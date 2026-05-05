Los 10 mejores skins de guantes de CS2 en 2026

Los mejores guantes CS2 Las ofertas están siempre a la vista: envuelven cada arma que empuñas en primera persona, cada partida que juegas. A diferencia de la mayoría de los objetos cosméticos en Counter-Strike 2, los guantes nunca se quitan de la pantalla. Tanto si buscas guantes deportivos CS2 los guantes de golf que los jugadores consideran el estándar CS2 por los que los coleccionistas pagan un sobreprecio, o los mejores guantes baratos CS2 En Extraordinary, cada par tiene la misma tasa de caída del 0,26 %, al igual que los cuchillos.

Los precios oscilan entre unos 113 dólares para los mejores guantes económicos CS2 en estado usado, hasta 28 627 dólares por uno nuevo de fábrica Guantes deportivos | La caja de Pandora. Los precios de los «Float» varían considerablemente dentro de un mismo diseño, los guantes no tienen ninguna variante StatTrak y se pueden conseguir a través de cajas específicas, el Mercado de Steam o plataformas de terceros.

Nuestra selección de los mejores guantes para CS2 en 2026

Estas diez selecciones representan los mejores guantes CS2 que ofrece en todos los rangos de precios, desde los mejores guantes económicos CS2 desde menos de 115 dólares hasta piezas de coleccionista de más de 28 000 dólares. Se incluyen todos los tipos de guantes, incluidos los guantes deportivos CS2, guantes de conductor CS2, guantes de moto y guantes especializados.

Las diez son de rareza «Extraordinaria», el mismo nivel que CS2 cuchillos: ambos tienen una tasa de aparición del 0,26 %. Tanto si buscas los mejores guantes baratos CS2 ofertas o los guantes para conductores de mayor calidad CS2 Si es así, estas son las selecciones que vale la pena conocer.

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Probabilidades de rareza de los casos

Cada estuche de armas en CS2 tiene la misma estructura de rareza fija. Tanto si abres la mejor caja de guantes CS2 la caza de los coleccionistas – la Funda para guantes for La caja de Pandora– o unFunda Revolution para guantes deportivos CS2selecciones comoVariante de bronce, se aplican estas probabilidades.

Raridades de la piel Probabilidades de caída (%) Especificaciones militares ( Azul ) 79,92 % Restrito ( Morado ) 15,98 % Clasificado ( Rosa ) 3,2 % Secreto ( Red ) 0,64 % Objeto especial poco común ( Oro ) 0,26 %

Estas cifras proceden de un seguimiento agregado de la comunidad basado en más de 10 000 aperturas de cajas por tipo de caja. Los guantes se incluyen en el grupo «Extraordinario» con un 0,26 %: aproximadamente un guante por cada 385 aperturas. Para la mayoría de los jugadores, comprar directamente es más fiable que abrir cajas a la hora de buscar los mejores guantes. CS2tiene.

Las mejores skins para guantes en CS2

Las mejores skins para Guantes que se muestran a continuación han sido seleccionadas para calidad del diseño, resistencia exterior, ydemanda de la comunidad. El estado de conservación es un factor muy importante en esta categoría: el desgaste se aprecia claramente en los guantes en primera persona, y los ejemplares «Factory New» pueden costar varias veces más que las versiones «Field-Tested». Ningún par de esta selección cuenta con la variante StatTrak, por lo que el atractivo visual y la rareza «Extraordinary» son los únicos factores que determinan su valor.

Precio del producto:301,55 $ – 3.256,76 $ / 278,43 € – 3.012,50 € / 241,24 £ – 2.607,70 £

Rareza:Extraordinario

Origen del caso:Caja de embrague o caja de revoluciones

Clave correspondiente: Llave de la caja del embrague o llave de la caja de revoluciones

The Guantes deportivos | Amphibiousson loslos mejores guantesCS2tendrá en 2026. Ningún otro material en los guantes deportivos CS2 Esta categoría combina el valor individual basado en patrones con la demanda constante de la comunidad que Anfibiose mantiene respecto al año anterior. El camuflaje en tonos verde azulado y gris en el ámbito de los guantes deportivos CS2 El diseño cambia de aspecto según la iluminación y el arma que se empuñe; nada más en los mejores guantes CS2 El mercado se parece bastante a eso. Los precios oscilan entre €301.55 en «Marcado por la batalla» a €3,256.76 en Factory New, con el Funda Revolution ofreciendo una segunda fuente.

