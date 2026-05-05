Todos los guantes rojos en CS2 en 2026

Encontrar los mejores guantes rojos CS2 Un «skin» consiste en combinar tu cuchillo, completar un equipo temático y elegir un par que mantenga su valor en todos los entornos. Guantes rojos CS2 Las máscaras se encuentran entre los productos cosméticos más populares en Counter-Strike 2, impulsados por los jugadores que crean combinaciones de guantes rojos y negros o los combinan con cuchillos como el Crimson Web o el Slaughter. Los precios oscilan entre menos de 80 dólares para las opciones más económicas y casi 10 000 dólares para los pares premium con «clean float», y todos los guantes aquí tienen una rareza «Extraordinaria»: los de nivel Oro tienen una probabilidad de aparición del 0,26 %.

Esta guía abarca todo CS2 guantes con una combinación de colores rojos en las gamas Specialist, Driver, Moto y Sport . Tanto si buscas los mejores guantes rojos CS2 Ya sea para los coleccionistas en busca de gangas o para quienes se inician en el mundo del coleccionismo, cada selección desglosa los precios, el origen de las cajas y la disponibilidad en el mercado.

Nuestras mejores opciones de guantes rojos en CS2

He comparado los precios, la disponibilidad de los modelos con acabado exterior y el impacto visual de todos los guantes rojos CS2 skins para seleccionar las mejores opciones. Entre estas nueve se incluyen piezas de coleccionista de alta gama, además de guantes rojos económicos CS2puntos de entrada.

Cada guante tiene una probabilidad del 0,26 % de ser de categoría Oro, pero el origen de la caja, el rango de disponibilidad y la demanda generan enormes diferencias de precio entre los distintos guantes. Comprender estos factores es clave para encontrar los mejores guantes rojos. CS2 ofertas al mejor precio. Tanto si estás comparando guantes rojos de alta gama CS2 Si buscas fundas o guantes rojos baratos, el estado exterior y la disposición de los motivos son más importantes que el acabado en sí.

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Casos, rarezas y probabilidades

Las probabilidades de que salgan guantes rojos al abrir la caja CS2 los aspectos son los mismos en todas las cajas de armas de Counter-Strike 2. Conocer estas tarifas de antemano ayuda a establecer expectativas realistas, tanto si vas a abrir cajas como si decides comprar directamente en el mercado.

Raridades de la piel Probabilidades de caída (%) Especificaciones militares ( Azul ) 79,92 % Restrito ( Morado ) 15,98 % Clasificados ( Rosa ) 3,2 % Secreto ( Red ) 0,64 % Objeto especial poco común ( Oro ) 0,26 %

Estos porcentajes proceden del seguimiento realizado en la comunidad a lo largo de Más de 10 000 aperturas por caja. Los guantes se colocan en 0,26 %, o más o menos1 de cada 385 casos. Ya que todos los guantes rojos CS2 La piel es de una rareza extraordinaria, incluidos los guantes deportivos CS2 opciones: las probabilidades de obtener una pareja concreta son extremadamente bajas, lo que explica sus elevados precios de mercado.

Guantes All Red CS2: la lista completa

Todos los guantes rojos CS2 la piel que hay debajo impacto visualwith accesibilidaden diferentes exteriores. La lista abarca todos CS2 guantes en tonos rojos, entre los que se incluyen varios guantes deportivos CS2 opciones junto a Especialista, Operador, yPersonatipos. Las diferencias de precio entre las skins de la misma rareza se deben a la demanda, a la oferta de las cajas y a cómo el desgaste afecta al acabado rojo. Los guantes de cajas descatalogadas cuestan más debido a su oferta limitada, mientras que las opciones disponibles actualmente, como el Funda Revolution Ofrecemos guantes rojos a buen precio CS2 puntos de entrada. Los exteriores con menos desgaste conservan los paneles rojos en mejor estado y ofrecen un contraste más nítido en los guantes rojos y negros, razón por la cual los ejemplares «Factory New» alcanzan precios considerablemente más altos que las versiones «Battle-Scarred».

