Skins rojas para el AWP: la guía completa de CS2 (2026)

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Los skins rojos del AWP atraen a dos tipos muy diferentes de CS2 Jugadores: los que buscan el botín «Covert» más barato que puedan encontrar y los que persiguen objetos que cuestan más que el inventario completo de la mayoría de la gente. Sea cual sea el lado del espectro en el que te encuentres, la paleta de colores rojos ofrece más variedad que casi cualquier otra familia de colores del juego, y más opciones en cuanto a niveles de rareza, precios y fuentes de las que la mayoría de los jugadores creen.

Esta guía desglosa diez opciones destacadas en cada rango de precios: los skins rojos del AWP CS2 Los jugadores están comprando e intercambiando activamente en este momento, desde el recuerdo AWP | Acheron a 0,50 dólares por el exclusivo del torneo AWP | LongDog más de 2.100 dólares. Si estás buscando las patatas rojas más baratas CS2 Tanto si buscas algo del nivel «Covert» como si te interesa una pieza de lujo con valor de colección, a continuación encontrarás todo lo que necesitas.

Nuestras mejores recomendaciones: las mejores skins rojas para el AWP en CS2

Las selecciones que aparecen a continuación representan las mejores opciones en todos los rangos de precios de las skins rojas de AWP. CS2 que los compradores y coleccionistas pueden explorar. Cada una de ellas ha sido seleccionada por su combinación de calidad de diseño, grado de rareza y disponibilidad real en el mercado.

AWP | Incendio forestal – Una de las mejores skins rojas para el AWP a un precio razonable: una «Covert» Caso CS20 Colección con un llamativo diseño de llamas, disponible en las cinco versiones, con precios que van desde los 44,83 $ hasta los 305,95 $. AWP | Fade – La skin roja más rara de todas para el AWP, un acabado «Covert» exclusivo de la colección «Control», disponible únicamente en los estados «Factory New» y «Minimal Wear», con un precio que oscila entre los 965,98 y los 1.020,14 dólares. AWP | Redline – Un clásico de la categoría «Clasificado» y una de las skins rojas del AWP más intercambiadas del juego, procedente de la caja de armas «Ofensiva de invierno» en los estados «Desgaste mínimo», «Probada en el campo» y «Muy desgastada». Taller de Escritores Americanos | Edición – El mejor skin rojo para el AWP para quienes buscan opciones económicas y uno de los skins rojos más baratos CS2 Todo lo que ofrece el nivel «Covert», a partir de solo 2,16 $ en la versión «Battle-Scarred» de la caja «Horizon». AWP | Oni Taiji – Una de las skins rojas para el AWP más llamativas de la lista: una skin descatalogada de la caja «Caso «Operación Hydra» Covert», con un detallado diseño de un demonio japonés en sus cinco condiciones. Factor de ponderación medio | BOOM – Un objeto oculto de la caja «Legacy eSports 2013» y una firme candidata a figurar entre las mejores skins rojas del AWP para coleccionistas, disponible únicamente en los estados «Factory New», «Minimal Wear» y «Field-Tested». AWP | Hyper Beast – Una de las mejores skins rojas para el AWP para quienes buscan opciones de gama media; se obtiene al abrir una caja «Covert Falchion» y cuenta con un diseño de una criatura explosiva que se mantiene en perfecto estado en las cinco condiciones. AWP | LongDog – La skin roja más exclusiva de todas para el AWP: una skin «Covert» disponible únicamente como recuerdo, procedente de los paquetes «Austin 2025» y «Budapest 2025 Train», cuyo suministro está fijado de forma permanente. AWP | Colmena eléctrica – Una opción poco valorada entre los skins rojos del AWP: un acabado geométrico «Covert» procedente de la caja «eSports 2013 Winter», ya retirada, disponible en cuatro condiciones con precios que van desde los 33,40 $ hasta los 107,53 $. AWP | Acheron – Las pieles rojas más baratas CS2 El nivel de recuerdos tiene disponibles, a partir de 0,50 $ en «Battle-Scarred», varios paquetes de recuerdos de Nuke.

Estas diez skins rojas para el AWP CS2 Los jugadores buscan activamente estuches para armas estándar de Span, estuches de eSports, paquetes de recuerdo y la colección «Control». En las secciones siguientes se detallan cada uno de ellos, indicando su disponibilidad según el estado, notas sobre la fluctuación de precios y los precios completos, para que puedas tomar una decisión informada antes de comprar.

