, resulta muy difícil dejar de jugar Hades abajo.

Aunque escapar del inframundo es una tarea titánica, dispondrás de muchas herramientas que te ayudarán en el camino. Los jugadores pueden desbloquear una gran variedad de armas y mejoras pasivas, además de beneficiarse de bendiciones divinas que te permiten personalizar tu configuración.

La guinda del pastel es Hadesuna narrativa rica que se entrelaza magistralmente con la jugabilidad de acción. Y si te preocupa que el juego sea demasiado difícil como para poder disfrutar de la historia, también hay opciones de accesibilidad.

Mi veredicto: Una auténtica obra maestra del diseño roguelike. Si vas a jugar a un solo juego de esta lista, que sea este. Hades.

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2. Spelunky 2 [Mejor juego indie de plataformas]

Nuestra puntuación 9.9

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Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2020 Creador/es Mossmouth (Derek Yu) Duración media de la partida Más de 30 horas Ideal para Los aficionados a los juegos de plataformas a los que les encantan los exigentes retos de los roguelike

Para aquellos que prefieren una mezcla indie de rompecabezas y acción, Spelunky 2 seguro que te encantará. Este juego de plataformas de acción y estilo roguelike, sorprendentemente rápido y ágil, te pone en la piel de Ana, la hija de los protagonistas del primer juego, mientras recorre la Luna en busca de sus padres.

¿Parece sencillo? Pues no lo es en absoluto. Spelunky 2Las mazmorras no solo están repletas de tesoros, sino también de enemigos endiablados y trampas traicioneras que acabarán rápidamente con tu aventura. Pero cada fracaso te aporta experiencia, y aunque Spelunky 2 castiga la precipitación y la imprudencia, pero también recompensa la maestría y el conocimiento. ¡Solo recuerda mirar antes de dar el salto!

Mi veredicto: Brutal, implacable y absolutamente brillante. Aquí, el fracaso es el mejor maestro, y la victoria nunca ha sabido tan dulce.

★ El mejor juego indie de plataformas Spelunky 2 Compra en Eneba

3. Disco Elysium: The Final Cut [Mejor juego de rol narrativo independiente]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas PC, macOS, Nintendo Switch, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2019 Creador/es ZA/UM Duración media de la partida 25-30 horas (juego principal), 40-60 horas (si se quiere completar todo) Ideal para Los aficionados a los juegos de rol narrativos a los que les encantan los diálogos profundos y la reflexión filosófica

Disco Elysium es considerado uno de los los mejores juegos de rol de todos los tiempos. Este juego revolucionó por completo el género de los juegos de rol para ordenador gracias a su enfoque único.

Aunque el juego trata (a primera vista) sobre un detective amnésico que investiga un homicidio, es más bien una reflexión sobre el concepto del «yo». El detective es un lienzo en blanco: carece de recuerdos, y esa pérdida de memoria conlleva la pérdida de facultades e ideologías. Cada una de tus capacidades mentales y físicas es un personaje plenamente desarrollado, mientras que se burla de todas las ideologías políticas. Pero, tanto si decides reconstruir tu vida en torno a ciertas habilidades o filosofías, tu viaje acabará llegando a su fin y tendrás que responder a una pregunta: ¿te quedarás o darás media vuelta y seguirás adelante?

Mi veredicto: No se parece a nada de lo que hay en el mundo de los juegos de rol. Si tienes paciencia para leer y te gusta lo original, no te lo puedes perder.

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4. El Príncipe Azul [La mejor aventura indie de puzles]

Nuestra puntuación 9.7

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Plataformas PC, macOS, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 Creador/es Dogubomb Duración media de la partida 20-25 horas (campaña principal), más de 40 horas (secretos) Ideal para Aficionados a los rompecabezas a los que les gusta resolver misterios y tomar notas

El Príncipe Azul No es solo uno de los mejores juegos independientes de 2025: actualmente es el juego mejor valorado de todo el año, y con razón. Esta aventura de puzles que desafía los géneros te pone en la piel de Simon, un joven heredero que debe encontrar la misteriosa habitación número 46 en la mansión de 45 habitaciones de su excéntrico tío para reclamar su herencia.

