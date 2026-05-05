Todos los guantes morados en CS2 en 2026

Guantes moradosCS2 Estos skins están diseñados para causar impacto visual. El cuero a cuadros llamativos, los paneles de malla deportiva y los diseños geométricos de estilo motero confieren a estos skins una fuerte presencia en la vista en primera persona, especialmente cuando se combinan con acabados como Fade, Marble Fade o los cuchillos Doppler. El par adecuado de CS2 Unos guantes morados pueden ser el elemento clave de un conjunto temático completo.

A partir de 2026, el precio de salida será de poco más de 110 dólares para los guantes morados más baratos CS2 ofertas, mientras que los pares en perfecto estado, propios de coleccionistas, rondan los 29 000 $. Todos los aspectos de este juego tienen una rareza «Extraordinaria» con una tasa de aparición del 0,26 % en el nivel Oro, lo que constituye una de las razones principales por las que el nivel púrpura CS2 Los guantes mantienen un alto valor de mercado.

Esta guía abarca todos los guantes morados CS2 ofertas en las categorías de guantes de conducción, deportivos, especializados, de moto y para vendajes de manos . Cada entrada desglosa los precios, el origen de los estuches y la disponibilidad en tiendas físicas, lo que te ayuda a comparar los mejores guantes morados CS2 una opción para coleccionistas, junto con opciones más asequibles para los jugadores que buscan guantes morados a buen precio CS2 opciones.

Nuestras mejores opciones de guantes morados en CS2

Guantes moradosCS2 Estos diseños merecen una mirada detenida: la disposición del estampado en el «Fade», la alineación del cuadros en el «Imperial Plaid» y el valor de «float» en el «Marble Fade» influyen en la cantidad de morado que se aprecia realmente. Estas seis opciones abarcan toda la gama de guantes morados. CS2 desde el techo de colección de alta gama hasta los guantes morados más baratos CS2 lo que ofrece el mercado en la gama básica.

Todos los guantes se obtienen con una probabilidad de nivel Oro, pero el origen de la caja, el rango de fluctuación y la demanda generan grandes diferencias de precio entre los distintos modelos. Eso es lo que distingue a los mejores guantes morados CS2 los coleccionistas se pelean por unos guantes morados baratos CS2 Selección de artículos básicos. Antes de comprar, compara siempre el estado exterior y la disposición del estampado, ya que estos factores influyen mucho más en el valor que la mera marca.

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Probabilidades de rareza de los casos

CadaCS2 La funda del arma utiliza el mismo sistema de índice de aparición fijo. Guantes morados CS2 Las skins se encuentran en el nivel Oro junto con el resto de guantes Extraordinarios, lo que significa que las probabilidades de conseguir cualquier par concreto nunca varían, independientemente de la caja que abras.

Raridades de la piel Probabilidades de caída (%) Especificaciones militares ( Azul ) 79,92 % Restrito ( Morado ) 15,98 % Clasificados ( Rosa ) 3,2 % Secreto ( Red ) 0,64 % Objeto especial poco común ( Oro ) 0,26 %

Estos porcentajes se han obtenido a partir del seguimiento de la comunidad en más de 10 000 aperturas de casos por caso. Los guantes representan un 0,26 %, es decir, aproximadamente 1 de cada 385 casos. Dado que cada guante morado CS2 La gama «skin» incluye artículos de una rareza extraordinaria —como guantes deportivos y guantes especializados—; las probabilidades de conseguir un par concreto son extremadamente bajas, lo que explica sus elevados precios de mercado y confirma que todos los guantes morados CS2 Las opciones tienen las mismas probabilidades de ser seleccionadas.

Todos los guantes Purple CS2: la lista completa

Esta lista incluye todos los guantes morados CS2 ofrece modelos deportivos, especializados, para conductores, de motociclismo y vendas para las manos, lo que permite obtener una visión completa del mercado en lugar de centrarse en una sola categoría.

Los modelos descatalogados hacen subir los precios debido a la oferta limitada, mientras que los lanzamientos recientes como el Caja del embrague and Funda Revolution fabricar más guantes morados baratos CS2 puntos de entrada. El desgaste también juega un papel fundamental: los modelos con poco uso conservan la intensidad de los tonos morados, razón por la cual las versiones «Factory New» alcanzan precios considerablemente más altos que los ejemplares «Battle-Scarred».