Rango de precios:129,57 $ – 1.391,40 $ / 119,21 € – 1.280,09 € / 102,36 £ – 1.099,21 £

Rareza:Extraordinario

Origen del caso:Caja de embrague o caja de revoluciones

Clave correspondiente: Llave de la caja del embrague o llave de la caja de revoluciones

The Guantes especializados Crimson Web are la firmaguantes rojos CS2 los jugadores persiguen. El base de color carmesí intenso with diseño de rayas negras hace que sean rojos y negros unos guantes que se reconocen al instante y que combinan a la perfección con el Karambit Crimson Web o cualquier cuchillo rojo. Los precios oscilan entre €129.57 en «Marcado por la batalla» a €1,391.40 Nuevo, de fábrica.

Por qué lo elegimos The Guantes especializados Crimson Web aporta el look rojo más reconocible en Counter-Strike 2, que combina los emblemáticos estampados de la marca con los precios asequibles de BS y la fuerte demanda de reventa de FN.

Las ubicaciones más limpias en la red, centradas en los nudillos, alcanzan precios más elevados incluso dentro de un mismo modelo, por lo que la identificación del diseño es importante a la hora de comparar guantes rojos CS2anuncios. ElFunda Revolution mantiene este modelo en el catálogo activo de Prime, por lo que los ejemplares de BS se pueden encontrar por menos de 150 $; se trata de uno de los guantes rojos más asequibles y económicos CS2 puntos de entrada. Los guantes rojos nuevos de fábrica con bandas bien situadas se encuentran entre los mejores CS2 objetivo de los coleccionistas por su valor a largo plazo.

¿Qué opinan los jugadores?

El rey del equipamiento rojo

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Los guantes Crimson Web son el accesorio rojo clásico de CS2. Yo los combino con un karambit Crimson Web y el conjunto es imbatible. El modelo Battle-Scarred sigue quedando genial si colocas bien la red.

★ LOS MEJORES GUANTES ROJOS EN CS2 Guantes especializados Crimson Web Compra en SkinBaron

Rango de precios:78,95 $ – 859,50 $ / 72,63 € – 790,74 € / 62,37 £ – 679,01 £

Rareza:Extraordinario

Origen del caso:Caja «Operación Colmillo Roto», caja «Retroceso» o caja «Mordedura de serpiente»

Clave correspondiente: Clave de la caja «Operation Broken Fang», clave de la caja «Recoil» o clave de la caja «Snakebite»

The Guantes de piloto «Rezan the Red» son los mejores guantes rojos baratos CS2elegir entre todosCS2 guantes con un acabado carmesí. A partir de €78.95 En Battle-Scarred, son los guantes rojos extraordinarios más asequibles del mercado. Las numerosas apariciones en cajas garantizan un buen suministro y unos precios moderados, siendo el punto óptimo el estado «Desgaste mínimo» o «Probados en el campo».

The El diseño de los guantes Driver permite que los dedos queden al descubierto, lo que combina a la perfección con los conjuntos basados en guantes rojos y negros. Entre los mejores guantes rojos CS2opciones de valor,Rezan el Rojo ofrece la mejor relación entre precio e impacto visual en el caso de los guantes rojos CS2 compradores con un presupuesto limitado.

★ LOS GUANTES ROJOS CON LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO Guantes de piloto «Rezan the Red» Compra en SkinBaron

Rango de precios:268,24 $ – 5.427,97 $ / 246,78 € – 4.993,73 € / 211,91 £ – 4.288,10 £

Rareza:Extraordinario

Origen del caso:Funda para guantes o funda «Operación Hydra»

Clave correspondiente: Clave del estuche para guantes o clave del estuche de la Operación Hydra

The Guantes de conductor Crimson Weave ofrecer el aspecto de cuero rojo más emblemático de todos CS2guantes. Lostejido carmesí texturacubre toda la superficie, y tanto el Funda para guantes and Caso «Operación Hydra» se dejan de fabricar: no llega nuevo stock al mercado. Los precios comienzan en €268.24BS y alcance €5,427.97 Nota al pie. Los jugadores a los que les gusta juegos comoCounter-Strike entender por qué los cosméticos como estos tienen tanta importancia.

