Die 10 besten Handschuh-Skins in CS2 im Jahr 2026

Die besten Handschuhe CS2 Die Angebote sind immer im Blick – sie umgeben jede Waffe, die du in der Ego-Perspektive in der Hand hältst, und jede Runde, die du spielst. Im Gegensatz zu den meisten kosmetischen Gegenständen in Counter-Strike 2, Handschuhe bleiben immer auf dem Bildschirm. Egal, ob Sie auf der Suche nach Sporthandschuhen sind CS2 die Spieler als Standard betrachten: Fahrhandschuhe CS2 Handschuhe, für die Sammler einen Aufpreis zahlen, oder die besten günstigen Handschuhe CS2 Bei Extraordinary hat jedes Paar dieselbe Drop-Rate von 0,26 % wie Messer.

Die Preise reichen von etwa 113 Dollar für die besten preiswerten Handschuhe CS2 kostet in gebrauchtem Zustand bis zu 28.627 $ für ein fabrikneues Exemplar Sporthandschuhe | Pandoras Büchse. Die Preise variieren innerhalb derselben Skin stark, es gibt keine StatTrak-Variante dieser Handschuhe, und sie können über bestimmte Kisten, den Steam-Markt oder Drittanbieter-Marktplätze erworben werden.

Unsere Top-Auswahl der besten CS2-Handschuhe im Jahr 2026

Diese zehn Modelle sind die besten Handschuhe CS2 in jeder Preisklasse – von den besten günstigen Handschuhen CS2 von unter 115 Dollar bis hin zu Sammlerstücken für über 28.000 Dollar. Alle Arten von Handschuhen sind dabei, einschließlich Sporthandschuhe CS2, Fahrhandschuhe CS2, Motorradhandschuhe und Spezialhandschuhe.

Alle zehn sind von außergewöhnlicher Seltenheit – dieselbe Stufe wie CS2 Messer – mit einer Drop-Rate von 0,26 %. Egal, ob du auf der Suche nach den besten günstigen Handschuhen bist CS2 Angebote oder die hochwertigsten Fahrhandschuhe CS2 Das sind die Tipps, die man kennen sollte.

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Wahrscheinlichkeiten für seltene Fundstücke

Jeder Waffenkoffer in CS2 hat dieselbe feste Seltenheitsstruktur. Egal, ob du die beste Kiste für Handschuhe öffnest CS2 Sammlerjagd – die Handschuhhülle for Pandoras Büchse– oder einRevolution-Hülle für Sporthandschuhe CS2Empfehlungen wieBronze-Variante… gelten diese Wahrscheinlichkeiten.

Haut-Raritäten Wahrscheinlichkeiten für einen Drop in Prozent Mil-Spec ( Blau ) 79,92 % Eingeschränkt ( Lila ) 15,98 % Vertraulich ( Rosa ) 3,2 % Verdeckt ( Red ) 0,64 % Seltener Spezialgegenstand ( Gold ) 0,26 %

Diese Zahlen stammen aus einer Community-weiten Auswertung von über 10.000 Kistenöffnungen pro Kistentyp. Handschuhe fallen mit einer Quote von 0,26 % in den „Extraordinary“-Pool – das entspricht etwa einem Handschuh pro 385 Kistenöffnungen. Für die meisten Spieler ist der direkte Kauf zuverlässiger als das Öffnen von Kisten, wenn sie auf der Suche nach den besten Handschuhen sind. CS2hat.

Die besten Handschuh-Skins in CS2

Die folgenden besten Handschuh-Skins wurden ausgewählt für Designqualität, WitterungsbeständigkeitundBedürfnisse der Bevölkerung. Der Zustand spielt in dieser Kategorie eine entscheidende Rolle – Abnutzungsspuren sind bei Handschuhen in der First-Person-Perspektive deutlich zu erkennen, und Exemplare in „Factory New“-Zustand können ein Vielfaches der „Field-Tested“-Versionen kosten. Da kein Paar hier über eine StatTrak-Variante verfügt, sind das optische Erscheinungsbild und die außergewöhnliche Seltenheit die einzigen Faktoren, die den Wert bestimmen.

