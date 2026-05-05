11 juegos parecidos a Counter-Strike: pon a prueba tus habilidades tácticas

Juegos comoCounter-Strike Hoy en día hay a montones, pero solo unos pocos logran captar de verdad la magia de esa mecánica de juego sencilla, aunque muy táctica e increíblemente divertida, al tiempo que aportan algo nuevo.

¿Cómo lo sé? Bueno, digamos que he jugado muchísimo Counter-Strike 1.6 por aquel entonces se hizo cada vez más evidente, hasta tal punto que ni siquiera mi yo adolescente y engreído pudo seguir negándolo: simplemente apestarque los juegos FPS.

Aun así, mi pésima puntería y mi falta de habilidad para crear jugadas no me impidieron dedicar cientos de horas más a un puñado de juegos de disparos de primera categoría similares a Counter-Strike a lo largo de los años, y a continuación voy a compartir contigo lo mejor de todo ello. ¿Qué puedo decir? ¡Es que me encanta este género!

Nuestra selección de los mejores juegos similares a Counter-Strike

Si solo te interesan los títulos más destacados que más te gustarán como Counter-Strike Tanto si eres un veterano como un aficionado ocasional al género de los shooters competitivos, ¿qué tal si pruebas el juego de nuestro equipo? las tres mejores opciones para los juegos que te ofrecen una experiencia de juego más parecida a CS?

Fortnite (2017) – un «battle royale» de enorme popularidad que incluye un modo «Zero Build», el cual ofrece una jugabilidad trepidante y competitiva, con tiroteos constantes que recuerdan a Counter-Strike. Valoración (2020) – un shooter táctico basado en personajes que combina la mecánica de disparo precisa y el sistema económico de Counter-Strike con agentes desbloqueables dotados de habilidades únicas, lo que añade una nueva dimensión de profundidad estratégica al combate por rondas. Rainbow Six Siege, de Tom Clancy (2015) – un innovador FPS táctico que destaca por sus entornos destructibles, las habilidades únicas de los «Operadores» y su especial énfasis en la recopilación de información y las incursiones estratégicas.

¿Ya has oído hablar de estos juegos (¿quién no a estas alturas?) e incluso has jugado a algunos de ellos, pero crees que no son del todo de tu gusto?

Sigue desplazándote hacia abajo para ver siete juegos de disparos tácticos más He preparado algo que te llenará de nostalgia Counter-Strike ¡y da rienda suelta a tu espíritu competitivo al máximo, todo de una sola vez!

11 juegos de disparos tácticos de ritmo trepidante similares a Counter-Strike

Tal y como prometí, aquí están los mejores juegos similares a Counter-Strike que he recopilado a lo largo de mi dilatada trayectoria como entusiasta empedernido de los juegos de disparos tácticos, así como mis opiniones sobre cada uno de ellos y las cualidades que, en mi opinión, más te gustarán.

1. Fortnite [La mejor experiencia sin instalación]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas Microsoft Windows, Nintendo Switch, Android, iOS, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2017 Desarrollador Epic Games Duración media de la partida Más de 50 horas (modo Battle Royale y otros modos) Las mejores características Actualizaciones constantes, montones de eventos divertidos y el modo «Zero-build»

Nos guste o no, Fortnite se ha convertido en un gigante mundial imparable al que resulta difícil no incluir en any lista que se acerque siquiera remotamente a los mejores juegos de disparos en tercera persona tanto de juegos de acción como de FPS.

Como probablemente ya sabrás, se trata ante todo de un «battle royale», así que no es una copia descarada de Counter-Strike. Aun así, su intensa acción PVP y sus tiroteos a vida o muerte lo convierten en uno de los mejores títulos del mercado, y creo que cualquier Counter-Strike a los aficionados les resultaría interesante jugar, como mínimo.

