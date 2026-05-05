Todos los guantes verdes en CS2 en 2026

Guantes verdesCS2 Las skins premian a los jugadores que se equipan con un objetivo claro. Tanto si juegas en pareja con un Karambit Gamma Doppler, ya sea para crear un equipo de estilo militar o para conseguir el acabado esmeralda más impecable del juego, CS2 Los guantes verdes ofrecen más variedad de modelos que cualquier otro color: desde los guantes Hydra, por menos de 40 dólares, hasta los Guantes deportivos «Hedge Maze» alcanzando casi los 30 000 dólares.

En 2026, guantes ecológicos CS2 abarcan todo el abanico de precios del mercado de los guantes. Las opciones económicas como el Guantes Hydra Rattler and Guantes de piloto en verde racing empiezan por menos de 40 dólares, mientras que las piezas de coleccionista descatalogadas de la Funda para guantes and Caso «Operación Hydra» alcanzan precios de cinco cifras. El origen, el estado de conservación y el diseño de cada ejemplar dan lugar a enormes diferencias en el precio real que acabarás pagando por cualquier par de guantes verdes. CS2 carcasas.

Nuestras mejores opciones de guantes verdes en CS2

VerdeCS2 Los guantes abarcan un rango de precios más amplio que cualquier otro color: desde opciones económicas de 37 $ hasta un modelo de coleccionista de 29 000 $, todos ellos en el mismo nivel de rareza «Extraordinario». Estas dieciséis selecciones abarcan toda esa gama, con representación de todos los tipos de guantes.

Estos dieciséis modelos son los mejores guantes ecológicos CS2 ofrece en todos los rangos de precios —seleccionados por su impacto visual, su relación calidad-precio y la durabilidad del color verde en exteriores—. El verde es uno de los colores más sensibles a la decoloración en Counter-Strike 2 – El menor desgaste conserva la riqueza del acabado, razón por la cual los precios de los modelos de gama alta de FN son tan elevados.

Aviso legal El contenido publicado en Eneba Hub tiene fines meramente informativos y de entretenimiento, y no debe considerarse como asesoramiento profesional, financiero o de inversión. No garantizamos beneficios ni resultados económicos, y los lectores deben tomar sus decisiones de compra de forma responsable y basándose en su propia investigación. Cualquier referencia al retorno de la inversión, al potencial de valor o a la inversión se trata de medias estadísticas basadas en datos históricos y no garantiza resultados individuales.

Casos, rarezas y probabilidades

El verde es uno de los colores más presentes en CS2 cajas, pero eso no cambia las probabilidades. Cada caja de armas en Counter-Strike 2 utiliza la misma tasa de aparición fija y guantes verdes CS2 Las skins comparten el nivel Oro con todos los demás guantes Extraordinarios, independientemente de la caja que abras.

Raridades de la piel Probabilidades de caída (%) Especificaciones militares ( Azul ) 79,92 % Restrito ( Morado ) 15,98 % Clasificados ( Rosa ) 3,2 % Encubierto ( Red ) 0,64 % Objeto especial poco común ( Oro ) 0,26 %

Al 0,26 %, verde CS2 los guantes aparecen aproximadamente una vez cada 385 partidas, y eso sin tener en cuenta que varias skins comparten el mismo fondo de oro. Las probabilidades de conseguir un par concreto de guantes verdes CS2 Los precios son aún más bajos, por lo que muchos jugadores se saltan directamente las cajas y compran directamente en el mercado.

Guantes All Green CS2: la lista completa

Guantes verdesCS2 Las fundas ofrecen la selección más amplia de cualquier color en esta guía, abarcando los tipos Hydra, Driver, Moto, Specialist, Bloodhound, Broken Fang, Hand Wrap y Sport. La diferencia de precio entre los distintos tipos de guantes es mayor aquí que en cualquier otro color. El verde también es sensible al desgaste: los tonos vivos pierden intensidad de forma notable a medida que aumenta el número de usos, lo que provoca que las versiones FN tengan un sobreprecio considerable respecto a las BS en todos los guantes verdes. CS2 mercado.

