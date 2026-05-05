Las 10 skins de cuchillo más baratas de CS2 en 2026

El más baratoCS2 Las fundas para cuchillos te permiten llevar una hoja en Counter-Strike 2 sin que te cueste un ojo de la cara. Todos los cuchillos de este FPS tienen la misma tasa de aparición de objetos especiales raros (0,26 %), pero los precios varían enormemente en función del modelo, el acabado y el estado del cuchillo.

Como es lógico, la pregunta más habitual es: ¿Cuál es el cuchillo más barato en CS2? La mayoría de los jugadores suelen buscar ejemplares «Battle-Scarred» o «Well-Worn» de una miniatura poco popular; ahí es donde se encuentran las verdaderas gangas. Los precios de los cuchillos varían en función de la oferta, la demanda y los nuevos lanzamientos de cajas, así que hoy… CS2 El precio más barato de los cuchillos podría variar el mes que viene.

Los cuchillos de esta lista tienen un precio que va desde unos 52 $ hasta unos 113 $, y la mayoría de ellos se pueden conseguir en estuches como el El caso de los sueños y las pesadillas, el Fracture Case y el original Caja de armas de CS:GOserie. Tanto si estás buscando el cuchillo más barato en CS2 para presumir en el juego, buscando la mejor oferta para cambiar de cuchillo CS2 camino, o mirando fijamente el CS2 La navaja mariposa más barata Como alternativa, esta guía clasifica las opciones más asequibles según los precios reales del mercado.

Nuestras mejores recomendaciones de skins de cuchillos más baratas para CS2

He comparado las ofertas actuales del mercado para encontrar la más barata CS2 un cuchillo en cada categoría de modelos. Estos diez son los más baratos CS2 funda para cuchillos en este momento. Ten en cuenta que la clasificación tiene en cuenta tanto el precio de venta al público como el atractivo del modelo y la relación calidad-precio general, por lo que el artículo más barato en términos absolutos no siempre aparece en primer lugar.

Todos los cuchillos de esta lista tienen una rareza «Covert» y se obtienen al derrotar a los Objeto especial raro (oro) piscina enProbabilidad del 0,26 %. Los bajos precios se deben a una combinación de modelos de cuchillos menos populares (Gut, Navaja, Paracord), acabados habituales (Acharolado, Noche, Teñido) y estados de desgaste (Marcado por la batalla, Muy usado). Estos son los más baratos CS2 skins de cuchillos, donde podrás disfrutar de una animación realista del cuchillo y examinarlo sin tener que pagar las tarifas de Karambit o Butterfly.

El estado influye considerablemente en el precio. Los diez cuchillos están disponibles en varios estados de conservación, lo que significa que los ejemplares con marcas de uso se venden por una fracción del precio de los nuevos de fábrica. Si te preguntas cuál es el cuchillo más barato de CS2 is y cómo la condición afecta a la CS2 Precio más barato de los cuchillos: en las secciones siguientes se detalla la gama completa de cada cuchillo. Jugadores que buscan la mejor oferta para cambiar de cuchillo CS2 Esta estrategia también puede utilizar los modelos de gama baja como trampolín para adquirir cuchillas más caras.

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Probabilidades de rareza de los casos

Incluso el más barato CS2 El cuchillo se obtiene del mismo nivel de objetos especiales raros (oro) que uno de 10 000 dólares Esmeralda mariposa. Las probabilidades de aparición son idénticas en todas las cajas de armas de Counter-Strike 2 – Solo varían el modelo y el acabado del cuchillo.

Raridades de la piel Probabilidades de caída (%) Especificaciones militares ( Azul ) 79,92 % Restrito ( Morado ) 15,98 % Clasificados ( Rosa ) 3,2 % Secreto ( Red ) 0,64 % Objeto especial poco común ( Oro ) 0,26 %

Estas probabilidades se obtienen a partir de sitios web de seguimiento comunitario que recopilan Más de 10 000 cajas abiertas por tipo. Con un 0,26 %, verás más o menos 1 cuchilla por cada 385 aberturas. El más baratoCS2 Las fundas para cuchillos no son más baratas porque se consigan con más frecuencia: las probabilidades son las mismas. Son asequibles porque el modelo y el acabado del cuchillo tienen menos demanda entre los coleccionistas.

