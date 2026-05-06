Die 11 besten PS5-Survival-Spiele für Hardcore-Fans im Jahr 2025

Wenn es um die Besten geht PS5 In Survival-Spielen geht es den Spielern nicht nur darum, Horden von Gegnern zu bekämpfen. Sie wollen Ressourcen sammeln, aus dem, was gerade zur Hand ist, Waffen herstellen, verschiedene Gefahren abwehren und um jeden Preis überleben. Und moderne Konsolenspiele bieten all das.

Außerdem kann die Handlung in verschiedenen Umgebungen spielen – auf feindlichen Planeten, in einer Welt nach einer Zombie-Apokalypse oder auf einer „verlassenen“ Insel. Bist du bereit für die Herausforderungen? Schau dir unsere Auswahl der besten Survival-Titel für PS5. Sie werden dich auf jeden Fall für lange Zeit in ihren Bann ziehen.

Unsere Top-Empfehlungen für PS5-Survival-Spiele

Ich kann mich immer noch nicht entscheiden zwischen PS5 or Xbox Series X? Wenn du ein Fan von Survival-Spielen bist, hilft dir die heutige Auswahl vielleicht dabei, dich endgültig zu entscheiden. Nachfolgend findest du die 3 die besten Survival-Spiele auf PS5 mit Tiefe, Detailreichtum und Realismus. Überlebe, passe dich an wechselnde Bedingungen an und kämpfe um dein Leben:

Der Wald (2018) – der Maßstab für Atmosphäre und Spannung. Nach einem Flugzeugabsturz wachst du auf einer Insel auf, die nur auf den ersten Blick verlassen wirkt. Baue dir eine Unterkunft, stelle Waffen her, sammle Ressourcen und bereite dich darauf vor, in einer feindlichen Welt zu überleben. 7 Days to Die (2016) – ein Spiel mit einer prozedural generierten Welt, das während einer Zombie-Apokalypse spielt. Es bietet ein leistungsstarkes Handwerkssystem und das Überleben unter ständiger Bedrohung sowie den Schrecken des Blutmondes. Geeignet sowohl für Einzelspieler als auch für den Koop-Modus. ARK: Survival Ascended (2023) – eine riesige offene Welt zum Überleben, mit Dinosauriern und moderner Technologie. Eines der ambitioniertesten Spiele für PS5Konsolen.

Diese drei sind die Favoriten unter den Survival-Fans, aber das ist erst der Anfang. Scrolle weiter, um acht weitere Top-Tipps zu entdecken PS5 Survival-Spiele, die das Genre weiter vorantreiben – von eisiger Einsamkeit bis hin zu blankem Horror.

Die 11 besten PS5-Survival-Spiele mit fesselnden Herausforderungen

Wenn du dich gerade erst mit dem Survival-Genre vertraut machst, wird dir unsere Auswahl der besten Spiele für PS5. Diese Projekte werden sowohl bei neuen Spielern als auch bei erfahrenen Spielern Anklang finden. Die Sammlung umfasst eine große Vielfalt an Spielen, vom Überleben auf einer Insel bis zur Eroberung des unendlichen Kosmos.

1. The Forest [Das beste Horror-Survival-Spiel mit Basisbau]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen Windows, PlayStation 4, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Endnight Games Durchschnittliche Spielzeit 50–80 Stunden für Erkundung, den Aufbau einer Basis und von den Spielern selbst bestimmte Ziele Was mir gefallen hat Überleben nach einem Absturz, Aufbau einer Basis, mutierte Gegner

Einer derDie besten Ego-Shooter mit Elementen aus Handwerk, Bauen und Überleben. Der Hauptcharakter stürzt zusammen mit seinem Sohn mit dem Flugzeug ab. Das Letzte, was er sieht, bevor er das Bewusstsein verliert, ist, wie sein Sohn von einem Einheimischen auf den Schultern davongetragen wird.