Rango de precios: 2.873,46 $ – 29.388,20 $ / 2.453,36 € – 25.091,65 € / 2.123,49 £ – 21.717,88 £

Rareza: Extraordinario

Origen del caso: Funda para guantes o funda «Operación Hydra»

Clave correspondiente: Clave del estuche para guantes o clave del estuche de la Operación Hydra

The Guantes deportivos «Hedge Maze»sentarse en ellímite máximo absoluto en medio de la vegetaciónCS2guantes – elun intrincado diseño en forma de laberinto en verde intenso El diseño de la silueta Sport hace que estos sean los verdes más codiciados CS2guantes enCounter-Strike 2. Los precios empiezan en €2,873.46BS y alcance €29,388.20 FN, con tanto el Funda para guantes and Caso «Operación Hydra» se ha dejado de fabricar y el envase está sellado de forma permanente.

Por qué lo elegimos Si lo que buscas es presumir de lo último en guantes ecológicos en CS2, esta es la que hay. Escasa, de primera calidad e imposible de pasar por alto.

The Laberinto de setos es la mejor opción entre todos los guantes verdes CS2 carcasas – verde sin mayúsculas CS2 Los guantes se acercan bastante, e incluso las imitaciones de BS que rondan los 2900 dólares dicen mucho por sí solas.

¿Qué opinan los jugadores?

Es mango

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Creo que estos son los mejores guantes del juego; le dan un toque de color muy chulo al equipo y quedan genial con los rubíes y las esmeraldas.

★ EL DISEÑO MÁS EMBLEMÁTICO DE GUANTES DEPORTIVOS Guantes deportivos «Hedge Maze» Compra en SkinBaron

Rango de precios: 451,51 $ – 9 375,49 $ / 385,50 € – 8 004,79 € / 333,67 £ – 6 928,49 £

Rareza: Extraordinario

Origen del caso: Funda para guantes o funda «Operación Hydra»

Clave correspondiente: Clave del estuche para guantes o clave del estuche de la Operación Hydra

The Guantes de moto Spearmintson losel modelo de Moto más caro entre todos los guantes verdes CS2 carcasas – cuero color menta pálido a lo largo de la silueta blindada crea el verde más limpio y refinado CS2 Los guantes se sitúan en la gama alta. Los precios parten de €451.51BS y alcance€9,375.49 FN, cuyos orígenes se remontan a la Funda para guantes and Caso «Operación Hydra» mantener la demanda a largo plazo.

El tono menta es único entre los guantes verdes CS2 gama: más fresca y ligera que cualquier otro modelo verde del mercado, y que se distingue de la estética militar y de camuflaje que domina los segmentos de menor precio. La Menta verde es un habitual en de gama altaCounter-Strikedeportes stocks. Para los mejores guantes ecológicos CS2 Para los compradores con un presupuesto considerable, es la opción de Moto más destacada que ofrece el juego.

★ LA MEJOR TEXTURA LIMPIA Guantes de moto Spearmint Compra en SkinBaron

Rango de precios: 37,94 $ – 217,67 $ / 32,39 € – 185,85 € / 28,04 £ – 160,86 £

Rareza: Extraordinario

Origen del caso: Caja de embrague o caja de revoluciones

Clave correspondiente: Llave de la caja del embrague o llave de la caja de revoluciones

The Guantes Hydra Rattlerson losel punto de acceso más accesible entre todos los guantes verdes CS2 tiene – a partir de €37.94 ¡Y una mierda!, estos son los «Extraordinary Green» más baratos CS2 guantes disponibles. El textura de escamas de serpienteenvolturastonos verdes y marrones a lo largo de la silueta de la Hydra, lo que le confiere un aspecto natural y reptiliano que se aprecia claramente incluso con valores de flotabilidad más altos. Los precios llegan hasta €217.67 FN, manteniendo el precio lo suficientemente bajo como para que los ejemplares «Factory New» no supongan un gran gasto.