Por eso, comprar el más barato CS2 Comprar un cuchillo directamente en el mercado suele ser casi siempre más rentable que intentar conseguirlo abriendo un paquete. Los jugadores que buscan la forma más barata de conseguir un cuchillo CS2 La estrategia debe tener en cuenta el coste clave y el precio por unidad antes de la apertura.

Los aspectos de cuchillo más baratos para CS2

Cada uno de los más baratos CS2 Las opciones de cuchillos que se muestran a continuación se han seleccionado en función de los precios actuales del mercado en todas las condiciones disponibles. Las selecciones combinan el estado de la piel y CS2 los precios más bajos de los cuchillos para mostrar las opciones más asequibles para iniciarse en el mundo de los cuchillos en Counter-Strike 2.

Estos cuchillos son baratos, en comparación con otras hojas de Covert-rarity, ya que combinan modelos de cuchillo menos populares con acabados comunes. Ninguno de estos diez se equipara con el cuchillo mariposa más barato de CS2 por el prestigio, pero todas ofrecen la misma ranura para cuchillos y la misma animación a una fracción del precio.

Aquí tienes un resumen de las opciones más económicas CS2 Fundas para cuchillos ya disponibles, clasificadas por facilidad de acceso, popularidad del acabado y valor de mercado general.

Rango de precios:52,36–128,53 $ / 48,17–118,25 € / 41,36–101,54 £

Rareza:Secreto

Origen del caso:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave correspondiente: Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo de paracord con acabado quemado tiene el precio más bajo de esta lista en €52.36 in Marcado por las batallasy está disponible en todos los colores de carrocería. Nuevo de fábricaalcanza €128.53, manteniendo toda la gama por debajo de €130. El paracord mango forrado and diseño de hoja fija le da un aire utilitario, propio de un cuchillo de supervivencia, que combina a la perfección con el acabado «Scorched». Se obtiene del Caso de fractura or Caja «Shattered Web».

Por qué lo elegimos The Cuchillo de paracord con acabado quemado tiene el precio de salida más bajo de todos los cuchillos de Counter-Strike 2 – menos de 53 $ en Battle-Scarred. Si tu único objetivo es tener un cuchillo en CS2 Si buscas la opción más económica posible, esta es la tuya.

Si te lo estás preguntando, «¿Cuál es el cuchillo más barato de CS2 en términos de precio puro?», eso es todo. El modelo Paracord carece de las llamativas animaciones de las navajas plegables, lo que frena la demanda y mantiene los precios por los suelos. Para los jugadores que quieran cualquier navaja en Counter-Strike 2 con el gasto mínimo absoluto, el Paracord quemado Es la mejor opción. Además, es la forma más económica de empezar a renovar tu colección de cuchillos. CS2 Estrategia: cómpralo, pruébalo y luego cámbialo por uno mejor.

¿Qué opinan los jugadores?

WarOwl

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El Paracord pasa desapercibido porque no es llamativo, pero precisamente por eso su precio es tan bajo. Si solo quieres un cuchillo en Counter-Strike 2 sin gastarte cientos de euros, esta es la mejor opción del mercado. El mejor cuchillo barato de CS2 para jugadores con un presupuesto ajustado.

★ EL CUCHILLO MÁS BARATO DE CS2 Cuchillo de paracord con acabado quemado Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Rango de precios:54,93 $–300,00 $ / 50,54 €–276,00 € / 43,39 £–237,00 £

Rareza:Secreto

Origen del caso:Funda «Danger Zone» o funda «Horizon»

Clave correspondiente: Llave para la funda Danger Zone o llave para la funda Horizon

The Navaja Knife Blue Steel ¿Cuál es el cuchillo Talon más barato? CS2 una opción disponible en todas las versiones de carrocería, con BS ejemplares por solo€54.93. El acabado Blue Steel aporta una pátina gris azulada que se intensifica con el uso; de hecho, algunos jugadores prefieren el aspecto «Battle-Scarred» por sus tonos más oscuros. Se puede conseguir en la Caso «Zona de peligro» or Caso Horizon. El Navaja’shoja compacta y curvada and animación de despliegue rápido hace que sea un cuchillo ligero que no da la sensación de ser una opción barata dentro del juego. El brillo metálico y frío de esta hoja combina a la perfección con diversos CS2 pieles de guante azul para crear un equipamiento coordinado sin que el precio sea desorbitado.