Jetzt wird es erst richtig spannend. Du, eine riesige Insel, wütende Ureinwohner und jede Menge Geheimnisse. Und ganz am Anfang ist deine einzige Waffe eine Axt. Ich kann mich immer noch nicht entscheiden zwischen PS5 or Xbox Series X? Wenn du ein Fan von Survival-Spielen bist, hilft dir vielleicht der heutige Beitrag zu „The Forest“ dabei, die endgültige Entscheidung zu treffen.

Deine Aufgabe ist es, eine Unterkunft zu errichten, die dir hilft, die nächste Nacht zu überstehen. Mit der Zeit wirst du lernen, Waffen herzustellen, Wasser zu beschaffen und Tiere zu jagen. Im Mittelpunkt steht jedoch die Erkundung der Insel und die Suche nach deinem Sohn.

Das Spiel wird all jenen gefallen, die auf der Suche nach dem Die besten Survival-Spiele mit Horrorelementen. Es gibt auch einen einfachen Modus, in dem die Gegner deaktiviert sind, sodass du die Insel in aller Ruhe erkunden kannst.

Mein Fazit: Der Wald verbindet auf meisterhafte Weise Überleben, Horror und Erkundung zu einem fesselnden Erlebnis, das dich in Atem hält und gleichzeitig deine Kreativität und Durchhaltevermögen belohnt.

2. 7 Days to Die [Das beste Zombie-Survival-Spiel mit Koop- und Verteidigungsmechaniken]

Unsere Bewertung 9.9

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Plattformen Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2016 Entwickler The Fun Pimps Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 50–80 Stunden für einen normalen Survival-Durchlauf, über 150 Stunden für Langzeit-Koop- und Basisverteidigungs-Builds Was mir gefallen hat Zombie-Apokalypse, Wellenverteidigung, Ressourcen sammeln

Ein ungewöhnliches Überlebensspiel, das in einer postapokalyptischen Welt spielt. Dies ist ein prozedural generiertes Spiel, was bedeutet, dass sich jede neue Runde von der vorherigen unterscheidet. Dein Hauptziel ist es, so lange wie möglich zu überleben.

Obwohl das Spiel bereits im 2016, ist er auch heute noch aktuell. Vor allem dank neuer Ereignisse kann der Titel in die Liste der Die besten Koop-Spiele.

Das Spiel bietet ein Handwerkssystem sowie die Möglichkeit, Objekte in der Umgebung zu zerstören und zu verändern. Um dich herum gibt es eine große Anzahl von Infizierten, die alle versuchen, dich zu töten. Aber nicht nur Zombies können dich ausschalten; auch verschiedene äußere Einflüsse wie Temperatur, Krankheiten, Strahlung und Viren können dich töten.

Und wie der Titel schon andeutet, erwartet dich die größte Herausforderung auf der 7th Tag des Überlebens, in der Nacht des Blutmondes. Ich empfehle es allen Fans des am bestenPS5Spieleüber Zombies.

Mein Fazit:7 Days to Die bietet eine packende Mischung aus Zombie-Überleben, Crafting und Basisverteidigung, die jede Woche im Spiel spannend, herausfordernd und endlos wiederholbar macht.

3. ARK: Survival Ascended [Das beste Dinosaurier-Survival-Spiel mit Science-Fiction-Elementen]

Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen Windows, Xbox Series X/S, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Studio Wildcard Durchschnittliche Spielzeit durchschnittlich 240 bis 250 Stunden pro Spieler Was mir gefallen hat Dinosaurier zähmen, fortgeschrittenes Handwerk, Überleben auf der Insel

Einer derDie besten PC-Spiele, ebenfalls erhältlich auf der PS5 Konsole. Die Einstellung ist ziemlich ungewöhnlich: Überleben in einer Welt mit Dinosauriern und moderner Technologie. Das Spiel ist eine überarbeitete Neuauflage eines Klassikers, der im Jahr 2017. Das Hauptziel ist es, auf einer der mit Dinosauriern übersäten Karten zu überleben.