Aquí tendrás que busca armas y amplía tu arsenal en lugar de comprarlos en una tienda, y luego ir adaptándote constantemente a medida que la zona de juego se va reduciendo y te empuja a enfrentamientos cada vez más frenéticos con otros jugadores. Es increíblemente divertido, por no mencionar que también es uno de los juegos gratuitos más populares del mundo al que puedes jugar en tu portátil para juegos, el ordenador e incluso el móvil cuando estés fuera de casa.

Para más información Empieza porModo Zero Build para familiarizarte con el manejo de las armas y las mecánicas de saqueo antes de lanzarte a las partidas normales. Una vez que domines el posicionamiento y los enfrentamientos, construir te parecerá el siguiente paso lógico, en lugar de un obstáculo insuperable.

Ahora bien, si estás harto de enfrentarte a novatos que construyen rascacielos sin más tras lanzar unos cuantos disparos al azar para evitar los duelos, ten en cuenta que este juego tiene un Modo Zero Build para una experiencia que se ajuste más a De Counter-Strike un estilo de combate más «cercano».

Si te apasionan los juegos de disparos competitivos y te gustaría disfrutar de unos gráficos espectaculares, actualizaciones frecuentes y un juego muy popular con un montón de usuarios activos, eventos y retos, Fortnite te mantendrá enganchado con su combate basado en la supervivencia y su amplia variedad de modos de juego.

Mi veredicto: FortniteEl modo Zero Build de es el punto de partida perfecto para Counter-Strike los aficionados que buscan el caos de los battle royale sin la dificultad de aprender a construir: pura acción con armas, pura adrenalina.

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2. Valoración [La mejor alternativa a Counter-Strike]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2020 Desarrollador Riot Games Duración media de la partida Más de 100 horas (modos competitivos y otros modos) Las mejores características Jugabilidad por rondas al estilo de CS y múltiples agentes con habilidades diferentes

Valoraciónes la gran incursión de Riot Games en el género de los shooters tácticos, que supone un desafío directo a De Counter-Strike un largo reinado. Se necesita ese núcleo CS fórmula —dos equipos, una bomba (aquí llamada «spike»), una economía basada en rondas y un énfasis en la precisión en el tiro— e introduce a los «agentes», con habilidades únicas. La formación adecuada del equipo es tan importante como las microgestiones individuales y las indicaciones correctas, lo que lo diferencia de otros juegos como Counter-Strike que adoptan un enfoque más uniforme en cuanto a la utilidad del equipo.

Personalmente, he dedicado innumerables horas a probar varios personajes para encontrar uno con el que jugar habitualmente, y he descubierto que el una combinación de tiroteos clásicos y habilidades que resulta increíblemente adictiva y sorprendentemente profunda. Por supuesto, como es habitual en casi todos los shooters gratuitos que hay actualmente en el mercado, Valoración también ofrece algunos de los las mejores pieles que jamás hayas visto, listas para tentarte a soltar algo de dinero por esos píxeles tan bonitos.

Para más información No te limites a elegir Duelistas solo porque tienen un aspecto molón: aprende al menos un rol de Controlador o Iniciador para completar la composición de tu equipo. Una granada de humo o un destello bien lanzados te harán ganar más rondas que la simple puntería.

Un pequeño consejo: si estás buscando el el monitor ideal para Valoración, te conviene uno con una alta frecuencia de actualización, ya que se ve mejor a alta frecuencia, igual que Counter-Strike. Cada fotograma cuenta, ya que el panorama competitivo aquí es tan brutal como el juego en el que se inspira.

Para todos los puristas que estén buscando el título más parecido a Counter-Strike en lo que respecta a la experiencia de juego en sí, ValoraciónEs lo más parecido que hay, desde las fases de compra de armas y armaduras hasta la necesidad de realizar acciones precisas, controlar el mapa y gestionar el retroceso.

Mi veredicto: Si quieres el Counter-Strike una nueva capa de pintura y habilidades especiales, Valoraciónes el campeón indiscutible; básicamente es CS con superpoderes.