¿Qué es lo que hace queEl Príncipe Azul Lo que lo hace especial es su brillante fusión de mecánicas roguelike con la resolución de acertijos ambientales. Cada vez que abres una puerta en Mt. Holly, se genera aleatoriamente una de tres habitaciones para colocarla detrás de ella, y cada mañana, toda la mansión se reinicia.

Pero aquí está el giro: el conocimiento es tu verdadera moneda de cambio. Las pistas que descubres, los patrones que reconoces y los secretos que desvelas perduran entre partida y partida, tejiendo poco a poco una intrincada red de misterios que rivaliza con títulos como *Return of the Obra Dinn* y *Outer Wilds*.

Coge un cuaderno y deja libre tu agenda, porque El Príncipe Azul exige —y recompensa— toda tu atención.

Da igual si estás resolviendo acertijos lógicos en el salón, abriendo cajas fuertes con pistas repartidas por varias habitaciones o desentrañando una trama política sorprendentemente compleja a través de cartas y notas: cada partida te depara nuevas revelaciones. Eso sí, no te sorprendas si te encuentras susurrando «solo un día más» bien pasada la medianoche.

Mi veredicto: El sueño de cualquier amante de los rompecabezas, que no deja de revelar nuevas facetas. Coge un cuaderno y resérvate el fin de semana.

★ El mejor juego indie de puzles y aventuras El Príncipe Azul Compra en Eneba

5. Callejero [Mejor juego indie de aventuras]

Nuestra puntuación 9.6

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Plataformas PC, macOS, Nintendo Switch, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2022 Creador/es BlueTwelve Studio Duración media de la partida 5-6 horas (juego principal), 8-10 horas (si se quiere completar todo) Ideal para Amantes de los gatos y aficionados a la aventura que buscan una perspectiva única

Una ciudad cyberpunk, una huida, verdades ocultas, recuerdos. Todos estos son conceptos que podrían dar lugar a un juego narrativo realmente bueno. Pero una aportación sencilla, aunque sorprendente, a esta mezcla aporta Callejero un buen argumento para considerarlo uno de los los mejores juegos con una buena historia: te ves obligado a jugar como un gato. Y sí, puedes hacer cosas de gatos, como maullar para encontrar a tu pandilla de gatos, teclear tonterías en el teclado, pedir mimos a los robots, acurrucarte contra cosas y ronronear. ¡Que se alegren los amantes de los gatos!

CallejeroSin embargo, no se trata de un éxito efímero. Bajo esa adorable apariencia felina se esconde una perspectiva maravillosamente fresca del escenario apocalíptico cyberpunk. Gracias a tu pequeño tamaño y a tu incapacidad para comunicarte, interactuarás con el entorno desde una perspectiva diferente, lo que da lugar a una experiencia única.

Mi veredicto: Breve, entrañable y con un encanto infinito. Perfecto para una partida relajada de fin de semana.

★ El mejor juego indie de aventuras Callejero Compra en Eneba

6. Factorio [Mejor juego indie de automatización]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas PC, Linux, macOS, Switch Año de estreno 2020 Creador/es Wube Software Duración media de la partida Más de 50 horas (primer cohete), más de 100 horas (por lo general) Ideal para Aficionados a la automatización y entusiastas de la optimización de fábricas

Factorio Es una auténtica obra maestra entre los juegos independientes, en la que encarnas a un ingeniero que ha sufrido un aterrizaje forzoso en un planeta salvaje y sin civilizar. Para volver a casa, tendrás que explotar los vastos yacimientos minerales de Nauvis —carbón, hierro, cobre, uranio y petróleo— con el fin de crear una infraestructura capaz de llevarte de vuelta a casa. No es para tanto.