Du kannst aus der Ich- oder der Third-Person-Perspektive spielen, wobei sowohl Einzelspieler- als auch Mehrspieler-Modi zur Verfügung stehen. Im letzteren Du musst nicht nur auf Dinosaurier achten, sondern auch auf feindselige andere Spieler. Dies ist ein Top-Titel unter den Die besten Kampfspiele mit einem riesigen Spielbereich.

Die Spielwelt, genannt Arkhandelt von48 Quadratkilometer groß. Außerdem gibt es dort eine große Anzahl von Lebewesen, mehr als 194, darunter nicht nur Dinosaurier, sondern auch Wyvern, Greifen, Golems und Phönixe.

Wenn dir das gefällt, Die besten MMORPG-Spiele, empfehlen wir dir, „ARK: Survival Ascended“ auszuprobieren. Das Spiel bietet mehrere ähnliche Spielmechaniken – Levelaufstieg, Handwerk und Zähmung.

Ich würde dieses Spiel allen empfehlen, die nach ungewöhnlichen Spielmechaniken im Survival-Genre suchen. Es bietet die Möglichkeit, Kreaturen zu zähmen, was dir helfen kann, in dieser feindseligen Welt zu überleben.

Mein Fazit: ARK: Survival Ascended bietet eine außergewöhnliche Mischung aus Überleben, Science-Fiction und prähistorischem Abenteuer, in der du in einer atemberaubenden Welt, die von Dinosauriern beherrscht wird, bauen, kämpfen und dich behaupten kannst.

4. RUST [Das beste PvP-Survival-Spiel mit Schwerpunkt auf Raids und Spielerinteraktion]

Unsere Bewertung 9.7

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Plattformen Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Facepunch Studios, Double Eleven Durchschnittliche Spielzeit Unbegrenzt, typischerweise 50–100+ Stunden auf aktiven PvP-Servern und bei Raids Was mir gefallen hat Spieler gegen Spieler, Raids und Beuteverteilung, regelmäßige Totalausfälle

Ruhe hatte einen ziemlich harten Weg hinter sich, bevor es in die Rangliste der Die besten Multiplayer-Spiele. Und2013, wurde es nicht ernst genommen und lediglich als ein weiteres DayZKlon.

Doch die Entwickler haben alles getan, um ihr Projekt zu einem vollwertigen Überlebenssimulator zu machen. Die Handlung ist für Spiele dieser Art typisch, da Du befindest dich auf einer malerischen Insel, ohne Kleidung, nur mit einem Stein und einer Fackel bewaffnet.

Das Ziel ist es, nicht von Raubtieren oder anderen Spielern getötet zu werden. Dazu musst du Kleidung, Nahrung und Waffen sammeln. Ein weiterer entscheidender Faktor für das Überleben ist der Bau einer eigenen Unterkunft. Das kann eine bescheidene Hütte oder ein riesiger Wolkenkratzer sein.

Wie du überlebst, liegt ganz bei dir. Du kannst ein friedlicher Jäger sein oder dich einer Bande von Schlägern anschließen, die andere Spieler auf der Karte in Angst und Schrecken versetzen. Vergiss nicht, die der beste Monitor für PS5 damit Sie optimal in das Geschehen auf dem Bildschirm eintauchen können.

Mein Fazit: RUHE bietet ein unerbittliches und spannendes PvP-Überlebenserlebnis, bei dem Strategie, Raids und die Interaktion mit anderen Spielern jeden Moment deines Kampfes ums Überleben bestimmen.