Tanto elCaja del embrague and Funda Revolution mantener la oferta en el fondo «Prime» activo, lo que mantiene bajos los precios y hace que el Rattler la opción ecológica por excelencia CS2 selección de guantes. A diferencia de los aspectos basados en la web, el Rattler no presenta situaciones excepcionales que provoquen picos en los precios individuales: cada ejemplar de una determinada edición tiene un valor constante.

★ LOS MEJORES GUANTES ECONÓMICOS DE CS2 Guantes Hydra Rattler Compra en SkinBaron

Rango de precios:111,57 $ – 679,90 $ / 95,26 € – 580,50 € / 82,45 £ – 502,45 £

Rareza: Extraordinario

Origen del caso: Caja de embrague o caja de revoluciones

Clave correspondiente: Llave de la caja del embrague o llave de la caja de revoluciones

The Guantes deportivos Bronze Morphtraer diseño de guantes deportivos de alta gama a los guantes verdes CS2categoría – ladegradado verde-bronce El diseño de la silueta Sport aporta un aspecto más cálido y de mayor calidad que las alternativas en colores lisos. Los precios van desde €111.57Buenos días€679.90 FN, con doble fuente de alimentación activa que permite acceder al suelo del BS.

MW y FT son el rango recomendado para que la mezcla de verde y bronce se vea con claridad en primera persona. Si tienes pensado comercioCS2 skins a cambio de dineromás tarde, elVariante de bronce«Su suministro constante y su acabado característico lo convierten en una opción práctica entre los mejores guantes ecológicos». CS2Opciones deportivas.

★ LOS GUANTES DE MAYOR CALIDAD Guantes deportivos Bronze Morph Compra en SkinBaron

Rango de precios: 52,70 $ – 320,00 $ / 45,00 € – 273,22 € / 38,95 £ – 236,48 £

Rareza: Extraordinario

Origen del caso: Caja «Operación Colmillo Roto», caja «Recoil» o caja «Snakebite»

Clave correspondiente: Llave para estuches «Operation Broken Fang», «Recoil» o «Snakebite»

The Guantes de moto de la 3.ª Compañía de Comandostrae unestampado de camuflaje militar a la silueta blindada de la Moto – verde, marrón, y tonos negros crear una estética táctica que se distinga de todos los demás guantes verdes CS2 opción aquí. Los precios oscilan entre €52.70Buenos días€320.00 FN, con tres fuentes de suministro activas que garantizan un abastecimiento constante de productos ecológicos CS2 compradores de guantes con un presupuesto moderado.

Los flotadores más altos aportan un aspecto desgastado y listo para el campo de batalla que encaja con la temática militar; las copias de BS y WW ofrecen una excelente relación calidad-precio sin tener que pagar las primas de FN. Entre los mejores guantes verdes CS2 para una configuración táctica del equipo antiterrorista, el 3.ª Compañía de Comandos es la opción más destacada. Para los jugadores que estén pensando en optar por la vía de abrir la carcasa, el Carcasa de retrocesoes uno de loslos mejores casos para abrir CS2 para tener la oportunidad de conseguir unos guantes verdes a un precio de entrada muy asequible.

★ LOS MEJORES GUANTES DE ESTILO TÁCTICO Guantes de moto de la 3.ª Compañía de Comandos Compra en SkinBaron

Rango de precios:38,31 $ – 192,64 $ / 32,71 € – 164,48 € / 28,31 £ – 142,36 £

Rareza: Extraordinario

Origen del caso: Caja de embrague o caja de revoluciones

Clave correspondiente: Llave de la caja del embrague o llave de la caja de revoluciones

The Guantes Hydra Mangrove se sitúan justo encima de la Rattler at €38.31BS – ella segunda opción más accesible de los guantes verdes CS2. Tonos verdes terrosos apagados crean un aspecto limpio y uniforme que hace que el Manglar uno de los más constantes CS2 guantes verdes en cualquier exterior. El techo FN en €192.64 es, de hecho, inferior a la Rattler«…», lo que los convierte en los guantes verdes nuevos de fábrica más baratos CS2en la guía.