Los criterios de selección se han centrado en la rareza, la relación calidad-precio y los aspectos que hacen que cada una de las mejores skins rojas del AWP merezca su precio. Tras las reseñas individuales se incluyen las probabilidades de obtención y una tabla comparativa completa, por si quieres comprender cómo los niveles de rareza influyen en las probabilidades de obtener cualquier skin roja del AWP. CS2 En cuanto a los resultados que ofrece el caso, la sección sobre probabilidades que aparece justo a continuación trata ese tema.

Aviso legal El contenido publicado en Eneba Hub tiene fines meramente informativos y de entretenimiento, y no debe considerarse asesoramiento profesional, financiero ni de inversión. No garantizamos beneficios ni resultados económicos, y los lectores deben tomar sus decisiones de compra de forma responsable y basándose en su propia investigación. Cualquier referencia al retorno de la inversión (ROI), al potencial de valor o a la inversión se refiere a medias estadísticas basadas en datos históricos y no garantiza resultados individuales.

Probabilidades de rareza de los casos

Antes de gastarte dinero de verdad en CS2 En algunos casos, resulta útil comprender las probabilidades que hay detrás de cada nivel de rareza. La tabla siguiente muestra la probabilidad aproximada de obtener cada grado al abrir un paquete estándar CS2funda para armas.

Raridades de la piel Probabilidades de caída (en %) Mil-Spec ( Azul ) 79,92 % Restrito ( Morado ) 15,98 % Clasificado ( Rosa ) 3,2 % Encubierto ( Red ) 0,64 % Objeto especial poco común ( Oro ) 0,26 %

Estas cifras se basan en Vigilanciaque se ha hecho público CS2 probabilidades por caja, comparadas con datos de seguimiento comunitario a gran escala procedentes de más de 10 000 aperturas de cajas. Las skins «Covert» aparecen con una probabilidad aproximada de 1 entre 156 por cada apertura de caja; y si una caja contiene varias skins «Covert», las posibilidades de conseguir una concreta son aún menores. Las skins «Classified», como la AWP | Redline aparecen aproximadamente tres veces más a menudo, lo que influye directamente en que su precio sea inferior al del nivel «Covert», a pesar de estar entre las opciones más negociadas en las skins rojas del AWP CS2 historia.

Para los jugadores que prefieren aprovechar esas probabilidades en lugar de comprar skins directamente, el mejorCS2 sitios web de apuestas con «skin» Esta guía aborda las principales plataformas en las que se cruzan las probabilidades de obtener un objeto y el valor de las skins.

Todas las skins rojas del AWP en CS2: guía completa

En esta sección se analizan en profundidad todas las entradas de la lista, desde opciones económicas por debajo de 15 dólares hasta skins «Covert» poco comunes que superan los 1.000 dólares. Procedentes de cajas estándar, cajas de eSports, paquetes de recuerdo y la Colección Control, cada uno de estos aspectos rojos para el AWP se evalúa en función de su rareza, disponibilidad y precio, buscando un equilibrio entre las necesidades de los jugadores que desean un aspecto para usar en el juego y las de los coleccionistas que buscan valor a largo plazo.

Precio del producto:44,83–305,95 $ / 38,28–261,28 € / 33,13–226,10 £

Rareza:Secreto

Fuente:Caso CS20

Clave del caso:Clave del caso CS20

The AWP | Incendio forestal es el mejor skin rojo para el AWP en CS2 – una entrega secreta de la Caso CS20, publicado en 2019 con motivo de Counter-Strike20.º aniversario. Su diseño de llamas naranjas en negrita, cuerpo oscuro, ytoques de color rojo intenso destacan en cualquier lista de bajas, y la amplia variedad de estados de conservación te permite elegir el nivel de precio que mejor se adapte a tu presupuesto: los ejemplares «Battle-Scarred» cuestan a partir de €44, Las versiones «Factory New» suben hasta €305. Los valores de flotación inferiores a 0,10 son especialmente codiciados por los coleccionistas y hacen que los precios se sitúen en el extremo superior del rango.

