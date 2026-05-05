Las mejores skins para el cuchillo Karambit en CS2 en 2026

Las fundas para cuchillos karambit son las más codiciadas en Counter-Strike 2 – la hoja en forma de gancho, la emblemática animación de giro en reposo y un catálogo de acabados que abarca todos los presupuestos, desde el camuflaje militar hasta los efectos Doppler de galaxias cambiantes. Tanto si buscas el equipo más elegante del juego como si estás creando un equipo temático, el karambit es una de las mejores opciones CS2listas de deseos.

En 2026, el mercado de las carcasas para cuchillos Karambit sigue siendo el más prestigioso del sector. Aunque una Battle-Scarred Karambit Lore sirve como punto de entrada por unos 505 dólares, piezas de colección de primer nivel como las de gama alta Karambit Crimson Web Los ejemplares de alta calidad pueden alcanzar precios de hasta 50 000 dólares. A diferencia de otras armas blancas, el valor del karambit viene determinado por una compleja combinación de factores, como la nitidez de los bordes, Funda Chroma or Gama de carcasas sus orígenes y el carácter legendario de su silueta curvada.

Nuestras mejores recomendaciones para las mejores skins de cuchillo karambit en CS2

He seleccionado estas diez mejores skins para el cuchillo Karambit basándome en cómo sus texturas envuelven la hoja curvada durante la emblemática animación giratoria. Estas selecciones representan lo mejor de la historia del Karambit, desde acabados rugosos hasta vibrantes motivos de «gemas» inspirados en el original Caja de armas de CS:GO.

Karambit Doppler – La carcasa para el cuchillo karambit en CS2; las fases de los diseños se adaptan a todos los presupuestos, desde la Fase 1 hasta las exclusivas variantes Sapphire y Ruby. Karambit Gamma Doppler – Karambit Premium Covert con tonos verdosos; la variante Esmeralda es una de las apariencias de karambit más exclusivas del juego. Karambit Slaughter – Acabado clásico en rojo y plata, igual que el original Cajas de armas de CS:GO; Las réplicas FT son la mejor opción entre las fundas para cuchillos karambit con flexibilidad exterior. Karambit «Diente de tigre» – Hoja dorada llamativa sin variaciones en el diseño; la opción más uniforme y sin complicaciones entre los karambits CS2 opciones. Karambit de acero de Damasco – La funda para cuchillo karambit más barata CS2 En esta lista de FN: un diseño de acero discreto y fluido, sin sorpresas en el patrón. Karambit de acero cementado – La gama de precios más amplia de todas las fundas para cuchillos karambit; los modelos Blue Gem se encuentran entre las fundas individuales para karambit más valiosas que existen. Karambit Lore – La opción más asequible de todas las variantes de karambit de esta lista; diseño de runas en dorado y negro en toda la superficie exterior. Karambit Crimson Web – El rango de precios más amplio de todas las fundas para cuchillos karambit; su disponibilidad en la web hace que el precio de cada ejemplar oscile entre 547 y 50 000 dólares. Autotronic Karambit – Acabado de goma de color rojo intenso en todo el exterior; un aspecto llamativo en todas las gamas de precios de Karambit CS2 opciones. Karambit Marble Fade – Acabado con degradado multicolor; los diseños «max-blue» y «full-fade» hacen que el precio de cada ejemplar supere con creces el rango de precios estándar.

Todas las cartas tienen una rareza «Covert», el nivel más alto de la CS2 sistema de diseños. Los he elegido porque, en conjunto, representan el panorama completo de todos los diseños de los Karambit, incluyendo opciones asequibles, diseños premium con estampados, fundas descatalogadas y escasas, y acabados de primera categoría exclusivos de FN. Las probabilidades de rareza que se indican a continuación explican por qué todos los diseños de los cuchillos Karambit tienen los precios mínimos que tienen.

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Casos, rarezas y probabilidades

Las probabilidades de obtener fundas para cuchillos karambit se rigen por un sistema fijo. ¿Qué cajas contienen karambits y cuáles son las probabilidades? La tasa de aparición del objeto de oro es la misma en todas las cajas de karambit, tanto si abres una Funda Chroma 2 o el original Caja de armas de CS:GO.

