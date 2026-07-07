Cuchillos Kilowatt Case en CS2 para 2026

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Los cuchillos «Kilowatt Case» son las únicas fundas para cuchillos que se encuentran dentro del Caso Kilowatt – los doce pertenecen a la Cuchillo kukri familia en el nivel «Objeto especial raro (oro)». CS2 Las fundas de la gama Kilowatt Case abarcan desde opciones «Field-Tested» por menos de 55 dólares hasta modelos de diseño exclusivo que superan los 1.100 dólares, lo que hace que la Caso Kilowatt Da igual si lo compras para jugar, invertir o coleccionar.

Los jugadores que busquen qué cuchillos hay en el estuche Kilowatt encontrarán los doce Cuchillo kukri A continuación te presentamos los distintos acabados disponibles: desde opciones económicas por menos de 55 dólares hasta modelos de gama alta con diseños exclusivos que superan los 1.000 dólares. Aquí encontrarás los precios, las probabilidades de obtención y el desglose de los estados de conservación, para que puedas evitar las conjeturas y compres los cuchillos Kilowatt Case adecuados a la primera.

Nuestras mejores recomendaciones: los mejores cuchillos de la caja «Kilowatt» en CS2

Cada cuchillo de la gama Kilowatt Case es un Cuchillo kukri Aspecto del nivel «Objeto especial raro (oro)»: el modelo del cuchillo es el mismo y solo cambia el acabado. Aquí están los doce cuchillos de la colección «Kilowatt Case», que abarcan todos los rangos de precios, desde los más económicos hasta los de coleccionista:

Cada uno de los cuchillos de la gama Kilowatt Case mencionados anteriormente corresponde a un segmento de precios y una estética distintos. En la sección siguiente, dedicada a los cuchillos que componen la gama Kilowatt Case, se profundiza en el tema: disponibilidad según el estado, rangos de precios y qué factores determinan el valor de cada uno de ellos. CS2 Skin de la caja Kilowatt. Los jugadores que aún estén decidiendo cómo conseguir las skins de cuchillo de la caja Kilowatt encontrarán en cada entrada información tanto sobre las probabilidades de obtención como sobre la compra directa.

Aviso legal El contenido publicado en Eneba Hub tiene fines meramente informativos y de entretenimiento, y no debe considerarse asesoramiento profesional, financiero ni de inversión. No garantizamos beneficios ni resultados económicos, y los lectores deben tomar sus decisiones de compra de forma responsable y basándose en su propia investigación. Cualquier referencia al retorno de la inversión (ROI), al potencial de valor o a la inversión se refiere a medias estadísticas basadas en datos históricos y no garantiza resultados individuales.

Caso Kilowatt: Probabilidades de obtención y desglose por rareza

Entender las probabilidades de obtención es el primer paso para decidir si abrir cajas o comprar directamente los cuchillos de la caja «Kilowatt». Para los jugadores que buscan información sobre cómo conseguir los diseños de los cuchillos de la caja «Kilowatt», conocer las cifras que hay detrás de cada uno CS2 El nivel de skins de la caja Kilowatt es fundamental. Todos los cuchillos de la caja Kilowatt son objetos especiales raros (nivel Oro) con una probabilidad de aparición de aproximadamente el 0,26 % por apertura. Se encuentran entre los más raros CS2 Hay skins de la caja Kilowatt disponibles, lo que hace que cada aparición de un cuchillo sea un resultado realmente poco probable.