Por qué lo elegimos The AWP | Incendio forestal encabeza la lista gracias a su rareza de nivel «Covert», su disponibilidad en cualquier estado y un llamativo diseño de fuego que mantiene su atractivo para los coleccionistas a largo plazo en CS2 a un precio asequible.

¿Qué distingue al AWP | Incendio forestal Lo que la diferencia de las demás skins rojas del AWP de esta lista es su combinación de prestigio «Covert» y la amplia disponibilidad de condiciones: ninguna otra opción ofrece tanto impacto visual en los cinco grados de estado exterior en este rango de precios. El Caso CS20 Ya no forma parte de la rotación activa de botines, lo que permite mantener una oferta estable sin saturar el mercado. Para los jugadores que buscan un nivel «Covert» auténtico sin llegar a los cuatro dígitos, esta es la opción más clara entre las skins rojas del AWP. CS2 que los operadores recomiendan constantemente.

★ EL MEJOR SKIN ROJO PARA EL AWP AWP | Incendio forestal Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:965,98–1.020,14 dólares / 824,95–871,20 euros / 713,86–753,88 libras esterlinas

Rareza:Secreto

Fuente:Colección «Control»

Clave del caso:N/A

The AWP | Fade es la opción más exclusiva de entre las mejores skins rojas para el AWP disponibles en CS2 – procedente exclusivamente de la Colección «Control», lo que significa que no hay que abrir ninguna caja ni comprar ninguna llave. Disponible únicamente en «nuevo de fábrica» y «desgaste mínimo», el hecho de que el estado de conservación sea siempre óptimo hace que los precios superen los €965 en el extremo inferior, con ejemplares «Factory New» que se sitúan justo por encima de €1,020. Su degradado pasa de morado oscuroen el stock a través de tonos vivos de rosa y rojo into naranjacerca de la boca del cañón, lo que da lugar a uno de los acabados «Fade» más reconocibles de CS2.

El abastecimiento exclusivo a través de la recogida es el principal factor que determina los precios: no entra nueva oferta en el mercado mediante la apertura de cajas, por lo que el precio mínimo se mantiene incluso cuando bajan los precios medios de mercado (AWP) de las pieles rojas en general. CS2 El mercado está pasando por una etapa de volatilidad. Para los coleccionistas que buscan un acabado que transmita una gran credibilidad y que no pierda valor fácilmente, el AWP | Fade es la mejor opción, siempre que el presupuesto lo permita.

★ EL SKIN ROJO MÁS EXCLUSIVO DE LA AWP AWP | Fade Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:51,25–139,48 dólares / 43,77–119,12 euros / 37,87–103,08 libras esterlinas

Rareza:Clasificado

Fuente:Maletín de armas de la Ofensiva de Invierno

Clave del caso:Clave del cofre de armas de la «Ofensiva de invierno»

The AWP | Redline es el acabado de nivel «Classified» más reconocible del juego, un elemento imprescindible en las listas de intercambio de skins rojas del AWP en CS2 desde su lanzamiento en el Maletín de armas de la Ofensiva de Invierno allá por 2013. Su elegante carcasa negra with detalles en rojoTodo ello lo ha convertido en una opción imprescindible para los jugadores que buscan las skins rojas más baratas CS2 opciones que siguen gozando de un prestigio reconocible, sin necesidad de un gasto al nivel de Covert. Disponibles en los estados «Mínimo desgaste», «Probado en el terreno» y «Muy usado», los precios oscilan entre €51 to €139, dependiendo del estado y del flotador.

Para los jugadores que buscan las skins rojas más baratas CS2 Entre las opciones de categoría «Classified», los ejemplares «Field-Tested», con precios que oscilan entre los 51 y los 70 dólares, representan algunas de las opciones más rentables que aún gozan de un prestigio reconocible, mientras que las versiones «Minimal Wear», con precios entre los 100 y los 139 dólares, son la opción ideal para conseguir un aspecto casi impecable sin tener que pagar la prima de los artículos «Factory New». El AWP | Redline No necesita el nivel «Covert» para justificar su lugar entre las mejores skins rojas del AWP del juego: su liquidez inigualable y su diseño atemporal lo hacen por sí solos. Los jugadores que también juegan en el bando CT podrían encontrar que la Las mejores skins para el M4A1-S Una guía muy útil para completar un equipamiento CT completo.