Rango de precios: 193,48 $ – 1 278,40 $ / 178,00 € – 1 176,13 € / 152,83 £ – 1 009,93 £

Rareza: Extraordinario

Origen del caso: Caja de embrague o caja de revoluciones

Clave correspondiente: Llave de la caja del embrague o llave de la caja de revoluciones

The Guantes de conductor con estampado de cuadros Imperialson losel más accesible y reconocible guantes moradosCS2 los jugadores persiguen. El clásico diseño de cuadros escoceses in franela de color morado oscuro junto condedos de cuero morado brillante hace que destaquen al instante en cualquier equipamiento. Disponibles en todos los acabados, desde «Battle-Scarred» hasta «Factory New», los precios oscilan entre €193.48 en «Marcado por la batalla» a €1,278.40 en Factory New, situándolos por encima de los guantes morados más baratos CS2 ofertas, pero a un precio muy inferior al de las fundas de gama alta descatalogadas.

Por qué lo elegimos The Guantes de conductor con estampado de cuadros Imperial ofrecer el tono morado más intenso en Counter-Strike 2 a un precio asequible, combinando un emblemático estampado a cuadros con una gama de fundas deportivas.

¿Qué es lo que hace que estos CS2 Lo que resulta especialmente interesante de los guantes morados es que cada código de patrón genera una disposición del estampado a cuadros ligeramente diferente, lo que significa que algunas unidades presentan paneles morados más destacados que otras. El Funda Revolution mantiene este diseño en el catálogo activo de Prime, lo que ayuda a garantizar un suministro constante y unos precios moderados, sobre todo en los modelos «Field-Tested» y «Well-Worn». Para quienes estén buscando guantes morados CS2 A la hora de crear un conjunto temático, el Imperial Plaid es el punto de partida ideal entre los mejores guantes morados CS2 ofertas. Estos guantes se lanzaron por primera vez en el Caja del embrague, y eso es sin duda uno de los los mejores casos para abrir CS2 si estás buscando pieles moradas.

¿Qué opinan los jugadores?

PurplePlaidKing

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El Imperial Plaid es el guante morado más elegante que te puedes permitir. Yo lo he combinado con un Marble Fade Butterfly, y el conjunto queda perfecto. El BS sigue quedando genial si eliges un buen color de fondo.

★ LOS MEJORES GUANTES MORADOS EN CS2 Guantes de conductor con estampado de cuadros Imperial Compra en SkinBaron

Rango de precios: 2.864,31 $ – 28.659,72 $ / 2.635,17 € – 26.366,94 € / 2.262,60 £ – 22.641,17 £

Rareza: Extraordinario

Origen del caso: Funda para guantes o funda «Operación Hydra»

Clave correspondiente: Clave del estuche para guantes o clave del estuche de la Operación Hydra

The Guantes deportivos «La caja de Pandora»son loslos más emblemáticos y carosguantes moradosCS2 que ofrece.Malla de color morado oscuro, palmas de cuero de color morado brillante, ydetalles en negro crea un look deportivo y atrevido que llama la atención al instante en CS2. Hay disponibles todos los acabados exteriores, por lo que los precios abarcan un amplio rango, desde €2,864.31 (Marcado por la batalla) hasta €28,659.72 (Nuevos de fábrica): lo que los convierte en todo lo contrario a unos guantes morados baratos CS2 y consolidarlos como la opción preferida por los coleccionistas de CS2 guantes morados.

Tanto elFunda para guantes and Caso «Operación Hydra» se han dejado de fabricar, lo que significa que no llega nueva oferta al mercado, una de las razones principales por las que los precios siguen siendo tan altos. Incluso después de que la actualización de octubre de 2025 restringiera las mejoras de guantes en todas las skins Extraordinarias, La caja de Pandora se mantuvo firme debido a la oferta limitada y a la demanda sostenida.

Para quienes buscan los mejores guantes morados CS2 En cuanto a las ofertas de gama alta, esta es, sin lugar a dudas, la opción de primera categoría. La combinación de colores morado y negro combina a la perfección con acabados como el «Butterfly Fade», e incluso el modelo básico de BS, con un precio cercano a los 2900 dólares, causa una impresión que pocos modelos morados CS2 los guantes pueden combinar.

