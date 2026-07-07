24 cuchillos Prisma Case en CS2 para 2026

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The Prisma Case and Prisma 2 Viviendas juntos ofrecen una de las gamas de cuchillos más completas de Counter-Strike 2. La gama de navajas «Prisma 2» abarca 24 modelos repartidos en cuatro tipos de navaja y seis acabados, desde las navajas «Navaja», de menos de 50 dólares, hasta las variantes «Cuchillo Talon Doppler Black Pearl», con un valor superior a los 4.000 dólares.

Los cuchillos de la caja Prisma atraen tanto a los jugadores que buscan un diseño para llevar consigo como a los coleccionistas que persiguen fases Doppler poco comunes. Para los jugadores que buscan información sobre qué cuchillos hay en la caja Prisma, los precios varían mucho en función del tipo de cuchillo, el acabado y el estado. El más barato es el Navaja Navaja | Rust Coat alrededor de 45 dólares, mientras que el Cuchillo Talon | Doppler Black Pearl En «Factory New», el precio supera los 4.400 dólares. La tasa de aparición del cuchillo es del 0,26 % por caja abierta, así que, tanto si piensas abrir cajas como si vas a comprarlo directamente, es importante saber cuánto vale cada skin antes de gastar el dinero.

Nuestras mejores recomendaciones: los mejores cuchillos de la caja Prisma en CS2

Los cuchillos de la gama Prisma Case que se muestran a continuación abarcan cuatro tipos de cuchillos y seis acabados. La lista comienza por el Talon, seguido del Ursus, el Stiletto y la Navaja.

Todas las texturas que hay aquí proceden de la Prisma Case or Prisma 2 Viviendas, para lo cual se necesitan las claves correspondientes a cada caja. Los criterios de selección dan prioridad a la rareza de la categoría del cuchillo, la disponibilidad en buen estado y la diferencia de precio entre los distintos tipos de cuchillos con el mismo acabado. Aunque Prisma Case Aunque los botines clasifican estos cuchillos como «objetos especiales raros» (oro), muchos mercados y bases de datos de skins también los clasifican como «cuchillos secretos». Esta guía utiliza ambos términos según corresponda, dependiendo de si se hace hincapié en la rareza del botín o en las propias skins.

En los apartados siguientes se detallan los botines de Prisma Case, los precios por skin, los niveles de rareza y qué cuchillos hay en Prisma Case and Prisma 2 Viviendas comparativas, junto con análisis detallados sobre qué cuchillos Prisma ofrecen la mejor relación calidad-precio en cada rango de precios.

Aviso legal El contenido publicado en Eneba Hub tiene fines meramente informativos y de entretenimiento, y no debe considerarse asesoramiento profesional, financiero ni de inversión. No garantizamos beneficios ni resultados económicos, y los lectores deben tomar sus decisiones de compra de forma responsable y basándose en su propia investigación. Cualquier referencia al retorno de la inversión (ROI), al potencial de valor o a la inversión se refiere a medias estadísticas basadas en datos históricos y no garantiza resultados individuales.

Caja Prisma: Probabilidades de obtención y desglose de rarezas

Muchos jugadores que buscan información sobre los cuchillos que hay en la caja Prisma se centran únicamente en los aspectos más caros, pero el verdadero debate sobre el valor empieza por los objetos que realmente se obtienen de la caja Prisma y por la rareza de los cuchillos en comparación con los aspectos estándar de las armas.

Con una tasa de aparición del 0,26 %, conseguir cualquiera de los 24 cuchillos de la caja Prisma al abrirla se acerca más a una probabilidad de uno entre 385 que a una expectativa realista. Esa diferencia entre las probabilidades de obtención y el precio de mercado es precisamente la razón por la que la mayoría de los jugadores que buscan cuchillos Prisma acaban comprándolos directamente: las cifras rara vez favorecen abrir cajas cuando se busca un acabado o un estado concreto.

Raridades de la piel Probabilidades de caída (en %) Mil-Spec ( Azul ) 79,92 % Restrito ( Morado ) 15,98 % Clasificado ( Rosa ) 3,2 % Encubierto ( Red ) 0,64 % Objeto especial poco común ( Oro ) 0,26 %

Estas entregas de fundas Prisma se basan en una gran cantidad de datos de aperturas recopilados por la comunidad y siguen el estándar CS2 Distribución confirmada por Valve. Todos los cuchillos de la caja Prisma pertenecen al nivel de objetos especiales raros, con una tasa de aparición de aproximadamente el 0,26 % —más o menos un cuchillo cada 385 aperturas—.

Debido a las bajas probabilidades de obtener cuchillos en las cajas Prisma, muchos jugadores que buscan saber qué cuchillos hay en ellas prefieren comprar directamente los cuchillos Prisma específicos en lugar de arriesgarse a abrir las cajas.

Todas las fundas para cuchillos Prisma Case: guía completa

Los jugadores que busquen información sobre los cuchillos que contiene la caja Prisma encontrarán aquí los 24 diseños: Talon, Ursus, Stiletto y Navaja, cada uno en los diseños «Diente de tigre», «Ultravioleta», «Mármol difuminado», «Acero de Damasco», «Capa de óxido» y «Doppler». Todos los cuchillos de la caja Prisma se pueden conseguir en la Prisma Case (publicado en marzo de 2019) o el Prisma 2 Viviendas, cada una de las cuales requiere sus respectivas llaves de caja. Con una tasa de aparición del 0,26 %, las cajas de Prisma son lo suficientemente escasas como para que sea importante saber exactamente cuánto vale cada skin antes de gastar en llaves.

En las secciones siguientes se desglosa cada conjunto de cuchillos Prisma por rareza, disponibilidad en función del estado y rango de precios, lo que ofrece tanto a los jugadores que se centran en el uso diario como a los coleccionistas a largo plazo una visión clara de la posición que ocupa en el mercado cada uno de los 24 cuchillos de la caja Prisma.

Precio del producto: ~512,76–694,81 $ / 464,00–628,00 € / 398,00–539,00 £

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Prisma Case / Prisma 2 Case

Clave del caso: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

The Cuchillo Talon | Diente de tigre es el acabado no Doppler más atrevido de la gama Talon de los cuchillos Prisma Case. El acabado se aplica franjas de color naranja brillante y marrón con rayas de tigre a lo largo de toda la hoja, con la característica silueta curvada en forma de garra del Talon, que confiere al diseño un trazo limpio e ininterrumpido desde el lomo hasta el filo. El lomo dentado y el mango gris claro con remaches oscuros contrastan marcadamente con la hoja de color naranja vivo, lo que convierte a este cuchillo en uno de los modelos Prisma más fácilmente reconocibles del mercado. Los precios de los cuchillos nuevos de fábrica oscilan entre €512 and €694, aunque las versiones con «desgaste mínimo» se sitúan ligeramente por debajo de ese rango.

