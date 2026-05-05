Todos los guantes azules en CS2 en 2026

Guantes azulesCS2 Los diseños se basan en la sinergia con el cuchillo. Ningún otro color de guante en Counter-Strike 2 combina con total naturalidad con una gran variedad de acabados, desde el Cuchillo mariposa Doppler Zafiroa laKarambit de acero cementado con gema azul, el par adecuado de CS2 Los guantes azules son el toque final que completa todo el conjunto.

En 2026, el precio mínimo se sitúa ligeramente por encima de los 108 dólares para los guantes azules más económicos y asequibles CS2 los más populares, mientras que los pares «Factory New» de gama alta superan los 12 000 $. Todas las pieles de esta sección tienen una rareza «Extraordinaria», con una tasa de aparición del 0,26 % en el nivel Oro, lo que mantiene los guantes azules CS2 Los valores de mercado se mantienen altos en todos los tipos de acabado exterior.

Esta guía abarca todos los guantes azules CS2 en las categorías Moto, Deporte, Especialista, Conducción y Vendas para las manos. Cada selección desglosa los precios, el origen de las cajas y la disponibilidad en tiendas físicas para ayudarte a comparar piezas de coleccionista de alta gama con los guantes azules baratos CS2 puntos de entrada.

Nuestras mejores opciones de guantes azules en CS2

Guantes azulesCS2 La diferencia de precio entre los modelos económicos y los de gama alta es mayor que en la mayoría de los colores: la diferencia entre la opción más barata y la más cara supera los 11 000 dólares. Estos ocho modelos abarcan toda la gama, desde los guantes Moto, que cuestan menos de 115 dólares, hasta los guantes Sport, ya descatalogados, que rondan las cinco cifras.

Estos ocho son los mejores guantes azules CS2 que ofrece en todos los rangos de precios, desde los guantes azules más económicos CS2 Puntos de venta de los guantes azul oscuro de gama alta CS2 Techo de colección. Los tonos azules se desvanecen más rápido en algunos guantes que en otros a niveles de flotación más altos; ese es el detalle que la mayoría de los compradores pasan por alto, y es precisamente lo que aborda esta lista para cada modelo.

Aviso legal El contenido publicado en Eneba Hub tiene fines meramente informativos y de entretenimiento, y no debe considerarse como asesoramiento profesional, financiero o de inversión. No garantizamos beneficios ni resultados económicos, y los lectores deben tomar sus decisiones de compra de forma responsable y basándose en su propia investigación. Cualquier referencia al retorno de la inversión, al potencial de valor o a la inversión se trata de medias estadísticas basadas en datos históricos y no garantiza resultados individuales.

Probabilidades de rareza de los casos

Antes de abrir las cajas de guantes azules CS2 las skins, es útil saber con qué estás trabajando. Cada estuche de armas en Counter-Strike 2 tiene la misma estructura de aparición, y los guantes de nivel Oro se encuentran en la parte inferior de la misma.

Raridades de la piel Probabilidades de caída (%) Especificaciones militares ( Azul ) 79,92 % Restrito ( Morado ) 15,98 % Clasificados ( Rosa ) 3,2 % Secreto ( Red ) 0,64 % Objeto especial poco común ( Oro ) 0,26 %

Estos porcentajes se han obtenido a partir del seguimiento comunitario de más de 10 000 casos abiertos por cada caso. Los guantes representan el 0,26 %, es decir, aproximadamente 1 de cada 385 casos. Dado que todos los guantes azules CS2 Esta piel es de una rareza extraordinaria; las probabilidades de conseguir un par concreto son extremadamente bajas.

Guantes All Blue CS2: la lista completa

Elegir la piel adecuada entre todos los guantes azules CS2 Ofrecer significa saber qué variables influyen realmente en el precio. El origen de la edición —activa frente a descatalogada— explica la mayor parte de la diferencia entre una entrada BS de 108 dólares y una pieza de coleccionista FN de 12 000 dólares dentro del mismo nivel de rareza. La lista completa que figura a continuación incluye todos los guantes azules CS2 guantes de piel de las gamas Moto, Sport, Specialist, Driver y Sport CS2 tipos, con una sensibilidad al movimiento que se nota donde más importa para el acabado azul.