5. Subnautica [Das beste Einzelspieler-Survival- und Erkundungserlebnis unter Wasser]

Unsere Bewertung 9.6

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Plattformen Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Unknown Worlds Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 25–40 Stunden für die Hauptgeschichte, über 60 Stunden für die vollständige Erkundung und den Aufbau der Basis Was mir gefallen hat Unterwassererkundung, Baupläne erstellen, außerirdische Biome

Unter Wasser ist ein Survival-Abenteuerspiel aus der Ego-Perspektive, das in einer riesigen offenen Welt spielt. Vor dir liegt eine unberührte, unerforschte Welt, in der du nie weißt, wie weit du kommen wirst. Im Spiel kannst du Ausrüstung herstellen und dein Tauchboot aufrüsten. So können Sie neue Gebiete entdecken.

Unter Wasser spielt in der fiktiven Welt von 4546B. Es ist die perfekte Welt für Sci-Fi-Fans. Es ist ein riesiger Ozean mit Inseln und eigenen Stränden. Das Leben hier ist ganz anders als auf der Erde. Es gibt zwar ein paar klassische Survival-Elemente, aber das Spiel wird vor allem diejenigen ansprechen, die ein entspanntes Spielerlebnis schätzen.

Und vergiss nicht, dir eines der best PS5 headsets; mit ihnen wird das Eintauchen in die Welt des kosmischen Ozeans noch unvergesslicher.

Mein Fazit: Unter Wasser bietet ein fesselndes Unterwasser-Überlebensabenteuer, das Erkundung, Handwerk und außerirdische Biome zu einem packenden Einzelspieler-Erlebnis verbindet.

6. Minecraft [Das beste kreative Sandbox-Survival-Spiel für alle Altersgruppen]

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen Windows, macOS, Linux, Android, iOS, iPadOS, Xbox 360, Raspberry Pi, Windows Phone, PlayStation 3, Fire OS, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation Vita, Wii U, Apple TV, tvOS, Samsung Gear VR, Nintendo Switch, New Nintendo 3DS, PlayStation VR, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2011 Entwickler Mojang Studios Durchschnittliche Spielzeit Unendlich, 20–40 Stunden, um wichtige Meilensteine im Spielverlauf wie den Enderdrachen zu erreichen Was mir gefallen hat Freies Bauen, Block-Mining, Erkundung der Welt

Eines der bekanntesten Sandbox-Spiele, bei dem die Handlungsfreiheit im Mittelpunkt steht. Für Erkundungen und das Überleben steht eine nahezu grenzenlose offene Welt zur Verfügung. Das Spiel nutzt prozedurale Generierung, sodass jede neue Karte anders ist als die vorherige.

Das Hauptmerkmal des Spiels ist, dass jedes Element aus dreidimensionalen Blöcken besteht. Sie können recycelt und zur Herstellung von Gegenständen, Waffen und Werkzeugen verwendet werden. Blöcke dienen außerdem zum Bau von Gebäuden und verschiedenen Mechanismen.

Du entscheidest selbst, was du in diesem Spiel machst: Gegenstände herstellen, Ressourcen sammeln, gegen Monster kämpfen oder sich mit anderen Spielern messen. Ursprünglich galt das Spiel als Indie-Projekt, doch mittlerweile hat es sich zu einer legendären Spielereihe mit mehreren Ablegern entwickelt: Minecraft: Story-Modus, Minecraft Earth, Minecraft DungeonsundMinecraft Legends.

Mein Fazit: Bergbau, Handwerk bietet ein unendlich kreatives und fesselndes Sandbox-Survival-Erlebnis, bei dem Spieler jeden Alters ihre eigenen Welten erkunden, erschaffen und gestalten können.

7. No Man’s Sky [Das beste Weltraum-Survival-Spiel mit unbegrenzter Planetenerkundung]

Unsere Bewertung 9.4

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Plattformen Windows, macOS, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2016 Entwickler Hallo, liebe Spieler Durchschnittliche Spielzeit Unbegrenzt, 30–50 Stunden bis zum Erreichen der wichtigsten Meilensteine Was mir gefallen hat Prozedural generierte Planeten, Handwerk und Upgrades, Raumfahrt

No Man’s Sky ist ein Survival-Abenteuer aus der Ego-Perspektive, das in einer futuristischen Welt spielt. Es handelt sich um ein riesiges Universum, das du mit deinem eigenen Raumschiff erkunden wirst. Du hast die Möglichkeit, mit verschiedenen Formen außerirdischen Lebens zu interagieren.