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3. Rainbow Six Siege, de Tom Clancy [El mejor juego de disparos táctico de destrucción]

Nuestra puntuación 9.7

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Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2015 Desarrollador Ubisoft Montreal Duración media de la partida Más de 80 horas (modo multijugador continuo) Las mejores características Los dispositivos de los operadores y la destrucción del medio ambiente

Rainbow Six Siege, de Tom Clancy fue uno de los primeros títulos en incorporar interacción con el medio ambiente y funciones específicas en el género de los shooters tácticos. Con su énfasis en los entornos destructibles y los dispositivos y habilidades especializados de los operadores, es difícil encontrar dos partidas que se parezcan entre sí, ya que siempre pone a prueba tus conocimientos sobre la disposición de los mapas, los puntos de entrada y las rotaciones óptimas.

Casi todas las paredes, suelos y techos se pueden atravesar, reforzar o perforar. Esto convierte cada partida en un rompecabezas dinámico, en el que Los atacantes pueden idear nuevas estrategias para abrirse paso hasta sus objetivos, y los defensores tienen que adaptarse sobre la marcha, cambiando constantemente sus defensas tras cada asalto.

¿Crees que el equipo contrario no te verá venir? ¡Saluda a la cámara! Lo más probable es que también tengas que estar atento a las trampas mientras te mueves por el mapa, ya que este juego cuenta con un montón de operadores de trampas que se dedican a castigar a los jugadores imprudentes a los que les gusta lanzarse a la carga sin importar dónde estén, disparando a diestro y siniestro.

Para más información Dedica tus primeras horas en las partidas personalizadas a familiarizarte con la ubicación de las cámaras y los puntos de entrada habituales. Conocer el mapa lo es todo aquí: saber de dónde pueden aparecer los enemigos es tener la mitad de la batalla ganada antes incluso de que se dispare un solo tiro.

Además de su emocionante y muy táctico modo de juego —a pesar de ser el título más antiguo de esta lista—, Rainbow Six Siege también tieneImágenes magníficas y de una suavidad sedosa que siguen siendo un espectáculo digno de contemplar en un un buen monitor para juegos. Sin duda, este juego es uno de los mejores FPS de Ubisoft, y eso se nota incluso a pesar de los años que tiene.

En pocas palabras, igual que Valoración, este es otro 10/10 título, si quieres De Counter-Strike partidas por rondas que giran en torno a objetivos clásicos, como el rescate de rehenes o la desactivación de bombas, pero con un toque propio.

Mi veredicto: Rainbow Six Siege recompensa la paciencia, el conocimiento del mapa y el pensamiento creativo: si te gusta burlar a tus oponentes tanto como superarles en potencia de fuego, este es tu juego.

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4. Battlefield 6 [La mejor guerra a gran escala]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2025 Desarrollador Battlefield Studios (DICE, Criterion, Motive, Ripple Effect) Duración media de la partida Más de 60 horas (campaña y modo multijugador continuo) Las mejores características Batallas a gran escala con 128 jugadores, destrucción táctica y juego en equipo basado en clases

Si alguna vez has soñado con Counter-Strike«Es un juego de disparos táctico, pero a una escala enorme y caótica, Battlefield 6 esa es la respuesta. Esta última entrega de la legendaria franquicia de EA recupera todo lo que los fans adoraban de la época dorada de la serie, al tiempo que introduce nuevas mecánicas que hacen que cada tiroteo resulte novedoso e impredecible.

Ambientada en 2027, en plena crisis geopolítica en la que la OTAN se ha desmoronado y una poderosa corporación militar privada llamada Pax Armata ocupa el vacío de poder, Battlefield 6 te sumerge en una guerra sin cuartel a través de impresionantes mapas como el Empire State en Brooklyn y el extenso valle de Mirak. El regreso del clásico sistema de cuatro clases (Asalto, Reconocimiento, Ingeniero y Apoyo) hace que la coordinación del escuadrón sea tan importante como tu puntería individual.

Para más información No te separes de tu equipo y desempeña tu función de clase a la perfección. Un equipo coordinado de cuatro jugadores con las funciones de Asalto, Apoyo, Ingeniero y Reconocimiento puede dominar por completo las partidas frente a oponentes desorganizados que juegan en solitario.