Produktpreis:301,55 $ – 3.256,76 $ / 278,43 € – 3.012,50 € / 241,24 £ – 2.607,70 £

Seltenheit:Außergewöhnlich

Herkunft des Falls:Kupplungsgehäuse oder Kurbelgehäuse

Entsprechender Schlüssel: Schlüssel für das Kupplungsgehäuse oder Schlüssel für das Kurbelgehäuse

The Sporthandschuhe | Amphibioussind diedie besten HandschuheCS2im Jahr 2026. Kein anderes Material in Sport-Handschuhen CS2 Diese Kategorie verbindet den auf Mustern basierenden individuellen Wert mit dem beständigen Wunsch der Gemeinschaft nach Amphibischbleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Die türkis-graues Tarnmuster über die Sport-Handschuhe CS2 Das Format passt sich je nach Lichtverhältnissen und der gehaltenen Waffe an – sonst gibt es bei den besten Handschuhen nichts Besonderes CS2 Der Markt sieht tatsächlich so aus. Die Preise reichen von €301.55 bei „Battle-Scarred“ €3,256.76 bei Factory New, mit dem Revolution-Hülle eine zweite Quelle bereitstellen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Sporthandschuhe | Amphibious stehen ganz oben auf dieser Liste als die besten Handschuhe CS2 dank seines musterorientierten, blaugrün-grauen Camouflage-Designs, der hohen Nachfrage in der Community und des individuellen Sammlerwerts, der Käufer belohnt, die vor dem Kauf auf das Vorhandensein von Blaugrün achten.

Die Mustervielfalt ist das entscheidende Alleinstellungsmerkmal bei Sport-Handschuhen CS2 Segment. Eine höhere Konzentration von Blaugrün auf der Rückseite führt dazu, dass einzelne Exemplare über den angegebenen Bereich hinausgehen. Das beste Ergebnis für Handschuhe CS2 Hier ist entweder das Kupplungsgehäuseoder dieRevolution-Hülle.

Was sagen die Spieler dazu?

AmphibischFN

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Die „Amphibious“ sind das einzige Paar, das ich niemals hergeben würde. Dieses blaugrüne Muster sieht aus der Ich-Perspektive anders aus als alles andere in CS2. Sie haben ein klares Profil mit guter Abdeckung und passen einfach zu allem. Die besten Handschuhe im Spiel.

★ DIE BESTEN SKIN-HANDSCHUHE Sporthandschuhe | Amphibious Bei SkinBaron einkaufen

Produktpreis:135,87 $ – 2.036,11 $ / 125,68 € – 1.883,40 € / 108,90 £ – 1.630,89 £

Seltenheit:Außergewöhnlich

Herkunft des Falls:Herbst „Operation Broken Fang“, Fall „Recoil“ oder Fall „Snakebite“

Entsprechender Schlüssel: „Operation Broken Fang“-Hülsenverschluss, „Recoil“-Hülsenverschluss oder „Snakebite“-Hülsenverschluss

The Spezialhandschuhe | Marmor-Farbverlaufbringenein fließender Farbverlauf aus Violett-, Gold- und Rottönen zum Format der Spezialhandschuhe – einer der optisch dynamischsten und besten Handschuhe CS2 Auswahlmöglichkeiten auf dieser Liste. Dank der Verfügbarkeit aus verschiedenen Quellen bleibt der „Battle-Scarred“-Boden zugänglich bei €135.87, was sie zu einem Anwärter auf den Titel „beste preiswerte Handschuhe“ macht CS2 im unteren Preissegment des Spezialmarktes. Neuwertige Exemplare kosten €2,036.11. Der Gradient hält bei „Field-Tested“ gut, weshalb FT die empfohlene Kaufstufe ist. Das beste Argument für Handschuhe CS2Hier ist dieRückstoßhülse – die am aktivsten gehandelte der drei Quellen.

