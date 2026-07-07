Caja «Case Knives» en CS2 2026: los 13 aspectos del cuchillo kukri

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Vitrina de la galería Los cuchillos se han ganado un grupo de seguidores fieles en Counter-Strike 2, y elVitrina de la galería es uno de los estuches más populares del juego entre los coleccionistas de cuchillos. Para quien se pregunte qué cuchillos hay en el Vitrina de la galería, la respuesta es una sola: el cuchillo Kukri, disponible en 13 acabados distintos. Presentado por primera vez como parte de la actualización «Armory» en 2024, el Vitrina de la galería introdujo un nuevo diseño de hoja curvada en CS2, y la silueta característica del kukri ha hecho que cada uno de sus acabados sea objeto de debate en los foros de coleccionistas desde entonces.

Precios en las 13 Vitrina de la galería Los acabados de los cuchillos abarcan una amplia gama: encontrarás opciones asequibles a partir de unos 52 dólares, hasta más de 1.100 dólares para modelos de gama alta con acabados decorativos específicos, como el Cuchillo Kukri | Crimson Web Como nuevo, de fábrica. Si lo que buscas es lo más exclusivo Caja de la galería CS2 Tanto si buscas cuchillos para tu colección como si simplemente quieres sacar el máximo partido a tu inversión, el desglose que aparece a continuación recoge todos los acabados con información sobre precios, rareza y estado, para que puedas comprar con conocimiento de causa.

Nuestras mejores recomendaciones: los mejores cuchillos de la colección «Gallery Case» en CS2

Todos losVitrina de la galería Los cuchillos de esta guía comparten las mismas características básicas: aspectos de cuchillo kukri de nivel «Covert», disponibles en el Vitrina de la galería or Caso Kilowatt. Aquí tienes la lista completa de los 13 acabados:

En lo que respecta a Vitrina de la galería En el caso de los cuchillos, hay tres factores que determinan la elección: el rango de precios, la rareza y la variedad de diseños. En eso se basan todas las selecciones que aquí se presentan. El Cuchillo Kukri | Cementado merece una mención especial: debido a la variabilidad de sus patrones, dos pieles con valores de flotación idénticos pueden presentar diferencias de precio muy marcadas, y los patrones azules de máxima calidad se sitúan en lo más alto de la escala de valor entre todos los acabados Covert de la Vitrina de la galería.

¿Y qué dificultad entraña conseguir estas skins? Las tasas de aparición y los datos sobre el estado que se muestran a continuación te ofrecen una visión completa de Caja de la galería CS2 cuchillos: es útil tenerlos a mano antes de decidir si abrir las cajas o comprar directamente el que te guste.

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Galería de objetos: Probabilidades de obtención y desglose de rarezas

Antes de abrir el Caja de la galería CS2en busca deVitrina de la galería cuchillos, es fundamental conocer las probabilidades, y si te has estado preguntando qué cuchillos hay en elVitrina de la galería Antes de decidir si abrir una, este desglose te ofrece una visión general de las probabilidades. A continuación se expone el caso: CS2La estructura estándar de tasas de obtención, en la que los aspectos del cuchillo Kukri se incluyen en el grupo de «Objetos especiales», lo que supone el resultado más raro posible al abrir cualquier caja.

Raridades de la piel Probabilidades de caída (en %) Mil-Spec ( Azul ) 79,92 % Restrito ( Morado ) 15,98 % Clasificado ( Rosa ) 3,2 % Encubierto ( Red ) 0,64 % Objeto especial poco común ( Oro ) 0,26 %

Estas cifras proceden de datos de la comunidad recopilados a partir de decenas de miles de aperturas, por lo que son de lo más fiables. Con una tasa de caída del 0,26 %, se necesitan unos 385 casos antes de que aparezca un cuchillo; y, dado que las llaves cuestan unos 2,50 dólares cada una, eso supone aproximadamente 960 dólares antes de que cualquiera de los Caja de la galería CS2 los cuchillos se añaden a tu inventario. Para la mayoría de los jugadores, basta con comprar Vitrina de la galería Retirar los cuchillos del mercado es la decisión más acertada.