Por qué lo elegimos Guantes deportivos | Amphibious encabezan esta lista como los mejores guantes CS2 se debe a su diseño de camuflaje en tonos verde azulado y gris basado en patrones, a la gran demanda del mercado y al valor de cada ejemplar, que beneficia a los compradores que comprueban la presencia de tonos verde azulado antes de la compra.

La variedad de diseños es el principal atractivo de los guantes deportivos CS2 segmento. Una mayor concentración de verde azulado en el dorso hace que algunos ejemplares superen el rango indicado. El mejor caso para los guantes CS2 aquí está el Caja del embragueo elFunda Revolution.

¿Qué opinan los jugadores?

AmphibiousFN

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Las Amphibious son el único par que nunca cambio. Ese estampado verde azulado, visto en primera persona, no se parece a nada de lo que hay en CS2. Tienen un diseño limpio con una buena cobertura y combinan con todo. Son los mejores guantes del juego.

★ LOS MEJORES GUANTES PARA LA PIEL Guantes deportivos | Amphibious Compra en SkinBaron

Precio del producto:135,87 $ – 2.036,11 $ / 125,68 € – 1.883,40 € / 108,90 £ – 1.630,89 £

Rareza:Extraordinario

Origen del caso:Caja «Operación Colmillo Roto», caja «Retroceso» o caja «Mordedura de serpiente»

Clave correspondiente: Clave de la operación «Broken Fang», clave de la operación «Recoil» o clave de la operación «Snakebite»

The Guantes especializados | Marble Fadetraeruna mezcla con degradado completo de tonos morados, dorados y rojos al formato de guantes especializados: uno de los mejores guantes, con un diseño muy llamativo CS2 opciones de esta lista. La disponibilidad en múltiples fuentes hace que el piso «Battle-Scarred» siga estando disponible en €135.87, lo que los convierte en una de las mejores opciones en cuanto a guantes económicos CS2 en el segmento más económico del mercado especializado. Los ejemplares nuevos de fábrica alcanzan €2,036.11. El gradiente se mantiene bien en «Field-Tested», lo que convierte a FT en el nivel de compra recomendado. El mejor argumento a favor de los guantes CS2aquí está elCaja de recambio – la más negociada de las tres fuentes.

★ LA COMBINACIÓN DE COLORES MÁS LLAMATIVA Guantes especializados | Marble Fade Compra en SkinBaron

Precio del producto:279,39 $ – 2.575,00 $ / 258,34 € – 2.381,88 € / 223,90 £ – 2.063,75 £

Rareza:Extraordinario

Origen del caso:Caja «Operación Colmillo Roto», caja «Retroceso» o caja «Mordedura de serpiente»

Clave correspondiente: Clave de la operación «Broken Fang», clave de la operación «Recoil» o clave de la operación «Snakebite»

Los mejores guantes para conductores CS2 elegir entre una rareza extraordinaria, la Guantes para conducir | Snow Leopardcaracterísticaun estampado de piel exótica en tonos crema y gris a lo largo de los guantes del conductor CS2 modelo: de estilo deliberadamente lujoso sin recurrir a colores llamativos. Los precios oscilan entre €279.39 en «Marcado por la batalla» a €2,575.00 en Factory New. El definición de «mancha de leopardo» Se ablanda con el uso. Probado en la práctica con guantes de conductor. CS2, lo que convierte a «FN» y «Minimal Wear» en los niveles de compra más recomendables. Para encontrar los mejores guantes CS2 elige un diseño neutro con estampados exóticos, Leopardo de las nieves no tiene equivalente en los guantes de piloto CS2 segmento. El mejor argumento a favor de los guantes CS2 para estos guantes de conducir CS2la elección es laCaja de recambio. Si tienes pensado abrir una cuenta en lugar de comprar directamente, nuestra guía sobre el los mejores casos para abrir CS2 analiza qué casos ofrecen la mejor relación calidad-precio por apertura.

★ EL ESTAMPADO EXÓTICO MÁS ELEGANTE Guantes para conducir | Snow Leopard Compra en SkinBaron

Precio del producto:112,70 $ – 706,06 $ / 104,25 € – 652,00 € / 90,39 £ – 565,22 £

Rareza:Extraordinario

Origen del caso:Caja de embrague o caja de revoluciones

Clave correspondiente: Llave de la caja del embrague o llave de la caja de revoluciones

The Guantes de moto | Polygon son la mejor opción para los mejores guantes baratos CS2 en el nivel Extraordinario. Que€112.70 A pesar de sus marcas de batalla, los Polygon tienen el precio más bajo, junto con otros, de entre todos los mejores guantes económicos CS2 opciones de esta lista. El diseño geométrico en verde azulado oscuro El diseño de los guantes de moto se mantiene en buen estado en cualquier condición: la paleta de colores oscuros se desgasta sutilmente, por lo que los ejemplares probados sobre el terreno en el 130–200 dólares Esta gama sigue ofreciendo una buena relación calidad-precio como los mejores guantes económicos CS2 selecciones. «Factory New» alcanza €706.06. El mejor argumento a favor de los guantes CS2eso daPolígonoes elFunda Revolution – sigue siendo una entrega activa con llaves fácilmente disponibles – un enfoque similar al de recoger el el más baratoCS2 cuchillo muestras de casos activos.