Rango de precios: 112,47 $ – 716,49 $ / 103,47 € – 659,17 € / 88,85 £ – 565,92 £

Rareza: Extraordinario

Origen del caso: Caja de embrague o caja de revoluciones

Clave correspondiente: Llave de la caja del embrague o llave de la caja de revoluciones

The Guantes de moto Polygonson los la mejor opción económica entre guantes azules CS2opciones. Eldiseño geométrico de polígonos envolturastonos azules y morados a lo largo de la silueta de la moto blindada, creando un aspecto deportivo y futurista. Los precios van desde los $112.47Buenos días€716.49 FN: el techo más bajo de todos los guantes azules CS2 en esta guía y los guantes azules baratos más asequibles CS2punto de entrada.

Por qué lo elegimos The Guantes de moto Polygon ofrecer el look azul más accesible en Counter-Strike 2, que combina un diseño geométrico futurista con el precio más bajo del mercado y un suministro activo de carcasas dobles.

Lo que distingue alPolígono aparte de otros presupuestos CS2«Guantes azules» esen qué medida se mantienen los tonos azules con valores de flotación más altos – algo que no todos los guantes pueden hacer. Tanto el Caja del embrague and Funda Revolution forman parte del fondo activo de Prime, lo que mantiene la oferta estable y los precios moderados. Si estás montando un equipo azul con un presupuesto limitado, el Polígono es, sin duda, la primera opción entre los mejores guantes azules CS2 tiene.

¿Qué opinan los jugadores?

BlueGeoPoly

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Los Polygon Motos son los guantes azules con mejor relación calidad-precio de CS2. El estampado geométrico sigue destacando incluso a distancia, y el precio no te va a costar un ojo de la cara. Yo los combino con unas Doppler Flip y el conjunto funciona de maravilla.

★ LOS MEJORES GUANTES AZULES EN CS2 Guantes de moto Polygon Compra en SkinBaron

2. Guantes Moto Cool Mint

Rango de precios: 219,97 $ – 2.999,95 $ / 202,37 € – 2.759,95 € / 173,78 £ – 2.369,96 £

Rareza: Extraordinario

Origen del caso: Funda para guantes o funda «Operación Hydra»

Clave correspondiente: Clave del estuche para guantes o clave del estuche de la Operación Hydra

The Guantes de moto Cool Mintse encuentran entreel más característico CS2guantes azulesaquí –cuero azul claro with detalles geométricos de estilo ártico se acerca más al color hielo pálido que al azul cobalto intenso. Los precios empiezan en €219.97BS y alcance€2,999.95 FN, cuyos orígenes se remontan tanto a la Funda para guantes and Caso «Operación Hydra» mantener la oferta limitada de forma permanente.

Los tonos azul claro hacen que el Menta fresca el guante más ligero de toda la gama de guantes azules CS2, que combinan a la perfección con acabados como el Butterfly Blue Steel o el Bayonet Doppler. Para los jugadores que buscan los mejores guantes azules CS2 prendas sin estampados llamativos ni contrastes marcados, las Menta fresca transmite una confianza serena frente al brillo.

★ IDEAL PARA CONFIGURACIONES MINIMALISTAS Y ELEGANTES Guantes de moto Cool Mint Compra en SkinBaron

Rango de precios: 302,34 $ – 3.145,99 $ / 278,15 € – 2.894,31 € / 238,85 £ – 2.485,33 £

Rareza: Extraordinario

Origen del caso: Caja de embrague o caja de revoluciones

Clave correspondiente: Llave de la caja del embrague o llave de la caja de revoluciones

The Guantes deportivos Amphibious are el más brillanteguantes azulesCS2 en la categoría de deportes – tejido sintético azul aguamarina withpaneles blancoscrea una estética de deportes acuáticos que destaca bajo Counter-Strike 2«La iluminación de Source 2 como ninguna otra» CS2 A este precio, los guantes azules pueden ser una buena opción. Los precios oscilan entre €302.34Buenos días€3,145.99 FN, con suministro activo tanto de Caja del embrague and Funda Revolution.

Vale la pena estar atentos a la sensibilidad de la flotación: la Anfibio pierde la claridad del agua más rápido que la mayoría CS2 guantes azules en flotaciones más altas, por lo que el rango recomendado es MW y FT. Combínalos con el AK-47 Laminado azul or AWP Hyper Beast los mejores guantes azules de alta visibilidad CS2 equipamiento.