Raridades de la piel Probabilidades de caída (en %) Mil-Spec ( Azul ) 79,92 % Restrito ( Morado ) 15,98 % Clasificado ( Rosa ) 3,2 % Encubierto ( Red ) 0,64 % Objeto especial poco común ( Oro ) 0,26 %

Las probabilidades se calculan a partir de los datos de aperturas de la comunidad, con más de 10 000 aperturas de casos. Dado que la probabilidad de obtener un cuchillo se mantiene en torno al 0,26 %, el volumen es la única forma de mejorar las probabilidades de conseguir un cuchillo. Las skins Mil-Spec representan alrededor del 80 % de todas las recompensas; la probabilidad de obtener un cuchillo se sitúa en torno al 0,26 %: es baja, pero alcanzable si se realiza un gran volumen de aperturas. El ROI es la relación entre el valor medio de las skins obtenidas y cada dólar gastado, incluyendo el coste de la clave; se trata de una media estadística, no de un resultado garantizado. Para quienes tengan curiosidad por saber qué cuchillos hay en la caja Kilowatt, los doce Cuchillo kukri Los acabados te esperan en la sección que aparece a continuación.

Todos los cuchillos de la serie Kilowatt en CS2: guía completa

Los cuchillos de la colección Kilowatt Case oscilan entre menos de 55 dólares y más de 1.100 dólares; todos ellos proceden exclusivamente de la colección Kilowatt Case. Cada una de las entradas que aparecen a continuación incluye información sobre el estado de disponibilidad, el rango de precios y los factores que determinan el precio de mercado de cada piel, para que sepas exactamente qué cuchillos hay en el Kilowatt Case y cuál se ajusta a tu presupuesto. Los doce CS2 Las fundas para el Kilowatt Case son Cuchillo kukri Las variantes son objetos especiales poco comunes; en este caso, no aparece ningún otro tipo de hoja. Los jugadores que se pregunten cómo conseguir los diseños para el cuchillo «Kilowatt Case» encontrarán en cada entrada información tanto sobre la compra directa como sobre estrategias para abrirlos.

Precio del producto: 223,77–264,70 $ / ~209,00–247,00 € / ~178,00–210,00 £

Rareza: Objeto especial y poco común

Fuente: Caja «Kilowatt» / Caja «Gallery»

Clave del caso: Clave del estuche Kilowatt / Clave del estuche Gallery

The Cuchillo Kukri | Fade es el referente de gama alta entre los cuchillos Kilowatt Case; su disponibilidad se limita a los artículos nuevos de fábrica (€264.70) y «Desgaste mínimo» (€223.77) únicamente, lo que reduce la oferta y mantiene el precio mínimo constantemente alto. El porcentaje de degradado añade un segundo nivel de fijación de precios: los degradados completos (transición total de morado a rosa sin amarillo) alcanzan un precio más elevado que los degradados parciales, por lo que revisar las capturas de pantalla antes de comprar es una práctica habitual en el caso de este cuchillo Kilowatt Case.

Por qué lo elegimos Jugadores que buscan el cuchillo «Kilowatt Case» más famoso en CS2– elFade«La oferta limitada en función de las condiciones (solo FN y MW) mantiene estable el precio mínimo, y el porcentaje de desvanecimiento ofrece a los coleccionistas una clara escala de calidad a la que aspirar.»

El cambio de color, que va del amarillo en la base al rosa y termina en morado en la punta, hace que este sea uno de los acabados más destacados de todos los CS2 Las fundas de Kilowatt Case: la gente las reconoce al instante. Entre los cuchillos de Kilowatt Case, el Fade Es, sin duda, la mejor opción si buscas un cuchillo de Kilowatt Case que mantenga su valor y no requiera ningún tipo de investigación sobre el patrón, más allá de comprobar el porcentaje de degradado.