Todas las fundas para cuchillos de Gallery Case: guía completa

Entonces, ¿qué cuchillos hay en el Vitrina de la galería? Solo una: la Cuchillo kukri, pero está disponible en 13 acabados distintos, así que hay mucho donde elegir. Cada uno de los desgloses que aparecen a continuación analiza los precios según el estado, los factores que realmente determinan el valor y si merece la pena prestar atención a la flotación o al patrón. Tanto los coleccionistas más exigentes como los músicos que cuidan su presupuesto encontrarán Vitrina de la galería cuchillos que merece la pena descubrir aquí.

Precio del producto:106,86–511,99 dólares / 91,26–437,24 euros / 78,97–378,36 libras esterlinas

Rareza:Secreto

Fuente:Caja «Gallery» o caja «Kilowatt»

Clave del caso:Clave de la caja «Gallery» o clave de la caja «Kilowatt»

The Cuchillo Kukri | Cementado está disponible en las cinco condiciones de exterior, con precios que oscilan entre aproximadamente €107 en «Battle-Scarred» hasta €512 por un flotador nuevo de fábrica con un diseño azul intenso. Como miembro del nivel «Covert» Vitrina de la galería Este cuchillo tiene un precio de entrada de gama media, pero ofrece uno de los mayores márgenes de mejora entre Caja de la galería CS2 cuchillos: se basan exclusivamente en el diseño.

Por qué lo elegimos In Counter-Strike 2, elCuchillo Kukri | Cementado destaca porque no hay dos revestimientos que sean exactamente iguales. La variación en los patrones hace que cada flotador pueda presentar una combinación de colores radicalmente diferente: un patrón con un azul intenso en un flotador «Factory New» es una auténtica pieza de coleccionista, lo que lo convierte en el más exclusivo Vitrina de la galería Un cuchillo para aquellos que valoran la individualidad por encima de la uniformidad.

El rango de precios depende totalmente del diseño. El acabado «Case Hardened» utiliza un sistema a base de semillas que salpica azul, morado y dorado a lo largo de la hoja en proporciones impredecibles: un «Factory New» centrado y de color azul intenso transforma el acero ancho y curvo del kukri en algo que parece casi pintado, mientras que una versión con predominio del amarillo en el mismo «Factory New» se percibe como un acabado completamente diferente. Esta variabilidad lo convierte en uno de los más cotizados Caja de la galería CS2 cuchillos en el mercado de segunda mano, así que comprueba siempre el modelo antes de comprarlo.

★ EL DISEÑO MÁS ORIGINAL DE CUCHILLO KUKRI Cuchillo Kukri de acero cementado Compra en SkinBaron TARJETAS REGALO DE STEAM Compra en Eneba

Precio del producto:152,34–185,00 $ / 130,10–157,99 € / 112,58–136,72 £

Rareza:Secreto

Fuente:Caja «Gallery» o caja «Kilowatt»

Clave del caso:Clave de la caja «Gallery» o clave de la caja «Kilowatt»

The Cuchillo kukri | Sacrificio está disponible en las categorías «Nuevo de fábrica», «Desgaste mínimo» y «Probado en campo», con precios que oscilan entre los 152–185 dólares rango. Para un diseño «Covert», se trata de un rango bastante reducido, y, sinceramente, eso es algo positivo. A diferencia de los diseños con muchos motivos Caja de la galería CS2 En el caso de los cuchillos, cuyo precio puede variar enormemente en función de su estado, lo que pagas aquí es más o menos lo que cabría esperar. Sin sorpresas.

El acabado Slaughter presenta un red base with remolinos superpuestos en tonos rojos intensos y brillantes que se extienden a lo largo de la hoja curvada del kukri. Tiene un aspecto de gran calidad incluso tras haber sido puesto a prueba sobre el terreno: el estampado se mantiene vivo y el ligero desgaste le aporta textura sin ocultar el diseño. Si lo que buscas es Vitrina de la galería cuchillos que conservan su valor independientemente de su estado, los Cuchillo kukri | Sacrificio es una de las opciones más fiables de este caso.