★ LO MEJOR PARA COMBINACIONES TÁCTICAS Y ELEGANTES Guantes deportivos Amphibious Compra en SkinBaron

Rango de precios: 1.186,91 $ – 12.121,23 $ / 1.091,96 € – 11.151,53 € / 937,46 £ – 9.575,77 £

Rareza: Extraordinario

Origen del caso: Funda para guantes o funda «Operación Hydra»

Clave correspondiente: Clave del estuche para guantes o clave del estuche de la Operación Hydra

The Guantes deportivos Superconductorrepresentan eltecho de alta gama en toda la superficie todos los guantes azules CS2 tiene, a partir de €1,186.91 Tonterías y exageraciones €12,121.23FN. Eldiseño en azul oscuro y negro inspirado en los rayos es uno de los acabados más reconocibles en Counter-Strike 2 y un habitual en de gama altaCounter-Strikedeportesexistencias.

Tanto elFunda para guantes and Caso «Operación Hydra» se dejan de fabricar, lo que limita el suministro de forma definitiva. Para los jugadores que buscan los mejores guantes azules sin lugar a dudas CS2 que el dinero puede comprar, el Superconductor son los guantes azul oscuro más valiosos CS2 en el juego: la fase final para los jugadores más exigentes CS2 coleccionistas de guantes azules que suelen investigar sobre el el más caroCS2 cuchillo opciones antes de completar un equipamiento de alta gama.

★ LO MEJOR EN GUANTES AZULES DE ALTA GAMA Guantes deportivos Superconductor Compra en SkinBaron

Rango de precios: 108,04 $ – 723,25 $ / 99,40 € – 665,39 € / 85,35 £ – 571,37 £

Rareza: Extraordinario

Origen del caso: Caja de embrague o caja de revoluciones

Clave correspondiente: Llave de la caja del embrague o llave de la caja de revoluciones

The Guantes especializados Mogulsentarse€108.04 BS – elel precio más bajo de todos los guantes azules CS2 se incluye en la categoría «Especialista» y es uno de los mejores guantes azules económicos CS2 selecciones en total. El tela vintage azul y gris supera con creces lo que cabría esperar por su precio en el segmento económico CS2 guantes azules, con un aspecto elegante que no da la impresión de ser baratos.

Suministro de doble caja desde el Caja del embrague and Funda Revolution mantiene la disponibilidad constante. Si tienes pensado comercioCS2 skins a cambio de dinero más adelante, elMagnate«Su demanda constante y su bajo precio lo convierten en una de las opciones más prácticas entre los guantes azules económicos». CS2 selecciones disponibles.

★ LO MEJOR PARA UN LOOK ELEGANTE Y LUJOSO Guantes especializados Mogul Compra en SkinBaron

Rango de precios: 119,69 $ – 1 207,37 $ / 110,12 € – 1 110,78 € / 94,55 £ – 953,82 £

Rareza: Extraordinario

Origen del caso: Caja «Operación Colmillo Roto», caja «Recoil» o caja «Snakebite»

Clave correspondiente: Clave de la operación «Broken Fang», clave de la operación «Recoil» o clave de la operación «Snakebite»

The Guantes especializados para agentes de campo are los característicos guantes azul oscuro CS2elegirpara los jugadores que dan prioridad a la autenticidad táctica. Malla azul marino intenso withinserciones amarillas and protectores de nudillos azules ofrece el aspecto más característico de CT de entre todos los guantes azules CS2 opciones: los usuarios que se decantan por las paletas de colores más oscuros suelen comparar precios guantes moradosCS2 diferentes diseños antes de decidirse por el azul marino como color principal de su equipación. Los precios oscilan entre €119.69Buenos días€1,207.37 FN, con tres focos activos, mantiene un suministro más estable que la mayoría de los guantes de color azul oscuro CS2alternativas.

Los modelos FT y MW ofrecen un aspecto robusto y elegante sin tener que pagar los precios elevados de FN: el Agente de campo mantiene mejor el color a medida que se va desgastando que la mayoría CS2 Guantes azules a este precio. Para ver los mejores guantes azules CS2 Configuración del lado de la TC, junto con el Noche de bayoneta or M4A4 Poseidón. Si decides seguir adelante, sabiendo que cómo venderCS2carcasas Recurrir a plataformas de terceros te permite mantener abiertas tus opciones.