DóndeFactorio Lo que más destaca es su enorme envergadura. Aunque la primera hora la dedicarás a sobrevivir, el resto del tiempo lo pasarás mejorando, perfeccionando, optimizando, descubriendo y conquistando. Cada nueva tecnología te abre las puertas a formas de hacer las cosas más grandes, mejores, más rápidas o más óptimas, por lo que nunca te quedarás sin cosas que hacer. También resulta satisfactorio ver cómo tu humilde puesto avanzado se convierte en un gigante industrial que perdurará mucho tiempo después de que abandones el planeta —si así lo deseas.

Mi veredicto: Una droga digital para los adictos a la optimización. Acércate con precaución… y deja libre tu agenda.

★ El mejor juego indie de automatización Factorio Compra en Eneba

7. Project Zomboid [El mejor simulador de supervivencia independiente]

Nuestra puntuación 9.4

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Plataformas PC, OS X, Linux Año de estreno 2013 (Acceso anticipado) Creador/es The Indie Stone Duración media de la partida Más de 20 horas (modo abierto, rejugabilidad ilimitada) Ideal para Aficionados a los simuladores de supervivencia que buscan una experiencia de juego realista sobre un apocalipsis zombi

¿Alguna vez has querido dirigir tu propia película de apocalipsis zombi? Project Zomboid te sacará las ganas.

Este juego de mundo abierto lo tiene todo: mecánicas de supervivencia, creación de objetos, construcción, armas y una horda despiadada de zombis. Como único superviviente (o no, si juegas en modo multijugador) de la «Knox Infection», tu misión es luchar por sobrevivir en un Kentucky postapocalíptico invadido por zombis. No va a llegar ninguna ayuda, no hay nadie aquí para juzgarte y los únicos objetivos que debes cumplir son los que te marques a ti mismo. Esta es la historia de cómo moriste.

Una vez que hayas terminado de ajustar las numerosas opciones del juego para personalizar tu experiencia del fin del mundo (incluida la inmunidad, si quieres jugar Left 4 Dead (estilo), puedes recurrir a la amplia biblioteca de mods del juego para mejorar o incluso transformar por completo tu próxima aventura por la tierra de los muertos vivientes.

Mi veredicto: El juego de supervivencia zombi que siempre había querido. Lleno de tensión, envolvente y al que se puede volver a jugar una y otra vez.

★ El mejor simulador de supervivencia independiente Project Zomboid Compra en Eneba

8. Obstáculo [El mejor juego de cartas independiente de construcción de mazos]

Nuestra puntuación 9.3

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Plataformas PC, macOS, Nintendo Switch, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, iOS, Android Año de estreno 2024 Creador/es LocalThunk Duración media de la partida Más de 15 horas (primera partida), más de 100 horas (todos los desbloqueos) Ideal para Los aficionados a los juegos de construcción de mazos a los que les gustan las mecánicas del póquer y la búsqueda de sinergias

A pesar de ser un pequeño juego independiente, Balatro destacó rápidamente por su jugabilidad sencilla pero profunda y cosechó tanto éxito comercial como elogios de la crítica.

Obstáculorecontextualiza el conocido concepto del póquer al transformar todo el juego en un roguelike. Cada vez que te sientas a la Obstáculomesa, tendrás que enfrentarte a enemigos cada vez más difíciles jugando manos de póquer. Las probabilidades estarán en tu contra, así que tendrás que recurrir a diferentes tipos de cartas —del tarot, de los planetas y tal vez incluso a una tarjeta de crédito de verdad— para inclinar la balanza a tu favor y ganarle la partida a la casa. Puede que esto suene simplista, pero en la práctica, Obstáculoes enorme ya que hay tantas combinaciones y sinergias que puedes crear (o con las que te puedes topar) —lo que hace que este juego independiente sea a la vez divertido y adictivo.

Puedes averiguarlo ¿Cómo se consigue?Obstáculosin pagar para empezar a crear tu propio mazo de inmediato.

Mi veredicto: Ningún juego es tan adictivo. Fácil de aprender, imposible de dejar.