Raridades de la piel Probabilidades de caída (%) Especificaciones militares ( Azul ) 79,92 % Restrito ( Morado ) 15,98 % Clasificado ( Rosa ) 3,2 % Secreto ( Red ) 0,64 % Objeto especial poco común ( Oro ) 0,26 %

Con una tasa de aparición del 0,26 %, conseguir un acabado concreto al abrir las distintas cajas de Karambit resulta estadísticamente difícil. Para la mayoría de los coleccionistas, comprar en el mercado sigue siendo la forma más eficaz de hacerse con un aspecto específico en todas las skins de Karambit. CS2 tiene disponible.

Las mejores skins para el cuchillo Karambit en CS2

Las hojas de cuchillo karambit que se muestran a continuación se han seleccionado por cómo sus acabados resaltan la icónica geometría curvada de la hoja. Aunque todas pertenecen al nivel «Covert», la demanda del mercado de hojas de karambit específicas da lugar a una amplia gama de precios. El desgaste y el patrón desempeñan aquí un papel decisivo; una hoja «Factory New» puede alcanzar un precio considerablemente más alto que las versiones «Field-Tested», mientras que las hojas de cuchillo karambit más baratas CS2 Las ofertas suelen encontrarse en estado «marcado por la batalla» en los acabados con mayor disponibilidad.

Rango de precios:1.382,58 $ – 1.447,37 $ / 1.180,45 € – 1.235,76 € / 1.021,73 £ – 1.069,61 £

Rareza:Secreto

Origen del caso:Funda Chroma 2, funda Chroma 3 o funda Chroma

Clave correspondiente: Clave de la carcasa del Chroma 2, clave de la carcasa del Chroma 3 o clave de la carcasa del Chroma

The Karambit Doppleres elbuque insigniaFunda para cuchillo karambit in Counter-Strike 2– elacabado «galaxia cambiante» a lo largo de la hoja curvada le confiere el aspecto más característico de la Karambit CS2 mercado. Disponibles únicamente en estado «nuevo de fábrica» y con «desgaste mínimo», todos los ejemplares se entregan impecables de serie, lo que mantiene el rango de precios entre €1,382.58 and €1,447.37 para las fases estándar.

Por qué lo elegimos The Karambit Doppler ocupa el primer puesto entre las carcasas para cuchillos karambit CS2 ofertas: la gama ofrece a los compradores una opción para cada presupuesto; el acabado es uno de los más característicos de Counter-Strike 2, y la demanda constante en todas las fases mantiene estables los valores de reventa.

¿Qué distingue a las fundas para cuchillos karambit como la Efecto Dopplerlo que distingue al resto es el sistema de fases de los patrones. La fase 4 y las variantes poco comunes Rubí, Zafiro y Perla Negra elevan el precio de cada ejemplar muy por encima del precio habitual del mercado: un Rubí o un Zafiro Efecto Doppler puede cotizar a un precio varias veces superior al de las fases 1 a 3.

¿Qué opinan los jugadores?

KarambitKingFN

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El Doppler Karambit es el único diseño que nunca pasa de moda. El efecto de fase refleja la luz a la perfección en primera persona, y la animación giratoria es lo que realmente le da el toque especial. Es el mejor cuchillo que he tenido en CS2.

★ LA MEJOR FUNDA PARA CUCHILLO KARAMBIT KARAMBIT DOPPLER Compra en SkinBaron

Rango de precios:2.028,60 $ – 3.000,00 $ / 1.732,02 € – 2.561,40 € / 1.499,14 £ – 2.217,00 £

Rareza:Secreto

Origen del caso:Gama 2 Case o Gama Case

Clave correspondiente: Tecla de mayúsculas Gamma 2 o tecla de mayúsculas Gamma

The Karambit Gamma Doppleres eltecho de alta gama en las fundas para cuchillos karambit: el acabado cambia el estándar Efecto Dopplerel blues deverduras, azules verdosos, ytonos de sombra intensos, lo que le da a la hoja un aspecto más oscuro y con más matices. Los precios parten de €2,028.60y llegar€3,000.00 para las fases estándar.

