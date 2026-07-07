White Gloves CS2: 11 skins, precios y las mejores opciones en 2026

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Guantes blancosCS2 abarca toda la gama: desde un diseño para las vendas de boxeo de 59 dólares hasta una variante de guantes deportivos que supera los 27 000 dólares, nuevos de fábrica, repartidos en 5 tipos de guantes y 10 diseños distintos . Los tonos neutros, entre los que se incluyen varios guantes blancos y negros CS2 opciones: hacer guantes blancos CS2 una de las opciones estéticas más versátiles para combinar con cualquier equipamiento de armas en Counter-Strike 2.

Los guantes blancos CS2 La gama abarca un amplio espectro, desde opciones económicas de «Hand Wraps» por menos de 100 dólares hasta guantes deportivos ultrararos que alcanzan precios de cinco cifras. Los guantes se incluyen en el nivel de «Artículos especiales raros» y comparten la misma tasa de aparición del 0,26 % que los cuchillos, por lo que la mayoría de los jugadores los adquieren mediante compras directas en el mercado. El valor de mercado y el estado de conservación desempeñan un papel fundamental en la fijación de precios de todos los tipos que se tratan aquí.

Nuestras mejores recomendaciones para White Gloves CS2

Las 10 pieles que se muestran a continuación representan toda la gama de guantes blancos CS2 ofertas en las categorías de conducción, motociclismo, especializadas, deportivas y vendas para las manos: desde las opciones más asequibles para principiantes hasta las más exclusivas del mercado.

Los mejores guantes blancos CS2 Las selecciones anteriores son de una rareza extraordinaria y abarcan los tipos «Driver», «Moto», «Specialist», «Sport» y «Hand Wraps», desde guantes blancos económicos por menos de 60 dólares hasta piezas de coleccionista que superan los 28 000 dólares. Dado que cada modelo está disponible en todos los estados de conservación, el valor de mercado es el principal factor que determina el precio, y las versiones «nuevas de fábrica» alcanzan las primas más elevadas en todos los tipos de guantes.

Aviso legal El contenido publicado en Eneba Hub tiene fines meramente informativos y de entretenimiento, y no debe considerarse asesoramiento profesional, financiero ni de inversión. No garantizamos beneficios ni resultados económicos, y los lectores deben tomar sus decisiones de compra de forma responsable y basándose en su propia investigación. Cualquier referencia al retorno de la inversión (ROI), al potencial de valor o a la inversión se refiere a medias estadísticas basadas en datos históricos y no garantiza resultados individuales.

Probabilidades de rareza de los casos

Todo con guantes blancos CS2 Los objetos que aparecen aquí pertenecen al nivel «Objeto especial raro». Tanto si abres una caja como si utilizas una terminal, la clasificación por rareza que se muestra a continuación refleja la norma CS2 Valve ha confirmado la estructura de las entregas.

Raridades de la piel Probabilidades de caída (en %) Mil-Spec ( Azul ) 79,92 % Restrito ( Morado ) 15,98 % Clasificado ( Rosa ) 3,2 % Encubierto ( Red ) 0,64 % Objeto especial poco común ( Oro ) 0,26 %

Estas probabilidades se basan en un amplio conjunto de datos sobre aperturas recopilados por la comunidad y siguen el estándar CS2 Distribución confirmada por Valve. Todos los skins de guantes, incluidos todos los guantes blancos CS2 Las entradas de esta lista pertenecen al nivel de «Objetos especiales raros», con una probabilidad del 0,26 %, lo que equivale aproximadamente a un guante por cada 385 cajas abiertas. Los jugadores que deseen abrir cajas pueden comparar las probabilidades entre las distintas los mejores casos para abrir en CS2 antes de apostar. Debido a las bajas probabilidades, la mayoría de los jugadores que buscan los mejores guantes blancos CS2 lo que ofrece: comprar directamente en el mercado en lugar de depender de la apertura de cajas; y, en el caso concreto de los guantes blancos baratos, comprarlos directamente a un precio de entre 59 y 100 dólares siempre resultará más rentable que el coste medio de abrir cajas.