★ El mejor juego indie de construcción de mazos Obstáculo Compra en Eneba

9. El sacrificio de Isaac: Rebirth [El mejor juego indie de acción tipo roguelike]

Nuestra puntuación 9.2

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Plataformas PC, Linux, macOS, New 3DS, Wii U, Nintendo Switch, PS Vita, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2014 Creador/es Edmund McMillen, Nicalis Duración media de la partida Entre 21 y 26 horas (juego principal), más de 200 horas (si se quiere completar todo) Ideal para Veteranos de los roguelike a los que les gusta el humor negro y la rejugabilidad infinita

El sacrificio de Isaac es famoso por su descarada osadía. Ningún editor en su sano juicio se atrevería jamás a apostar por un juego en el que un niño utiliza sus lágrimas, pis, caca y pedos para atravesar mazmorras mortales y matar a Satanás. No, no estoy bromeando.

A pesar de su premisa descabellada, TBOI no se limita en absoluto a recurrir al mero impacto. Lo que tenemos aquí es un roguelike por excelencia. Con niveles diseñados con maestría, una gran variedad de enemigos complicados, un montón de personajes y objetos desbloqueables, y sinergias que ni siquiera te imaginarías, El sacrificio de Isaac es tremendamente divertido y uno de los los mejores juegos roguelike y los juegos independientes.

Mi veredicto: Un juego roguelike que no se rinde. Inquietante, divertidísimo y absolutamente imprescindible.

★ El mejor juego indie de acción tipo roguelike El sacrificio de Isaac: Rebirth Compra en Eneba

10. El primeromundo [El mejor coleccionista de monstruos indie]

Nuestra puntuación 9.1

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Plataformas PC, macOS, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2024 (Acceso anticipado) Creador/es Pareja de mano Duración media de la partida 30 horas (campaña principal), más de 60 horas (si se quiere completar todo) Ideal para Aficionados a los juegos de domadores de monstruos a los que les guste la supervivencia y la creación de objetos con un toque de humor negro

Palworld es un juego de criaturas que ha crecido con nosotros, los niños de la generación de Pokémon y Digimon, desde 20 hace años. Con su irreverente y divertidísima fusión del género de los domadores de monstruos con la fórmula de los juegos de supervivencia en mundo abierto, Palworld da en el clavo en muchos aspectos.

Palworld destaca por su humor negro. ¿Quieres atrapar monstruos? Dales una paliza con un palo de madera y atrápalos antes de que mueran. ¿Necesitas comida? Descuartiza a unos Pals salvajes. ¿Necesitas automatización? Condena a tus Pals a una eternidad de trabajo forzado. Aquí ya no hay piedad en Palworld, y es precisamente este enfoque descarado lo que hace que el juego sea único y, lo más importante, divertido.

Mi veredicto: Caótico, irreverente y sorprendentemente profundo. Una pasada, sobre todo con amigos.

★ El mejor coleccionista de monstruos indie Palworld Compra en Eneba

11. Las bestias del casete [El mejor juego de rol independiente por turnos]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas PC, Linux, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, iOS, Android Año de estreno 2023 Creador/es Bytten Studio Duración media de la partida 20-25 horas (horas principales + horas extras) Ideal para Aficionados a los juegos de rol por turnos que busquen una nueva forma de domar monstruos

Las bestias del casete es una versión más convencional del género de los domadores de monstruos que, en cambio, perfecciona las mecánicas del género para crear un juego divertido y destacado.

La estrella deLas bestias del casete es su sistema de combate. Las bestias del casete adopta un enfoque más estratégico de la batalla a través de Combate por turnos 2 contra 2 impulsado por puntos de acción. El combate es sencillo, pero satisfactorio: elige una cinta, transfórmate en esa bestia, intenta que no te alcancen en tu forma humana y aprovecha el complejo sistema de reacciones elementales (aquí no hay simples debilidades ni resistencias). Y lo mejor de todo es que puedes fusionarte con un compañero para crear una única y poderosa bestia que es más que la suma de sus partes.

No se puede hablar de cintas de casete sin mencionar la música, y Las bestias del casete tiene una fenomenal banda sonora. ¿Lo mejor de todo? La letra solo cobra sentido cuando estás en trance. Eso lo hace aún más especial.