★ LOS MEJORES GUANTES MORADOS DE ALTA CALIDAD Guantes deportivos «La caja de Pandora» Compra en SkinBaron

Rango de precios: 156,26 $ – 2 307,69 $ / 143,76 € – 2 123,08 € / 123,44 £ – 1 823,07 £

Rareza: Extraordinario

Origen del caso: Caja de embrague o caja de revoluciones

Clave correspondiente: Llave de la caja del embrague o llave de la caja de revoluciones

Guantes especializados Fadeofertauno de los acabados degradados más llamativos entre guantes morados CS2 opciones.Elementos de caucho y plástico presentan el clásico degradado «Fade», con algunos patrones que realzan la saturación del color morado. Dado que la carcasa está disponible en todos los colores, tienes una gran flexibilidad: los precios oscilan entre €156.26 en «Marcado por la batalla» a €2,307.69 en Factory New. La versión BS es uno de los guantes morados más baratos CS2 opciones de degradado, lo que convierte a este diseño en una opción sorprendentemente accesible entre los mejores guantes morados CS2.

La colocación del patrón es fundamental – patrón n.º 135 muestra un tono más púrpura en la parte exterior visible, mientras que otros tienden hacia el dorado o el rojo. Si se persigue CS2 Guantes morados con un tono morado intenso; comprueba el código del diseño antes de comprarlos. Tanto los Caja del embrague and Funda Revolution mantener el suministro activo, lo que contribuye a moderar los precios en comparación con los casos en los que se ha interrumpido el suministro.

Estos guantes Fade combinan a la perfección con cualquier cuchillo Fade – Desvanecimiento de mariposa, Karambit Fade, oDegradado de bayoneta M9. Para un morado llamativo y de gran visibilidad CS2 Si buscas guantes, estos son la mejor opción. Juegos comoCounter-Strike recompensan a los jugadores que apuestan por la sinergia entre sus equipamientos, y la combinación de Fade es una de las más reconocibles en el ámbito competitivo.

★ IDEAL PARA UN ESTILO LLAMATIVO Y DESTACADO Guantes especializados Fade Compra en SkinBaron

Rango de precios: 134,87 $ – 2.036,11 $ / 124,08 € – 1.873,22 € / 106,55 £ – 1.608,53 £

Rareza: Extraordinario

Origen del caso: Caja «Operación Colmillo Roto», caja «Recoil» o caja «Snakebite»

Clave correspondiente: Llave para estuches «Operation Broken Fang», «Recoil» o «Snakebite»

Guantes Specialist Marble Fadeofertaun degradado suave en los paneles de goma, alternando entre morado, azul, yorodependiendo del código del diseño. Algunos tienden claramente al morado, mientras que otros se inclinan más hacia el azul o el dorado. Combinar estos guantes con el Las mejores skins para el AK-47 crea un efecto de alto contraste que resalta los tonos morados y dorados. El acabado está disponible en todos los modelos, con precios que oscilan entre €134.87 Buenos días2.036,11 $ ONU, lo que los convierte en los guantes morados más baratos CS2 tiene en la categoría «Especialista».

El hecho de que se vendan en lotes de tres garantiza un suministro constante y hace que el precio sea más asequible que el de los guantes que se venden por unidades o los modelos descatalogados. El modelo BS, con un precio inferior a 135 dólares, los convierte en unos guantes morados económicos y una buena opción. CS2 La mejor opción para quienes buscan guantes morados a buen precio CS2 compradores.

The Desvanecimiento de mármol combina a la perfección con cualquier cuchillo Marble Fade, creando elegante, combinaciones coincidentes. El degradado se integra a la perfección entre los guantes y la pala, y ambos artículos siguen teniendo una gran demanda en el mercado de segunda mano. Entre los mejores guantes morados CS2 ofrece para los menús premium, elDesvanecimiento de mármol se sitúa justo en el punto óptimo entre calidad visual y precio, y los jugadores que crean equipamientos con colores a juego suelen echar un vistazo guantes rojosCS2 opciones antes de decidirse por un solo tema.