Los mejores guantes blancos para CS2: reseñas completas

En esta sección se tratan los 11 guantes blancos CS2 artículos, desde vendas para las manos asequibles a partir de unos 59 dólares hasta guantes deportivos de gama alta que rozan las cinco cifras en estado «nuevo de fábrica», para ayudarte a encontrar los mejores guantes blancos CS2 para cada nivel de precio. Todos los guantes que aparecen aquí son pieles de grado «Extraordinario» que se pueden conseguir en diversos CS2 estuches y terminales. La selección incluye guantes de los tipos «Driver», «Moto», «Specialist», «Sport» y «Hand Wraps», para que puedas encontrar la opción que mejor se adapte tanto a tu presupuesto como a tu equipamiento.

Precio del producto: ~242,00–2.180,00 $ / 218,00–1.960,00 € / 188,00–1.690,00 £

Rareza: Extraordinario

Fuente: Caja de embrague

Clave del caso: Llave de la caja del embrague

The Guantes de conducir | Leopardo de las nievesparescuero blanco liso y transpirable con un estampado de leopardo negro y gris con manchas en el parche de ante del dorso, que se sitúa en la gama alta de los guantes blancos CS2. El contraste entre la palma de cuero blanco transpirable y el parche de ante con estampado animal es lo que convierte a este modelo en uno de los mejores guantes blancos CS2 Opciones para los jugadores que quieran un diseño premium para los guantes de Driver. Los precios de «nuevo de fábrica» empiezan en ~€242y subir pasando por€2,180 para especímenes en perfecto estado y con bajo contenido en partículas en suspensión.

Por qué lo elegimos Leopardo de las nieves es el servicio «white glove» de gama alta con la mejor relación calidad-precio en Counter-Strike 2, que ofrece un lujoso diseño con estampado animal a un precio mínimo considerablemente inferior al del Hedge Maze o el Spearmint.

Esta piel está disponible en todos los estados de conservación exterior, y el grado de flotación influye de manera decisiva en el precio: los ejemplares «Factory New» con bajo grado de flotación y un moteado de leopardo bien definido alcanzan un sobreprecio significativo respecto a las versiones «Field-Tested», en las que el parche de ante presenta un desgaste visible. El Guantes de conducir | Leopardo de las nieves No figura entre los cinco guantes más caros del mercado, pero goza de una fuerte demanda por ser uno de los guantes blancos para bateador más impecables que hay. Con un precio inferior a 500 dólares, nuevo de fábrica, se sitúa a la cabeza de los mejores guantes blancos. CS2 ofertas que no superan las cinco cifras.

★ Guantes de conducir de piel blanca de primera calidad con estampado animal Guantes de conducir | Leopardo de las nieves Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~126,00–2.586,00 $ / 113,00–2.330,00 € / 97,00–2.005,00 £

Rareza: Extraordinario

Fuente: Funda Revolution

Clave del caso: Clave de la carcasa Revolution

The Guantes de conductor | King Snakecaracterísticasguantes de cuero perforado de color blanco cremoso con un estampado de escamas de serpiente rey en tonos gris oscuro y negro que recorre el dorso de la mano, lo que la convierte en una de las propuestas más singulares de la colección «White Gloves» CS2 gama. La textura de escamas de serpiente del dorso contrasta marcadamente con el cuero color crema pálido de la palma, creando una clara división en dos superficies que se adapta a la mayoría de las configuraciones de armas. Los precios de los productos nuevos de fábrica oscilan entre ~€126hasta€2,586 para modelos de baja flotabilidad, lo que convierte a esta piel en una de las que presenta un mayor rango de condiciones entre los guantes de piloto. El cuero de color blanco cremoso y el patrón de escamas gris oscuro hacen que el Serpiente rey los guantes blancos y negros más limpios CS2 Ofertas en la categoría «Guantes para conductores».

La amplia variación de precios se debe casi exclusivamente a la sensibilidad de la flotación: el estampado de la serpiente real en el revés presenta un desgaste visible en los guantes con la calificación «Field-Tested» y superiores, razón por la cual los anuncios de guantes «Factory New» y «Minimal Wear» alcanzan los precios más elevados. Para los jugadores que buscan guantes blancos asequibles CS2 en un armazón de guantes de piloto, el Serpiente rey ofrece un buen punto de entrada en el rango de 126 a 200 dólares en condiciones de mercado bajistas. Los jugadores que comparan opciones en las plataformas más populares CS2 sitios de comercio verás que este tema está muy presente en la mayoría de las principales plataformas.