★ DIE AUSDRUCKSSTÄRKSTE FARBKOMBINATION Spezialhandschuhe | Marmor-Farbverlauf Bei SkinBaron einkaufen

Produktpreis:279,39 $ – 2.575,00 $ / 258,34 € – 2.381,88 € / 223,90 £ – 2.063,75 £

Seltenheit:Außergewöhnlich

Herkunft des Falls:Herbst „Operation Broken Fang“, Fall „Recoil“ oder Fall „Snakebite“

Entsprechender Schlüssel: „Operation Broken Fang“-Hülsenverschluss, „Recoil“-Hülsenverschluss oder „Snakebite“-Hülsenverschluss

Die besten Fahrhandschuhe CS2 Auswahl: Außergewöhnliche Seltenheit, die Fahrhandschuhe | SchneeleopardFunktionein cremefarbener und grauer Exotpelz-Print über die Fahrhandschuhe CS2 Modell – bewusst hochwertig, ohne auf kräftige Farben zu setzen. Die Preise reichen von €279.39 bei „Battle-Scarred“ €2,575.00 bei Factory New. Das Definition des Leopardenflecks wird weicher – in der Praxis an Fahrerhandschuhen getestet CS2, wodurch „FN“ und „Minimal Wear“ zu den empfehlenswerten Kaufklassen werden. Für die besten Handschuhe CS2 Entscheiden Sie sich für ein neutrales Design mit exotischem Muster, Schneeleopard hat in den Fahrhandschuhen keine Entsprechung CS2 Segment. Das beste Argument für Handschuhe CS2 für diese Fahrhandschuhe CS2Die Wahl fällt aufRückstoßhülse. Wenn Sie vorhaben, eine Flasche zu öffnen, anstatt sie direkt zu kaufen, finden Sie in unserem Leitfaden zu den die besten Fälle, die man aufschlagen kann CS2 behandelt, welche Fälle das beste Preis-Leistungs-Verhältnis pro Öffnung bieten.

★ DER ELEGANTESTE EXOTISCHE DRUCK Fahrhandschuhe | Schneeleopard Bei SkinBaron einkaufen

Produktpreis:112,70 $ – 706,06 $ / 104,25 € – 652,00 € / 90,39 £ – 565,22 £

Seltenheit:Außergewöhnlich

Herkunft des Falls:Kupplungsgehäuse oder Kurbelgehäuse

Entsprechender Schlüssel: Schlüssel für das Kupplungsgehäuse oder Schlüssel für das Kurbelgehäuse

The Motorradhandschuhe | Polygon sind die erste Wahl für die besten günstigen Handschuhe CS2 auf der Stufe „Außergewöhnlich“. Dass€112.70 „Battle-Scarred“ von Polygon bietet den niedrigsten Grundpreis unter allen preisgünstigen Top-Handschuhen CS2 Optionen in dieser Liste. Die geometrisches Muster in Dunkelblaugrün Das Design der Moto-Handschuhe behält unter allen Bedingungen seine Qualität – die dunkle Farbgebung verblasst nur ganz leicht, sodass die im Praxistest getesteten Exemplare in der 130–200 Dollar Diese Handschuhe bieten weiterhin ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und sind die besten preiswerten Handschuhe CS2 Auswahl. Factory New erreicht €706.06. Die beste Wahl für Handschuhe CS2das ergibtPolygon ist dasRevolution-Hülle – immer noch ein aktiver Drop mit weit verbreiteten Schlüsseln – ein ähnlicher Ansatz wie beim Aufnehmen des am günstigstenCS2 Messer Häute von aktiven Fällen.