★ Guantes Specialist Marble Fade GUANTES ESPECIALIZADOS MARBLE FADE Compra en SkinBaron

Rango de precios: 113,33 $ – 700,77 $ / 104,26 € – 644,71 € / 89,53 £ – 553,61 £

Rareza: Extraordinario

Origen del caso: Caja de embrague o caja de revoluciones

Clave correspondiente: Llave de la caja del embrague o llave de la caja de revoluciones

The Guantes de moto Polygonson losla mejor opción económica entre guantes morados CS2 pieles. Su patrón geométrico de polígonos en tonos de azul y morado envuelve la silueta blindada, dando un estilo deportivo y moderno. Teniendo en cuenta todas las condiciones exteriores disponibles, los precios oscilan entre €113.33(BS) a €700.77 (FN). Ese es el precio máximo más bajo aquí, lo que hace que el Guantes de moto Polygon los guantes morados más baratos CS2 con las que se encontrarán los aficionados.

Tanto elCaja del embrague and Funda Revolution mantener el suministro activo, lo que contribuye a mantener unos precios asequibles. Los protectores de nudillos ofrecen Polígono crear más superficie para que el estampado destaque, y los tonos morados se mantengan vivos incluso con valores de opacidad más altos. Para guantes morados baratos CS2 Para los cazadores, los modelos BS y Well-Worn ofrecen estilo sin un coste elevado; los jugadores con un presupuesto similar también echan un vistazo guantes verdesCS2 Opciones para selecciones extraordinarias a precios similares.

Entre los mejores guantes morados CS2 para una estética moderna y deportiva, el Polígono es el claro ganador. Su silueta combina a la perfección con los acabados futuristas de los cuchillos, lo que le confiere un aspecto único en comparación con las alternativas de cuero o tela. Si tienes pensado comercioCS2 skins a cambio de dinero más adelante, el PolígonoSu demanda constante y sus precios asequibles lo convierten en una opción práctica.

★ IDEAL PARA LOOKS DEPORTIVOS Y MODERNOS Guantes de moto Polygon Compra en SkinBaron

Rango de precios: 205,00 $ – 1 466,36 $ / 188,60 € – 1 349,05 € / 161,95 £ – 1 158,42 £

Rareza: Extraordinario

Origen del caso: Caja de embrague o caja de revoluciones

Clave correspondiente: Llave de la caja del embrague o llave de la caja de revoluciones

The Vendas para las manos «Cobalt Skulls»traerun look agresivo de inspiración punk a los guantes morados CS2 mercado. Negritamorado cobalto cinta al bies envoltorios impresos con motivos de calaveras crean una estética robusta que destaca frente a las alternativas más pulcras. Están disponibles en todos los colores para exteriores, aunque a €205.00 ni siquiera en Battle-Scarred son, ni mucho menos, los guantes morados más baratos CS2 que puedas comprar. En cambio, se sitúan en la mitad superior de la gama de precios de todos los guantes morados CS2 pieles. Los jugadores a los que les atraen las paletas de colores más oscuros a veces comparan precios guantes azulesCS2 probó varios diseños antes de decidirse por el morado como color principal de su equipación.

El diseño del cráneo es el mismo en todas las copias, lo que significa que el precio depende exclusivamente del estado exterior y del valor de la pieza, y no de la aleatoriedad del diseño. El Caja del embrague and Funda Revolution mantener el suministro, aunque su diseño característico hace que su precio sea más elevado que el de los guantes morados baratos CS2 alternativas. Para los jugadores que quieran su CS2 guantes morados para reflejar un estilo más rudo y atrevido, el Cráneos de cobaltoentregar.

El diseño envolvente de las manos deja al descubierto una mayor parte de los dedos del modelo del jugador, lo que permite que los motivos de calaveras se vean perfectamente en la vista en primera persona. Para los guantes morados CS2 Con configuraciones basadas en temas más oscuros y agresivos, estas fundas completan el look. Y si alguna vez decides deshacerte de tu par, puedes aprender cómo venderCS2 carcasas a través de mercados y plataformas de terceros.

★ IDEAL PARA UN ESTILO ÁSPERO Y AGRESIVO Vendas para las manos «Cobalt Skulls» Compra en SkinBaron

Los mejores guantes morados de CS2 que debes tener

Aquí tienes un resumen sencillo y basado en estadísticas de todos los guantes morados CS2 actualmente disponibles, destacando cada uno de los guantes morados más destacados CS2 temas, tanto de la línea Sport como de la línea Specialist. Úsalo para comparar precios, rareza y características principales de un solo vistazo antes de decidirte.