★ EL SKIN ROJO MÁS POPULAR PARA EL AWP AWP | Redline Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:2,16–15,09 $ / 1,84–12,89 € / 1,60–11,15 £

Rareza:Secreto

Fuente:Caso Horizon

Clave del caso:Clave del caso Horizon

The Taller de Escritores Americanos | Edición es una de las variedades de piel roja más baratas CS2 Los jugadores pueden conseguirlo en el nivel «Covert», a partir de €2.16 en «Battle-Scarred» y llegando a €15.09 Como nuevo, de fábrica, procedente de la Caso Horizon. La cobertura completa de todas las condiciones lo hace asequible para todos los presupuestos. Su ajetreado ilustración al estilo graffiti, repleto de personajes de dibujos animados, patas, ysalpicadurasof naranja, red, yVerde azulado, Es algo a lo que hay que acostumbrarse, pero ofrece una auténtica rareza al estilo de Covert a un precio difícil de rechazar. Para conocer mejor el contexto general de lo que… AWP Ofertas de Skin Market, la guía de Las mejores skins para el AWP in CS2 abarca todo el espectro.

The Caso Horizon sigue en circulación, lo que mantiene los precios bajos pero limita el potencial alcista especulativo en comparación con las alternativas de cajas descatalogadas. Si lo que buscas es simplemente las «red skins» más baratas CS2 El nivel «Covert» tiene disponible el Taller de Escritores Americanos | Edición Es la respuesta más sencilla: basta con tener claro que el argumento de inversión es menos sólido que el de las versiones anteriores de «retirado». Entre las versiones rojas más baratas CS2 Opciones ocultas, lasTaller de Escritores Americanos | Edición sigue siendo líder en cuanto a la relación precio-calidad.

★ EL MEJOR SKIN ROJO PARA EL AWP A PRECIO ASEQUIBLE Taller de Escritores Americanos | Edición Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:332,20–1.000,85 dólares / 283,70–854,73 euros / 245,50–739,63 libras esterlinas

Rareza:Secreto

Fuente:Caso «Operación Hydra»

Clave del caso:Clave del caso «Operación Hydra»

The AWP | Oni Taiji Es la opción con mayor detalle visual de entre las mejores skins rojas para el AWP de esta lista: una entrega de Covert procedente de la Caso «Operación Hydra», que ya no se comercializa. Su intrincada Ilustración de un demonio japonés cubre todo el cuerpo del rifle, y el estado es un factor muy importante en este caso: los ejemplares «nuevos de fábrica», a 1.000 dólares, conservan los detalles artísticos con gran viveza, mientras que las versiones «con marcas de combate», a €332 muestran un desgaste visible en todo el diseño. Las copias con «desgaste mínimo» en el 400–600 dólares Este rango es el punto óptimo en cuanto a practicidad. Los jugadores que estén creando un equipamiento rojo a juego pueden encontrar opciones de cuchillos complementarias en el Cuchillos «Fracture Case»selección.

La oferta es fija: la Caso «Operación Hydra» Lleva años sin aparecer en los drops habituales, por lo que los ejemplares «Factory New» serán cada vez más difíciles de encontrar. Entre los skins rojos del AWP CS2 los coleccionistas que suelen evaluar piezas en el rango de 300 a 1.000 dólares, el AWP | Oni Taiji es la mejor opción a largo plazo para los jugadores que consideran los skins como obras de arte que se pueden llevar puestas.

★ EL SKIN MÁS DETALLADO DE LA AWP ROJA AWP | Oni Taiji Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:112,88–803,25 dólares / 96,40–685,98 euros / 83,42–593,60 libras esterlinas

Rareza:Secreto

Fuente:Caso «eSports 2013»

Clave del caso:Clave de los eSports

The Factor de ponderación medio | BOOM es un acabado «Covert» de la Caso «eSports 2013» – uno de los primeros casos en Counter-Strike historia – con arte de grafiti en naranja y negro llamativos que ha envejecido sorprendentemente bien. Se encuentra entre las mejores skins rojas de AWP de las cajas clásicas precisamente por su limitado rango de estado: «Factory New», «Minimal Wear» y «Field-Tested» únicamente, lo que establece un precio mínimo más ajustado que el de la mayoría de sus competidoras. Las copias en estado «Field-Tested» parten de unos €112, mientras que las versiones «Factory New» han superado €800. Los jugadores que busquen aspectos clásicos para las cajas encontrarán el mejorCS2 sitios de comercio Guía útil para comparar plataformas.