Por qué lo elegimos Diente de tigrees el diseño de Talon de alta visibilidad con la mejor relación calidad-precio en Counter-Strike 2, que ofrece un acabado llamativo a un coste considerablemente inferior al de cualquier variante Doppler.

Esta piel está disponible únicamente en los estados «Como nueva de fábrica» y «Desgaste mínimo», y el acabado «Tiger Tooth» no cuenta con un sistema de fases: lo que ves en el anuncio es lo que te llevas. Según mis investigaciones, el Cuchillo Talon | Diente de tigre mantiene una fuerte demanda en comparación con otros acabados de Talon que no son Doppler, situándose por encima de laAcero de Damasco and Capa de óxidoopciones del mismo tipo de navaja. Los jugadores que busquen el armazón Talon y un acabado de alta visibilidad sin el precio de la Doppler encontrarán en esta la mejor opción entre las navajas Prisma de este nivel.

★ La mejor skin para el cuchillo Talon en general Cuchillo Talon «Diente de tigre» Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~254,95–1 432,25 $ / 230,00–1 296,00 € / 198,00–1 112,00 £

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Prisma Case / Prisma 2 Case

Clave del caso: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

The Cuchillo Talon | Ultravioletcuenta con unhoja plana de color gris oscuroacompañado de unmango de color morado oscuro a modo de contraste and tachuelas negras, lo que confiere al perfil curvo del Talon un aspecto limpio y monocromático que contrasta con los acabados estampados. Disponible para todo tipo de condiciones exteriores, el rango de precios oscila entre aproximadamente €254 en «Battle-Scarred» hasta más de €1,432 en el caso de los ejemplares nuevos de fábrica en perfecto estado: una diferencia que refleja una gran sensibilidad al desgaste, ya que los tonos se apagan notablemente con un uso intensivo.

Este es uno de los cuchillos de la serie Prisma Case con mayor variación de precios dentro de la gama Talon, lo cual se debe casi exclusivamente a su estado de conservación y no a las variaciones de diseño. El Cuchillo Talon | Ultraviolet muestra una actividad constante en el mercado en todas las calidades de acabado exterior, lo que lo hace accesible a compradores con distintos niveles de presupuesto. Los interesados en las mejores pieles para cuchillos en CS2 Quienes busquen un producto dentro de un amplio rango de precios descubrirán que esta es una de las opciones más versátiles del mercado.

★ El mejor diseño premium para el cuchillo Talon Cuchillo Talon Ultraviolet Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~604,97–891,46 $ / 547,00–806,00 € / 470,00–693,00 £

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Prisma Case / Prisma 2 Case

Clave del caso: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

The Cuchillo Talon | Marble Fade es uno de los cuchillos Prisma Case más complejos desde el punto de vista visual, ya que incorpora un degradado de pinturas metalizadas en tonos morado, rojo, naranja, amarillo y azul a lo largo de la hoja, con una transición limpia desde un morado intenso en la base hasta un azul intenso en la punta. La forma curvada de garra del Talon confiere al degradado un trazo natural desde la base ancha hasta la punta afilada, y no hay dos lotes de Prisma Case que presenten exactamente el mismo equilibrio cromático. Las únicas condiciones disponibles son «Nueva de fábrica» y «Desgaste mínimo», con precios que oscilan entre €604 and €891Nuevo, recién salido de fábrica.

El acabado «Marble Fade» alcanza un nivel superior al de «Tiger Tooth» dentro de la gama Talon, debido a la complejidad visual del diseño y a la demanda constante por parte de los coleccionistas. El Cuchillo Talon | Marble Fade Es una de las skins de Talon sin efecto Doppler más codiciadas del surtido de cuchillos de la caja Prisma, y los jugadores que busquen un acabado colorido y de gran complejidad a un precio inferior al de las fases Doppler encontrarán en ella la alternativa más cercana dentro de este nivel.

★ El mejor diseño colorido para el cuchillo Talon Cuchillo Talon «Marble Fade» Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~311,24–385,00 $ / 281,00–348,00 € / 242,00–299,00 £

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Prisma Case / Prisma 2 Case

Clave del caso: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

The Cuchillo Talon | Acero de Damascocaracterísticasmotivos de acero en capas, en tonos grises y plateados, con líneas onduladas a lo largo de la hoja, imitando el aspecto del auténtico acero plegado de Damasco. El patrón recorre sin interrupción toda la superficie de la hoja curvada del Talon, y el acabado presenta una estética sobria y contenida que resulta atractiva para los jugadores que prefieren un aspecto limpio y realista. Disponible en todos los acabados exteriores, los precios oscilan entre €311 to €385, con precios relativamente estables en todas las condiciones, en comparación con los acabados sensibles a las fluctuaciones del mercado.

El acabado «Damascus Steel» del mango del Talon es el más discreto de la gama Talon que no incluye los acabados «Rust-Coat» ni «Doppler». Su menor sensibilidad al desgaste, en comparación con los acabados «Tiger Tooth» o «Ultraviolet», hace que los ejemplares con «Minimal Wear» y «Field-Tested» tengan un aspecto casi idéntico al de los «Factory New», lo cual resulta práctico para los compradores que buscan cuchillos Prisma Case sin gastarse mucho dinero. Los jugadores que quieran un cuchillo Talon de esta gama sin tener que pagar el sobreprecio de los acabados «Marble Fade» o «Tiger Tooth» encontrarán en este modelo una opción sólida de gama media.

★ El mejor skin detallado para el cuchillo Talon Cuchillo Talon de acero de Damasco Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~263,48–290,52 $ / 238,00–263,00 € / 205,00–226,00 £

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Prisma Case / Prisma 2 Case

Clave del caso: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

The Cuchillo Talon | Rust Coataplica unacabado en bronce oxidado y desgastado, con efecto de óxido a lo largo de la hoja, que da la impresión de haber envejecido deliberadamente, más que de estar desgastada. Disponible únicamente en las versiones «Well-Worn» y «Battle-Scarred», el acabado es intencionadamente rugoso: la textura de la superficie, con tonos oxidados, es el elemento estético principal, no un efecto secundario del pulido. Los precios se sitúan en un estrecho rango entre €263 and €290, lo que convierte a este acabado Talon en el más asequible de toda la gama de cuchillos Prisma Case, con una diferencia considerable.