Para los jugadores que buscan específicamente el cuchillo Talon más barato CS2 De entre todas las ofertas, la Navaja es la que más se parece en cuanto a la forma de la hoja y el estilo de animación. La propia Talon Knife tiene un precio de salida considerablemente más alto, lo que hace que la Cita a Blue Steel la alternativa económica más práctica. Es una de las opciones más baratas CS2 Opciones de precios más asequibles que siguen ofreciendo la estética de la hoja curvada, ideales para los jugadores a los que les gusta el aspecto del Talon, pero no su precio.

★ LA SEGUNDA SELECCIÓN DE CUCHILLOS DE CS2 MÁS BARATA Navaja Knife Blue Steel Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Rango de precios:54,96–104,99 $ / 50,56–96,59 € / 43,42–82,94 £

Rareza:Secreto

Origen del caso:Caso «Sueños y pesadillas» o caso «Operación Riptide»

Clave correspondiente: Clave del caso «Sueños y pesadillas» o clave del caso «Operación Riptide»

The Dagas de las Sombras: A mano alzada es la mejor opción entre las más baratas CS2 categoría de cuchillos disponible en todos los acabados, con Marcado por las batallascopias a partir de tan solo €54.96 andNuevo de fábricaalcanzando un máximo de€104.99. El acabado Freehand presenta dibujos garabateados a mano a lo largo de ambas hojas, lo que le confiere un aspecto característico a pesar de su baja CS2 El precio más barato del cuchillo. En el nivel de rareza «Covert», su precio baja de El caso de los sueños y las pesadillas or Caso «Operación Riptide» con la misma probabilidad del 0,26 % del nivel Oro que cualquier otro cuchillo.

Dagas de las Sombras son uno de los modelos de cuchillo menos populares en Counter-Strike 2 debido a su tamaño compacto y a la animación de manejo con dos armas, que algunos jugadores consideran menos satisfactoria que la de los cuchillos de una sola hoja. Esa escasa demanda es precisamente lo que hace que el precio sea tan asequible.

Para los jugadores que buscan la mejor oferta para cambiar su cuchillo CS2 ruta, laDagas de las Sombras: A mano alzada es una buena base: podrás ir mejorando a medida que aumente tu presupuesto.

★ EL TERCER CUCHILLO MÁS BARATO DE CS2 Dagas de las Sombras: A mano alzada Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Rango de precios:55,64–272,85 $ / 51,19–251,02 € / 43,96–215,55 £

Rareza:Secreto

Origen del caso:Caja de armas 2 de CS:GO y Caja de armas 3 de CS:GO

Clave correspondiente: Clave de la caja de armas 2 de CS:GO y clave de la caja de armas 3 de CS:GO

The Noche del cuchillo de tripa es el más barato CS2 cuchillo disponible en todos los acabados con un estilo limpio y sobrio. Marcado por las batallaslos precios de las copias empiezan en €55.64, mientras queNuevo de fábricapasa a€272.85 – un amplio margen que beneficia a los compradores a los que no les importa el desgaste. El acabado Night superficie en negro mate oculta bien los arañazos en las partes inferiores de la carrocería, lo que hace que los ejemplares BS y WW tengan mejor aspecto que sus CS2 lo que podría sugerir el precio más barato de un cuchillo.

Se cae. Se cae desde el Caja de armas de CS:GO 2 and Caja de armas de CS:GO n.º 3, ambos descatalogados: consulta nuestra guía sobre el los mejores casos para abrir CS2 si estás sopesando tus opciones. El Gut Knife es, sin duda, uno de los modelos de cuchillo más asequibles del mercado Counter-Strike 2 porque carece del atractivo visual de la Butterfly o el Karambit animaciones. Para los jugadores que preguntan cuál es el cuchillo más barato en CS2 con una estética discreta, el Noche del cuchillo de tripaesa es la respuesta.