★ DIE SCHÖNSTEN STRICKANLEITUNGEN FÜR HANDSCHUHE Motorradhandschuhe | Polygon Bei SkinBaron einkaufen

Produktpreis:113,48 $ – 669,90 $ / 104,95 € – 619,35 € / 90,97 £ – 536,42 £

Seltenheit:Außergewöhnlich

Herkunft des Falls:Kupplungsgehäuse oder Kurbelgehäuse

Entsprechender Schlüssel: Schlüssel für das Kupplungsgehäuse oder Schlüssel für das Drehzahlgehäuse

The Sport-Handschuhe | Bronze Morphsind diedie besten günstigen Handschuhe CS2auswählen in den Sporthandschuhen CS2 Segment. Als die erschwinglichsten Sporthandschuhe CS2 Eintrag unter „Außergewöhnliche Seltenheit“, Bronze-Variantebietet Sport-Handschuhe an CS2 Format – vollständige Fingerabdeckung mit maximaler Präsenz beim Tragen – zum günstigsten Preis für Sporthandschuhe CS2. Diewarmer Farbverlauf von Bronze bis Dunkel reicht von kupferfarben an den Fingern bis fast schwarz am Handgelenk. Die Preise reichen von €113.48 Von den Schlachten gezeichnet €669.90 Neuwertig. Abgenutzte und praxiserprobte Exemplare im 150–250 Dollar Diese Modelle sind die preisgünstige Wahl. Wenn Sie eine kühlere Farbvariante in einer ähnlichen Preisklasse bevorzugen, schauen Sie sich unseren Leitfaden zu blaue Handschuhe inCS2.

★ DIE PREISGÜNSTIGSTEN SPORT-HANDSCHUHE Sport-Handschuhe | Bronze Morph Bei SkinBaron einkaufen

Produktpreis:364,00 $ – 8.399,95 $ / 336,70 € – 7.769,95 € / 291,66 £ – 6.727,96 £

Seltenheit:Außergewöhnlich

Herkunft des Falls:Kupplungsgehäuse oder Kurbelgehäuse

Entsprechender Schlüssel: Schlüssel für das Kupplungsgehäuse oder Schlüssel für das Kurbelgehäuse

The Sport-Handschuhe | Vicesind dieoptisch am auffälligsten SporthandschuheCS2 has– dieFarbkontrast in Pink und Elektrik-Türkis im Retrowave-Stil ist einzigartig unter den besten Handschuhen CS2 Kategorie. Wenn dir diese Farbpalette gefällt, lila Handschuhe in CS2 sind ebenfalls einen Blick wert. Diese gestalterische Anforderung führt zu einer der größten Spannen bei den Konditionen auf dieser Liste: €364.00 bei „Battle-Scarred“ steigt auf €8,399.95 bei Factory New. Die leuchtenden Farben verblassen bei höheren Flotationswerten deutlich, weshalb FN diesen Aufpreis verlangt. Das beste Argument für Handschuhe CS2das ergibtVizeist dasKupplungsgehäuseoder dieRevolution-Hülle.

Spieler, die sich für ein solch auffälliges Design entscheiden, kombinieren diese Handschuhe oft mit schlagkräftigen Schlaghänden wie dem Die besten Deagle-Skins CS2 um eine stimmige Ausrüstung zusammenzustellen.

★ DIE ULTIMATIVEN RETRO-HANDSCHUHE Sport-Handschuhe | Vice Bei SkinBaron einkaufen

Produktpreis:156,02 $ – 2.239,15 $ / 144,31 € – 2.071,21 € / 124,97 £ – 1.793,62 £

Seltenheit:Außergewöhnlich

Herkunft des Falls:Kupplungsgehäuse oder Kurbelgehäuse

Entsprechender Schlüssel: Schlüssel für das Kupplungsgehäuse oder Schlüssel für das Kurbelgehäuse

The Spezialhandschuhe | Fadesind dieGradient die besten Handschuhe CS2 gestartet im Kupplungsgehäuse Epoche. Der Abschluss ergibt sich aus von tiefem Violett bis Gold im Bereich der Spezialhandschuhe, wo seit 2018 eine konstante Nachfrage seitens der Sammler besteht. Die Farbkombination aus Violett und Gold passt besonders gut zu dunklen Messeroberflächen – siehe unser Die besten Karambit-Messerhüllen Leitfaden für gelungene Kombinationen.