Lo que realmente distingue a este juego es el sistema de combate cinestésico. Ahora puedes arrastrar a compañeros heridos hasta un lugar seguro, montar armas en superficies para reducir el retroceso y asomarte desde la cobertura; todo ello aporta una mayor profundidad táctica que Counter-Strike Los veteranos lo sabrán apreciar. ¿Y la destrucción? Se ha llevado al máximo.

La guinda del pastel es el modo Portal, que te permite crear experiencias personalizadas utilizando elementos de toda la franquicia. ¿Quieres un deathmatch solo para infantería que se parezca más a Counter-Strike¿Sus compromisos íntimos? Tú puedes hacerlo.

Mi veredicto: Battlefield 6 es el regreso triunfal que los fans llevaban tanto tiempo esperando —si quieres Counter-Strike«Con su profundidad táctica ampliada a un caos de 128 jugadores, este es el referente por excelencia».

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5. Insurgencia: Tormenta de arena [El mejor realismo crudo]

Nuestra puntuación 9.2

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Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2018 Desarrollador New World Interactive Duración media de la partida Más de 40 horas (modo multijugador y cooperativo continuos) Las mejores características Un combate realista y visceral sin concesiones

Si lo que te gusta de Counter-Strikees su combate con armas puro y auténtico, y un carácter competitivo implacable, entoncesInsurgencia: Tormenta de arena seguro que te va a encantar. Este juego de disparos táctico y exigente potencia la sensación de realismo, ofreciéndote una experiencia intensa y envolvente en la que cada disparo cuenta. Te anima a dominar los fundamentos del tiro y tiene una curva de aprendizaje mucho más pronunciada que la mayoría de los demás títulos del género FPS.

«Insurgencia: Tormenta de arena»Su principal atractivo es la inmersión que ofrece, al prescindir de los indicadores de impacto tradicionales e implementar un una interfaz de usuario simplificada con pocos o ningún elemento visual. Esto hace que todos los enfrentamientos sean increíblemente tensos, ya que ahora tienes que confiar en una concentración extrema y en tu percepción espacial para salir victorioso.

Para más información Sube el volumen de los auriculares y escucha con atención: los pasos, el sonido de las recargas e incluso la respiración pueden delatar la posición del enemigo. En un juego sin indicadores de impacto, tus oídos son tu fuente de información más fiable.

Si eres unCounter-Strike Si eres un veterano, otra característica que seguro que te encantará es el impresionante diseño de sonido de este juego. En concreto, su señales sonoras realistas están pensadas para ayudarte a 200 Las jugadas de inteligencia… si sabes cómo aprovecharlas. En serio, podría ser perfectamente un juego de estrategia exigente, teniendo en cuenta lo alto que es su nivel máximo de habilidad.

Es un poco más difícil de dominar que el típico FPS, claro, pero se convertirá en un juego imprescindible si no te importa que sea un título que requiere un profundo conocimiento de los fundamentos de los juegos de disparos en primera persona, pero, por otro lado, recompensa tu paciencia y tu dedicación.

Mi veredicto: Insurgencia: Tormenta de arena is Counter-Strike«su versión más cruda y exigente, perfecta para los jugadores que piensan que…» CS es demasiado indulgente y buscan un auténtico realismo táctico.

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6. Apex Legends [El mejor «Battle Royale» basado en el movimiento]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de lanzamiento 2019 Desarrolladores Respawn Entertainment Duración media de la partida Más de 70 horas (modo Battle Royale y otros modos) Las mejores características Movimientos fluidos inspirados en los héroes y acción trepidante al estilo «battle royale»

Como alguien que ha jugado a los juegos de EA Los increíbles juegos de Battlefield y, aunque me encantaron la mayoría, tengo que admitir que realmente acertaron al apostar por el estudio responsable de Apex Legends. No tiene nada que envidiar a algunas de las mejores entregas de la serie Battlefield y, sin duda, es ahora uno de los títulos más populares de EA hasta la fecha, con un una comunidad de jugadores muy activa y un panorama de los deportes electrónicos.