En el caso de las combinaciones de guantes rojos y negros de alta gama, la cobertura totalmente roja hace que Tejido carmesí más limpias que las alternativas con motivos. Las copias de FN con valores de flotación bajos se encuentran entre los guantes rojos más negociados CS2 fundas en tiendas de terceros: una opción imprescindible entre los mejores guantes rojos CS2 ofertas para coleccionistas que valoran una cobertura totalmente roja en todos los CS2guantes.

★ EL LOOK DE CUERO ROJO MÁS EMBLEMÁTICO Guantes de conductor Crimson Weave Compra en SkinBaron

Rango de precios:107,10 $ – 759,30 $ / 98,53 € – 698,56 € / 84,61 £ – 599,85 £

Rareza:Extraordinario

Origen del caso:Caja «Operación Colmillo Roto», caja «Retroceso» o caja «Mordedura de serpiente»

Clave correspondiente: Clave de la caja «Operation Broken Fang», clave de la caja «Recoil» o clave de la caja «Snakebite»

The Guantes de moto y presión arterialcaracterística diseño de un monitor cardíaco médico con detalles en rojo sobre un cuerpo más oscuro: una versión diferente de los guantes rojos en comparación con los acabados en carmesí liso. Los precios oscilan entre €107.10Buenos días€759.30 FN. Al incluirlos en tu equipamiento, aportas un toque estético distintivo a quienes echan un vistazo al los mejores guantesCS2 un mercado que busca algo más allá de los típicos colores lisos. Tres fuentes de suministro activas garantizan la disponibilidad, y el modelo básico de BS, por menos de 110 dólares, hace que estos guantes rojos sean muy económicos CS2territorio.

Los protectores articulados de la silueta Moto aportan más superficie al diseño «Blood Pressure», y este modelo queda muy bien en combinaciones de guantes rojos y negros en las que el rojo es un toque de color más que el tono dominante. Entre los mejores guantes rojos CS2 De entre todas las ofertas de la categoría Moto, esta es la opción más destacada: lo suficientemente original como para diferenciarse de los acabados carmesí habituales CS2 guantes. Los jugadores que busquen otras combinaciones de colores pueden encontrar opciones similares en guantes verdesCS2 opciones a precios similares.

★ LOS MEJORES GUANTES DE MOTOCICLISTA CON DETALLES EN ROJO Guantes de moto y presión arterial Compra en SkinBaron

Rango de precios:1.484,29 $ – 9.896,86 $ / 1.365,55 € – 9.105,11 € / 1.172,59 £ – 7.818,52 £

Rareza:Extraordinario

Origen del caso:Funda para guantes o funda «Operación Hydra»

Clave correspondiente: Clave del estuche para guantes o clave del estuche de la Operación Hydra

The Guantes especializados Crimson Kimonoson losel más caroguantes rojos CS2 tiene para ofrecer, a partir de €1,484.29 Tonterías y exageraciones €9,896.86 FN. El estampado floral de inspiración japonesa en tonos rojos intensos sobre piel oscura convierte a estos guantes en los más prestigiosos de Counter-Strike 2. ExclusivoCounter-Strikedeportes Los aficionados los ven a menudo en los equipamientos de los profesionales.

Su fondo oscuro ofrece suficiente contraste como para que aparezcan con frecuencia junto a los los mejores guantes negros CS2 ofrece productos de alta gama.

Los modelos con una intensa saturación de color rojo en ambas manos se cotizan a precios muy superiores a la media del mercado. Ambos modelos ya no se fabrican, por lo que la oferta es limitada. Para los coleccionistas que buscan los mejores guantes rojos sin excepción CS2 que el dinero puede comprar, el Kimono carmesí es, sin lugar a dudas, la élite entre todos los CS2 guantes: la pieza de prestigio definitiva en guantes rojos y negros.