★ Guantes blancos para conductores de gama básica con techo de primera calidad Guantes de conductor | King Snake Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~357,00–10 100,00 $ / 321,00–9 090,00 € / 276,00–7 820,00 £

Rareza: Extraordinario

Fuente: Caja de embrague

Clave del caso: Llave de la caja del embrague

The Guantes de moto | Spearmint se erige como uno de los guantes blancos más codiciados CS2 «Skins in the Game», con la participación de guantes con motivos geométricos en blanco y verde azulado/verde menta con grandesprotector de nudillos rígido negroy una correa naranja distintiva que cruza la muñeca. El estampado en tonos verde azulado de diferentes intensidades cubre la mayor parte de la superficie del guante, mientras que el blanco destaca principalmente en los dedos y los bordes de la palma, lo que convierte a este diseño en uno de los más fácilmente reconocibles en Counter-Strike 2. Los ejemplares nuevos de fábrica, en perfecto estado, se acercan a €10,100, mientras que se puede acceder a condiciones más bajas a partir de ~€357.

El acabado «Spearmint» es muy sensible a la flotación: los paneles de color verde menta se desgastan notablemente a partir del estado «Field-Tested», razón por la cual los artículos en estado «Factory New» y «Minimal Wear» alcanzan los precios más elevados. Los jugadores que buscan el mejor estado de conservación CS2 Quienes lo busquen encontrarán que este es el modelo de guantes Moto más solicitado de la selección.

★ Guantes de moto de primera calidad en color blanco y verde menta Guantes de moto | Spearmint Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~113,00–1.108,00 $ / 101,00–998,00 € / 87,00–859,00 £

Rareza: Extraordinario

Fuente: Prisma Case

Clave del caso: Prisma Case Key

The Guantes especializados | Tiger Strikese aplicacuero de color tostado y crema con detalles de rayas de tigre en tonos naranja y marrón a lo largo de los dedos y el dorso de la mano, lo que le da a este diseño un carácter más agresivo que las opciones blancas y limpias que se pueden encontrar en otras partes de la gama «White Gloves» CS2 piscina. Las rayas con diseño de tigre del panel del revés forman barras diagonales, y el contraste entre la base clara y las rayas de color naranja oscuro y negro proporciona una gran visibilidad durante el juego. Los precios de los productos nuevos de fábrica oscilan entre ~€113 to €1,108.

La sensibilidad al rebote es moderada en este caso: la base de color tostado y el patrón de rayas de tigre conservan bastante bien el color en el nivel «Minimal Wear», lo que hace que los niveles inferiores resulten más prácticos para los compradores que buscan una opción económica. Jugadores que comparan las mejores pieles para guantes CS2 Quienes busquen opciones de estética llamativa en tonos blancos encontrarán en este modelo una de las opciones más asequibles seleccionadas por los especialistas, con una marcada identidad visual.

★ Guantes blancos de especialista con rayas de tigre, de gama media Guantes especializados | Tiger Strike Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~147,00–1 964,00 $ / 132,00–1 767,00 € / 114,00–1 521,00 £

Rareza: Extraordinario

Fuente: Caja de embrague

Clave del caso: Llave de la caja del embrague

The Guantes de conducir | Black Tie apuesta por un estilo sobrio y de alto contraste entre los guantes blancos CS2 opciones:cuero blanco brillante en la parte del dedo índice, combinado con paneles de un negro azabache que cubren los dedos y la zona de los nudillos, creando una estética formal al estilo esmoquin en un CS2 Guante. La palma blanca y los paneles negros de los dedos dividen el guante claramente en dos partes, lo que lo convierte en el guante blanco y negro más llamativo. CS2 opción en la categoría «Guantes de conducir». Los precios de los productos nuevos de fábrica empiezan en ~€147y llegar a€1,964 para los ejemplares con menor flotabilidad. Para los jugadores que buscan específicamente guantes negros y blancos CS2 tiene en este rango de precios, el Traje de etiqueta es la única opción que ofrece un contraste realmente alto de todas las disponibles.