Mi veredicto: El domador de monstruos para adultos que buscan algo más que combinaciones de tipos. Innovador, estratégico y con estilo.

★ El mejor juego de rol independiente por turnos El mejor juego de rol independiente por turnos Compra en Eneba

12. Astlibra: Reseña [El mejor RPG de acción independiente]

Nuestra puntuación 8.9

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Plataformas Ordenador personal, Nintendo Switch Año de estreno 2022 Creador/es KEIZO Duración media de la partida 40-70 horas Ideal para Los aficionados a los juegos de rol de acción que valoran los proyectos realizados con pasión y una progresión profunda

Nada delata más a un «desarrollador independiente» que usar diferentes estilos de sprites y música indie de libre uso. Gracias a eso, Astlibraquizás seathe el juego más indie de esta lista. Ya sea por su narrativa sincera y sentida, su inolvidable elenco de personajes, sus amplios sistemas de progresión o sus frenéticos combates al estilo de los antiguos juegos de la saga Tales of, Astlibra es una excelente y muy bienvenida incorporación a la Género de los juegos de rol en 2D.

En este juego, te pones en la piel de un joven que recorre el mundo en busca de una chica desaparecida a la que conoció en su infancia. Ah, y también te toparás con la legendaria Balanza de Astraea, que permite a quien la posea manipular el tiempo. Hay que reconocer que es un juego lleno de clichés, pero eso no le resta ningún encanto. Astlibra sabe que has venido a pasártelo bien, y eso es precisamente lo que te ofrece a raudales.

Mi veredicto: Un poco tosco, pero rebosante de corazón. Una joya escondida que merece más atención.

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13. Valheim [La mejor aventura de supervivencia indie]

Nuestra puntuación 8.8

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Plataformas PC, Linux, macOS, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2021 Creador/es Iron Gate Studio Duración media de la partida 50-80 horas (todos los jefes) Ideal para Aficionados a los juegos de supervivencia y aventura a los que les encanta la exploración vikinga y la construcción de bases

Pocos juegos de supervivencia en un mundo abierto salen al mercado con un nivel de acabado tan alto como Valheim lo hizo. Con su cuidada combinación de exploración, construcción de bases, desarrollo de personajes, un modo multijugador totalmente funcional y gráficos retro, Valheim cumplía todos los requisitos que buscaban los jugadores.

En mi opinión, lo mejor de Valheim radica en lo mucho que te anima a explorar. Verás, Valheim se divide en biomas de dificultad creciente, y cada uno de ellos ofrece no solo nuevos peligros, sino también nuevos recursos. Tanto si buscas hierro para forjar nuevas armas y armaduras, como nuevos tipos de materiales con los que construir tus grandes salones, o nuevos miradores desde los que contemplar el mar y las estrellas, Valheim te anima constantemente a salir de tu zona de confort y te recompensa por hacerlo.

Por último, el juego es compatible con mods, lo que te permite personalizar tu aventura vikinga como más te apetezca.

Mi veredicto: Lo mejor de la fantasía vikinga. Cada bioma es una aventura, cada jefe, un hito.

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14. Superestrellas del circuito [Mejor juego indie de carreras]

Nuestra puntuación 8.7

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Plataformas PC, PS4, Nintendo Switch, Xbox One Año de estreno 2021 Creador/es Juegos de «Original Fire» Duración media de la partida Entre 8 y 15 horas (campaña) Ideal para Los aficionados a las carreras a los que les gusta la conducción basada en la habilidad y la estrategia en boxes

No te dejes engañar por «Estrellas del circuito» Aspecto de dibujos animados. Se trata de un juego de carreras compacto y preciso que premia la experiencia y la habilidad del jugador, lo que lo convierte en uno de los mejores juegos de carreras a los que he jugado en mucho tiempo.

El juego cuenta con un potente motor físico, lo que hace que cada golpe, choque y derrape resulte muy realista. Los circuitos suelen ser cortos, complicados y divertidos, con muchas curvas cerradas y tramos de gran peralte que obligan a los jugadores a dominar el sistema físico para no quedarse atrás.