Pero ya basta de adornos para EA. ¿Qué es exactamente lo que hace que… Apex Legends ¿Qué lo hace tan especial? Pues bien, combina los géneros «battle royale» y «shooter de héroes» en una divertida experiencia de disparos en primera persona por equipos que cuenta con un una amplia variedad de estilos de juego, un manejo de las armas muy fluido y movimientos ágiles con una verticalidad impresionante. Además, hay un montón de armas que dominar, ¡así que prepárate para memorizar más patrones de disparo!

Para más información Domina pronto los saltos desde las rampas y los «bunny hops»: en Apex, el movimiento es tan importante como la puntería. Una leyenda que no se mueve bien es una leyenda que acaba siendo abatida en campo abierto.

El juego esEs un juego gratuito y se añaden constantemente nuevas leyendas, mapas y eventos, lo que hace que la experiencia siga siendo novedosa y atractiva tanto para los principiantes como para los veteranos. Si te gusta la emoción competitiva de un FPS pero prefieres la mecánica basada en héroes y la envergadura de un battle royale, Apex Legends será una alternativa muy atractiva a Counter-Strike, al menos como juego secundario.

Mi veredicto: Apex Legends ofrece la combinación perfecta entre las habilidades de los héroes y un juego de disparos trepidante, si te apetece Counter-Strike«su puntería milimétrica con TitanfallSi buscas un movimiento tan fluido como la mantequilla, no busques más.

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7. Overwatch 2 [El mejor shooter de héroes por equipos]

Nuestra puntuación 8.6

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Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de lanzamiento 2022 Desarrolladores Blizzard Entertainment Duración media de la partida Más de 60 horas (modos Competitivo y otros) Las mejores características Combate por equipos basado en héroes y juego por rondas con partidas de 5 contra 5

Overwatch 2, un shooter de héroes de primer nivel desde su primera entrega, lleva la fórmula de los juegos FPS competitivos por un camino diferente al de Counter-Strike, pero sigue compartiendo ese compromiso fundamental con juego por objetivos en equipo y ejecución estratégica. Aunque cambia De Counter-Strike Aunque se hace hincapié en las armas y las habilidades de combate para combinar disparos y poderes de los personajes, el núcleo del juego —luchar por el control de puntos estratégicos o avanzar con cargas mediante esfuerzos coordinados en equipo— sigue siendo el elemento central.

Gran parte de lo divertido de estar aquí, al menos para mí, fue elegir entre una una variada selección de bien diseñadopersonajes a la página principal, dominar su repertorio de movimientos y, después, aprender a combinar sus habilidades con las de mis compañeros de equipo.

Para más información Aprende a jugar al menos con dos héroes en cada rol (tanque, DPS, apoyo) para poder adaptarte a las necesidades del equipo. La elección de héroes contrarios es fundamental aquí: a veces, cambiar de héroe a mitad de la partida es la jugada que decide el resultado.

Como cabría esperar de otros juegos similares de esta lista, los modos de juego en Overwatch 2 son rápidas y caóticas, y se centran exclusivamente en un juego basado en objetivos que exige movimiento constante y toma rápida de decisiones.

Tu puntería es importante (aunque no tanto si te especializas en el combate cuerpo a cuerpo… o si juegas con Junkrat), pero saber cuándo y cómo usar las habilidades y coordinarte con tus compañeros de equipo suele ser mucho más decisivo para asegurar la victoria. Si estás dispuesto a un FPS competitivo en el que los poderes de cada personaje aportan una gran variedad de estrategias de equipo, Overwatch 2 debería estar en lo más alto de tu lista de «juegos pendientes».

Mi veredicto: Overwatch 2 oficiosCounter-StrikeSu objetivo principal son los duelos de sinérgicas de equipo y las combinaciones de habilidades: es la elección perfecta si buscas acción competitiva en un FPS con más variedad en los estilos de juego.