★ LOS MEJORES GUANTES ROJOS DE ALTA GAMA Guantes especializados Crimson Kimono Compra en SkinBaron

Rango de precios:236,97 $ – 1 858,86 $ / 218,01 € – 1 710,15 € / 187,21 £ – 1 468,50 £

Rareza:Extraordinario

Origen del caso:Funda para guantes o funda «Operación Hydra»

Clave correspondiente: Clave del estuche para guantes o clave del estuche de la Operación Hydra

The Vendas para las manos Slaughtertrae elpatrón clásico de Slaughter a los guantes: lo mismo acabado metalizado rojo sobre plateado que convirtieron en modelos emblemáticos el Karambit Slaughter y la M9 Bayonet Slaughter. Los precios oscilan entre €236.97Buenos días€1,858.86 FN. Los jugadores buscan diamante, corazón, yángelLos patrones que presenta el acabado y las ubicaciones poco comunes alcanzan precios superiores a los del mercado.

Ambos modelos han dejado de fabricarse, por lo que el stock es limitado. Si buscas guantes rojos que combinen con el cuchillo «Slaughter», estos crean un conjunto de guantes rojos y negros muy armonioso que es difícil de imitar con cualquier otro diseño de entre todos los CS2 guantes. La entrada de BS en €237 lo que las convierte, además, en una opción de gama media entre los mejores guantes rojos CS2 ofrece a los jugadores, que ya no pueden permitirse el Kimono carmesí nivel, de forma similar a cómo guantes moradosCS2 Las pieles ofrecen opciones de gama media para diversos tipos de guantes.

★ LAS MEJORES VENDAS DE MANOS CON ESTAMPADO ROJO Vendas para las manos Slaughter Compra en SkinBaron

Rango de precios:250,12 $ – 3.838,80 $ / 230,11 € – 3.531,70 € / 197,59 £ – 3.032,65 £

Rareza:Extraordinario

Origen del caso:Caja «Operación Colmillo Roto», caja «Retroceso» o caja «Mordedura de serpiente»

Clave correspondiente: Clave de la caja «Operation Broken Fang», clave de la caja «Recoil» o clave de la caja «Snakebite»

The Guantes deportivos Slingshotson loslos guantes deportivos más limpios CS2opción para un equipo rojo y uno de los los guantes rojos más llamativos CS2 tiene en total. Negrita paneles rojos con detalles en blanco crear un look deportivo y moderno. La restricción exclusiva a FN/MW implica que no hay opciones baratas: lo que descarta los guantes rojos económicos CS2 los jugadores pueden conseguir, pero todos los ejemplares en circulación parecen estar en perfecto estado. Los precios oscilan entre €250.12Te lo prometo€3,838.80 FN. Los coleccionistas suelen combinar estas vibrantes vendas con armamento de alta gama como Las mejores skins para el AWP para completar un equipamiento coherente y de gran valor.

El contraste entre el rojo y el blanco es más marcado que en las alternativas de guantes en tonos rojos más oscuros y negros. Entre los mejores guantes rojos CS2 tiene en la categoría de deportes, el Slingshot ofrece el mayor impacto visual para configuraciones en rojo de alto contraste. Muchos jugadores a los que les gusta este nivel de saturación tan intensa también se decantan por el los mejores guantes morados CS2 para lograr un efecto igualmente llamativo en su catálogo.

★ LOS MEJORES GUANTES DEPORTIVOS ROJOS Guantes deportivos Slingshot Compra en SkinBaron

Rango de precios:203,27 $ – 1 302,71 $ / 187,01 € – 1 198,49 € / 160,58 £ – 1 029,14 £

Rareza:Extraordinario

Origen del caso:Caja «Operación Colmillo Roto», caja «Retroceso» o caja «Mordedura de serpiente»

Clave correspondiente: Clave de la caja «Operation Broken Fang», clave de la caja «Recoil» o clave de la caja «Snakebite»

The Guantes deportivos «Shamagh escarlata»entregar elel contraste más marcado entre los guantes rojos y negros entre los guantes deportivos CS2 opciones. Los intensos tonos carmesí del Shamagh escarlata crean una transición visual perfecta cuando se combina con Skins de primera categoría para el AK-47 que presentan patrones oscuros similares. El diseño de shamagh tejido en un intenso escarlata y negro da lugar a unos guantes rojos de tela CS2 aspecto, diferente al de las alternativas al cuero. Los precios oscilan entre €203.27 Buenos días€1,302.71 FN, y el tejido se mantiene en buen estado en cualquier entorno exterior.