The Traje de etiqueta es uno de los diseños más reconocibles de todo el juego para los jugadores que buscan CS2 guantes negros con detalles en blanco: las tiras blancas en los bordes de los dedos hacen que los guantes se vean al instante en el renderizado de las manos del juego. La sensibilidad al deslizamiento es alta en las partes de cuero blanco, donde el desgaste se manifiesta en forma de amarilleamiento visible y deterioro de la superficie, lo que explica por qué los guantes «Factory New» tienen un sobreprecio considerable. Para cualquiera que busque específicamente guantes blancos y negros CS2, ninguna otra piel de esta gama ofrece el mismo contraste, digno de un esmoquin, en una montura de guantes de conductor.

★ Guantes de conducir formales en blanco y negro de alto contraste Guantes de conducir | Black Tie Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~236,00–2.769,00 $ / 212,00–2.492,00 € / 183,00–2.145,00 £

Rareza: Extraordinario

Fuente:Caja de embrague

Clave del caso: Llave de la caja del embrague

The Guantes deportivos | Amphibiouscaracterísticasguantes deportivos principalmente azules y verde azuladocon unintrincado diseño de burbujas acuáticas por toda la superficie, con detalles de costuras blancas and puntas de dedo metálicas plateadas aportando los toques más claros. El blanco se concentra a lo largo de las costuras de los dedos y los bordes de la palma, en lugar de constituir un color de fondo, lo que convierte a este modelo en uno de los guantes blancos con un «tono blanco» más sutil de entre todos los guantes blancos CS2 Opciones de guantes deportivos. Los modelos nuevos de fábrica van desde ~€236 to €2,769. Los jugadores que también navegan por guantes morados se dará cuenta de que el Anfibiose sitúa en un interesante punto de encuentro entre las dos categorías de colores.

La sensibilidad al desgaste es notable en el modelo Amphibious: el diseño azul y morado muestra pérdida de color en condiciones de mayor desgaste, y las versiones «Field-Tested» presentan un aspecto notablemente más apagado que las «Factory New». El Guantes deportivos | Amphibious resulta muy atractivo para los jugadores que buscan unos guantes deportivos estampados a un precio más bajo que los Hedge Maze. Los jugadores que siguen la mejorCS2 casos Quienes compren guantes se darán cuenta de que el modelo «Amphibious» forma parte de la colección «Clutch Case».

★ Guantes deportivos con motivos y base blanca a un precio medio Guantes deportivos | Amphibious Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~62,00–604,00 $ / 55,00–543,00 € / 48,00–467,00 £

Rareza: Extraordinario

Fuente: Caja de embrague

Clave del caso: Llave de la caja del embrague

The Guantes de moto | POW! es una opción económica que destaca por su servicio de guantes blancos CS2 opción, que incluye cGráficos coloridos de cómic al estilo pop art cubriendo la superficie con tonos de naranja, rojo, amarillo y gris, con «POW!», «CRACK!» y «BOOM!» impresas en los nudillos y los dedos, y tonos claros crema y gris visibles en las yemas y los bordes de las palmas. El diseño de estilo pop art confiere al modelo POW! una personalidad divertida que ningún otro guante de esta lista puede igualar. El precio de los guantes nuevos de fábrica empieza en ~€62y alcanza su máximo en€604 para muestras de baja flotabilidad, lo que la convierte en la opción más asequible de Moto Gloves dentro de la gama de guantes blancos CS2 gama. Para los jugadores que busquen guantes blancos baratos, concretamente de la marca Moto Gloves, los¡Poder! es la mejor opción. Si además buscas guantes rojos, encontrarás el ¡Poder!Sus gráficos de estilo pop art en tonos naranja y rojo unen ambas categorías de colores.