Muchos jugadores que se decantan por este estilo discreto también buscan complementos a juego CS2Temas de USPS para mantener un tema oscuro uniforme en todo su equipamiento.

★ SELECCIÓN DE LOS CUATRO CUCHILLOS MÁS BARATOS DE CS2 Noche del cuchillo de tripa Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Rango de precios:56,15–455,61 $ / 51,66–419,16 € / 44,36–359,93 £

Rareza:Secreto

Origen del caso:Funda «Fracture» o funda «Shattered Web»

Clave correspondiente: Clave del estuche «Fractura» o clave del estuche «Red destrozada»

The Cuchillo de supervivencia Night Stripe es el más barato CS2 un cuchillo con un diseño robusto de estilo militar que también está disponible en todos los colores. BS Las copias cuestan a partir de tan solo €56.15, peroNuevo de fábricapasa a€455.61 – la mayor diferencia de condiciones de esta lista. Por eso, la elección del exterior es fundamental: Muy usado and Probado en la prácticaejemplares enunos 60 dólares–€80 ofrecen el mejor equilibrio entre diseño y precio. El Rayas nocturnasSu base oscura con sutiles rayas disimula bien el desgaste. Como parte de la CS2 Caso de fractura de cuchillos De esta colección, esta hoja ofrece un diseño característico para los coleccionistas que buscan una opción asequible.

Se desprende de la Caso de fractura or Caja «Shattered Web». ElCuchillo de supervivencia El modelo se presentó durante Operación «Red Destrozada» y ofrece una animación única de hoja fija que la distingue de las navajas plegables. Para los jugadores que buscan la mejor opción de cambio de navaja al mejor precio CS2 Por otra parte, su bajo precio de entrada lo convierte en una opción práctica para empezar antes de dar el salto a modelos más caros.

★ LA QUINTA SELECCIÓN DE CUCHILLOS CS2 MÁS BARATOS Cuchillo de supervivencia Night Stripe Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Rango de precios:59,37–199,90 $ / 54,62–183,91 € / 46,90–157,92 £

Rareza:Secreto

Origen del caso:Caso «Operación Wildfire»

Clave correspondiente: Clave del caso «Operación Wildfire»

The Cuchillo Bowie chamuscado es el más barato CS2 cuchillo que trae longitud efectiva de la hoja a un precio asequible y está disponible en todos los colores de carrocería. BS los precios de las copias empiezan en €59.37, conNuevo de fábricaalcanzando€199.90. La textura quemada del acabado «Scorched» queda muy bien en el Bowiela larga,cuchilla de punta de corte. Se desprende de la Caso «Operación Wildfire», una carcasa descatalogada que también alberga el popular Inyector de combustible AK-47. El acabado oscuro de esta enorme hoja ofrece un magnífico telón de fondo para CS2 pieles de guantes moradospara destacar.

The Cuchillo Bowie se presentó durante Operación Wildfirey sigue siendouna de las hojas más largas in Counter-Strike 2. Su animación al desenvainarlo es más lenta que la de los cuchillos compactos, lo que algunos jugadores consideran un inconveniente, pero su impacto visual es innegable. Para los jugadores que buscan el más barato CS2 el cuchillo con mayor presencia en pantalla, el Bowie, el abrasador ofrece más hoja por cada euro que cualquier otra opción de esta lista. Si el precio del cuchillo mariposa más barato de CS2, encontrarás el Bowie, el abrasador ofrece más presencia en pantalla por cada euro que cualquier otra opción de esta lista.