★ LA FUNDA PARA CUCHILLO «KILOWATT» MÁS EXCLUSIVA Cuchillo Kukri | Fade Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: 152,34–185,00 $ / ~142,00–173,00 € / ~121,00–147,00 £

Rareza: Objeto especial y poco común

Fuente: Caja «Kilowatt» / Caja «Gallery»

Clave del caso: Clave del estuche Kilowatt / Clave del estuche Gallery

The Cuchillo kukri | Sacrificio Es un cuchillo «Kilowatt Case» de tres condiciones – Nuevo de fábrica (€185.00), «Desgaste mínimo» y «Probado sobre el terreno» (~152,34 $) – lo que ofrece una verdadera flexibilidad en los precios. El acabado de Slaughter superpone tonos rojos de diversa intensidad, desdecarmesí brillante to casi negro– más de abase oscura, creando un efecto de alto contraste que ha sido uno de los acabados más característicos de CS2 desde los primeros tiempos del comercio de pieles. Los cuchillos de la colección Kilowatt Case de este nivel ofrecen una excelente relación calidad-precio sin necesidad de investigar los diseños.

Entre los cuchillos de la gama Kilowatt Case que rondan los 150–185 dólares, Cuchillo kukri | Sacrificio Es difícil de superar en cuanto a impacto puro en el juego. Además, es uno de los que menos mantenimiento requieren CS2 Fundas de Kilowatt Case: el precio varía en función del estado y de nada más, así que siempre sabes lo que vas a recibir. Para cualquiera que esté revisando todas las opciones de Kilowatt Case en busca de una buena elección de gama media, Matanzaesa es la respuesta más sencilla.

★ EL CUCHILLO DE KILOWATT MÁS CARACTERÍSTICO Cuchillo kukri | Sacrificio Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: 106,86–511,99 dólares / ~99,00–479,00 euros / ~85,00–408,00 libras esterlinas

Rareza: Objeto especial y poco común

Fuente: Caja «Kilowatt» / Caja «Gallery»

Clave del caso: Clave del estuche Kilowatt / Clave del estuche Gallery

The Cuchillo Kukri | Templado superficial Es, sin duda, el más impredecible de los cuchillos de la serie «Kilowatt Case»: las copias estándar «Battle-Scarred» se sitúan en €106.86, mientras que los de Factory New, con predominio del azul, pueden llegar a €511.99. El acabado del tratamiento térmico presenta un patrón aleatorio azul, amarillo y morado en toda la hoja, en las cinco condiciones. De entre todos los cuchillos de la serie Kilowatt Case, este cuchillo de la serie Kilowatt Case presenta la gama más amplia, debido exclusivamente a la suerte en el patrón: las copias «blue gem» alcanzan un precio muy elevado y son seguidas de cerca por CS2 coleccionistas.

Una unidad «Field-Tested» con un patrón medio cuesta entre 130 y 160 dólares, lo que la convierte en una de las opciones más rentables para acceder al nivel «Gold» de los cuchillos «Kilowatt Case». Los jugadores que utilizan el mejorCS2 sitios de comercio Quienes busquen modelos concretos verán que los ejemplares «Case Hardened» se comercializan con mucha actividad: los compradores buscan la concentración de azul, no solo el estado de conservación.

★ EL MEJOR CUCHILLO KUKRI BASADO EN UN DISEÑO ESPECÍFICO Cuchillo Kukri | Templado superficial Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: 91,69–1.181,09 dólares / ~85,00–1.105,00 euros / ~73,00–944,00 libras esterlinas

Rareza: Objeto especial y poco común

Fuente: Caja «Kilowatt» / Caja «Gallery»

Clave del caso: Clave del estuche Kilowatt / Clave del estuche Gallery

The Cuchillo Kukri | Crimson Web Supera a todos los cuchillos Kilowatt Case en cuanto al precio máximo sin gastos adicionales — ejemplares nuevos de fábrica con la hoja central — disponibles €1,181. Elpatrón de venas en forma de telarañaaterriza en unbase de color rojo intenso, y la ubicación es lo que marca la diferencia en este cuchillo de la serie Kilowatt Case: los ejemplares con el puente centrado alcanzan un precio varias veces superior al de los que tienen el puente en el borde, incluso en las mismas condiciones. De todos los cuchillos de la serie Kilowatt Case, este es el que presenta la mayor diferencia de valor entre un €91.69 El suelo, marcado por las batallas, y su techo de coleccionista.