★ LOS MEJORES GUANTES CON DIBUJOS Guantes de moto | Polygon Compra en SkinBaron

Precio del producto:113,48 $ – 669,90 $ / 104,95 € – 619,35 € / 90,97 £ – 536,42 £

Rareza:Extraordinario

Origen del caso:Caja de embrague o caja de revoluciones

Clave correspondiente: Llave de la caja del embrague o llave de la caja de revoluciones

The Guantes deportivos | Bronze Morphson loslos mejores guantes baratos CS2elegir en los guantes deportivos CS2 segmento. Como los guantes deportivos más asequibles CS2 entrada en «Rareza extraordinaria», Variante de bronceofrece guantes deportivos CS2 formato: cobertura total de los dedos con una presencia en primera persona máxima, al precio más bajo del mercado en guantes deportivos CS2. Eldegradado cálido que va del bronce al oscuro va del color cobre en los dedos hasta un tono casi negro en la muñeca. Los precios oscilan entre €113.48 Marcado por la batalla €669.90 Nuevo de fábrica. Ejemplares muy usados y probados en la práctica en el 150–250 dólares de esta gama son la opción más práctica. Si prefieres una combinación de colores más fresca a un precio similar, echa un vistazo a nuestra guía sobre guantes azules enCS2.

★ LOS MEJORES GUANTES DEPORTIVOS A PRECIOS ASEQUIBLES Guantes deportivos | Bronze Morph Compra en SkinBaron

Precio del producto:364,00 $ – 8.399,95 $ / 336,70 € – 7.769,95 € / 291,66 £ – 6.727,96 £

Rareza:Extraordinario

Origen del caso:Caja de embrague o caja de revoluciones

Clave correspondiente: Llave de la caja del embrague o llave de la caja de revoluciones

The Guantes deportivos | Viceson losel más llamativo visualmente guantes deportivosCS2 has– elCombinación de colores retrowave en rosa intenso y verde azulado eléctrico no se parece a nada de lo que hay en el mercado de los mejores guantes CS2 categoría. Si te gusta esa paleta, guantes morados en CS2 también merecen la pena. Esa exigencia de diseño da lugar a uno de los márgenes de condiciones más elevados de esta lista: €364.00 en «Battle-Scarred» subiendo a €8,399.95 en Factory New. Los tonos vivos se desvanecen claramente a flotaciones más altas, razón por la cual FN justifica ese sobreprecio. El mejor argumento a favor de los guantes CS2eso daVicioes elCaja del embragueo elFunda Revolution.

Los jugadores que optan por una estética tan llamativa suelen combinar estos guantes con armas secundarias de gran impacto, como la Las mejores skins para la Deagle CS2 para completar un equipamiento coherente.

★ LOS GUANTES RETRO DEFINITIVOS Guantes deportivos | Vice Compra en SkinBaron

Precio del producto:156,02 $ – 2.239,15 $ / 144,31 € – 2.071,21 € / 124,97 £ – 1.793,62 £

Rareza:Extraordinario

Origen del caso:Caja de embrague o caja de revoluciones

Clave correspondiente: Llave de la caja del embrague o llave de la caja de revoluciones

The Guantes especializados | Fadeson losgradiente de fundación los mejores guantes CS2 lanzado en el Caja del embrague época. El acabado se deriva de desde el morado oscuro hasta el dorado en el segmento de los guantes especializados, con una demanda constante por parte de los coleccionistas desde 2018. La combinación de tonos morados y dorados queda especialmente bien con los acabados oscuros de los cuchillos; consulte nuestra Las mejores fundas para cuchillos karambit Guía de combinaciones que funcionan.

Los precios oscilan entre€156.02 Marcado por la batalla €2,239.15 Nuevo de fábrica, lo que lo convierte en uno de los mejores guantes de gama media más asequibles CS2 selecciones de la lista. Donde el Guantes especializados | Marble Fade es la opción de degradado de moda, el Fade se considera el mejor guante de todos los tiempos CS2diseño.