★ LA SEXTA CUCHILLA MÁS BARATA DE CS2 Cuchillo Bowie chamuscado Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Rango de precios:61,22–95,60 $ / 56,32–87,95 € / 48,36–75,52 £

Rareza:Secreto

Origen del caso:Gama 2 Case o Gama Case

Clave correspondiente: Tecla de mayúsculas Gamma 2 o tecla de mayúsculas Gamma

The Cuchillo de tripa Agua Brillante tiene el margen de precios más ajustado de entre todos los más baratos CS2 cuchillo disponible en todos los colores – €61.22 to €95.60 en los cinco exteriores. Esa escasa variación significa que incluso un Nuevo de fábrica la copia no costará mucho más que unMarcado por las batallas 1. El acabado «Bright Water» aporta un diseño acuático en tonos azules que se mantiene impecable independientemente del desgaste, lo que lo convierte en una opción muy recomendable para los jugadores que estén comparando el CS2 el precio más barato del cuchillo en todas las condiciones.

Los coleccionistas que cuidan su presupuesto suelen comparar estos precios con los la mejor navaja mariposa barata en CS2 para ver qué animaciones de alta calidad se ajustan a su presupuesto actual.

Se desprende de la Gama 2 Case or Gama de carcasas, ambos descatalogados. Entre juegos de disparos tácticos populares, Counter-Strike 2 Las fundas para cuchillos tienen un valor real de reventa, y el Cuchillo de tripa Agua BrillanteSu estrecho rango lo convierte en uno de los más predecibles y económicos CS2 cuchillos para los que buscan opciones económicas. Si quieres un CS2 La alternativa más económica a la navaja mariposa que sigue siendo atractiva a la vista; supone una reducción considerable del precio.

★ SELECCIÓN DE LOS SIETE CUCHILLOS MÁS BARATOS DE CS2 Cuchillo de tripa Agua Brillante Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Rango de precios:66,58–144,74 $ / 61,25–133,16 € / 52,60–114,34 £

Rareza:Secreto

Origen del caso:Casas Falchion

Clave correspondiente: Clave de la caja Falchion

The Cuchillo Falchion «Scorched» es el más barato CS2 cuchillo con unhoja curva de un solo filo y un característico fidget-spin: inspeccionar animación que es exclusivo del modelo Falchion y está disponible en todos los colores de carrocería. Con un precio que oscila entre €66.58 and €144.74, ofrece una gama de precios moderada en las cinco versiones de acabado. El acabado «Scorched» mantiene el precio bajo, mientras que el acabado «Falchion», con su textura, le aporta un carácter del que suelen carecer los cuchillos de precio fijo.

Solo se puede conseguir en el Casas Falchion. El cuchillo Falchion se sitúa entre el Gut y el Flip en cuanto a popularidad entre la comunidad: son más apreciados que los modelos económicos, pero siguen siendo mucho más baratos que los Butterfly o los Karambit. Para los aficionados que buscan el cuchillo más barato en CS2 con una animación de inspección única y no buscan el precio más bajo a toda costa CS2 el precio más barato de un cuchillo, el Falchion Quemado es una opción equilibrada. También es una opción viable para cambiar de cuchillo por el más barato CS2 enfoque.

★ SELECCIÓN DE LOS OCHO CUCHILLOS MÁS BARATOS DE CS2 Cuchillo Falchion «Scorched» Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Rango de precios:70,76–325,06 $ / 65,10–299,06 € / 55,90–256,80 £

Rareza:Secreto

Origen del caso:Funda para armas de caza

Clave correspondiente: Llave para la funda del arma de caza

The Cuchillo de caza chamuscado está disponible en todos los colores de carrocería y, además, es el más barato CS2 Una opción ideal para los jugadores que buscan una hoja grande e imponente sin gastarse mucho dinero. BS los precios de las copias empiezan en €70.76, yNuevo de fábricaalcanza los€325.06. El acabado «Scorched» le confiere un aspecto carbonizado y desgastado que encaja a la perfección con el perfil de la hoja de gran tamaño del Huntsman. Se puede obtener exclusivamente del Funda para armas de caza.

El modelo Huntsman ofrece una de las animaciones de disparo más satisfactorias de Counter-Strike 2 – un giro rápido que los jugadores competitivos saben apreciar. Es algo habitual en Counter-Strike deportes inventarios profesionales. Como uno de los más económicos CS2 opciones de cuchillos, el Huntsman, en apuros ofrece una presencia de la hoja que los modelos más pequeños, como el Navaja o el Gut, no pueden igualar en este rango de precios.