Hier gibt es jede Menge zu erleben: Ressourcen sammeln, Weltraumschlachten und das Erfüllen von NPC-Missionen.

Die Handlung des Spiels spielt in einer alternativen Version unseres Universums. Es besteht aus 256 Galaxien, jeweils mit über 20 Milliarden Sternensysteme and 80 Milliarden Planeten. Dank der prozeduralen Generierung verfügt das Spiel über eine der Die größten Karten in PS5-Videospielen das je geschaffen wurde. Und selbst wenn alle Spieler ihre Kräfte bündeln, ist es schlichtweg unmöglich, das Universum vollständig zu erkunden.

Du bist auch nicht auf Konsolen beschränkt. Es handelt sich um ein plattformübergreifendes Projekt, wenn du also ein guter Gaming-Laptop, vergiss nicht, zu spielen No Man’s Sky sobald du die Gelegenheit dazu hast.

Mein Fazit: No Man’s Sky bietet ein endloses und atemberaubendes Weltraum-Überlebensabenteuer, in dem die Spieler ein nahezu unendliches Universum erkunden, Dinge herstellen und sich darin entfalten können.

8. The Long Dark [Bestes realistisches Überlebensspiel bei kaltem Wetter]

Unsere Bewertung 9.3

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Plattformen Windows, macOS, Xbox One, Linux, PlayStation 4, Nintendo Switch, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2017 Entwickler Hinterland Studio Inc Durchschnittliche Spielzeit 25–40 Stunden im Story-Modus, über 100 Stunden im Überlebens- und Herausforderungsmodus Was mir gefallen hat Realistisches Überleben, Kälte und Hunger, Einzelspielermodus

Ein postapokalyptisches Action-Adventure-Spiel aus der Ego-Perspektive. Manche Spieler mögen die Grafik als schlicht bezeichnen, aber auf der bester Fernseher fürPS5… selbst in diesem stilisierten Look sieht alles großartig aus. Außerdem spielen die Grafiken hier keine große Rolle; Während des Spiels liegt der Fokus ganz auf der Handlung.

Das Spiel erzählt die Geschichte des Piloten Will McKenzie, der während eines Fluges in einen geomagnetischen Sturm geriet und auf Bear Island abstürzte. Er wurde von seiner Begleiterin, Dr. Astrid, getrennt.

Nun muss McKenzie überleben, eine Unterkunft finden und Astrid retten. Im Laufe der Geschichte wird er die Figuren kennenlernen und verschiedene Aufgaben erfüllen, um das Geheimnis des seltsamen Sturms zu lüften.

Das Überleben hängt hier sowohl vom Sammeln von Ressourcen als auch vom Durchstehen der Kälte ab. Strom gibt es nur während der Nordlichter. Auch Wölfe und andere wilde Tiere stellen eine Gefahr dar.

Mein Fazit:The Long Dark bietet ein spannendes und fesselndes Überlebenserlebnis in der Kälte, bei dem Einfallsreichtum und sorgfältige Planung entscheidend sind, um in der rauen Wildnis zu überleben.

9. Days Gone [Das beste storybasierte Open-World-Survival-Spiel mit Zombiehorden]

Unsere Bewertung 9.2

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Plattformen PlayStation 4, Windows, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2019 Entwickler Bend Studio Durchschnittliche Spielzeit 35–50 Stunden für die Hauptgeschichte, über 70 Stunden für die vollständige Erkundung und Nebenmissionen Was mir gefallen hat Handlungsorientiert, Zombiehorden, Motorradfahren

Ein Einzelspieler-Actionspiel im Survival-Horror-Genre, das in einer riesiges PS5-Spiel mit offener Welt. Es bietet alles, was Fans des Genres lieben: Stealth, Action, Zombiehorden und das Sammeln von Ressourcen. Eine besondere Note verleiht das Motorrad, mit dem man die postapokalyptische Welt erkunden kann.