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8. Escape From Tarkov [El mejor juego de disparos de alta tensión con rescates]

Nuestra puntuación 8.3

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Plataformas Microsoft Windows Año de lanzamiento 2017 (Acceso anticipado) Desarrolladores Battlestate Games Duración media de la partida Más de 100 horas (incursiones y progresión en curso) La mejor característica Combates brutalmente realistas y una jugabilidad de alto riesgo

Si crees queInsurgencia: Tormenta de arena es difícil según lo que has oído antes, prueba Escape From Tarkov, lo cual es sin dudauno de los los juegos de disparos en primera persona más exigentes, pero a la vez tremendamente gratificantes que jamás podrás vivir en PC. Se trata de un juego de disparos y saqueo online en el que solo tienes dos objetivos principales: buscar botín y escapar sano y salvo. Sencillo, ¿no?

Pero antes de lanzarte a jugar y acabar siendo destrozado mientras te quejas de que no te avisé, ten en cuenta que Tarkov has sin retícula, una balística y una mecánica de retroceso ridículamente complejas, y un sistema de daño que influye en tu movimiento y en tu puntería.

Para más información Juega con equipamientos económicos hasta que te familiarices con los mapas y los puntos de extracción. No hay por qué avergonzarse de entrar con una pistola y salir con el equipo completo de alguien que te ha subestimado.

De hecho, este juego es tan difícil que necesitarás todas las ventajas posibles, desde usar un un ratón excelente para juegos de disparos en primera persona para optimizar tus microfonías y asegurarte de que captas cada señal de audio con los auriculares. El más mínimo error te costará muy caro a ti y a tu equipo. Y, Si mueres, puedes perderlo todo, incluyendo la mayor parte del equipo elegante y de alto nivel con el que te equipas antes de cada incursión.

Aunque te consideres un tipo duro Counter-Strikeveterano,Escape From Tarkov is un juego de acción difícil y ultrarrealista que te puede dejar totalmente sin palabras si no vas preparado. Perfecto para todos mis compañeros de lucha a los que les encantan los buenos retos.

Mi veredicto: Escapar de Tarkov es la prueba definitiva para los veteranos de los juegos de disparos en primera persona: si Counter-StrikeSi lo que hay en juego no te parece lo suficientemente importante y quieres que cada error tenga consecuencias reales, este es tu campo de pruebas.

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9. Marvel Rivals [La mejor plantilla de personajes]

Nuestra puntuación 8.1

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Plataformas PlayStation 5, Xbox Series X y Series S, GeForce Now, Microsoft Windows Año de lanzamiento 2024 Desarrolladores NetEase Games Duración media de la partida Más de 50 horas (modos Competitivo y otros) La mejor característica Personajes conocidos y bien diseñados, y combinaciones de habilidades dinámicas

Marvel Rivalses uno de loslos juegos multijugador más populares en este momento y se ha posicionado con holgura como el principal competidor de Overwatch 2 en el género de los shooters de héroes. Es un fantástico juego de disparos con héroes gratuito protagonizado por personajes emblemáticos de Marvel, entornos destructibles y una acción multijugador trepidante centrada en la sinergia de equipo y los poderes de los personajes.

Desde un tiburón adorable, aunque molesto, que es un auténtico quebradero de cabeza cuando te enfrentas a él, hasta el genio, playboy, multimillonario, filántropo y supervillano a punto de resurgir, Marvel Rivals cuenta con prácticamente todos los personajes principales de Marvel, tanto de los cómics como del UCM, lo que la convierte en una de las Los mejores juegos para los fans de Marvel.

Para más información Presta atención a las habilidades de equipo a la hora de elegir a tu héroe: al formar equipo con el compañero adecuado, podrás desbloquear combos devastadores que pueden cambiar por completo el rumbo de un combate.