La gestión de recursos es la otra mitad de Superestrellas del circuito. A medida que recorres el circuito, te irás quedando sin combustible, y una conducción descuidada y los derrapes dañarán tanto tu salud como los neumáticos. Esto te plantea una decisión táctica: si entrar en boxes para una reparación completa y renunciar al liderato, o intentar terminar la carrera con tu vehículo dañado y con un rendimiento inferior.

Mi veredicto: Puro automovilismo en una adorable versión descapotable. No te dejes engañar por su aspecto tan simpático: este coche se gana el respeto.

★ El mejor juego indie de carreras Superestrellas del circuito Compra en Eneba

15. Terraria [Mejor juego indie de mundo abierto]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas PC, Linux, macOS, 3DS, Wii U, Nintendo Switch, PS Vita, PS3/4, Xbox One, iOS, Android Año de estreno 2011 Creador/es Re-Logic Duración media de la partida 50-60 horas (campaña principal), más de 200 horas (para quienes quieran completarlo todo) Ideal para Aficionados a los juegos de mundo abierto que buscan combate y exploración al estilo Metroidvania

Terraria A menudo se tacha erróneamente de «clon en 2D de Minecraft», pero se parece más a un Metroidvania con algunos elementos de supervivencia.

Lo esencial de la Terraria La experiencia se basa en la aventura, el descubrimiento y el combate. La exploración te proporciona nuevos materiales que puedes usar para hacerte más fuerte: los minerales y los objetos que sueltan los monstruos pueden convertirse en poderosas armas y armaduras, mientras que los potenciadores te dan un aumento muy necesario de los puntos de vida y el maná máximos; todo ello te hace más fuerte. No se trata de una generosidad a ciegas; Terraria’s ¡Los jefes más duros aparecen cuando menos te lo esperas!

AunqueTerraria Aunque se centra en el combate, también tiene algo que ofrecer a los amantes de la construcción. Hay un montón de bloques y decoraciones que se pueden usar para crear una casa y, con el tiempo, un pueblo para tus personajes no jugables.

Mi veredicto: Una obra maestra en cuanto a densidad de contenido y una de las mejores ofertas en relación calidad-precio del mundo de los videojuegos.

★ El mejor juego indie de mundo abierto Terraria Compra en Eneba

16. Mar sin sol [El mejor juego de rol independiente de exploración]

Nuestra puntuación 7

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Plataformas PC, Linux, OS X, PS4, Nintendo Switch, Xbox One, iOS Año de estreno 2015 Creador/es Failbetter Games Duración media de la partida 30-36 horas Ideal para Los aficionados a los juegos de rol de terror que disfrutan con las historias envolventes y la exploración

«El miedo más antiguo y poderoso es el miedo a lo desconocido». Este dicho resume a la perfección la experiencia de aventura y terror que Mar sin sol ofrece. Ambientado en un universo alternativo en el que Londres se ha hundido en el Neath —un enorme mundo subterráneo—, te embarcarás como capitán novato en el oscuro Unterzee.

Mar sin sol es una auténtica obra maestra a la hora de entretejer en su narrativa tanto el miedo a lo espantoso como la fascinación por lo misterioso; lo consideraría uno de los mejores juegos de terror para PC en cuanto a la creación de una atmósfera de terror. Pero a los valientes les corresponde el botín, y tendrás que aprender a equilibrar con cuidado tus dudas y tu cautela con valentía y, tal vez, un poco de temeridad.

A los capitanes que se atrevan a aventurarse más allá de la relativa seguridad de Londres les esperan oportunidades lucrativas y aventuras rentables, e incluso los roces con la locura y la muerte encierran valiosas lecciones que aprender… siempre y cuando logres sobrevivir.

Mi veredicto: Lento, evocador y profundamente literario. Para quienes lo disfrutan, no hay nada que se le pueda comparar.