La Fase 3 y la variante Emerald —una hoja totalmente verde— elevan los precios muy por encima del rango habitual. La Emerald Karambit Gamma Doppler es una de las skins de karambit más exclusivas de Counter-Strike 2, con una demanda sostenida por coleccionistas exigentes en el segmento más alto del mercado. Las dos series de karambits con este acabado ya no se producen, lo que limita de forma permanente la oferta. Para el diseño de karambit más llamativo visualmente en el segmento más alto del mercado, el Gama Doppler es la opción más clara.

★ SEGUNDA MEJOR FUNDA PARA CUCHILLO KARAMBIT KARAMBIT SERIE DOPPLER Compra en SkinBaron

Rango de precios:916,81 $ – 1 282,50 $ / 782,77 € – 1 095,00 € / 677,52 £ – 947,77 £

Rareza:Secreto

Origen del caso:Caja de armas de CS:GO, Caja de armas de CS:GO 2 y Caja de armas de CS:GO 3

Clave correspondiente: Clave de caja de CS:GO

The Karambit Slaughter is una de las más antiguas Fundas para cuchillos karambit in Counter-Strike 2– eldiseño en rojo y plata ofrece un acabado de alto contraste con una demanda tradicional que se remonta a los inicios del comercio de skins de CS. Los precios oscilan entre €916.81ONU 2€1,282.50 en la gama alta, siendo los modelos «Field-Tested» la opción más asequible para iniciarse.

The Matanza El patrón produce resultados visuales diferentes en cada copia – diamante y ángel inversionesalcanzan precios superiores a los del mercado entre los coleccionistas de cachas de karambit. Las réplicas FT ofrecen una excelente relación calidad-precio sin la prima de FN, y la diferencia visual es tan sutil que las FT se consideran generalmente la mejor opción de compra en esta gama de karambit CS2opción.

★ TERCERA MEJOR CARCASA PARA CUCHILLO KARAMBIT MASACRE DEL KARAMBIT Compra en SkinBaron

Rango de precios:963,56 $ – 1 230,00 $ / 822,69 € – 1 050,17 € / 712,07 £ – 908,97 £

Rareza:Secreto

Origen del caso:Funda Chroma 2, funda Chroma 3 o funda Chroma

Clave correspondiente: Clave de la carcasa del Chroma 2, clave de la carcasa del Chroma 3 o clave de la carcasa del Chroma

The Karambit «Diente de tigre»es elel más puro de un solo color Funda para cuchillo karambit en esta lista – el hoja de color amarillo dorado intensocon unlomo negroSe lee con gran intensidad en primera persona. Disponible solo en estado «Factory New» y «Minimal Wear», los precios oscilan entre €963.56 and €1,230.00, con cada copia en perfecto estado.

¿Qué es lo que hace que elDiente de tigre Lo que destaca de todos los diseños de Karambit es la ausencia de variaciones en los motivos: todas las unidades tienen el mismo aspecto exterior, lo que elimina la necesidad de examinar cada uno de los anuncios. El tono amarillo dorado combina a la perfección con configuraciones de equipamiento más oscuras, y juegos comoCounter-Strike fomentan la cohesión visual. Para el karambit CS2 Para los compradores que buscan una navaja Covert de alta gama sin tener que lidiar con la lotería de los diseños, esta es la opción ideal.

★ CUARTA MEJOR CARCASA PARA CUCHILLO KARAMBIT KARAMBIT «DIENTE DE TIGRE» Compra en SkinBaron

Rango de precios:592,38 $ – 751,22 $ / 505,77 € – 641,39 € / 437,77 £ – 555,15 £

Rareza:Secreto

Origen del caso:Funda Chroma 2, funda Chroma 3 o funda Chroma

Clave correspondiente: Clave de la carcasa del Chroma 2, clave de la carcasa del Chroma 3 o clave de la carcasa del Chroma

The Karambit de acero de Damascoes elFunda para cuchillo karambit más barata CS2 ofertas de Factory New en esta lista: la acabado de acero con un diseño fluido que imita el agua ofrece un aspecto realista y discreto, con precios que oscilan entre los 592,38 y los 751,22 dólares, y todos los ejemplares de FN o MW vienen limpios de serie.