El hecho de que provengan de tres orígenes diferentes mantiene la oferta estable y los precios son mejores de lo que sugiere la calidad visual. Aunque no son precisamente unos guantes rojos baratos CS2 En este ámbito, las copias de BS ofrecen una una opción asequible de gama media. Entre guantes rojos CS2 opciones de gama media, las Shamagh escarlata se encuentra entre el De Slingshot líneas limpias y el Variantes de bronce posicionamiento presupuestario, al igual que guantes azulesCS2 Los modelos de gama media ocupan un lugar similar dentro de su propia categoría de color.

★ EL MEJOR CONTRASTE ENTRE ROJO Y NEGRO Guantes deportivos «Shamagh escarlata» Compra en SkinBaron

Rango de precios:111,57 $ – 679,90 $ / 102,64 € – 625,51 € / 88,14 £ – 537,12 £

Rareza:Extraordinario

Origen del caso:Caja de embrague o caja de revoluciones

Clave correspondiente: Llave de la caja del embrague o llave de la caja de revoluciones

The Guantes deportivos Bronze Morphson lostop guantes rojos baratos CS2elegiren los guantes deportivos CS2 categoría. El patrón de transición se funde degradados de rojo a bronce para una versión más cálida del rojo tradicional. Los precios empiezan en €111.57Licenciatura y gorra en€679.90FN, con elFunda Revolution sigue formando parte del fondo de oferta de Prime, lo que mantiene un buen nivel de oferta.

No tendrá el mismo impacto visual que el Slingshot or Shamagh escarlata, pero a casi la mitad del precio de salida, el Variante de bronce ofrece guantes deportivos en tonos rojos CS2 sin arruinarse. El degradado en tonos rojo y bronce aporta una estética más cálida a los guantes rojos y negros. Entre los mejores guantes rojos CS2 Si tu presupuesto es limitado, aquí es donde la relación calidad-precio se une al estilo. Los coleccionistas suelen buscar armas cortas que complementen estos degradados únicos, como las diversas opciones que se pueden encontrar entre todas las máscaras de USPS en CS2 para completar su equipamiento.

Aunque estos tonos más cálidos se adaptan a determinadas configuraciones, los jugadores que buscan una estética más fresca suelen optar por guantes azulesCS2 para resaltar los artículos en stock que están en rojo.

★ LOS MEJORES GUANTES DEPORTIVOS ROJOS ECONÓMICOS Guantes deportivos Bronze Morph Compra en SkinBaron

Los mejores guantes rojos de CS2 que debes tener

La siguiente tabla ofrece un resumen basado en estadísticas de todos los guantes rojos CS2 piel en esta guía, incluidos los guantes deportivos CS2 y las selecciones de los especialistas.

Precios actualizados a febrero de 2026.