★ EL DISEÑO MÁS ELEGANTE DE CUCHILLO KUKRI Masacre con cuchillo kukri Compra en SkinBaron TARJETAS REGALO DE STEAM Compra en Eneba

Precio del producto:58,54–239,68 dólares / 49,99–204,69 euros / 43,26–177,12 libras esterlinas

Rareza:Secreto

Fuente:Caja «Gallery» o caja «Kilowatt»

Clave del caso:Clave de la caja «Gallery» o clave de la caja «Kilowatt»

Disponible en las cinco condiciones de exterior, el Cuchillo Kukri | Urban Masked abarca una impresionante gama de precios, desde poco menos de €59 en «Battle-Scarred» hasta €239 Como nuevo de fábrica. Para los jugadores que busquen una forma de iniciarse en Caja de la galería CS2 En cuanto a los cuchillos, el extremo inferior de esta gama es realmente competitivo, sobre todo teniendo en cuenta que sigue siendo un aspecto de nivel «Covert» con una presencia notable en el juego.

El acabado «Urban Masked» presenta rayas y arañazos oscuros e irregulares sobre una base gris —desgastada y rugosa, como una hoja que ha visto acción—. No es llamativa, pero esa sobriedad juega a su favor: da la impresión de ser un diseño intencionado y sereno, más que una solución de bajo presupuesto, sobre todo en los niveles «Field-Tested» y superiores. La paleta de colores apagados combina bien con una amplia gama de acabados de armas, lo que la convierte en una de las opciones más versátiles a la hora de configurar el equipamiento. Caja de la galería CS2 cuchillos que puedes comprar. Si estás ampliando tu colección CS2 colección, merece la pena echar un vistazo a la los mejores casos para abrir en CS2 para sacar más partido a todo tu inventario.

★ EL DISEÑO MÁS VERSÁTIL DE CUALQUIER CUCHILLO KUKRI Cuchillo Kukri «Urban Masked» Compra en SkinBaron TARJETAS REGALO DE STEAM Compra en Eneba

Precio del producto:91,69–1181,09 $ / 78,30–1008,65 € / 67,76–872,83 £

Rareza:Secreto

Fuente:Caja «Gallery» o caja «Kilowatt»

Clave del caso:Clave de la caja «Gallery» o clave de la caja «Kilowatt»

The Cuchillo Kukri | Crimson Web es el que tiene la gama de precios más amplia de todos Caja de la galería CS2 cuchillos – de por ahí €92 en «Battle-Scarred» hasta más allá €1,181 para una lámina «Factory New» de primera categoría con la banda central alineada. Disponible en las cinco condiciones de aspecto exterior, se trata de la lámina en la que el estado y el diseño se combinan para generar diferencias de valor realmente extremas, lo que la convierte en la compra que requiere un mayor análisis en todo Caja de la galería CS2cuchillos.

El patrón «Crimson Web» se genera con la misma lógica basada en semillas que «Case Hardened», y un una telaraña grande y centrada en la hoja del kukri es excepcionalmente raro. Los coleccionistas buscan específicamente piezas con un rango de 0,00–0,07 FN y una nervadura central bien marcada, razón por la cual una misma piel puede venderse por 92 dólares o por 1.181 dólares, dependiendo de cómo haya quedado el patrón. Solo hay que confirmar el valor de flotación y la posición de la nervadura antes de decidirse. Una nervadura mal situada a un precio de FN no deja de ser un cuchillo rojo, y es precisamente por eso por lo que las piezas con patrones específicos como esta suelen alcanzar sus mejores precios a través de la mejorCS2 sitios de comercio en lugar de anuncios con precio fijo.

★ EL MODELO DE CUCHILLO KUKRI MÁS RARO Cuchillo Kukri Crimson Web Compra en SkinBaron TARJETAS REGALO DE STEAM Compra en Eneba

Precio del producto:52,37–200,00 $ / 44,72–170,80 € / 38,70–147,80 £

Rareza:Secreto

Fuente:Caja «Gallery» o caja «Kilowatt»

Clave del caso:Clave de la caja «Gallery» o clave de la caja «Kilowatt»

Si acabas de empezar con Vitrina de la galeríacuchillos, losCuchillo kukri | Bosque boreal es el punto de partida obvio. Se presenta en las cinco condiciones: desde aproximadamente €52 Desde modelos «Battle-Scarred» hasta «Factory New» de hasta 200 dólares: hay un precio que se adapta a la mayoría de los presupuestos. Sin buscar modelos exclusivos, sin recargos, solo un cuchillo Covert impecable a un precio justo.