Die Preise reichen von€156.02 Von den Schlachten gezeichnet €2,239.15 Neuwertig – damit gehört dieses Modell zu den erschwinglicheren Top-Handschuhen der Mittelklasse CS2 Einträge auf der Liste. Wo die Spezialhandschuhe | Marmor-Farbverlauf ist die aktuelle Farbverlaufsauswahl, die Ausblendengilt als der beste Handschuh aller Zeiten CS2Design.

★ DER LEGENDÄRSTE FARBVERLAUF Spezialhandschuhe | Fade Bei SkinBaron einkaufen

Produktpreis:1.469,45 $ – 9.970,86 $ / 1.359,24 € – 9.223,55 € / 1.176,56 £ – 7.984,68 £

Seltenheit:Außergewöhnlich

Herkunft des Falls:Handschuh-Etui oder „Operation Hydra“-Etui

Entsprechender Schlüssel: Schlüssel für das Handschuhfach oder Schlüssel für das „Operation Hydra“-Fach

The Spezialhandschuhe | Crimson Kimono sind die künstlerisch einzigartigsten Handschuhe, die CS2 hat hervorgebracht. Das tiefrote Grundfarbe with Details mit japanischem Blumenmuster auf Seide verleiht dem Design eine Sammlerqualität, die kein anderes Farbverlaufsdesign auf dieser Liste erreichen kann. Es ist zudem die erste Wahl in jeder rote Handschuhe inCS2 Suche. Sowohl die Handschuhhülle and Fall „Operation Hydra“ sind mittlerweile veraltete Bezugsquellen, wodurch das Angebot seit 2016 knapper geworden ist. Die €1,469.45 Der von Kämpfen gezeichnete Boden spiegelt diese Knappheit wider und erhebt sich zu €9,970.86 bei Factory New.

Die dunklen Akzente und aufwendigen Muster dieses Paares sorgen dafür, dass es nach wie vor eine beliebte Wahl unter den Die besten schwarzen Handschuhe in CS2 für Spieler, die einen markanten Kontrast suchen.

★ DIE ELITE-SAMMLERHANDSCHUHE Spezialhandschuhe | Crimson Kimono Bei SkinBaron einkaufen

Produktpreis:469,99 $ – 9.842,66 $ / 434,74 € – 9.104,46 € / 376,49 £ – 7.882,53 £

Seltenheit:Außergewöhnlich

Herkunft des Falls:Handschuh-Etui oder „Operation Hydra“-Etui

Entsprechender Schlüssel: Schlüssel für das Handschuhfach oder Schlüssel für das „Operation Hydra“-Fach

The Moto-Handschuhe | Spearmintsind diedas bekannteste Premium-Modell in den besten Handschuhen CS2Markt. Derfrisches mintgrünes Leder Das Design der Moto-Handschuhe ist farblich zurückhaltend, aber auf den ersten Blick erkennbar. Es ist der meistgetragene Handschuh in Counter-StrikeSport auf professioneller Ebene.

Sowohl dieHandschuhhülle and Fall „Operation Hydra“ sind mittlerweile veraltete Quellen, mit Preisen ab €469.99 Von den Schlachten gezeichnet €9,842.66 Neuwertig. Abgenutzte und praxiserprobte Exemplare im 500–1.000 Dollar Diese Modelle sind der praktischste Einstieg in diese Auswahl der besten Handschuhe CS2 Paar. Weitere Modelle in dieser Farbvariante finden Sie in unserem grüne Handschuhe in CS2 Der Leitfaden deckt das gesamte Spektrum ab.