Para los coleccionistas que compren CS2 Las fundas de Kilowatt Case están pensadas para la reventa, y si quieres saber qué cuchillos de la gama Kilowatt Case alcanzan el mayor valor añadido por su diseño, es fundamental investigar los diseños antes de la compra. Las guías sobre el el mejor sitio para vender CS2 carcasas Cubrir la liquidez de salida: tan importante como el precio de entrada cuando las primas de los patrones alcanzan niveles tan altos. Las piezas probadas en la práctica, con bandas descentradas, siguen ofreciendo un gran atractivo estético a una fracción del precio de coleccionista, lo que hace que este cuchillo Kilowatt Case sea asequible para distintos niveles de presupuesto.

★ CUCHILLO DE CAJA KILOWATT CON LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO Cuchillo Kukri | Crimson Web Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: 92,46–263,22 dólares / ~86,00–246,00 euros / ~74,00–210,00 libras esterlinas

Rareza: Objeto especial y poco común

Fuente: Caja «Kilowatt» / Caja «Gallery»

Clave del caso: Clave del estuche Kilowatt / Clave del estuche Gallery

The Cuchillo kukri | Acero azul es un cuchillo Kilowatt Case en perfecto estado (cinco condiciones), que va desde €92.46 en «Battle-Scarred» a €263.22 es Nuevo, de fábrica. Blue Steel aplica unacabado metálico en un tono azul grisáceo muy chulo sin aleatoriedad alguna: todas las unidades en un estado determinado se venden prácticamente al mismo precio, lo que hace que esta sea la opción más sencilla entre todos los cuchillos de Kilowatt Case a la hora de comprar sin necesidad de investigar antes de la compra.

Los acabados de cuchillos en tonos fríos gozan de una demanda constante en CS2, yBlue Steel lo ofrece con total fiabilidad. Los ejemplares probados en el terreno y bastante usados, con precios que oscilan entre los 95 y los 120 dólares, son una opción muy rentable para los jugadores que buscan un cuchillo Kilowatt Case claramente de gama alta sin superar los 130 dólares. Echa un vistazo al mejorCS2 puntos de apertura de cajas si quieres hacerte una idea más clara de qué cuchillos hay en la caja «Kilowatt» y de su disponibilidad.

★ EL MEJOR CUCHILLO KUKRI CON ACABADO DE ACERO Cuchillo kukri | Acero azul Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: 76,58–150,54 dólares / ~71,00–140,00 euros / ~61,00–120,00 libras esterlinas

Rareza: Objeto especial y poco común

Fuente: Caja «Kilowatt» / Caja «Gallery»

Clave del caso: Clave del estuche Kilowatt / Clave del estuche Gallery

De todos los cuchillos de la gama Kilowatt Case, el Cuchillo kukri | Manchado es el que tiene el rango de precios más reducido – €76.58 en *Battle-Scarred*, €150.54 En «Factory New», lo que lo convierte en la opción más sencilla si tienes un presupuesto limitado. Es un cuchillo Kilowatt Case de gran calidad si no quieres sorpresas en el precio. El acabado metálico iridiscente y desgastado oscila entre el azul grisáceo y el bronce., y entreCS2 Las skins de Kilowatt Case: son de las que realmente te recompensan en el juego más de lo que jamás podrían mostrar las capturas de pantalla.

Este es el más infravalorado CS2 La skin «Kilowatt Case» destaca por su buena relación calidad-precio: la versión «Field-Tested» tiene un aspecto impecable, cuesta menos de 90 dólares y conserva la designación completa de «Objeto especial raro» en todos los niveles de desgaste. Para los jugadores que se preguntan cómo conseguir skins de cuchillo «Kilowatt Case» sin tener que hacer una gran inversión inicial, la opción «Stained in Field-Tested» es la respuesta más sencilla de toda la gama.