Das Spiel spielt in den USA, doch ein mysteriöser Virus hat den gesamten Planeten befallen. Aus den Erinnerungen der Überlebenden geht hervor, dass alles innerhalb eines einzigen Tages zusammengebrochen ist. Städte verwandelten sich in Friedhöfe, und Flugzeuge stürzten einfach vom Himmel. Und das Hauptziel der Menschen wurde klar: um jeden Preis zu überleben.

Fast die gesamte Weltbevölkerung wurde von einem Virus infiziert, das normale Menschen in Zombies (Freaks) verwandelt. Die Gefahr geht jedoch nicht nur von den Freaks aus, sondern auch von anderen Überlebenden, von denen viele zu skrupellosen Plünderern geworden sind.

Mein Fazit: Days Gone verbindet fesselnde Erzählkunst, intensives Zombie-Survival und die Erkundung einer offenen Welt und bietet so ein spannendes postapokalyptisches Erlebnis.

10. Raft [Das beste Koop-Überlebensspiel auf See mit Schwerpunkt auf dem Herstellen von Gegenständen]

Unsere Bewertung 9.1

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Plattformen Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022 Entwickler Redbeet Interactive Durchschnittliche Spielzeit 30–60 Stunden für einen Durchlauf der Hauptstory, über 80 Stunden für Perfektionisten oder langfristige Koop-Spieler Was mir gefallen hat Koop-Überleben auf einem Floß, Trümmer sammeln, Haie und Handwerk

Ein weiteres Sandbox-Spiel im Überlebensmodus, eines der Die besten Indie-Spiele. Hier musst du auf einem Floß mitten auf dem Ozean überleben. Zu Beginn hast du nur ein paar Bretter unter dir, einen Haken und ein Seil. Und überall um dich herum – Haie, die dich als leichte Beute betrachten.

Neben Haien birgt der Ozean viele Ressourcen. Mit dem Haken ziehst du sie auf das Floß und verwendest sie dann zum Basteln. Alles, was wie gewöhnlicher Müll aussieht, hilft dir dabei, eine echte schwimmende Festung zu bauen.

Die Welt wird zufällig generiert, und während du segelst, kannst du auch auf Inseln landen. Dort findest du jede Menge nützliche Ressourcen. Vergiss die klassischen Überlebenselemente nicht – das Sammeln von Nahrung und Wasser.

Außerdem gibt es einen Koop-Modus. Du kannst dich aufmachen, den Ozean zu erobern und gemeinsam mit einem Freund Haie zu jagen.

Mein Fazit: Raft bietet ein unterhaltsames und herausforderndes Koop-Überlebenserlebnis, bei dem Meereserkundung, Handwerk und Teamwork kombiniert werden, um den Elementen und Raubtieren zu trotzen.

11. Abiotischer Faktor [Das beste Koop-Spiel für Wissenschaft, Überleben und Handwerk]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Entwickler Deep Field Games Durchschnittliche Spielzeit 20–40 Stunden für den ersten Durchgang; 80–100 Stunden, um 100 % der Erfolge zu erreichen Was mir gefallen hat Laboratmosphäre, raffinierte Gestaltung, spannende Verteidigungsszenen, Koop-Synergie, solide Ausführung

Abiotischer Faktor versetzt dich in eine riesige Forschungsanlage, in der alles schiefgelaufen ist – halb „Half-Life“, halb Survival-Sandbox. Du bist nicht einmal ein Soldat, sondern ein Wissenschaftler, bewaffnet mit Altmetall, Klebeband und viel zu viel Neugier. Das Ziel ist einfach: Bauen, überleben und herausfinden, was die G.A.T.E.-Kaskade zerstört hat.