★ La novena selección de cuchillos más baratos de CS2 Cuchillo de caza chamuscado Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Rango de precios: 113,15–295,19 $ / 104,10–271,57 € / 89,39–233,20 £

Rareza:Secreto

Origen del caso:Caja de armas de CS:GO, Caja de armas de CS:GO 2 y Caja de armas de CS:GO 3

Clave correspondiente: Clave de caja de armas de CS:GO, clave de caja de armas 2 de CS:GO, clave de caja de armas 3 de CS:GO

The Navaja plegable manchada tiene el precio de entrada más alto de entre los más baratos CS2 opciones de cuchillas disponibles en todos los acabados exteriores, con BS ejemplares en€113.15 and FN alcanzando€295.19. La planta superior refleja la popularidad del Flip Knife: es uno de los modelos originales de cuchillo, y su fluida animación al abrirse sigue siendo una de las favoritas de la comunidad. El acabado «Stained» le confiere una pátina en tonos óxido que parece desgastada a propósito en las partes inferiores del exterior.

Se desprende de la Caja de armas de CS:GO, Caja de armas de CS:GO 2, yCaja de armas de CS:GO n.º 3 – todos descatalogados. Aunque siguen estando muy por debajo del precio del cuchillo mariposa más barato en CS2, elNavaja plegable manchada es lo más parecido que hay en esta lista a un cuchillo de gama alta, y tiene un mayor valor de reventa que las opciones de Gut o Navaja. Además, conserva mejor su valor que los modelos menos populares cuando decidas cambiarlo por uno mejor; aquí tienes cómo operarCS2 skins a cambio de dinero cuando llegue ese momento.

★ SELECCIÓN DE LOS 10 CUCHILLOS MÁS BARATOS DE CS2 Navaja plegable manchada Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Los cuchillos más baratos de CS2

La siguiente tabla ofrece un resumen basado en estadísticas de los más baratos CS2 opciones de cuchillos de esta lista. Las columnas incluyen el nombre del producto, su rareza, el rango de precios y una breve descripción de por qué este skin sigue siendo asequible entre los más baratos CS2 cuchillos en el juego.

Precios actualizados a febrero de 2026.

Nombre del producto Rareza Rango de precios Descripción Cuchillo de paracord con acabado quemado Secreto 52–128 dólares El precio más bajo sin duda; hoja fija; diseño de supervivencia Navaja Knife Blue Steel Secreto 54–300 dólares La cuchilla tipo garra más económica; diseño compacto y curvo Dagas de las Sombras: A mano alzada Secreto 54–104 dólares Mínimo de recursos; animación de manejo de dos armas; bajo consumo de recursos Noche del cuchillo de tripa Secreto 55–272 dólares El acabado oscuro disimula el desgaste; modelo económico de cuchillo para tripas Cuchillo de supervivencia Night Stripe Secreto 56–455 dólares La gama más amplia; navaja táctica de hoja fija; modelo FN premium de alta gama Cuchillo Bowie chamuscado Secreto 59–199 dólares La hoja más larga; aspecto imponente; origen de la funda Wildfire Cuchillo de tripa Agua Brillante Secreto 61–95 dólares La gama más ajustada; FN por menos de 100 $; diseño en tonos azules Cuchillo Falchion «Scorched» Secreto 66–144 dólares Animación de inspección única; precio moderado; estuche individual Cuchillo de caza chamuscado Secreto 70–325 dólares Hoja grande; animación de desenvainado muy lograda; estuche individual Navaja plegable manchada Secreto 113–295 dólares El modelo más popular de la lista; mejor revalorización; carcasa original

Los precios que aparecen en Eneba Hub se facilitan únicamente a título informativo y reflejan las condiciones del mercado en el momento de su publicación. El valor de los productos puede variar con frecuencia debido a la oferta, la demanda y las actualizaciones del juego, por lo que no podemos garantizar su exactitud ni su valor futuro.