El estrecho rango de precios refleja la escasa variedad de estados de conservación y el menor número de compradores interesados en la estética de Rust Coat en comparación con Doppler o Tiger Tooth. Dicho esto, el Cuchillo Talon | Rust Coat Sigue siendo un cuchillo Covert con el armazón Talon —posiblemente el tipo de hoja más prestigioso de la caja— a una fracción del precio de otros modelos Talon. Es la opción de entrada más asequible para los jugadores que buscan específicamente un cuchillo Talon de Prisma Case sin tener que gastarse más de 500 dólares.

★ El mejor diseño para el cuchillo Talon a un precio asequible Capa de óxido del cuchillo Talon Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~836,22–4.400,00 $ / 756,00–3.980,00 € / 650,00–3.419,00 £

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Prisma Case / Prisma 2 Case

Clave del caso: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

The Cuchillo Talon | Doppler es la joya de la corona de todos los cuchillos Prisma Case y la carcasa más valiosa de toda la colección. El acabado Doppler produce un degradado de colores metálicos que cambia a lo largo de la hoja, y está disponible en ocho variantes: Doppler básico,Fase 1 (azul con tonos rosas y morados), Fase 2(rosa y morado), Fase 3 (azul oscuro y verde),Fase 4 (azul brillante y morado), Ruby (rojo intenso),Zafiro(azul puro), y Perla Negra (iridiscente oscuro). Los rangos de precios para los artículos nuevos de fábrica con un desgaste mínimo son los siguientes: Fase 1 853–1 249 dólares, Fase 2990–1.087 dólares, Fase 3836–1.500 dólares, Fase 4888–963 dólares, Ruby 2.991–3.098 dólares, Zafiro1.786–2.499 dólares, Black Pearl 2.649–4.400 dólares. Todas las variantes son nuevas de fábrica y presentan un desgaste mínimo.

La prima por el tipo de cuchillo en el armazón Talon eleva estos precios muy por encima de los de las fases Doppler equivalentes en los modelos Ursus, Stiletto o Navaja. El Perla Negra Es el skin único más raro y caro de la colección de cuchillos Prisma: su cambio de color oscuro e iridiscente a la luz es único entre todas las variantes Doppler. Los jugadores que estén explorando el mejorCS2 casos En el caso de las caídas de Prisma Case con techo alto, hay que tener en cuenta que este caso es una de las fuentes Doppler más potentes en Counter-Strike 2.

★ El mejor skin para el cuchillo «Talon» de Doppler Cuchillo Talon Doppler Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~156,49–276,52 $ / 141,00–250,00 € / 121,00–215,00 £

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Prisma Case / Prisma 2 Case

Clave del caso: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

The Cuchillo Ursus | Diente de tigretrae elrayas de color naranja y marrón, a modo de rayas de tigre a la hoja «tanto» del Ursus: una silueta más ancha y pesada que ofrece al patrón una superficie más amplia por la que desplazarse en comparación con el modelo equivalente de la serie Talon. El cuchillo Ursus presenta un diseño de hoja facetada con un pomo de impacto en la parte trasera, y el acabado «Tiger Tooth» contrasta perfectamente con el mango más oscuro de este modelo. Solo ejemplares nuevos de fábrica y con desgaste mínimo; los precios oscilan entre €156 to €276, lo que la convierte en la Tiger Tooth más asequible de entre los cuchillos de Prisma Case, después de la versión Navaja.

La diferencia en cuanto al tipo de cuchilla entre el Talon y el Ursus queda clara en este acabado: el mismo modelo «Tiger Tooth» del Talon cuesta más de 300 dólares de nuevo de fábrica. Para los jugadores que quieran la estética del «Tiger Tooth» sin tener que pagar los precios del Talon, el Cuchillo Ursus | Diente de tigre Es la mejor opción en cuanto a relación calidad-precio de los cuchillos Prisma Case con este acabado. Este modelo presenta una actividad constante en el mercado, tanto en el estado «Factory New» como en el de «Minimal Wear», y los ejemplares «Factory New» suponen un ahorro significativo respecto al modelo equivalente de Talon, con el mismo acabado llamativo y de alta visibilidad.

★ La mejor funda para cuchillos Ursus en general Cuchillo Ursus «Tiger Tooth» Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~91,93–799,99 $ / 83,00–724,00 € / 71,00–622,00 £

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Prisma Case / Prisma 2 Case

Clave del caso: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

The Cuchillo Ursus | Ultravioletaplica unhoja casi negra acompañado de unmango texturizado de color morado intenso, lo que confiere al amplio marco del tanto del Ursus un llamativo contraste bicolor. Disponible en todos los estados de conservación, el rango de precios oscila entre aproximadamente €91 en calidades de menor desgaste hasta casi €799 En el caso de los ejemplares «Factory New» de tirada limitada y baja disponibilidad: la mayor variedad en cuanto al estado de conservación de todos los acabados «Ursus» de los cuchillos Prisma Case.

La sensibilidad al desgaste es el factor determinante en la fijación de precios en este caso. Un Ursus Ultraviolet «Factory New» en perfecto estado alcanza un precio muy elevado, ya que la saturación del color morado se degrada notablemente con el uso. Según las tendencias del mercado que he observado, los ejemplares de gama media «Field-Tested», con precios que oscilan entre los 90 y los 120 dólares, constituyen el segmento de mayor volumen de ventas para este tipo de piel. Los jugadores interesados en Guantes Recoil Case y otros artículos similares, cuyo precio depende de las condiciones, se adaptarán a esta dinámica de precios.

★ La mejor funda de piel para cuchillos Ursus de gama alta Cuchillo Ursus Ultraviolet Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~177,89–290,00 $ / 161,00–262,00 € / 138,00–225,00 £

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Prisma Case / Prisma 2 Case

Clave del caso: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

The Cuchillo Ursus | Marble Fade aplica el gradiente de un remolino de azul, rojo, naranja, amarillo y, de nuevo, azul en la punta en comparación con la hoja de tanto más ancha del modelo Ursus. El armazón del Ursus proporciona al diseño «Marble Fade» una superficie mayor que la de los modelos equivalentes Stiletto o Navaja de la gama de cuchillos Prisma Case, lo que significa que el degradado de colores se distribuye de forma más uniforme por toda la cara de la hoja, en lugar de concentrarse en un extremo. Solo ejemplares nuevos de fábrica y con desgaste mínimo, con precios que oscilan entre €177 and €290 – aproximadamente un tercio de los Talon Marble Fade precio, lo que la convierte en una de las cajas Prisma más asequibles para los jugadores que desean el acabado degradado sin tener que pagar el precio de las cajas Talon.