★ LA MEJOR FUNDA PARA CUCHILLOS KUKRI DE GAMA MEDIA Cuchillo kukri | Manchado Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: 58,54–239,68 dólares / ~54,00–224,00 euros / ~46,00–191,00 libras esterlinas

Rareza: Objeto especial y poco común

Fuente: Caja «Kilowatt» / Caja «Gallery»

Clave del caso: Clave del estuche Kilowatt / Clave del estuche Gallery

The Cuchillo Kukri | Urban Masked tiene uno de los rangos de aplicación en función de las condiciones más amplios de entre los cuchillos de la gama Kilowatt Case – €58.54 en «Battle-Scarred» frente a €239.68 En Factory New, la diferencia es casi de cuatro veces. Urban Masked utiliza un diseño de camuflaje urbano en tonos grises en bloques segmentados de gris, blanco, ycarbón vegetal. El deterioro estético es mínimo hasta el estado «Well-Worn», lo que significa que los ejemplares «Field-Tested» ofrecen un aspecto casi como nuevo a una fracción del precio: la compra más rentable para este cuchillo de Kilowatt Case.

Menos de 70 dólares por un cuchillo Kilowatt Case en CS2, Máscara urbana es la opción más potente con aspecto táctico que hay disponible. Los jugadores que busquen un tipo de pala totalmente diferente deben saber que Cuchillos «Fracture Case» ofrecer modelos alternativos, pero para el Cuchillo kukri En concreto, los cuchillos del caso Kilowatt son la única fuente.

★ LA FUNDAS MÁS TÁCTICA PARA CUCHILLOS KUKRI Cuchillo Kukri | Urban Masked Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: 57,68–261,64 dólares / ~53,00–245,00 euros / ~46,00–208,00 libras esterlinas

Rareza: Objeto especial y poco común

Fuente: Caja «Kilowatt» / Caja «Gallery»

Clave del caso: Clave del estuche Kilowatt / Clave del estuche Gallery

The Cuchillo Kukri | Rayas nocturnas Es uno de esos cuchillos de Kilowatt Case que recompensan la paciencia: el «Battle-Scarred» cuesta a partir de €57.68, «Factory New» alcanza un máximo de €261.64, y la diferencia radica precisamente en el desgaste. Eso base oscura, casi negra, con sutiles rayas Se conserva sorprendentemente bien, por lo que los ejemplares «probados en el campo» y «muy usados» tienen un aspecto casi tan impecable como los nuevos, pero a una fracción del precio de FN. Si estás buscando cómo hacerte con fundas para cuchillos de Kilowatt Case sin gastarte una fortuna, esta es la opción ideal.

A diferencia de los cuchillos «Kilowatt Case», cuyo precio depende del modelo, aquí el precio viene determinado exclusivamente por el estado de la pieza: todos los ejemplares con el mismo grado de desgaste se venden a un precio similar, lo que facilita la compra. Rayas nocturnas es uno de los más infravalorados CS2 Las carcasas de Kilowatt se valoran por su potencial de subida respecto al mínimo. Los jugadores que comparen acabados oscuros entre las distintas carcasas deberían fijarse en Cuchillos Fever Case para más información.

★ LA MEJOR FUNDA PARA CUCHILLO KUKRI A RAYAS Cuchillo Kukri | Rayas nocturnas Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: 55,67–300,00 $ / ~52,00–280,00 € / ~44,00–239,00 £

Rareza: Objeto especial y poco común

Fuente: Caja «Kilowatt» / Caja «Gallery»

Clave del caso: Clave del estuche Kilowatt / Clave del estuche Gallery

The Cuchillo kukri | Scorched destaca por encima de lo que cabría esperar entre los cuchillos de la gama Kilowatt Case – €55.67 te permite entrar, pero el €300.00 El límite superior de FN refleja lo escasas que son, en realidad, las piezas en perfecto estado. Para un cuchillo Kilowatt Case de gama económica, ese margen de mejora es poco habitual, lo que lo convierte en uno de los más atractivos CS2 Las carcasas de Kilowatt Case de este nivel. En cuanto al acabado, todas son tonos apagados de gris tierra y carbón, dañado por el calor y desgastado, lo que encaja perfectamente con su nombre.