Der Clou ist die Kulisse. Anstatt Bäume in einem Wald zu fällen, Du bastelst Bürostühle zusammen, verlegst Stromkabel und verwandelst alte Laborgeräte in Waffen und Barrikaden. Das Handwerk wirkt einfallsreich und ist fest in der Spielwelt verankert, während der Koop-Ablauf jede Spielsitzung zu einer kleinen Forschungsexpedition macht. Ein Spieler baut, ein anderer verteidigt, wieder ein anderer kocht – Chaos, aber ein cleveres Chaos.

Die Version 1.0 sorgt für mehr Struktur und einen ausgefeilteren Eindruck: umfassendere Story-Inhalte, bessere Raids und ein flüssigerer Spielfortschritt. Es ist auch auf eine trockene, wissenschaftliche Art lustig und lässt Raum für Slapstick, ohne die Immersion zu stören. Jeder Überfall stellt deine Planung auf die Probe, und jede Basis fühlt sich ganz und gar wie deine eigene an.

Ich fand es toll, wie mich jede neue Entdeckung dazu anspornte, noch mehr zu experimentieren. Es ist dieser „Aha“-Effekt, den wir alle so lieben, nur umhüllt von Neonlicht und Unternehmenspanik. Abiotischer Faktor ist alles andere als nur ein weiteres Spiel, bei dem es ums Basteln und Grinden geht. Es ist ein eine originelle, kreative Neuinterpretation des Genres das Verstand ebenso belohnt wie rohe Kraft.

Mein Fazit: Abiotischer Faktor bietet ein cleveres und fesselndes Koop-Überlebenserlebnis, das einfallsreiches Handwerk, spannende Verteidigungsaktionen und wissenschaftliche Neugier in einer einzigartig fesselnden Welt vereint.

Mein Gesamtfazit zu den besten PS5-Survival-Spielen

Jeder Survival-Fan sucht nach etwas anderem, daher würde ich hier ansetzen:

Für Story-Jäger > Der Wald . Eine beklemmende Atmosphäre, ein spannungsgeladenes Tempo und eine Geschichte, die sich durch Erkundung statt durch Zwischensequenzen entfaltet.

> . Eine beklemmende Atmosphäre, ein spannungsgeladenes Tempo und eine Geschichte, die sich durch Erkundung statt durch Zwischensequenzen entfaltet. Für Bauunternehmer und Strategen > 7 Days to Die . Umfangreiches Crafting, endlose Basis-Upgrades und ein Spielrhythmus, der dich zwischen den Blutmonden auf Trab hält.

> . Umfangreiches Crafting, endlose Basis-Upgrades und ein Spielrhythmus, der dich zwischen den Blutmonden auf Trab hält. Für Entdecker der offenen Welt > ARK: Survival Ascended . Riesige Karten, Dinosaurier und der ständige Spagat zwischen Technik und Überleben.

> . Riesige Karten, Dinosaurier und der ständige Spagat zwischen Technik und Überleben. Für PvP-Adrenalinjunkies > RUHE . Brutale Überfälle, kein Sicherheitsnetz und dieser Rausch des Überlebens, wenn alle darauf aus sind, dir deine Beute wegzunehmen.

> . Brutale Überfälle, kein Sicherheitsnetz und dieser Rausch des Überlebens, wenn alle darauf aus sind, dir deine Beute wegzunehmen. Für Einzelabenteurer > Unter Wasser. Isolation, Entdeckungen und eine Welt, in der Geduld und Neugierde mehr zählen als rohe Gewalt.

Jedes spricht einen anderen Nerv an – Angst, Kreativität, Chaos oder Staunen –, doch alle vermitteln dieses unverfälschte Gefühl des Überlebenskampfes, das das Genre ausmacht.

Häufig gestellte Fragen