El acabado «Marble Fade» tiene un atractivo constante para los coleccionistas en todos los tipos de cuchillos de la gama Prisma Case, y la versión Ursus es la opción de gama media entre el Talon, más caro, y los equivalentes Stiletto y Navaja, más asequibles. La variación del patrón influye en los precios de cada ejemplar concreto, ya que algunas piezas presentan una combinación más equilibrada de rojo y azul, mientras que otras tienden a tener un predominio del amarillo.

★ La mejor funda colorida para el cuchillo Ursus Cuchillo Ursus «Marble Fade» Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~91,43–128,33 $ / 82,00–116,00 € / 71,00–100,00 £

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Prisma Case / Prisma 2 Case

Clave del caso: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

The Cuchillo Ursus | Acero de Damasco es uno de los cuchillos Prisma Case más discretos, que presenta motivos ondulados en gris y plateado superpuestos a lo largo de la amplia superficie de la hoja del Ursus. El marco del Ursus ofrece al patrón de Damasco un lienzo más amplio que el de la mayoría de los demás tipos de cuchillos de la colección, con las líneas onduladas del acero que se extienden sin interrupción a lo largo de todo el perfil tanto. Disponible en todos los acabados exteriores, los precios oscilan entre €91 and €128, y su baja sensibilidad a las fluctuaciones de mercado lo convierten en una opción muy interesante de compra directa para los jugadores que prefieren comprar en lugar de esperar a que salgan en las cajas Prisma.

A este precio, el Cuchillo Ursus | Acero de Damasco Es uno de los cuchillos Prisma más asequibles para los jugadores que buscan un cuchillo Covert con el marco Ursus sin tener que pagar los precios de los modelos Tiger Tooth o Marble Fade. Su discreto acabado metálico resulta atractivo para los jugadores que prefieren la estética realista del acero a los colores vivos, y la robusta estructura del Ursus combina a la perfección con el carácter industrial del patrón de Damasco.

★ La mejor skin detallada del cuchillo Ursus Cuchillo Ursus de acero de Damasco Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~61,39–116,82 $ / 55,00–106,00 € / 48,00–91,00 £

Rareza: Objeto especial y poco común

Fuente: Prisma Case / Prisma 2 Case

Clave del caso: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

The Cuchillo Ursus | Rust Coat cubre la hoja del Ursus con un Óxido irregular y capa oxidada de color gris azulado que varía a lo largo de la superficie en función del nivel de desgaste: los grados de menor desgaste presentan un tono más azul grisáceo, mientras que los de mayor desgaste tienden hacia un óxido de color naranja-marrón. Disponible únicamente en los grados «Well-Worn» y «Battle-Scarred» (rango de flotación de 0,40 a 1,00), el acabado está diseñado para dar la impresión de estar corroído y marcado por el uso en combate. Los precios oscilan entre €61 and €116, lo que la convierte en la opción más económica de la gama de cuchillos Prisma Case de nivel Ursus.

El estrecho rango de precios y la escasa disponibilidad de vehículos en buen estado hacen que el Capa de óxido en una gama predecible con poca variación. Para los usuarios a los que les atrae el acabado «Rust Coat» por sí mismo —el aspecto envejecido a propósito tiene su propio nicho entre los coleccionistas—, esta es la mejor relación calidad-precio para este tipo de cuchillo, fuera de la gama Navaja. El mango Ursus aporta una presencia física de la que carece la versión Navaja, más pequeña.

★ La mejor funda para cuchillo Ursus a un precio asequible Capa de óxido del cuchillo Ursus Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~258,00–2.202,34 $ / 233,00–1.992,00 € / 200,00–1.712,00 £

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Prisma Case / Prisma 2 Case

Clave del caso: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

The Cuchillo Ursus | Doppler Es uno de los cuchillos Prisma más valiosos de la colección, ya que incluye las ocho variantes Doppler de la hoja tanto del modelo Ursus. La superficie ancha y plana del Ursus realza el degradado metálico cambiante, que una pantalla más amplia y abierta en comparación con el Stiletto, más estrecho, o la Navaja plegable, y cada fase se extiende más a lo largo de la superficie de la hoja. Rangos de precios individuales para «Nuevo de fábrica/Desgaste mínimo»: Fase 1 258–756 dólares, Fase 2305–437 dólares, Fase 3259–420 dólares, Fase 4266–520 dólares, Ruby 854–2.202 dólares, Zafiro565–858 dólares, Black Pearl 797–1.100 dólares. Solo artículos nuevos de fábrica y con un desgaste mínimo.

El Ursus Doppler es el acabado más valioso del nivel Ursus y el segundo conjunto de cuchillos de la caja Prisma más caro, solo por detrás del Talon Doppler. La variante Ruby, con un precio de entre 854 y 2.202 dólares, encabeza la lista de precios del Ursus Doppler, seguida de cerca por la Black Pearl. Los jugadores que siguen el los mejores casos para abrir en CS2 Si te interesan las fundas Prisma Case, deberías comparar las características de esta funda Ursus Doppler Compara esta gama con otras fundas para cuchillos antes de decidirte.

★ La mejor funda para el cuchillo Doppler Ursus Cuchillo Ursus Doppler Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~308,59–405,78 $ / 279,00–367,00 € / 240,00–315,00 £

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Prisma Case / Prisma 2 Case

Clave del caso: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

The Cuchillo Stiletto | Diente de tigrepone elrayas de color naranja brillante y marrón, a modo de rayas de tigre a lo largo del marco de la navaja italiana Stiletto. La Stiletto tiene una hoja larga y estrecha con una animación distintiva de expulsión mediante botón, y el patrón «Tiger Tooth» recorre toda la longitud de su esbelta superficie en limpias rayas diagonales. Solo ejemplares nuevos de fábrica y con desgaste mínimo; los precios oscilan entre €308 to €405 – Situado por encima del modelo equivalente al Ursus y por debajo del Talon, siguiendo la jerarquía de los cuchillos de la gama Prisma Case.

La «Stiletto» es una de las formas de hoja más populares en este caso por su dinamismo, y «Tiger Tooth» es el acabado no Doppler más llamativo visualmente que presenta. La Cuchillo Stiletto | Diente de tigre tiene un volumen de operaciones mayor que el Acero de Damasco and Capa de óxido en el mismo tipo de cuchillo, impulsado por el atractivo que tiene este acabado para los jugadores que buscan cuchillos Prisma con una gran visibilidad en el juego.