Precios actualizados a febrero de 2026.

Nombre del producto Rareza Rango de precios Descripción Guantes de conductor con estampado de cuadros Imperial Extraordinario 193 $ – 1 278 $ El clásico estampado de cuadros morados; doble fuente de alimentación activa; el mejor guante morado para todo uso Guantes deportivos «La caja de Pandora» Extraordinario 2.864 $ – 28.660 $ El guante morado más emblemático; modelos descatalogados; precio máximo más alto Guantes especializados Fade Extraordinario 156 $ – 2 308 $ Degradado con tonos morados; intensidad del morado determinada por el patrón; sinergia del efecto de difuminado Guantes Specialist Marble Fade Extraordinario 135 $ – 2.036 $ Transición suave; suministro en tres tamaños; la opción más económica en morado para principiantes Guantes de moto Polygon Extraordinario 113 $ – 701 $ Opción económica; diseño geométrico en tonos morados y azules; precio más bajo Vendas para las manos «Cobalt Skulls» Extraordinario 205 $ – 1 466 $ Motivos de calaveras sobre fondo morado cobalto; aspecto agresivo; diseño uniforme

Los precios que aparecen en Eneba Hub se facilitan únicamente a título informativo y reflejan las condiciones del mercado en el momento de su publicación. El valor de los productos puede variar con frecuencia debido a la oferta, la demanda y las actualizaciones del juego, por lo que no podemos garantizar su exactitud ni su valor futuro.

El tipo de guante es el factor más importante a la hora de elegir guantes morados CS2 precios. Los guantes «Sport» son los de gama alta; les siguen los «Specialist» y los «Driver», y los «Moto» suelen ser los guantes morados más baratos CS2 ofertas. ElLa caja de Pandora alcanza máximos cercanos a los 29 000 $ FN, mientras que el Guantes de moto Polygon empieza por menos de 115 dólares – una diferencia de precio que refleja lo que encontrarás al echar un vistazo guantes rojosCS2 pieles para los mismos tipos de guantes.

Los coleccionistas que cuidan su presupuesto suelen buscar un valor similar en sus ranuras de armas, y a menudo comprueban si la navaja mariposa más barata CS2 para combinar con estas opciones de guantes más asequibles.

Los paneles morados más nítidos y con mayor contraste son más caros. El degradado varía según el ID del patrón, mientras que el Cuadros imperiales«El tartán de… da lugar a sutiles peculiaridades en los precios, algo poco habitual entre…» CS2 guantes morados.

El estado de los guantes morados CS2 en el mercado. Las copias de BS ofrecen unos guantes morados a buen precio CS2 punto de entrada, pero las primas de FN son entre 5 y 10 veces más altas. En el Desvanecimiento de mármol and Polígono, el desgaste afecta menos al acabado morado, lo que hace que las copias de MW sean una opción muy rentable.

Mi opinión general sobre los guantes morados en CS2

No hay ningún otro color en los guantes morados CS2 El mercado valora tanto el diseño como el estudio de las condiciones: si se hacen bien, el resultado visual es notable. Tres modelos definen la gama:

Guantes de conductor con estampado de cuadros Imperial – Los mejores guantes morados para todo uso CS2 Elige un modelo con un diseño clásico de tartán, doble capa resistente y un precio inicial de unos 193 $, lo que los convierte en unos de los guantes morados más económicos. CS2 los jugadores pueden calificar con razón de icónicos.

Guantes deportivos «La caja de Pandora» – El techo de gama alta entre los mejores guantes morados CS2 fundas con carcasas descatalogadas y un diseño icónico muy codiciado por los coleccionistas.

Guantes especializados Fade – La opción más destacada con degradado morado, que combina a la perfección con los cuchillos Fade y ofrece un gran impacto visual en exteriores a un precio de gama media.

Con guantes morados CS2 Entre todas las opciones disponibles en el mercado, el diseño y la ubicación de los motivos pueden cambiar radicalmente el estilo (y el precio). Si tu objetivo es hacerte con los mejores guantes morados CS2 sin gastar de más, elegir el exterior adecuado al precio justo es lo que realmente vale la pena.

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