Su peso histórico y un diseño que se mantiene a la altura incluso en el extremo «Field-Tested» de su gama disponible hacen que el Factor de ponderación medio | BOOM una incorporación fiable a cualquier equipamiento rojo. Entre los skins rojos del AWP CS2 Entre las carcasas clásicas que coleccionan los aficionados, esta es una de las que más demanda tiene de forma constante, y su llamativa estética naranja de grafiti te garantiza que destacarás en cualquier servidor.

★ EL SKIN ROJO MÁS EMBLEMÁTICO DEL AWP Factor de ponderación medio | BOOM Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:34,43–260,00 $ / 29,40–222,04 € / 25,44–192,14 £

Rareza:Secreto

Fuente:Casas Falchion

Clave del caso:Clave de la caja de Falchion

The AWP | Hyper Beast Es una de las mejores skins rojas para el AWP y uno de los acabados más reconocidos de todas las clases de armas: un premio «Covert» de la caja Falchion con un diseño explosivo de criaturas que se mantiene en perfectas condiciones mejor que la mayoría de los diseños complejos. Las copias «Field-Tested», con un precio de entre 50 y 70 dólares, la convierten en una de las opciones con mejor relación calidad-precio entre las skins rojas para el AWP. CS2 que suelen buscar los compradores, y las versiones «Factory New» alcanzan un precio máximo de unos 260 dólares.

Entre las mejores skins rojas para el AWP en CS2, elAWP | Hyper Beast Ofrece la mejor relación calidad-precio en el segmento de gama media. La demanda constante de la comunidad lo mantiene muy líquido: si alguna vez quieres revenderlo, siempre hay compradores disponibles. Para los jugadores que se encuentran a medio camino entre una opción básica económica y una pieza «Covert» de gama alta, esta es la opción más equilibrada de la lista; además, los jugadores que construyan un equipamiento completo en rojo en torno a ella pueden encontrar opciones de cuchillos complementarias en el Cuchillos Fever Caseguía.

★ EL SKIN ROJO PARA EL AWP CON LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO AWP | Hyper Beast Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:86,25–2.171,19 dólares / 73,66–1.854,20 euros / 63,74–1.604,51 libras esterlinas

Rareza:Secreto

Fuente:Paquete de recuerdos del tren de Austin 2025 o paquete de recuerdos del tren de Budapest 2025

Clave del caso:N/A

El AWP | LongDog aporta algo realmente diferente a los skins rojos del AWP CS2 lo que los jugadores ya dan por hecho: su cuerpo blanco con ilustraciones en tinta negra y detalles en rojo lo hacen destacar visualmente, y su origen no se parece al de ningún otro modelo de esta lista. Disponible únicamente a través de la Paquete de recuerdo del tren de Austin 2025 or Paquete de recuerdo del tren de Budapest 2025, cada copia está vinculada de forma permanente a un profesional concreto CS2 evento. Una vez finalizados esos torneos, la oferta quedó fijada de forma definitiva, razón por la cual los ejemplares «Factory New» con pegatinas premium superan los 2.100 dólares, mientras que las versiones «Battle-Scarred» parten de unos 86 dólares. Si a esto le añadimos unos guantes a juego de la Guantes Recoil Case Esta selección permite crear un equipamiento completo en rojo.

Compra la versión de recuerdo si te interesan las pegatinas del torneo: cada ejemplar recoge un momento de un partido en directo, lo que añade un toque narrativo que ninguna carcasa estándar puede igualar. Para los jugadores que quieran el aspecto sin el precio elevado, las carcasas rojas más baratas CS2 ofertas, como la Taller de Escritores Americanos | Ediciónand AWP | Acheron, ofrecen una liquidez mucho mayor a una fracción del coste.