Precio mínimo:The Cordón paracord quemado, navaja de acero azul, and Dagas de las Sombras: A mano alzadasentarse debajo €55– el más baratoCS2 opciones de cuchillos de esta lista. El Navaja plegable manchada a partir de €113, lo que refleja una mayor demanda de este modelo. A modo de referencia, el cuchillo más barato de CS2 Los modelos de esta lista cuestan a partir de 52 dólares; el cuchillo mariposa más barato supera con creces los 300 dólares, lo que lo sitúa en una categoría totalmente diferente.

¿Qué es lo que mantiene los precios bajos?: The CS2 El segmento de los cuchillos más económicos está dominado por los acabados «Scorched» y «Night», modelos comunes que son los que menos valor tienen para los coleccionistas.

El estado es más importante que el patrón: A diferencia de «Case Hardened» o «Crimson Web», la mayoría de los cuchillos aquí no se basan en patrones. El aspecto exterior es lo que más influye en el precio: una réplica de «Battle-Scarred» puede costar entre un 50 % y un 70 % menos que «Factory New» en la misma hoja. Para la opción más barata CS2 El cuchillo, el BS y el WW son los puntos óptimos. CS2 no es el único shooter táctico con un sistema de skins: echa un vistazo a otros juegos comoCounter-Strike si quieres vivir experiencias similares.

Puntos de partida para el intercambio: Para cualquiera que esté pensando en cambiar su cuchillo por uno más barato CS2 Estrategia con el cuchillo mariposa más barato de CS2 con el objetivo final de, comenzando menos de 60 dólares y la mejora gradual es la estrategia que mejor funciona. El cuchillo Talon más económico CS2 que los compradores pueden permitirse – el Cita a Blue Steel– y elNavaja plegable manchada ambos conservan mejor su valor de reventa que los modelos de Gut o Paracord, lo que los convierte en la mejor opción si tienes pensado cambiarlos más adelante. Cuando llegue el momento de vender, infórmate cómo venderCS2 skins por dinero real.

Mi opinión general sobre los skins de cuchillos más baratos de CS2

Que sea económico no tiene por qué ser sinónimo de aburrido: con la combinación adecuada de modelo y estado, puedes hacerte con un cuchillo de verdad sin tener que pagar un precio desorbitado. Estos son los tres más baratos CS2 Fundas para cuchillos por precio de entrada:

Cuchillo de paracord con acabado quemado– El más baratoCS2 cuchillo de esta lista en €52.36 en Battle-Scarred. Un diseño funcional de hoja fija con una gama de precios completa por debajo de €130, lo que lo convierte en la forma más accesible de iniciarse en el mundo de los cuchillos en Counter-Strike 2.

en Battle-Scarred. Un diseño funcional de hoja fija con una gama de precios completa por debajo de lo que lo convierte en la forma más accesible de iniciarse en el mundo de los cuchillos en Counter-Strike 2. Navaja Knife Blue Steel – Que €54.93 BS: la opción más económica con hoja curvada y la alternativa más parecida al Talon Knife, a una fracción del precio. Una opción muy recomendable para los jugadores que buscan un diseño atractivo sin gastarse demasiado.

BS: la opción más económica con hoja curvada y la alternativa más parecida al Talon Knife, a una fracción del precio. Una opción muy recomendable para los jugadores que buscan un diseño atractivo sin gastarse demasiado. Dagas de las Sombras: A mano alzada– El más barato CS2 cuchillo en «Battle-Scarred» en €54.96. Un acabado «Freehand» con motivos decorativos, animación para el manejo de dos armas y un diseño compacto55–105 dólares se extienden por todos los exteriores.

Los precios de los cuchillos en Counter-Strike 2 pueden variar según las condiciones del mercado, así que comprueba siempre los anuncios actuales antes de comprar. Tanto si buscas el precio más bajo como si quieres cambiar tu cuchillo por uno más barato CS2 Como punto de partida, estos diez modelos te permiten disfrutar de una auténtica experiencia como propietario de un cuchillo a los precios más bajos del mercado.

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