Doble alimentación con carcasa activa desde el Caja del embrague and Funda Revolution mantiene la disponibilidad constante. Para los mejores guantes ecológicos CS2 modelos básicos con un aspecto más limpio y discreto, los Manglar es la alternativa natural al Rattler. Esta línea más sobria y natural contrasta con pieles de guante rojas, que suelen caracterizarse por un contraste mucho mayor y unos perfiles de color más llamativos.

★ EL LOOK MÁS ELEGANTE Guantes Hydra Mangrove Compra en SkinBaron

Rango de precios: 44,88 $ – 221,94 $ / 38,32 € – 189,49 € / 33,17 £ – 164,01 £

Rareza: Extraordinario

Origen del caso: Caja de embrague o caja de revoluciones

Clave correspondiente: Llave de la caja del embrague o llave de la caja de revoluciones

The Guantes Hydra Esmeraldason losla más llamativa de las tres selecciones de Hydra – paneles de un intenso color verde esmeralda Estos son los guantes verdes más económicos con mayor saturación de color CS2 opciones. Los precios van desde €44.88Buenos días€221.94 FN, un poco más caro que el Rattler and Manglar pero sigue estando claramente dentro de los límites de lo aceptable CS2 gama económica de guantes.

El tono esmeralda es más intenso que el de la mayoría de los guantes verdes CS2 modelos a este precio, lo que justifica el pequeño sobreprecio. Para los jugadores que buscan el verde más llamativo CS2 guantes por menos de 50 dólares, el Esmeralda ofrece la mayor intensidad de color en el segmento más económico del mercado.

★ LOS GUANTES VERDES MÁS LLAMATIVOS Guantes Hydra Esmeralda Compra en SkinBaron

Rango de precios: 37,83 $ – 342,99 $ / 32,30 € – 292,84 € / 27,96 £ – 253,47 £

Rareza: Extraordinario

Origen del caso: Caja de embrague o caja de revoluciones

Clave correspondiente: Llave de la caja del embrague o llave de la caja de revoluciones

The Guantes de piloto en verde racing are los característicos guantes de color verde carrera CS2 elegir– cuero verde de color intenso inspirado en el mundo del automovilismo La línea que recorre la silueta del Driver le da un aspecto de alta gama que destaca por encima de la €37.83 Entrada de BS. Ese aspecto más limpio y uniforme es algo guantes azules también suelen dar muy buenos resultados, sobre todo en configuraciones basadas en tonos más fríos y un contraste mínimo. El límite máximo de la FN en €342.99 es el más alto de todos los guantes verdes con casos activos CS2 Una ganga por menos de 50 dólares, gracias a lo bien que se mantiene el acabado en cuero oscuro en todo el exterior.

Los guantes de piloto en verde carrera CS2 su identidad es única entre los ecológicos CS2 guantes: ninguna otra opción ofrece aquí la misma estética depurada del mundo del motor. Para los jugadores que quieran crear unos guantes verdes y elegantes CS2 equipamiento sin precios de los estuches descatalogados, el Verde Competición es la opción de cuero más resistente de la guía.

★ EL MEJOR ACABADO EN CUERO LISO Guantes de piloto en verde racing Compra en SkinBaron

Rango de precios: 87,98 $ – 450,42 $ / 75,12 € – 384,57 € / 65,02 £ – 332,86 £

Rareza: Extraordinario

Origen del caso: Funda para guantes o funda «Operación Hydra»

Clave correspondiente: Clave del estuche para guantes o clave del estuche de la Operación Hydra

The Guantes Bloodhound Guerrilla are la única elección de los Bloodhounds en todos los guantes verdes CS2carcasas –camuflaje de bosque El diseño sin dedos le da un aspecto desgastado que no se encuentra en ningún otro modelo verde CS2 guantes incluidos en la guía. Los precios empiezan en €87.98 BS y alcance€450.42 FN, cuyos orígenes se remontan tanto a la Funda para guantes and Caso «Operación Hydra» bloqueo permanente del suministro.