El desgaste gráfico del estampado de los nudillos se aprecia claramente en los guantes con la calificación «Field-Tested» y superiores, razón por la cual el nivel «Factory New» se sitúa por debajo de otras opciones de Moto Gloves: los compradores que optan por condiciones inferiores sacrifican la nitidez del estampado de estilo pop art a cambio de un precio considerablemente más bajo. Para los jugadores que comparen Cuchillos «Fracture Case» además de la compra de guantes, el ¡Poder! ofrece una forma de añadir un guante de colores al equipamiento sin tener que gastar mucho.

★ Los guantes blancos de moto más económicos del mercado Guantes de moto | POW! Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~59,00–1 200,00 $ / 53,00–1 080,00 € / 46,00–930,00 £

Rareza: Extraordinario

Fuente: Caja de embrague

Clave del caso: Llave de la caja del embrague

The Vendas para las manos | Cinta adhesiva es la opción más asequible de toda la gama «White Gloves» de CS2, ya que ofrece vendas para las manos blancas y gris plateado con tiras de cinta adhesiva plateada superpuestas sobre los nudillos, la palma y las articulaciones de los dedos con una estética improvisada y funcional. La construcción con cinta adhesiva sobre el revestimiento confiere a esta funda un aspecto crudo y práctico que contrasta con los modelos de guantes más pulidos que aparecen en el resto de esta lista. El precio de «Factory New» empieza en ~59 dólares, que son los guantes blancos más baratos CS2 supera con creces, lo que hace que el Cinta adhesiva La recomendación habitual de guantes blancos económicos para cualquiera que cuente con un presupuesto más ajustado.

A pesar de su suelo bajo, el Vendas para las manos | Cinta adhesiva tiene un límite máximo de precio sorprendentemente alto: los ejemplares «Factory New» de tirada limitada, con la cinta adhesiva intacta, superan €1,200, debido a su escasez en ese rango de flotación. Los jugadores también están pendientes de Cuchillos Fever Case Además de los guantes, la cinta adhesiva es un complemento económico ideal que permite mantener bajo el gasto total en equipamiento.

★ Los guantes blancos más económicos de CS2 – Nivel básico Vendas para las manos | Cinta adhesiva Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~2.300,00–29.100,00 $ / 2.070,00–26.190,00 € / 1.782,00–22.540,00 £

Rareza: Extraordinario

Fuente: Caja de embrague

Clave del caso: Llave de la caja del embrague

The Guantes deportivos | Laberinto de setos es el skin más caro de esta lista y la joya de la corona de los «guantes blancos» CS2 piscina, con guantes deportivos de color verde lima brillantecon un motivo geométrico de rejilla hexagonal en gris oscuro por el revés, un palmera blanca/crema, ydetalles de costuras blancas a lo largo de los dedos. La palma blanca y los detalles en las costuras, que contrastan con el fondo verde lima intenso, son lo que hace que esta piel se gane un lugar entre los guantes blancos CS2 Opciones. Los precios de los productos nuevos de fábrica empiezan en ~€2,300y llegar más allá de€29,100 para los ejemplares más exclusivos de baja tirada. La rejilla gris oscuro sobre el fondo blanco de la palma también convierte a este modelo en uno de los guantes en blanco y negro con mayor impacto visual. CS2 tiene en el nivel «Extraordinario».

The Laberinto de setos se encuentra entre las tres pieles para guantes más caras de todo Counter-Strike 2, junto con los Moto Gloves Spearmint y otras cuantas skins de la serie «Extraordinary» muy solicitadas. El nivel de desgaste es fundamental en este caso: los ejemplares «Factory New», con un desgaste muy bajo, conservan el contraste más marcado entre los paneles de color verde lima y los detalles blancos, mientras que las versiones con mayor desgaste atenúan ambos. Los jugadores que siguen la el mejor sitio para vender CS2 carcasas Hay que tener en cuenta que este skin tiene una gran demanda en el mercado de segunda mano en todas las principales plataformas.