Cada héroe de Marvel tiene un estilo de juego propio y aporta algo nuevo a la batalla gracias a sus habilidades únicas, lo que anima a combinaciones creativas e interacciones entre los personajes. Como gran fan de Marvel, también me gusta cómo han implementado aquí las habilidades de equipo, que se han diseñado para que encajen con la temática y que, en su mayoría, son exclusivas de personajes que mantienen relaciones ya establecidas en el universo Marvel.

Por último (y quizá lo más importante), Los diseños de este juego son sencillamente perfectos, creado por «Marvel Rivals»imágenes fluidas y vibrantes. ¿Eres fan tanto de Marvel como de Counter-Strike ¿Eres un apasionado de los enfrentamientos por rondas altamente competitivos? Si es así, deberías haber estado jugando a este juego ayer.

Mi veredicto: Marvel Rivals es el shooter de superhéroes para los fans de los cómics: si alguna vez has querido darlo todo como Spider-Man o dominar los grupos de presión como Iron Man, este es el juego de tus sueños.

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10. PUBG: Battlegrounds [El mejor Battle Royale clásico]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, iOS, Android Año de lanzamiento 2017 Desarrolladores PUBG Studios Duración media de la partida Más de 60 horas (modo Battle Royale y otros modos) La mejor característica Numerosos mapas de gran extensión y una buena selección de modos de juego muy competitivos

Aunque se trata, en esencia, de un battle royale, PUBG: Battlegrounds se ha ganado un lugar entre los jugadores a los que les gusta De Counter-Strike combates con armas realistas y enfrentamientos de alto riesgo, pero lo quiero a una escala mucho mayor y más impredecible. No hay duda de que PUBG popularizó el género «battle royale», gracias a su atractivo ciclo multijugador competitivo, centrado en la supervivencia, el posicionamiento estratégico y la puntería precisa en vastos mapas de mundo abierto.

Ya sabes cómo va esto. Aquí podrás lanzarte en paracaídas sobre una gran isla con hasta 100 otros jugadores para buscar equipo, desde pistolas hasta potentes rifles de francotirador con accesorios. La zona segura se va reduciendo, cunde el caos y se desatan los tiroteos, y solo un jugador o un equipo sale con vida y se lleva esa «cena de pollo» tan difícil de conseguir, pero deliciosamente apetecible.

Para más información No vayas a por los airdrops al principio de la partida a menos que estés seguro de tus habilidades: son auténticos imanes para la muerte. Céntrate en saquear con seguridad, posicionarte para el círculo y dejar que los jugadores impacientes se eliminen entre ellos primero.

Sin embargo, eso es solo el modo estándar, ya que Brendan Greene, el padre de todos los «battle royale» (también conocido como PlayerUnknown), nos ha regalado múltiples mapas y modos de juego nuevos que, con el tiempo, han ido más allá del formato original de «battle royale». En concreto, El «Team Deathmatch» y el «Modo Arena» son imprescindiblessi eres un Counter-Strike un veterinario que solo busca revivir esas mismas sensaciones.

Mi veredicto: PlayerUnknown’s Battlegroundses el battle royale original con el que empezó todo —si quieres Counter-StrikeCon sus tiroteos en mapas enormes y el caos de 100 jugadores, esta es la opción clásica.

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11. La final [Mejor destrucción del entorno]

Nuestra puntuación 7.8

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Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 4/5, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2023 Desarrolladores Embark Studios, Nexon Duración media de la partida Más de 40 horas (modo multijugador continuo) La mejor característica Excelente mecánica ambiental e interacción con los objetos

La finalacciones De Counter-Strike énfasis en el control de los objetivos y la coordinación del equipo, pero con un toque mucho más dinámico. Al fin y al cabo, es uno de los los mejores juegos de disparos en primera persona jugar si prefieres un lot de caos en tus partidos, dado que cuenta con uno de los sistemas de destrucción del entorno más detallados y completos en comparación con la mayoría de los videojuegos de disparos en primera persona.