El patrón de acero presenta ligeras variaciones entre ejemplares, pero mucho menos que en las carcasas de karambit que dependen del patrón, como la Efecto Doppler or Cementado. Para los jugadores que estén creando su primer conjunto de aspectos para el cuchillo Covert Karambit, el Acero de Damascoes una de las fundas para cuchillos karambit más baratas CS2 lo tiene en Factory New: sin lotería de estampados, sin flexibilidad en el exterior que te haga darle vueltas al asunto.

★ QUINTA MEJOR CARCASA PARA CUCHILLO KARAMBIT KARAMBIT DE ACERO DE DAMASCO Compra en SkinBaron

Rango de precios:635,00 $ – 2.734,07 $ / 542,16 € – 2.334,35 € / 469,26 £ – 2.020,48 £

Rareza:Secreto

Origen del caso:Caja de armas de CS:GO, Caja de armas de CS:GO 2 y Caja de armas de CS:GO 3

Clave correspondiente: Clave de caja de CS:GO

The Karambit de acero cementadotiene elel rango de precios estándar más amplio de cualquier funda para cuchillo karambit de esta lista – €635.00 to €2,734.07 – debido casi exclusivamente a la variación de los patrones. El acabado se aplica azul, morado, ytonos dorados de forma diferente en cada ejemplar, y las Blue Gems de color azul intenso se encuentran entre los aspectos individuales más valiosos del Karambit en Counter-Strike 2.

Esta es la funda del cuchillo Karambit, donde la calidad de la réplica es lo más importante. Una réplica estándar BS permite acceder al extremo inferior del Covert Karambit. CS2 mercado; un Pattern 661 de Max-Blue en acabado FN puede alcanzar un precio de cinco cifras. Disponible en todos los acabados, el Cementado ofrece la opción más flexible de todas las skins de Karambit disponibles aquí. Si tienes pensado comercioCS2 skins a cambio de dinero Además, las copias de alta calidad conservan su valor de forma más fiable que casi cualquier otra piel del juego.

★ LA SEXTA MEJOR CARCASA PARA CUCHILLO KARAMBIT KARAMBIT DE ACERO CEMENTADO Compra en SkinBaron

Rango de precios:505,40 $ – 1 365,16 $ / 431,51 € – 1 165,57 € / 373,49 £ – 1 008,85 £

Rareza:Secreto

Origen del caso:Gama 2 Case o Gama Case

Clave correspondiente: Tecla de mayúsculas Gamma 2 o tecla de mayúsculas Gamma

The Karambit Lore se encuentra entre losFundas para cuchillos karambit más baratas CS2 tiene en el nivel «Covert» —a partir de €505.40 Vaya, ofrece a los jugadores una raqueta de alta gama por menos de 600 dólares. La Loreterminarcubre la hoja con un oro, negro, y verde oscuro diseño con runas grabadas que se distingue de los acabados metálicos más pulidos de las gamas superiores.

Disponible en todos los acabados, esta hoja de cuchillo karambit tiene un precio que oscila entre los 505,40 $ BS y los 1.365,16 $ FN. Los detalles grabados se conservan mejor que en la mayoría de las hojas de karambit de gamas más económicas, lo que convierte a las copias BS y WW en opciones muy rentables. Teniendo en cuenta cómo venderCS2carcasas En este nivel, conviene comprender el funcionamiento de las plataformas de terceros, ya que el Lore tiene una demanda constante en el mercado de segunda mano, independientemente del acabado exterior.

★ SÉPTIMA MEJOR CARCASA PARA CUCHILLO KARAMBIT LA TRADICIÓN DEL KARAMBIT Compra en SkinBaron

Rango de precios:546,82 $ – 50 000,00 $ / 466,87 € – 42 690,00 € / 404,10 £ – 36 950,00 £

Rareza:Secreto

Origen del caso:Caja de armas de CS:GO, Caja de armas de CS:GO 2 y Caja de armas de CS:GO 3

Clave correspondiente: Clave de caja de CS:GO

The Karambit Crimson Webtiene elel rango de precios más extremo de cualquier funda para cuchillo karambit en Counter-Strike 2 – €546.82Buenos días€50,000.00 para obtener una copia de FN de primera calidad. El hoja de color carmesí intenso with superposición de una capa negra es uno de los acabados rojos más emblemáticos del juego, y las copias de FN con la red centrada se cuentan entre los hallazgos más raros de todas las skins de karambit del juego.