★ La mejor funda para cuchillo de punta de aguja de alta visibilidad Cuchillo de punta fina «Diente de tigre» Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~165,27–800,00 $ / 149,00–724,00 € / 128,00–622,00 £

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Prisma Case / Prisma 2 Case

Clave del caso: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

The Cuchillo Stiletto | Ultravioletaplica elacabado mate, en tonos morados intensos y negros a lo largo de la estrecha hoja y el mango italianos del Stiletto. Su perfil esbelto hace que el color morado parezca más intenso que en los marcos más anchos del Ursus o del Talon, y el diseño en un solo color confiere a esta versión un aspecto elegante y minimalista. Los jugadores que estén pendientes de los lanzamientos de la caja Prisma para este acabado lo encontrarán disponible en todos los acabados exteriores, con precios que oscilan entre €165 en condiciones más bajas que €800 para ejemplares nuevos de fábrica de primera calidad.

La sensibilidad del flotador determina la variación de precios, y las versiones FN de flotador bajo alcanzan los precios más altos debido a sus tonos morados saturados. El Cuchillo Stiletto | Ultraviolet Es el segundo acabado del Stiletto más sensible al estado de conservación dentro de la gama de cuchillos Prisma Case. Los jugadores que prefieran la animación del Stiletto y busquen un acabado versátil a un precio moderado encontrarán que los ejemplares con «desgaste mínimo», con un precio que oscila entre los 165 y los 200 dólares, son la opción más práctica para empezar.

★ La mejor carcasa premium para el cuchillo Stiletto Cuchillo Stiletto Ultraviolet Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~335,00–517,91 $ / 303,00–468,00 € / 261,00–403,00 £

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Prisma Case / Prisma 2 Case

Clave del caso: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

The Cuchillo Stiletto | Degradado de mármolpresenta elun degradado de pintura metalizada en azul, amarillo, rojo, morado y azul, con un efecto de remolino a lo largo de la hoja larga y estrecha del Stiletto. Destaca entre los cuchillos de la gama Prisma Case por la complejidad de sus colores; su forma esbelta concentra el degradado desde la base del canal hacia la punta afilada, de tal forma que resalta la transición de colores de manera diferente a como lo hacen los marcos más anchos del Ursus o el Talon. Solo ejemplares nuevos de fábrica y con desgaste mínimo, que van desde €335 to €517.

Para los jugadores que estén buscando qué cuchillos hay en Prisma Case y buscas la opción más colorida de Stiletto sin acabado Doppler, esta es la respuesta. Es el acabado más caro de los Stiletto sin Doppler de la gama Prisma, situándose por encima del Tiger Tooth y muy por encima del Damascus Steel y el Rust Coat. Según mis investigaciones, el acabado Marble Fade tiene un sobreprecio constante en el modelo Stiletto, impulsado por la demanda de los coleccionistas debido a la complejidad cromática y la variación de los patrones entre cada pieza.

★ La mejor carcasa para el cuchillo Stiletto, muy colorida Cuchillo Stiletto «Marble Fade» Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~184,34–276,00 $ / 166,00–249,00 € / 143,00–214,00 £

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Prisma Case / Prisma 2 Case

Clave del caso: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

The Cuchillo Stiletto | Acero de Damascocarrerasmotivos de acero en capas, en tonos grises y plateados, con líneas onduladas a lo largo de la esbelta hoja del Stiletto. La estrecha superficie del Stiletto confiere al patrón de Damasco un aspecto más lineal y definido que en las hojas más anchas del Ursus o del Talon. Disponible en todos los estados de acabado exterior, los precios oscilan entre €184 to €276 – se sitúa en la gama media de los acabados Stiletto de los cuchillos Prisma Case.

Su baja sensibilidad a las fluctuaciones lo convierte en una opción práctica en cualquier condición, y las versiones «Minimal Wear» y «Field-Tested» presentan diferencias mínimas a simple vista con respecto a las «Factory New». El Cuchillo Stiletto | Acero de Damasco Es uno de los cuchillos de la colección Prisma Case más infravalorados para aquellos jugadores que buscan un diseño clásico de acero en una estructura de navaja automática animada sin tener que pagar los precios de los modelos Tiger Tooth o Marble Fade.

★ El mejor diseño detallado de la piel del cuchillo Stiletto Cuchillo de punta fina de acero de Damasco Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~140,38–159,14 $ / 127,00–144,00 € / 109,00–124,00 £

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Prisma Case / Prisma 2 Case

Clave del caso: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

The Cuchillo Stiletto | Capa de óxido cubre la hoja del Stiletto con el mismo bronce oxidado y revestimiento desgastado en tonos óxido al igual que el resto de cuchillos «Rust Coat» de esta colección. Disponibles únicamente en los acabados «Well-Worn» y «Battle-Scarred», la estrecha banda de 140–159 dólaresrefleja el posicionamiento de gama media del Stiletto y el reducido número de compradores del Rust Coat dentro de la gama de cuchillos Prisma Case. El acabado da la impresión de estar envejecido a propósito y sin pulir: sin cambios de color ni variaciones en el patrón.

Para los jugadores que quieran un cuchillo Stiletto al precio más bajo posible de esta selección, esta es la opción más clara. El Abrigo «Stiletto Rust» Su precio se sitúa por encima del equivalente de la Navaja y por debajo del equivalente de la Ursus, lo que se ajusta a la jerarquía de los cuchillos. Es un objeto funcional para los jugadores que desean disponer de un cuchillo «Covert» en el juego sin el coste adicional que suponen otros acabados.

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Precio del producto: ~494,55–2.175,29 $ / 447,00–1.968,00 € / 384,00–1.691,00 £

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Prisma Case / Prisma 2 Case

Clave del caso: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

The Cuchillo Stiletto | Doppler presenta la gama completa Doppler, con sus ocho variantes, en la hoja larga de origen italiano del Stiletto. Su perfil estrecho canaliza el degradado metálico cambiante a lo largo de una superficie más lineal y alargada en comparación con el Talon o el Ursus, y cada fase se presenta como una franja concentrada de color cambiante desde la base hasta la punta. Los jugadores que sigan los lanzamientos de Prisma Case encontrarán el Stiletto Doppler una de las opciones Doppler con un precio más competitivo de toda la gama de cuchillos Prisma. Rangos de precios individuales para cuchillos nuevos de fábrica o con desgaste mínimo: Fase 1 499–782 dólares, Fase 2671–715 dólares, Fase 3494–630 dólares, Fase 4544–569 dólares, Ruby 2.047–2.175 dólares, Zafiro1.178–1.213 dólares, Black Pearl 1.745–2.050 dólares. Solo artículos nuevos de fábrica y con un desgaste mínimo.