★ DIE SAUBERSTEN PREMIUM-HANDSCHUHE Moto-Handschuhe | Spearmint Bei SkinBaron einkaufen

Produktpreis:2.879,99 $ – 28.627,23 $ / 2.663,99 € – 26.480,19 € / 2.307,99 £ – 22.926,17 £

Seltenheit:Außergewöhnlich

Herkunft des Falls:Handschuh-Etui oder „Operation Hydra“-Etui

Entsprechender Schlüssel: Schlüssel für das Handschuhfach oder Schlüssel für das „Operation Hydra“-Fach

The Sporthandschuhe | Pandoras Büchsesind diedas begehrteste und teuerste Paar in den besten Handschuhen CS2Markt. Dertiefes Blaugrün in Marmoroptik über die Sport-Handschuhe CS2 Dieses Modell sieht besser aus als jedes andere Modell unter den besten Handschuhen CS2 Kategorie passen könnte. Erschienen 2016 über das Handschuhhülle and Fall „Operation Hydra“, beides mittlerweile veraltete Bezugsquellen, ist das Angebot minimal – eine ähnliche Knappheitsdynamik wie bei der am teuerstenCS2 Messerschalen aus derselben Zeit.

Die Preise beginnen bei €2,879.99 bei „Battle-Scarred“ – dem höchsten BS-Wert auf dieser Liste – bis €28,627.23 bei Factory New. Der Zustand ist entscheidend: Die Marmorstruktur weist deutliche Gebrauchsspuren auf, was FN und MW zum Maßstab für Sammler auf der Suche nach den besten Handschuhen macht CS2 Angebote in dieser Preisklasse. Das ist kein Segment für billige Handschuhe – es ist der heilige Gral der Sporthandschuhe CS2 Skins. Wenn du bereits ein Paar besitzt und überlegst, es weiterzuverkaufen, findest du in unserem Leitfaden zu Wie man verkauftCS2 Skins behandelt die besten Plattformen und den besten Zeitpunkt.

★ DER HEILIGE GRAL UNTER DEN CS2-HANDSCHUHEN Sporthandschuhe | Pandoras Büchse Bei SkinBaron einkaufen

Die besten Handschuh-Skins in CS2: Ein direkter Vergleich

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die besten Handschuhe CS2 In diesem Leitfaden werden Skins nach Seltenheit, Preisklasse und den Faktoren, die den Marktwert beeinflussen, vorgestellt. Nutze ihn, um die besten günstigen Skins zu vergleichen CS2 Die Standardoptionen im Vergleich zu den Premium-Optionen auf einen Blick.

Preise gültig ab März 2026.

Produktname Seltenheit Preisspanne Beschreibung Sporthandschuhe | Amphibious Außergewöhnlich 301 $ – 3.257 $ Grau-blaugrünes Camouflage-Muster; Musterbestimmter individueller Wert Spezialhandschuhe | Marmor-Farbverlauf Außergewöhnlich 136 $ – 2.036 $ Farbverlauf in Lila-Gold-Rot; aus verschiedenen Quellen; ausschließlich Außenansichten Fahrhandschuhe | Schneeleopard Außergewöhnlich 279 $ – 2.575 $ Exotischer Pelzprint; helle Farbtöne; zustandsabhängig Motorradhandschuhe | Polygon Außergewöhnlich 113 $ – 706 $ Geometrisches Muster; niedrigster außergewöhnlicher Eintrag hier Sport-Handschuhe | Bronze Morph Außergewöhnlich 113 $ – 670 $ Farbverlauf in Bronze-Dunkel; die beste Wahl unter den preisgünstigen Sporthandschuhen Sport-Handschuhe | Vice Außergewöhnlich 364 $ – 8.400 $ Retrowave in Rosa und Blaugrün; hohe FN-Prämie; ikonisches Design Spezialhandschuhe | Fade Außergewöhnlich 156 $ – 2.239 $ Lila-goldener Farbverlauf; klassisches Clutch Case-Design Spezialhandschuhe | Crimson Kimono Außergewöhnlich 1.469 $ – 9.971 $ Seidenstoff mit Blumenmuster; Vintage-Etui; exklusives Sammlerstück Moto-Handschuhe | Spearmint Außergewöhnlich 470 $ – 9.843 $ Mintgrünes Leder; Altbestand; vielseitig kombinierbar Sporthandschuhe | Pandoras Büchse Außergewöhnlich 2.880 $ – 28.627 $ Teal-Marmor; höchster Preis; gilt als „heiliger Gral“