El diseño sin dedos deja al descubierto una mayor parte de la mano que cualquier otro tipo de guante, lo que le da al camuflaje un aspecto más crudo y agresivo en primera persona. Esa interrupción del suministro provoca que el Guerrilla por encima de los guantes verdes con funda activa de precio similar CS2 las mejores manos —y si tienes una pareja y estás pensando en pasar, saber cómo venderCS2 carcasas Venderlo a través de plataformas de terceros te ayudará a obtener el máximo rendimiento de un artículo descatalogado como este.

★ LOS MEJORES GUANTES CON ESTILO DESGASTADO Guantes Bloodhound Guerrilla Compra en SkinBaron

Rango de precios:116,38 $ – 835,94 $ / 99,37 € – 713,73 € / 86,00 £ – 617,76 £

Rareza: Extraordinario

Origen del caso: Funda para guantes o funda «Operación Hydra»

Clave correspondiente: Clave del estuche para guantes o clave del estuche de la Operación Hydra

The Guantes especializados Forest DDPATtrae elacabado militar clásico DDPAT a la silueta Specialist – verde, verde oscuro, ycamuflaje de píxeles negros crea uno de los guantes verdes más realistas CS2 aspecto del juego. Los precios oscilan entre €116.38Buenos días€835.94 FN, cuyos orígenes se remontan a la Funda para guantes and Caso «Operación Hydra» anteponiendo estos a los casos activos similares de color verde CS2guantes.

El patrón DDPAT se mantiene uniforme en todos los tejidos para exterior; incluso las imitaciones de BS ofrecen un camuflaje reconocible sin una pérdida significativa de color. El Forest DDPAT es la opción militar más sensata de entre todas las opciones de «guantes verdes» CS2 ofertas – y en juegos comoCounter-Strike, donde la coherencia del equipamiento es fundamental, esa autenticidad tiene un peso real.

★ LOS MEJORES GUANTES CON UN ASPECTO MILITAR MUY REALISTA Guantes especializados Forest DDPAT Compra en SkinBaron

Rango de precios:55,21 $ – 251,27 $ / 47,14 € – 214,53 € / 40,80 £ – 185,69 £

Rareza: Extraordinario

Origen del caso: Caja de embrague o caja de revoluciones

Clave correspondiente: Llave de la caja del embrague o llave de la caja de revoluciones

The Vendas para las manos Arborealson losla opción más minimalista entre todos los guantes verdes CS2carcasas –textura natural de envoltura verde con un sencillo estampado orgánico, lo que le da un aire discreto y versátil. Los precios oscilan entre €55.21 Buenos días€251.27 FN, una de las marcas ecológicas de gama media más asequibles CS2 Opciones de guantes aquí. El doble suministro de cajas activas mantiene los precios estables.

La silueta envolvente le da al Que vive en los árboles«Su tono verde natural ofrece una gran visibilidad en primera persona. Para guantes verdes» CS2 los compradores que buscan una opción lisa, sin dibujos, que combine con casi cualquier acabado verde de cuchillo, el Que vive en los árboles es la opción más versátil entre los mejores guantes ecológicos CS2a este precio.

★ LOS PAÑALES MÁS MINIMALISTAS Vendas para las manos Arboreal Compra en SkinBaron

Rango de precios: 90,26 $ – 619,98 $ / 77,06 € – 529,34 € / 66,70 £ – 458,17 £

Rareza: Extraordinario

Origen del caso: Caja «Operación Colmillo Roto», caja «Recoil» o caja «Snakebite»

Clave correspondiente: Llave para estuches «Operation Broken Fang», «Recoil» o «Snakebite»

The Guantes de Colmillo Roto de Jade are la única entrada de «Broken Fang» aquí – elacabado verde jade aporta un aspecto limpio y de alta calidad a €90.26 Buenos días€619.98 FN. Tres fuentes de suministro activas mantienen la oferta en buen estado, por lo que el Jade queda mejor que el verde descatalogado CS2 guantes de calidad visual similar.