★ Los guantes deportivos con diseño blanco más caros de CS2 Guantes deportivos | Laberinto de setos Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~208,00–1.087,00 $ / 187,00–978,00 € / 161,00–842,00 £

Rareza: Extraordinario

Fuente: Caja de embrague

Clave del caso: Llave de la caja del embrague

The Vendas para las manos | Cuerocaracterísticastiras de cuero natural de color crema y marrón claro enrolladas con fuerza alrededor de los dedos y los nudillos, lo que le da a la piel un aspecto limpio y sencillo que, en el juego, se percibe como casi blanco en la mayoría de las condiciones de iluminación. Los tonos beige naturales del cuero hacen de esta una de las opciones más discretas de vendas para las manos en tonos blancos disponibles entre las selecciones de guantes blancos de CS2. El precio de «Factory New» se sitúa en ~€208 en el suelo y alcanza su punto máximo en €1,087 para obtener los especímenes más limpios.

El acabado «Leather» es relativamente estable frente a los acabados estampados: la textura natural del cuero no se degrada de forma tan drástica en los niveles «Field-Tested» y superiores, lo que convierte a las versiones de estado medio en una opción práctica para los jugadores que quieren controlar su gasto. El Vendas para las manos | Cuero no figura entre los cinco guantes más caros de Counter-Strike 2, pero mantiene una actividad constante en el mercado entre los jugadores que buscan una opción de envoltura limpia y de tonos neutros. Los jugadores que comparan todas las opciones de guantes azulesencontrará elCuerouna opción sólida en tonos neutros frente a otras alternativas con colores muy llamativos.

★ Vendas de cuero blancas de tonos neutros Vendas para las manos | Cuero Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~112,00–949,00 $ / 100,00–854,00 € / 86,00–735,00 £

Rareza: Extraordinario

Fuente: Caja de embrague

Clave del caso: Llave de la caja del embrague

The Vendas para las manos | Spruce DDPAT aplica unpatrón pixelado de camuflaje digital gris (DDPAT) a lo largo de lasuperficie totalmente recubierta que se va desvaneciendo hasta adquirir un aspecto casi blanco y descolorido en condiciones de mayor desgaste, lo que la convierte en una de las opciones que más se asemeja al blanco auténtico en la gama de guantes blancos CS2 gama de precios más bajos. El camuflaje digital se ve casi totalmente blanco en los modelos «Well-Worn» y «Battle-Scarred», lo que supone el punto óptimo en términos prácticos para quienes buscan guantes blancos económicos. El precio de los guantes nuevos de fábrica oscila entre ~€112 to €949.

Para los jugadores que buscan guantes blancos económicos con un diseño de camuflaje militar en lugar de una venda lisa y neutra, los Spruce DDPAT son la opción más clara dentro de la categoría de vendas para las manos. La flexibilidad en cuanto al estado de las vendas juega a favor del comprador en este caso: las versiones en peor estado no solo cuestan menos, sino que, de hecho, parecen más blancas, lo que convierte a los ejemplares «Battle-Scarred» y «Well-Worn» en las opciones con mejor relación calidad-precio de la selección. Los jugadores que también estén interesados en guantes verdes Si buscas opciones de equipación que contrasten, el Spruce DDPAT blanco te resultará un complemento neutro y sencillo.

★ Vendas tácticas blancas DDPAT a un precio medio Vendas para las manos | Spruce DDPAT Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Los mejores guantes blancos para CS2 en 2026: comparación completa

A continuación se ofrece un desglose completo de los 11 guantes blancos CS2 Opciones comparadas. Los precios reflejan las condiciones actuales del mercado. La disponibilidad y el valor de flotación son los factores que más influyen en el precio de todas las entradas.