★ EL DESGRADUADO MÁS LEGENDARIO Guantes especializados | Fade Compra en SkinBaron

Precio del producto:1.469,45 $ – 9.970,86 $ / 1.359,24 € – 9.223,55 € / 1.176,56 £ – 7.984,68 £

Rareza:Extraordinario

Origen del caso:Funda para guantes o funda «Operación Hydra»

Clave correspondiente: Clave del estuche para guantes o clave del estuche de la Operación Hydra

The Guantes especializados | Crimson Kimono son los guantes con mayor originalidad artística que CS2 ha producido. El base de color carmesí intenso with Detalles florales japoneses estampados en seda crea una identidad digna de coleccionista que ningún diseño degradado de esta lista puede igualar. También es la opción más destacada en cualquier guantes rojos enCS2 búsqueda. Tanto el Funda para guantes and Caso «Operación Hydra» son ahora fuentes de suministro heredadas, lo que ha reducido la oferta nueva desde 2016. El €1,469.45 El suelo, marcado por las huellas de la batalla, refleja esa escasez, elevándose hasta €9,970.86 en Factory New.

Los toques oscuros y los intrincados diseños de este par garantizan que sigan siendo una opción imprescindible entre los los mejores guantes negros en CS2 para quienes buscan un contraste llamativo.

★ LOS GUANTES DE COLECCIONISTA DE ÉLITE Guantes especializados | Crimson Kimono Compra en SkinBaron

Precio del producto:469,99 $ – 9 842,66 $ / 434,74 € – 9 104,46 € / 376,49 £ – 7 882,53 £

Rareza:Extraordinario

Origen del caso:Funda para guantes o funda «Operación Hydra»

Clave correspondiente: Clave del estuche para guantes o clave del estuche de la Operación Hydra

The Guantes de moto | Spearmintson losel modelo premium más reconocible con los mejores guantes CS2mercado. Elcuero verde menta El diseño de los guantes de moto es discreto en cuanto al color, pero se reconoce al instante. Es el guante más utilizado en Counter-Strikedeportes a nivel profesional.

Tanto elFunda para guantes and Caso «Operación Hydra» son ahora fuentes antiguas, con precios a partir de €469.99 Marcado por la batalla €9,842.66 Nuevo de fábrica. Ejemplares muy usados y probados en la práctica en el Entre 500 y 1000 dólares Esta gama es la opción más práctica para iniciarse en estos guantes de primera calidad CS2 par. Si quieres ver más opciones en esta combinación de colores, nuestra guantes verdes en CS2 La guía abarca toda la gama.

★ LOS GUANTES PREMIUM MÁS LIMPIOS Guantes de moto | Spearmint Compra en SkinBaron

Precio del producto:2.879,99 $ – 28.627,23 $ / 2.663,99 € – 26.480,19 € / 2.307,99 £ – 22.926,17 £

Rareza:Extraordinario

Origen del caso:Funda para guantes o funda «Operación Hydra»

Clave correspondiente: Clave del estuche para guantes o clave del estuche de la Operación Hydra

The Guantes deportivos | La caja de Pandorason losel par más codiciado y más caro con los mejores guantes CS2mercado. Elefecto mármol verde azulado intenso en el ámbito de los guantes deportivos CS2 Este modelo tiene un aspecto que ninguna otra piel de los mejores guantes CS2 categoría puede corresponder. Publicado en 2016 a través de la Funda para guantes and Caso «Operación Hydra», ambas fuentes de obtención ya en desuso, la oferta es mínima —una dinámica de escasez similar a la de el más caroCS2 fundas para cuchillos de la misma época.

Los precios van desde €2,879.99 en Battle-Scarred —el nivel más alto de BS de esta lista— para €28,627.23 en Factory New. El estado de conservación es fundamental: la textura marmolada muestra claramente el desgaste, lo que convierte a FN y MW en el referente entre los coleccionistas para los mejores guantes CS2 ofertas de esta gama. No estamos hablando de guantes baratos, sino del santo grial de los guantes deportivos CS2 pieles. Si ya tienes un par y estás pensando en revenderlo, nuestra guía sobre cómo venderCS2 carcasas aborda las mejores plataformas y el momento más adecuado.

★ EL SANTO GRIAL DE LOS GUANTES DE CS2 Guantes deportivos | La caja de Pandora Compra en SkinBaron

Las mejores skins de guantes de CS2 que debes tener: comparación detallada

En la siguiente tabla se resumen los mejores guantes CS2 En esta guía encontrarás los guantes clasificados por rareza, rango de precios y los factores que determinan su valor de mercado. Úsala para comparar los mejores guantes económicos CS2 Comparación rápida entre las opciones básicas y las premium.