Nombre del producto Rareza Rango de precios Descripción Guantes especializados Crimson Web Extraordinario 129 $ – 1 391 $ Diseño web emblemático; suministro en dos tamaños; el mejor guante rojo para todo uso Guantes de piloto «Rezan the Red» Extraordinario 79 $ – 860 $ Precio de entrada más bajo; tres procedencias; la mejor opción en relación calidad-precio Guantes de conductor Crimson Weave Extraordinario 268 $ – 5 428 $ Cuero rojo en su totalidad; estuches descatalogados; techo máximo para guantes de conductor Guantes de moto y presión arterial Extraordinario 107 $ – 759 $ Diseño con detalles en rojo; tres casos reales; temática médica única Guantes especializados Crimson Kimono Extraordinario 1.484 $ – 9.897 $ Límite máximo de precio; valor basado en la colección; categoría de coleccionista premium Vendas para las manos Slaughter Extraordinario 237 $ – 1 859 $ Acabado clásico de Slaughter; estuches descatalogados; a juego con los cuchillos Slaughter Guantes deportivos Slingshot Extraordinario 250 $ – 3 839 $ El guante deportivo rojo más limpio; solo para FN/MW; contraste rojo sobre blanco Guantes deportivos «Shamagh escarlata» Extraordinario 203 $ – 1 303 $ Excelente contraste entre el rojo y el negro; tejido textil; precio de gama media Guantes deportivos Bronze Morph Extraordinario 112 $ – 680 $ Guante deportivo económico; suministro para uso intensivo; degradado rojo-bronce

Los precios que aparecen en Eneba Hub se facilitan únicamente a título informativo y reflejan las condiciones del mercado en el momento de su publicación. El valor de los productos puede variar con frecuencia debido a la oferta, la demanda y las actualizaciones del juego, por lo que no podemos garantizar su exactitud ni su valor futuro.

Los guantes rojos más altos CS2 los precios proceden de la escasez y la demanda para el tipo de guante – Especialistaes el que alcanza las primas más altas de todos CS2 guantes, seguidos de guantes deportivos, Operador, yPersona. ElKimono carmesí alcanza casi 10 000 dólares FN mientras que Rezan el Rojo a partir de menos de 80 dólares.

Detalles del patrón y el diseño hacer que los precios suban aún más. Paneles rojos más limpios and mayor contraste (por ejemplo, con guantes rojos y negros) suelen ser más caras que otras apariencias «Extraordinarias» similares con un efecto cromático menos llamativo. Las De Slingshot El diseño en rojo sobre fondo blanco tiene un piso más alto que el Variantes de bronce un degradado discreto, aunque ambos son excelentes opciones de guantes deportivos dentro de la gama de guantes rojos CS2 repertorio. Los jugadores suelen combinar esta estética agresiva con armas que comparten un aspecto táctico o llamativo similar, como la Las mejores skins para la MP9 actualmente disponibles en el mercado.

La disponibilidad de las condiciones divide los guantes rojos CS2 también en el mercado. Los guantes «All-exterior» ofrecen guantes rojos a buen precio CS2 Se puede adquirir a través de copias de BS, pero las primas de FN pueden ser entre 5 y 10 veces más altas. Los compradores deberían comparar primero el estado exterior y el de la pieza flotante: una pieza flotante con «desgaste mínimo» suele tener un aspecto casi idéntico al de una FN, pero a una fracción del precio.

Mi opinión general sobre los guantes rojos en CS2

Después de comparar todos los guantes rojos CS2 Si se tienen en cuenta el precio, el aspecto y la disponibilidad en el mercado, destacan tres opciones:

Guantes especializados Crimson Web – El tema rojo más destacado de todos CS2 guantes, que combinan la accesibilidad con el atractivo de los emblemáticos guantes rojos y negros, una demanda constante en el mercado de segunda mano y una de las gamas de colores exteriores más amplias entre los guantes rojos CS2carcasas.

Guantes de piloto «Rezan the Red» – La mejor opción para iniciarse en los guantes rojos económicos CS2 mercado, con precios a partir de 80 dólares y tres orígenes de envases activos.

Guantes de conductor Crimson Weave – La elección definitiva en cuero rojo. Con carcasas descatalogadas y un precio máximo de más de 5400 dólares para los modelos nuevos de fábrica, estos modelos tienen un gran valor para los coleccionistas en el mercado de segunda mano. CS2 el mercado, sobre todo para los compradores que prefieren una cobertura de color carmesí liso en lugar de acabados estampados.

Comprueba siempre los valores de flotación y la disposición de los patrones antes de decidirte: un exterior adecuado al precio adecuado marca la diferencia a la hora de elegir los mejores guantes rojos. CS2 un diseño para tu inventario.

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