En BS, elCrimson Web es una de las fundas para cuchillos karambit con exterior completo más asequibles. Pero posicionamiento webEsto lo cambia todo: los ejemplares con una cobertura notable se cotizan con elevadas primas en cualquier mercado, y los ejemplares FN con una ubicación de primer nivel suelen superar las cinco cifras. En el mundo de las fundas para cuchillos karambit, es aquí donde examinar cada ejemplar en particular cobra mayor importancia.

★ OCTAVA MEJOR FUNDA PARA CUCHILLO KARAMBIT KARAMBIT CRIMSON WEB Compra en SkinBaron

Rango de precios:754,00 $ – 2.011,82 $ / 643,77 € – 1.717,69 € / 557,21 £ – 1.486,73 £

Rareza:Secreto

Origen del caso:Gama 2 Case o Gama Case

Clave correspondiente: Tecla de mayúsculas Gamma 2 o tecla de mayúsculas Gamma

The Autotronic Karambites elel modelo liso más atrevido entre las fundas para cuchillos karambit de esta lista: la acabado en caucho de color rojo intenso crea una presencia en primera persona impactante que pocas otras skins de Karambit pueden igualar. Los precios oscilan entre €754.00Buenos días€2,011.82 FN en todos los exteriores.

El acabado rojo se mantiene en buen estado en todos los grados de desgaste: los ejemplares en estado «BS» y «WW» conservan el aspecto original sin un deterioro significativo, lo que convierte a los ejemplares en estado «mid-exterior» en opciones muy rentables. Para los jugadores que buscan un karambit de primera calidad CS2 estar presente sin comprometerse Efecto Dopplerprecios, elAutomático es la mejor opción de gama media-alta entre los diseños para cuchillos karambit de esta lista.

★ NOVENA MEJOR CARCASA PARA CUCHILLO KARAMBIT Autotronic Karambit Compra en SkinBaron

Rango de precios:1.143,26 $ – 1.189,08 $ / 976,12 € – 1.015,24 € / 844,87 £ – 878,73 £

Rareza:Secreto

Origen del caso:Funda Chroma 2, funda Chroma 3 o funda Chroma

Clave correspondiente: Clave de la carcasa del Chroma 2, clave de la carcasa del Chroma 3 o clave de la carcasa del Chroma

Estado:A estrenar y con un desgaste mínimo

The Karambit Marble Fadees uno de losel más complejo visualmente Fundas para cuchillos karambit en esta lista – el acabado degradado mezclasred, amarillo, yazulde forma diferente en cada ejemplar, desde rojos con intensos tonos rojizos hasta degradados totalmente azules. Los ejemplares estándar se sitúan en €1,143.26 to €1,189.08, pero los patrones «max-blue» y «full-fade» se cotizan bastante por encima de ese nivel.

Disponibles únicamente en estado «nuevo de fábrica» y «desgaste mínimo», todos los ejemplares se entregan impecables de serie. Los compradores que busquen un porcentaje de decoloración concreto deben consultar cada anuncio individualmente, ya que la distribución del patrón marca una diferencia visible en primera persona en todo el Karambit. CS2 inventarios. Los ID de los diseños más populares gozan de una excelente demanda a largo plazo en todas las fundas y estuches para karambit.

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Las mejores fundas para cuchillos karambit que debes tener

La siguiente tabla ofrece un resumen basado en estadísticas de todos los diseños de cuchillos Karambit incluidos en esta guía: compara todos los diseños de Karambit por precio, rareza y los factores que determinan el valor de mercado de cada uno.

Precios actualizados a marzo de 2026.