Las réplicas probadas en el terreno por menos de 60 dólares son la mejor opción en relación calidad-precio: patrón de quemado completo con detalles nítidos a una fracción del precio de los modelos de FN. Entre CS2 De entre las skins de la serie Kilowatt Case en este rango de precios, «Scorched» es la que ofrece un mayor potencial de revalorización como «Factory New», lo que la convierte en una opción interesante para los coleccionistas que buscan ejemplares «Factory New». CS2 sitios web de apuestas con «skin» De vez en cuando aparecen ejemplares con la cubierta quemada en buen estado a precios competitivos.

★ EL MEJOR CUCHILLO KUKRI USADO EN COMBATE Cuchillo kukri | Scorched Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: 52,17–336,26 dólares / ~48,00–314,00 euros / ~41,00–268,00 libras esterlinas

Rareza: Objeto especial y poco común

Fuente: Caja «Kilowatt» / Caja «Gallery»

Clave del caso: Clave del estuche Kilowatt / Clave del estuche Gallery

The Cuchillo Kukri | Safari Mesh tiene el precio de salida más bajo de todos los cuchillos de la gama Kilowatt Case: aproximadamente €52.17 en «Battle-Scarred» —mientras mantiene un techo de «Factory New» de €336.26, la prima relativa más alta de FN entre todos los cuchillos de la caja Kilowatt. Los jugadores que buscan cómo conseguir skins de cuchillos de la caja Kilowatt al precio de entrada más bajo siempre acaban llegando aquí. Safari Mesh aplica un textura de malla de color verde oliva oscuro a lo largo de la hoja; los ejemplares de FN muestran detalles nítidos de la malla, mientras que los ejemplares «Battle-Scarred» se desvanecen hasta convertirse en una superficie lisa y apagada.

Los ejemplares probados sobre el terreno, con un precio que oscila entre los 55 y los 65 dólares, son la mejor opción: presentan la misma estética de los cuchillos Kilowatt Case con una pérdida estética mínima. La elevada prima de FN hace que esto CS2 La carcasa «Kilowatt Case» resulta interesante para los coleccionistas que buscan ejemplares «Factory New», ya que estos son más escasos de lo que sugiere el precio mínimo de mercado. CS2 temas de anime y otras comparaciones estilísticas pueden ayudar a contextualizar el lugar que ocupa Safari Mesh en el mercado general de las skins.

★ LA FUNDA PARA CUCHILLO KUKRI MÁS ASEQUIBLE Cuchillo Kukri | Safari Mesh Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: 52,37–200,00 $ / ~48,00–187,00 € / ~41,00–159,00 £

Rareza: Objeto especial y poco común

Fuente: Caja «Kilowatt» / Caja «Gallery»

Clave del caso: Clave del estuche Kilowatt / Clave del estuche Gallery

The Cuchillo kukri | Bosque boreal se encuentra prácticamente al mismo nivel que Safari Mesh at ~52,37 $Aunque presenta marcas de uso, su techo, que parece recién salido de fábrica, es más discreto €200.00 – lo que hace que los precios de los inmuebles de gama media sean más predecibles y que los compradores de esta gama estén menos expuestos a la volatilidad del mercado inmobiliario. Boreal Forest utiliza un patrón de camuflaje forestal en tonos verdes y marrones que se aprecia claramente en el estado «Como nuevo de fábrica» y «Desgaste mínimo», y que se va difuminando a medida que aumenta el desgaste. Los precios se mantienen constantes en todos los estados —algo típico de la mayoría de los cuchillos de la colección Kilowatt—, lo que hace que esta sea una de las opciones más obvias CS2 Fundas para el Kilowatt Case, ideales para quienes buscan una opción económica.