Camuflaje en tonos apagados de verde y marrón, de diseño discreto: encaja a la perfección en casi cualquier equipamiento y no llama la atención. Se integra perfectamente entre los más baratoCS2 fundas para cuchillos sin dejar de ser un auténtico modelo de la gama Covert, que es precisamente lo que lo convierte en una de las opciones con mejor relación calidad-precio de todas las Caja de la galería CS2 cuchillos. Si acabas de empezar, «Field-Tested» es la opción ideal: calidad de Covert a un precio mucho más asequible.

★ EL MEJOR CUCHILLO KUKRI PARA PRINCIPIANTES Cuchillo kukri «Bosque boreal» Compra en SkinBaron TARJETAS REGALO DE STEAM Compra en Eneba

Precio del producto:92,46–263,22 dólares / 78,96–224,79 euros / 68,33–194,52 libras esterlinas

Rareza:Secreto

Fuente:Caja «Gallery» o caja «Kilowatt»

Clave del caso:Clave de la caja «Gallery» o clave de la caja «Kilowatt»

Disponible en las cinco condiciones de exterior, el Cuchillo kukri | Acero azuloscila entre€92 en «Battle-Scarred» a €263 Como nuevo de fábrica. El acabado «Blue Steel» destaca entre CS2 Los cuchillos Gallery Case mantienen un valor razonable en todos los niveles de desgaste: su aspecto metálico y brillante no se deteriora de forma drástica con el uso, lo que hace que incluso las versiones de mayor flotación resulten atractivas.

La característica de «Blue Steel» tonos azul grisáceos intensos with sutiles reflejos iridiscentes se adapta muy bien a la geometría ancha y curvada de la hoja del kukri. A diferencia de los acabados que dependen del patrón, el aspecto es uniforme independientemente de la semilla de flotación: no hay riesgo de que se forme un patrón desfavorable, y lo que ves en cualquier condición es lo que obtienes. Esa previsibilidad hace que el Cuchillo kukri | Acero azul una de las más seguras Caja de la galería CS2 cuchillos que comprar. Su precio estable en las cinco condiciones también significa que conserva bien su valor en los mercados secundarios, incluidos los mejorCS2 sitios web de apuestas con «skin», donde las capas estables y sin patrones tienden a moverse de forma más fiable que las que dependen de patrones.

★ EL MEJOR CUCHILLO KUKRI PARA CUALQUIER CIRCUNSTANCIA Cuchillo kukri de acero azul Compra en SkinBaron TARJETAS REGALO DE STEAM Compra en Eneba

Precio del producto:52,17–336,26 dólares / 44,55–287,17 euros / 38,55–248,50 libras esterlinas

Rareza:Secreto

Fuente:Caja «Gallery» o caja «Kilowatt»

Clave del caso:Clave de la caja «Gallery» o clave de la caja «Kilowatt»

Para los jugadores que buscan el precio de entrada más bajo posible en Caja de la galería CS2cuchillos, los Cuchillo Kukri | Safari Mesh siempre cumple: los flotadores «Battle-Scarred» se sitúan justo por encima de €52, e incluso «Field-Tested» sigue estando muy por debajo de €100. Disponible en las cinco versiones de acabado exterior, la gama abarca desde €336 en Factory New, aunque es en la gama más económica donde reside el verdadero valor.