★ LO MEJOR PARA CREAR UN AMBIENTE REALISTA DE AGENCIA Guantes especializados para agentes de campo Compra en SkinBaron

Rango de precios: 204,07 $ – 1 466,36 $ / 187,74 € – 1 349,05 € / 161,22 £ – 1 158,42 £

Rareza: Extraordinario

Origen del caso: Caja de embrague o caja de revoluciones

Clave correspondiente: Llave de la caja del embrague o llave de la caja de revoluciones

The Vendas para las manos «Cobalt Skulls»son losguantes con calaveras azules CS2 lo que buscan los jugadores: el tono cobalto Este modelo es distinto de la versión con tonos morados que aparece en otros equipamientos temáticos. Los precios oscilan entre €204.07Buenos días€1,466.36 FN, determinado exclusivamente por el exterior y la flotación, sin que ninguna variación en el patrón afecte al valor.

Los jugadores suelen comparar estas envolturas de color cobalto intenso con el guantes moradosCS2 opciones a la hora de decidir entre una estética azul frío o violeta real para su equipamiento.

Los guantes con calaveras azules CS2 esta propiedad se mantiene en todas las copias – condiciónes la única variable que merece la pena comparar. La silueta envolvente de la mano proporciona al color cobalto la máxima visibilidad en primera persona, lo que hace que el Cráneos de cobalto la mejor opción de estilo urbano entre los mejores guantes azules CS2 … los jugadores que crean inventarios basados en colores suelen comparar guantes rojosCS2 opciones para una alternativa con un contraste más marcado.

★ Vendas para las manos «Cobalt Skulls» Vendas para las manos «Cobalt Skulls» Compra en SkinBaron

Rango de precios: 147,94 $ – 2.336,36 $ / 136,10 € – 2.149,45 € / 116,87 £ – 1.845,72 £

Rareza: Extraordinario

Origen del caso: Funda para guantes o funda «Operación Hydra»

Clave correspondiente: Clave del estuche para guantes o clave del estuche de la Operación Hydra

The Guantes de conductor Lunar Weaveson losla opción con la textura más distintiva en todos los guantes azules CS2 tiene – eldiseño de cuero tejido en azul oscuro de estilo retro no aparece en ningún otro guante en Counter-Strike 2. Orígenes descatalogados en el Funda para guantes and Caso «Operación Hydra» a lo que se suma la presión de la escasez, con precios que oscilan entre €147.94Buenos días€2,336.36 FN.

Los coleccionistas que valoran la rareza de estos artículos descatalogados suelen ampliar su búsqueda para incluir acabados de hoja emblemáticos, y suelen buscar el el más baratoCS2 cuchillo mariposa para combinar con una selección de guantes de alta gama.

Los exteriores de los modelos MW y FT son los que mejor muestran el tejido; el rango recomendado para CS2 jugadores que quieran que la textura se vea en primera persona. Para los mejores guantes azules CS2 una selección que antepone la artesanía a la saturación, la Tejido lunar es la opción más clara entre los productos de gama alta CS2 guantes azules de cajas descatalogadas: los jugadores que prefieren una alternativa de color más moderna suelen buscar guantes verdesCS2 carcasas de un rango de precios similar.

★ IDEAL PARA LOOKS DISCRETO Y ELEGANTE Guantes de conductor Lunar Weave Compra en SkinBaron

Los mejores guantes azules de CS2 que debes tener

La siguiente tabla ofrece un resumen basado en estadísticas de todos los guantes azules CS2 piel en esta guía. Úsala para comparar todos los guantes azules CS2 Echa un vistazo rápido antes de reducir tus opciones.

Precios actualizados a febrero de 2026.