Los jugadores que se pregunten cómo conseguir los diseños de cuchillo del «Kilowatt Case» con el menor coste inicial posible descubrirán que Bosque borealand Safari Mesh que compiten directamente entre sí. Entre los dos cuchillos Kilowatt Case más baratos, la elección depende de los gustos personales.Bosque borealSu precio máximo más moderado lo convierte en la mejor opción para los jugadores que buscan una funda para cuchillos Kilowatt Case asequible y con un precio predecible. Para conocer el contexto más amplio de las fundas para cuchillos, consulta la guía sobre el los mejores casos para abrir en CS2 compara elCaso Kilowatt frente a otras fuentes del juego.

★ LA MEJOR FUNDA PARA CUCHILLO KUKRI A PRECIO ASEQUIBLE Cuchillo kukri | Bosque boreal Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: 53,30 $–319,58 $ / ~49,00 €–299,00 € / ~42,00 £–255,00 £

Rareza: Objeto especial y poco común

Fuente: Caja «Kilowatt» / Caja «Gallery»

Clave del caso: Clave del estuche Kilowatt / Clave del estuche Gallery

The Cuchillo Kukri | Forest DDPAT es uno de esos cuchillos de Kilowatt Case que sorprenden a la gente – €319.58 «At Factory New» es una opción muy sólida dentro de las opciones económicas, mientras que «Battle-Scarred» ronda ~53,30 $. Una opción estupenda si estás buscando cómo conseguir las carcasas de Kilowatt Case sin arruinarte. De entre todos los cuchillos de Kilowatt Case, este destaca por conservar el diseño original CS camuflaje pixelado – bloques de píxeles de color verde oscuro, oliva y marrón – a la hoja del kukri, de forma que parezca más afilada y angulosa que la de «Boreal Forest».

Los ejemplares probados en la práctica, con precios que oscilan entre los 55 y los 70 dólares, presentan claramente el patrón clásico y son la mejor opción en relación calidad-precio entre los cuchillos Kilowatt Case más económicos. La prima de FN refleja la escasez real en ese nivel de estado de conservación. Para tener una idea de cómo CS2 La estética de los cuchillos se traslada a diferentes tipos de armas, la Las mejores skins para el AWP ofrecen una comparación útil. El Cuchillo Kukri | Forest DDPAT completa la lista completa de los cuchillos que incluye el estuche Kilowatt: una última incorporación ideal para los coleccionistas que valoran el legado de DDPAT a un precio asequible.

★ EL MEJOR CUCHILLO KUKRI CON MOTIVO FORESTAL Cuchillo Kukri | Forest DDPAT Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Los mejores cuchillos de la serie Kilowatt en CS2: comparación completa

Un resumen basado en estadísticas de los doce cuchillos de la serie Kilowatt Case, en el que se analizan su rareza, su rango de precios y el factor clave que determina el precio de cada uno. Los precios son los vigentes a fecha de mayo de 2026.