★ EL SKIN ROJO MÁS ORIGINAL PARA EL AWP AWP | LongDog Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:33,40–107,53 dólares / 28,52–91,83 euros / 24,68–79,46 libras esterlinas

Rareza:Secreto

Fuente:Caja de invierno de eSports 2013

Clave del caso:Clave de los eSports

The AWP | Colmena eléctrica es un acabado «Covert» del ya retirado Caja de invierno de eSports 2013, con undiseño en forma de panal de color rojo intensomás de acuerpo en azul marino oscuro with verde brillante y detalles de grafitis amarillos. Disponible en las categorías «Nuevo de fábrica», «Desgaste mínimo», «Probado en el terreno» y «Muy usado», abarca €33 to €107 – y el diseño geométrico se mantiene en buen estado en cualquier condición, por lo que incluso los ejemplares «Field-Tested» en40–50 dólaresmuy llamativa. Es una de las opciones más infravaloradas entre los skins rojos del AWP. CS2 debates, que se pasan por alto sistemáticamente a pesar de su trayectoria en casos emblemáticos. Los jugadores que amplían su CS2 También se puede explorar una combinación de estilos contrastantes CS2 temas de anime como una línea visual alternativa.

Las limitaciones en el suministro de cajas retiradas del mercado dan lugar a la AWP | Colmena eléctrica la misma ventaja derivada de la escasez que la Factor de ponderación medio | BOOM. Los ejemplares nuevos de fábrica a un precio de entre 100 y 107 dólares tienen un buen precio para un diseño «Covert» de una carcasa clásica. Si el AWP | Incendio forestal Aunque está un poco fuera de nuestro alcance, esta es la alternativa de gama media más atractiva de la lista.

★ EL MEJOR SKIN ROJO DE GAMA MEDIA PARA EL AWP AWP | Colmena eléctrica Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:0,50–30,30 dólares / 0,43–25,88 euros / 0,37–22,39 libras esterlinas

Rareza:Secreto

Fuente:Paquete de recuerdos «Nuke» de Amberes 2022, paquete de recuerdos «Nuke» de Austin 2025 o paquete de recuerdos «Nuke» de Berlín 2019

Clave del caso:N/A

The AWP | Acheron es la que más destaca entre las variedades de piel roja más baratas CS2 los compradores vuelven una y otra vez —a partir de €0.50 en estado «Battle-Scarred», con ejemplares «Factory New» que rondan los €30. Sus ilustraciones de tono oscuro – calaveras y personajes de cómic en rojo, negro y blanco – cubre todo el cuerpo y le da un aspecto más rudo que la mayoría de las skins de recuerdo. Cada ejemplar lleva pegatinas de torneos, lo que le confiere un carácter distintivo de recuerdo sin la prima por evento único que tienen otras skins como la AWP | LongDog. Los jugadores que busquen opciones económicas en toda la AWP La alineación debería comprobar el Las mejores skins baratas para el AWPguía.

Para cualquiera que esté montando su primer CS2 equipamiento basado en los skins rojos del AWP, el AWP | Acheron es el punto de partida natural. No impresionará a los jugadores que buscan objetos «Covert» ultrararos, pero, como recuerdo básico con una auténtica historia competitiva implícita en cada ejemplar, ofrece más de lo que su precio sugiere.

★ LA MEJOR SKIN ROJA DE AWP PARA PRINCIPIANTES AWP | Acheron Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Las mejores skins rojas para el AWP en CS2: Comparación completa

La tabla que aparece a continuación ofrece un resumen basado en estadísticas de las diez opciones de esta guía: rareza, rango de precios y una breve nota sobre los factores que determinan el precio de cada una. Úsala para identificar rápidamente cuál es tu presupuesto, tanto si buscas las skins rojas más baratas CS2 tiene disponible una pieza de la colección Covert o una de gama alta.

Precios actualizados a fecha de mayo de 2026.