The Stiletto Doppler Se sitúa en el tercer nivel de precios de los cuchillos Prisma Case de Doppler —por debajo de Talon y por encima de Navaja—, siendo el Ursus Doppler más o menos comparable. La variante Ruby encabeza la gama de precios del Stiletto de Doppler. Los jugadores que prefieran la animación del Stiletto y quieran un acabado de Doppler encontrarán las fases estándar a un precio de entre 494 y 782 dólares, lo cual resulta competitivo en comparación con las fases equivalentes de otros tipos de cuchillos de este estuche.

★ La mejor skin para el cuchillo Stiletto de Doppler Cuchillo Stiletto Doppler Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~73,92–194,99 $ / 66,00–176,00 € / 57,00–151,00 £

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Prisma Case / Prisma 2 Case

Clave del caso: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

The Navaja Navaja | Tiger Tooth es la versión más compacta del acabado «Tiger Tooth» dentro de la gama de cuchillos Prisma Case. A diferencia de las hojas más largas del Talon o del Stiletto, la hoja plegable corta de estilo español de la Navaja comprime el rayas naranjas y marrones en una superficie más pequeña. Solo artículos nuevos de fábrica y con un desgaste mínimo; los precios oscilan entre €73 to €194 – el acabado «Tiger Tooth» más asequible de entre los cuchillos de Prisma Case.

El descuento por tipo de cuchillo es considerable aquí: el La casa Tiger Tooth rmás de 500 dólares, nuevas de fábrica, con el mismo acabado. Para los usuarios que desean la estética «Tiger Tooth» de los cuchillos Prisma Case al precio más bajo posible, la versión Navaja es la opción más práctica. Según mi investigación, los ejemplares nuevos de fábrica, con un precio de entre 150 y 195 dólares, constituyen el segmento más activo del Cita de Tiger Toothmercado.

★ La mejor navaja «Skin» en general Cuchillo Tiger Tooth Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~51,66–399,99 $ / 46,00–362,00 € / 40,00–311,00 £

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Prisma Case / Prisma 2 Case

Clave del caso: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

The Cuchillo Navaja | Ultraviolet cubre los componentes de la hoja y el mango compactos de la Navaja en un acabado bicolor en morado oscuro y negro. El mango de la Navaja, proporcionalmente más grande en relación con la longitud de la hoja, hace que esta versión muestre más color morado a simple vista que los cuchillos Ultraviolet de la gama Prisma Case, que tienen hojas más largas y en los que el mango ocupa una proporción menor de la superficie visible total. Disponible en todos los acabados exteriores, los precios oscilan entre €51 en condiciones más bajas, hasta €399 para ejemplares nuevos de fábrica, poco comunes y con escasa circulación.

La sensibilidad a las fluctuaciones es el principal factor que determina el precio, al igual que ocurre con todos los cuchillos Ultraviolet de esta gama. El Cuchillo Navaja | Ultraviolet es la forma más asequible de hacerse con el acabado «Ultraviolet» de los cuchillos Prisma Case, con versiones «Field-Tested» por menos de 55 dólares al alcance de los jugadores con un presupuesto limitado. Los jugadores que estén buscando CS2 temas de anime Quienes busquen modelos en tonos morados deberían tener en cuenta que este es uno de los acabados morados más asequibles en Counter-Strike 2.

★ La mejor navaja «Skin» de gama alta Navaja Ultraviolet Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~100,49–237,00 $ / 90,00–214,00 € / 78,00–184,00 £

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Prisma Case / Prisma 2 Case

Clave del caso: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

The Cuchillo Navaja | Marble Fadeaplica elun degradado metálico en remolinos de colores rojo, amarillo y azul en la hoja plegable compacta de la Navaja. La superficie más reducida de la hoja concentra los colores degradados de forma más intensa que en los cuchillos de mayor anchura, y las variaciones en el diseño entre las distintas unidades de la Prisma Case pueden hacer que cambie notablemente el color que predomina en la cara visible. Solo artículos nuevos de fábrica y con desgaste mínimo; los precios oscilan entre €100 to €237 – el modelo Marble Fade más asequible de toda la gama de cuchillos Prisma Case.

Para los jugadores que han estado investigando qué cuchillos hay en la caja Prisma y quieren el acabado «Marble Fade» al precio más bajo posible, el Cuchillo Navaja | Marble Fade Con un precio de entre 100 y 237 dólares, es la opción básica. La variación del patrón es más importante en la hoja compacta Navaja que en los marcos más grandes, por lo que merece la pena comprobar el desplazamiento y la ubicación del patrón antes de comprarla.

★ La mejor funda de colores para la navaja Navaja Navaja «Marble Fade» Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~49,86–101,59 $ / 45,00–92,00 € / 39,00–79,00 £

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Prisma Case / Prisma 2 Case

Clave del caso: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

The Cuchillo Navaja | Acero de Damasco es la versión más compacta de este acabado dentro de la gama de cuchillos Prisma, y la hoja plegable más corta cambia por completo la forma en que se interpreta el diseño. Donde el líneas onduladas de acero que se extienden En el Ursus o el Stiletto, se extienden a lo largo de una superficie continua; en cambio, en el Navaja se concentran en una hoja mucho más corta, lo que confiere al patrón de Damasco un aspecto más denso y compacto que se aprecia a simple vista. Disponible en todos los acabados exteriores, los precios oscilan entre €49 to €101, lo que la convierte en una de las dos navajas Prisma Case más asequibles de toda la gama.

La baja sensibilidad de la cotización mantiene el diferencial de precios reducido en todas las condiciones, y las versiones «Battle-Scarred» y «Field-Tested» son solo ligeramente más baratas que la «Factory New». El Cuchillo Navaja | Acero de Damasco es la opción más práctica para los jugadores que buscan cualquier cuchillo Covert de la gama Prisma Case que cueste menos de 50 dólares y tenga un aspecto de acero realista.