¿Qué diferencia a Safari Mesh de otras opciones económicas? Vitrina de la galería Lo importante de los cuchillos no es solo el precio, sino también la textura. El capa superpuesta de malla fina confiere a la hoja un aspecto táctil y detallado que transmite una imagen deliberadamente militar, en lugar de sencilla. Resulta sutil a distancia, pero es más interesante de lo que parece a primera vista, lo que la convierte en una mejor elección de lo que su precio sugiere. La paleta de tonos oliva apagados se adapta a casi cualquier CS2 equipamiento sin conflictos. Para los jugadores que simplemente quieren un cuchillo Kukri encubierto al precio de entrada más bajo posible, esta sigue siendo una de las opciones más económicas para acceder a Vitrina de la galeríaposesión de cuchillos.

★ PRECIO MÍNIMO DE ENTRADA: CUBIERTA PARA CUCHILLO KUKRI Cuchillo Kukri Safari Mesh Compra en SkinBaron TARJETAS REGALO DE STEAM Compra en Eneba

Precio del producto:57,68–261,64 dólares / 49,26–223,44 euros / 42,63–193,35 libras esterlinas

Rareza:Secreto

Fuente:Caja «Gallery» o caja «Kilowatt»

Clave del caso:Clave de la caja «Gallery» o clave de la caja «Kilowatt»

The Cuchillo Kukri | Rayas nocturnas va desde€57.68 en «Battle-Scarred» a €261.64 «Como nuevo de fábrica», que abarca las cinco condiciones exteriores con un rango de precios moderado. Entre Caja de la galería CS2 En cuanto a los cuchillos, es el modelo ideal para los jugadores que buscan algo oscuro, pero sin que por ello carezca por completo de detalles, y esa diferencia es importante a la hora de compararlo con otros acabados similares de la gama.

A diferencia delCalcinado, que no presenta ningún elemento gráfico más allá de su capa base oscura, Rayas nocturnastiene un elemento gráfico intencionado – una franja apenas visible que recorre la capa base, de color casi negro. No lo notarás a simple vista, pero está ahí, y le da a la hoja un aire sereno y deliberado que se percibe de forma diferente a un simple acabado oscuro. Es uno de los pocos Vitrina de la galería cuchillos que complementan a la perfección un equipamiento totalmente oscuro: los jugadores que se decantan por el Las mejores skins para la Deagle en CS2 Verás que combina a la perfección con acabados discretos u oscuros de las armas cortas, sin que resulten discordantes.

★ EL MEJOR CUCHILLO KUKRI DE ESTÉTICA OSCURA Cuchillo Kukri «Night Stripe» Compra en SkinBaron TARJETAS REGALO DE STEAM Compra en Eneba

Precio del producto:223,77–264,70 $ / 191,10–226,05 € / 165,37–195,61 £

Rareza:Secreto

Fuente:Caja «Gallery» o caja «Kilowatt»

Clave del caso:Clave de la caja «Gallery» o clave de la caja «Kilowatt»

The Cuchillo Kukri | Fade solo está disponible en estado «nuevo de fábrica» y con «desgaste mínimo», lo que establece un precio mínimo elevado, a partir de €223.77y llegar a €264.70. La disponibilidad limitada de este modelo significa que la oferta es más escasa que la de los modelos totalmente de exterior Caja de la galería CS2 cuchillos, y la demanda de acabados «Fade» impecables en condiciones óptimas respalda constantemente ese rango de precios. Este acabado concreto sigue siendo uno de los más codiciados entre Cuchillos Kilowatt Case por su prestigio y su atractivo visual.

El acabado «Fade» se extiende desdemorado en la punta, a través de vívidos magenta, que se extiende hasta un naranja quemado cálido cerca del mango: la hoja larga y curvada del kukri permite que el degradado se desarrolle plenamente como pocas otras formas de cuchillo pueden igualar. Esa misma predilección por los colores llamativos suele llevar a los jugadores hacia CS2 temas de anime, que comparten un lenguaje de diseño igualmente llamativo en los acabados de las armas.