Piel Rareza Rango de precios Descripción Guantes de conducir | Leopardo de las nieves Extraordinario 242–2.180 dólares Cuero blanco liso y transpirable con estampado de leopardo negro y gris en el parche de ante del dorso de la mano Guantes de conductor | King Snake Extraordinario 126–2.586 dólares Cuero de color blanco cremoso con un estampado de escamas de serpiente rey en tonos gris oscuro y negro en el dorso de la mano Guantes de moto | Spearmint Extraordinario 357–10 100 dólares Guantes de moto blancos con paneles reforzados en los nudillos en verde menta y verde azulado, y detalles en la correa de la muñeca Guantes especializados | Tiger Strike Extraordinario 113–1.108 dólares Cuero de color tostado y crema con detalles de rayas de tigre en tonos naranja y marrón en los dedos y el dorso de la mano Guantes de conducir | Black Tie Extraordinario 147–1.964 dólares Guantes de piel de color blanco brillante con paneles de color negro azabache en los dedos y los nudillos: los clásicos guantes blancos y negros CS2 contraste Guantes deportivos | Amphibious Extraordinario 236–2.769 dólares Guantes deportivos blancos con un estampado de escamas de reptil en tonos azules y verde azulado que cubre el dorso de la mano Guantes de moto | POW! Extraordinario 62–604 dólares Guantes de moto de color blanco cremoso con llamativos motivos gráficos de estilo pop art, inspirados en los cómics, en tonos naranja y amarillo en los nudillos Vendas para las manos │ Cinta adhesiva Extraordinario 59–1.200 dólares Vendas para las manos blancas y gris plateado con tiras de cinta adhesiva plateada superpuestas sobre los nudillos, la palma y las articulaciones de los dedos Guantes deportivos | Laberinto de setos Extraordinario 2.300–29.100 dólares Guantes deportivos de color verde lima con un estampado geométrico en forma de laberinto blanco que recubre el dorso de la mano Vendas para las manos | Cuero Extraordinario 208–1.087 dólares Tiras de piel natural de color crema y marrón claro que se enrollan alrededor de los dedos y los nudillos Vendas para las manos | Spruce DDPAT Extraordinario 112–949 dólares Patrón pixelado DDPAT de camuflaje digital en blanco y gris claro en toda la superficie envolvente

Los precios que aparecen en Eneba Hub se facilitan únicamente a título informativo y reflejan las condiciones del mercado en el momento de su publicación. El valor de los productos puede variar con frecuencia debido a la oferta, la demanda y las actualizaciones del juego, por lo que no podemos garantizar su exactitud ni su valor futuro.

La gama abarca desde guantes blancos económicos, a partir de unos 59 dólares, hasta ejemplares de baja disponibilidad que superan los 29 000 dólares. El principal factor que determina el precio en todas las entradas de guantes blancos de CS2 es el valor de disponibilidad: los ejemplares «Factory New» de baja disponibilidad alcanzan primas elevadas en todas las variantes del mercado. El tipo de guante desempeña un papel secundario: los guantes deportivos y los de moto suelen situarse por encima de los guantes de piloto y los guantes especializados en condiciones equivalentes. Las vendas para las manos representan los precios mínimos más accesibles de toda esta categoría.

Mi valoración general sobre White Gloves CS2

Guantes blancosCS2 ofrecer a los jugadores una de las selecciones más amplias de guantes en tonos neutros en Counter-Strike 2 – 10 diseños, 5 tipos de guantes y una clara jerarquía de precios que va desde menos de 60 dólares hasta más de 29 000 dólares. Cómo elegir los mejores guantes blancos CS2 Todo se reduce a tres aspectos: el tipo de guante, la sensibilidad de flotación y el presupuesto. Estos son los tres mejores guantes blancos CS2 selecciones de la lista:

Guantes de conducir | Leopardo de las nieves – Los mejores guantes blancos en general CS2 Elige. El dorso de ante con estampado de leopardo sobre una base de cuero blanco liso y transpirable convierte a este modelo en la opción más distinguida de guantes para driver de su categoría.

Guantes de conductor | King Snake – Una excelente opción de gama básica con un acabado de primera calidad. El reverso en gris oscuro con diseño de escamas de serpiente, combinado con el cuero perforado de color blanco crema, crea una de las combinaciones de dos superficies más elegantes entre los guantes blancos. CS2 parte.

Guantes de moto | Spearmint – El modelo estrella de Moto Gloves y uno de los guantes blancos más codiciados CS2 En general, los guantes. El diseño de rombos en color verde azulado y la base blanca hacen que este guante siga siendo uno de los más demandados.

Comprueba las ofertas actuales antes de comprar: precios en toda la gama «White Gloves» CS2 varían con frecuencia en función de la oferta del mercado y de las actualizaciones del juego. Los jugadores que quieran comparar opciones pueden consultar el mejorCS2 centros de apertura de expedientes para comparar los costes de adquisición antes de comprometerse.

★ El mejor sitio para comprar guantes blancos para CS2 White Gloves CS2 Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

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