Nombre del producto Rareza Rango de precios Descripción Guantes de moto Polygon Extraordinario 112 $ – 716 $ Opción económica en azul; estampado geométrico; techo más bajo; doble fuente de alimentación activa Guantes de moto Cool Mint Extraordinario 220 $ – 3 000 $ Estilo limpio y minimalista; fundas descatalogadas; piel azul claro con detalles en azul ártico Guantes deportivos Amphibious Extraordinario 302 $ – 3 146 $ Guante deportivo de color azul brillante; paneles en azul aguamarina; suministro de fundas protectoras Guantes deportivos Superconductor Extraordinario 1.187 $ – 12.121 $ Límite máximo de precio; diseño «Dark Lightning»; carcasas descatalogadas; gama premium Guantes especializados Mogul Extraordinario 108 $ – 723 $ Precio de entrada más bajo; color azul grisáceo vintage; diseño elegante y lujoso Guantes especializados para agentes de campo Extraordinario 120 $ – 1 207 $ Azul marino intenso; diseño táctico al estilo CT; triple fuente de alimentación activa Vendas para las manos «Cobalt Skulls» Extraordinario 204 $ – 1 466 $ Diseño con calaveras azules; estética urbana; diseño uniforme en todas las unidades Guantes de conductor Lunar Weave Extraordinario 148 $ – 2 336 $ Textura tejida de estilo retro; fundas descatalogadas; tacto sutil y de alta calidad

Los precios que aparecen en Eneba Hub se facilitan únicamente a título informativo y reflejan las condiciones del mercado en el momento de su publicación. El valor de los productos puede variar en función de la oferta, la demanda y las actualizaciones del juego, por lo que no podemos garantizar su exactitud ni su valor futuro.

Tipo de guante establece el precio máximo de los guantes azules CS2carcasas –Guantes deportivosalcanzan las primas más elevadas de todos los guantes azules CS2, seguido deEspecialista, Operador, yPersona. ElSuperconductor a 12 121 dólares FN y el Magnate A 108 $, los guantes BS se sitúan en extremos opuestos del mismo nivel «Extraordinario», lo que demuestra hasta qué punto la demanda y el origen de la caja determinan el valor. Los equipamientos de alto nivel suelen combinar estos guantes con skins de AWP de primera categoría para crear una estética coherente que mantenga el valor de mercado.

Diseño claridadhace que los precios suban aún más en cada nivel. Mayor saturación and motivos característicos– como elSuperconductor«su remate fulminante o los guantes con calaveras azules» CS2motivos en elCráneos de cobalto – conservan mejor el valor que los más sutiles CS2 guantes azules de la misma rareza. Los Anfibio and Agente de campo pierden nitidez de color más rápidamente a flotaciones más altas, mientras que el Polígono and Tejido lunar aguantan bien incluso en WW.

Estadoseparan los guantes azules CS2 caerá más bruscamente de lo que la mayoría espera. Las imitaciones de BS son las más asequibles: guantes azules baratos CS2 entrada, pero las primas de los artículos «Factory New» suelen ser entre 5 y 10 veces más altas. Los artículos «Mint» y «First-Time» ofrecen el mejor equilibrio para la mayoría de las opciones: suficiente calidad visual sin tener que pagar la prima completa de los artículos «Factory New». Si aún no sabes por dónde empezar, echa un vistazo a la los mejores casos para abrir en CS2 Un paso práctico a seguir, además de tu presupuesto para guantes.

Mi opinión general sobre los guantes azules en CS2

A lo largo dejuegos comoCounter-Strike, los productos de belleza rara vez abarcan un rango de precios tan amplio – guantes azules CS2 Las carcasas van desde opciones económicas por menos de 115 dólares hasta piezas de coleccionista de 12 000 dólares, abarcando un abanico más amplio que cualquier otro color en Counter-Strike 2.

Guantes de moto Polygon – La opción más económica de la gama de guantes azules CS2 mercado. Con doble alimentación activa y un acabado geométrico en tonos azul y morado que se mantiene incluso a altos niveles de flotación, esta es la opción más práctica y económica.

Guantes de moto Cool Mint – Los guantes azules minimalistas más elegantes CS2 opción. El cuero azul hielo y el origen de las carcasas descatalogadas les confieren un mayor valor a largo plazo que las alternativas con carcasas actuales.

Guantes deportivos Amphibious – La opción más llamativa de la gama deportiva entre los mejores guantes azules CS2 skins. Los paneles Aqua destacan claramente en la vista en primera persona, sin superar el precio de los artículos de colección descatalogados.

Los guantes azules recompensan a los compradores que se informan bien: el brillo adecuado en el guante adecuado hace que el color resalte como en ningún otro nivel de CS2 es una buena opción a la hora de elegir los mejores guantes azules CS2 para tu inventario.

Los coleccionistas que consideran que estas pieles de tonos fríos son demasiado discretas para cualquier ocasión suelen equilibrar su equipamiento con guantes rojosCS2 para garantizar que su montaje tenga el máximo impacto visual.

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