★ El mejor juego de rol independiente de exploración Mar sin sol Compra en Eneba

Próximos juegos independientes

El panorama indie no da señales de ralentizarse. Aquí tienes tres próximos títulos a los que vale la pena estar atento:

Slay the Spire 2 – Vuelve el rey de los juegos de construcción de mazos roguelike. Ambientado 1000 años después del original, Slay the Spire 2 presenta nuevos cazadores, como el Necrobinder, junto con personajes favoritos que regresan, además de nuevas mecánicas como actos alternativos y paquetes de cartas. El acceso anticipado se lanzará en marzo de 2026 para PC, macOS, ySteam Deck. REANIMAL – De los creadores originales de Pequeñas pesadillas llega una aventura de terror cooperativa que promete ser la más aterradora hasta la fecha. Juega en el papel de unos hermanos que se adentran en una isla infernal para rescatar a unos amigos desaparecidos, ya sea en solitario o con un compañero. Se lanzará el 13 de febrero de 2026 en PS5, Xbox Series X/S, Interruptor2 y PC. Coromon: El planeta perdido – TRAGsoft nos trae este spin-off de su querido roguelite de domadores de monstruos. Explora más de 15 biomas generados proceduralmente, doma más de 130 monstruos y descubre los secretos de una nave alienígena estrellada. Llegará en 2026 a PC, Interruptor, iOS, yAndroid.

¡Con esto terminamos nuestra lista de los mejores juegos independientes! Tanto si te gustan los roguelike, los simuladores de supervivencia o las aventuras de puzles, nunca ha habido un mejor momento para sumergirte en el mundo de los juegos independientes.

Mi veredicto general

¿Cuál es el mejor punto de partida para los jugadores que se inician en los videojuegos independientes? Depende del tipo de experiencia que busques.

Para los adictos a los roguelike: Hades ofrece la combinación perfecta de combate fluido, una narrativa rica y esa adicción a «jugar una partida más» que establece el estándar de referencia para el género.

Hades ofrece la combinación perfecta de combate fluido, una narrativa rica y esa adicción a «jugar una partida más» que establece el estándar de referencia para el género. Para los amantes de las historias: Disco Elysium ofrece una profundidad narrativa sin igual, permitiéndote meterte en la piel de un detective especializado en catástrofes mientras te cuestionas todo, desde la política hasta la naturaleza del yo.

Disco Elysium ofrece una profundidad narrativa sin igual, permitiéndote meterte en la piel de un detective especializado en catástrofes mientras te cuestionas todo, desde la política hasta la naturaleza del yo. Para los amantes de los rompecabezas: El Príncipe Azul recompensa la paciencia y la toma de notas con una serie de misterios entrelazados que rivalizan con lo mejor del género.

El Príncipe Azul recompensa la paciencia y la toma de notas con una serie de misterios entrelazados que rivalizan con lo mejor del género. Para los aficionados a la supervivencia: Project Zomboid convierte cada decisión en una cuestión de vida o muerte, combinando la creación de objetos, la construcción de bases y la tensión de la muerte permanente en el simulador definitivo del apocalipsis zombi.

Project Zomboid convierte cada decisión en una cuestión de vida o muerte, combinando la creación de objetos, la construcción de bases y la tensión de la muerte permanente en el simulador definitivo del apocalipsis zombi. Para crear un ambiente acogedor: Callejero te permite meterte en la piel de un gato en una ciudad cyberpunk: breve, entrañable y con un encanto infinito.

Callejero te permite meterte en la piel de un gato en una ciudad cyberpunk: breve, entrañable y con un encanto infinito. Para que puedas volver a jugar una y otra vez: Obstáculo and El sacrificio de Isaac te llevará cientos de horas antes de que hayas empezado siquiera a arañar la superficie.

Ningún juego independiente lo tiene todo, pero juntos capturan lo que hace especial a este mundo: la libertad para innovar, el valor para ser diferentes y la pasión por crear algo inolvidable. Sea cual sea el género que te atraiga, una cosa es segura: tu próximo juego favorito probablemente esté en esta lista.

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