Nombre del tema Rareza Rango de precios Factor determinante de los precios Cuchillo Kukri | Fade Objeto especial y poco común 223,77 $ – 264,70 $ Solo FN/MW; prima por porcentaje de desvanecimiento Cuchillo kukri | Sacrificio Objeto especial y poco común 152,34 $ – 185,00 $ Oferta con tres condiciones; el gran reconocimiento de los acabados impulsa la demanda Cuchillo Kukri | Templado superficial Objeto especial y poco común 106,86 $ – 511,99 $ Lotería de patrones; las variantes con gemas azules elevan considerablemente el límite máximo Cuchillo Kukri | Crimson Web Objeto especial y poco común 91,69 $ – 1.181,09 $ Prima por ubicación en la red; el FN centrado en la red tiene el valor más alto Cuchillo kukri | Acero azul Objeto especial y poco común 92,46 $ – 263,22 $ Acabado oscuro, casi negro; sin variaciones en el patrón; estado: lineal Cuchillo kukri | Manchado Objeto especial y poco común 76,58 $ – 150,54 $ El diferencial más ajustado del caso; la compra de gama media más predecible Cuchillo Kukri | Urban Masked Objeto especial y poco común 58,54 $ – 239,68 $ Excelente calidad de imagen; pérdida mínima de calidad visual en las pruebas de campo Cuchillo Kukri | Rayas nocturnas Objeto especial y poco común 57,68 $ – 261,64 $ Las sutiles rayas disimulan bien el desgaste; la prima de FN es elevada en comparación con el precio mínimo Cuchillo kukri | Scorched Objeto especial y poco común 55,67 $ – 300,00 $ Techo de FN elevado para el nivel de presupuesto; oferta limitada de FN Cuchillo Kukri | Safari Mesh Objeto especial y poco común 52,17 $ – 336,26 $ Nivel más bajo; prima relativa de FN más alta en el caso Cuchillo kukri | Bosque boreal Objeto especial y poco común 52,37 $ – 200,00 $ Techo de FN limitado; precios previsibles en condiciones intermedias Cuchillo Kukri | Forest DDPAT Objeto especial y poco común 53,30 $ – 319,58 $ Demanda heredada de DDPAT; el segundo límite máximo de FN más alto en el nivel presupuestario

Los precios que aparecen en Eneba Hub se facilitan únicamente a título informativo y reflejan las condiciones del mercado en el momento de su publicación. El valor de los productos puede variar con frecuencia debido a la oferta, la demanda y las actualizaciones del juego, por lo que no podemos garantizar su exactitud ni su valor futuro.

Las mayores diferencias entre los cuchillos de la gama Kilowatt Case se deben a tres factores: el estado, la disponibilidad (Fade se asignan a FN/MW; todos los demás, excepto Matanza que cubran las cinco afecciones), primas por patrón (Cementado and Crimson Web investigación sobre los patrones de recompensas con un potencial real de crecimiento) y la escasez de oferta de FN (skins económicas como Safari Mesh and Calcinado tienen unos límites máximos de FN elevados en relación con el precio de entrada). Para CS2 comparativas de accesorios, Guantes Recoil Case ofrecer información útil sobre los accesorios de alta gama para maletines.

Mi valoración general sobre los cuchillos de Kilowatt Case

Los cuchillos de la gama Kilowatt Case abarcan una amplia variedad de precios: 55 dólares Safari Mesh en el extremo inferior, 1.100 dólares o más Crimson Web en primer lugar. Así que, si te has estado preguntando qué cuchillos hay en el Kilowatt Case y cuál merece la pena, aquí tienes mi selección de los tres mejores cuchillos del Kilowatt Case:

Cuchillo Kukri | Fade – El cuchillo Kilowatt Case, todo un referente: oferta limitada en función del estado, precios basados en el porcentaje de desgaste y la demanda más constante de toda la gama.

Cuchillo kukri | Sacrificio – La mejor opción de gama media-alta para los jugadores que buscan un modelo reconocible CS2 Funda «Kilowatt Case» con un precio que oscila entre los 150 y los 185 dólares, sin diseños complejos.

Cuchillo Kukri | Templado superficial – La opción más versátil para los coleccionistas: disponibilidad en las cinco condiciones, con ejemplares de «blue-gem» que pueden superar con creces el valor mínimo estándar.

Tanto si compras cajas como si compras directamente, el Caso Kilowatt ofrece una gama muy completa de cuchillos Kilowatt Case en todos los rangos de precios, lo que la convierte en una de las opciones más prácticas a la hora de CS2.

★ EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR CUCHILLOS KILOWATT CASE Cuchillos Kilowatt Case Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

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