★ EL ACABADO MÁS EXCLUSIVO PARA CUCHILLOS KUKRI Cuchillo Kukri Fade Compra en SkinBaron TARJETAS REGALO DE STEAM Compra en Eneba

Precio del producto:117,95–125,41 $ / 100,73–107,10 € / 87,17–92,68 £

Rareza:Secreto

Fuente:Caja «Gallery» o caja «Kilowatt»

Clave del caso:Clave de la caja «Gallery» o clave de la caja «Kilowatt»

The Cuchillo Kukri | Vainilla no tiene exterior: se presenta en una única forma sin rematar que no está sujeta a variaciones de flotación, lo que la convierte en la más sencilla de todas Caja de la galería CS2 cuchillos que comprar. Esa sencillez se refleja en su reducido rango de precios de 117,95 $ – 125,41 $ – no hay que buscar la situación óptima, no hay que seguir ningún patrón y no hay riesgo de que salga un resultado desfavorable.

El acabado «Vanilla» es el básico Cuchillo kukri sin piel, simplemente acero pulido de color gris plomo oscuro con una superficie lisa y un borde más claro a lo largo del filo. Da la impresión de ser algo intencionado, más que un acabado incompleto, y el perfil ancho y curvo del cuchillo combina bien con ese acabado en bruto. Es uno de los pocos Vitrina de la galería cuchillos que combinan a la perfección con casi cualquier acabado de arma, incluidos los Las mejores skins para el M4A4 para jugadores que quieran crear un equipamiento sobrio y coherente.

★ EL CUCHILLO KUKRI MÁS LIMPIO Cuchillo Kukri «Vanilla» Compra en SkinBaron TARJETAS REGALO DE STEAM Compra en Eneba

Precio del producto:53,30–319,58 $ / 45,52–272,92 € / 39,39–236,17 £

Rareza:Secreto

Fuente:Caja «Gallery» o caja «Kilowatt»

Clave del caso:Clave de la caja «Gallery» o clave de la caja «Kilowatt»

The Cuchillo Kukri | Forest DDPAT está disponible en las cinco condiciones de exterior, desde poco más de 53 dólares en la versión «Battle-Scarred» hasta 319 dólares en la versión «Factory New». El camuflaje DDPAT (Digital Displacement Pattern Adaptive Texture) es uno de los estilos de acabado más antiguos en CS2, lo que le confiere una credibilidad nostálgica entre los jugadores de toda la vida —y entre Caja de la galería CS2 cuchillos, es uno de los diseños más reconocibles de la gama.

La hoja «Forest DDPAT» presenta un camuflaje digital claramente definido en bloques de color verde, marrón y beige, mucho más pronunciado y estructurado que el acabado «Boreal Forest», con píxeles rectangulares de contornos nítidos que cubren toda la superficie de la hoja. El mango liso de color verde uniforme completa a la perfección el aspecto militar, lo que la convierte en una de las más distintivas Caja de la galería CS2 cuchillos para jugadores a los que les gusta la estética militar.

★ EL MEJOR DISEÑO DE CUCHILLO KUKRI DE CAMUFLAJE Cuchillo Kukri Forest DDPAT Compra en SkinBaron TARJETAS REGALO DE STEAM Compra en Eneba

Precio del producto:55,67–300,00 $ / 47,54–256,20 € / 41,14–221,70 £

Rareza:Secreto

Fuente:Caja «Gallery» o caja «Kilowatt»

Clave del caso:Clave de la caja «Gallery» o clave de la caja «Kilowatt»

The Cuchillo kukri | Scorched es uno de los más tranquilos Vitrina de la galería cuchillos – disponibles en las cinco condiciones de exterior, desde €55.67 en «Battle-Scarred» a €300 en «Factory New». El nombre sugiere daños por calor y pátina, pero lo que realmente te llevas se parece más a un acabado mate liso con sutiles matices marrón oscuro. Vale la pena conocer esa diferencia entre las expectativas y el resultado final antes de comprar y, para el comprador adecuado, ese es precisamente el quid de la cuestión.

Este es elVitrina de la galería Un cuchillo para los jugadores que buscan el mínimo impacto visual posible. Sin red, sin degradado, sin geometría de camuflaje: simplemente un hoja oscura, casi negra que pasa desapercibida en un equipamiento en lugar de llamar la atención. Es más oscura y discreta de lo que sugiere su nombre, y mantiene ese carácter de forma constante en las cinco condiciones sin apenas pérdida de calidad. Los jugadores que quieran vender o intercambiar skins como esta pueden encontrar útil una guía sobre el el mejor sitio para vender CS2 carcasas para las opciones del mercado secundario.