El tono jade es más frío y pulido que los verdes terrosos de los modelos Hydra o camuflaje; combina a la perfección con acabados como el Karambit Gamma Doppler. Entre los mejores guantes ecológicos CS2 fundas para un aspecto elegante sin los precios de las fundas descatalogadas, las Jade da en el clavo con los guantes verdes CS2valor.

★ EL ACABADO MÁS EXCLUSIVO Guantes de Colmillo Roto de Jade Compra en SkinBaron

Rango de precios: 115,57 $ – 934,92 $ / 98,67 € – 798,23 € / 85,41 £ – 690,91 £

Rareza: Extraordinario

Origen del caso: Funda para guantes o funda «Operación Hydra»

Clave correspondiente: Clave del estuche para guantes o clave del estuche de la Operación Hydra

The Vendas para las manos Spruce DDPATtrae elAcabado DDPAT a la silueta del vendaje de mano – tonos verde bosque sobre un chal ligero dan una impresión diferente a la de los más pesados Guantes especializados Forest DDPAT, ya que al dejar más dedos al descubierto se consigue la máxima visibilidad del diseño. Los precios oscilan entre €115.57Buenos días€934.92 FN, donde los guantes verdes de la línea descatalogada están impulsando la prima sobre los de la línea activa CS2 carcasas.

Entre todos los guantes verdes CS2 con acabado DDPAT, el Abeto es la opción más ligera: una apuesta segura para los amantes de lo ecológico CS2 compradores de guantes que buscan un diseño de camuflaje sin la silueta más voluminosa del modelo Specialist.

★ LOS MEJORES GUANTES LIGEROS Vendas para las manos Spruce DDPAT Compra en SkinBaron

Rango de precios: 74,25 $ – 618,87 $ / 63,39 € – 528,39 € / 54,87 £ – 457,34 £

Rareza: Extraordinario

Origen del caso: Caja de embrague o caja de revoluciones

Clave correspondiente: Llave de la caja del embrague o llave de la caja de revoluciones

The Guantes de moto Turtle destacar entre todos los guantes verdes CS2 las carcasas por una sola razón: la diseño verde con forma de concha sobre la silueta blindada de la Moto le da uno de los aspectos más característicos del campo CS2 categoría de guantes. Los precios oscilan entre €74.25Buenos días€618.87 FN, con un sistema de doble carcasa que permite acceder al suelo del BS.

Los modelos FT y MW ofrecen una excelente calidad visual sin tener que pagar las primas de los modelos FN. Para guantes verdes CS2 los compradores que buscan una estética llamativa y robusta con un diseño único, el Tortuga es la opción con más personalidad entre los modelos ecológicos de gama económica a media CS2guantes opciones.

★ LOS MEJORES GUANTES DE ESTILO BLINDADO Y VOLUMINOSO Guantes de moto Turtle Compra en SkinBaron

Rango de precios: 78,53 $ – 711,66 $ / 67,05 € – 607,62 € / 58,03 £ – 525,92 £

Rareza:Extraordinario

Origen del caso: Caja «Operación Colmillo Roto», caja «Recoil» o caja «Snakebite»

Clave correspondiente: Llave para estuches «Operation Broken Fang», «Recoil» o «Snakebite»

The Guantes de moto Finish Linetrae undiseño de franjas de competición a la silueta de la Moto: ninguna otra opción en verde CS2 El mercado de los guantes ofrece este tipo de contraste en dos tonos a un precio medio. Los precios oscilan entre €78.53Buenos días€711.66 FN, con tres fuentes de suministro activas que garantizan una oferta constante de productos ecológicos de gama media CS2guantes.