Precios actualizados a marzo de 2026.

Nombre del producto Rareza Rango de precios Descripción Guantes deportivos | Amphibious Extraordinario 301 $ – 3 257 $ Camuflaje gris verdoso; valor individual basado en el patrón Guantes especializados | Marble Fade Extraordinario 136 $ – 2 036 $ Degradado morado-dorado-rojo; fuentes diversas; todos los exteriores Guantes para conducir | Snow Leopard Extraordinario 279 $ – 2.575 $ Estampado de piel exótica; tonos claros; delicado Guantes de moto | Polygon Extraordinario 113 $ – 706 $ Motivo geométrico; la entrada «Extraordinario» más baja se encuentra aquí Guantes deportivos | Bronze Morph Extraordinario 113 $ – 670 $ Degradado en tonos bronce oscuro; la mejor opción en guantes deportivos económicos Guantes deportivos | Vice Extraordinario 364 $ – 8 400 $ Retrowave en rosa y verde azulado; prima de FN muy elevada; diseño icónico Guantes especializados | Fade Extraordinario 156 $ – 2 239 $ Degradado morado y dorado; diseño clásico de la funda Clutch Guantes especializados | Crimson Kimono Extraordinario 1.469 $ – 9.971 $ Estampado floral en seda; estuche clásico; pieza de coleccionista de élite Guantes de moto | Spearmint Extraordinario 470 $ – 9 843 $ Cuero verde menta; stock de temporada pasada; fácil de combinar Guantes deportivos | La caja de Pandora Extraordinario 2.880 $ – 28.627 $ Mármol verde azulado; el más caro; considerado el santo grial

Los precios que aparecen en Eneba Hub se facilitan únicamente a título informativo y reflejan las condiciones del mercado en el momento de su publicación. El valor de los productos puede variar con frecuencia debido a la oferta, la demanda y las actualizaciones del juego, por lo que no podemos garantizar su exactitud ni su valor futuro.

Diferencias de precio entre los mejores guantes CS2 El mercado se remonta a demanda de diseñoand desgaste visible. La diferencia entre los mejores guantes económicos CS2 «Floor» a 112,70 $ y «Vice» a 364 $; «Battle-Scarred» es un buen ejemplo de ello, a pesar de que ambas proceden del mismo lote. Las copias en estado «Field-Tested» y «Minimal Wear» suelen ofrecer el mejor equilibrio entre calidad visual y precio.

Reflexiones finales sobre los mejores guantes que ofrece CS2

Tras analizar todos los modelos de esta lista, hay tres opciones que destacan como los mejores guantes CS2 tendrá en 2026 —ordenados en el mismo orden en que aparecen arriba:

Guantes deportivos | Amphibious – Los mejores guantes CS2 En general. El camuflaje gris verdoso se basa en el patrón, lo que significa que los ejemplares con una cobertura intensa de verde azulado se cotizan por encima del rango indicado. La elevada demanda de la comunidad y unos guantes deportivos CS2 Su formato, que se adapta a cualquier configuración, lo convierte sin duda en el número uno.

Guantes especializados | Marble Fade – La mejor elección en cuanto a degradado. Los tonos morados, dorados y rojos se combinan de forma diferente en cada ejemplar. La disponibilidad de cajas de varios colores mantiene el precio de los «Battle-Scarred» en 135,87 $: los mejores guantes, visualmente espectaculares y más asequibles. CS2 pareja de este nivel.

Guantes para conducir | Snow Leopard – Los mejores guantes para conducir CS2 es una rareza extraordinaria. El exótico estampado de pelaje en tonos gris crema transmite una sensación de alta calidad sin necesidad de colores llamativos, y combina a la perfección con más diseños de armas que cualquier otro diseño degradado. FN y Minimal Wear muestran los guantes de conductor completos CS2impacto del diseño.

En esta categoría, el estado de flotación y el origen del caso son más importantes que en casi cualquier otro ámbito de CS2 – Comprueba ambos aspectos antes de decidirte. Si tu presupuesto es ajustado, los mejores guantes económicos CS2 en Extraordinary cuesta menos de 115 $. Si no es así, los guantes deportivos CS2 y guantes de conductor CS2 Las opciones que aparecen más arriba en esta lista merecen la pena. ¿Eres nuevo en el juego? Nuestra guía para juegos comoCounter-Strike es un buen punto de partida antes de decidirse por una configuración.

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