★ La navaja «Skin» más detallada Navaja de acero de Damasco Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~45,43–116,46 $ / 41,00–105,00 € / 35,00–90,00 £

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Prisma Case / Prisma 2 Case

Clave del caso: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

The Navaja Navaja | Rust Coat es el más asequible de todos los cuchillos Prisma disponibles, con un precio a partir de unos €45. El acabado aplica un capa marrón y oxidada muy marcada a lo largo de la hoja compacta de la Navaja, con zonas de óxido más intenso y tonos marrón anaranjados más claros que confieren a la superficie un aspecto deliberadamente envejecido y desgastado. Disponible únicamente en las versiones «Well-Worn» y «Battle-Scarred», los precios oscilan entre €45 to €116 – el mínimo imprescindible para cualquier cuchillo de esta gama.

El precio mínimo tan bajo lo convierte en un punto de referencia útil para comprender la diferencia de precio según el tipo de cuchillo en los cuchillos de la serie Prisma Case: el mismo acabado «Rust Coat» en un Talon cuesta entre 263 y 290 dólares, únicamente por el tipo de hoja. Para los jugadores que quieran un cuchillo Covert sin importar el presupuesto, el Navaja Navaja | Rust Coat es la opción más clara del surtido, y sigue conservando el grado de rareza «Objeto especial y poco común» y la categoría de «skin de cuchillo» que la hacen CS2 valor de inventario. Los jugadores interesados en opciones fiables pueden comparar los anuncios en la el mejor sitio para vender CS2 carcasas.

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Precio del producto: ~116,09–639,60 $ / 105,00–579,00 € / 90,00–497,00 £

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Prisma Case / Prisma 2 Case

Clave del caso: Prisma Case Key / Prisma 2 Case Key

De entre todos los cuchillos Prisma Case, el Navaja Navaja | Doppler ofrece la forma más accesible de iniciarse en el acabado Doppler, al incorporar las ocho variantes en la hoja plegable compacta de la Navaja. La superficie más reducida de la hoja concentra el gradiente Doppler metálico variable en una superficie más estrecha que en los cuchillos de mayor tamaño, y las fases parecen más comprimidas: cada cambio de color se percibe como una franja más pequeña y más contenida del degradado a lo largo de la cara visible. Rangos de precios individuales para «Nuevo de fábrica/Desgaste mínimo»: Fase 1 123–238 dólares, Fase 2135–199 dólares, Fase 3116–194 dólares, Fase 4123–241 dólares, Ruby 275–415 dólares, Zafiro201–306 dólares, Black Pearl 343–639 dólares. Solo artículos nuevos de fábrica y con un desgaste mínimo.

La Navaja Doppler es la opción más asequible de entre los cuatro tipos de navajas de la gama Prisma Case. Con un precio de entre 116 y 241 dólares para las versiones estándar, permite hacerse con una navaja Covert con acabado Doppler por menos de 250 dólares. LaPerla Negra con un precio de entre 343 y 639 dólares, está muy por debajo del equivalente de Talon (entre 2.649 y 4.400 dólares), lo que lo convierte en la opción más asequible para conseguir el acabado «Black Pearl» en esta gama. Los jugadores que siguen el mejorCS2 sitios web de apuestas con «skin» Encontrarás las apuestas «Navaja Dopplers» entre las opciones de apuestas «knife-skin» más líquidas.

★ El mejor Doppler: Navaja Knife Skin Cuchillo Doppler Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Cuchillos Prisma 2: el mismo grupo, las mismas elecciones

Estos cuchillos son idénticos a los del estuche Prisma original: los mismos cuatro tipos de cuchillo (Talon, Ursus, Stiletto, Navaja) y los mismos seis acabados (Doppler, Marble Fade, Tiger Tooth, Ultraviolet, Damascus Steel, Rust Coat). Si estás dudando entre los dos estuches, el cuchillo que buscas está disponible en cualquiera de los dos.

Los mejores cuchillos de la caja Prisma en CS2: comparación completa

Esta tabla, basada en estadísticas, desglosa los 24 cuchillos de la caja Prisma por rareza, rango de precios y los factores clave que determinan el precio de cada skin. Tanto si estás al tanto de las apariciones de la caja Prisma como si compras directamente, los datos abarcan todos los niveles de cuchillos Prisma, desde los acabados Navaja más baratos hasta los Talon Dopplers más caros. Los precios reflejan los datos del mercado en el momento de redactar este artículo.

Piel de cuchillo Rareza Rango de precios Descripción Cuchillo Talon | Diente de tigre Objeto especial y poco común 512–694 dólares Las llamativas rayas naranjas y negras con efecto de tigre en la hoja curvada de la Talon; su gran visibilidad durante el juego impulsa la demanda Cuchillo Talon | Ultraviolet Objeto especial y poco común 254–1.432 dólares Hoja plana de color morado oscuro; amplio alcance impulsado por una gran sensibilidad de flotación Cuchillo Talon | Marble Fade Objeto especial y poco común 604–891 dólares Un degradado metalizado en rojo, amarillo y azul que se entremezcla; las variaciones en el diseño aumentan el valor de las piezas perfectas. Cuchillo Talon | Acero de Damasco Objeto especial y poco común 311–385 dólares Acero en capas de color gris y plateado con líneas onduladas; su baja sensibilidad a las fluctuaciones mantiene el spread ajustado Cuchillo Talon | Rust Coat Objeto especial y poco común 263–290 dólares Acabado de bronce oxidado y tono óxido; solo modelos «desgastados» y «con marcas de batalla» Cuchillo Talon | Doppler Objeto especial y poco común 836–4.400 dólares Ocho variantes; la «Black Pearl» es la más cara, con un precio de entre 2.649 y 4.400 dólares. Cuchillo Ursus | Diente de tigre Objeto especial y poco común 156–276 dólares Rayas de tigre naranjas y negras en la hoja del tanto de Ursus, a un tercio del precio de Talon Cuchillo Ursus | Ultraviolet Objeto especial y poco común €91–€799 Tono uniforme de morado y negro en la hoja de Ursus; mayor variación en el estado de conservación en el nivel de Ursus Cuchillo Ursus | Marble Fade Objeto especial y poco común 177–290 dólares Degradado multicolor en la superficie más ancha del modelo Ursus; opción «Marble Fade» en el nivel intermedio Cuchillo Ursus | Acero de Damasco Objeto especial y poco común 91–128 dólares Líneas onduladas de acero gris en la pala ancha de Ursus; práctica en cualquier condición Cuchillo Ursus | Rust Coat Objeto especial y poco común 61–116 dólares Capa de óxido de color gris azulado a marrón anaranjado en la hoja del tanto de Ursus Cuchillo Ursus | Doppler Objeto especial y poco común 258–2.202 dólares Ruby lidera con precios entre 854 y 2.202 dólares; las ocho variantes están disponibles Cuchillo Stiletto | Diente de tigre Objeto especial y poco común 308–405 dólares Las rayas de tigre en el armazón de la navaja italiana «Stiletto» Cuchillo Stiletto | Ultraviolet Objeto especial y poco común 165–800 dólares Color morado intenso en la hoja estrecha del Stiletto; gran sensibilidad a la flotación Cuchillo Stiletto | Degradado de mármol Objeto especial y poco común 335–517 dólares Remolino degradado en la hoja larga del Stiletto; el precio más alto de un Stiletto sin efecto Doppler Cuchillo Stiletto | Acero de Damasco Objeto especial y poco común 184–276 dólares Líneas onduladas de acero concentradas a lo largo de la estrecha superficie del Stiletto Cuchillo Stiletto | Capa de óxido Objeto especial y poco común 140–159 dólares Acabado de bronce corroído en el modelo «Stiletto»; precio de gama media de «Rust Coat» Cuchillo Stiletto | Doppler Objeto especial y poco común 494–2.175 dólares Ruby lidera con un rango de 2.047–2.175 dólares; visualización de la fase lineal alargada Navaja Navaja | Tiger Tooth Objeto especial y poco común 73–194 dólares Rayas de tigre en la hoja plegable de la Navaja compacta; la Tiger Tooth más asequible de la gama Cuchillo Navaja | Ultraviolet Objeto especial y poco común 51–399 dólares Color liso morado y negro en la hoja compacta de la Navaja; modelo básico Ultraviolet Cuchillo Navaja | Marble Fade Objeto especial y poco común 100–237 dólares Gradiente concentrado en la pequeña hoja de la Navaja; el «Marble Fade» más asequible para la piscina Cuchillo Navaja | Acero de Damasco Objeto especial y poco común 49–101 dólares Diseño de acero ondulado y denso en una hoja compacta; modelo básico por menos de 50 dólares Navaja Navaja | Rust Coat Objeto especial y poco común 45–116 dólares El cuchillo Prisma Case más barato; con acabado oxidado y desgastado, solo en WW/BS Navaja Navaja | Doppler Objeto especial y poco común 116–639 dólares El Doppler más asequible del mercado; Black Pearl, entre 343 y 639 dólares