Nombre del producto Rareza Rango de precios Descripción Karambit Doppler Secreto 1.383 $ – 1.447 $ Depende de la tendencia del mercado; Ruby/Sapphire se sitúan muy por encima del precio habitual Karambit Gamma Doppler Secreto 2 029 $ – 3 000 $ Techo Premium; la variante «Emerald» es una de las skins de Karambit más raras de CS2 Karambit Slaughter Secreto 917 $ – 1 283 $ Acabado tradicional; las copias de gran formato ofrecen una excelente relación calidad-precio; los diseños en forma de rombos alcanzan precios más elevados Karambit «Diente de tigre» Secreto 964 $ – 1 230 $ Sin variaciones en los patrones; precios uniformes; solo FN y MW Karambit de acero de Damasco Secreto 592 $ – 751 $ El karambit oculto más accesible; acabado de acero pulido; solo para FN y MW Karambit de acero cementado Secreto 635 $ – 2 734 $ El rango de precios más amplio; los diseños de Blue Gem se cotizan con primas muy elevadas Karambit Lore Secreto 505 $ – 1 365 $ Entrada con el menor grosor de la banda; diseño de runas grabadas; todos los acabados exteriores disponibles Karambit Crimson Web Secreto 547 $ – 50 000 $ El rango de precios más elevado; valor de la ubicación web y del disco flotante Autotronic Karambit Secreto 754 $ – 2 012 $ Acabado en caucho de color rojo intenso; gran impacto visual en cualquier ocasión; todas las partes exteriores Karambit Marble Fade Secreto 1.143 $ – 1.189 $ Los degradados; los diseños con azul intenso y degradado completo alcanzan precios más elevados

Los precios que aparecen en Eneba Hub se facilitan únicamente a título informativo y reflejan las condiciones del mercado en el momento de su publicación. El valor de los productos puede variar en función de la oferta, la demanda y las actualizaciones del juego, por lo que no podemos garantizar su exactitud ni su valor futuro.

Valoración de las fundas para cuchillos karambit en CS2 requiere ir más allá de la rareza. Aunque todos estos artículos son de colección, la demanda de la limpieza única de la «esquina» del karambit —el punto donde la hoja se une al mango— suele determinar el precio más que el propio valor de la pieza.

En todas las variantes de Karambit, los acabados con motivos muy recargados, como el «Doppler» o el «Case Hardened», pueden alcanzar un precio en las fases «Blue Gem» o «Ruby» que sea diez veces superior al precio base. Además, los acabados que se encuentran en el original Caja de armas de CS:GO tienen una prima por ser «modelos descatalogados» en comparación con los que se encuentran en el mercado activo de karambits. Tanto si eliges un acabado impecable «Factory New» como una versión resistente con «marcas de batalla», las fundas para cuchillos karambit siguen siendo la inversión de alta gama más estable en Counter-Strike 2. Si estás pensando en optar por la vía de la apertura de la caja, el Funda Chromaes uno de loslos mejores casos para abrir en CS2 para intentar conseguir este resultado.

Mi opinión general sobre las fundas para cuchillos karambit

Tener skins de cuchillos karambit supone el «objetivo final» para la mayoría de los inventarios de los jugadores. El mercado ofrece una enorme variedad de opciones, que van desde karambits con aspecto de batalla desde carcasas por menos de 550 dólares hasta modelos de coleccionista legendarios que alcanzan precios de hasta 50 000 dólares: el tipo de piezas que suelen aparecer en las revistas más prestigiosas Counter-Strikedeportes inventarios. Mis tres favoritos:

Karambit Doppler – La opción más versátil para lograr un gran impacto visual y garantizar la liquidez del mercado; su sistema modular permite ofrecer acabados de alta calidad adaptados a distintos presupuestos.

Karambit Gamma Doppler – El límite máximo de la tarifa premium para las carcasas de los cuchillos karambit CS2 coleccionistas; su Gama de carcasas Sus orígenes y la variante Esmeralda la convierten en uno de los objetos más prestigiosos del juego.

Karambit Slaughter – Un clásico de siempre que ofrece un aspecto clásico de alto contraste; es la opción más lógica para quienes buscan un acabado de primera calidad con una mayor flexibilidad en el precio de los elementos exteriores.

Ten claro tu presupuesto, conoce las variables del diseño y calcula bien el margen de maniobra: hazlo con cualquiera de estas fundas para cuchillos karambit CS2 ofertas, y llevarás contigo uno de los mejores cuchillos de Counter-Strike 2.

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