Este título rompe radicalmente con todas las normas de juego a las que estás acostumbrado si eres un CS-único jugador. Su campo de batalla te empuja a realizar jugadas cada vez más arriesgadas, aunque emocionantes, a medida que se derrumba continuamente a tu alrededor y al de tus oponentes. Aquí hay muy pocos lugares donde puedas esconderte de verdad, ya que casi todo se puede derribar, así que más te vale aprender a hacerlo bien. Y rápido.

Para más información Ten siempre preparada una vía de evacuación, y estate dispuesto a improvisar una si no la tienes. Cuando el suelo que pisas puede derrumbarse en cualquier momento, pensar en vertical es tan importante como pensar en horizontal.

Además del combate, tan explosivo como satisfactorio, que te tendrá pulsando sin parar el teclado como locos por más grandes explosiones, La final también ofrece tres clases entre las que puedes elegir, cada una de ellas equipada con armas especializadas, habilidades únicas y artilugios que se adaptan a una amplia variedad de estilos de juego y sinergias de equipo.

Aunque los combates con armas de fuego en este juego son muy similares a Counter-StrikeEn este juego, el desarrollo de la partida, desde los movimientos hasta el ritmo general, resulta mucho más fluido y lleno de acción. Te lo recomiendo encarecidamente si quieres jugar un emocionante juego de disparos en primera persona con una mecánica de terreno novedosa y estimulante.

Mi veredicto: La finalconvierte cada partido en un caos controlado; si te gusta Counter-Strike pero si quisieras ampliar todo el mapa, este es tu terreno de juego.

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Mi opinión general sobre juegos similares a Counter-Strike

El mejor punto de partida para los jugadores que buscan juegos como Counter-Strike ¿Hoy? Depende del tipo de aficionado a los shooters tácticos que seas.

Para los puristas de la informática: Valoración ofrece la experiencia más parecida a Counter-Strike«La mecánica de juego principal, que combina un manejo preciso de las armas con habilidades únicas de los agentes que aportan profundidad estratégica sin sacrificar ese toque clásico».

Valoración ofrece la experiencia más parecida a Counter-Strike«La mecánica de juego principal, que combina un manejo preciso de las armas con habilidades únicas de los agentes que aportan profundidad estratégica sin sacrificar ese toque clásico». Para los amantes de la destrucción: Battlefield 6 lleva el combate táctico a una escala gigantesca, donde cada muro puede derrumbarse y cada partida se desarrolla de forma diferente gracias a su impresionante destrucción del entorno.

Battlefield 6 lleva el combate táctico a una escala gigantesca, donde cada muro puede derrumbarse y cada partida se desarrolla de forma diferente gracias a su impresionante destrucción del entorno. Para los realistas empedernidos: Escape From Tarkov castiga cada error con consecuencias brutales, lo que lo convierte en el campo de pruebas definitivo para los veteranos que buscan la tensión de las situaciones de alto riesgo.

Escape From Tarkov castiga cada error con consecuencias brutales, lo que lo convierte en el campo de pruebas definitivo para los veteranos que buscan la tensión de las situaciones de alto riesgo. Para los aficionados a los juegos de disparos con héroes: Marvel Rivals combina la acción competitiva por equipos con los emblemáticos Marvel personajes, perfectos para los jugadores que buscan caras conocidas y habilidades espectaculares.

Marvel Rivals combina la acción competitiva por equipos con los emblemáticos Marvel personajes, perfectos para los jugadores que buscan caras conocidas y habilidades espectaculares. Para los aficionados al battle royale: Fortnite‘s El modo «Zero Build» elimina el caos de la construcción y ofrece tiroteos puros e intensos que cualquier Counter-Strike que cualquier jugador sabrá apreciar.

Ningún juego puede sustituir a Counter-Strike, pero juntos capturan su esencia: la precisión, el trabajo en equipo y esos momentos decisivos y trepidantes que definen los videojuegos FPS competitivos. Sea cual sea el campo de batalla que elijas a continuación, una cosa es segura: la emoción de un tiro en la cabeza perfecto nunca pasa de moda.

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