Los precios que aparecen en Eneba Hub se facilitan únicamente a título informativo y reflejan las condiciones del mercado en el momento de su publicación. El valor de los productos puede variar con frecuencia debido a la oferta, la demanda y las actualizaciones del juego, por lo que no podemos garantizar su exactitud ni su valor futuro.

Las mayores diferencias de precio entre los cuchillos Prisma se deben a tres factores: el tipo de cuchillo, el acabado y el estado en el que se encuentran. Las variantes Doppler encabezan la lista: el Cuchillo Talon | Doppler Black Pearl (2.649–4.400 dólares) y Ruby (2.991–3.098 dólares) son las pieles individuales más caras, mientras que la diferencia entre los distintos tipos de cuchillo es ya de por sí notable: el La casa Tiger Tooth a 512 dólares frente a los Cita de Tiger Tooth A 73 dólares, tiene el mismo acabado y la misma rareza, y la única diferencia es el tipo de hoja.

La disponibilidad de los estados de conservación influye de manera significativa en la variación de precios entre los cuchillos de la colección Prisma Case. Las variantes Doppler y Marble Fade solo están disponibles en los estados «Factory New» y «Minimal Wear». Los modelos Damascus Steel y Ultraviolet están disponibles en todos los estados de conservación, lo que amplía considerablemente las opciones de compra. Rust Coat se sitúa en el extremo opuesto: solo está disponible en los estados «Well-Worn» y «Battle-Scarred».

Todos los cuchillos Prisma Case de esta lista se pueden obtener del Prisma Case o del Prisma 2 Case, cada uno de los cuales requiere su clave respectiva. Ambos estuches ya están disponibles a través del Mercado de la Comunidad de Steam o de plataformas de terceros. Para los compradores con un presupuesto limitado que busquen objetos del Prisma Case, los acabados de Navaja que no son Doppler —Rust Coat, a partir de unos 45 $, y Damascus Steel, a partir de unos 49 $— ofrecen los precios de entrada más bajos de todo el conjunto. Los jugadores que comparen opciones en el mejorCS2 sitios de comercio Encontrará ambos casos bien representados en las principales plataformas.

Reflexiones finales sobre los cuchillos Prisma Case

Los cuchillos de las cajas Prisma ofrecen a los jugadores uno de los conjuntos de cuchillos mejor estructurados de Counter-Strike 2 – 24 diseños, cuatro tipos de cuchillos, seis acabados y una clara jerarquía de precios que va desde menos de 50 dólares hasta más de 4.400 dólares. Este es el mejor cuchillo de cada tipo de hoja:

Cuchillo Talon | Doppler – El cuchillo más solicitado de la gama. El Black Pearl (2.649–4.400 dólares) es la joya de la corona, pero las ocho variantes se benefician de la calidad superior del armazón Talon.

Cuchillo Ursus | Doppler – La mejor opción de Ursus entre los cuchillos Prisma Case, con el modelo Ruby a la cabeza, con un precio que oscila entre los 854 y los 2.202 dólares. Ofrece el acabado Doppler en un tipo de hoja de primera calidad a un precio muy inferior al de los modelos Talon Doppler.

Cuchillo Stiletto | Degradado de mármol – El acabado «Stiletto» sin efecto Doppler, que destaca entre los cuchillos de la colección Prisma Case, tiene un precio que oscila entre los 335 y los 517 dólares, y presenta variaciones basadas en los diseños que mantienen alta la demanda de los coleccionistas en cada lanzamiento de la colección Prisma Case.

Navaja Navaja | Doppler – El modelo Doppler más asequible de la gama de cuchillos Prisma Case, con precios estándar que oscilan entre los 116 y los 241 dólares, y el modelo Black Pearl, entre los 343 y los 639 dólares, lo que supone una fracción del precio del modelo equivalente de la gama Talon.

Comprueba los anuncios actuales antes de decidirte: los precios de los cuchillos Prisma varían con frecuencia, y las primas específicas por estado de conservación pueden hacer que lo que se considera una buena oferta cambie de una semana a otra. Los jugadores que siguen los mejorCS2 puntos de apertura de cajas pueden comparar los costes de apertura con los de la compra directa antes de decidir qué opción se ajusta mejor a su presupuesto.

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