Die auf Eneba Hub angegebenen Preise dienen ausschließlich zu Informationszwecken und spiegeln die Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Die Produktwerte können aufgrund von Angebot, Nachfrage und Updates im Spiel häufig schwanken, sodass wir weder für ihre Richtigkeit noch für ihren zukünftigen Wert garantieren können.

Preisunterschiede bei den besten Handschuhen CS2 Der Markt lässt sich bis zurückverfolgen auf Gestaltungsbedarfand sichtbare Abnutzungserscheinungen. Die Kluft zwischen den besten günstigen Handschuhen CS2 „Battle-Scarred“ veranschaulicht dies, obwohl sowohl die „Floor“- als auch die „Vice“-Variante bei 112,70 $ bzw. 364 $ liegen, obwohl beide aus derselben Kartonage stammen. Exemplare in den Zuständen „Field-Tested“ und „Minimal Wear“ bieten in der Regel das beste Verhältnis zwischen optischer Qualität und Preis.

Abschließende Gedanken zu den besten Handschuhen, die CS2 zu bieten hat

Nachdem wir jedes Modell auf dieser Liste unter die Lupe genommen haben, stechen drei Modelle als die besten Handschuhe hervor CS2 im Jahr 2026 – in derselben Reihenfolge wie oben aufgeführt:

Sporthandschuhe | Amphibious – Die besten Handschuhe CS2 insgesamt. Das blaugraue Camouflage-Muster ist musterabhängig, was bedeutet, dass Exemplare mit starker Blaugrün-Färbung über dem angegebenen Preisbereich gehandelt werden. Hohe Nachfrage in der Community und Sport-Handschuhe CS2 Ein Format, das zu jeder Ausrüstung passt, macht dieses Modell zur klaren Nummer eins.

Spezialhandschuhe | Marmor-Farbverlauf – Die beste Wahl für starke Farbverläufe. Lila-, Gold- und Rottöne verschmelzen bei jedem Exemplar auf andere Weise. Dank der Verfügbarkeit in verschiedenen Ausführungen bleibt der Preis für „Battle-Scarred“ bei 135,87 $ – die erschwinglichsten und optisch auffälligsten Handschuhe CS2 Paar in dieser Spielklasse.

Fahrhandschuhe | Schneeleopard – Die besten Autofahrerhandschuhe CS2 ist äußerst selten. Das exotische, cremegraue Fellmuster wirkt auch ohne kräftige Farben hochwertig und lässt sich besser mit anderen Waffenskins kombinieren als jedes Design mit Farbverlauf. Die Handschuhe weisen nur minimale Gebrauchsspuren auf CS2Auswirkungen auf das Design.

In dieser Kategorie spielen der Zustand des Schwimmkörpers und die Herkunft des Gehäuses eine größere Rolle als fast überall sonst in CS2 – Prüfen Sie beides, bevor Sie sich entscheiden. Wenn Ihr Budget knapp ist, sind die besten günstigen Handschuhe CS2 kostet bei Extraordinary weniger als 115 Dollar. Falls nicht, die Sporthandschuhe CS2 und Fahrhandschuhe CS2 Die höheren Plätze auf dieser Liste sind ihr Geld wert. Neu im Spiel? Unser Leitfaden zu Spiele wieCounter-Strike ist ein guter Ausgangspunkt, bevor man sich für eine Ausrüstung entscheidet.

★ Der beste Ort, um in CS2 Handschuhe zu kaufen SkinBaron Bei SkinBaron einkaufen

Häufig gestellte Fragen