El diseño de rayas deportivas se aprecia con claridad en todo el exterior sin que su efecto dependa de la ubicación del estampado. Entre los mejores guantes verdes CS2 Si buscas un estilo speedcore, esta es la única opción que ofrece guantes verdes y blancos CS2 un diseño de este nivel a este precio.

★ LO MEJOR PARA EL ESTILO DE LAS CARRERAS DE SPEEDCORE Guantes de moto Finish Line Compra en SkinBaron

Rango de precios: 557,27 $ – 7.958,67 $ / 475,80 € – 6.795,11 € / 411,82 £ – 5.881,46 £

Rareza: Extraordinario

Origen del caso: Funda para guantes o funda «Operación Hydra»

Clave correspondiente: Clave del estuche para guantes o clave del estuche de la Operación Hydra

The Guantes especializados Emerald Webson losla elección más dependiente del patrón en todos los guantes verdes CS2– copias conespacios destacados en la web centrado en los nudillos se negocian con primas considerables por encima de los precios habituales del mercado. A partir de €557.27 Tonterías y exageraciones €7,958.67 Por cierto, estos son los segundos guantes verdes más caros CS2 las skins de esta guía, cuyos orígenes se remontan a ambas Funda para guantes and Caso «Operación Hydra» limitar de forma permanente la oferta.

Es fundamental comprobar la disposición de los estampados antes de comprar; esta es una de las pocas opciones ecológicas CS2 guantes en los que dos modelos con el mismo exterior y el mismo relleno difieren considerablemente en precio. La Red Esmeralda es un habitual en de gama altaCounter-Strike deportes inventarios precisamente por esa exclusividad basada en los diseños. Para los guantes verdes CS2 los coleccionistas que buscan la versión «Specialist» más detallada, la Emerald Web es la mejor opción.

★ LOS GUANTES MÁS DETALLADOS Guantes especializados Emerald Web Compra en SkinBaron

Los mejores guantes verdes que debes tener en CS2

La tabla siguiente incluye todos los guantes verdes CS2 Las skins de esta guía: precio, rareza y, de un vistazo, la razón principal por la que cada una ocupa el lugar que le corresponde en el mercado.

Precios actualizados a marzo de 2026.

Nombre del producto Rareza Rango de precios Descripción Guantes deportivos «Hedge Maze» Extraordinario 2.873 $ – 29.388 $ Precio máximo más alto; intrincado diseño en forma de laberinto; estuches descatalogados Guantes de moto Spearmint Extraordinario 452 $ – 9 376 $ Cuero color menta pálido; fundas descatalogadas; selección premium de Moto Guantes Hydra Rattler Extraordinario 38 $ – 218 $ La opción más económica; textura de escamas de serpiente; sistema de alimentación activo de doble carcasa Guantes deportivos Bronze Morph Extraordinario 112 $ – 680 $ Degradado verde-bronce; diseño deportivo de alta gama; carcasas activas Guantes de moto de la 3.ª Compañía de Comandos Extraordinario 53 $ – 320 $ Camuflaje militar; estilo táctico; triple suministro de carcasas activas Guantes Hydra Mangrove Extraordinario 38 $ – 193 $ Techo FN más bajo; verde tierra apagado; aspecto limpio y minimalista Guantes Hydra Esmeralda Extraordinario 45 $ – 222 $ Un verde muy vivo y económico; paneles de color esmeralda intenso; carcasas activas Guantes de piloto en verde racing Extraordinario 38 $ – 343 $ Acabado en piel de primera calidad; color verde «motorsport»; sistema de alimentación activa de doble carcasa Guantes Bloodhound Guerrilla Extraordinario 88 $ – 450 $ Camuflaje boscoso sin dedos; fundas descatalogadas; estilo desgastado Guantes especializados Forest DDPAT Extraordinario 116 $ – 836 $ DDPAT clásico; modelos descatalogados; realismo militar Vendas para las manos Arboreal Extraordinario 55 $ – 251 $ Funda minimalista; verde natural; suministro activo de doble carcasa Guantes de Colmillo Roto de Jade Extraordinario 90 $ – 620 $ Acabado en verde jade; líneas limpias; triple fuente de alimentación activa Vendas para las manos Spruce DDPAT Extraordinario 116 $ – 935 $ Forest DDPAT en fundas; modelos descatalogados; silueta ligera Guantes de moto Turtle Extraordinario 74 $ – 619 $ Diseño con motivos de concha; aspecto robusto y blindado; sistema de doble carcasa activa Guantes de moto Finish Line Extraordinario 79 $ – 712 $ Rayas de carreras verdes y blancas; triple suministro de caja activa Guantes especializados Emerald Web Extraordinario 557 $ – 7 959 $ Red dependiente del patrón; casos interrumpidos; nivel de recolección