★ EL MEJOR CUCHILLO KUKRI DE DISCRECIÓN Cuchillo kukri chamuscado Compra en SkinBaron TARJETAS REGALO DE STEAM Compra en Eneba

Precio del producto:76,58–150,54 dólares / 65,40–128,56 euros / 56,59–111,25 libras esterlinas

Rareza:Secreto

Fuente:Caja «Gallery» o caja «Kilowatt»

Clave del caso:Clave de la caja «Gallery» o clave de la caja «Kilowatt»

Disponible en las cinco condiciones de exterior, el Cuchillo kukri | Manchado ocupa una sólida posición en la gama media entre Caja de la galería CS2 cuchillos – a partir de €76.58 y alcanzando un máximo de €150.54 en estado «Factory New». El rango de precios es lo suficientemente ajustado como para que incluso una versión «Factory New» resulte asequible para la mayoría de los compradores, lo que la convierte en uno de los acabados de gama alta más accesibles del Vitrina de la galería.

El acabado «Stained» hace honor a su nombre: la hoja presenta un una difusa gama de tonos azul grisáceos polvorientos with manchas oscuras y irregulares por toda la superficie, como oxidaciónor daños causados por el agua que se extiende por el metal envejecido. Parece auténticamente desgastado por el paso del tiempo, en lugar de pintado a propósito, lo que le confiere un carácter distintivo entre Vitrina de la galeríaacabados de cuchillos. Quienes también sigan el mundo de la competición pueden echar un vistazo a Counter-Strike deportes artículo para descubrir qué acabados de cuchillos están de moda entre los jugadores profesionales.

★ EL MEJOR CUCHILLO KUKRI DE GAMA MEDIA EN RELACIÓN CALIDAD-PRECIO Cuchillo kukri teñido Compra en SkinBaron TARJETAS REGALO DE STEAM Compra en Eneba

El mejor cuchillo de galería que puedes tener: comparación completa

La tabla que figura a continuación ofrece una visión general basada en estadísticas de los 13 Vitrina de la galería cuchillos que conviene tener, que abarcan todos los Cuchillo kukriterminar en elVitrina de la galería. Las columnas incluyen el nombre del producto, su rareza, el rango de precios y una breve descripción que explica por qué cada piel tiene ese precio. Úsala como guía de referencia rápida si todavía estás investigando qué cuchillos hay en el Galería de casos – o comparándolos con el el más caroCS2 fundas para cuchillos para ver cuál es su posición en el mercado en general…

Precios actualizados a fecha de mayo de 2026.

Nombre del producto Rareza Rango de precios Descripción Cuchillo Kukri | Cementado Secreto 106,86–511,99 dólares Depende del patrón; los patrones FN con la parte superior azul alcanzan un precio muy elevado. Cuchillo kukri | Sacrificio Secreto 152,34 $–185,00 $ Valor constante en todas las condiciones; diferencia mínima entre FN y FT. Cuchillo Kukri | Urban Masked Secreto 58,54 $ – 239,68 $ Prenda versátil para cualquier ocasión, con una paleta de colores en tonos grises tácticos. Cuchillo Kukri | Crimson Web Secreto 91,69 $–1181,09 $ El rango de precios más amplio; los patrones de red centrados provocan primas FN extremas. Cuchillo kukri | Bosque boreal Secreto 52,37 $–200,00 $ Precio mínimo de entrada; relación calidad-precio fiable en las cinco condiciones. Cuchillo kukri | Acero azul Secreto 92,46 $–263,22 $ Estable en todas las condiciones; sin riesgo de fluctuaciones, valor predecible. Cuchillo Kukri | Safari Mesh Secreto 52,17–336,26 dólares El suelo «Battle-Scarred» más barato; el de FN tiene un sobreprecio considerable. Cuchillo Kukri | Rayas nocturnas Secreto 57,68–261,64 dólares Su estética oscura se adapta a configuraciones versátiles; ofrece un buen rendimiento en cualquier condición. Cuchillo Kukri | Fade Secreto 223,77–264,70 dólares Solo FN/MW; el stock limitado reduce la disponibilidad, y el acabado en degradado es de primera calidad. Cuchillo Kukri | Vainilla Secreto 117,95–125,41 dólares Sin variaciones externas; banda de precios estrecha y estable, sin riesgo de fluctuaciones. Cuchillo Kukri | Forest DDPAT Secreto 53,30 $–319,58 $ Camuflaje clásico DDPAT; el FN destaca claramente por encima del resto en cualquier circunstancia. Cuchillo kukri | Scorched Secreto 55,67 $ – 300,00 $ Acabado casi negro con matices marrón oscuro; más oscuro y discreto de lo que sugiere el nombre. Cuchillo kukri | Manchado Secreto 76,58 $–150,54 $ El bajo precio máximo de FN hace que la gama alta sea accesible para presupuestos de gama media.