Nombre del tema Rareza Rango de precios Descripción AWP | Incendio forestal Secreto 44,83 $–305,95 $ «Covert» para todo tipo de condiciones, procedente de una caja conmemorativa retirada del mercado AWP | Fade Secreto 965,98 $ – 1.020,14 $ Solo recogida en tienda, solo FN/MW, no se necesita llave AWP | Redline Clasificado 51,25 $–139,48 $ Acabado más vendido; solo MW, FT y WW Taller de Escritores Americanos | Edición Secreto 2,16–15,09 dólares La entrada encubierta más barata; la demanda activa mantiene estable la oferta AWP | Oni Taiji Secreto 332,20 $–1.000,85 $ Ilustración detallada; estuche de la Operación, descatalogado Factor de ponderación medio | BOOM Secreto 112,88–803,25 dólares Caso de eSports clásico; solo FN/MW/FT AWP | Hyper Beast Secreto 34,43 $–260,00 $ La mejor relación calidad-precio de Covert; gran rendimiento en cualquier condición AWP | LongDog Secreto 86,25 $–2.171,19 $ Solo como recuerdo; oferta limitada; la calidad de las pegatinas marca el límite máximo AWP | Colmena eléctrica Secreto 33,40 $–107,53 $ «Geometric Covert», de una serie clásica; un juego de gama media infravalorado AWP | Acheron Secreto 0,50–30,30 dólares El recuerdo más asequible; disponibilidad de paquetes combinados

Los precios que aparecen en Eneba Hub se facilitan únicamente a título informativo y reflejan las condiciones del mercado en el momento de su publicación. El valor de los productos puede variar con frecuencia debido a la oferta, la demanda y las actualizaciones del juego, por lo que no podemos garantizar su exactitud ni su valor futuro.

Skins rojas para el AWP CS2 Cuando los jugadores intercambian objetos de forma activa, las mayores diferencias de precio se reducen a tres factores: el nivel de rareza, la disponibilidad de cajas y su condición de recuerdo. Las skins de recuerdo tienen una oferta fija desde el momento en que finalizan sus eventos: el AWP | LongDog and AWP | Acheron tienen un límite máximo permanente, por lo que las piezas de recuerdo más antiguas, como la Aqueronte siguen alcanzando precios elevados a pesar de que los ejemplares en peor estado se pueden adquirir a precios asequibles. Compra skins de recuerdo por las pegatinas del torneo; si solo te interesa el aspecto de la skin, las opciones que no son de recuerdo ofrecen una mayor liquidez. Los jugadores que busquen una guía sobre los mejores mercados para encontrar ofertas en CS2 Los aficionados encontrarán el el mejor sitio para vender CS2 carcasas artículo: un recurso práctico.

Si lo que buscas es el precio más bajo posible —las pelotas rojas más baratas— CS2 tiene disponible – el AWP | Acheron and Taller de Escritores Americanos | Edición Estas son las dos opciones para empezar: son las «red skins» más baratas CS2 los compradores pueden fijarse objetivos realistas en función de niveles de calidad reconocibles. Para obtener una visión más amplia del mercado de todos los fusiles, el Las mejores skins para el M4A4 La guía muestra cómo se comparan los precios de las mejores skins rojas del AWP con los de otras armas populares.

Reflexiones finales sobre los skins rojos del AWP en CS2

Tras analizar las diez opciones, tres de las mejores skins rojas para el AWP destacan claramente sobre el resto en cuanto a rareza, calidad del diseño y relación calidad-precio:

AWP | Incendio forestal – La mejor elección en general entre las skins rojas del AWP. Raridad de nivel «Covert», disponibilidad en cualquier estado y un llamativo diseño de disparo, todo ello a un precio al alcance de la mayoría de los jugadores.

AWP | Fade – El acabado más exclusivo de entre los mejores skins rojos para el AWP disponibles en CS2. El abastecimiento exclusivo para coleccionistas y la disponibilidad limitada a FN/MW hacen que la oferta sea siempre escasa, lo que la convierte en la mejor opción para los coleccionistas más exigentes.

AWP | Redline – El acabado más comercializado del juego. No es «Covert», pero es ideal para los jugadores que buscan los aspectos rojos más baratos. CS2 Ofrece un nivel de prestigio reconocido; en cuanto a liquidez, no hay nada que se le acerque.

Los skins rojos del AWP CS2 Los jugadores abarcan todos los rangos de precios imaginables, desde los «red skins» más baratos CS2 desde las que se pueden conseguir por menos de un dólar hasta las piezas raras de Covert que superan los 2.000 dólares. Sea cual sea el nivel al que apuestes, esta guía te ofrece todo lo que necesitas para comprar la pieza adecuada. Para los jugadores que buscan gangas en el mercado de skins rojas de AWP CS2 el mercado de coleccionistas, el mejorCS2 puntos de apertura de cajas Esta guía es un recurso práctico para comparar plataformas y encontrar precios justos.

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