Los precios que aparecen en Eneba Hub se facilitan únicamente a título informativo y reflejan las condiciones del mercado en el momento de su publicación. El valor de los productos puede variar en función de la oferta, la demanda y las actualizaciones del juego, por lo que no podemos garantizar su exactitud ni su valor futuro.

Los guantes verdes CS2 segmentación del mercado por origen del casoEn primer lugar, las carcasas de la gama Active-Case siguen estando disponibles porque nunca se agota el stock, mientras que los modelos descatalogados como el Menta verde, Emerald Web, yLaberinto de setos conllevan primas de escasez permanentes que se amplían con el tiempo.

Calidad del acabado en verde añade la segunda variable. Verdes vivos pierden saturación más rápidamente a flotaciones más altas que de camuflaje o de colores más oscurosverdeCS2 guantes: las copias de MW y FT de púas sensibles a la flotación ofrecen sistemáticamente una mejor relación calidad-precio que las de BS.

Colocación del patrón es el último factor, y solo se aplica a unas pocas skins. El Emerald Web es el ejemplo más claro: la ubicación en la web por sí sola puede duplicar el valor de un ejemplar con el mismo aspecto exterior y el mismo precio de venta al público. Por cada otro par de guantes verdes CS2 En este caso, lo único que vale la pena comprobar antes de comprar es el estado del producto.

Mi opinión general sobre los guantes verdes en CS2

Los mejores guantes ecológicos CS2 Las opciones que ofrece oscilan entre los 37 y los 29 000 dólares: todas son extraordinarias, todas tienen la misma probabilidad del 0,26 % y todas difieren enormemente en lo que realmente obtienes por tu dinero. Tres de ellas marcan la diferencia:

Guantes deportivos «Hedge Maze» – El referente indiscutible en cuanto a calidad de los guantes verdes CS2 gama. Con el suministro de cajas agotado y los precios disparándose desde casi 3.000 dólares hasta superar con creces los 29.000 dólares, el intrincado diseño en forma de laberinto en verde intenso lo convierte en el símbolo definitivo de estatus.

Guantes de moto Spearmint – La opción de Moto más elegante y con mejor acabado entre los guantes verdes CS2 destaca. Su piel color menta pálida resalta maravillosamente en el juego, aportando un aspecto brillante y de alta gama sin llegar a Laberinto de setos rango de precios.

Guantes Hydra Rattler – El mejor valor global en el guantes verdes CS2 gama. Con un precio a partir de 40 $ y doble fuente de alimentación activa, la textura de escamas de serpiente conserva su identidad incluso a niveles de flotación más altos, lo que la convierte en la opción de entrada más fiable para un equipo ecológico.

El verde castiga las compras impulsivas más que la mayoría de los colores: si te equivocas con el cambio en un Menta verde or Laberinto de setos y acabarás pagando un sobreprecio por un acabado que no cumple lo prometido. Si lo haces bien, ningún otro color en Counter-Strike 2 no tiene el mismo impacto. Si buscas una alternativa más específica, guantes morados se sitúan a medio camino entre lo llamativo y lo discreto, y suelen quedar mejor en conjuntos con mucho contraste o más estilizados.

★ EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR GUANTES VERDES SkinBaron Compra en SkinBaron

Preguntas frecuentes