Los precios que aparecen en Eneba Hub se facilitan únicamente a título informativo y reflejan las condiciones del mercado en el momento de su publicación. El valor de los productos puede variar con frecuencia debido a la oferta, la demanda y las actualizaciones del juego, por lo que no podemos garantizar su exactitud ni su valor futuro.

Los precios más altos en Vitrina de la galería El precio de los cuchillos se debe a su escasidad, unida a la demanda de determinados tipos de acabado. Las hojas con motivos decorativos como Crimson Web ofrecen un amplio margen de precios en función de la flotación y la disposición de las nervaduras, mientras que los acabados como «Slaughter» y «Blue Steel» tienen unos precios estables, basados en las condiciones del producto, que resultan más fáciles de presupuestar. Filtra siempre primero por «exterior» y rango de flotación antes de pagar un suplemento por un patrón específico en cualquier Vitrina de la galería un cuchillo en el que el estado y el diseño se complementan.

Los precios de los cuchillos también varían en función de la disponibilidad de los aspectos. Los aspectos disponibles en las cinco versiones de aspecto exterior generan grandes diferencias de precio entre los «Battle-Scarred» y los «Factory New», mientras que los aspectos de disponibilidad limitada, como «Fade», presentan diferencias más reducidas, pero con un precio mínimo más alto. Si quieres profundizar en el CS2 ¿«Economía de la piel»? Echa un vistazo a CS2 puntos de apertura de cajas sopesar todas las formas de conseguir un Vitrina de la galería Añade el cuchillo a tu inventario.

Reflexiones finales sobre los cuchillos Gallery Case

Tras analizar qué cuchillos hay en el Vitrina de la galería Tras analizar los 13 acabados, tres cuchillos de la gama Gallery Case destacan como las mejores opciones en general:

Cuchillo Kukri | Cementado – el que mejor expresa el patrónVitrina de la galería una navaja que destaca entre las demás. Los modelos FN de color azul oscuro son excepcionalmente raros y mantienen un valor constante, lo que los convierte en una excelente opción para coleccionistas y en una posible inversión a largo plazo.

Cuchillo kukri | Sacrificio – la mejor opción en términos de relación calidad-precio entre Vitrina de la galeríacuchillos. Su estrecho rango de precios en las categorías «Nuevo de fábrica», «Desgaste mínimo» y «Probado en el terreno» hace que siempre puedas encontrar una oferta competitiva, independientemente del estado del producto.

Cuchillo Kukri | Urban Masked – la opción estética más versátil en el Vitrina de la galeríaGama de cuchillos. Su paleta de colores oscuros y apagados combina a la perfección con casi cualquier acabado de arma, lo que la convierte en la navaja «Covert» con la que resulta más fácil crear un equipamiento sin tener que rediseñar todo lo demás.

Tanto si buscas una pieza de coleccionista como si te interesa algo asequible Caja de la galería CS2 cuchillos: en esta gama hay un acabado para cada presupuesto y cada gusto estético. Los aficionados al género de los shooters tácticos que quieran explorar nuevas opciones también pueden encontrar mucha inspiración enjuegos comoCounter-Strike – y cuando estés listo para comprar, entra en SkinBaron para echar un vistazo Caja de la galería CS2 cuchillos a precios competitivos.

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